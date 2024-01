Przegląd prasy 27.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kto nie możesz tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie”?

Prasówka 27.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kto nie możesz tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie E10 to nowa benzyna. Nie każdy może ją stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

📢 „Błyskawica” po pobycie remontowym w stoczni już przy nabrzeżu. Powrót nie obył się bez niespodzianek ORP Błyskawica uderzył dziobem w nabrzeże. Ma lekko zdeformowaną dziobnicę i otarcia farby, którą właśnie został pomalowany w Stoczni Wojennej. Nie przeszkodzi to w jego udostępnieniu podczas finału WOŚP. Będzie to jedyna taka okazja w najbliższym czasie. Od października 2023 roku na nobliwej damie polskiej marynarki trwa remont. Zakończy się w kwietniu.

📢 Dodatkowe 21 dni urlopu. Komu przysługuje? Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia O dodatkowych trzech tygodniach urlopu marzy pewnie każdy. Okazuje się, że są osoby, które mogą skorzystać z dodatkowych 21 dni urlopu zdrowotnego i to w pełni odpłatnie. Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia? To nie tylko nauczyciele. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać taki przywilej.

Prasówka 27.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gmina Ustka ma swoją pierwszą wirtualną strzelnicę. Powstała w szkole w Objeździe W Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe w gminie Ustka otwarto wirtualną strzelnicę. Obiekt ma służyć uczniom szkół z gminy Ustka oraz gmin ościennych, członków organizacji i stowarzyszeń paramilitarnych, sił zbrojnych, a także dla wszystkich mieszkańców gminy.

📢 Zaczarowany świąteczny dom w Damnicy. A zaczęło się od… choinki wyrzuconej za okno Zaczarowany świąteczny dom Kazimierza Michonia z Damnicy to prawdziwe cudo. Rokrocznie posesja zamienia się w bajeczny ogród świateł. Docenili to mieszkańcy gminy i całego regionu, którzy głosowali w plebiscycie „Świeć się z Energą” na najpiękniej oświetlone wsie i miasta. Tysiącami głosów Zaczarowany Świąteczny Dom wygrał, tym samym zdobywając nagrodę specjalną. 📢 Wojna na Ukrainie 2024 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 26 stycznia 2024 roku jest 701. dniem wojny. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez ukraińskie wojsko, Rosjanie w dalszym ciągu prowadzą ataki, które odpierane są przez siły ukraińskie. Jak poinformowały siły powietrzne Ukrainy, ostatniej nocy 11 z 14 dronów kamikadze Shahed-136/131 irańskiej produkcji zostało zniszczonych przez ukraińską ochronę przeciwlotniczą.

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra z Arriva Polskim Cukrem Toruń Grupa Sierleccy Czarni Słupsk po trzech przegranych z rzędu sami postawili się pod ścianą. Ewentualna porażka z ekipą z Torunia ekstremalnie utrudni ich sytuację w kontekście walki o czołową ósemkę. 📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Strażacy z Ustki ćwiczą na Stawku Upiorów. Lodowe sanie w akcji W Ustce na Stawku Upiorów trwają ćwiczenia strażackie na lodzie. Uczestniczy w nich Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP z Ustki oraz wojskowe straże – z CSMW i poligonu. 📢 Które sklepy będą otwarte 28 stycznia? Pierwsza niedziela handlowa 2024 przypada w czasie ferii Niedziele handlowe 2023 bywały tematem burzliwych dyskusji. W tym roku będzie już prawdopodobnie spokojniej wokół zakazu handlu, tymczasem sprawdzamy, które sklepy będą otwarte w niedzielę 28 stycznia. To pierwsza z niedziel handlowych 2024, a jak prezentuje się pełen kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku? Sprawdź, gdzie zakupy zrobisz mimo zakazu handlu.

📢 Tego nikt się nie spodziewał. Taką kwotę zebrano podczas XVIII Balu Charytatywnego dla podopiecznych DPS (ZDJĘCIA) Tego nikt się nie spodziewał. Przyjaciele Domu Pomocy Społecznej w Machowinku okazali się bardzo hojni. Udało się zebrać olbrzymią kwotę, która zostanie przeznaczona na rehabilitację oraz letni wypoczynek podopiecznych.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 26.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 26.01.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 26.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 26.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 26.01.2024 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 26.01.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 26.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Ostrzelali dom miasteckiego sędziego z broni palnej i podpalili pomieszczenie gospodarcze Skierowaniem do sądu aktu oskarżenia wobec trzech osób, którym zarzucono popełnienie łącznie 13 przestępstw zakończyło się śledztwo prowadzone przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Postępowanie dotyczyło czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego i narażenie jego, i jego rodziny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez oddanie strzału z broni palnej i podpalenie pomieszczenia w pobliżu domu. 📢 Tropiki nad Wisłą, czyli gdzie w Polsce można poczuć się zimą jak na egzotycznej wyspie? 15 atrakcji dla spragnionych słońca i ciepła Zima w pełni - dni są krótkie, wietrzne, pada śnieg lub zimny deszcz. Chciałoby się powrotu wiosny i lata, gorąca, zieleni i słońca. Gdzie ta ciepła bryza z Malediwów, gdzie ta nagrzana egipska plaża? Okazuje się, że nasze zimowe tęsknoty do lata i egzotyki można do pewnego stopnia zaspokoić. Są w Polsce takie miejsca i atrakcje turystyczne, które pozwalają poczuć się jak na tropikalnej wyspie. Zapraszamy na przegląd polskich basenów tropikalnych, egzotycznych ogrodów, palmiarni, papugarni i egzotariów, gdzie tropik panuje niepodzielnie, a o zimie nikt nie słyszał. Poznajcie tropiki nad Wisłą i zaplanujecie niezwykłą wycieczkę egzotyczną po zimowej Polsce - w sam raz na weekend czy ferie z dziećmi.

📢 Góry śmieci i wszechobecny smród. Nałogowe zbieractwo sąsiadki sporym problemem dla mieszkańców słupskiego bloku. Czują się bezradni Z niecodziennym problemem zmagają się mieszkańcy bloku przy ulicy Koszalińskiej w Słupsku. Skarżą się, że ich sąsiadka cierpi na nałogowe zbieractwo, a jej lokum po sufit wypełniają śmieci. „Smród ciągnie się po całej klatce. Tak nie da się żyć” - mieszkańcy czują się bezradni. Boją się o swoje życie i zdrowie.

📢 110 etatów w straży granicznej czeka na chętnych na całym Pomorzu 110 miejsc czeka w tym roku na kandydatów do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej, rekrutacja już się rozpoczęła. Dokumenty aplikacyjne można składać w Komendzie MOSG w Gdańsku oraz w jednostkach Straży Granicznej w Świnoujściu, Rewalu, Szczecinie, ale też Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Elblągu i Krynicy Morskiej.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Drzewniaka" [ZDJĘCIA] W czwartek uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Aureus. 📢 Marta Manowska na egzotycznych wakacjach. Zwiedza kraj, który Polacy rzadko odwiedzają – i nie jest sama! Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu. 📢 Lubisz podróżować koleją? Oto najciekawsze trasy pociągów dalekobieżnych w Europie na rok 2024 Podróżowanie bez lotów staje się coraz bardziej atrakcyjne, a pociągi dalekobieżne w Europie przeżywają prawdziwy renesans. Nowoczesne połączenia zapewniają podróżnym wygodę, ekologiczność i niezapomniane widoki. Oto kilka najnowszych tras, które z pewnością przyciągną pasażerów w 2024 roku.

📢 Tak mieszka Paulina Gałązka. Zobacz na zdjęciach, jak żyje w modnej dzielnicy gwiazda filmu „Fuks 2” Paulinę Gałązkę mogliśmy podziwiać na premierze drugiej części kultowego filmu „Fuks”, gdzie pojawiła się w towarzystwie znanych polskich aktorów. Zaglądamy do mieszkania kinowej gwiazdy w modnej warszawskiej dzielnicy. Zobacz, gdzie ma dom i odpoczywa po powrocie z filmowego planu Paulina Gałązka, gdy jest w Polsce.

📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Bytowie. Mnóstwo cennych fantów do wylicytowania Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Zagra w Bytowie. Mnóstwo cennych fantów do wylicytowania. Sporo będzie się działo na rynku i w Bytowskim Centrum Kultury. 📢 Słupszczanie mniej odpadów produkują i chętniej je segregują. Ale kary i tak się sypią Wśród słupszczan z roku na rok rośnie świadomość ekologiczna. Do ideału jeszcze trochę brakuje, ale mieszkańcy coraz chętniej segregują odpady. Opłata za ich wywóz i zagospodarowanie ma nie wzrosnąć. Przynajmniej na razie.

📢 Siedziba weterynarii ma zostać przeniesiona z Miastka do Bytowa. W tle sprawa sądowa Bytów zamiast Miastka ma stać się siedzibą powiatowej weterynarii. Zmianę "przyspiesza" Zdzisław Piskorski, prezes PKS w Bytów, który już w 2022 roku przygotował w swojej bytowskiej bazie pomieszczenia na inspektorat. Teraz zapowiedział, że jeśli weterynaria się nie przeniesie, zacznie domagać się zwrotu poniesionych kosztów i zapłaty czynszu, którego nie dostał. Dodajmy, że w 2022 roku przenosiny zablokowano politycznie. 📢 To wrogowie witaminy D. Nie przyjmuj jej w ten sposób, bo nie będzie działać. Te czynniki utrudniają wchłanianie witaminy słońca W okresie jesienno-zimowym, gdy słońca mamy jak na lekarstwo suplementacja witaminy D3 jest niezbędna do prawidłowego działania układu kostnego, odpornościowego i nerwowego. Bierzesz witaminę D, a mimo to często chorujesz? Prawdopodobnie popełniasz błędy, które utrudniają przyswajanie witaminy słońca. Jest kilka czynników, które osłabiają jej wchłanianie, przez co nawet łykanie odpowiedniej dawki nie daje żadnych efektów. Sprawdź, co ułatwia, a co utrudnia jej wchłanianie, aby nie dopuścić do niedoborów witaminy D.

📢 Andrzej Dołębski nie będzie ubiegał się o stanowisko wójta (WIDEO) Andrzej Dołębski, wójt Parchowa podczas spotkania z radnymi, mieszkańcami i sołtysami gminy ogłosił, że nie będzie startował w najbliższych wyborach samorządowych na wójta gminy. Stwierdził, że ma inne plany. Zamierza zostać radnym powiatowym. W Parchowie ujawniło się już dwóch kandydatów, którzy chcieliby zastąpić Dołębskiego. 📢 Zalana ulica Młyńska w Słupsku. Służby usuwają awarię [ZDJĘCIA] Na ulicy Młyńskiej w Słupsku doszło do awarii wodociągu. Pęknięcie rury spowodowało częściowe zalanie drogi. Służby usuwają awarię.

📢 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak w tym roku zagra Ustka? W Ustce 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie rozbrzmiewał od rana do wieczora. Wolontariuszy wspierać będą morsy, służby mundurowe, emeryci i lokalni artyści. Sztab - w Domu Kultury.

📢 Nowe funkcje w mObywatelu zapowiedziane. Czekają na nie wszyscy kierowcy w Polsce. Pozwolą zaoszczędzić czas i uniknąć stresu Rozwój aplikacji mObywatel był niewątpliwie jednym z sukcesów poprzedniego rządu. Teraz nowy minister cyfryzacji kontynuuje wsparcie apki i zapowiada nowości, które wkrótce pojawią się dla wszystkich. A te będą skierowane głównie do kierowców, którym mObywatel znacząco ułatwi życie. Co nowego się pojawi? Sprawdź. 📢 Wypadek koło Głobina. Nie żyje jedna z pasażerek Do tragicznego wypadku doszło w środę na drodze krajowej nr 6 na wysokości węzła Głobino. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Jednej z pasażerek zmarła. 📢 Nie wiesz jak się ubierać po 60.? Ta dziennikarka potrafi połączyć elegancję i wygodę. Jej stroje nigdy nie są nudne Katarzyna Dowbor zachwyca ogromem energii, zaskakuje swoich fanów nowymi projektami zawodowymi, a w mediach społecznościowych dzieli się aktywnymi momentami z życia. Nie tylko wigoru, ale i świetnego wyglądu mogłaby jej pozazdrościć niejedna rówieśniczka. Prezenterka ubiera się zawsze adekwatnie do sytuacji, modnie, a jednocześnie bardzo praktycznie.

📢 Wypadek na obwodnicy Słupska. Cztery osoby zostały ranne [ZDJĘCIA] W środę (24 stycznia) około godziny 20. doszło do wypadku na obwodnicy Słupska. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych ranne zostały cztery osoby. 📢 Bójka na ulicy Filmowej w Słupsku. Dwóch na wolności, dwóch nadal w areszcie Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrzył w środę zażalenia obrońców na tymczasowe aresztowania czterech podejrzanych o udział w bójce na ulicy Filmowej w Słupsku. Dwóch wyszło na wolność, dwóch pozostaje w areszcie.

📢 ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów. Te osoby otrzymają deklaracje w pierwszej kolejności. Do kiedy zwrot nadpłaty podatku? Pobierałeś pieniądze z ZUS? Wkrótce dostaniesz PIT. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok. Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do każdego, kto w ubiegłym roku otrzymał jakiekolwiek środki z ZUS. – Od kilku lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną od nas PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS.

📢 Roztopy zalewają drogi i posesje w powiecie słupskim. Strażacy w akcji Styczniowe roztopy i opady dały się we znaki mieszkańcom kilku miejscowości. We wtorek strażacy interweniowali kilka razy na terenie powiatu słupskiego. 📢 Wiadukt na ul. Szczecińskiej idzie do rozbiórki. Kierowców czekają miesiące utrudnień Na przełomie lutego i marca rozpocząć się ma rozbiórka wiaduktu na ul. Szczecińskiej w Słupsku. W jego miejscu powstanie nowy obiekt, ale zanim zostanie wybudowany, kierowców i pasażerów czeka nawet siedem miesięcy objazdów i utrudnień. 📢 Hu hu ha nasza zima zła. Najlepsze morsowanie tylko w Ustce (ZDJĘCIA) Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się tradycyjna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni.

📢 7 zachwycających plaż Madery. Portugalska wyspa wiecznej wiosny zachwyca widokami Madera to prawdziwy turystyczny diament wśród światowych wysp. Należący do Portugalii ląd słynie przede wszystkim z zachwycających krajobrazów i dobrej pogody. Wyspa wiecznej wiosny nie zawodzi także w kwestii miejsc na relaksujący wypoczynek – dowodem jest istnienie tych zapierających dech w piersiach plaż.

📢 Rozpoczął się demontaż mostu czołgowego. Powstanie nowa przeprawa przez Słupię Z początkiem tygodnia rozpoczęły się prace przy demontażu mostu czołgowego leżącego na trasie budowanego odcinka ringu miejskiego. W jego miejscu powstanie nowa przeprawa, a stara konstrukcja trafi do miejskich magazynów. 📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Jak zmieniało się centrum Słupska? Układ komunikacyjny z rondem pod szaszłykiem Zaprojektowano go i rozpoczęto budowę 50 lat temu, bo przejazd przez Słupsk we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nad morze, stawał się wielkim utrapieniem komunikacji drogowej. Słupsk jako peerelowski ośrodek przemysłu i rolnictwa był już w fazie dynamicznego rozwoju, wkrótce został stolicą nowo utworzonego województwa. Plan przebudowy układu komunikacyjnego centrum objął skrzyżowania u zbiegu alej Sienkiewicza i Wojska Polskiego oraz ulic Jedności Narodowej, 9 Marca (obecnie Anny Łajming) i Starzyńskiego. Zawalidrogą okazał się Dom Kultury Kolejarza. 📢 Morsy spotkały się w Korzybiu. Kąpiel była zimna, ale atmosfera gorąca W miniona niedzielę w Korzybiu w gminie Kępice spotkali się miłośnicy morsowania. Stawiły się nie tylko lokalne morsy, ale również ich koledzy z całego regionu. W sumie w imprezie wzięło udział 250 osób.

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie.

📢 To cud, że pałac stoi do dziś. Ponad sto lat od potężnego sztormu w Łebie Ponad 100 lat temu "Niedźwiedzia fala" uderzyła w Łebę. To cud, że ten pałac stoi do dziś! Właściciel Neptuna postanowił sprzedać budynek, interes życia zrobił jego bliski przyjaciel. I zaczęła się sądowa batalia.

📢 Bal sportowca "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Bawiło się blisko 240 osób W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyło się uroczyste podsumowanie Plebiscytu Sportowego "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Po części oficjalnej, nasi goście bawili się do białego rana. 📢 Studniówki 2024. Uczniowie I LO w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Co za bal !!! Studniówka uczniów 2 LO w Słupsku w Aureusie. Zobaczcie galerię zdjęć (zdjęcia) Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 08.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów. 📢 Sylwestrowy sztorm stulecia na Bałtyku. Zginęli ludzie, ogromna skala zniszczeń Zniszczone promenady, kompleksy wypoczynkowe, śmierć ludzi. W czasie nocy sylwestrowej 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu. Ten sztorm nazwano później sztormem stulecia. Do największych zniszczeń doszło w Dziwnowie i Kołobrzegu. Ucierpiało także wybrzeże gdańskie.

📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat? 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Wyboje na mlecznej drodze. Jak słupskie mleko się rozlało i wykipiało? [ZDJĘCIA] Mija właśnie 45 lat gdy na ulicy Bałtyckiej w Słupsku zastaliśmy widok dziś niespotykany - cysterny pełne mleka. Czekały w kolejce na rozładunek, czyli wypompowanie mleka do zbiorników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, funkcjonującej wtedy w obiektach nr 3 i 4. Posesje po nich obecnie zajmuje Fimal, a mleczarnia przeniosła się do podmiejskiej Kobylnicy. Ale ani w starym, ani w nowym miejscu teraz nie ma nawet kropli mleka. 📢 Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku na starych fotografiach Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku to najstarsza placówka oświatowa w Miastku. W tym roku obchodzi swoje 78-lecie. Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć (część pierwsza).

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić. 📢 Studniówki 2023. Uczniowie IV LO w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] W piątek (24 lutego) w Aureusie, odbył się bal studniówkowy uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Zobacz fotorelację.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się w "Starej Pralni" [ZDJĘCIA] W piątek (17 lutego) w "Starej Pralni", odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku. Zobacz fotorelację. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa Tak pięknego wykonania poloneza dawno nie widzieliśmy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawią się na swojej studniówce. Jest pięknie i uroczyście. Kreacje młodych pań i panów zachwycają.

📢 Studniówka ZSOiT w Miastku. Podziękowania, polonez i kreacji szał (ZDJĘCIA,WIDEO) W piątek (13.01.2023 r. ) w restauracji Trzy Korony w Bobolicach zorganizowano studiówkę maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku (liceum i technika). 📢 Taneczne Wizytówki Słupska. Młodzieżowy Dom Kultury sprzed lat! [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Ten okazały obiekt nad Słupią przy ul. Szarych Szeregów, poprzednio Bieruta, jest młody z nazwy i wiekiem uczestników prowadzonych w nim zajęć. Wygląda na wiekowy, ale nie widać go ma fotografii panoramy zabudowy tej ulicy z początku XX wieku. W powojennej historii Słupska zaistniał jako budynek organizacji młodzieżowych, w którym powstał Dom Harcerza. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W sobotę 23 października odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się doskonale podczas imprezy zorganizowanej w słupskiej restauracji Aureus.

📢 Studniówka II LO. Zobacz zdjęcia z balu W piątek, 11 stycznia, odbył się bal studniówkowy uczniów z II LO w Słupsku. Tegoroczni maturzyści bawili się w Młynie. Zobaczcie zdjęcia i wideo. [b]Partnerem serwisu STUDNIÓWKI 2019 jest Akademia Pomorska w Słupsku. Fotorelacje ze studniówek znajdziesz w naszym specjalnym serwisie [a]https://gp24.pl/studniowki/;STUDNIÓWKI 2019[/a][/b]

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży