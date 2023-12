Przegląd prasy 24.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w pomorskim. Sprawdź gdzie 24.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 24.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w pomorskim. Sprawdź gdzie 24.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie planowane są wyłączenia prądu w pomorskim (24.12)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew pomorskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w pomorskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wierszyki, SMS, życzenia bożonarodzeniowe, tradycyjne, śmieszne, oryginalne 24.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne.

Prasówka 24.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! 23.12.2023 Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. 📢 Prezydent Andrzej Duda na platformie X: Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na 2024 r. Chodzi o 3 mld zł na TVP Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 miliardy złotych na media publiczne - napisał w sobotę na platformie X prezydent. Andrzej Duda wezwał marszałków Sejmu i Senatu do zwołania posiedzeń.

📢 Masowa awaria prądu w regionie. Strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty Wichura zerwała linie energetyczne. Silny wiatr i opady śniegu połamały drzewa. Energetycy robią, co mogą, aby przywrócić zasilanie. W tej chwili bez prądu jest 10 tysięcy mieszkańców.

📢 Koszmarny wypadek koło Miastka. Ciężarówka staranowała audi [ZDJĘCIA] To cud, że nikt nie zginął - tak można wywnioskować patrząc na zdjęcia z wypadku koło Miastka. Ciężarowa scania uderzyła w audi. 📢 Budżet Ustki uchwalony. Dochody przewyższą wydatki Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta w Ustce radni uchwalili budżet na 2024 rok. Przyjęty dokument zakłada nadwyżkę budżetową. Pozostałe uchwały dotyczyły m.in. kontynuacji umów i porozumień z innymi gminami w różnych obszarach funkcjonowania miasta. 📢 Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [ZDJĘCIA] Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, pomimo starań władz, były dla obywateli najważniejszymi świętami w roku. Przygotowywano się do nich starannie. Najważniejsze były zakupy produktów żywnościowych i prezentów, a ówczesnych czasach nie było to sprawą prostą. Ale jak już się udało, to atmosfera świąt była wyjątkowa.

📢 Najgorsze ekranizacje gier w historii – TOP 10. Oglądanie tych filmów niemal boli! Sprawdź ku przestrodze Najgorsze ekranizacje gier to nie łatwy temat, gdyż tego typu filmów jest tak dużo, że ciężko wybrać czołówkę. My spróbowaliśmy. Zobaczcie listę produkcji, od których lepiej trzymać się z daleka i które należą do najgorszy w historii gier, a także kina. Każda z tych produkcji zasłużyła na swój niechlubny tytuł. Przekonajcie się sami. 📢 Pogoda na Święta Bożego Narodzenia. W trakcie świąt możemy przygotować się na radykalne ocieplenie Synoptycy wskazują, że w Święta Bożego Narodzenia dojdzie do ocieplenia. Temperatura ma być dodatnia, a jakiekolwiek opady będą raczej robić pluchę niż śnieżny krajobraz. W dość żartobliwym stylu do tych warunków odniósł się rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

📢 Tym razem to pracodawcy przyszli do uczniów. W ZSP w Bytowie na wesoło (WIDEO) W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie odbyło się spotkanie świąteczne. Tym razem mury szkoły odwiedzili pracodawcy, u których młodzież odbywa praktyki. 📢 Felerna inwestycja w Słupsku. Tunelem pod torami tylko z parasolką Nowa inwestycja jest ewidentnie wadliwa. To już kolejny raz, kiedy podczas deszczu tunel pod torami na dworcu PKP w Słupsku przecieka. Tym razem nie ma ta jeziora - jak ostatnio - ale przechodniom na głowę leje się woda. PKP PLK zapewnia, że będzie przebudowa tunelu. 📢 Dramat w pociągu z Gdańska do Koszalina. TLK zatrzymał się między Lęborkiem a Słupskiem. "Na stację mamy dojść piechotą, po torach" Dramatyczna i absurdalna sytuacja w pociągu na trasie Gdańsk - Koszalin. Pociąg TLK zatrzymano na stacji w Potęgowie, między Lęborkiem a Słupskiem. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu pasażerowi usłyszeli, że pociąg podjedzie do Słupska, a na stację mają dojść piechotą - w nocy i w wichurze. Jak dojadą do Koszalina? - We własnym zakresie mamy załatwić sobie transport. PKP nie zamierza podstawić komunikacji zastępczej - relacjonują zirytowani pasażerowie.

