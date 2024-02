Przegląd prasy (27.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Słupsku zamordowano Nepalczyka. Podejrzanym o zabójstwo jest Gruzin”?

Prasówka 27.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Słupsku zamordowano Nepalczyka. Podejrzanym o zabójstwo jest Gruzin Prokuratura Rejonowa w Słupsku żąda aresztowania 35-letniego Gruzina podejrzanego o zabójstwo 28-letniego Nepalczyka. O zacieranie śladów zbrodni są podejrzane dwie Ukrainki.

📢 Słupszczanie zrzucają się na makietę miasta. To pomysł Tomasza Urbaniaka Pasjonat historii lokalnej, autor licznych książek o Słupsku, kolekcjoner pamiątek Tomasz Urbaniak o zamiarze stworzenia makiety miasta poinformował na popularnej facebookowej grupie Historia Słupska. Pomysł szybko zyskał duże grono zwolenników. Rozpoczęła się zbiórka na portalu zrzutka.pl. Są też inne sposoby na przekazanie datków. 📢 Droga S6. Jak przebiegają prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa? [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa. Zobaczcie, jak przebiegały one w ostatnich tygodniach.

Prasówka 27.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkanie dla osób dotkniętych przemocą domową. Projekt słupskiego MOPR W Słupsku oddano do użytku mieszkanie dla osób, które doświadczają przemocy domowej. Znajdzie tam całodobowe schronienie, spokój i szansę na usamodzielnienie maksymalnie osiem osób w jednym czasie, w tym trzy odrębne rodziny.

📢 Na drogach pojawiły się żółte znaki z czołgiem. Mieszkańcy zastanawiają się, co to znaczy? Na drodze krajowej nr 20, w miejscowości Korne w gm. Kościerzyna pojawił się nietypowy żółty znak z czołgiem. Wielu mieszkańców zastanawia się, co to może oznaczać...

📢 Zespół Klęcinianki z gminy Główczyce wrócił z sukcesem z gali „Kurpiki 2023” Zespół Ludowy Klęcinianki z Klęcina w gminie Główczyce zdobył nagrodę podczas gali „Kurpiki 2023”. To coroczna impreza promująca kulturę i działalność ludności kurpiowskiej. 📢 Tak urządził się Maciej Musiał, czyli Tomek Boski z „Rodzinki.pl”. Mieszkanie skrywa pewną tajemnicę! Zobacz, jaki styl lubi młody aktor Maciej Musiał to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Sympatię widzów zyskał rolą Tomka Boskiego w serialu „Rodzinka.pl”. Od tego czasu jego kariera nabrała tempa, a on sam już za kilka dni zaprezentuje swoje popisy taneczne w „Tańcu z gwiazdami”. Zobacz, jak serialowy Tomek urządził się w swoim warszawskim mieszkaniu, które dawniej należało do znanego artysty! 📢 Potrącenie na ulicy Tuwima w Słupsku. Pieszy wbiegł pod osobówkę W poniedziałek około godz. 6 doszło do potrącenia pieszego na ul. Tuwima w Słupsku. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pieszy nie zastosował się do obowiązujących przepisów i wbiegł na jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych wprost pod jadący samochód osobowy.

📢 Znad Słupi zniknął Most Łabędzi. Powróci w sierpniu Most Łabędzi nad rzeką Słupia w Słupsku został całkowicie rozebrany. Po renowacji powróci na swoje miejsce w sierpniu.

📢 Urząd Morski w Gdyni na ten rok ma zapewnione 22 mln zł na ochronę brzegów morskich Urząd Morski w Gdyni poinformował, że na 2024 rok ma zapewnione środki finansowe w wysokości ponad 22 mln zł. W ramach budżetu zaplanowane są m.in.: sztuczne zasilanie w Ustce i na Półwyspie Helskim (odcinek Władysławowo-Jurata), a także dokumentacja techniczna dla rozbudowy systemu ostróg w Ustce. 📢 Nowe cuda UNESCO w Europie. Lista pięknych miejsc, które warto zobaczyć. W 2023 roku wzbogaciły słynną listę Niebanalne oraz niesamowicie interesujące – tak można określić obiekty, które niedawno wzbogaciły słynną na całym świecie listę. Ze wszystkich pozycji wybraliśmy najlepsze nowe cuda UNESCO w Europie, tworząc listę pięknych miejsc, które warto zobaczyć. To gotowe inspiracje na kolejne wyprawy po Starym Kontynencie – zobaczcie sami.

📢 SAR podwyższa umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej. Ćwiczenia w Łebie dla ratowników morskich 24 osoby z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa biorą udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia odbywają się na lądzie w Łebie i na morzu. 📢 Baltic Challenge – II Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce. Wspaniałe zawody nad morzem W niedzielę 25 lutego Ustka należała do Włóczykijów, Kijanek, Patyków, Patyczaków, czy Łobuzów. Takie kluby zjechały ze wszystkich stron Polski na Baltic Challenge – II Nadmorskie Mistrzostwa Nordic Walking w Ustce. Jedni ścigali się na czas, poprawiając własne rekordy. Inni korzystali z prawie wiosennej nadmorskiej pogody. Wszyscy bawili się świetnie. I maluchy, i seniorzy 80+. 📢 Słupski ratusz czeka na wnioski ws. planu zagospodarowania „Kwartał Milenium” Urząd Miejski w Słupsku przystąpił do opracowywania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwartał Milenium”. Urząd zaprasza mieszkańców do składania uwag i wniosków do tego planu.

