Przegląd prasy 25.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Brak prądu w pomorskim. Sprawdź gdzie 25.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w pomorskim 25.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w pomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Kolejny śmiertelny wypadek samochodowy na ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach. Wczoraj zginęły tu trzy osoby W Międzyzdrojach samochód osobowy z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w drzewo przy ulicy. Kierowca nie żyje.

📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? [25.12.2023] Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń!

📢 Prognoza pogody dla Pomorza. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w woj. pomorskim. Niebezpieczne zjawiska pogodowe są prognozowane we wszystkich powiatach regionu.

📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 70. i 80. Zobacz i poczuj ten klimat! Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL. 📢 Żołnierze 7. Brygady Obrony Wybrzeża złożyli świąteczne życzenia kombatantom Z okazji świąt Bożego Narodzenia żołnierze 7. Brygady Obrony Wybrzeża odwiedzili kombatantów II wojny światowej. Złożyli im życzenia i wręczyli świąteczne upominki. 📢 Piłkarskie Orły. Kamil Grosicki z nagrodą. "Zasłużył na nią!" WIDEO Kamil Grosicki zasłużył w 2023 roku na nagrodę w rankingu Piłkarskie Orły Polska Press Grupy. W ostatnich dwunastu miesiącach bardzo się o nią starał. Żałował, że nie mógł jej odebrać osobiście, ale przebywa aktualnie na zasłużonych wakacjach - mówi w rozmowie ze Zbigniewem Czyżem Daniel Kaniewski, przyjaciel i były manager Kamila Grosickiego.

📢 Zapomniane tradycje bożonarodzeniowe. Tych zwyczajów już nie ma! Dawne obyczaje wigilijne Okres Bożego Narodzenia to czas przepełniony tradycjami i obyczajami. Wydaje nam się, że większość z nich towarzyszy nam od zawsze. Niektóre z nich faktycznie obowiązują już od kilku dobrych pokoleń, jednak jest cały wachlarz zwyczajów, których już się nie przestrzega, a kiedyś nie wyobrażano sobie bez nich świętowania.

📢 O której godzinie zacząć Wigilię? Pierwsza gwiazdka 24 grudnia - o tej porze pojawi się na niebie O której godzinie tradycyjnie rozpoczyna się Wigilia? Kiedy siada się do wieczerzy wigilijnej? Zgodnie z tradycją w Wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, do stołu zasiada się dopiero wtedy, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. O której godzinie pojawia się pierwsza gwiazdka? Kiedy pierwsza gwiazdka będzie widoczna na niebie i gdzie jej wypatrywać 24 grudnia 2023 roku? Czytaj więcej. 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 24.12.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Trwa przebudowa ulicy Owocowej w Słupsku. Zobacz, jak wyglądają prace [ZDJĘCIA] Rozpoczęły się prace przy modernizacji ulicy Owocowej w Słupsku. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i przystanki autobusowe. Remont ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku. 📢 Kierowca wjechał w pieszych w Międzyzdrojach. Nie żyją trzy osoby Tragedia w Międzyzdrojach. Trzy osoby nie żyją, w tym 7-letnie dziecko. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. 📢 Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku z prezentami u dzieci na onkologii Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku odwiedzili dzieci chorujące onkologicznie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Inicjatorem akcji był Zbyszek - syn funkcjonariuszy - który zeszłoroczne święta sam spędził na oddziale onkologii i hematologii w tym szpitalu.

📢 Prezydent Andrzej Duda na platformie X: Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na 2024 r. Chodzi o 3 mld zł na TVP Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 miliardy złotych na media publiczne - napisał w sobotę na platformie X prezydent. Andrzej Duda wezwał marszałków Sejmu i Senatu do zwołania posiedzeń.

📢 Budżet Ustki uchwalony. Dochody przewyższą wydatki Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta w Ustce radni uchwalili budżet na 2024 rok. Przyjęty dokument zakłada nadwyżkę budżetową. Pozostałe uchwały dotyczyły m.in. kontynuacji umów i porozumień z innymi gminami w różnych obszarach funkcjonowania miasta. 📢 Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [ZDJĘCIA] Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, pomimo starań władz, były dla obywateli najważniejszymi świętami w roku. Przygotowywano się do nich starannie. Najważniejsze były zakupy produktów żywnościowych i prezentów, a ówczesnych czasach nie było to sprawą prostą. Ale jak już się udało, to atmosfera świąt była wyjątkowa.

📢 Tym razem to pracodawcy przyszli do uczniów. W ZSP w Bytowie na wesoło (WIDEO) W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie odbyło się spotkanie świąteczne. Tym razem mury szkoły odwiedzili pracodawcy, u których młodzież odbywa praktyki.

📢 Felerna inwestycja w Słupsku. Tunelem pod torami tylko z parasolką Nowa inwestycja jest ewidentnie wadliwa. To już kolejny raz, kiedy podczas deszczu tunel pod torami na dworcu PKP w Słupsku przecieka. Tym razem nie ma ta jeziora - jak ostatnio - ale przechodniom na głowę leje się woda. PKP PLK zapewnia, że będzie przebudowa tunelu. 📢 Dramat w pociągu z Gdańska do Koszalina. TLK zatrzymał się między Lęborkiem a Słupskiem. "Na stację mamy dojść piechotą, po torach" Dramatyczna i absurdalna sytuacja w pociągu na trasie Gdańsk - Koszalin. Pociąg TLK zatrzymano na stacji w Potęgowie, między Lęborkiem a Słupskiem. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu pasażerowi usłyszeli, że pociąg podjedzie do Słupska, a na stację mają dojść piechotą - w nocy i w wichurze. Jak dojadą do Koszalina? - We własnym zakresie mamy załatwić sobie transport. PKP nie zamierza podstawić komunikacji zastępczej - relacjonują zirytowani pasażerowie.

📢 Wigilia w Słupskim Klubie Bokserskim Energa Czarni W czwartkowy wieczór do hali przy ul. Ogrodowej w Słupsku, na tradycyjne spotkanie wigilijne przybyli wszyscy związani z boksem nad Słupią. 📢 Z Tadeuszem Wanatem (seniorem) wspominano dawne czasy świetności Gryfa W kawiarni Podkowa Cafe w Słupsku odbyło się tradycyjne „Spotkanie przy kawie z ... ‘‘. Tym razem gościem redaktora Krzysztofa Niekrasza był Tadeusz Wanat, były piłkarz, a później znany trener.

📢 Wichura w regionie słupskim. Strażacy mają ręce pełne roboty [ZDJĘCIA] Powalone drzewa, podtopienia, zerwane elewacje. Ostatnie godziny były dla strażaków czasem wytężonej pracy. Wichura daje się we znaki w całym regionie słupskim. 📢 Co cię czeka w 2024 roku? Poznaj swój horoskop chiński, który zdradzi twoją przyszłość. Nie wszyscy mogą liczyć na pomyślność Z horoskopu chińskiego na 2024 rok bardzo dużo można się dowiedzieć na temat przyszłości. Okazuje się, że będzie to burzliwy okres pełen zmian. Sprawdź, kogo dotyczyć będą te rewolucje.

📢 Pierwszy w historii budżet gminy Redzikowo uchwalony. Ponad 100 milionów na inwestycje Rada Gminy Słupsk uchwaliła budżet na 2024 rok. Już jako gmina Redzikowo, samorząd planuje zrealizować inwestycje za blisko 116 milionów złotych. 📢 Tak było ponad 30 lat temu. Przedświąteczny handel w Miastku. Baleron i banany (ZDJĘCIA) Będą szynki, balerony, cytrusy, a nawet proszek do pieczenia - zapewniał czytelników w grudniu 1988 roku Lech Domina, wiceprezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miastku. Reporter piszący te słowa raportował wówczas, że zaopatrzenie w typowe artykuły świąteczne w sklepach geesowskich jest dobre. Dla nikogo nie zabraknie tradycyjnego karpia, który jest sprowadzany z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miastku. - Będzie też dużo śledzi - pisał dziennikarz, stwierdzając jednak, że brakuje pstrąga, szczupaka i płoci. Za to przewiduje się zwiększenie dostaw kawy aż do 600 kilogramów do wszystkich sklepów GS w gminie.

📢 W Miastku powstaną mieszkania komunalne. Podpisano porozumienie (WIDEO) To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Miastka. Samorząd szykuje się do budowy mieszkań komunalnych.

📢 Wichura w regionie słupskim. Zerwany dach szkoły we Włynkówku [ZDJĘCIA] W związku z wiatrem oraz opadami deszczu i śniegu strażacy z woj. pomorskiego interweniowali 104 razy - podał dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP. Najwięcej interwencji było w powiecie słupskim. W jednej ze szkół wichura zerwała dach. 📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców wjeżdżających na bytowski rynek (WIDEO) Mimo wielokrotnych apeli o stosowanie się do przepisów - nadal wielu kierowców ignoruje oznakowanie w rejonie placu Wyszyńskiego. Wzmożony ruch przedświąteczny oraz skargi mieszkańców i włodarzy miasta sprawiły, że funkcjonariusze skrupulatniej reagują na kierowców niestosujących się do ustawionych tam znaków.

📢 Strzelanina w Pradze. Kilka osób zabitych i dziesiątki rannych po masakrze w Czechach - WIDEO Sprawca strzelaniny na praskim Uniwersytecie Karola, w której zginęło co najmniej 15 osób wcześniej w rodzinnej miejscowości w pobliżu Pragi najprawdopodobniej zastrzelił ojca, świadkom mówił, że jedzie do Pragi, aby odebrać sobie życie - powiedział w czwartek szef czeskiej policji Martin Vondraszek. . 📢 Wigilia w Jasiu Kowalskim. Samotni, bezdomni podzielili się opłatkiem (WIDEO) W bytowskiej restauracji Jaś Kowalski odbyło się spotkanie wigilijne dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących. Przy wspólnym stole zasiadło blisko kilkadziesiąt osób. 📢 Autobusem MZK po chodniku na Armii Krajowej w Słupsku Dziwne zachowania słupskich kierowców MZK obserwujemy ostatnio na ulicach miasta. Najpierw kierowca "jedynki' pojechał pod prąd ulicą Wojska Polskiego, a teraz czytelnik przysłał nam zdjęcia, na których widać kierowcę jadącego nowo wyremontowanym chodnikiem na ulicy Armii Krajowej. Być może dlatego, że chciał ominąć inny autobus, który na zakręcie uderzył w znak drogowy.

📢 Słupscy uczniowie na policji. Poznali wymagania stawiane przyszłym policjantom [zdjęcia] Uczniowie Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku uczestniczyli w wizycie w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku. zobaczyli obiekty policyjne i zaznajomili się z wymaganiami stawianymi kandydatom, którzy chcieliby służyć w policji. 📢 Obwodnica Koszalina i Sianowa. Drogowcy podali nowy termin otwarcia odcinka S6 Przełom stycznia i lutego to nowy termin, kiedy ma być wreszcie otwarta cała obwodnica Koszalina i Sianowa. W tym samym okresie powinien być także oddany do użytku łącznik S6 z centrum Kołobrzegu. 📢 Robot operacyjny Da Vinci w słupskim szpitalu gotowy do działania. Pierwsza operacja w styczniu W połowie stycznia przyszłego roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku zostanie przeprowadzona pierwsza operacja urologiczna z wykorzystaniem robota operacyjnego Da Vinci. W ciągu roku wykonanych zostanie około dwustu operacji z wykorzystaniem robota. To sprzęt najnowszej generacji wart ponad 12 mln zł. Zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa pomorskiego.

📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Trwają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Estakada robi wrażenie [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Konstrukcja północnej nitki estakady jest już gotowa. 📢 Autobus MZK pojechał pod prąd w Słupsku. O mały włos, a doszłoby do tragedii Na nagraniu widać, jak kierowca autobusu MZK w Słupsku przekracza podwójną ciągłą linię na ul. Wojska Polskiego w Słupsku, jedzie pod prąd - także przez przejście dla pieszych, po czym wymusza pierwszeństwo na rondzie, aby wjechać w ulicę Sienkiewicza. Wszystko nagrała kamera w samochodzie, który stał za autobusem. Kierowcą zajmie się policja.

📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach! 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem. 📢 Morski świat w szpitalu. Piękne murale ozdobiły ściany oddziału pediatrycznego w Słupsku Dwanaścioro młodych artystów ze Słupska sprawiło piękny prezent pacjentom oddziału pediatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Ozdobili ściany szpitalnego holu barwnym malowidłem obrazującym podwodny morski świat pełen kolorowych stworzeń i roślin.

📢 Grudniowa kolacja "Czarni and Friends" w Hotelu Grand Lubicz w Ustce [ZDJĘCIA] Kolejny raz Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w uroczysty sposób podziękowała wszystkim, którym zależy na dobru słupskiej koszykówki. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Przysięga żołnierzy w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce [ZDJĘCIA] W sobotę w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Do przysięgi stanęło 94 nowych ochotników.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Piękne kobiety i imprezowa Bajka w Mielnie w 2009 roku. To były imprezy! [ZDJĘCIA] Jak bawili się turyści w Mielnie w 2009 roku? Sprawdźcie to na naszych archiwalnych zdjęciach z klubu Bajka! 📢 Miss Nastolatek i Miss Województwa Pomorskiego 2023. Jak wypadły kandydatki z regionu słupskiego? [ZDJĘCIA] W Rumi odbyła się Gala Finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Pomorskiego 2023. Klaudia Sycha z Damnicy została Miss Studentek Woj. Pomorskiego 2023. Jak wypadły pozostałe kandydatki ze Słupska i regionu? 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Wiatr w porywach do 150 km/h, sztorm, padające drzewa, intensywne opady deszczu. Orkan Otto uderzył w polskie wybrzeże [RAPORT] Potwierdziły się ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o nagłym załamaniu się pogody na Pomorzu. Orkan Otto uderzył w polskie wybrzeże. W nocy z 17 na 18 lutego 2023 roku wiatr w porywach osiąga nawet 150 km/h. Służby ratunkowe apelują o ostrożność, a także o pozostanie w domach w miarę możliwości. Przed strażakami w całej Polsce pracowita noc. 📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2022. Gotowe do wysłania obrazki bożonarodzeniowe z życzeniami. Gotowe życzenia do wysłania 25.12.22 Życzenia na Boże Narodzenie to już tradycja. Kiedyś wysyłaliśmy sobie kartki bożonarodzeniowe pocztą, dziś natomiast, korzystając z dostępnej technologii robimy to za pomocą komunikatorów. Życzenia na Boże Narodzenie docierają w ten sposób szybciej i bezpieczniej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was zestaw gotowych do wysłania obrazków z życzeniami bożonarodzeniowymi, które możecie pobrać i wysłać.

📢 Kolędy 2022. Śpiewnik: chwyty, akordy na gitarę, teksty. Zagraj i zaśpiewaj przy świątecznym stole Boże Narodzenie 2022. Śpiewnik z kolędami. Chcesz zagrać kolędy na gitarze, a nie znasz do nich chwytów? Mamy dla Ciebie wybór najpopularniejszych kolęd wraz z tekstami i chwytami (akordami).

📢 Wigilia w Jasiu Kowalskim. Samotni, bezdomni podzielili się opłatkiem W bytowskiej restauracji Jaś Kowalski odbyło się spotkanie wigilijne dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących. Przy wspólnym stole zasiadło blisko siedemdziesiąt osób. 📢 W Słupsku zeznają gangsterzy z Pruszkowa. Krzysztof Ł. i Robert Z. sądzeni za czyny z ubiegłego wieku. Zobacz archiwalne zdjęcia Przed Sądem Rejonowym w Słupsku trwa proces przeciwko Krzysztofowi Ł. i Robertowi Z. Oskarżeni odpowiadają za przestępstwa sprzed ponad 20 lat, które do tej pory nie zostały osądzone prawomocnym wyrokiem. W sprawie świadkami są gangsterzy z Pruszkowa.

📢 Memy o psach. Najbardziej kochane stworzenia na świecie - nasze pieski. Zobacz najlepsze memy o psach Sprawdźcie najlepsze memy o psach jakie można znaleźć w Internecie. Od wieków mówi się, że pies to największy przyjaciel człowieka. Dlatego tak często goszczą na memach. Zobaczcie jak codzienność naszych piesków wygląda na memach. 📢 Pożar Biedronki przy ulicy Wolności w Słupsku pod lupą śledczych Śledczy badają przyczyny pożaru Biedronki w Słupsku. Market spłonął doszczętnie. Straty to 12 milionów złotych. Pojawiła się hipoteza, że sklep podpalić mogły dzieci. Prokuratura póki co milczy na ten temat i czeka na opinię biegłych z zakresu pożarnictwa. Postępowanie prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy. 📢 Akademia Pomorska obchodzi 53-lecie. Na uroczystej ceremonii przyznano promocje doktorskie i odznaczenia Święto Uczelni hucznie uczczono na nowej auli wielofunkcyjnej przy ulicy Kozietulskiego. Na uroczystość zostali zaproszeni senatorowie, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych i innych uczelni. Wręczono dyplomy doktorantom oraz złote medale pracownikom za długoletnią współpracę.

📢 Nie podgrzewaj tego w mikrofali! Zobacz, czego pod żadnym pozorem nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Mogą być niebezpieczne Kuchenka mikrofalowa jest dużym ułatwieniem w codziennym życiu. Pozwala w szybki sposób zjeść ciepły posiłek. Okazuje się, że nie wszystkie produkty spożywcze można w niej podgrzewać. Zobacz, czego pod żadnym pozorem nie wolno podgrzewać w mikrofalówce. Wiele rzeczy traci swoje właściwości i mogą stać się toksyczne. Sprawdź, jakich produktów nie powinno podgrzewać się w mikrofali.

📢 Świąteczne przesądy i zwyczaje. Czego nie robić w Wigilię i Boże Narodzenie? Sprawdź najciekawsze przesądy dotyczące świąt Bożego Narodzenia Przesądy związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem były, są i będą. Choć obecnie większość z nas słusznie patrzy na nie z przymrużeniem oka, kiedyś podchodzono do nich bardzo poważnie. Praktykowane są nadal, rzadziej lub częściej, teraz już przede wszystkim dla rozrywki i ubarwienia świątecznego czasu. Zebraliśmy dla Was najciekawsze świąteczne przesądy. Jak zapewnić sobie pomyślność i zdrowie, a uniknąć pecha i nieszczęścia? Sprawdźcie!