📢 Wigilia w Słupskim Klubie Bokserskim Energa Czarni W czwartkowy wieczór do hali przy ul. Ogrodowej w Słupsku, na tradycyjne spotkanie wigilijne przybyli wszyscy związani z boksem nad Słupią. 📢 Z Tadeuszem Wanatem (seniorem) wspominano dawne czasy świetności Gryfa W kawiarni Podkowa Cafe w Słupsku odbyło się tradycyjne „Spotkanie przy kawie z ... ‘‘. Tym razem gościem redaktora Krzysztofa Niekrasza był Tadeusz Wanat, były piłkarz, a później znany trener. 📢 Ryszard Sylka nie będzie kandydował na urząd burmistrza Bytowa w kolejnych wyborach (WIDEO) Ryszard Sylka nie będzie kandydował na urząd burmistrza Bytowa w kolejnych wyborach samorządowych. O swojej decyzji poinformował zgromadzonych podczas świąteczno-noworocznego spotkania na bytowskim zamku. - Zdecydowały względy osobiste - mówił burmistrz Bytowa.

📢 Wichura w regionie słupskim. Strażacy mają ręce pełne roboty [ZDJĘCIA] Powalone drzewa, podtopienia, zerwane elewacje. Ostatnie godziny były dla strażaków czasem wytężonej pracy. Wichura daje się we znaki w całym regionie słupskim.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 22.12.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową aranżację stołu na święta. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie świąteczne dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały bożonarodzeniową aranżację. Zobacz, jak wygląda świąteczny stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka robi ogromne wrażenie!

📢 Pierwszy w historii budżet gminy Redzikowo uchwalony. Ponad 100 milionów na inwestycje Rada Gminy Słupsk uchwaliła budżet na 2024 rok. Już jako gmina Redzikowo, samorząd planuje zrealizować inwestycje za blisko 116 milionów złotych. 📢 Tak było ponad 30 lat temu. Przedświąteczny handel w Miastku. Baleron i banany (ZDJĘCIA) Będą szynki, balerony, cytrusy, a nawet proszek do pieczenia - zapewniał czytelników w grudniu 1988 roku Lech Domina, wiceprezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miastku. Reporter piszący te słowa raportował wówczas, że zaopatrzenie w typowe artykuły świąteczne w sklepach geesowskich jest dobre. Dla nikogo nie zabraknie tradycyjnego karpia, który jest sprowadzany z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miastku. - Będzie też dużo śledzi - pisał dziennikarz, stwierdzając jednak, że brakuje pstrąga, szczupaka i płoci. Za to przewiduje się zwiększenie dostaw kawy aż do 600 kilogramów do wszystkich sklepów GS w gminie.

📢 W Miastku powstaną mieszkania komunalne. Podpisano porozumienie (WIDEO) To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Miastka. Samorząd szykuje się do budowy mieszkań komunalnych. 📢 Które sklepy będą otwarte w Wigilię? Jak zmienią się godziny otwarcia sklepów w sobotę? Znamy kalendarz niedziel handlowych 2024 Najbliższa niedziela 24 grudnia, a więc Wigilia, miała być niedzielą handlową. Pod koniec listopada Sejm zdecydował jednak o przeniesieniu jej na inny termin, zatem w kalendarzu nie ma już niedziel handlowych 2023. A które sklepy będą otwarte w Wigilię? Jak zmienią się godziny otwarcia największych sieci w piątek i sobotę? Znamy też kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku. Sprawdź, ile niedziel handlowych przewidziano w przyszłym roku? 📢 Przedświąteczny wyjazd do Warszawy. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra z Dzikami Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w przedostatnim spotkaniu w tym roku kalendarzowym o dwa ligowe punkty zagrają w stolicy z miejscowymi Dzikami.