📢 Strażacy z Wrzącej mają nowy wóz ratowniczo-gaśniczy [ZDJĘCIA] Jednostka OSP we Wrzącej w gminie Kobylnica ma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Pojazd kosztował ponad milion złotych.

📢 Drastyczne sceny na ulicach Gdańska. Nożownik ranił sześć osób w centrum miasta W nocy z soboty na niedzielę w Gdańsku doszło do ataku nożownika. Na ulicy Elektryków 24-letni Węgier miał ranić sześć osób przy użyciu noża. Sprawę wyjaśnia policja.

📢 Z archiwum GP24. Słupsk 15 lat temu z "lotu ptaka" [zdjęcia] Przez 15 lat w Słupsku zmieniło się bardzo dużo. Jak wyglądało miasto na zdjęciach zrobionych z powietrza? Prezentujemy Wam unikatowe zdjęcia naszego fotoreportera. 📢 Które sklepy będą otwarte w niedzielę 25 lutego? Za nami pierwsza niedziela handlowa 2024. A kiedy druga i kolejne? Zakaz handlu w tym roku pozostanie prawdopodobnie bez większych zmian, dlatego niedziele handlowe 2024 ponownie policzymy na palcach jednej ręki. Zatem które sklepy będą otwarte w niedzielę 25 lutego? Jak wygląda kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku? Gdzie zakupy zrobisz mimo zakazu handlu? Sprawdź, kiedy przypada najbliższa niedziel handlowa?

📢 Sparing Gryfa Słupsk z Gwardią Koszalin. Bezbramkowy remis w Słupsku [ZDJĘCIA] Przygotowujący się do rundy wiosennej piłkarze Gryfa Słupsk bezbramkowo zremisowali z Gwardią Koszalin. Zobacz zdjęcia z meczu. 📢 Manifestacja Polaków i Ukraińców pod słupskim ratuszem w drugą rocznicę rosyjskiej napaści [ZDJĘCIA] 24 lutego, w drugą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę w Słupsku odbyła się demonstracja antywojenna. Na placu pod słupskim ratuszem zebrało się ponad sto osób.

📢 Barbara Dykier o kandydaturze Adama Sędzińskiego na prezydenta Słupska: „To nie koń trojański” Barbara Dykier stanowczo zaprzecza, że Adam Sędziński, sekretarz gminy Redzikowo i kandydat na prezydenta Słupska to „koń trojański” mający osłabić pozycję miasta w relacjach z wiejskim samorządem. „Absolutnie dementuję te pogłoski” – odpowiada. 📢 Odczarowany dom Wampira z Bytowa. Pani Sonia w głowie ma plan (WIDEO) To miejsce jest już odczarowane, z pierwszym dniem, kiedy tu weszłam - śmieje się Sonia Burandt, która kupiła dom w podbytowskich Osiekach. W nim mieszkał Wampir z Bytowa.

📢 Słupsk i region 20 lat temu. Czy poznasz wszystkie miejsca? [ZDJĘCIA] 20 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku. 📢 Mezo i Kubańczyk w Słupsku. Koncert w hali Gryfia [ZDJĘCIA] W piątek, 23 lutego odbył się koncert zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Słupska. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Kubańczyk, Mezo i Sqare. Dzień wcześniej młodzież wzięła udział w warsztatach street dance. Zwieńczeniem warsztatów był pokaz uzyskanych umiejętności tanecznych podczas koncertu. 📢 Słupska kolekcja Witkacego powiększyła się o dwa portrety. Choć malował po alkoholu i kokainie, są dziełami sztuki Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku wzbogaciło się o dwa obrazy Stanisława Ignacego Witkiewicza. To portret jego matki - Marii z Pietrzkiewiczów Witkiewiczowej oraz kuzyna - Tadeusza Wawrzyńca Pietrzkiewicza. Zakup prac sfinansował samorząd województwa pomorskiego oraz Port Lotniczy w Gdańsku im. Lecha Wałęsy.

📢 71 tysięcy złotych dla najlepszych sportowców. Stypendia sportowe gminy Bytów rozdane Ponad 70 tysięcy złotych wydal urząd miejski na stypendia sportowe dla najlepszych zawodników. Sporą pulę zgarnęła Garda Bytów.

📢 Spora suma odnalezionych pieniędzy czeka na swojego właściciela w Biurze Rzeczy Znalezionych w Gdańsku W Gdańsku znaleziono sporą sumę pieniędzy. Zgubiony majątek czeka na swojego właściciela w Biurze Rzeczy Znalezionych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 9a. Pieniądze zostały znalezione w piątek 16 lutego. 📢 Rozbudowa stadionu Gryfa Słupsk. Stoją jupitery, trwa budowa dachu [ZDJĘCIA] Trwają prace przy rozbudowie stadionu Gryfa Słupsk przy ul. Zielonej. Stoją cztery jupitery, które oświetlać będą płytę boiska. Wykonawca zajmuje się zamontowaniem zadaszenia nad trybunami. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy.

📢 Studniówki 2024. Uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Studniówka 2024. W sobotę (17.02) uczniowie Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza została zorganizowana w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści!

