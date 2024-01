Przegląd prasy 26.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Drzewniaka" [ZDJĘCIA]”?

📢 Słupszczanie mniej odpadów produkują i chętniej je segregują. Ale kary i tak się sypią Wśród słupszczan z roku na rok rośnie świadomość ekologiczna. Do ideału jeszcze trochę brakuje, ale mieszkańcy coraz chętniej segregują odpady. Opłata za ich wywóz i zagospodarowanie ma nie wzrosnąć. Przynajmniej na razie. 📢 Siedziba weterynarii ma zostać przeniesiona z Miastka do Bytowa. W tle sprawa sądowa Bytów zamiast Miastka ma stać się siedzibą powiatowej weterynarii. Zmianę "przyspiesza" Zdzisław Piskorski, prezes PKS w Bytów, który już w 2022 roku przygotował w swojej bytowskiej bazie pomieszczenia na inspektorat. Teraz zapowiedział, że jeśli weterynaria się nie przeniesie, zacznie domagać się zwrotu poniesionych kosztów i zapłaty czynszu, którego nie dostał. Dodajmy, że w 2022 roku przenosiny zablokowano politycznie.

📢 Andrzej Dołębski nie będzie ubiegał się o stanowisko wójta (WIDEO) Andrzej Dołębski, wójt Parchowa podczas spotkania z radnymi, mieszkańcami i sołtysami gminy ogłosił, że nie będzie startował w najbliższych wyborach samorządowych na wójta gminy. Stwierdził, że ma inne plany. Zamierza zostać radnym powiatowym. W Parchowie ujawniło się już dwóch kandydatów, którzy chcieliby zastąpić Dołębskiego. 📢 Tak się kiedyś mieszkało na wsi. Drewniane chaty i dachy ze słomianej strzechy. Zobacz tradycyjne chałupy na archiwalnych zdjęciach Dziś cegła, kiedyś drewno. Życie na wsi na przestrzeni lat zmieniło się, podobnie budownictwo. W XXI wieku korzystamy z dobrodziejstw technologii, innowacyjnych pokryć dachowych, stylowych dekoracji wnętrz, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu do szczęścia wystarczyły dwie izby i prycza. Zobacz, jak wyglądały wiejskie chaty na archiwalnych zdjęciach.

📢 Zachwycająca Portugalia: 10 najbardziej niesamowitych miejsc UNESCO. Magiczny las, unikalne malowidła i inne atrakcje Polscy turyści uwielbiają spędzać wakacje i urlopy w słonecznej Portugalii. Warto wybrać się na wycieczkę po tym magicznym kraju śladem jego najbardziej niesamowitych miejsc z listy UNESCO. Wybraliśmy dla was 10 unikalnych atrakcji Portugalii – prawdziwych cudów kultury i natury – docenionych przez ekspertów UNESCO, które po prostu trzeba zobaczyć, zwiedzając ten kraj. Przekonajcie się, jakie unikatowe atrakcje skrywa Portugalia!

📢 Licytacje, występy, kiermasze. Finał WOŚP w gminie Redzikowo Już 28 stycznia pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”, WOŚP zagra również w gminie Redzikowo. Na główny Finał organizatorzy zapraszają do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach. Wydarzenia towarzyszące odbywać się będą we wszystkich szkołach zlokalizowanych na terenie gminy, 11 Centrach Aktywności Lokalnej, Zagrodzie Inicjatyw Twórczych w Swołowie i Lądowisku Kultury. 📢 Bójka na ulicy Filmowej w Słupsku. Dwóch na wolności, dwóch nadal w areszcie Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrzył w środę zażalenia obrońców na tymczasowe aresztowania czterech podejrzanych o udział w bójce na ulicy Filmowej w Słupsku. Dwóch wyszło na wolność, dwóch pozostaje w areszcie. 📢 ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów. Te osoby otrzymają deklaracje w pierwszej kolejności. Do kiedy zwrot nadpłaty podatku? Pobierałeś pieniądze z ZUS? Wkrótce dostaniesz PIT. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok. Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do każdego, kto w ubiegłym roku otrzymał jakiekolwiek środki z ZUS. – Od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną od nas PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS.

📢 Pijany 24-letni kierowca wypadł z drogi. Auto dachowało Do niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze krajowej w Niezabyszewie. Kierowca nie dostosowując prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem, a następnie dachował w rowie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 📢 Wybory Miss i Mistera Bałtyku w 1986 roku w Koszalinie. Wyjątkowe archiwalne zdjęcia z imprezy w amfiteatrze! W 1986 roku w koszalińskim amfiteatrze zorganizowana została wyjątkowa impreza: Wybory Miss i Mistera Bałtyku! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć autorstwa Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa.

📢 Rejs po Bałtyku. Taką ofertę w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaproponował Markos Firma Markos z Głobina pod Słupskiem zaoferowała na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy licytację rejsu jachtem po Bałtyku. Kto zaoferuje tej licytacji największą wpłatę na konto WOŚP, ten popłynie wyprodukowanym w Głobinie jachtem, w towarzystwie Cezarego Koseskiego, współzałożyciela firmy Markos.

📢 Te aneksy kuchenne to hit – najlepsze projekty Doroty Szelągowskiej. Zobacz, jak modnie możesz urządzić kuchnię połączoną z salonem Salon połączony z kuchnią to bardzo modny i funkcjonalny pomysł na projekt wnętrza. Takie rozwiązanie świetnie się sprawdzi zarówno na dużym metrażu, jak i w niewielkiej kawalerce. Zobacz, jak zaaranżować kuchnię otwartą na salon. Zobacz wyjątkowe projekty zespołu Doroty Szelągowskiej. 📢 Roztopy zalewają drogi i posesje w powiecie słupskim. Strażacy w akcji Styczniowe roztopy i opady dały się we znaki mieszkańcom kilku miejscowości. We wtorek strażacy interweniowali kilka razy na terenie powiatu słupskiego. 📢 Wiadukt na ul. Szczecińskiej idzie do rozbiórki. Kierowców czekają miesiące utrudnień Na przełomie lutego i marca rozpocząć się ma rozbiórka wiaduktu na ul. Szczecińskiej w Słupsku. W jego miejscu powstanie nowy obiekt, ale zanim zostanie wybudowany, kierowców i pasażerów czeka nawet siedem miesięcy objazdów i utrudnień.

📢 Jedenaście medali Dębniczan. Udane zawody Klubu Karate Goju-Ryu Zawodnicy Dębnickiego Klubu Karate Goju-Ryu przywieźli z turnieju karate OKINAWA CUP 2024 11 medali. Zawody odbyły się w Bydgoszczy. Zawodnicy startowali w konkurencjach KATA, SAN DAN GI i RENZOKU BUNKAI. 📢 Hu hu ha nasza zima zła. Najlepsze morsowanie tylko w Ustce (ZDJĘCIA) Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się tradycyjna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni.

📢 Ferie w Ustce. Co, gdzie kiedy i w jakiej cenie? Biblioteka Miejska w Ustce, Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rozwoju oraz Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej - Centrum Aktywności Twórczej zapraszają dzieci i młodzież do spędzenia ferii na zajęciach artystycznych, kulturalnych i sportowych. 📢 7 zachwycających plaż Madery. Portugalska wyspa wiecznej wiosny zachwyca widokami Madera to prawdziwy turystyczny diament wśród światowych wysp. Należący do Portugalii ląd słynie przede wszystkim z zachwycających krajobrazów i dobrej pogody. Wyspa wiecznej wiosny nie zawodzi także w kwestii miejsc na relaksujący wypoczynek – dowodem jest istnienie tych zapierających dech w piersiach plaż.

📢 Przypadek wyjątkowy w skali świata. Lekarze z gdańskiego UCK uratowali życie 6-letniego Aleksa Multidyscyplinarny zespół specjalistów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego uratował życie 6-letniego Aleksandra. Spustoszenie w jego układzie oddechowym spowodował najprawdopodobniej infekcja grzybicza. Jak relacjonują lekarze, jego stan był na tyle poważny i skomplikowany, że szans na uratowanie chłopca nie dawałyby najlepsze i najbardziej wykwalifikowane światowe ośrodki. 📢 Rozpoczął się demontaż mostu czołgowego. Powstanie nowa przeprawa przez Słupię Z początkiem tygodnia rozpoczęły się prace przy demontażu mostu czołgowego leżącego na trasie budowanego odcinka ringu miejskiego. W jego miejscu powstanie nowa przeprawa, a stara konstrukcja trafi do miejskich magazynów. 📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe. Co jest modne w tym roku? Zobacz! [ZDJĘCIA] Studniówka to pierwsza poważna impreza młodego człowieka. Tak samo ważny jest odpowiedni dobór kreacji studniówkowej. Zobacz, jaka moda panuje wśród tegorocznych maturzystek. Jakie suknie wybierały na bal w 2024 roku? 📢 Jak zmieniało się centrum Słupska? Układ komunikacyjny z rondem pod szaszłykiem Zaprojektowano go i rozpoczęto budowę 50 lat temu, bo przejazd przez Słupsk we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nad morze, stawał się wielkim utrapieniem komunikacji drogowej. Słupsk jako peerelowski ośrodek przemysłu i rolnictwa był już w fazie dynamicznego rozwoju, wkrótce został stolicą nowo utworzonego województwa. Plan przebudowy układu komunikacyjnego centrum objął skrzyżowania u zbiegu alej Sienkiewicza i Wojska Polskiego oraz ulic Jedności Narodowej, 9 Marca (obecnie Anny Łajming) i Starzyńskiego. Zawalidrogą okazał się Dom Kultury Kolejarza.

📢 Wypadek w Komninie. Auto płonęło. Tata Natalki dziękuje ludziom, którzy uratowali jego córeczkę (zdjęcia) Auto stanęło w płomieniach po tym, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wyrzuciło go na ogrodzenie posesji. Wewnątrz - oprócz kierowcy - była kobieta w ciąży i jej 9-letnia córka Natalka. Jej tata dziękuje ludziom, którzy uratowali córkę z płonącego auta. 📢 Morsy spotkały się w Korzybiu. Kąpiel była zimna, ale atmosfera gorąca W miniona niedzielę w Korzybiu w gminie Kępice spotkali się miłośnicy morsowania. Stawiły się nie tylko lokalne morsy, ale również ich koledzy z całego regionu. W sumie w imprezie wzięło udział 250 osób. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie (ZDJĘCIA) Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych bawili się na swojej studniówce. Było pięknie i uroczyście. A także zaskakująco. Kreacje młodych pań i panów zwalały z nóg. Ich interpretacja poloneza była równie energetyczna.

📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Liceum w Miastku - nowe zdjęcia. Zjazdy absolwentów, nauczyciele i dyrektorzy z ostatnich 70 lat (ZDJĘCIA) Prezentujemy kolejną unikatową fotogalerią dotyczącą miasteckiego liceum. To fotografie ze zjazdów absolwentów, od lat 50-tych do współczesnych, zdjęcia wszystkich nauczycieli oraz dyrektorów. To także fotografie budynku liceum. 📢 12 drużyn walczyło w słupskiej bitwie o rower w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (zdjęcia) Drużyna G, czyli Izabela Bonk, Agata Bonk, Kamil Świątki, Aldona Remelska i Ksawery Remelski okazali się najlepsi w grze miejskiej, Bitwa o Rower, która odbyła się w niedzielę w Słupsku. Było to jedno z wydarzeń zorganizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

📢 Uczestnicy 16. Balu Charytatywnego w Hotelu Dolina Charlotty nie żałowali pieniędzy XVI Bal Charytatywny, który po raz pierwszy odbył w minioną sobotę w Hotelu Doliny Charlotty, przyniósł jego beneficjentom – mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Machowinku - z samej licytacji rekordową sumę 38.160 zł.