📢 Wichura w regionie słupskim. Zerwany dach szkoły we Włynkówku [ZDJĘCIA] W związku z wiatrem oraz opadami deszczu i śniegu strażacy z woj. pomorskiego interweniowali 104 razy - podał dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP. Najwięcej interwencji było w powiecie słupskim. W jednej ze szkół wichura zerwała dach. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 22.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Zabezpieczenie skarpy przy ul. Legionów Polskich dopiero w przyszłym roku. Inwestycji przeszkodziła pogoda Choć barierki zabezpieczające ścieżkę rowerową na skarpie przy ul. Legionów Polskich miały powstać, zgodnie z zapowiedziami, do końca grudnia, realizację inwestycji przesunięto na przyszły rok. Winne temu warunki pogodowe. 📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 W Słupsku uczczono pamięć żołnierzy i policjantów poległych w misjach zagranicznych W Słupsku uczczono Dzień Pamięci Zmarłych i Poległych w Misjach Pokojowych poza granicami kraju. Na grobie zmarłego

podinspektora Andrzeja Kaczora, który zginął w Iraku w 1995 r. - pierwszego polskiego policjanta, który poległ na służbie poza granicami, zapalono znicze. 📢 Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców wjeżdżających na bytowski rynek (WIDEO) Mimo wielokrotnych apeli o stosowanie się do przepisów - nadal wielu kierowców ignoruje oznakowanie w rejonie placu Wyszyńskiego. Wzmożony ruch przedświąteczny oraz skargi mieszkańców i włodarzy miasta sprawiły, że funkcjonariusze skrupulatniej reagują na kierowców niestosujących się do ustawionych tam znaków.

📢 Wigilia w Jasiu Kowalskim. Samotni, bezdomni podzielili się opłatkiem (WIDEO) W bytowskiej restauracji Jaś Kowalski odbyło się spotkanie wigilijne dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących. Przy wspólnym stole zasiadło blisko kilkadziesiąt osób. 📢 Autobusem MZK po chodniku na Armii Krajowej w Słupsku Dziwne zachowania słupskich kierowców MZK obserwujemy ostatnio na ulicach miasta. Najpierw kierowca "jedynki' pojechał pod prąd ulicą Wojska Polskiego, a teraz czytelnik przysłał nam zdjęcia, na których widać kierowcę jadącego nowo wyremontowanym chodnikiem na ulicy Armii Krajowej. Być może dlatego, że chciał ominąć inny autobus, który na zakręcie uderzył w znak drogowy. 📢 Szczęśliwy finał poszukiwań 10-letniej Hani z Koszalina. Dziewczynka odnaleziona Szybko podjęte działania przez koszalińskich policjantów doprowadziły do szczęśliwego finału poszukiwań 10-letniej Hani. - Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i natychmiastową reakcję mediów, mieszkańców i służb - napisali w komunikacie policjanci.

📢 Obwodnica Koszalina i Sianowa. Drogowcy podali nowy termin otwarcia odcinka S6 Przełom stycznia i lutego to nowy termin, kiedy ma być wreszcie otwarta cała obwodnica Koszalina i Sianowa. W tym samym okresie powinien być także oddany do użytku łącznik S6 z centrum Kołobrzegu. 📢 Robot operacyjny Da Vinci w słupskim szpitalu gotowy do działania. Pierwsza operacja w styczniu W połowie stycznia przyszłego roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku zostanie przeprowadzona pierwsza operacja urologiczna z wykorzystaniem robota operacyjnego Da Vinci. W ciągu roku wykonanych zostanie około dwustu operacji z wykorzystaniem robota. To sprzęt najnowszej generacji wart ponad 12 mln zł. Zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa pomorskiego. 📢 Budżet Słupska na 2024 rok uchwalony. Radni byli zgodni. Będą rekordowe wydatki Radni miejscy uchwalili w środę budżet Słupska na 2024 rok. Miasto planuje wydać w przyszłym roku rekordowe 906 mln złotych.

📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Uwaga pasażerowie! Świąteczne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Słupsku i PKS Słupsk Okres świąteczny to czas zmian w rozkładach komunikacji miejskiej w Słupsku. Niektóre linie nie będą kursować, zmieni się częstotliwość odjazdu autobusów. Pierwsze zmiany już w Wigilię. Inaczej pojadą też autobusy PKS Słupsk.

