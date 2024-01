Przegląd prasy 25.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek na obwodnicy Słupska. Cztery osoby zostały ranne [ZDJĘCIA]”?

📢 Wypadek w Sławnie mógł skończyć się tragedią. Kierowca pomylił biegi i wjechał w lokomotywę Do nietypowego wypadku, który mógł skończyć się tragicznie doszło w Sławnie około godz. 18. Na przejeździe kolejowym na ulicy Gdańskiej kierowca samochodu marki Renault uderzył w lokomotywę jadącego pociągu. 📢 Licytacje, występy, kiermasze. Finał WOŚP w gminie Redzikowo Już 28 stycznia pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych", WOŚP zagra również w gminie Redzikowo. Na główny Finał organizatorzy zapraszają do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach. Wydarzenia towarzyszące odbywać się będą we wszystkich szkołach zlokalizowanych na terenie gminy, 11 Centrach Aktywności Lokalnej, Zagrodzie Inicjatyw Twórczych w Swołowie i Lądowisku Kultury.

Prasówka 25.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bójka na ulicy Filmowej w Słupsku. Dwóch na wolności, dwóch nadal w areszcie Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrzył w środę zażalenia obrońców na tymczasowe aresztowania czterech podejrzanych o udział w bójce na ulicy Filmowej w Słupsku. Dwóch wyszło na wolność, dwóch pozostaje w areszcie.

📢 ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów. Te osoby otrzymają deklaracje w pierwszej kolejności. Do kiedy zwrot nadpłaty podatku? Pobierałeś pieniądze z ZUS? Wkrótce dostaniesz PIT. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok. Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do każdego, kto w ubiegłym roku otrzymał jakiekolwiek środki z ZUS. – Od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną od nas PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS.

📢 Pijany 24-letni kierowca wypadł z drogi. Auto dachowało Do niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze krajowej w Niezabyszewie. Kierowca nie dostosowując prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem, a następnie dachował w rowie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.

📢 Oto wstrząsające słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą. Zapisy z czarnych skrzynek z ostatnim przesłaniem Katastrofy lotnicze to ogromne tragedie, które dotykają bezbronnych ludzi i ich bliskich. Ostatnie słowa wypowiedziane przez pilotów chwytają za serce. Dzięki czarnym skrzynkom możemy odtworzyć zapis rozmów z kabiny. Ci, którzy mają świadomość nadchodzącej katastrofy, często żegnają się z bliskimi. W tych kilku słowach zawiera się ogromna miłość i troska o tych, którzy czekali na szczęśliwe lądowanie. Oto jedne z najbardziej wzruszających słów, jakie kiedykolwiek wypowiedział człowiek chwilę przed katastrofą lotniczą.

📢 Te aneksy kuchenne to hit – najlepsze projekty Doroty Szelągowskiej. Zobacz, jak modnie możesz urządzić kuchnię połączoną z salonem Salon połączony z kuchnią to bardzo modny i funkcjonalny pomysł na projekt wnętrza. Takie rozwiązanie świetnie się sprawdzi zarówno na dużym metrażu, jak i w niewielkiej kawalerce. Zobacz, jak zaaranżować kuchnię otwartą na salon. Zobacz wyjątkowe projekty zespołu Doroty Szelągowskiej. 📢 Roztopy zalewają drogi i posesje w powiecie słupskim. Strażacy w akcji Styczniowe roztopy i opady dały się we znaki mieszkańcom kilku miejscowości. We wtorek strażacy interweniowali kilka razy na terenie powiatu słupskiego. 📢 Wiadukt na ul. Szczecińskiej idzie do rozbiórki. Kierowców czekają miesiące utrudnień Na przełomie lutego i marca rozpocząć się ma rozbiórka wiaduktu na ul. Szczecińskiej w Słupsku. W jego miejscu powstanie nowy obiekt, ale zanim zostanie wybudowany, kierowców i pasażerów czeka nawet siedem miesięcy objazdów i utrudnień.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 24.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 24.01.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 24.01.2024 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 24.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 24.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 24.01.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 24.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Jedenaście medali Dębniczan. Udane zawody Klubu Karate Goju-Ryu Zawodnicy Dębnickiego Klubu Karate Goju-Ryu przywieźli z turnieju karate OKINAWA CUP 2024 11 medali. Zawody odbyły się w Bydgoszczy. Zawodnicy startowali w konkurencjach KATA, SAN DAN GI i RENZOKU BUNKAI. 📢 Agnieszka Grochowska w prostej, ale powalającej kreacji. Dorota Segda podkreśla talię. Zobacz stylizacje z premiery filmu „Kos” We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały. 📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tu kręcony jest najnowszy program dziennikarki „Dowborowa od nowa” Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Wieloletnia prowadząca „Nasz Nowy Dom” postanowiła jednak, że czas na remont. Spektakularną metamorfozę pokaże w nowym programie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, gdzie mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami.

📢 W Ustce ma powstać więcej stacji ładowania elektryków W Ustce ma powstać kilka stacji ładowania samochodów elektrycznych. Miasto proponuje potencjalnym inwestorom pięć lokalizacji - w formie dzierżawy terenu i zajęcia pasa drogowego. Na dwie z nich wkrótce zostanie ogłoszony przetarg. 📢 Hu hu ha nasza zima zła. Najlepsze morsowanie tylko w Ustce (ZDJĘCIA) Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się tradycyjna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Ferie w Ustce. Co, gdzie kiedy i w jakiej cenie? Biblioteka Miejska w Ustce, Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rozwoju oraz Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej - Centrum Aktywności Twórczej zapraszają dzieci i młodzież do spędzenia ferii na zajęciach artystycznych, kulturalnych i sportowych.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Rząd deklaruje dokończenie drogi do terminalu przeładunkowego w Elblągu. Statki w porcie w przyszłym roku Najpierw niezbędna dokumentacja, a potem prace – rząd zapewnił samorząd Elbląga o finansowaniu spornego, do niedawna, odcinka toru wodnego prowadzącego do portu w mieście na Warmii. - Bez możliwości zawijania statków do portu w Elblągu inwestycja w przekop mierzei nie miała sensu – mówił Witold Wróblewski, prezydent miasta. 📢 III tura ferii zimowych z PKP Intercity. Przygotuj się na zimowy wyjazd już teraz. Co na przełomie stycznia i lutego zyska Pomorze? W najbliższy poniedziałek tj. 29 stycznia 2024 roku rozpocznie się trzecia tura ferii zimowych. Dwa tygodnie wolnego od szkoły będą mieli również uczniowie województwa pomorskiego. Poza mieszkańcami Pomorza na wolne mogą się szykować mieszkańcy województw: łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jak informuje PKP Intercity, z tej okazji przygotowano specjalną ofertę.

📢 7 zachwycających plaż Madery. Portugalska wyspa wiecznej wiosny zachwyca widokami Madera to prawdziwy turystyczny diament wśród światowych wysp. Należący do Portugalii ląd słynie przede wszystkim z zachwycających krajobrazów i dobrej pogody. Wyspa wiecznej wiosny nie zawodzi także w kwestii miejsc na relaksujący wypoczynek – dowodem jest istnienie tych zapierających dech w piersiach plaż.

📢 Jeden uciekał przed policją i spowodował kolizję, drugi kierował mimo pięciokrotnego zakazu prowadzenia 39-latek kierował pojazdem pomimo pięciokrotnie orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Inny kierujący nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a podczas próby ucieczki spowodował kolizję. Gdy po kilku minutach został zatrzymany, okazało się, że jest pod wpływem alkoholu oraz posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 📢 Niebezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Zaborowskiej. Mieszkańcy: Czy musimy czekać aż zginie tu dziecko? Na przejściu dla pieszych na ul. Zaborowskiej w Słupsku znów doszło do potrącenia dwóch nastolatek. Kierowca miał mówić po wypadku, że kompletnie nie widział dziewczyn. Mieszkańcy Osiedla Zachodniego od dwóch lat zabiegają o sygnalizację. Bezskutecznie. Boją się o bezpieczeństwo dzieci.

📢 Alert RCB wydał ostrzeżenie dla województwa pomorskiego! Lepiej pozostać w domach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (Alert RCB) rozesłało ostrzeżenia przed silnymi wiatrami dla kilku województw w północno-zachodniej Polsce. Komunikat dotyczy również województwa pomorskiego. Trudne warunki pogodowe mają utrzymywać się w dniach 24-25 stycznia. 📢 Prezydent Andrzej Duda podjął ważną decyzję. Dotyczy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – Panowie są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe zwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z zakładu karnego – poinformował prezydent Andrzej Duda. Wcześniej spotkał się z żonami polityków PiS – Barbarą Kamińską oraz Romualdą Wąsik. 📢 Położono stępkę pod budowę okrętu dla Marynarki Wojennej RP. To będzie już druga jednostka w ramach programu "Delfin" We wtorek w Gdańsku położono stępkę pod budowę drugiego z serii okrętu rozpoznania radioelektronicznego dla Marynarki Wojennej. Jednostka po wybudowaniu otrzyma nazwę ORP Henryk Zygalski. Wcześniej 27 lipca poprzedniego roku podłożono stępkę pod budowę innego okrętu radioelektrycznego ORP Jerzy Różycki. Oba z nich powstają w ramach programu "Delfin".

📢 Tak się kiedyś mieszkało na wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz tradycyjne chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach. 📢 Przypadek wyjątkowy w skali świata. Lekarze z gdańskiego UCK uratowali życie 6-letniego Aleksa Multidyscyplinarny zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego uratował życie 6-letniego Aleksandra. Spustoszenie w jego układzie oddechowym spowodował najprawdopodobniej infekcja grzybicza. Jak relacjonują lekarze, jego stan był na tyle poważny i skomplikowany, że szans na uratowanie chłopca nie dawałyby najlepsze i najbardziej wykwalifikowane światowe ośrodki.

📢 Dzielnicowi sprawdzając altanki natrafili na osobę z narkotykami (WIDEO) Policjanci sprawdzając czy na terenie ogródków działkowych nie ma osób bezdomnych zagrożonych zamarznięciem usłyszeli głośne rozmowy i śmiechy z jednego z domków. Wewnątrz zastali młode osoby, które były bardzo zaskoczone wizytą mundurowych. Po chwili okazało się, że jeden z nich ma przy sobie narkotyki. Został zatrzymany i wkrótce za posiadanie środków odurzających odpowie przed sądem. 📢 Rozpoczął się demontaż mostu czołgowego. Powstanie nowa przeprawa przez Słupię Z początkiem tygodnia rozpoczęły się prace przy demontażu mostu czołgowego leżącego na trasie budowanego odcinka ringu miejskiego. W jego miejscu powstanie nowa przeprawa, a stara konstrukcja trafi do miejskich magazynów. 📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Jarosław Czarnecki został p.o dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Jarosław Czarnecki został p.o dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Jakie ma plany i kiedy podejmie pierwsze decyzje? 📢 Prawie pół miliona złotych kar dla firm na Pomorzu, które zajmują się demontażem aut Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Gdańska w ubiegłym roku nałożyli kary na ponad 460 tys. złotych na firmy z woj. pomorskiego zajmujące się demontażem samochodów. Inspektorzy w trakcie kontroli stwierdzili naruszenie przepisów ochrony środowiska. 📢 Klocki LEGO z Wiedźmina wyglądają świetnie – zobacz projekty zestawów, które chwali sam CD Projekt. Wyglądają znakomicie Fanów marek Wiedźmin i LEGO nie brakuje, a połączenie tych tematów jest marzeniem większości z nich. Teraz nie trzeba się już jednak zastanawiać, jak takie zestawy kultowych klocków inspirowane przygodami Geralta z Rivii by się prezentowały. Najnowsze projekty pochwaliło bowiem nawet Studio CD Projekt RED na swoim koncie i słusznie, ponieważ prezentują się znakomicie. Zobaczcie, sami.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe. Co jest modne w tym roku? Zobacz! [ZDJĘCIA] Studniówka to pierwsza poważna impreza młodego człowieka. Tak samo ważny jest odpowiedni dobór kreacji studniówkowej. Zobacz, jaka moda panuje wśród tegorocznych maturzystek. Jakie suknie wybierały na bal w 2024 roku?

📢 Jak zmieniało się centrum Słupska? Układ komunikacyjny z rondem pod szaszłykiem Zaprojektowano go i rozpoczęto budowę 50 lat temu, bo przejazd przez Słupsk we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nad morze, stawał się wielkim utrapieniem komunikacji drogowej. Słupsk jako peerelowski ośrodek przemysłu i rolnictwa był już w fazie dynamicznego rozwoju, wkrótce został stolicą nowo utworzonego województwa. Plan przebudowy układu komunikacyjnego centrum objął skrzyżowania u zbiegu alej Sienkiewicza i Wojska Polskiego oraz ulic Jedności Narodowej, 9 Marca (obecnie Anny Łajming) i Starzyńskiego. Zawalidrogą okazał się Dom Kultury Kolejarza. 📢 Wypadek w Komninie. Auto płonęło. Tata Natalki dziękuje ludziom, którzy uratowali jego córeczkę (zdjęcia) Auto stanęło w płomieniach po tym, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wyrzuciło go na ogrodzenie posesji. Wewnątrz - oprócz kierowcy - była kobieta w ciąży i jej 9-letnia córka Natalka. Jej tata dziękuje ludziom, którzy uratowali córkę z płonącego auta.

📢 Morsy spotkały się w Korzybiu. Kąpiel była zimna, ale atmosfera gorąca W miniona niedzielę w Korzybiu w gminie Kępice spotkali się miłośnicy morsowania. Stawiły się nie tylko lokalne morsy, ale również ich koledzy z całego regionu. W sumie w imprezie wzięło udział 250 osób. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie (ZDJĘCIA) Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych bawili się na swojej studniówce. Było pięknie i uroczyście. A także zaskakująco. Kreacje młodych pań i panów zwalały z nóg. Ich interpretacja poloneza była równie energetyczna.

📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Niska temperatura nie zniechęciła mieszkańców do zakupów. Pokryta lodem droga jednak utrudniała spacer po terenie giełdy. Co można znaleźć na stoiskach?

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku. Uczniowie bawili się w sali Eden (zdjęcia) W piątek 19 stycznia w sali Uniwersytetu Słupskiego Eden odbyła się studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Ustka zasypana śniegiem. Bardzo trudne warunki drogowe w całym regionie (ZDJĘCIA) Zima daje we znaki wszystkim. Warunki drogowe są bardzo trudne. Śnieg sypie w całym regionie. Policja apeluje o rozsądek.

📢 Studniówka słupskiej Budowlanki. Wspaniałe kreacje i fantastyczna impreza (zdjęcia) W piątek 19 stycznia w domu weselnym Berela odbyła się impreza studniówkowa tegorocznych maturzystów ze słupskiej Budowlanki. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Szaleństwo nagród w "NASZEJ LOTERII"! Możesz zgarnąć bezprzewodowy odkurzacz najnowszej generacji lub paliwo na cały rok! Takiej akcji jeszcze w "NASZEJ LOTERII" nie było! Od poniedziałku, 22 stycznia, od godz. 16.00 będzie można zagrać o dwie nagrody: rewelacyjny, bezprzewodowy odkurzacz najnowszej generacji oraz kartę podarunkową do wykorzystania na stacjach Orlen. Sprawdź szczegóły

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie. 📢 Żarnowiec. Elektrownia jądrowa. Jak wygląda aktualnie? Minęło 40 lat od rozpoczęcia porzuconej inwestycji. Zdjęcia Od rozpoczęcia budowy, która miała się stać pierwszą polską elektrownią jądrową, mijają właśnie 4 dekady. Po 8 latach prac marzenia o krajowej energetyce atomowej zostały pogrzebane. 17 grudnia 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego pod presją protestów społecznych i w realiach wychodzenia z ciężkiego kryzysu gospodarczego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W ten sposób przedsiębiorstwo „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie” na pewien czas przybrało absurdalną nazwę „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie w likwidacji”, a na setkach hektarów wysiedlonej i zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim dotąd straszą porzucone obiekty niedokończonej „atomówki”.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy. 📢 Posiadłość owiana tajemnicą. To ten sam inwestor, co w słynnych Łapalicach Cała Polska słyszała o niedokończonej budowie zamku w Łapalicach. Ten sam inwestor, rzeźbiarz i przedsiębiorca z Gdańska, dwadzieścia lat temu zaczął budowę wielkiej posiadłości z basenami i grobowymi wnękami w Postołowie (gm. Trąbki Wielkie). Inwestycji nie skończył. Od lat niszczeje i do dzisiaj owiana jest tajemnicą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 08.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami !

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Strefa Imprez. Najpiękniejsze dziewczyny z klubów w regionie [zdjęcia] Zobacz galerię najpiękniejszych dziewczyn z imprez w klubach: Euphoria w Łebie, Centrala w Słupsku, Sferique Beach Bar w Ustce. 📢 Hipokrates 2019. Wręczyliśmy nagrody laureatom plebiscytu. Lekarzem Roku został dr Michał Duszewski Na uroczystą galę wręczenia nagród zaprosiliśmy laureatów plebiscytu Hipokrates 2019 do Gościńca na Wodzie w Dolinie Charlotty w Strzelinku. Bardzo nam miło, że pomimo napiętego grafiku, jaki mają pracownicy służby zdrowia, niemal wszyscy znaleźli czas, aby swoją obecnością zaszczycić naszą galę. Na podium stanęli medycy cieszący się największym uznaniem pacjentów. To, że wybór był trafny potwierdza fakt, że niektórzy przybyli na naszą galę prosto z sali operacyjnej. Doktor Jan Lewandowski, który zajął I miejsce w kategorii Ginekolog Roku, wykonał wczoraj dwie operacje ratujące pacjentkom życie. Brawo! Jego spóźnienie było usprawiedliwione.

📢 Strefa Imprez. Weekendowa impreza w Black Pearl w Ustce [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia z kolejnej udanej imprezy w w Black Pearl Disco Club w Ustce.

