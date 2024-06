Przegląd prasy (24.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te polskie banknoty stracą ważność w 2024 roku. Oto pieniądze, którymi nie zapłacisz za zakupy, rachunki czy mandaty!”?

📢 Oto osoby, które mogą jechać za darmo do sanatorium. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji. Wędkarstwo to styl życia! Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz. 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Tego nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź koniecznie czego nie można robić na działce! Możesz się zaskoczyć!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, bo może masz je w portfelu!

📢 Te imiona noszą najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Zakazane imiona w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie, bo może masz je w domu!

📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź i zapoznaj się z konkretnymi rasami psów! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe w Miastku za nami. Daliście czadu! (Galeria II) Taka atmosfera może być tylko w Miastku! Za nami VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe „Głosu Pomorza”. Zawodnicy dali z siebie wszystko. U nas nie ma przegranych, każde dziecko stanęło na podium i otrzymało medal! 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Piękne hostessy wśród perełek motoryzacji Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce to nie tylko niesamowite pokazy driftu i niepowtarzalnych aut. Uwagę gości w niedzielę przyciągały też piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe w Miastku za nami. Byliście fantastyczni (Galeria I) Za nami VII Dziecięce Wyścigi Rowerkowe „Głosu Pomorza” w Miastku. Adrenalina sięgnęła zenitu. Zawodnicy dali z siebie wszystko. Doskonale spisali się także rodzice, rodzeństwo i dziadkowie, którzy dopingowali swoich najbliższych.

📢 Wolność kocham i rozumiem - Latające Talerze w Kobylnicy. Darmowy koncert Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zaprasza na wyjątkowy koncert zespołu Latające Talerze, który odbędzie się 28 czerwca w sali teatralnej GCKiP w Kobylnicy. Wydarzenie jest częścią projektu „Wolność kocham i rozumiem”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. 📢 Osada widmo. Tyle obiektów uratowano przed zatopieniem kilku wsi. Czy ich los jest przesądzony? W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r.

📢 Korzystasz z wody? Czeka cię 500 złotych mandatu. Sprawdź, zanim zapłacisz karę 23.06.2024 W Polsce trwa susza, która wpływa na wszystkie regiony kraju. Lokalni urzędnicy są zmuszeni do wprowadzania rygorystycznych zakazów dotyczących wykorzystania zasobów naturalnych. Za nieprzestrzeganie tych zaleceń można otrzymać wysokie mandaty. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie w pochmurnej odsłonie. Co na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Jesteście ciekawi, co można znaleźć na stoiskach? Zobaczcie! 📢 Babcia czekała na mnie całe życie. Zmarła miesiąc po naszym odnalezieniu Kilka dni po śmierci matki, Krzysztof Nowakowski dostał od babci starą fotografię. Byli na niej trzej czarnoskórzy młodzi mężczyźni. Na odwrocie zdanie: „Ten w środku, to ojciec Krzyśka Nowakowskiego, syna Marysi”. - Zamarłem. Przecież Krzysiek Nowakowski to ja. A potem druga myśl: Jak to, Jan Nowakowski nie jest moim tatą? Czułem, że mój poukładany świat się wali - mówi szczecinianin.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Najlepsze projekty w Targach Kielce. Poznaj historie miłośników detailingu Oto najlepsze projekty tuningowe miłośników czterech kółek na Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce. Na siedmiu halach można było zobaczyć ponad 450 projektów z całej Europy, od zmodyfikowanych trabantów po nowoczesne Lamborghini. Zobacz samochody, które pokazują ciężką pracę i włożone serca największych pasjonatów. 📢 Co z rachunkami za energię elektryczną po 1 lipca 2024 roku? O ile więcej zapłacimy za energię elektryczną? Co oferują dostawcy? Spodziewane podwyżki cen prądu już niedługo staną się faktem. Od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywała ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Nie oznacza to, że nie będzie drożej, ale na pewno nie będzie tak drogo, jak jeszcze niedawno prognozowano. Sprawdź, o ile wzrosną ceny energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 roku oraz co oferują dostawcy.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 23.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Tak Gryf świętował awans! Wielka feta na stadionie przy Zielonej [ZDJĘCIA] Sympatycy słupskiego Gryfa tej nocy nie spali! W sobotę późnym wieczorem świętowali awans swojej drużyny do III ligi. Zobacz zdjęcia naszego fotoreportera!

📢 Wypadek na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej i Wiejskiej w Słupsku. Motocyklista w szpitalu Wypadek na skrzyżowaniu skrzyżowaniu ulicy Garncarskiej i Wiejskiej. Motocyklista został zabrany na SOR. 📢 Niezapomniana podróż w krainie miniatur. I Fala Modelarska Ustka 2024 Gdy maszynista jest większy od lokomotywy, a kapitan od żaglowca lub statku powietrznego, to może się wydarzyć tylko w krainie baśni. Albo - wyobraźni i pasji. Takiej pasji, która trwa całe życie, i którą można się dzielić z innymi. A to właśnie robią modelarze, którzy licznie przybyli na festiwal I Fala Modelarska Ustka 2024. 📢 Ustka pamięta o Bohaterze. Mogiła Józefa Hoffmanna pod opieką młodzieży Na cmentarzu komunalnym w Ustce odbyła się wzruszająca uroczystość przekazania przez Instytut Pamięci Narodowej pod opiekę Młodzieżowej Radzie Miasta Ustka grobu śp. Józefa Hoffmanna - powstańca wielkopolskiego, żołnierza wojny polsko-bolszewickiej, prekursora usteckiej bankowości.

📢 Ulewa w regionie. Kilkadziesiąt interwencji straży. Najbardziej ucierpiała Ustka W sobotę ulewny deszcz dał się we znaki wielu miejscowościom w regionie słupskim. Państwowa, wojskowa i ochotnicza straż pożarna 25 razy wypompowywała wodę z zalanych pomieszczeń. Najwięcej interwencji strażackich było w Ustce. 📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Supra Kwidzyn pokonana. Gryf Słupsk awansował do III ligi! Po ośmiu sezonach gry w IV lidze Gryf Słupsk wywalczył upragniony awans. W sobotę (22 czerwca) Gryfici pokonali Suprę Kwidzyn i meldują się w III lidze. Brawo!

📢 Najlepsi uczniowie w gminie nagrodzeni. Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 Przedstawiciele bytowskiego ratusza wzięli udział w uroczystościach szkolnych z okazji zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Gratulowali uczniom osiągnięć oraz życzyli udanego wypoczynku, regeneracji sił przed nowym rokiem szkolnym, już w szkołach średnich. 📢 Brawa dla Agnieszki z II LO w Słupsku. Zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie Agnieszka Korycik, uczennica klasy II z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku, zdobyła drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Polscy Olimpijczycy Inspirują. W swojej pracy wykorzystała fragmenty sportowej biografii paraolimpijki - Karoliny Karwowskiej. Uroczystość wręczania nagród odbyła się w Sejmie RP. 📢 Śmierć 13-letniej Nikoli. Ratusz i PGM pozwane o 700 tysięcy złotych. W Słupsku rozpoczął się proces cywilny W piątek przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces o zadośćuczynienie za krzywdę po stracie 13-letniej Nikoli. Rodzice, brat i babcia zaczadzonej dziewczynki pozwali słupski ratusz i Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Roszczenie wynosi 700 tysięcy złotych. Pozwani odmawiają zapłaty.

📢 EURO 2024. Słupska Strefa Kibica podczas meczu Polska - Austria 1:3 [ZDJĘCIA] Słupska Strefa Kibica na stadionie przy ulicy Zielonej. Duże zainteresowanie wydarzeniem oraz wspólne kibicowanie biało-czerwonym! 📢 Palący problem złomowiska w Lęborku rozwiązany? Policja zatrzymała seryjnego podpalacza, który wpadł przez fotopułapkę Policjanci z Lęborka zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu lęborskiego, który podejrzany jest o szereg podpaleń na terenie byłego złomowiska. Usłyszał on zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia, które mogłoby narazić osoby na utratę życia lub zdrowia. 📢 Zderzenie dwóch samochodów pod Ustką. Trzy osoby trafiły na SOR W podusteckiej Przewłoce późnym popołudniem doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Kierowca volvo, który wiózł kotkę do weterynarza, spojrzał na miauczącego zwierzaka, najprawdopodobniej na chwilę przestał obserwować drogę, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w dacię, którą podróżowało dwoje pasażerów.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 Most Łabędzi powróci w lipcu. Znów będzie służył pieszym i rowerzystom Trwają prace związane z odnowieniem słupskiego Mostu Łabędziego. Obiekt zdemontowano, by przywrócić mu dawny blask. Ratusz zapowiada, że już niedługo piesi i rowerzyści skorzystają z niego ponownie.

📢 Motoryzacja w dziejach Słupska. Kultowe pojazdy na ulicach miasta [ZDJĘCIA] Motoryzacja odcisnęła silne piętno na powojennej historii Słupska. Choć tak jak w wielu innych miastach w Polsce, po ulicach jeździły tu samochody zarówno krajowe jak i zagraniczne (oczywiście niemal wyłącznie z państw dawnego bloku wschodniego), to Słupsk miał także swój udział w rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. 📢 Nieznane zdjęcia Słupska z przedwojennych wydawnictw [FOTOGALERIA] Widoki z przedwojennego Słupska można znaleźć nie tylko na ocalonych widokówkach i kartach pocztowych. Takie zdjęcia stanowią również ilustracje książek i przewodników sprzed 1945 roku. Niektóre z nich są niemal nieznane. 📢 Stadion na Zielonej w nowej odsłonie. Gryf Słupsk będzie mógł rozgrywać mecze w świetle jupiterów [ZDJĘCIA] Dobiegła końca modernizacja stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku. Kibice Gryfa mecze swojej drużyny obejrzą w świetle jupiterów zasiadając na zadaszonej trybunie. To jednak nie koniec inwestycji na miejskim obiekcie.

📢 Atrakcje w wakacje. Co Ustka szykuje na sezon letni 2024? W tym roku ustczanie i turyści mogą liczyć na stałe punkty sezonowego programu jak Dni Morza, Dożynki Rybne czy wizyta górali. Z kalendarza wypadła FURA, czyli spektakle uliczne i Festiwal Światła, ale są nowe propozycje. Skromniejszy budżet na letnie wydatki muszą uzupełnić dobry humor, zabawa i pogoda. 📢 Opera i musical na wynos w Bytowie. Niezwykłe wydarzenie w mieście na Kaszubach Niezwykłe wydarzenie w Bytowie. Na rynku można było posłuchać Operetki Wrocławskiej. Oczywiście publiczność dopisała. 📢 Jubileusz 20-lecia istnienia Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Piknik na bulwarach Dwadzieścia lat pasji i tradycji. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi jubileusz. W niedzielę, na słupskich bulwarach odbył się urodzinowy piknik.

📢 Fantastyczny koniec roku akademickiego. UUTW "Żyj kolorowo" egzamin zdał celująco Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj kolorowo" zakończył 19. rok swojej działalności. Dorośli studenci wszystkie egzaminy zdali celująco, wysłuchali świetnego wykładu o muzyce i udowodnili, że najlepiej czują się na scenie.

📢 Rajska wyspa w Dolinie Charlotty? Brama do balijskiej wioski już wita gości [ZDJĘICA, WIDEO] Niezwykła budowla powstaje na łące w Dolinie Charlotty w Strzelinku pod Słupskiem. Będzie to indonezyjska wyspa Bali w pigułce – powstanie świątynia, teatr, restauracja, sala do ekspozycji wystaw, bungalowy z basenami, a to wszystko w otoczeniu palm i kwiatów jak w Indonezji. Już 1 lipca odbędzie się wielkie show, w którym weźmie udział kilku dziesięcioro indonezyjskich artystów. 📢 Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” świętuje jubileusz. Placówka działa już 70 lat Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w tym roku obchodzi okrągłe urodziny – słupska placówka już od 70 lat sprawuje opiekę nad osobami starszymi. Z tej okazji, zorganizowano wielki festyn. 📢 Ostatnie pożegnanie śp. Leszka Kulińskiego. Wójt gminy Kobylnica spoczął na Starym Cmentarzu w Słupsku (zdjęcia) W piątek, 14 czerwca, odbył się pogrzeb śp. Leszka Kulińskiego. Na Starym Cmentarzu w Słupsku wójta gminy Kobylnica żegnała rodzina, przyjaciele, współpracownicy, samorządowcy i mieszkańcy.

📢 Chcesz szybko zrobić kupę? Dodaj do wody i pij rano. W pół godziny pozbędziesz się zaparcia. Oczyszcza i wspomaga odchudzanie Ten napój nie tylko skutecznie nawadnia organizm, ale też pomaga oczyścić jelita oraz organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Woda z solą naturalnie zwalczy zaparcia i wzdęcia, pomoże też w odchudzaniu. Działa naprawdę szybko, więc po wypiciu lepiej być w pobliżu toalety. Sprawdź, jakie jeszcze korzyści może przynieść picie wody z solą na czczo.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania w letniej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas letniej wyprzedaży. Choć AMW kojarzy się przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można w niej kupić także wojskową odzież. Ubrania od wojska cechuje przede wszystkim duża wytrzymałość. Do kupienia są m.in. buty, koszule, kurtki, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Co znajdziesz na stoiskach? [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Jesteście ciekawi, co można znaleźć na stoiskach? Zobaczcie! 📢 Ryś upodobał sobie plażę nad Bałtykiem w miejscowości Wicie! Ryś w miejscowości Wicie (gm. Darłowo - woj. zachodniopomorskie) spacerował ponownie plażą nad Bałtykiem. Wielki kot został wypuszczony przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze zajmujące się odbudową populacji tych zwierząt. Prezentujemy zdjęcia, które nam wysłała pani Małgorzata Sokalska - emerytowany nauczyciel biologii. 📢 Ogromny plac zabaw na ukończeniu. Najmłodsi słupszczanie skorzystają z niego już w wakacje [ZDJĘCIA] Dobiega końca przebudowa Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Modernizacja ma się zakończyć w wakacje, wtedy też najmłodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z największej atrakcji – ogromnego placu zabaw, który powstał w miejscu dawnego placu cyrkowego.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Niedziela na koszalińskiej giełdzie. Kupisz tu niemal wszystko. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Jak co niedzielę na terenach podożynkowych w Koszalinie trwa giełda towarowa. Na stoiskach można znaleźć mnóstwo różnych produktów. Co dziś można na nich znaleźć? Sprawdź w naszej fotogalerii. 📢 Zmęczona i wychudzona foka szara odpoczywa na plaży w Ustce W niedzielę w Ustce w pobliżu zachodniego falochronu spacerowicze zauważyli fokę. Specjaliści ocenili, że jest to samiec. Zmęczony i bardzo wychudzony. Może być stary, ale nie jest wykluczone, że ma jakieś obrażenia wewnętrzne spowodowane ćwiczeniami na poligonie. 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Te szczeniaki mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w Słupsku. Słupia zalała ulice Partyzantów i Szarych Szeregów (zdjęcia) W związku z przekroczeniem alarmowego poziomu wody rzeki Słupia na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 lutego ogłoszono na terenie miasta Słupska alarm przeciwpowodziowy, który przewiduje ewakuację ludności i mienia w razie potrzeby oraz uruchomienie pomocy poszkodowanym. Aż 275 centymetrów wynosił późnym wieczorem w czwartek 8 lutego poziom wody w Słupsku na Słupi. W piątek rano obniżył się jedynie o centymetr. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Miami Nice, Qugino, Tonic, Lizard - tak bawiliście się kiedyś w słupskich klubach [zdjęcia] Miami Nice, Qugino, Tonic, Lizard, Rokoko - pamiętacie te słupskie kluby? Zobacz, jak bawiliście się na imprezach w Słupsku 10 lat temu. 📢 Dzień Ojca 2022 MEMY. Wesołe obrazki na święto taty. Memy na Dzień Ojca gwarantują świetną zabawę [ZDJĘCIA] 23.06.2022 Dzień Ojca 2022 MEMY. 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Choć jest to święto znacznie mniej popularne niż Dzień Matki, często o nim zapominamy, z trudem zapamiętujemy datę tego święta, to nie brakuje osób, które tego dnia składają swoim Ojcom najserdeczniejsze życzenia. Dzień Ojca można obchodzić również na wesoło, o czym świetnie wiedzą Internauci, którzy z okazji Dnia Ojca tworzą memy i inne śmieszne obrazki. Jesteście ciekawi? Zobaczcie koniecznie!

📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie. 📢 Bytów 18 lat temu. Życie codzienne, polityka, imprezy, wydarzenia (ZDJĘCIA) Mamy dla was niecodzienną galerię. Zdjęcia z Bytowa wykonane przez nas w 2002 roku. Fotografie przedstawiają życie codziennie, wydarzenia, imprezy, itd. Jest także lokalne życie polityczne. Dzisiejsi polityczni wrogowie, wtedy serdecznie ściskali sobie dłonie. Polityka na zdjęciach jest jednak w zdecydowanej mniejszości. Na fotografiach są osoby bardzo rozpoznawalne, jak i tzw. zwykli ludzie. 18 lat temu wszyscy inaczej wyglądali, niż teraz. Można się uśmiechnąć. Miłego oglądania zdjęć. To nie ostatnia taka galeria.