📢 Trwa rozbudowa obwodnicy Słupska. Co nowego na budowie? [ZDJĘCIA] Nowy most nad Słupią i brakująca jezdnia między węzłami. Postępują prace przy rozbudowie obwodnicy. Zobacz aktualny postęp prac na budowie obwodnicy Słupska. 📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 "Nasza dzielna dziewczynka osiągnęła już tak wiele". Zbiórka na terapię i rehabilitację małej Kasi Maziarz. Warto pomagać! Nie ma nic piękniejszego, niż uśmiech dziecka. Zwłaszcza ten bezwarunkowy, ten wywołany szczerym uczuciem. Nie ma nic piękniejszego niż kochająca się rodzina, która wspiera się na każdym kroku. Niestety, mimo nawet ogromnej radości, miłości i szczęścia, niekiedy w życiu pojawiają się przeszkody. Tak jest też i w życiu pani Sylwii Mecha, której córeczka Kasia jest jedynym dzieckiem w Polsce z mutacją w genieGNB1. - Choć lekarze wielokrotnie mówili nam, że z Kasią nie będzie kontaktu, dzięki rewolucyjnej terapii nasza córka zaczyna komunikować się werbalnie! Niestety, koszty specjalistycznych zajęć i turnusów są niezwykle duże - mówi mama młodej bohaterki ze Szczecina. 📢 Pani Leokadia Dziarmaga świętowała swoje 100. urodziny! (WIDEO) Pani Leokadia Dziarmaga świętowała swoje 100. urodziny! Z tej okazji seniorkę odwiedził Witold Zajst, burmistrz Miastka.

📢 Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Estakada robi wrażenie [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Konstrukcja północnej nitki estakady jest już gotowa. 📢 Autobus MZK pojechał pod prąd w Słupsku. O mały włos, a doszłoby do tragedii Na nagraniu widać, jak kierowca autobusu MZK w Słupsku przekracza podwójną ciągłą linię na ul. Wojska Polskiego w Słupsku, jedzie pod prąd - także przez przejście dla pieszych, po czym wymusza pierwszeństwo na rondzie, aby wjechać w ulicę Sienkiewicza. Wszystko nagrała kamera w samochodzie, który stał za autobusem. Kierowcą zajmie się policja.

📢 Czy budynek po kinie Milenium w Słupsku przejdzie do historii? Zdania mieszkańców są podzielone Słupski przedsiębiorca chce przeprowadzić w centrum Słupska rewolucyjną inwestycję. W miejscu kina Milenium planuje wybudować kompleks budynków usługowych z podziemnym parkingiem. Radnym pomysł się podoba, ale zdania mieszkańców są podzielone.

📢 Zderzenie dwóch osobówek w Lubuczewie. Pięć osób zostało rannych Pięć osób, w tym dwuletnie dziecko, zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu w miejscowości Lubuczewo w powiecie słupskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. 📢 Wypadek koło Motarzyna. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W sobotę wieczorem doszło do poważnego wypadku koło Motarzyna (gmina Dębnica Kaszubska). Poszkodowany kierowca został odwieziony do szpitala. 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Paczka dla Seniora. Wspaniała lekcja wrażliwości w usteckim ZSOiT Już po raz siódmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce została zorganizowana świąteczna akcja Paczka dla Seniora. Przygotowania trwały od połowy listopada. Uczniowie zbierali słodycze dla usteckich seniorów, z których stworzyli słodkie niespodzianki. I nie tylko. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 10.12.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 10.12.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Sztorm, jakiego na Bałtyku nie było. Doszło do prawdziwego kataklizmu Sztormy na Bałtyku najczęściej występują w listopadzie, grudniu i styczniu. Stanowią one ogromne zagrożenie dla statków i dla wybrzeża. W nocy sylwestrową 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 VI Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Sportowe emocje w hali Gryfia Za nami kolejna udana Gala Bokserska Białych Kołnierzyków w Słupsku. 11 listopada po raz szósty zmierzyli się pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało!

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Piękne kobiety i imprezowa Bajka w Mielnie w 2009 roku. To były imprezy! [ZDJĘCIA] Jak bawili się turyści w Mielnie w 2009 roku? Sprawdźcie to na naszych archiwalnych zdjęciach z klubu Bajka!

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Takiego Bytowa już nie ma. Życie (nie)codzienne sprzed ponad 20 lat (ZDJĘCIA) Na początku 2000 roku bytowski rynek był zielony, a nie betonowy. W mieście rządził burmistrz Jerzy Barzowski, a w powiecie starosta Leszek Pałasz. Inaczej wyglądał dworzec PKS i stacja PKP. Miastem i powiatem wstrząsały protesty bezrobotnych i głodówki pielęgniarek.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2022. Gotowe do wysłania obrazki bożonarodzeniowe z życzeniami. Gotowe życzenia do wysłania 25.12.22 Życzenia na Boże Narodzenie to już tradycja. Kiedyś wysyłaliśmy sobie kartki bożonarodzeniowe pocztą, dziś natomiast, korzystając z dostępnej technologii robimy to za pomocą komunikatorów. Życzenia na Boże Narodzenie docierają w ten sposób szybciej i bezpieczniej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was zestaw gotowych do wysłania obrazków z życzeniami bożonarodzeniowymi, które możecie pobrać i wysłać. 📢 Świąteczna iluminacja w Damnicy koło Słupska. Tysiące światełek przyciągają mieszkańców i turystów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 16:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, pączków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Oficjalne przekazanie wozu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie (ZDJĘCIA) Dzisiaj (26.08) Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałdowie (gm. Miastko) oficjalnie przekazano nowy wóz bojowy. Kosztował 934 tys. zł. 📢 Jak zmieniało się centrum Słupska? Układ komunikacyjny z rondem pod szaszłykiem Zaprojektowano go i rozpoczęto budowę 50 lat temu, bo przejazd przez Słupsk we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nad morze, stawał się wielkim utrapieniem komunikacji drogowej. Słupsk jako peerelowski ośrodek przemysłu i rolnictwa był już w fazie dynamicznego rozwoju, wkrótce został stolicą nowo utworzonego województwa. Plan przebudowy układu komunikacyjnego centrum objął skrzyżowania u zbiegu alej Sienkiewicza i Wojska Polskiego oraz ulic Jedności Narodowej, 9 Marca (obecnie Anny Łajming) i Starzyńskiego. Zawalidrogą okazał się Dom Kultury Kolejarza.

📢 Wizyta dziennikarzy na budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO] W czwartek, 27 stycznia, odbyła się wizyta przedstawicieli mediów na budowie bariery na granicy polsko-białoruskiej. Dziennikarze zobaczyli, jak wygląda plac budowy na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Kuźnicy. Relację na żywo z wizyty na polsko-białoruskiej granicy można było śledzić na naszej stronie internetowej.

📢 Świąteczne przesądy i zwyczaje. Czego nie robić w Wigilię i Boże Narodzenie? Sprawdź najciekawsze przesądy dotyczące świąt Bożego Narodzenia Przesądy związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem były, są i będą. Choć obecnie większość z nas słusznie patrzy na nie z przymrużeniem oka, kiedyś podchodzono do nich bardzo poważnie. Praktykowane są nadal, rzadziej lub częściej, teraz już przede wszystkim dla rozrywki i ubarwienia świątecznego czasu. Zebraliśmy dla Was najciekawsze świąteczne przesądy. Jak zapewnić sobie pomyślność i zdrowie, a uniknąć pecha i nieszczęścia? Sprawdźcie! 📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA, WIDEO] W świątecznym okresie nie ma bardziej odwiedzanego miejsca w Damnicy! To już rodzinna tradycja, którą rozpoczął Kazimierz Michoń z Damnicy. Efekt zapiera dech w piersiach! 📢 Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2020. Krótkie świąteczne życzenia SMS. Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie 24.12.2020 Życzenia na Boże Narodzenie 2020. Zobacz i wyślij swojej rodzinie i znajomym najnowsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Czego życzyć z okazji Bożego Narodzenia? Sprawdź najnowsze wesołe, religijne, i nietuzinkowe życzenia z okazji Bożego Narodzenia 2020. Nie zwlekaj i wyślij oryginalne i niepowtarzalne życzenia na Boże Narodzenie.

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne