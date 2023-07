Przegląd prasy 26.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragedia w Kobylnicy. Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn”?

Prasówka 26.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragedia w Kobylnicy. Nie żyje kobieta i jej 8-letni syn Zwłoki kobiety i dziecka znalazł mężczyzna, kiedy wrócił do domu. Na miejscu policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Do zdarzenia doszło w Kobylnicy.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

Prasówka 26.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? [26.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z minionego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Była piękna, popularna i przebojowa. Zmarła po użądleniu osy. Tragiczna śmierć Ewy Sałackiej „To był ktoś. Ona jest przykładem niewykorzystanej osobowości” – powiedział o niej reżyser Jerzy Gruza. Ewa Sałacka wyróżniała się nie tylko osobowością i temperamentem, ale także nieprzeciętną urodą. Widzowie uwielbiali aktorkę, a jej popularność nie zmalała nawet podczas zawodowej przerwy po urodzeniu dziecka. Niestety, Sałacka zmarła tragicznie 23 lipca 2006 roku, mając zaledwie 49 lat.

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Rozwód w 2023 roku. Ile kosztuje i ile trzeba zapłacić za pozew rozwodowy, pełnomocnictwo i podział majątku? Sprawdź! Rozwód w 2023 roku. Koszt jaki należy ponieść zależy od wielu czynników. Począwszy od zawiłości sprawy, aż po pomoc adwokacką. Zdarza się, że za rozwód zapłacimy kilkaset złotych. Jednak są przypadki gdzie kwota może być znacznie wyższa. Zastanawiasz się ile kosztuje rozwód w 2023 roku? Za co trzeba zapłacić? Sprawdź koniecznie stałe i dodatkowe koszty rozwodu! 📢 Nie jedz tego na śniadanie. Tych pokarmów nie należy jeść rano! Można nabawić się problemów zdrowotnych. Sprawdź! Nie jedz tego na śniadanie. Te produkty są nieodpowiednie do tego, aby spożywać je z samego rana. Każdy wie, bądź przynajmniej słyszał, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Jest to klucz, aby dostarczyć organizmowi witalności, energii i dobrej koncentracji do nauki czy też pracy. Specjaliści twierdzą, że istnieją produkty, których zdecydowanie nie powinno się spożywać na czczo. Oto lista produktów, których lepiej nie jeść na śniadanie. Sprawdź obowiązkowo!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Najgorsze męskie zachowania. Te nawyki i zwyczaje denerwują kobiety najbardziej. Sprawdź! Oto najgorsze męskie nawyki i zachowania. Zastanawiasz się o czym mowa? Niektóre zachowania mężczyzn mogą być naprawdę denerwujące. Można próbować je zmienić, zignorować lub po prostu zaakceptować. Wiele kobiet na samą myśl o nich dostaje "białej gorączki". Te nawyki i zwyczaje denerwują najbardziej! Sprawdź 10 zachowań mężczyzn, których nie znoszą kobiety!!

📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź! 📢 Abonament RTV w 2023 roku. Jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu! Abonament RTV w 2023 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź obowiązkowo, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV.

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Tym rodzicom zostanie odebrane 500 plus. Kiedy nie dostaniesz tego świadczenia na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus.

📢 W Ustce trwa Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 2023. Dzisiaj kolejny koncert We wtorek 25 lipca w kościele Najświętszego Zbawiciela w Ustce usłyszymy kolejny koncert. Tym razem na skrzypce i organy. Festiwalowe lato cieszy się ogromnym powodzeniem. Na organach Voelknera zagrał już prof. Andrzej Chorosiński i dyrektor artystyczny festiwalu Zbigniew Gach. Swoich sił mogli spróbować też... słuchacze.

📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Te zwierzęta zostały złapane w fotopułapki! Leśnicy publikują w internecie fotografie niedostępnego na co dzień świata przyrody Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ! 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Co to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Produkty z Lidla, Biedronki i Kauflandu wycofane ze sprzedaży. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Zobacz też inne szkodliwe produkty! Chipsy z Lidla, ryby z Biedronki oraz jajka z Kauflandu zostały wycofane ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Oto najnowsze ostrzeżenia GIS z 25.07.2023. W tym artykule znajdziesz informacje o takich szkodliwych produktach jak: hamburgery z bakteriami, zanieczyszczony pyłek kwiatowy, popcorn, czy mięso z bakteriami Salmonella. Całkiem możliwe, że masz niektóre z tych produktów w swojej kuchni. Nie jedz ich! Możesz je oddać do sklepu lub zwyczajnie wyrzucić. Sprawdź terminy ważności wycofywanych produktów oraz numery ich partii. Ten artykuł aktualizujemy na bieżąco, więc znajdziesz w nim najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego. 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 25.07.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 25.07.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] 25.07.2023 Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie.

📢 Oto dlaczego warto pić kawę. Prozdrowotne właściwości picia "małej czarnej". Kawa ziarnista, bezkofeinowa, czy z cytryną. Sprawdź ich zalety Dlaczego warto pić kawę? Mała czarna posiada wiele prozdrowotnych właściwości - pomaga nie tylko uzyskać lepszą koncentrację, ale także działa przeciwzapalnie. Jak często powinno się sięgać po tzw. małą czarną? Dlaczego warto wybierać kawę ziarnistą? Czy kawa bezkofeinowa rzeczywiście nie ma w sobie kofeiny? Sprawdźcie. 📢 Bezwstydni turyści nad morzem chodzą w kąpielówkach do sklepu, a nawet do restauracji Pięknie wyrzeźbiona, opalona klatka i kaloryfer? Nie. Częściej czerwone, owłosione ramiona ze śladami koszulki na ramiączkach i zwisający brzuch. Ten drugi obraz to typowy nadmorski golas. Nic nierobiący sobie z ludzi, spacerujący po promenadzie, siadający przy stoliku w kawiarnianym ogródku. Problem znany, ale czy rozwiązywalny?

📢 Tak mieszka Klaudia Halejcio. Zajrzyj do luksusowego domu aktorki. Prywatny staw i wyjątkowy ogród w rezydencji Klaudii Halejcio Klaudia Halejcio lubi komfort i przestrzeń. Celebrytka mieszka w luksusowej willi zlokalizowanej w Warszawie. W przestronnej nieruchomości nie brakuje modnych i nowoczesnych rozwiązań. Zaglądamy do warszawskiego domu Klaudii Halejcio i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień celebrytka.

📢 Polscy turyści koczują na lotniskach w Grecji. Niektóre biura podróży milczą. MSZ działa już w tej sprawie W Grecji od kilkunastu dni szaleją pożary. Okazuje się, że około dwustu polskich turystów nie może uciec z wyspy Rodos. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w poniedziałek komunikat w sprawie polskich turystów, którzy przebywają w Grecji. Co zawiera oświadczenie polskiego MSZ? 📢 Muzeum w Słupsku zaprasza na promocję książki ze wspomnieniami pierwszych słupszczan Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na prezentację książki opowiadającej powojenną historię miasta oczami pierwszych słupszczan „Spotkaliśmy się w Słupsku. Opowieści osadników”.

📢 Słupszczanin, który strzelał z balkonu, podejrzany o nielegalne posiadanie broni 42-letni Michał T., który w piątek wieczorem strzelał z balkonu przy ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku, jest pod dozorem policji i ma zakaz opuszczania kraju. Prokuratura zarzuciła mu posiadanie bez zezwolenia broni palnej alarmowej i amunicji. 📢 Dni otwarte to nowy sposób na przyciągnięcie pracowników. Markos odwiedziło mnóstwo osób Duże firmy zmagają się z problemem braku pracowników. Dodatkowe benefity jak darmowe obiady, opieka medyczna, sponsorowanie wyjazdów sportowych mają zatrzymać kadrę, ale co zrobić, aby pozyskać nową? Firma Markos z Głobina zorganizowała dni otwarte, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. 📢 Paweł Kędzierski zaprasza do swojego świata. Wystawa słupskiego artysty w ratuszu [WIDEO,ZDJĘCIA] Na pierwszym piętrze słupskiego ratusza do połowy sierpnia podziwiać można wystawę prac słupskiego artysty Pawła Kędzierskiego – rzeźbiarza i malarza kolorysty.

