Przegląd prasy (26.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 26.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czy będą braki prądu 26.12 w pomorskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Czy są planowane wyłączenia prądu w pomorskim 26.12? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 26.12. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? [26.12.23] Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń!

📢 Symbol seksu MMA zaprezentowała wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji Amerykańska zawodniczka, symbol seksu mieszanych sztuk walki Paige VanZant opublikowała w sieciach społecznościowych wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji.

Prasówka 26.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Obowiązkowe wyposażenie pojazdu. To tylko dwa elementy Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych aut stanowi, że właściciele samochodów muszą mieć w pojeździe dwa elementy. Wiesz jakie? Za ich brak grozi mandat. 📢 Świąteczne iluminacje w PRL-u. Zobacz, jak wtedy były udekorowane ulice i fasady sklepów Grudzień to czas, kiedy w miastach możemy podziwiać piękne świąteczne iluminacje. Tradycja ustawiania w przestrzeni publicznej dekoracji z białych, żółtych lub kolorowych światełek sięga ubiegłego wieku. Przypominamy, jak w PRL-u dekorowano ulice i fasady sklepów w tym magicznym świątecznym okresie.

📢 Kościół św. Ottona w Słupsku ma 150 lat. Jaka jest historia tej świątyni? Kościół św. Ottona właśnie obchodzi 150 rocznicę powstania i poświęcenia. Od początku był kościołem katolickim, a po II wojnie światowej został kościołem klasztornym. Jaka jest historia tej świątyni? 📢 Zapomniane tradycje bożonarodzeniowe. Tych zwyczajów już nie ma! Dawne obyczaje wigilijne Okres Bożego Narodzenia to czas przepełniony tradycjami i obyczajami. Wydaje nam się, że większość z nich towarzyszy nam od zawsze. Niektóre z nich faktycznie obowiązują już od kilku dobrych pokoleń, jednak jest cały wachlarz zwyczajów, których już się nie przestrzega, a kiedyś nie wyobrażano sobie bez nich świętowania. 📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Gotowe do wysłania obrazki i wierszyki bożonarodzeniowe 25.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wierszyki, SMS, życzenia bożonarodzeniowe, tradycyjne, śmieszne, oryginalne 25.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne. 📢 Strażacy odnotowali 26 zdarzeń związanych z silnymi wichurami na Wybrzeżu Strażacy odnotowali 26 zdarzeń związanych z silnymi wichurami w województwie pomorskim w poniedziałek do godz. 10 - podała straż pożarna. W Pomorskiem obowiązuje ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Szczególnie silne porywy wiatru są w powiatach nadmorskich - informuje IMGW.

📢 Jerzy Engel: Posypał się cały kręgosłup reprezentacji! Następuje zmiana pokoleniowa w reprezentacji Polski, nie ma już w niej niektórych piłkarzy stanowiących do niedawna o jej sile i obliczu jak Kamil Glik, czy Grzegorz Krychowiak, w słabszej dyspozycji jest Robert Lewandowski. Posypał się cały kręgosłup zespołu. Nie jest łatwo Michałowi Probierzowi zastąpić tych piłkarzy i doprowadzić drużynę do takiego poziomu jakiego byśmy oczekiwali - mówi w rozmowie z nami Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.

📢 Święta na Kaszubach owiane magią, wiarą w duchy przodków i nietypowymi potrawami [WIDEO] Kaszubi do Świąt Bożego Narodzenia przygotowują się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Zwiastuje to zapach suszonych grzybów i owoców oraz kiszonej kapusty i przyprawy piernikowej. Stół wigilijny musiał być suto zastawiony, bo w ciągu roku dawnym Kaszubom żyło się ciężko. Gdzie okiem sięgnąć tylko lasy, rzeki, jeziora i… pioch. Nic więc dziwnego, że dary przyrody królowały na stołach. I tak jest do dzisiaj. 📢 Nie jedz tego na śniadanie - to może ci zaszkodzić! Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 25.12.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Magia świąt Bożego Narodzenia na pocztówkach sprzed lat. Te kartki zachwycają! Boże Narodzenie na starych pocztówkach wygląda zachwycająco! Te kartki mają niepowtarzalny urok. Od lat kolekcjonuje je Izolda Wysiecka z Juszek w gm. Kościerzyna. W jej zbiorach są nawet pocztówki haftowane. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i wybierzcie się w sentymentalną podróż do minionej epoki. 📢 Boże Narodzenie na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej Ponad tysiąc marynarzy z 54 statków Polskiej Żeglugi Morskiej spędzi tegoroczne święta Bożego Narodzenia na morzu lub w portach – poinformował Krzysztof Gogol z PŻM. Załogi świętować będą m.in. w portach Ameryki Południowej.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w słupskich kościołach [ZDJĘCIA] Szopki bożonarodzeniowe to stary średniowieczny zwyczaj. Co roku podziwiamy przedstawienie Świętej Rodziny z nowonarodzonym Jezusem w kościołach. Zobacz, jak wglądają szopki bożonarodzeniowe w słupskich świątyniach. 📢 Kolejny śmiertelny wypadek na ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach. Wcześniej zginęły tam trzy osoby Nie żyje kierowca samochodu osobowego, które uderzyło w drzewo w Międzyzdrojach przy ul. Dąbrówki – poinformował w niedzielę rzecznik KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak. W sobotę zginęło tam troje pieszych, w których wjechało osobowe auto. 📢 Prognoza pogody dla Pomorza. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w woj. pomorskim. Niebezpieczne zjawiska pogodowe są prognozowane we wszystkich powiatach regionu.

📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 70. i 80. Zobacz i poczuj ten klimat! Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL.

📢 Polecamy najmodniejsze rośliny doniczkowe. Zobacz kwiatowe hity, które ozdobią mieszkanie, a ty nie zmęczysz się ich pielęgnacją Rośliny doniczkowe to niezastąpiona i zawsze modna dekoracja wnętrz. Wśród kwiatów domowych są jednak prawdziwe hity. Wyróżniają się nie tylko urodą, ale też małymi wymaganiami, niektóre mają dodatkowe zalety, takie jak na przykład zdolność oczyszczania powietrza. Zobacz, modne kwiaty doniczkowe, które ozdobią mieszkanie i nie przysporzą problemów w pielęgnacji.

📢 Żołnierze 7. Brygady Obrony Wybrzeża złożyli świąteczne życzenia kombatantom Z okazji świąt Bożego Narodzenia żołnierze 7. Brygady Obrony Wybrzeża odwiedzili kombatantów II wojny światowej. Złożyli im życzenia i wręczyli świąteczne upominki. 📢 Sprawca śmiertelnego wypadku w Międzyzdrojach w rękach policji. Dziś ma usłyszeć zarzuty Sprawca wypadku, w którym zginęły trzy osoby, jest w rękach policji. W sobotę około godz. 18 wjechał w spacerującą rodzinę, a potem uderzył w budynek. 📢 Kanał Młyński w zimowej scenerii. O tym jak zima skuwała rzekę Słupię 50 lat temu [ZDJĘCIA] Zarys kartograficzny słupskiej Wyspy Młyńskiej przypomina obecnie ludzką stopę otoczoną rzecznymi wodami. Wygląda na to, że tutaj się spełnia popularne życzenie o stopie wody, chociaż kilu czy czegoś podobnego wcale nie ma. Są za to dna głównego nurtu rzeki Słupi i jej odnogi - Kanału Młyńskiego, które mróz skuwał niemal całkowicie.

📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Uwaga pasażerowie! Świąteczne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Słupsku i PKS Słupsk Okres świąteczny to czas zmian w rozkładach komunikacji miejskiej w Słupsku. Niektóre linie nie będą kursować, zmieni się częstotliwość odjazdu autobusów. Pierwsze zmiany już w Wigilię. Inaczej pojadą też autobusy PKS Słupsk. 📢 O której godzinie zacząć Wigilię? Pierwsza gwiazdka 24 grudnia - o tej porze pojawi się na niebie O której godzinie tradycyjnie rozpoczyna się Wigilia? Kiedy siada się do wieczerzy wigilijnej? Zgodnie z tradycją w Wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, do stołu zasiada się dopiero wtedy, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. O której godzinie pojawia się pierwsza gwiazdka? Kiedy pierwsza gwiazdka będzie widoczna na niebie i gdzie jej wypatrywać 24 grudnia 2023 roku? Czytaj więcej.

📢 Trwa przebudowa ulicy Owocowej w Słupsku. Zobacz, jak wyglądają prace [ZDJĘCIA] Rozpoczęły się prace przy modernizacji ulicy Owocowej w Słupsku. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i przystanki autobusowe. Remont ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku. 📢 Kierowca wjechał w pieszych w Międzyzdrojach. Nie żyją trzy osoby Tragedia w Międzyzdrojach. Trzy osoby nie żyją, w tym 7-letnie dziecko. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

📢 Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku z prezentami u dzieci na onkologii Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku odwiedzili dzieci chorujące onkologicznie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Inicjatorem akcji był Zbyszek - syn funkcjonariuszy - który zeszłoroczne święta sam spędził na oddziale onkologii i hematologii w tym szpitalu. 📢 Masowa awaria prądu w regionie. Strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty Wichura zerwała linie energetyczne. Silny wiatr i opady śniegu połamały drzewa. Energetycy robią, co mogą, aby przywrócić zasilanie. W tej chwili bez prądu jest 10 tysięcy mieszkańców.

📢 Tak kiedyś świętowano. Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe (ZDJĘCIA) Przedwojenne wigilie i spotkania gwiazdkowe. Zobaczcie jak kiedyś świętowano wigilię Bożego Narodzenia. Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Koszmarny wypadek koło Miastka. Ciężarówka staranowała audi [ZDJĘCIA] To cud, że nikt nie zginął - tak można wywnioskować patrząc na zdjęcia z wypadku koło Miastka. Ciężarowa scania uderzyła w audi. 📢 Budżet Ustki uchwalony. Dochody przewyższą wydatki Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta w Ustce radni uchwalili budżet na 2024 rok. Przyjęty dokument zakłada nadwyżkę budżetową. Pozostałe uchwały dotyczyły m.in. kontynuacji umów i porozumień z innymi gminami w różnych obszarach funkcjonowania miasta. 📢 Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [ZDJĘCIA] Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, pomimo starań władz, były dla obywateli najważniejszymi świętami w roku. Przygotowywano się do nich starannie. Najważniejsze były zakupy produktów żywnościowych i prezentów, a ówczesnych czasach nie było to sprawą prostą. Ale jak już się udało, to atmosfera świąt była wyjątkowa.

📢 Tym razem to pracodawcy przyszli do uczniów. W ZSP w Bytowie na wesoło (WIDEO) W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie odbyło się spotkanie świąteczne. Tym razem mury szkoły odwiedzili pracodawcy, u których młodzież odbywa praktyki. 📢 Felerna inwestycja w Słupsku. Tunelem pod torami tylko z parasolką Nowa inwestycja jest ewidentnie wadliwa. To już kolejny raz, kiedy podczas deszczu tunel pod torami na dworcu PKP w Słupsku przecieka. Tym razem nie ma ta jeziora - jak ostatnio - ale przechodniom na głowę leje się woda. PKP PLK zapewnia, że będzie przebudowa tunelu. 📢 Dramat w pociągu z Gdańska do Koszalina. TLK zatrzymał się między Lęborkiem a Słupskiem. "Na stację mamy dojść piechotą, po torach" Dramatyczna i absurdalna sytuacja w pociągu na trasie Gdańsk - Koszalin. Pociąg TLK zatrzymano na stacji w Potęgowie, między Lęborkiem a Słupskiem. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu pasażerowi usłyszeli, że pociąg podjedzie do Słupska, a na stację mają dojść piechotą - w nocy i w wichurze. Jak dojadą do Koszalina? - We własnym zakresie mamy załatwić sobie transport. PKP nie zamierza podstawić komunikacji zastępczej - relacjonują zirytowani pasażerowie.

📢 Tak było ponad 30 lat temu. Przedświąteczny handel w Miastku. Baleron i banany (ZDJĘCIA) Będą szynki, balerony, cytrusy, a nawet proszek do pieczenia - zapewniał czytelników w grudniu 1988 roku Lech Domina, wiceprezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miastku. Reporter piszący te słowa raportował wówczas, że zaopatrzenie w typowe artykuły świąteczne w sklepach geesowskich jest dobre. Dla nikogo nie zabraknie tradycyjnego karpia, który jest sprowadzany z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miastku. - Będzie też dużo śledzi - pisał dziennikarz, stwierdzając jednak, że brakuje pstrąga, szczupaka i płoci. Za to przewiduje się zwiększenie dostaw kawy aż do 600 kilogramów do wszystkich sklepów GS w gminie.

📢 Robot operacyjny Da Vinci w słupskim szpitalu gotowy do działania. Pierwsza operacja w styczniu W połowie stycznia przyszłego roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku zostanie przeprowadzona pierwsza operacja urologiczna z wykorzystaniem robota operacyjnego Da Vinci. W ciągu roku wykonanych zostanie około dwustu operacji z wykorzystaniem robota. To sprzęt najnowszej generacji wart ponad 12 mln zł. Zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa pomorskiego. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Autobus MZK pojechał pod prąd w Słupsku. O mały włos, a doszłoby do tragedii Na nagraniu widać, jak kierowca autobusu MZK w Słupsku przekracza podwójną ciągłą linię na ul. Wojska Polskiego w Słupsku, jedzie pod prąd - także przez przejście dla pieszych, po czym wymusza pierwszeństwo na rondzie, aby wjechać w ulicę Sienkiewicza. Wszystko nagrała kamera w samochodzie, który stał za autobusem. Kierowcą zajmie się policja.

📢 Ekstraklasa koszykarzy. Ważna wygrana Czarnych ze Stelmetem Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 73:69. Była to szósta wygrana słupskich koszykarzy w rozgrywkach Orlen Basket Ligi. 📢 Zderzenie dwóch osobówek w Lubuczewie. Pięć osób zostało rannych Pięć osób, w tym dwuletnie dziecko, zostało poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło w niedzielę po południu w miejscowości Lubuczewo w powiecie słupskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. 📢 Wypadek koło Motarzyna. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W sobotę wieczorem doszło do poważnego wypadku koło Motarzyna (gmina Dębnica Kaszubska). Poszkodowany kierowca został odwieziony do szpitala. 📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Zderzenie trzech aut na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Tuwima w Słupsku. Ucierpiał radiowóz [ZDJĘCIA] Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś, około godziny 15, na skrzyżowaniu ulic Tuwima i Kołłątaja w Słupsku. W kolizji trzech aut ucierpiał radiowóz, który jechał na sygnale. Nikomu nic się nie stało.

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem. 📢 Czesław Lang patronem szkoły podstawowej w Kołczygłowach. Duma rozpiera (WIDEO) Czesław Lang, wybitny sportowiec, twórca Tour de Pologne oficjalnie patronem Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach. - Czuję się dziś cudownie, aż chwilami lekko zażenowany - mówi wzruszony kolarz.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!- 10.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 10.12.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 Piękne imprezowiczki na dyskotekach sprzed lat w Koszalinie. Zobacz zdjęcia! Przypominamy imprezy w koszalińskich dyskotekach w maju 2008 roku. Wybraliśmy zdjęcia najpiękniejszych dziewczyn, które bawiły się w klubach Bajka, Koko-Bongo, Kreślarnia i Plastelina. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Rozpoczął się finał wojewódzki Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 8 kilometrów wiedzy. W Brzeźnie Szlacheckim otwarto ścieżkę przyrodniczo-historyczną (WIDEO) To ścieżka, która edukuje przyrodniczo, uczy historii i promuje aktywny wypoczynek. W Brzeźnie Szlacheckim powstała trasa edukacyjno-przyrodnicza "Brzeźno Szlacheckie i okolice - przyroda i historia". Liczy 8 kilometrów i można ją pokonać pieszo lub rowerem. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Tak się bawiono nad rzeką w Słupsku. Zobacz archiwalne zdjęcia Niemłodzi już słupszczanie, którzy swą pamięcią sięgają lat powojennych, wspominają nadrzeczne tereny pomiędzy obecnymi mostami czołgowym i zamkowym jako składowiska drewna, miejsca lokalizacji wielkich zbiorników gazowych oraz duże obozowiska cygańskich taborów zaprzężonych w konie. To wszystko się skupiało w lewobrzeżnej części Słupi, równolegle do obecnej ul. Rybackiej. Jak kiedyś wypoczywano i bawiono się nad Słupią. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Dzieciaki z Miastka mają skatepark! Doczekały się (WIDEO I ZDJĘCIA) Lepszego prezentu dzieciaki z Miastka nie mogły dostać. Z opóźnieniem, ale hucznie otwarto skatepark. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych. 📢 700 motocyklistów na otwarciu sezonu w podmiasteckim Dretyniu (ZDJĘCIA, WIDEO) To było huczne i bardzo udane otwarcie sezonu motocyklowego. Imprezę tym razem - po raz pierwszy zorganizowano w Dretyniu pod Miastkiem. Do małej miejscowości na Pomorzu zjechało przynajmniej 700 motocyklistów. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Niezwykły dom Edyty Górniak. Tak mieszka jedna z najbardziej popularnych wokalistek w Polsce. Jej dom zachwyca (zdjęcia) 15.01.23 Edyta Górniak to bez cienia wątpliwości jedna z najsłynniejszych polskich wokalistek w ostatnich latach. Piosenkarka często udziela się publicznie, pracuje w telewizji i nie tylko. Górniak znana jest także z tego, że lubi otaczać się luksusowymi rzeczami. Kilka lat temu podczas realizacji programu "My Way" mieszkała w luksusowej willi. Jak na co dzień mieszka piosenkarka? Sprawdźcie zdjęcia z wnętrza jej domów! 📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2022. Gotowe do wysłania obrazki bożonarodzeniowe z życzeniami. Gotowe życzenia do wysłania 25.12.22 Życzenia na Boże Narodzenie to już tradycja. Kiedyś wysyłaliśmy sobie kartki bożonarodzeniowe pocztą, dziś natomiast, korzystając z dostępnej technologii robimy to za pomocą komunikatorów. Życzenia na Boże Narodzenie docierają w ten sposób szybciej i bezpieczniej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was zestaw gotowych do wysłania obrazków z życzeniami bożonarodzeniowymi, które możecie pobrać i wysłać.

📢 Ponad sto przedwojennych zdjęć i pocztówek z Miastka i okolicy (ZDJĘCIA) Prezentujemy ponad sto przedwojennych zdjęć i pocztówek z Miastka i okolicy. 📢 Świąteczne przesądy i zwyczaje. Czego nie robić w Wigilię i Boże Narodzenie? Sprawdź najciekawsze przesądy dotyczące świąt Bożego Narodzenia Przesądy związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem były, są i będą. Choć obecnie większość z nas słusznie patrzy na nie z przymrużeniem oka, kiedyś podchodzono do nich bardzo poważnie. Praktykowane są nadal, rzadziej lub częściej, teraz już przede wszystkim dla rozrywki i ubarwienia świątecznego czasu. Zebraliśmy dla Was najciekawsze świąteczne przesądy. Jak zapewnić sobie pomyślność i zdrowie, a uniknąć pecha i nieszczęścia? Sprawdźcie! 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Bal Seniora w Czarnej Dąbrówce. Tańce i zabawa (ZDJĘCIA) Bal Seniora w Czarnej Dąbrówce. Tańce i zabawa niemal do rana. 📢 Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Maturzyści bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Kolejna studniówka w październiku za nami. Zobacz, jak bawili się maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia, które odbyło się w słupskim Aureusie. 📢 XIX-wieczny pałac Zitzewitzów w Biesowicach. Zmarnowano 20 lat. Teraz jest prywatny właściciel (ZDJĘCIA) W gminie Kępice jest sporo zabytkowych pałaców. Kilka z nich (Płocko, Warcino, Barcino) zostało gruntownie odnowionych. Kilku (niestety) już w ogóle nie ma. Zachował się XIX-wieczny pałac w Biesowicach należący wcześniej do rodziny Zitzewitzów. Po wojnie zagościł w nim PGR. W latach 90-tych XX wieku obiekt przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która później sprzedała go Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii. Obiekt stał i niszczał. Dopiero kilka lat temu pojawiło się światełko w tunelu…

📢 Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2020. Krótkie świąteczne życzenia SMS. Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie 24.12.2020 Życzenia na Boże Narodzenie 2020. Zobacz i wyślij swojej rodzinie i znajomym najnowsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Czego życzyć z okazji Bożego Narodzenia? Sprawdź najnowsze wesołe, religijne, i nietuzinkowe życzenia z okazji Bożego Narodzenia 2020. Nie zwlekaj i wyślij oryginalne i niepowtarzalne życzenia na Boże Narodzenie. 📢 Słupskie oczko natury zwane Stawem Łabędzim. Tam, gdzie była Wieś Murzyńska [ZDJĘCIA] Ulubione przez słupszczan miejsce spacerów, spotkań i rekreacji, czasem zawodów wędkarskich, regat żeglarskich i zawodów pływających modeli jest największym naturalnym zbiornikiem wodnym w dorzeczu Słupi w granicach administracyjnych Słupska. Nazwa zapożyczona od łabędzi, które od niepamiętnych czasów mają tutaj swoje lęgowiska. Kiedy pół wieku temu Staw Łabędzi wpadł w oko mojego obiektywu istniała jeszcze „Wieś Murzyńska” - taki sezonowy bar, usytuowany w pobliżu ul. Orzeszkowej.

