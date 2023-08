Przegląd prasy 26.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Abonament RTV od wielu lat wzbudza wiele dyskusji i kontrowersji w całej Polsce. Wiele osób uważa go za niesprawiedliwy "podatek" i nie chce go opłacać. Z tego powodu przeprowadzane są bardzo intensywne kontrole, pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić czy nie ma w nich niezarejestrowanych odbiorników radia i telewizji. Osoby, które uporczywie uchylają się od obowiązku płacenia abonamentu RTV otrzymają wezwania do zapłaty a w szczególnych okolicznościach zarządzona może zostać nawet egzekucja komornicza. Kto zatem powinien oczekiwać kontroli za nieopłacanie abonamentu?

Czternasta emerytura to pomysł rządzących aby ulżyć osobom starszym w codziennym życiu. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Co trzeba zrobić aby dostać dodatkowe świadczenie? Zobacz kiedy zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów - znamy daty wypłat i wysokość przelewów. Sprawdź tabelę emerytur i wysokość czternastki w 2023 roku.

Gęstnieje sieć dróg pieszo-rowerowych w gminie Słupsk, co jest dobrą wieścią. Szkoda jednak, że ta rozrastająca się drogowa pajęczyna w gminie jest mało spójna z układem komunikacyjnym miasta Słupsk. To takie miejsko – podmiejskie rozdroże ku morzu, czemu poświęcamy uwagę w tym odcinku – drugim z trzech zapowiadanych przed tygodniem.

W trakcie rozwoju przypomina jajo węża, dłoń nieboszczyka wyłaniającą się z ziemi a w pełni dojrzały – szkarłatną ośmiornicę. Podobno nie jest trujący ale wytwarza intensywny fetor rozkładającej się padliny, wiec trudno sobie wyobrazić, by ktoś chciał go próbować. To okratek australijski, grzyb zawleczony do Europy z rejonu kontynentu, który ma w nazwie. W Polsce gatunek pojawił się w 1975 roku jednak dotąd nie było informacji o jego występowaniu na Pomorzu. W okolicach Donimierza koło Szemudu okratka znalazł nasz czytelnik.

Prezydent Andrzej Duda podpisał na początku sierpnia Ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która definiuje oszustwa, do których dochodzi przy użyciu różnych kanałów komunikacji elektronicznej, takich jak spoofing czy smishing. Oszustwa dokonywane przy użyciu kanałów komunikacji elektronicznej mają być zagrożone wysokimi karami, w tym karą pozbawienia wolności do nawet 5 lat.

Osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego ale już otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, muszą uważać na limity dorabiania. Co roku we wrześniu obniżany jest limit dorabiania dla emerytów i rencistów. Wynika to z faktu, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał jest, co roku niższe niż w pierwszym kwartale, w którym wypłacane są 13-stki i premie roczne.

Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

W okolicy Sławna i Pomiłowa (gm. Sławno) trwa wielki front robót ziemnych. To wyrasta ekspresowa droga S6! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z okolicy Pomiłowa. Tu wyzwanie jest bardzo trudne, gdyż drogę S6 trzeba przeprowadzić m.in. przez Kanał Miejski wpływający do rzeki Wieprzy. A okoliczne tereny są bardzo podmokłe.

Część kandydatur na parlamentarzystów już poznaliśmy. Na inne czekamy. - Ogłoszenie list z kandydaturami to jeden z najważniejszych momentów kampanii wyborczej dla każdej z partii. Jest on także bardzo trudny, a poprzedza go żmudny proces - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" prof. Jarosław Nocoń, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego.

Julia Wieniawa dopasowała je do sukienki w stylu Barbie i do długiej, czarnej maxi, z kolei Beata Kozidrak pojawiła się w nich jeszcze przed występem, a w drugiej parze na scenie. Miały je na nogach też między innymi Ola Filipek i Anna Senkara. Te buty dodają wzrostu, wyszczuplają, a przede wszystkim zapewniają niesamowity efekt!

Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

Czego nie można podgrzewać w mikrofalówce i dlaczego? Wielu z nas nie wyobraża sobie dziś życia i funkcjonowania bez takiego urządzenia jak mikrofalówka. Urządzenie to na stałe zagościło w naszych kuchniach w latach 90 i od tamtej pory dzieli ludzi na zwolenników i przeciwników podgrzewania jedzenia za pomocą mikrofali. Co zatem można a czego nie można podgrzewać w kuchence mikrofalowej? Oto lista rzeczy których pod żadnym pozorem w ten sposób podgrzewać nie wolno.

Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!