📢 Elbląg jako czwarty port morski na polskim wybrzeżu. - Port w Elblągu zostanie zmodernizowany - komentuje wiceminister Marek Gróbarczyk Jak przyszłość przed portem Elbląg? W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu. Plan m.in. pozwoli ograniczyć konflikty między użytkownikami.

📢 Pomorskie lodziarnie mają problemy z higieną? Tak wynika z kontroli sanepidu Pomorski sanepid wykrył problemy sanitarne podczas kontroli w pomorskich lodziarniach. Od początku roku takich badań przeprowadzono aż 143 i w 35 lokalach stwierdzono nieprawidłowości. Najbardziej palącą sprawą i najczęściej występującą nie są jednak same produkty, a brak higieny osobistej pracowników. Same próbki lodów spełniają bowiem kryteria bezpieczeństwa żywności. 📢 Te psy są groźne i niebezpieczne. Sprawdź, które rasy psów są uznawane za agresywne [LISTA] Oto rasy psów, które uznawane są za agresywne. Są to zazwyczaj duże zwierzęta, które mogą straszyć już samym wyglądem. Według polskiego prawa istnieje jedenaście ras psów uznawanych za agresywne. Hodowla albo posiadanie psów ras niebezpiecznych może być zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Bardzo ważna jest zatem praca z nimi i uczenie odpowiednich zachowań. Sprawdź, które rasy psów są uznawane za niebezpieczne!

📢 Szachy zawojowały Słupsk. Arcymistrzowska symultana na deptaku w centrum miasta W niedzielne przedpołudnie na ulicy Wojska Polskiego zaroiło się od szachistów. 44 zawodników zmierzyło się podczas szachowej symultany z arcymistrzem Jackiem Gdańskim. To pierwsza w historii miasta taka akcja. Uczestnicy podkreślają świetną organizację i atmosferę. Brawo dla organizatorów! 📢 7. Brygada Obrony Wybrzeża zaprasza na dwa dni wspólnego świętowania. Będzie marsz z pochodniami i festyn Przed nami Święto 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża i dwa dni obchodów, na które żołnierze zapraszają mieszkańców i turystów. Już jutro widowiskowy wieczorny przemarsz z pochodniami i orkiestrą, a pojutrze festyn na pl. Zwycięstwa w Słupsku. 📢 FURA 2023 w Ustce. Artystyczne atrakcje na ulicach miasta Ustka ma za sobą czwarty Festiwal Ulicznych Reakcji Artystycznych. Choć nie tak bogaty jak w ubiegłym roku, to publiczność mogła się świetnie bawić. I ta najmłodsza, i ta dorosła.

📢 Piknik Rodzina 800+ w Kartuzach. Wojewoda pomorski: to olbrzymie wsparcie dla rodzin (WIDEO) W niedzielę, 23 lipca w Parku Solidarności w Kartuzach odbył się piknik rodzinny Rodzina 800+. W programie były: animacje, gry zespołowe dla dzieci, bańki mydlane, gadżety, niespodzianki. Piknik odbył się w ramach akcji promocyjnej rządowego programu "Rodzina 800+", w którym głównym założeniem jest podwyższenie od stycznia 2024 roku świadczenia 500+ do 800+ na każde dziecko. 📢 X Triathlon Przechlewo przeszedł do historii - najlepszy Igor Siódmiak z 7 Pro Siódmiak Team ZDJĘCIA Za nami X edycja Triathlonu Przechlewo - popularnej imprezy sportowej, która co roku przyciąga wielu zawodników oraz kibiców. Jubileuszowa edycja znacznie różniła się od poprzednich, na miejscu panowała jednak ta sama atmosfera sportowej rywalizacji. Na mecie pierwszy zjawił się Igor Siódmiak - już po raz szósty w historii zawodów. Wśród kobiet najlepsza okazała się Martyna Chodor. Gospodarze triumfowali natomiast w konkurencji sztafet.

📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej. 📢 Szlakiem słupskich murali. Tym razem idziemy poza centrum miasta (część 2.) Jedne pokazują zabytki miasta, inne niosą ze sobą jakieś przesłanie, kolejne mają po prostu cieszyć oko. Są też takie wyrażające uczucia do drużyn sportowych. Te z powodu słów niecenzuralnych pominęliśmy. Zapraszam na drugą część naszej wycieczki szlakiem słupskich murali. Tym razem jedziemy poza ścisłe centrum miasta. 📢 Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek. Do Polski wraca fala upałów, a IMGW ostrzega przed burzami i deszczem W niedzielę i poniedziałek na teren Polski wrócą masy ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Jak powiedział Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMWG, temperatura maksymalna zbliży się do około 30 stopni Celsjusza. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez IMGW, w niedzielę i poniedziałek w Polsce mogą pojawiać się przelotne opady.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Po deszczu czas na handel. Sprawdź, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Choć nad ranem w Koszalinie jeszcze padał deszcz, to przed godz. 8 zaczęło się rozpogadzać. Na to czekali sprzedawcy, którzy co niedziela wystawiają swoje towary na terenach podożynkowych. Co można kupić na giełdzie? Sprawdź na naszych zdjęciach. 📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka.

📢 Trudna sytuacja w MZK Słupsk. Pracownicy boją się o swoje wypłaty, a związkowcy domagają się rozmów z miastem Związkowcy z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku są poważnie zaniepokojeni sytuacją finansową spółki. Pracownicy obawiają się, że faktury za paliwo opłacane będą ze środków na wypłaty. Wciąż nie wiadomo również, jaki bank wspomoże kredytem zakup autobusów elektrycznych.

📢 Festiwal Street Workout w Parku Kultury i Wypoczynku za nami. Widowiskowe pokazy i zmagania sportowców Festiwal Street Workout, który w sobotę, 22 lipca, odbył się w Parku kultury i Wypoczynku to nie tylko siłowe zmagania sportowców, ale także widowiskowe pokazy kalenistyki, warsztaty pracy nad ciałem, konkursy dla dzieci oraz świetna atmosfera. 📢 Szlakiem słupskich murali - bajkowych, zjawiskowych i garażowych (część I) Zdobią ściany budynków i... garaży. Jedne zapierają dech w piersiach, obok innych przechodzimy obojętnie, a niektórych w ogóle nie widzimy, gdyż znajdują się w miejscach nieoczywistych, często ustronnych. W Słupsku jest ponad sto murali i graffiti. Nie sposób je wszystkie pokazać, dlatego zapraszam na subiektywny przegląd "ściennych malowideł". 📢 Maryśka wśród ogórków i pomidorów. Mieszkaniec Kobylnicy zatrzymany Do trzech lat więzienia grozi mieszkańcowi gminy Kobylnica, podejrzanemu o uprawę konopi. Zakazany gatunek tej rośliny rósł w ogródku warzywnym. Niektóre krzaczki były całkiem spore.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Strzelanina na Zygmunta Augusta w Słupsku. Antyterroryści w akcji Chwile mrożące krew w żyłach przeżyli w piątek wieczorem mieszkańcy ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku i okolic. Z balkonu jednego z mieszkań strzelał mężczyzna. Został zatrzymany przez policyjnych antyterrorystów. 📢 Roztrzaskany mercedes na drzewie. Kierowca i dwoje pasażerów w szpitalu Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w piątek około godziny 16 na drodze między Łupawą a Darżynem w powiecie słupskim. 74-latek jadący mercedesem uderzył w drzewo. Wiózł dwoje pasażerów. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych.

