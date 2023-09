Przegląd prasy 25.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Zobacz, jak wygląda ich codzienne życie. Zdjęcia”?

Prasówka 25.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Zobacz, jak wygląda ich codzienne życie. Zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Felieton rowerowy Czy to nadmorska rowerostrada? Przebiega obszarem środkowego wybrzeża na dystansie niewiele ponad 7 km – od Poddąbia do okolic Zapadłego niedaleko Ustki, gdzie się urywa. Kończy swój pierwszy sezon letni zyskując coraz większą popularność wśród rowerzystów. Pewnie dlatego, że są jej wyłącznymi użytkownikami, poza służbami miejskimi i Nadleśnictwa Ustka

📢 8. Bëtowskô Gòńba. Rajd samochodowy. Wielkie ściganie po kaszubskich zakrętach (WIDEO) Automobilklub Koszaliński zaprosił na 8. Bëtowskô Gòńba. Na trasie mnóstwo kibiców i wielkie emocję.

📢 Trwa modernizacja Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Byliśmy na placu budowy [WIDEO,ZDJĘCIA] Nie ma już starej fontanny, wytyczone zostały nowe ścieżki, z placu cyrkowego znika asfalt. Postępują prace modernizacyjne w Parku Kultury i wypoczynku w Słupsku. 📢 Coraz bliżej Centrum Przesiadkowego w Kępicach. Gmina szuka wykonawcy znaczącej inwestycji Centrum Przesiadkowe w Kępicach powstać ma w budynku dworca kolejowego. Zaniedbany obiekt przejdzie modernizację i pomieści poczekalnię dla pasażerów oraz szereg lokali usługowych.

📢 Jesienne targi ogrodniczo-pszczelarskie w Słupsku. Królują wrzosy [ZDJĘCIA] Jesienne astry, chryzantemy, wrzosy, kwitnące jesienią trawy ozdobne czy coraz popularniejsze kolorowe kapusty ozdobne. Doniczki z tymi roślinami możemy ustawić w ogrodzie, na balkonie, tarasie albo wysadzić rośliny do ogrodu. Wszystko można kupić na targach ogrodniczo-pszczelarskich, które przez cały weekend trwają w Słupsku.

📢 Blisko 17 milionów złotych Lasy Państwowe przekazały samorządom na budowy dróg (WIDEO) Ponad 16 mln zł otrzymają władze powiatów słupskiego i bytowskiego oraz gmin z tych powiatów na remont dróg gminnych i powiatowych – przekazał w sobotę rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. Środki na realizację tych inwestycji będą pochodzić z Funduszu Leśnego, który wspiera rozwój infrastruktury drogowej związanej z gospodarką leśną. Skorzystają na tym mieszkańcy regionu, społeczność leśników oraz turyści.

📢 Najśmieszniejsze nazwy miejscowości na Pomorzu. Swornegacie, Złe Mięso czy Wiśniówka. Te miejscowości mogą rozbawić! Znałeś je wszystkie? Najzabawniejsze nazwy miejscowości na Pomorzu. Aż trudno uwierzyć, że naprawdę istnieją! Marzyłeś, aby odwiedzić Rzym, Betlejem czy Amerykę? Teraz możesz spełnić te marzenia! Miejscowości o takich nazwach znajdują się bowiem właśnie na Pomorzu. Sprawdź, gdzie leżą! Znałeś je wszystkie?

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 24.09.2023 r. Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 24.09.2023 r. Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 24.09.2023 r. No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Zawiadomienie CMWP SDP do prokuratury po ataku polityków Koalicji Obywatelskiej na dziennikarza TVP 22 września bieżącego roku Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, skierowało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem dyrektor CMWP SDP dr. Jolanty Hajdasz, podczas wtorkowej konferencji Donalda Tuska doszło do próby zastraszenia dziennikarza Telewizji Polskiej, Michała Rachonia.

📢 Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość.

📢 Samochód oklejony wulgarnymi, pełnymi nienawiści hasłami, a przy nim Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej Minister Sellin w swoich social media udostępnił zdjęcia Agnieszki Pomaski, która stoi przy samochodzie oklejonym bardzo wulgarnym hasłem w kierunku wyborców partii rządzącej. Czy jakikolwiek polityk powinien dawać przyzwolenie na takie zachowania? 📢 Usteckie domy o cztery tony elektrośmieci lżejsze. Super akcja ZGK w Ustce! Sukcesem zakończyła się sobotnia akcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce. Jesienna zbiórka elektroodpadów zmobilizowała mieszkańców do pożegnania się z rupieciami. Powodzeniem cieszyła się też wyprzedaż garażowa. 📢 VIII Bieg Przełajowy im. chor. szt. Tadeusza Kloskowskiego [ZDJĘCIA] Dzisiaj (23 września), w Słupsku odbył się VIII Bieg Przełajowy im. chor. sztab. Tadeusza Kloskowskiego. Biegacze rywalizowali na dystansie 6 km, a uczestnicy Nordic Walking mieli do pokonania dystans 5 km. Trasa przebiegała po traktach pieszo-leśnych Lasku Południowego. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera.

📢 Jarosław Kaczyński w Szczecinie. Od 8 lat idziemy drogą, która prowadzi do bezpiecznej przyszłości Polaków [WIDEO] Wszyscy, którzy chcą wolnej Polski. Polski suwerennej i Polski postępu, muszą głosować na listę numer 4 - powiedział na sobotnim konwencie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości lider zjednoczonej prawicy, Jarosław Kaczyński. - Dlaczego? - zapytał obecnych na spotkaniu. - Z miłości do Polski.

📢 Biblioteka bliska przyrodzie. Herbarium Slupensis - kolejny przystanek projektu gminy Ustka Projekt "Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych" realizowany przez Centrum Kultury Gminy Ustka był okazją do odwiedzenia największego zielnika tej części Pomorza. Uczestnicy wydarzenia poznali tajniki przechowywania ogromnej kolekcji botanicznej w Herbarium Slupensis Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. 📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne!

📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie. 📢 W Słupsku zaatakowano kibiców ze Stargardu. Sprawę wyjaśnia policja W piątek wieczorem, 22 września, w okolicy dworca kolejowego w Słupsku miało dojść do pobicia kibiców ze Stargardu, którzy przyjechali dopingować swoją drużynę. Policja potwierdza, że takie zgłoszenie było, ale gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, nikogo już nie zastali.

📢 Dwa wielkie klasyczne dzieła na początek sezonu słupskiej filharmonii Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara rozpocznie sezon dwoma wielkimi klasycznymi dziełami: słynną V symfonią Beethovena i koncertem skrzypcowym Brahmsa. Wydarzenie zaplanowano na piątek, 29 września, początek tradycyjnie o godzinie 19.

📢 Ciężki wóz wjechał do remizy w Sierakowie. Strażacy ochotnicy z gminy Kobylnica mają nowy sprzęt W piątek, 22 września, w Sierakowie przekazano na rzecz miejscowej jednostki OSP ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Strażacy z gminy Kobylnica otrzymali też nowoczesny sprzęt. 📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Prace na ulicy Morskiej w Słupsku dobiegają końca. Nowe rondo gotowe za miesiąc [ZDJĘCIA] Ku końcowi zmierzają prace związane z generalnym remontem ulicy Morskiej w Słupsku. Na jej skrzyżowaniu z ulicą Bałtycką powstaje natomiast nowe rondo. Koniec wszystkich robót przewidziany jest na jesień. 📢 Dlatego płacimy mniej za ropę i benzynę. Koniec ze spekulacjami. Głos zabrali eksperci Kierowcy uśmiechają się szeroko, widząc spadające ceny paliw na stacjach w Polsce. Ale od kilku dni huczy też od plotek dotyczących powodów takiej sytuacji. Postanowiliśmy wraz z ekspertami przyjrzeć się temu, co tak naprawdę może stać za niższymi cenami benzyny i ropy, bo przecież Moskwa przy wsparciu Arabów zrobiła ostatnio bardzo dużo, by zamiast obniżek, pojawił się zgoła odwrotny trend.

📢 Porażka Czarnych na inaugurację sezonu. Grupa Sierleccy Czarnych Słupsk - PGE Spójnia Stargard 61:81 Spójnia Stargard pokonała Czarnych Słupsk 81:61 w pierwszej kolejce ORLEN Basket Ligi. 📢 Wystawa fotografii otworkowej w słupskiej bibliotece Współczesny Słupsk na starych fotografiach. Czy to możliwe? Jak najbardziej – za sprawą aparatów otworkowych. W Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku do 12 października będzie można obejrzeć tę interesującą wystawę. 📢 Piraci drogowi z powiatu bytowskiego. Kierowcy popełnili aż 51 wykroczeń (WIDEO) Bytowska drogówka wczoraj włączyła się w ogólnokrajowe działania „Prędkość”, których celem było eliminowanie kierowców, którzy nie przestrzegali przepisów ograniczających prędkość. Na bytowskich drogach funkcjonariusze ujawnili aż 51 takich wykroczeń. Apelujemy do kierowców o rozsądek za kierownicą przypominając, że prędkość jest główną przyczyną wypadków.

📢 Szymon Hołownia: trzeba będzie zastanowić się nad wycofaniem świadczenia 800+ Uważam, że poważnie trzeba będzie się zastanowić nad wycofaniem świadczenia 800+, a te środki zainwestować w edukację, żłobki i ochronę zdrowia - powiedział w piątek w Radiu Zet lider Polski 2050 Szymon Hołownia. 📢 Śledztwo w sprawie odcumowania kutra w Ustce. Mogło dojść do katastrofy Prokuratura Rejonowa w Słupsku prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu wodnym. Chodzi o zdarzenie z lipca tego roku, gdy dwaj nastolatkowie w usteckim porcie odcumowali kuter. 📢 Taka okazja: tylko dzisiaj i jutro w Nowym Teatrze w Słupsku najlepszy spektakl sezonu "Mała Piętnastka", przedstawienie Nowego Teatru w Słupsku, kosi nagrody jedna po drugiej. Nieczęsto możemy spektakl oglądać, bo Nowy Teatr różnicuje repertuar, więc tym bardziej zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze tragicznej i prawdziwej historii utonięcia łódzkich harcerek w jeziorze Gardno nie widzieli, do wybrania się na niego dzisiaj (piątek, 22 września) i jutro. Początek o godzinie 19.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Wielkie ściganie w Bytowie. 8. Bëtowskô Gòńba (MAPY) Automobilklub Koszaliński zaprasza na 8. Bëtowskô Gòńba, która odbędzie się w niedzielę, 24 września.

Dzień wcześniej, w sobotę, 23 września nastąpi prezentacja zawodników w sercu miasta na Placu Wyszyńskiego. Od godz. 20 na specjalnie oświetlonej rampie zaprezentują się wszystkie załogi zgłoszone do rajdu.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 22.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź ! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta.

📢 Modne talerze za grosze. Te wzory to hit jesieni 2023. Możesz je tanio kupić w Homli, Pepco, Sinsay, Lidlu czy Biedronce Modne talerze na stół nie muszą być drogie. Warto więc pomyśleć o kupnie nowych naczyń, które umilą codzienne posiłki i nadadzą im wyjątkową oprawę. Zobacz, jakie wzory są teraz na topie. Sprawdź, gdzie kupisz eleganckie i niepowtarzalne talerze za mniej niż 30 zł. Zaglądamy do Pepco, Biedronki, Sinsay, Action, Lidla i innych popularnych sieci. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Tragiczny wypadek na trasie Wysin - Chrósty w gm. Liniewo. Zginęło 2-letnie dziecko. Kobieta w ciąży w ciężkim stanie Do tragicznego wypadku doszło 20.09.2023 r. ok. godz. 17:10 na trasie Wysin - Chrósty Wysińskie w gminie Liniewo (pow. kościerski). Jak informuje bryg. Łukasz Płusa, oficer prasowy KW PSP w Gdańsku, w wypadku zginęło 2-letnie dziecko. Matka dziecka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 📢 Rozpoczął się kolejny etap prac remontowych na ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego [WIDEO,ZDJĘCIA] Postępują prace związane z modernizacją ulicy Armii Krajowej. Dla ruchu zamknięto skrzyżowanie z ulicą Pobożnego, ale od ulicy Partyzantów możliwy jest już przejazd wyremontowanym odcinkiem.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków z OSP Żukowo. Całe miasto pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza Wyruszyli na akcję, z której już nie powrócili. Żukowo pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza z tutejszej jednostki OSP. Na uroczystości przybyły liczne delegacje straży z całego regionu, a także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

📢 Najmodniejsze jesienne dekoracje z wrzosów. Zdjęcia wyjątkowych ozdób na taras i balkon. Zobacz, jak pięknie ozdobić salon i sypialnię Dekoracyjne wrzosy w pięknych kolorach, które pojawiają się w ogrodach, sklepach i kwiaciarniach jesienią, mogą stanowić niezwykłą ozdobę tarasu, balkonu i domowego wnętrza. Zobacz, jak modnie udekorować dom wrzosami za grosze i zrobić błyskawiczną jesienną metamorfozę na czasie. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny, żeby tworzyły niepowtarzalny klimat. Polecamy piękne jesienne dekoracje.

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz jak wyglądał Słupsk 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach (zdjęcia) Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsku w latach 70,80 i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. Zobacz ulicę Wojska Polskiego sprzed kilkudziesięciu lat na kolorowych fotografiach.

📢 Nocne eksplozje w Bytowie. Pożar budynku dwurodzinnego z magazynem energii (WIDEO) To cud, że nikt nie zginął. Przy ulicy Dunikowskiego w Bytowie doszło do pożaru budynku dwurodzinnego z magazynem energii. Na szczęście dzieci udało się szybko wyprowadzić. Rodzina potrzebuje pomocy. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 19.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Legenda polskiego rolnictwa. Kultowy Ursus c-45 w rękach pana Rafała (WIDEO) Legenda polskiego rolnictwa. Kultowy Ursus C-45 w rękach pana Rafała. Posłuchajcie dźwięku tej wyjątkowej maszyny. 📢 Oto zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 W ciągu 3 lat powstanie nowy dworzec PKP w Słupsku. Wybrano wykonawcę W ciągu trzech lat powstanie zupełnie nowy dworzec PKP w Słupsku. PKP S.A. wybrało wykonawcę, która za ponad 55, 5 mln zł rozbierze obecny obiekt i wybuduje nowy. Ma powstać nowoczesna bryła zaprojektowana w zgodzie ze współczesnym trendami w architekturze. Hol dworca będzie posiadał dwie kondygnacje - zajmie on znaczną część parteru oraz piętra. Przed budynkiem będzie plac z alejkami i nasadzeniami.

📢 Wybory klubowej Miss Łeby. Zobacz zdjęcia z klubu Euphoria W nadmorskim klubie Euphoria odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 09.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą. 📢 Czepkowanie absolwentek i absolwentów pielęgniarstwa. Uroczystości w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku [ZDJĘCIA] Wybrali trudny, odpowiedzialny, ale satysfakcjonujący zawód. Ich upór w dążeniu do celu został dziś nagrodzony – w auli Uniwersytetu Pomorskiego przy ul. Kozietulskiego odbyło się uroczyste czepkowanie absolwentów pielęgniarstwa.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci.

📢 VII Bieg Przełajowy im. chor. sztab. Tadeusza Kloskowskiego [ZDJĘCIA] Dzisiaj (24 września), w Słupsku odbył się VII Bieg Przełajowy im. chor. sztab. Tadeusza Kloskowskiego. Biegacze rywalizowali na dystansie 6 km, a uczestnicy Nordic Walking mieli do pokonania dystans 5 km. Trasa przebiegała po traktach pieszo-leśnych Lasku Południowego. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera. 📢 Park dla ludzi czy przyrody? Międzynarodowa konferencja Słowińskiego Parku Narodowego Kilkudziesięciu prelegentów z Polski i zza granicy, rozmowy, prelekcje i wizyty w terenie. W Łebie rozpoczęła się konferencja naukowa zorganizowana przez Słowiński Park Narodowy. 📢 W Ustce powstało nowoczesne sanatorium. Jest częścią słupskiego szpitala W miejscu porodówki słupskiego szpitala w Ustce otwarto Sanatorium Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjne. Pacjenci będą mogli leczyć tu choroby układu oddechowego, nerwowego, kardiologicznego, endokrynologiczne i układu ruchu.

📢 Rolniczak świętuje. 70-lat nowoczesnej szkoły z tradycjami Ponad osiem tysięcy absolwentów i kilkuset nauczycieli. Dawny rolniczak, a dziś Zespół Szkół Agrotechnicznych świętuje swój jubileusz. Siedem dekad kształcenia uczczono w piątek w Nowym Teatrze i w szkole przy ul. Szczecińskiej. 📢 Tunel pod torami i węzeł transportowy w Słupsku. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy Postępują prace przy rozbudowie przejścia podziemnego na stacji Słupsk. W toku jest też realizacja węzła transportowego. Efekty prac mają przełożyć się na lepszą komunikację w obszarze stacji i ułatwić łączenie podróży koleją z transportem drogowym.

📢 Kultowe słupskie kluby. Tak, bawiliście się w Qugino. Ależ tam były imprezy [ZDJĘCIA] Sięgamy do archiwalnych zdjęć GP24. Tym razem zaprezentujemy Wam kultowe słupskie kluby muzyczne. Kolejna nieistniejąca już dyskoteka Qugino. Zobacz, jak słupszczanie bawili się w weekendy!

📢 Tak będzie wyglądał nowy słupski dworzec autobusowy. Zobacz wizualizacje Informowaliśmy, że zaczęły się prace przy porządkowaniu terenu i rozbiórce zabytkowego budynku pod budowę słupskiego węzła komunikacyjnego, a projekt dopiero powstaje. Są już jednak pierwsze wizje nowego dworca autobusowego, zaprezentował je słupski Inwestprojekt, który projektuje węzeł. Zaznaczmy, że tutaj wciąż są detale dopracowywane między projektantem a Zarządem Infrastruktury Miejskiej. 📢 W Słupsku podjęto decyzję o budowie sieci tramwajowej. To było 110 lat temu Przez prawie 50 lat jeździły po słupskich ulicach oznajmiając swój przejazd dzwonkiem i charakterystycznym dudnieniem stalowych kół po szynach. 26 kwietnia mija 110. rocznica jednej z najważniejszych uchwał ówczesnej rady miejskiej Słupska - o budowie sieci tramwajowej w mieście.

