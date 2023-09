Przegląd prasy 26.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo?”?

📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

Prasówka 26.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Muzyczny Słupsk. Spotkanie z dinozaurem i perkusistą Marianem Szarmachem Klub Czarnego Krążka zaprasza na spotkanie promocyjne książki "Słupsk otulony muzyką". Odbędzie się ono 29 września, a jego bohaterem będzie autor publikacji, znany perkusista Marian Szarmach.

📢 Kolizja na DK 6. Po zderzeniu z volkswagenem nissan wpadł do rowu Do poważnej kolizji drogowej doszło w niedzielę na drodze krajowej nr 6 w okolicy zjazdu do Runowa. Sprawca został ukarany mandatem. 📢 Co mówi twój dzień urodzenia? Sprawdź, w jakim dniu przyszłaś na świat i dowiedz się, czy jesteś leniuchem, marzycielką, a może optymistką Data urodzenia mówi nam bardzo dużo o nas samych. Podobnie jest z dniem tygodnia. Dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o swoich cechach charakteru, poznać słabe i mocne strony, a nawet rozszyfrować swoją przyszłość. Każdy dzień tygodnia ma przypisaną planetę – podobno to właśnie ich energia decyduje, jacy jesteśmy.

📢 Czarodziejki i kusicielki – magiczne polskie siatkarki lecą na podbój Paryża [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polskich siatkarek w pięknym stylu zapewniła sobie udział w igrzyskach olimpjskich Paryż 2024. Biało-Czerwone podczas turnieju kwalifikacyjnego w łódzkiej Atlas Arenie z siedmiu meczów wygrały sześć, zaliczając jedną wpadkę z drużyną Tajlandii (2:3), i z pierwszego miejsca awansowały do przyszłorocznego turnieju olimpijskiego.

📢 Tak mieszka Izabela Janachowska z mężem i synkiem. Zajrzyj do luksusowego apartamentu tancerki. Musisz zobaczyć elegancki dom prezenterki Izabele Janachowska to popularna polska tancerka, która przeobraziła się w ekspertkę od ślubów. Celebrytka stała się rozpoznawalna, gdy zaczęła regularnie pojawiać się w popularnym telewizyjnym show „Taniec z gwiazdami”. U jej boku wystąpił m.in. Radosław Majdan i Przemysława Saleta. Gdy w 2014 roku Iza Janachowska poślubiła dużo starszego od siebie biznesmena, jej nazwisko zaczęło regularnie pojawiać się w serwisach płotkarskich. Zaglądamy do eleganckiego domu tancerki. Tak luksusowo żyje Izabela Janachowska z ukochanym milionerem. 📢 Tragiczny wypadek w Cieszeniu - 14-latek zginął, jadąc quadem W niedzielę 24 września służby interweniowały w Cieszeniu na miejscu wypadku quada. Zginął 14-letni kierowca pojazdu. 📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć.

📢 Maria Andrejczyk przerywa milczenie! Odizolowałam się. Musiałam bardzo oczyścić swoje życie prywatne! Doszło do przeciążenia układu nerwowego. Wiem, że wiele osób tego nie zrozumie, ale to nie są proste rzeczy do naprawy. Musiałam się odizolować. Wierzę, że wrócę do startów, nie składam broni, jestem wojowniczką w której wciąż jest ogień - zdradza nam w specjalnej rozmowie Maria Andrejczyk, wicemistrzyni olimpijska w rzucie oszczepem z Tokio.

📢 19 najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech. Cuda przyrody, miejsca UNESCO, pomysły na weekendowe wycieczki i urlopy Niemcy są pełne niesamowitych miejsc, unikalnych i tak pięknych, że gdy raz się je odwiedzi, marzy się o powrocie. To zarówno prawdziwe cuda przyrody, światowej sławy zabytki z listy UNESCO, jak i niesamowite wiszące mosty w górach, malownicze zamki, urokliwe miasteczka, a nawet miejsca zaskakujące i zabawne, jak np. najwyżej położona w Niemczech piwiarnia. Zebraliśmy dla was 19 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech w sam raz na weekend czy urlop. Sprawdźcie, jakie cuda można zobaczyć u naszych sąsiadów, całkiem niedaleko Polski.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy? 📢 Metamorfoza Sylwii Grzeszczak. Zobacz, jak gwiazda eksperymentowała ze swoimi włosami. Wszystkie fryzury wokalistki Sylwia Grzeszczak jest jedną z najbardziej uzdolnionych polskich wokalistek. Jej głos i utwory wywołują ciarki na ciele u jej fanów, ale nie tylko. Jest prawdziwą gwiazdą, bo w jej przypadku talent idzie w parze z urodą. A burzy włosów może jej pozazdrościć niejedna kobieta. Zobacz, jak się zmieniała Sylwia Grzeszczak przez te wszystkie lata. Oto najbardziej spektakularne fryzury gwiazdy, które mogą być inspiracją dla kobiet o długich włosach.

📢 Ceny mieszkań mocno w dół! Bańka powoli pęka. Metr mieszkania jest już tańszy o blisko 10 procent Największe spadki cen mieszkań od 2009, a nawet 2000 roku - oto rzeczywistość kolejnych państw w Europie. Powoli pęka bańka na rynku nieruchomości w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a kiedy niższe ceny mieszkań zobaczymy w Polsce? Sprawdzamy, jak sytuacja na rynku nieruchomości w Europie wpłynie na Polskę. 📢 Jesienne dekoracje z Pepco, KiK, Homli i Sinsay – zobacz zdjęcia. Modne ozdoby do domu za grosze. W tych sklepach tanio udekorujesz salon Jesienne dekoracje do domu wcale nie muszą być drogie, żeby pięknie przystroiły przestrzeń. Warto więc poszukać w sklepach ozdób, które pomogą stworzyć w domu przytulny klimat. Podpowiadamy, jakie dekoracje są teraz na topie. Sprawdź, gdzie kupisz ozdoby w jesiennym klimacie za grosze. Zaglądamy do Pepco, Sinsay, Homli, Biedronki, Aldi, Lidla i innych popularnych sieci.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Gryf Słupsk wygrał ósmy mecz w tym sezonie i umocnił się na prowadzeniu w tabeli pomorskiej IV ligi W 9. kolejce lider gościł na swoim boisku solidnie grającą ekipę Aniołów Garczegorze. Gospodarze zanotowali kapitalne wejście w mecz. Po dośrodkowaniu Dawida Więckowskiego z lewej strony, Maciej Miecznikowski wyprzedził obrońcę i z 5 metra posłał piłkę do siatki. Była dopiero 34 sekunda meczu!

📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 25.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku. 📢 Te rzeczy doprowadzają nas do szału podczas zakupów w hipermarketach. Też tak robisz? Lepiej uważaj (zdjęcia) 25.09.23 Zakupy w dużych marketach robimy najczęściej po pracy lub w weekendy. Często w pośpiechu, na szybko kupując kilka rzeczy na obiad lub kilka najbliższych dni. Śpiesząc się łatwo wyprowadzić nas z równowagi nawet drobiazgami. Długa kolejka, wózek stojący na środku alejki czy krzyczące w niebogłosy dzieci. To wszystko powoduje irytację i niepotrzebne nerwy. Jakie sytuacje denerwują nas najczęściej w hipermarketach i jak ich unikać? Zobacz czego w dużych sklepach nie lubimy najbardziej.

📢 Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze od ZUS. Nawet do 550 zł miesięcznie dla każdego. Jakie trzeba spełnić warunki? 25.09.23 Zasiłki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznawane są od wielu lat z różnych powodów. Jakie świadczenia można otrzymać w 2023 roku? Sprawdziliśmy ile i jakie pieniądze można dostać od ZUS w 2023 roku. Okazuje się, że wielu z nas nie wie, że przysługują mu dodatkowe pieniądze wypłacane co miesiąc od ZUS. To całkiem spore kwoty. Pieniądze należą się nie tylko rencistom, osobom chorym czy z niepełnosprawnościami. Kto jeszcze może dostać pieniądze od ZUS i o jakich kwotach mowa? Sprawdź.

📢 Lek na odrastanie utraconych zębów ma być dostępny jeszcze w tej dekadzie Naukowcy z Japonii pracują nad lekiem, który umożliwiałby porost zębów tym, którzy utracili własne lub u których nie wykształciły się one w toku rozwoju. Badania w tej materii trwają od lat. Zachęcające wyniki popchnęły badaczy do stwierdzenia, że już w 2025 roku prace nad nowym lekiem wejdą w fazę testów na dzieciach, które urodziły się bez niektórych lub bez wszystkich zębów stałych. W ciągu kolejnych 10 lat nowy lek miałby pojawić się na rynku.

📢 Historia Bramy Nizinnej. Dawne fortyfikacje Gdańska i spotkania z muzyką Brama Nizinna na Starym Przedmieściu w Gdańsku, między bastionami św. Gertrudy i Żubra, jest niemal w stu procentach oryginalna. Dotrwała do naszych czasów w prawie niezmienionym stanie. Nie ucierpiała podczas walk w 1945 roku. Jedynie w 1974 r. przebudowano jej wnętrza. 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 25.09.2023 r. Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 8. Bëtowskô Gòńba. Finałowy superoes na kultowym „trójkącie” i pokaz kaskaderów Za nami 8. Bëtowskô Gòńba. Do centrum Bytowa przyszły tłumy kibiców. Adrenalina wystrzeliła! Były mega emocje i świetne pokazy.

📢 Felieton rowerowy Czy to nadmorska rowerostrada? Przebiega obszarem środkowego wybrzeża na dystansie niewiele ponad 7 km – od Poddąbia do okolic Zapadłego niedaleko Ustki, gdzie się urywa. Kończy swój pierwszy sezon letni zyskując coraz większą popularność wśród rowerzystów. Pewnie dlatego, że są jej wyłącznymi użytkownikami, poza służbami miejskimi i Nadleśnictwa Ustka

📢 Konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni. Priorytetem bezpieczeństwo i przyszłość Polaków W niedzielne popołudnie w Gdyni wystąpi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Spotkanie jest częścią konwencji regionalnej partii rządzącej. 📢 Jesienne targi ogrodniczo-pszczelarskie w Słupsku. Królują wrzosy [ZDJĘCIA] Jesienne astry, chryzantemy, wrzosy, kwitnące jesienią trawy ozdobne czy coraz popularniejsze kolorowe kapusty ozdobne. Doniczki z tymi roślinami możemy ustawić w ogrodzie, na balkonie, tarasie albo wysadzić rośliny do ogrodu. Wszystko można kupić na targach ogrodniczo-pszczelarskich, które przez cały weekend trwają w Słupsku. 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Blisko 17 milionów złotych Lasy Państwowe przekazały samorządom na budowy dróg (WIDEO) Ponad 16 mln zł otrzymają władze powiatów słupskiego i bytowskiego oraz gmin z tych powiatów na remont dróg gminnych i powiatowych – przekazał w sobotę rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. Środki na realizację tych inwestycji będą pochodzić z Funduszu Leśnego, który wspiera rozwój infrastruktury drogowej związanej z gospodarką leśną. Skorzystają na tym mieszkańcy regionu, społeczność leśników oraz turyści. 📢 "TK1 Czyli Time For K1" w Słupsku. Wielkie emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA] "TK1 Czyli Time For K1" to spektakularna impreza sportowa, która koncentruje się na sztukach walki K1. 10 walk w formule K1 pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera! 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Zobacz, co na stoiskach [zdjęcia] Owoce, warzywa, odzież, proszki do prania, a nawet meble - to wszystko można kupić na koszalińskiej giełdzie na terenach podożynkowych. Sprawdź, co dziś znajdziesz na stoiskach.

📢 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: tegoroczny wrzesień jest cały czas najcieplejszy od ponad 100 lat Tegoroczny wrzesień jest cały czas najcieplejszy od ponad 100 lat. Został niecały tydzień i patrząc na te prognozy, które mają być w kolejnych dniach, to nie ma szans, aby spadł z pudła – podsumował rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. 📢 Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość.

📢 Samochód oklejony wulgarnymi, pełnymi nienawiści hasłami, a przy nim Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej Minister Sellin w swoich social media udostępnił zdjęcia Agnieszki Pomaski, która stoi przy samochodzie oklejonym bardzo wulgarnym hasłem w kierunku wyborców partii rządzącej. Czy jakikolwiek polityk powinien dawać przyzwolenie na takie zachowania? 📢 Usteckie domy o cztery tony elektrośmieci lżejsze. Super akcja ZGK w Ustce! Sukcesem zakończyła się sobotnia akcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce. Jesienna zbiórka elektroodpadów zmobilizowała mieszkańców do pożegnania się z rupieciami. Powodzeniem cieszyła się też wyprzedaż garażowa. 📢 VIII Bieg Przełajowy im. chor. szt. Tadeusza Kloskowskiego [ZDJĘCIA] Dzisiaj (23 września), w Słupsku odbył się VIII Bieg Przełajowy im. chor. sztab. Tadeusza Kloskowskiego. Biegacze rywalizowali na dystansie 6 km, a uczestnicy Nordic Walking mieli do pokonania dystans 5 km. Trasa przebiegała po traktach pieszo-leśnych Lasku Południowego. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera.

📢 Biblioteka bliska przyrodzie. Herbarium Slupensis - kolejny przystanek projektu gminy Ustka Projekt "Biblioteka BLISKO Działań Kreatywnych" realizowany przez Centrum Kultury Gminy Ustka był okazją do odwiedzenia największego zielnika tej części Pomorza. Uczestnicy wydarzenia poznali tajniki przechowywania ogromnej kolekcji botanicznej w Herbarium Slupensis Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. 📢 Wszystko pasuje koszmarnie! Faszyn from Raszyn, czyli modowe wpadki Polaków. Oto moda wprost z polskich ulic Poznajcie kreatorów mody z polskich ulic. To wydarzyło się naprawdę. Tak ubrani ludzie rzeczywiście przechadzali się po naszych ulicach. Niewiarygodne! 📢 W Słupsku zaatakowano kibiców ze Stargardu. Sprawę wyjaśnia policja W piątek wieczorem, 22 września, w okolicy dworca kolejowego w Słupsku miało dojść do pobicia kibiców ze Stargardu, którzy przyjechali dopingować swoją drużynę. Policja potwierdza, że takie zgłoszenie było, ale gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, nikogo już nie zastali.

📢 Dwa wielkie klasyczne dzieła na początek sezonu słupskiej filharmonii Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara rozpocznie sezon dwoma wielkimi klasycznymi dziełami: słynną V symfonią Beethovena i koncertem skrzypcowym Brahmsa. Wydarzenie zaplanowano na piątek, 29 września, początek tradycyjnie o godzinie 19. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 23.09.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Ciężki wóz wjechał do remizy w Sierakowie. Strażacy ochotnicy z gminy Kobylnica mają nowy sprzęt W piątek, 22 września, w Sierakowie przekazano na rzecz miejscowej jednostki OSP ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Strażacy z gminy Kobylnica otrzymali też nowoczesny sprzęt.

📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Prace na ulicy Morskiej w Słupsku dobiegają końca. Nowe rondo gotowe za miesiąc [ZDJĘCIA] Ku końcowi zmierzają prace związane z generalnym remontem ulicy Morskiej w Słupsku. Na jej skrzyżowaniu z ulicą Bałtycką powstaje natomiast nowe rondo. Koniec wszystkich robót przewidziany jest na jesień.

📢 Miasto uhonorowało Ewę i Staszka Szarków. Zostali patronami parku w zachodniej części Słupska Od dziś Park Zachodni to oficjalnie Park imienia Ewy i Staszka Szarek. Miasto uhonorowało w ten sposób zasłużone dla lokalnej społeczności małżeństwo harcerzy.

📢 Śledztwo w sprawie odcumowania kutra w Ustce. Mogło dojść do katastrofy Prokuratura Rejonowa w Słupsku prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu wodnym. Chodzi o zdarzenie z lipca tego roku, gdy dwaj nastolatkowie w usteckim porcie odcumowali kuter. 📢 Wielkie ściganie w Bytowie. 8. Bëtowskô Gòńba (MAPY) Automobilklub Koszaliński zaprasza na 8. Bëtowskô Gòńba, która odbędzie się w niedzielę, 24 września.

Dzień wcześniej, w sobotę, 23 września nastąpi prezentacja zawodników w sercu miasta na Placu Wyszyńskiego. Od godz. 20 na specjalnie oświetlonej rampie zaprezentują się wszystkie załogi zgłoszone do rajdu.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 22.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź ! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Nocne eksplozje w Bytowie. Pożar budynku dwurodzinnego z magazynem energii (WIDEO) To cud, że nikt nie zginął. Przy ulicy Dunikowskiego w Bytowie doszło do pożaru budynku dwurodzinnego z magazynem energii. Na szczęście dzieci udało się szybko wyprowadzić. Rodzina potrzebuje pomocy. 📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II i rynek [ZDJĘCIA] Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 Słupska Fabryka Mebli. Historia jednego z największych zakładów produkcyjnych w historii Słupska (zdjęcia) Słupski przemysł meblarski w trzech wiekach. Zaistniał w latach 1840 – 1893, rozwijał się dynamicznie, a na rynku mebli bywał nawet przebojowy. Przed wojnami światowymi i po nich przetrwał okresy wzlotów i upadków. Za peerelu był drugim w Słupsku - po fabryce butów „Alka”- zakładem o największym potencjale przemysłowym. Swoimi wyrobami, reklamowanymi w prestiżowych katalogach oraz sprzedawanymi za dolary, zdobywał zachodnioeuropejskie rynki. Przetrwał nawet początkowy okres transformacji ustrojowej, ale upadł podczas restrukturyzacji, która przypominała przemeblowanie na ścianie. Dziś jest przemysłowym odłogiem Słupska.

📢 PUPIL ROKU Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze przesłać zdjęcie swojego pupila lub zgłosić do nagrody weterynarza lub groomera Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Unikatowe zdjęcia Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Powiatowe Święto Plonów 2023. Tak wyglądały dożynki w Kobylnicy Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbyło się 9 września na terenie przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Tradycyjne uroczystości dożynkowe są symbolicznym zakończeniem żniw oraz formą podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Pół wieku temu w Aeroklubie Słupskim. Wakacje szybowników [zdjęcia] To był lipiec 1972 roku gdy jako początkujący dziennikarze odwiedziliśmy nowicjuszy amatorskiego lotnictwa na lotnisku Aeroklubu Słupskiego w Krępie Słupskiej. Był to okres w którym ten aeroklub urządzał się w nowym miejscu. Poprzednie, gdzie zaistniał w 1947 roku na poniemieckim lotnisku Słupsk – Zachód (Stolp – West), znajdowało się na obszarze, na którym z czasem zbudowano Osiedle Piastów i obiekty przemysłowe. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 To jeden z najbardziej wpływowych mafiosów Trójmiasta. Kim był Nikoś czyli Nikodem Skotarczak. Mija 25 lat od śmierci ojca chrzestnego mafii Nikodem Skotarczak był ojcem chrzestnym trójmiejskiego podziemia i jednym z najbardziej wpływowych członków mafii w Polsce. Jak przebiegła jego kariera w świecie przestępczym? 24 kwietnia 2023 roku minęło 25 lat od jego śmierci. Sprawcy jego zabójstwa nadal pozostają nieznani.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Motocykliści z Pomorza zjechali na Kaszuby (DUŻO ZDJĘĆ) Złot motocyklowy w Mściszewicach. Do kaszubskiej miejscowości przyjechało kilkuset motocyklistów.

📢 Tak będzie wyglądał nowy słupski dworzec autobusowy. Zobacz wizualizacje Informowaliśmy, że zaczęły się prace przy porządkowaniu terenu i rozbiórce zabytkowego budynku pod budowę słupskiego węzła komunikacyjnego, a projekt dopiero powstaje. Są już jednak pierwsze wizje nowego dworca autobusowego, zaprezentował je słupski Inwestprojekt, który projektuje węzeł. Zaznaczmy, że tutaj wciąż są detale dopracowywane między projektantem a Zarządem Infrastruktury Miejskiej. 📢 Mała czarna z kaszubskimi motywami? Otwarcie wystawy Renaty Delevaux i Gabrieli Recy "Tradycyjny haft kaszubski w nowych odsłonach" (zdjęcia Mała czarna z kaszubskimi motywami? A może muszka? Otwarcie wystawy Renaty Delevaux i Gabrieli Recy "Tradycyjny haft kaszubski w nowych odsłonach" w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie. Haft kaszubski jest modny. O tym można było się przekonać podczas otwarcia nietypowej wystawy w Płotowie. Tu Renata Delevaux i Gabriela Reca zaprezentowały tradycyjny haft kaszubski w nowych odsłonach.