📢 Poważne zdarzenie drogowe na obwodnicy Słupska [ZDJĘCIA] Na Pomorzu nie ma dnia bez wypadku czy kolizji. Tym razem do zderzenia pojazdów doszło na obwodnicy Słupska. Kierowca samochodu ciężarowego najechał na osobowe renault, podczas, gdy tamten zamierzał skręcać. Stan pojazdu wskazuje na to, że uderzenie musiało byś silne. 📢 Prawie setka dobrowolsów w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. admirała floty Józefa Unruga odbyło się wcielenie ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kandydaci do armii rozpoczęli szkolenie. Przysięga już 12 sierpnia. 📢 Pijany kierowca wyjdzie z aresztu po miesiącu za kaucją. Młodzi motocykliści walczą o życie w szpitalu 35-letni Bartłomiej J., który po pijaku spowodował wypadek na ul. Szczecińskiej w Słupsku po miesiącu opuści areszt, o ile wpłaci 80 tys. zł kaucji. Tak w czwartek, 20 lipca, późnym wieczorem zdecydował Sąd Rejonowy w Słupsku, który nie przychylił się do wniosku prokurator o trzymiesięczny areszt. Ofiarami są 22-latkowie, którzy walczą o życie w szpitalu w Słupsku.

📢 Ustka: 18 najbardziej niezwykłych atrakcji dla dzieci i dorosłych. 2-metrowy miś, nawiedzona latarnia morska i inne cuda na weekend i urlop Ustka to jeden z najpopularniejszych kurortów na polskim wybrzeżu Bałtyku. Na turystów czeka tu o wiele więcej atrakcji niż tylko szeroka plaża i jod. Czy wiecie, gdzie w Ustce można spotkać 2-metrowego misia, w którym muzeum zobaczycie zabytkowe gofrownice, gdzie można zobaczyć hologram żołnierza albo jakie niepokojące historie wiążą się ze Stawem Upiorów? Zapraszamy do galerii 18 najciekawszych atrakcji Ustki dla dzieci i dorosłych, w sam raz na weekend, urlop i wakacje nad morzem. 📢 Być policjantem fajna sprawa! Dzieci bawiły się na festynie z okazji Święta Policji Policyjne sygnały dźwiękowe przed komendą policji przy al. 3 Maja to nie pościg za groźnym przestępcą a zabawa z okazji Święta Policji, na którą funkcjonariusze zaprosili najmłodszych mieszkańców Słupska i regionu. Każdy mógł wsiąść do radiowozu, przymierzyć się do quada, czy zobaczyć jak się pobiera odciski palców od podejrzanych. Furorę jednak zrobili Harry i Fuks, policyjne owczarki belgijskie.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w trzeci weekend lipca Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z trzeciego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Jakub wystartuje w triathlonie. Umożliwi mu to „wózek marzeń” i jego brat Trwają ostatnie przygotowania, bo start już w niedzielę, 23 lipca w Przechlewie. To tu - na Pomorzu - rokrocznie odbywa się jedna z największych tego typu imprez sportowych, w której startuje kilkaset osób. Wśród nich będzie Jakub Chmielowiec ze Słupska, który wystartuje na specjalnym wózku w drużynie ze swoim bratem Marcinem Plutą.

📢 Zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat 19.07.2023 r. Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia. 📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Gdzie są ustawione kontrole prędkości? Oto aktualne miejsca gdzie się znajdują [LISTA] Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Przy obecnych stawkach za przekroczenie prędkości, nikt nie chce otrzymać zdjęcia czy też niechcianej pamiątki z wakacji. Zdecydowanie lepiej mieć się na baczności i jechać zgodnie z obowiązującymi przepisami i limitami prędkości. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, na których drogach i miejscowościach się znajdują. Dane pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

📢 Zderzenie czołowe w Bierkowie pod Słupskiem. Dwaj kierowcy w szpitalu, jeden z nich w stanie ciężkim Do dramatycznego zdarzenia drogowego doszło w sobotę późnym popołudniem w podsłupskim Bierkowie. 64-letni kierowca auta, w które wjechał inny pojazd, przebywa na OIOM-ie. 📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w czerwcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z minionego weekendu. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic

📢 Oto osoby, które nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 23.05.23 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia! 📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Fotorelacja z kolejnego dnia imprezowej majówki w klubie Euphoria. Tak bawiliście się do muzyki, którą zaserwował legendarny DJ Hanzel. 📢 Skansen w Sanoku. Atrakcje, ceny biletów, godziny otwarcia. Niedługo giełda staroci [ZDJĘCIA] Przemierzając szlaki w Bieszczadach czy Górach Sanocko-Turczańskich, warto zrobić sobie małą przerwę w wędrówce i odwiedzić skansen w Sanoku, a w zasadzie Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. 📢 Tej biżuterii z PRL szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Płacą tysiące złotych za pierścionki, perły i brosze (zdjęcia) 02.03.23 Biżuteria, z resztą jak wszystko, podlegała modzie. Ta z okresu PRL była specyficzna - z jednej strony toporna i masywna jak wszystko co było wówczas produkowane a z drugiej strony posiadała swój charakter i była na swój sposób wyjątkowa. Gdy czasu Polski Ludowej odeszły na zasłużone miejsce, razem z nią odeszły pierścionki po babci czy cioci i zastąpiły ją nowe rzeczy. Dziś moda na przedmioty z okresu PRL wraca i nie inaczej jest z biżuterią z dawnych lat. Na zlotach kolekcjonerów, aukcjach czy w Internecie jubilerzy płacą za biżuterię z PRL po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych.

📢 40 lat temu na stacji i przejeździe kolejowym w Kobylnicy Słupskiej [ZDJĘCIA] Działo się to raczej niedawno, na początku dekady lat 80. minionego stulecia, ale zastane tu widoki pasowały do wcześniejszej epoki. Parowozy tutaj jeszcze mocno dymiły, gdy kołami z łoskotem na szynach kręciły, ale już wypierała je trakcja spalinowa. I takie były pierwsze refleksje autora fotoreportażu, który w gazetowym wydaniu magazynowym z 3 – 4 maja 1980 r. zdominowały panie dróżniczki kolejowe. 📢 Jubileusze i śluby w słupskim USC w lipcu. Zobacz galerię zdjęć par małżeńskich (zdjęcia) Jubileusze i śluby w słupskim USC w lipcu. Zobacz galerię zdjęć par małżeńskich które odbyły się w minionych dniach w Słupsku. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Gminne Święto Plonów Swołowo 2021. Msza, kiermasze, wieńce dożynkowe i występy artystyczne Dożynki Gminy Słupsk odbyły się już tradycyjnie w Swołowie. W programie znalazły się msz, kiermasze, występy i koncerty.

📢 Jak tu pięknie! Ogrody urzekające paletą barw oraz labirynt, z którego wyjście graniczy z cudem W cyklu atrakcje turystyczne Pomorza, zapraszamy do przepięknych ogrodów kwiatowych w Dobrzycy, w powiecie koszalińskim. Mnie urzekła kompozycja w stylu Gaudiego, gdzie można poczuć się, jak w Barcelonie oraz obłędnie pięknie kwitnące - niemal we wszystkich kolorach - rododendrony. Za to niemal do szału doprowadził mnie labirynt z grabów, z którego wydostać się samodzielne to cud! Polecam na jednodniowy wypad za miasto - czy to z dziećmi, czy z rodzicami. Wrażeń estetycznych nie zabraknie.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN