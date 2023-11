Przegląd prasy (24.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Już w weekend poznamy najpiękniejsze Polki! Oto kandydatki w konkursie Polska Miss 2023 [ZDJĘCIA]”?

Gala finałowa kończąca kolejną edycję konkursu piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. 24 i 25 listopada najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023.

📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 23 listopada 2023 roku jest 638. dniem wojny. W rozmowie telefonicznej prezydent elekt Argentyny Javier Milei zaoferował w środę ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jego kraj może być gospodarzem szczytu Ukraina-Ameryka Łacińska – ogłosiło biuro Mileia. Zełenski podziękował mu za jednoznaczne poparcie dla Ukrainy. Ukraiński urząd umieścił firmę Knauf na liście międzynarodowych sponsorów wojny.

📢 Na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku studenci prawa poczują się jak w sądzie. Uczelnia otworzyła salę rozpraw [ZDJĘCIA,WIDEO] Słupska uczelnia otworzyła pracownię, która umożliwi studentom wykorzystać zdobytą wiedzę prawniczą w praktyce. Symulacyjna sala rozpraw przybliżyć ma ich do wymarzonego zawodu.

📢 Masz telefon z Androidem? Sprawdź te 5 ukrytych funkcji systemu. Pozwolą ci korzystać z telefonu w zupełnie nowy sposób Android to najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Przeznaczony jest głównie na smartfony i tablety. Jego funkcjonalność jest stale poszerzana, jednak niektóre z dostępnych, bardzo przydatnych funkcji są ukryte głęboko w oprogramowaniu. Wiele osób zupełnie nie zdaje sobie nawet sprawy z ich istnienia. Zobacz najbardziej przydatne triki w systemie Android i sprawdź, czy znałeś je wcześniej.

📢 Drzewa runęły na samochody. Wichura w regionie (ZDJĘCIA) Wichura w Słupsku, Ustce i Bytowie daje we znaki. Najwięcej interwencji dotyczy powalonych drzewa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 Za kradzież choinki grzywna lub sąd. Lepiej kupić, niż się wstydzić (WIDEO) Leśnicy i policjanci przygotowują się do akcji "Choinka". Podobnie jak w latach minionych będą patrolować lasy. Pamiętajmy, że nie wolno samowolnie wycinać drzewek. Kara to minimum 500 złotych. 📢 Jak zmienią się wynagrodzenia po podwyżkach kwoty wolnej od podatku? Nie wszyscy zyskają na zmianach w PIT Kwota wolna od podatku wynosi obecnie 30 tys. zł. Jedna z obietnic wyborczych nowego rządu, zapisana także w „100 konkretach na 100 dni rządzenia”, zakłada dwukrotne podniesienie tej kwoty. Eksperci Grant Thornton sprawdzili, jak mogą zmienić się wynagrodzenia, jeśli te zapowiedzi wejdą w życie.

📢 Nie żyje kapitan Mieczysław Kaczmarczyk, żołnierz niezłomny, ustczanin, uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski W czwartek 23 listopada w wieku 96 lat zmarł kapitan Mieczysław Kaczmarczyk, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, uhonorowany w tym roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP.

📢 Biedronka rozdaje vouchery na zakupy. Zaniesiesz butelkę, otrzymasz pieniądze. Sieć postawiła pierwszy recyklomat W pierwszym sklepie sieci Biedronka pojawił się recyklomat, czyli urządzenie do przyjmowania pustych opakowań. Klienci, którzy wrzucą do niego puste puszki lub butelki PET, otrzymają specjalne bony na zakupy. Jak skorzystać z recyklomatu Biedronki i co można za to dostać? 📢 Stłuczki, dachowania i samochody w rowie. Śliska środa w Słupsku i powiecie Środa nie była dobrym dniem dla kierowców. Na drogach w powiecie słupskim było bardzo ślisko. Doszło do kilku kolizji, a trzy z nich wydarzyły się w jednym miejscu prawie w tym samych czasie.

📢 Niewiarygodny rekord w „Jeden z dziesięciu”. Artur Baranowski znał wszystkie odpowiedzi. Jedno z pytań dotyczyło znanej lektury szkolnej W finale „Jeden z dziesięciu” padł prawdziwy rekord. Jeden z uczestników nie pozwolił dojść do głosu swoim konkurentom i zdobył maksymalną liczbę punktów, zachowując wszystkie szanse. Artur Baranowski bezbłędnie odpowiedział na wszystkie czterdzieści pytań. Pojawiły się też takie dotyczące nauki, literatury i języka. Jedno z nich związane było z lekturą szkolną. Sprawdźcie, czy wy wiedzielibyście jak na nie odpowiedzieć. 📢 Zaczynały jako miss piękności, a dziś są najpopularniejszymi gwiazdami telewizyjnymi. Zobacz, którym Polkom udało się zrobić karierę Konkursy miss piękności wyłaniają kobiety, które imponują urodą, ale nie tylko. Panie startujące w takich imprezach muszą także coś sobą reprezentować. Wiele z nich ma wykształcenie, którym nie może się pochwalić statystyczny Polak. Taki plebiscyt okazuje się przepustką do kariery telewizyjnej. Oto lista miss, które dzisiaj oglądasz na małym ekranie.

📢 Podejrzany o kierowanie grupą przestępczą Paweł P., prezes spółek kapitałowych, aresztowany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie KAS zatrzymała 27 osób z grupy, która w 12 województwach miała organizować nielegalne gry hazardowe. W śledztwie, które prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, głównym podejrzanym jest Paweł P. Nieoficjalnie PAP ustaliła, że to prezes największego polskiego producenta automatów, gier i rozwiązań systemowych dla branży hazardowej. 📢 Sztorm, jakiego na Bałtyku nie było. Doszło do prawdziwego kataklizmu Sztormy na Bałtyku najczęściej występują w listopadzie, grudniu i styczniu. Stanowią one ogromne zagrożenie dla statków i dla wybrzeża. W nocy sylwestrową 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu. 📢 Akcja ratunkowa na Bałtyku. Zakończono poszukiwania marynarza w pobliżu platformy Petro Giant. Sztorm i wiatr huraganowy utrudniały akcję! Zakończono poszukiwania marynarza ze zbiornikowca mt Sealing. Jednostka na co dzień obsługuje złoże B3 przy platformie Petro Giant. Jak informował "Dziennik Bałtycki" dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR Sebastian Kluska, akcję ratowniczą utrudniały trudne warunki pogodowe. Sztorm oraz wiatr huraganowy.

📢 Czesław Lang odbudował zniszczony dworek sprzed 300 lat! Jest pięknie i klimatycznie | ZDJĘCIA,WIDEO Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment. 📢 Oto nowy Polonez! Słynny "Poldek" albo "Borewicz", czyli Polonez w nowym wydaniu. Legenda polskiej motoryzacji | ZDJĘCIA, WIDEO Polonez, legenda polskiej motoryzacji znowu na polskich ulicach - to byłby niesamowity widok. Kultowy "Poldek" czyli "Borewicz" już nie wygląda tak, jak przed laty, a jego nowoczesna bryła przyciąga wzrok fanów motoryzacji. Sprawdź, jak wygląda Polonez w wersji koncepcyjnej i w wizjach projektantów. Polska motoryzacja i jej legendy mają potencjał!

📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach. 📢 Te stare telefony komórkowe mogą kosztować krocie. Zobacz, na jakich można nieźle zarobić. Masz stary model telefonu? Sprawdź! Stare telefony komórkowe. Czy ktoś jeszcze je pamięta? Nie tak dawno temu na rynku nie było dostępnych popularnych dziś smartfonów. Prawdziwym "hitem" były duże telefony komórkowe z antenkami. Nokia, Motorola czy Siemens to tylko niektóre z marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze dwadzieścia lat temu. Dziś wiele z nich ma wartość nie tylko sentymentalną, ale także kolekcjonerską. O których telefonach mowa? Ile dziś kosztują? Sprawdziliśmy!

📢 Szkolimy i rozwijamy produkcję. Rozmowa z Cezarym Koseskim, prezesem firmy Markos Firma Markos z podsłupskiego Głobina, która specjalizuje się w kompozytach wzmocnionych włóknem szklanym – szczególnie jachtów i łodzi turystycznych – została właśnie uhonorowana wyróżnieniem w konkursie Serwisu Samorządowego PAP "Biznes Dobry dla Gminy 2023". Nagroda ma pozytywny wpływ na lokalny rozwój i harmonijnie współpracujących z miejscowym samorządem. 📢 Felieton rowerowy. Co nowego, rowerowego w Słupsku? Podczas naszego wielokilometrowego objazdu Słupska widać, że w infrastrukturze komunikacyjnej miasta jest coś nowego, rowerowego. Ciekawskim najpierw jednak radzę trafić na korzystną szparę w tej paskudnej listopadowej aurze, aby przebić się przez inną szparę między śródmieściem a Zatorzem. Czyli pokonać supeł komunikacyjny zwany węzłem transportowym.

📢 51-latek z czterokrotnym zakazem sądowym zatrzymany na motorowerze Pomimo 4-krotnego zakazu prowadzenia pojazdów zdecydował się złamać go kolejny raz i wyjechać na drogę swoim motorowerem. Mężczyzna trafił jednak na funkcjonariuszy drogówki, którzy zakończyli jego dalszą podróż. Teraz o dalszym losie 51-latka zadecyduje sąd. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 23.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 23.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 23.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 23.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Pracujesz w tym zawodzie? Nie musisz się obawiać wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy. TOP 10 zawodów, których nie zastąpi AI Niemal co trzecia firma w Polsce zwolniła kogoś w ostatnich 12 miesiącach po wdrożeniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji oraz automatyzacji – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy”. Trend jest nieodwracalny, zastępowanie pracy ludzkiej robotami będzie postępowało. Są jednak zawody, które nie są zagrożone. Ci pracownicy nie muszą się martwić o swoje miejsce pracy, bo sztuczna inteligencja ich nie zastąpi, może jedynie być przez nich wykorzystywana. O kogo chodzi? 📢 Uzależnienia - zmora naszych czasów. Dziecko w sieci, a rodzic bezradny Młodzi ludzie przyznają, że nawet kilkanaście godzin dziennie spędzają na śledzeniu treści w swoim smartfonie. Na prośby ograniczenia i zakazy dorosłych reagują agresją. Psycholodzy biją na alarm: dziecko może być uzależnione od cybertechnologii! Z problemem na różne sposoby radzą sobie szkoły. Te w Holandii wprowadzają całkowity zakaz korzystania z telefonów.

📢 Niewyobrażalny rekord w "Jeden z Dziesięciu". Artur Baranowski zdobył maksymalną liczbę punktów. Padło też pytanie o piłkę nożną Nie da się uzbierać więcej punktów w finale "Jeden z Dziesięciu". Artur Baranowski przeszedł w środę 22 listopada do historii uwielbianego programu, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Odpowiedział bezbłędnie na wszystkich czterdzieści pytań, zachowując wszystkie szanse. Jedno z nich dotyczyło piłki nożnej - konkretnie klubu Łukasza Fabiańskiego.

📢 Najseksowniejsza pilkarka świata Alisha Lehmann skrytykowana za igranie makijażem. Odpowiedziała szokującym zdjęciem w obcisłym gorsecie Napastniczka Alisha Lehmann została skrytykowana po meczu reprezentacji Szwajcarii, w którym Helwetki doznały miażdżącej porażki z aktualnymi mistrzyniami świata – drużyną Hiszpanii 1:7. Po spotkaniu internetowe trolle zaatakowały największą szwajcarską gwiazdę, krytykując jej większą dbałość o wygląd niż poprawę umiejętności piłkarskich.

📢 Straty na 70 milionów złotych. CBA prowadzi śledztwo ws. nadużyć VAT Funkcjonariusze CBA w Szczecinie prowadzą śledztwo ws. zorganizowanej grupy przestępczej. Działania te prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Jak podaje zespół prasowy CBA, grupa ta miała działać w latach 2015-2017 i zajmować się m.in. nadużyciami w podatku VAT i opłacie paliwowej. 📢 Świnoujście: trwa rozładunek dużej dostawy amerykańskiego sprzętu dla Wojska Polskiego Duża dostawa amerykańskiego sprzętu wojskowego dla Wojska Polskiego! Obecnie w Świnoujściu trwa jego rozładunek – najpierw 11 wyrzutni HIMARS - poinformował w środę minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Sprzęt - jak podała Agencja Uzbrojenia - został zamówiony dla WP w ramach umowy z 2019 r. 📢 Pogoda. Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym wiatrem i opadami marznącymi w Słupsku i powiecie Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego w Słupsku ostrzega przed możliwością wystąpienia silnego wiatru i opadów marznących. Mieszkańcy Słupska i regionu otrzymują wiadomości z alertem RCB.

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra w niedzielę w Szczecinie. SKSK Piekło Północy zaprasza na wyjazd! W ostatniej kolejce Orlen Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk dość łatwo wygrała z faworyzowanym Śląskiem Wrocław. Teraz przyszedł czas na wyjazd do Szczecina na mecz z mistrzem Polski - Kingiem Szczecin. Klub Kibica organizuje wyjazd na te spotkanie. Będzie również okazja do zdobycia jubileuszowego szalika.

📢 Koszykówka. Nienajlepszy weekend dla młodych zawodników. Energa Frages Słupsk z jedynym zwycięstwem W miniony weekend swoje mecze rozgrywała młodzież Czarnych Słupsk. Niestety, na wszystkie rozegrane mecze, jedno zwycięstwo odnieśli koszykarze Energa Frages Słupsk. 📢 Cena karpia 2023 - ile kosztuje kilogram w 2023 roku? Oto prognozy hodowców. Pierwsza taka sytuacja od wielu lat W ostatnich latach ceny karpia przed świętami rosły, co spowodowane było droższą karmą, podwyżkami wynagrodzeń, a także wyższymi kosztami transportu. Zdaniem hodowców w tym roku nastąpi odwrócenie tego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile będzie kosztował karp na święta?

📢 Zobacz najdroższe domy na sprzedaż w Polsce. Te wnętrza to sam luksus. Kosztują majątek! Przestronne wnętrza, nowoczesny design, zadbany ogród z basenem... Takie i inne luksusy oferują nam najdroższe domy, jakie można kupić w Polsce. Trzeba mieć wiele milionów złotych w kieszeni, by móc tam zamieszkać, ale pooglądać zawsze można! Z serwisu otodom.pl wybraliśmy najdroższe domy, jakie obecnie (listopad 2023) są do kupienia w Polsce. Znajdują się w Łomiankach pod Warszawą, w Chwaliszewie (kujawsko-pomorskie) i Kamieniu pod Wrocławiem. 📢 Wieniec adwentowy na grudzień 2023: najpiękniejsze wzory dekoracji. Zobacz, jak ozdobić dom w świątecznym klimacie – galeria zdjęć Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Ślubowanie i pasowanie uczniów w Zespole Szkół Mundurowych w Słupsku. Wielkie święto młodych kadetów [ZDJĘCIA,WIDEO] W Zespole Szkół Mundurowych w Słupsku na młodszych kadetów pasowano 121 uczniów klas pierwszych. Młodzież na ten dzień czekała od dawna – dziś wkroczyła na drogę wiodącą ku wymarzonej służbie w mundurze.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Tu powstają prawdziwe dzieła sztuki. Kup ozdoby świąteczne w WTZ w Bytowie (WIDEO) Pracownia stolarska, ogrodnicza i rękodzieła pracuje pełną parą. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowują ozdoby świąteczne. To prawdziwe dzieła sztuki. Trzeba się pośpieszyć, bo schodzą jak świeże bułeczki. 📢 Bombki choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te ozdoby z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

📢 Co zrobić w przypadku kradzieży telefonu? 7 kroków, o których warto pamiętać. Przydadzą się też w przypadku zgubienia Nikt nie planuje, że zgubi telefon, lub że zostanie on mu skradziony. Przypadki chodzą po ludziach, więc warto wiedzieć, co zrobić w takiej niecodziennej sytuacji. W ten sposób nie tylko upewnimy się, że nasze dane są bezpieczne, ale również ułatwimy sobie odzyskanie swojej własności. Zobacz 7 kroków, o których warto pamiętać w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu.

📢 Radarowe tablice prędkościowe w Miastku i podświetlane przejścia (WIDEO) W Miastku ma być bezpiecznie. Na rogatkach pojawią się radarowe tablice prędkościowe, a przejścia będą widoczne. 📢 Trudne warunki drogowe na Pomorzu. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności Opady śniegu, przymrozki, śliskie i miejscami oblodzone nawierzchnie, gorsza widoczność i gwałtownie zmieniające się warunki pogodowe powodują, że na drodze będzie trzeba szczególnie uważać. Pamiętajmy, że w tym okresie na wypadki narażeni są nie tylko kierowcy, ale też piesi. Przy tej okazji policjanci radzą jak bezpiecznie zachowywać się zimą na drodze i apelują o wzmożoną czujności i ostrożną jazdę.

📢 Na inwestycję ludzie czekali latami. Wielka przebudowa dróg w Studzienicach (WIDEO) Skrzyżowanie, ale też okoliczne ulice w centrum Studzienic będą przebudowane. W stolicy gminy będzie bezpieczniej. 📢 Młodzi ratownicy ze Słupska wrócili z workiem medali i pucharów Na II Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym Młodzików Młodszych zawodnicy Klubu Sportowego Shark Team Słupsk zdobyli 12 medali i 6 pucharów. 📢 Trzy szczeniaczki porzucone w kartonie przy drodze w gminie Ustka. Maluchy szukają domu Porzucone pudło przy drodze, a w nim trzy czworonożne maleństwa. Widok pyszczka wystającego przez maleńki otwór rozrywa serce. Pewnie zginęłyby z głodu i zimna, gdyby nie czujność byłej wolontariuszki słupskiego schroniska, która nie przejechała obojętnie obok kartonu. Szczeniaki porzucone przy drodze w Duninówku w gminie Ustka czekają na nowy dom w słupskim schronisku.

📢 Pobierający świadczenie 800 plus muszą przygotować się na zmiany? Chodzi o wprowadzenie progu dochodowego 63 proc. respondentów uważa, że nowy rząd powinien wprowadzić próg dochodowy, od którego nie przysługuje świadczenie 800 plus, które od 1 stycznia zastąpi dotychczasowe 500 plus. Od Nowego Roku każde dziecko w rodzinie otrzyma z programu 9600 zł w ciągu roku. Z rządowych szacunków wynika, że z programu Rodzina 800+ w 2024 r. skorzysta blisko 6,7 mln dzieci.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 Najlepsze memy po meczu Polska - Łotwa. Jest wygrana, ale internauci bez litości i śmieją się z kadry. "Ruszyła Probierzowa maszyna" Piłkarska reprezentacja Polski wygrała towarzyski mecz z Łotwą 2:0 na PGE Narodowym w Warszawie. Biało-Czerwoni zakończyli zatem rok zwycięstwem, ale trzeba pamiętać, że nie awansowali na EURO 2024 z bardzo łatwej grupy i będą walczyć jeszcze w barażach. Internauci przygotowali zabawne memy po meczu Polska - Łotwa. Zapraszamy do oglądania.

📢 ORP "Sokół" przeniesiony na ląd. Okręt podwodny w drodze na wystawę plenerową Muzeum Marynarki Wojennej W Gdyni na skwerze Kościuszki trwa skomplikowana operacja przenoszenia okrętu podwodnego ORP "Sokół" do Muzeum Marynarki Wojennej. "Sokół" jest już na lądzie, najprawdopodobniej jutro okręt zostanie przewieziony przed muzeum. Choć nie wiadomo, czy transport nie będzie musiał być rozłożony na dwa dni. 📢 Spacer po Bytowie w doborowym towarzystwie. Ostatnie w tym roku zwiedzanie miasta (WIDEO) Beata Fiszka Borzyszkowska, przewodnik PTTK oraz bytowska informacja turystyczna zaprosiła mieszkańców na fascynujący spacer po Bytowie. To kolejna tego typu akcja, ale ostatnia w tym roku. Kolejne poznawanie miasta na Kaszubach z przewodnikiem dopiero wiosną. 📢 „Jakiś diabeł we mnie wstąpił”. Oskarżony, który prawie odciął głowę znajomemu, stanął przed słupskim sądem W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces Zygmunta P., oskarżonego o zabójstwo Stanisława Ś. w styczniu 2023 roku w Szczypkowicach w gminie Główczyce w powiecie słupskim.

📢 W Bierkowie paliła się drewniana stodoła z elementami muru pruskiego. Z ogniem walczyło ponad 20 strażaków Po północy z poniedziałku na wtorek doszło do pożaru budynku gospodarczego przy ul. Kościelnej w Bierkowie. Paliła się drewniana stodoła z elementami muru pruskiego. Na miejsce wysłano siedem zastępów straży pożarnej. W sumie z pożarem walczyło 22 strażaków. Działania zakończono po 4 rano. 📢 Odważne, polskie sportsmenki - to one rozebrały się dla Playboya i CKM-u! (ZDJĘCIA) W grudniu 2019 roku ukazały się ostatnie numery polskich edycji Playboy'a i CKM-u. Przez lata na ich łamach pojawiły się wyjątkowe sesje znanych i utytułowanych sportsmenek z Polski. Anna Werblińska (Barańska), Milena Sadurek (Radecka), Marta Domachowska nago w Playboy'u czy Sylwia Gruchała w CKM-ie. Ich zdjęcia zawsze wzbudzały wśród kibiców wiele dyskusji. Przypominamy te bardziej i mniej znane sportsmenki, które zdecydowały się pozować w magazynach dla panów.

📢 Bardzo drogie... siku. Za załatwienie potrzeby fizjologicznej w lesie można słono zapłacić (WIDEO) Czy za zrobienie siku w lesie można dużo zapłacić? Tak. Przekonał się o tym nasz czytelnik, który zatrzymał się w lesie, aby załatwić potrzebę fizjologiczną. Po jakimś czasie otrzymał mandat - 500 zł. To kara za wjazd autem do lasu. 📢 Milionerzy na Pomorzu radzą sobie świetnie. Gdzie w woj. pomorskim jest najwięcej milionerów? Lista najbogatszych osób zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie, a opowieści o milionerach krążą wokół nich jak legendy. Wielu marzy o posiadaniu tak obfitującego konta bankowego, lecz niestety nie każdy wie, jak to osiągnąć. Historia świata biznesu bywała pełna zmian i wyzwań, a nie każdy rok okazywał się łaskawy dla przedsiębiorców. Sprawdziliśmy, ilu milionerów jest w województwie pomorskim. Jak w rankingu wypadają poszczególne powiaty na Pomorzu? Na czym można się dorobić?

📢 Skażona woda w Mądrzechowie. Nie nadaje się do picia i mycia Uwaga! Skażona woda w Mądrzechowie w gminie Bytów. Nie nadaje się do picia i mycia. Sanepid w Bytowie wydał pilny komunikat. 📢 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej szpitala w Słupsku przeszedł remont. Nowa zasada - nic poniżej łokcia Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeszedł remont. Przearanżowano kilka gabinetów i sal chorych, by stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki konsultacji i leczenia. Zasada - nic poniżej łokci, czyli czyste, nie osłonięte rękawami i nie ozdobione biżuterią ręce medyków - mają zminimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Supernowoczesny fotoradar pstryka zdjęcia na krajowej 20 w Półcznie (WIDEO) Supernowoczesny fotoradar pstryka zdjęcia na drodze krajowej nr 20 w Półcznie w gminie Studzienice. Piraci drogowi słono zapłacą. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Wilki zapuszczają się w pobliże gospodarstw. Hodowcy obawiają się o inwentarz Liczebność wilków w Polsce stale rośnie. Wędrują też po lasach na Pomorzu - po parkach narodowych, bo to ich naturalne środowisko. Strach wzbudzają, gdy podchodzą w pobliże gospodarstw. Właśnie pojawiły się w gminie Ustka. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Boją się szczególnie o swój inwentarz. 📢 Most Łabędzi zostanie kompleksowo odnowiony. Na pewien czas zniknie z miejskiego krajobrazu Są chętni na przebudowę Mostu Łabędziego w Słupsku. Po gruntownym remoncie obiekt ponownie zostanie udostępniony mieszkańcom. 📢 Niezwykły mural powstał w Miastku. Autorem jest słynny Cukin (WIDEO) Wielkoformatowe malowidło, o tematyce niepodległościowej pojawiło się na elewacji jednego z budynków w Miastku. Autor to Tomasz Żuk - malarz, artysta z Koszalina, tworzący pod pseudonimem Cukin.

📢 Zamknięte ulice w centrum Gdyni w związku z przygotowywaniem "Sokoła" do transportu na wystawę plenerową Muzeum Marynarki Wojennej Nie dziś, jak początkowo zakładano, a dopiero jutro, we wtorek 21 listopada, na ląd przeniesiony ma zostać okręt podwodny "Sokół", nowy eksponat Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, który trafi następnie na wystawę plenerową niedaleko plaży w Śródmieściu. Przygotowania do jego transportu wymusiły konieczność zamknięcia niektórych ulic w okolicach skweru Kościuszki. 📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze? Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy.

📢 W słupskim sądzie za gangsterkę z wolnej stopy. Z listem żelaznym w ręku Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił kolejny akt oskarżenia związany ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która ma na swoim koncie strzelaninę przy stadionie na ul. Madalińskiego w Słupsku w 2015 roku. Do Polski wrócił z listem żelaznym Paweł G. Razem z nim czeka na proces trzech innych oskarżonych. Tymczasem część głównej sprawy rozpatruje Sąd Apelacyjny w Gdańsku. 📢 Morsowanie w Ustce. Zimna kąpiel w Bałtyku. Zobacz zdjęcia! Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się wspólna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Nowy sezon na morsowanie rozpoczął się na dobre! Zobacz fotogalerię.

📢 25-lecie Herbaciarni w Spichlerzu. Magiczne miejsce spotkań, wystaw i koncertów Stylowa herbaciarnia w zabytkowym Spichlerzu Richtera w Słupsku ma już ćwierć wieku. Podczas, gdy inne miejsca pojawiają się i znikają, herbaciarnia trwa i wciąż się rozwija, co jest zasługą właściciela i pasjonata Jarosława Rawskiego, a także wielu przyjaciół tego miejsca, którzy w sobotni wieczór spotkali się, aby powspominać i świętować. 📢 Pusto na niedzielnej giełdzie w Koszalinie. Pogoda odstraszyła większość mieszkańców [zdjęcia] Sprawdziliśmy co można kupić na dzisiejszej giełdzie w Koszalinie. Pogoda odstraszyła większość sprzedawców i kupujących, ale najwytrwalsi i tak pojawili się na terenach podożynkowych w Koszalinie. Sprawdzamy co na stoiskach. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Bieg Herbaciany z okazji 25-lecia słupskiej Herbaciarni w Spichlerzu Ponad sto osób pobiegło w II Biegu Herbacianym zorganizowanym z okazji 25-lecia Herbaciarni "W Spichlerzu" w Słupsku. Biegacze pokonali 6,5 km leśnymi drogami po pagórkowatym terenie Lasku Północnego w Słupsku. Na mecie czekał gorący żurek i ognisko. W pakiecie każdy dostał zestaw pysznych herbatek i oryginalny medal w kształcie imbryka. 📢 Wyjątkowa wystawa w Słupsku. Obrazy wypalane w drewnie [galeria] W piątkowe popołudnie w Galerii OT Rondo w Słupsku odbył się wernisaż wystawy prac Marleny Bieleńczuk. Artystka specjalizowała się w wyjątkowej technice pirografii, czyli wypalania w drewnie.

📢 Niesamowity widok! Morze odsłoniło zatopiony las w Łazach [ZDJĘCIA] Ostatnie sztormy, które panowały nad Bałtykiem odkryły las, który był skrywany pod piaskiem na plaży w Łazach. Odkryte konary robią olbrzymie wrażenie na spacerowiczach. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia!

📢 Gala 50-lecia Gminy Słupsk. Powiewała już nowa flaga - Gminy Redzikowo W piątkowy wieczór odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 50-lecia Gminy Słupsk. Dzień to historyczny, gdyż od 1 stycznia z mapy Polski zniknie ta nazwa. Od Nowego Roku zastąpi ją Gmina Redzikowo. Podczas uroczystości oficjalnie zaprezentowano już flagę z nową nazwą. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź ! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez, które odbyły się w klubie Euphoria. Tak bawiliście się w jednym z najpopularniejszych miejsc w Łebie. 📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskim klubie Euphoria w Łebie [ZDJĘCIA] Za nami półmetek wakacji. Nadmorskie kluby pękają w szwach. Zobacz nowe zdjęcia najpiękniejszych imprezowiczek z klubu Euphoria w Łebie.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Święto nalewki i wina w Tuchomiu. Ponad 60 trunków domowej roboty [WIDEO, ZDJĘCIA] Zemsta Teściowej, Poświata Czerwcowej Nocy oraz jarzębiak to najlepsze trunki wybrane w czasie Święta Nalewki, Wina i Piwa Domowego w Tuchomiu. To cykliczny konkurs połączony z biesiadą organizowany przez miejscowy ośrodek kultury.

📢 Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Nie płacisz abonamentu? Sprawdź czy musisz wpuszczać urzędników 15.02.23 Kontrolę czy posiadamy odbiornik telewizyjny lub radiowy przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej. To właśnie urzędnicy tej instytucji sprawdzić mogą czy osoba nie płacąca abonamentu RTV posiada taki odbiornik i czy należy nałożyć na nią odpowiednią karę. Jest szereg osób, które abonamentu opłacać nie muszą. Jednak kontrolowani są wszyscy, którzy nie płacą. Czy powinniśmy wpuszczać kontrolerów Poczty do domu lub samochodu? Ile wynoszą kary za niepłacenie? Sprawdziliśmy.

📢 Wigilia w usteckim ratuszu. Z kolędami, z radością, z nadzieją na lepsze czasy We wtorek w usteckim ratuszu przy kolędach, opłatku i wigilijnym stole spotkali się ustczanie i przyjaciele miasta. To pierwsza Wigilia po pandemii. Wzruszające chwile, pełne życzeń i ciepłych słów połączyły wszystkich, którym Ustka leży na sercu.

📢 Bal Seniora w Czarnej Dąbrówce. Tańce i zabawa (ZDJĘCIA) Bal Seniora w Czarnej Dąbrówce. Tańce i zabawa niemal do rana. 📢 Stocznia Głobino. 30-lat działalności Markosu [ZDJĘCIA] Zaczęło się w okresie przeobrażeń. Inżynier Marciniak i inżynier Koseski doświadczenie wyniesione zza desek kreślarskich zdobywane latami w Ustce, planowali przełożyć na własną firmę konstrukcyjno-projektową. Nie udało się. Wyszła im stocznia. 📢 Najpiękniejszy i najtrudniejszy szlak pieszy na Pomorzu - Jar Raduni. Dzika przyroda i inne atrakcje (ZDJĘCIA, WIDEO) Odpoczywacie po weekendzie? Jeśli tak, to dobrze. Nabierajcie sił na kolejny. Dla aktywnych mamy propozycję. Szlak pieszy Jar Raduni (część szlaku niebieskiego PTTK). Powalone drzewa jako przeszkody, strome ścieżki, spore przewyższenia oraz cały czas meandrująca rzeka, przy której znajduje się szlak. Wędrowaliśmy w listopadzie br.

📢 Wyższa Szkoła Pedagogiczna - część 3. - zabawy studentów [zdjęcia] Trzecia część archiwalnych zdjęć z życia słupskiej uczelni. Dziś pokazujemy, jak studenci bawili się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

