Przegląd prasy 25.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 25.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 25.11.23

📢 Tydzień testowania HIV w słupskim szpitalu. Zbadaj się i bądź bezpieczny Z okazji Jesiennego Tygodnia Testowania w Słupsku można zrobić przez cały tydzień darmowe badania w kierunku HIV, HCV i kiły . Badania prowadzi punkt konsultacyjno-diagnostyczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. 📢 Nowe pomosty nad jeziorem Jeleń pod znakiem zapytania. Czy zdążą przed wakacjami? Po jednym z pomostów nad jeziorem Jeleń w Bytowie zostały tylko wbite w dno słupy. Firma projektowa już w październiku powinna mieć projekt, niestety zwróciła się o przedłużenie terminu. Powód? Brakuje badań środowiskowych.

Prasówka 25.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Cena karpia na święta - ile za kilogram w 2023 roku? Znamy wyliczenia hodowców. Pierwsza taka sytuacja od kilku lat Od kilku lat ceny karpia przed świętami rosły, co spowodowane było wyższymi kosztami transportu, podwyżkami wynagrodzeń, a także drożejącą karmą. Zdaniem hodowców przed nami odwrócenie tego trendu, pomimo niesprzyjającej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia przed Bożym Narodzeniem?

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Jak zrobić świąteczny stroik w szkle? Pomysły na piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Wyjątkowe ozdoby świąteczne za grosze – zobacz zdjęcia Stroiki świąteczne w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne i piękne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza.

📢 Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i wyjątkowe bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 Konferencja w „Solidarności”. Piotr Duda rozmawiał ze związkowcami w Słupsku Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” spotkał się w piątek ze słupskimi związkowcami, by omówić z nimi bieżącą sytuację społeczno-polityczną panującą w kraju. Było o emeryturach stażowych czy ochronie IPN. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Młoda pływaczka, Wiktoria Palicka pojedzie do Stanów Zjednoczonych Wiktoria Palicka (rocznik 2005) to utalentowana pływaczka Skalara Słupsk. Jej szkoleniowcem jest Maciej Kowalewski. 📢 Najpiękniejsze bombki choinkowe na 2023. Wyjątkowe ozdoby świąteczne zobacz w naszej galerii. Modne dekoracje na choinkę na Boże Narodzenie Bombki choinkowe i modne ozdoby na choinkę to istotny element świątecznych dekoracji. Elegancko przystrojone świąteczne drzewko to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pięknie możemy ubrać iglaste drzewko, żeby prezentowało się wyjątkowo i stylowo. Zobaczcie w galerii, jakie bombki choinkowe i świąteczne ozdoby są w tym roku najmodniejsze.

📢 Muzyczne atrakcje dla dzieci i dorosłych w słupskiej filharmonii Na koniec listopada Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku przygotowała koncert kameralny, a grudzień zacznie bajką i muzyczną zapowiedzią świąt Bożego Narodzenia. 📢 Dzieje się! Najbliższe wydarzenia festiwalu Miejsce Kobiet w Słupsku W piątek, 24 listopada, w słupskim Emceku rozpoczął się festiwal „Miejsce kobiet”. Potrwa aż do 3 grudnia. Na co organizatorzy zapraszają w najbliższych dniach, poczynając od tej soboty? 📢 Świąteczne dekoracje z szyszek DIY. Najmodniejsze ozdoby na Boże Narodzenie. Wykorzystaj szyszki do pięknych bożonarodzeniowych dekoracji Własnoręcznie zrobione świąteczne ozdoby z szyszek są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY.

📢 Osobówka „skosiła” latarnię na ulicy Rejtana. Kolizja na słupskim ringu [ZDJĘCIA] Do kuriozalnego zdarzenia drogowego doszło dziś na słupskim ringu. Kierujący mercedesem nie dostosował prędkości do panujących warunków i powalił uliczną latarnię. 📢 Auto prowadzone przez senatora Kazimierza Kleinę wypadło z drogi. Senator odniósł powierzchowne obrażenia Na drodze w kierunku Łeby, za Steknicą prowadzący toyote senator RP Kazimierz Kleina stracił panowanie nad pojazdem i auto przewróciło się na bok. Samochodem podróżowały także dwie pasażerki w wieku 64 i 62 lat. Uczestnicy zdarzenia drogowego byli przytomni. Zostali przewiezieni do szpitala na badania. 📢 Spieszcie się zadawać pytania. Felieton Przemysława Szymańczyka, redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego" Mój serdeczny kolega z Gdańska, człowiek odpowiedzialny i gruntownie wykształcony, podczas kolegiów redakcyjnych - gdy tylko się ożywi - podkreśla, że jeszcze... walczy. Wprawdzie nie mogę ujawnić, o co toczy bój (mamy swoje męskie tajemnice), ale teoretycznie to nie ma to nic wspólnego z misją tworzenia rządu, jakiej podjął się premier Mateusz Morawiecki. Ten przekonuje, że to wcale nie jest mission imposible, a możliwy do zrealizowana scenariusz (o prawdopodobieństwo należy pytać u buka).

📢 Zofia Harmacińska wicemistrzynią Polski w turnieju gry 1x1 W Warszawie spory sukces zanotowała Zofia Harmacińska. Piłkarka Uczniowskiego Klubu Sportowego Sparta Sycewice została wicemistrzynią Polski w grze 1x1. Finał odbył się w hali sportowej ze sztuczną nawierzchnią na warszawskim Bemowie. 📢 Katarzyna Niezgoda była partnerka Tomasza Kammela zachwyca na nowych zdjęciach. Jej czarna kreacja wygląda na niej obłędnie Katarzyna Niezgoda to była partnerka Tomasza Kammela. Kobieta była na ustach wszystkich ze względu na swój związek, ale nie tylko. Należy ona do grona osób, które mają za sobą spektakularną metamorfozę wizerunkową. Zobacz, jej najnowsze zdjęcia. 📢 Proces słupskiej adwokat Katarzyny R. Narkotyki i wykup mieszkań komunalnych w tle Na kolejnej rozprawie przeciwko słupskiej adwokat Katarzynie R. swoją opinię przedstawiły biegłe z dziedziny psychiatrii i psychologii. Zeznawał też świadek, którego rola może mieć istotne znaczenie w ustaleniu motywów czynów zarzucanych oskarżonej.

📢 W sobotę odsłonięcie tablicy pamięci Zenona Lewanda usteckim porcie W sobotę w Ustce przy kładce portowej odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Zenonowi Lewandowi, wieloletniemu dyrektorowi Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Korab. 📢 Te stare telefony komórkowe mogą kosztować krocie. Zobacz, na jakich można nieźle zarobić. Masz stary model telefonu? Sprawdź! Stare telefony komórkowe. Czy ktoś jeszcze je pamięta? Nie tak dawno temu na rynku nie było dostępnych popularnych dziś smartfonów. Prawdziwym "hitem" były duże telefony komórkowe z antenkami. Nokia, Motorola czy Siemens to tylko niektóre z marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze dwadzieścia lat temu. Dziś wiele z nich ma wartość nie tylko sentymentalną, ale także kolekcjonerską. O których telefonach mowa? Ile dziś kosztują? Sprawdziliśmy!

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 24.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Kto może dostać dodatkowe pieniądze? Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy.

📢 Ustecki stadion lekkoatletyczny dostępny dla zawodników. Mieszkańcy mają zniżki Już można trenować i urządzać zawody na usteckim stadionie lekkoatletycznym. Ośrodek Sportu i Rozwoju udostępnia nowoczesny obiekt zarówno grupom, jak i pojedynczym zawodnikom. Ustczanie mogą liczyć na niższe opłaty za korzystanie z urządzeń obiektu.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 24.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Niepełnosprawni pociągiem ze Słupska nie pojadą. Przejście dla nich jest, ale… zamknięte na kłódkę Na dworcu PKP w Słupsku jak w filmie Barei. Niepełnosprawny na wózku na peron się nie dostanie. Przejście jest, ale broni go szlaban szczelnie zamknięty na kłódkę. I choć na tablicy czytamy, że przejście w asyście upoważnionego pracownika, pracownika brak. Klucza do kłódki też. A PKP radzi, aby podjechać do Lęborka. Lub Koszalina! 📢 29 rocznica pożaru w hali Stoczni Gdańskiej, 24.11.1994 r. Siedem ofiar śmiertelnych, kilkaset rannych, podpalacza nigdy nie odnaleziono Wieczór, 24 listopada 1994 roku. W hali Stoczni Gdańskiej trwa koncert zespołu Golden Life połączony z transmitowanym z Berlina wręczeniem nagród MTV. Bawi się kilkuset młodych ludzi. Nagle pojawia się ogień. Z początku nie wygląda groźnie, ale szybko się rozprzestrzenia. Wybucha panika. Uciekający tratują się nawzajem. Piekło rozgrywa się w siedmiometrowym korytarzu prowadzącym do wyjścia, gdzie otwarta jest tylko jedna z trzech krat. Pozostałe dwie zamknięte są na kłódki. Ludzie wpadają w groźną pułapkę. Dzisiaj mija 29 lat od tamtych wydarzeń.

📢 Nie żyje kapitan Mieczysław Kaczmarczyk, żołnierz niezłomny, ustczanin, uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski W czwartek 23 listopada w wieku 96 lat zmarł kapitan Mieczysław Kaczmarczyk, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, uhonorowany w tym roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP. 📢 Biedronka rozdaje vouchery na zakupy. Zaniesiesz butelkę, otrzymasz pieniądze. Sieć postawiła pierwszy recyklomat W pierwszym sklepie sieci Biedronka pojawił się recyklomat, czyli urządzenie do przyjmowania pustych opakowań. Klienci, którzy wrzucą do niego puste puszki lub butelki PET, otrzymają specjalne bony na zakupy. Jak skorzystać z recyklomatu Biedronki i co można za to dostać? 📢 Stłuczki, dachowania i samochody w rowie. Śliska środa w Słupsku i powiecie Środa nie była dobrym dniem dla kierowców. Na drogach w powiecie słupskim było bardzo ślisko. Doszło do kilku kolizji, a trzy z nich wydarzyły się w jednym miejscu prawie w tym samych czasie.

📢 Sztorm, jakiego na Bałtyku nie było. Doszło do prawdziwego kataklizmu Sztormy na Bałtyku najczęściej występują w listopadzie, grudniu i styczniu. Stanowią one ogromne zagrożenie dla statków i dla wybrzeża. W nocy sylwestrową 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu. 📢 Akcja ratunkowa na Bałtyku. Zakończono poszukiwania marynarza w pobliżu platformy Petro Giant. Sztorm i wiatr huraganowy utrudniały akcję! Zakończono poszukiwania marynarza ze zbiornikowca mt Sealing. Jednostka na co dzień obsługuje złoże B3 przy platformie Petro Giant. Jak informował "Dziennik Bałtycki" dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR Sebastian Kluska, akcję ratowniczą utrudniały trudne warunki pogodowe. Sztorm oraz wiatr huraganowy.

📢 Czesław Lang odbudował zniszczony dworek sprzed 300 lat! Jest pięknie i klimatycznie | ZDJĘCIA,WIDEO Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment.

📢 Oto nowy Polonez! Słynny "Poldek" albo "Borewicz", czyli Polonez w nowym wydaniu. Legenda polskiej motoryzacji | ZDJĘCIA, WIDEO Polonez, legenda polskiej motoryzacji znowu na polskich ulicach - to byłby niesamowity widok. Kultowy "Poldek" czyli "Borewicz" już nie wygląda tak, jak przed laty, a jego nowoczesna bryła przyciąga wzrok fanów motoryzacji. Sprawdź, jak wygląda Polonez w wersji koncepcyjnej i w wizjach projektantów. Polska motoryzacja i jej legendy mają potencjał! 📢 Felieton rowerowy. Co nowego, rowerowego w Słupsku? Podczas naszego wielokilometrowego objazdu Słupska widać, że w infrastrukturze komunikacyjnej miasta jest coś nowego, rowerowego. Ciekawskim najpierw jednak radzę trafić na korzystną szparę w tej paskudnej listopadowej aurze, aby przebić się przez inną szparę między śródmieściem a Zatorzem. Czyli pokonać supeł komunikacyjny zwany węzłem transportowym.

📢 Niewyobrażalny rekord w "Jeden z Dziesięciu". Artur Baranowski zdobył maksymalną liczbę punktów. Padło też pytanie o piłkę nożną Nie da się uzbierać więcej punktów w finale "Jeden z Dziesięciu". Artur Baranowski przeszedł w środę 22 listopada do historii uwielbianego programu, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Odpowiedział bezbłędnie na wszystkich czterdzieści pytań, zachowując wszystkie szanse. Jedno z nich dotyczyło piłki nożnej - konkretnie klubu Łukasza Fabiańskiego.

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra w niedzielę w Szczecinie. SKSK Piekło Północy zaprasza na wyjazd! W ostatniej kolejce Orlen Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk dość łatwo wygrała z faworyzowanym Śląskiem Wrocław. Teraz przyszedł czas na wyjazd do Szczecina na mecz z mistrzem Polski - Kingiem Szczecin. Klub Kibica organizuje wyjazd na te spotkanie. Będzie również okazja do zdobycia jubileuszowego szalika.

📢 Zobacz najdroższe domy na sprzedaż w Polsce. Te wnętrza to sam luksus. Kosztują majątek! Przestronne wnętrza, nowoczesny design, zadbany ogród z basenem... Takie i inne luksusy oferują nam najdroższe domy, jakie można kupić w Polsce. Trzeba mieć wiele milionów złotych w kieszeni, by móc tam zamieszkać, ale pooglądać zawsze można! Z serwisu otodom.pl wybraliśmy najdroższe domy, jakie obecnie (listopad 2023) są do kupienia w Polsce. Znajdują się w Łomiankach pod Warszawą, w Chwaliszewie (kujawsko-pomorskie) i Kamieniu pod Wrocławiem. 📢 Ślubowanie i pasowanie uczniów w Zespole Szkół Mundurowych w Słupsku. Wielkie święto młodych kadetów [ZDJĘCIA,WIDEO] W Zespole Szkół Mundurowych w Słupsku na młodszych kadetów pasowano 121 uczniów klas pierwszych. Młodzież na ten dzień czekała od dawna – dziś wkroczyła na drogę wiodącą ku wymarzonej służbie w mundurze.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 22.11.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tu powstają prawdziwe dzieła sztuki. Kup ozdoby świąteczne w WTZ w Bytowie (WIDEO) Pracownia stolarska, ogrodnicza i rękodzieła pracuje pełną parą. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowują ozdoby świąteczne. To prawdziwe dzieła sztuki. Trzeba się pośpieszyć, bo schodzą jak świeże bułeczki. 📢 Bombki choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te ozdoby z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

📢 Radarowe tablice prędkościowe w Miastku i podświetlane przejścia (WIDEO) W Miastku ma być bezpiecznie. Na rogatkach pojawią się radarowe tablice prędkościowe, a przejścia będą widoczne. 📢 Trzy szczeniaczki porzucone w kartonie przy drodze w gminie Ustka. Maluchy szukają domu Porzucone pudło przy drodze, a w nim trzy czworonożne maleństwa. Widok pyszczka wystającego przez maleńki otwór rozrywa serce. Pewnie zginęłyby z głodu i zimna, gdyby nie czujność byłej wolontariuszki słupskiego schroniska, która nie przejechała obojętnie obok kartonu. Szczeniaki porzucone przy drodze w Duninówku w gminie Ustka czekają na nowy dom w słupskim schronisku. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 Milionerzy na Pomorzu radzą sobie świetnie. Gdzie w woj. pomorskim jest najwięcej milionerów? Lista najbogatszych osób zawsze wzbudza ogromne zainteresowanie, a opowieści o milionerach krążą wokół nich jak legendy. Wielu marzy o posiadaniu tak obfitującego konta bankowego, lecz niestety nie każdy wie, jak to osiągnąć. Historia świata biznesu bywała pełna zmian i wyzwań, a nie każdy rok okazywał się łaskawy dla przedsiębiorców. Sprawdziliśmy, ilu milionerów jest w województwie pomorskim. Jak w rankingu wypadają poszczególne powiaty na Pomorzu? Na czym można się dorobić? 📢 Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej szpitala w Słupsku przeszedł remont. Nowa zasada - nic poniżej łokcia Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeszedł remont. Przearanżowano kilka gabinetów i sal chorych, by stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki konsultacji i leczenia. Zasada - nic poniżej łokci, czyli czyste, nie osłonięte rękawami i nie ozdobione biżuterią ręce medyków - mają zminimalizować ryzyko zakażeń szpitalnych.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Supernowoczesny fotoradar pstryka zdjęcia na krajowej 20 w Półcznie (WIDEO) Supernowoczesny fotoradar pstryka zdjęcia na drodze krajowej nr 20 w Półcznie w gminie Studzienice. Piraci drogowi słono zapłacą. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Wilki zapuszczają się w pobliże gospodarstw. Hodowcy obawiają się o inwentarz Liczebność wilków w Polsce stale rośnie. Wędrują też po lasach na Pomorzu - po parkach narodowych, bo to ich naturalne środowisko. Strach wzbudzają, gdy podchodzą w pobliże gospodarstw. Właśnie pojawiły się w gminie Ustka. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Boją się szczególnie o swój inwentarz. 📢 Miłośnicy płyt winylowych świętowali 10-lecie Klubu Czarnego Krążka. Był tort, wspomnienia i muzyczna niespodzianka To już 10 lat działalności Klubu Czarnego Krążka, który funkcjonuje przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku. W niedzielę - w kawiarni Antrakt - jubileusz świętowali miłośnicy muzyki z płyt winylowych. O początkach opowiedzieli założyciele, był czas na wspomnienia, tort i muzyczną niespodziankę.

📢 Most Łabędzi zostanie kompleksowo odnowiony. Na pewien czas zniknie z miejskiego krajobrazu Są chętni na przebudowę Mostu Łabędziego w Słupsku. Po gruntownym remoncie obiekt ponownie zostanie udostępniony mieszkańcom.

📢 Niezwykły mural powstał w Miastku. Autorem jest słynny Cukin (WIDEO) Wielkoformatowe malowidło, o tematyce niepodległościowej pojawiło się na elewacji jednego z budynków w Miastku. Autor to Tomasz Żuk - malarz, artysta z Koszalina, tworzący pod pseudonimem Cukin. 📢 Młodzi naukowcy zawitali do słupskiego „Ekonomika”. Rozpoczął się Międzyszkolny Festiwal Nauki E(x)plory Na słupskich uczniów czeka tydzień pełen wykładów, warsztatów i naukowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Słupski „Ekonomik” po raz trzeci jest gospodarzem Międzyszkolnego Festiwalu Nauki E(x)plory. 📢 W słupskim sądzie za gangsterkę z wolnej stopy. Z listem żelaznym w ręku Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił kolejny akt oskarżenia związany ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która ma na swoim koncie strzelaninę przy stadionie na ul. Madalińskiego w Słupsku w 2015 roku. Do Polski wrócił z listem żelaznym Paweł G. Razem z nim czeka na proces trzech innych oskarżonych. Tymczasem część głównej sprawy rozpatruje Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

📢 Gala 50-lecia Gminy Słupsk. Powiewała już nowa flaga - Gminy Redzikowo W piątkowy wieczór odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 50-lecia Gminy Słupsk. Dzień to historyczny, gdyż od 1 stycznia z mapy Polski zniknie ta nazwa. Od Nowego Roku zastąpi ją Gmina Redzikowo. Podczas uroczystości oficjalnie zaprezentowano już flagę z nową nazwą.

📢 Proces słupskiej adwokat Katarzyny R. Pokrzywdzony siedzi w więzieniu. Świadek trafi do aresztu za 2,9 promila Nie ma szczęścia do trzeźwych świadków proces 40-letniej Katarzyny R., adwokat ze Słupska oskarżonej o usiłowanie zabójstwa. Najpierw w sądzie pojawili się nietrzeźwi pokrzywdzeni, a w czwartek żona jednego z nich stanęła za barierką dla świadków, mając prawie 2,9 promila alkoholu w organizmie. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź ! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Grand Prix Ustki 2023 w biegach i nordic walking zakończone. Wręczono nagrody dla najlepszych (zdjęcia) Walka nie tylko z własnymi słabościami, ale również niezwykle deszczową i wietrzną pogodą. Warunki mało sprzyjające nie zniechęciły uczestników do udziału w III biegu i zakończeniu całego cyklu Grand Prix Ustki 2023, jednak na starcie biegu i tak stanęło ponad 120 zawodników i zawodniczek.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Zobacz najnowsze zdjęcia z imprez, które odbyły się w klubie Euphoria. Tak bawiliście się w jednym z najpopularniejszych miejsc w Łebie.

📢 Chcesz dostać 800 zł na każde dziecko? Zbliża się ostateczny termin składania wniosków. Zobacz co trzeba zrobić 03.08.23 800 zł na każde dziecko - tyle będzie przysługiwało każdej rodzinie, która wychowuje co najmniej jedno dziecko. Dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z programu pomocowego i wsparcia finansowego zbliża się kluczowy termin składania wniosków. O czym trzeba pamiętać i do kiedy trzeba złożyć wnioski na 800 plus na każde dziecko? Gdzie i w jaki sposób należy składać wnioski i wsparcie finansowe? Sprawdziliśmy kto może dostać zwaloryzowane 500 plus w postaci comiesięcznej wpłaty 800 zł na dziecko od ZUS.

📢 Czepkowanie absolwentek i absolwentów pielęgniarstwa. Uroczystości w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku [ZDJĘCIA] Wybrali trudny, odpowiedzialny, ale satysfakcjonujący zawód. Ich upór w dążeniu do celu został dziś nagrodzony – w auli Uniwersytetu Pomorskiego przy ul. Kozietulskiego odbyło się uroczyste czepkowanie absolwentów pielęgniarstwa.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Takiego szczupaka złowił pan Jerzy. Rekordowa zdobycz naszego czytelnika [ZDJĘCIA] Choć jest zapalonym grzybiarzem, to w wolnych chwilach lubi też wybrać się na ryby. I tym razem szczęście mu dopisało – złowił ogromnego szczupaka. Największego w swojej wędkarskiej karierze!

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Święto nalewki i wina w Tuchomiu. Ponad 60 trunków domowej roboty [WIDEO, ZDJĘCIA] Zemsta Teściowej, Poświata Czerwcowej Nocy oraz jarzębiak to najlepsze trunki wybrane w czasie Święta Nalewki, Wina i Piwa Domowego w Tuchomiu. To cykliczny konkurs połączony z biesiadą organizowany przez miejscowy ośrodek kultury.

📢 Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Nie płacisz abonamentu? Sprawdź czy musisz wpuszczać urzędników 15.02.23 Kontrolę czy posiadamy odbiornik telewizyjny lub radiowy przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej. To właśnie urzędnicy tej instytucji sprawdzić mogą czy osoba nie płacąca abonamentu RTV posiada taki odbiornik i czy należy nałożyć na nią odpowiednią karę. Jest szereg osób, które abonamentu opłacać nie muszą. Jednak kontrolowani są wszyscy, którzy nie płacą. Czy powinniśmy wpuszczać kontrolerów Poczty do domu lub samochodu? Ile wynoszą kary za niepłacenie? Sprawdziliśmy. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa Tak pięknego wykonania poloneza dawno nie widzieliśmy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawią się na swojej studniówce. Jest pięknie i uroczyście. Kreacje młodych pań i panów zachwycają. 📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce.

📢 Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Redzikowie w Młynie słupskim (zdjęcia) Studniówka Liceum Ogólnokształcącego w Redzikowie w Młynie słupskim. Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 75 lat działalności klubu MKS Jantar Ustka. Były mecze, liczne atrakcje i bal [ZDJĘCIA] Jubileusz (75 lat istnienia Jantara Ustka) był doskonałą okazją, aby można było spotkać się, powspominać bardzo dawne czasy, uhonorować byłych piłkarzy, trenerów i działaczy. Tak było w minioną sobotę (11 września) podczas święta piłkarskiego na obiekcie Ośrodka Sportu i Rozwoju przy ul. Grunwaldzkiej w Ustce. Rozegrano mecz Kadra Jerzego Engela - Jantar Ustka 1946. Nawet przejściowe opady deszczu nie przeszkodziły w świętowaniu i dobrej zabawie.

📢 Zapomniane cmentarze w Krzyni. Ale mieszkańcy sołectwa pamiętają o nich [zdjęcia] Drugi stary, ewangelicki cmentarz w Krzyni w gminie Dębnica Kaszubska zyskał symboliczna bramę. To inicjatywa sołtysa Dębnicy Kaszubskiej, któremu pomogła grupa mieszkańców i wolontariuszy.

📢 Najpiękniejszy i najtrudniejszy szlak pieszy na Pomorzu - Jar Raduni. Dzika przyroda i inne atrakcje (ZDJĘCIA, WIDEO) Odpoczywacie po weekendzie? Jeśli tak, to dobrze. Nabierajcie sił na kolejny. Dla aktywnych mamy propozycję. Szlak pieszy Jar Raduni (część szlaku niebieskiego PTTK). Powalone drzewa jako przeszkody, strome ścieżki, spore przewyższenia oraz cały czas meandrująca rzeka, przy której znajduje się szlak. Wędrowaliśmy w listopadzie br.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?