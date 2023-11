Przegląd prasy 27.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zbierasz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić”?

Prasówka 27.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zbierasz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Dramat w Ruce! Stoch i Zniszczoł poza konkursem! Obaj wylądowali na buli Piotr Żyła zajął piąte miejsce w kwalifikacjach przed niedzielnym konkursem Pucharu Świata skokach narciarskich w fińskiej Ruce. W zawodach wystąpią też 22. w kwalifikacjach Dawid Kubacki oraz 32.Paweł Wąsek. Odpadli 51. Kamil Stoch i 53. Aleksander Zniszczoł.

Prasówka 27.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wielkie emocje w Szczecinie. King Szczecin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 82:86 Świetny mecz rozegrali zawodnicy Mantasa Cesnauskisa. W Szczecinie pokonali aktualnego mistrza Polski i do Słupska wracają z ważną wygraną!

📢 Bursztyn siłą dziedzictwa Kaszub. W Muzeum Kaszubskim można oglądać nową wystawę Bursztynowe naszyjniki, korale, figurki i tabakiery - wszystko to i wiele innych można obejrzeć na nowej wystawie w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Na ekspozycji zaprezentowano zbiory: Muzeum Kaszubskiego, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Bursztynowej Planety oraz osób prywatnych. Gablot jest niewiele, ale kryją w sobie mnóstwo skarbów.

📢 Słupskie księgarnie. Od fascynacji do likwidacji [ZDJĘCIA] Tym razem wertujemy nasze archiwalia dotyczące słupskiego rynku księgarskiego. Na przestrzeni pół wieku widać właśnie to, co zapisane w tytule. Niestety, wciąż ubywa księgarni, jakby ulegały rynkowemu przemiałowi. A likwidacji księgarń w Słupsku to jeszcze nie koniec, co bulwersuje jeszcze bardziej. Gdy sięgnie się do ich przeszłości i zauważy, że kończy swój żywot nawet kultowa księgarnia „Pegaz” na al. Wojska Polskiego. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy z Druteksem. Moc atrakcji przez siedem dni (WIDEO) Od 4 do 10 grudnia bytowski rynek zmieni się nie do poznania. Tu odbędzie się wyjątkowa impreza - Jarmark Bożonarodzeniowy z Druteksem. Atrakcji będzie mnóstwo. 📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy. 📢 Kreacje Miss Universe 2023. Wśród najpiękniejszych kobiet świata jest też Polka ZDJĘCIA Koronę Miss Universe po raz pierwszy w historii zdobyła uczestniczka konkursu piękności z Ameryki Środkowej. Sheynnis Palacios dała się poznać z zamiłowania do sportu, uprawiając siatkówkę podczas studiów na uniwersytecie w Nikaragui. W gali w Salwadorze wzięła też udział Miss Polski Angelika Jurkowianiec. Obejrzyjcie zdjęcia finalistek w ich niesamowitych kreacjach podczas gali Miss Universe 2023. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wypadek drogowy na krajowej 20. Pięć osób rannych, w tym troje dzieci (ZDJĘCIA) Wypadek drogowy na krajowej 20. Pięć osób rannych. Policja apeluje o ostrożność na drodze. Warunki są bardzo trudne.

📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Świątecznie na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Co można znaleźć na stoiskach? Sprawdź! 📢 Jesienne pomiary wiary. Badanie w polskim Kościele katolickim Badanie w polskim Kościele katolickim realizowane jest każdego roku od ponad 40 lat. Jak tłumaczy dr hab. Marcin Jewdokimow, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, instytucji realizującej liczenie wiernych, które odbywa się rokrocznie w jedną z niedziel października „Ma to być niedziela typowa, gdyż chodzi o pomiar typowego uczestnictwa. Z uwagi na metodologię badania nie powinno być ono specjalnie zapowiadane wśród wiernych”. 📢 W Kępicach wyróżniono honorowych krwiodawców [zdjęcia] W sobotnie przedpołudnie w Urzędzie Miejskim w Kępicach odbyło się uroczyste spotkanie w ramach obchodzonych właśnie Dni Honorowego Krwiodawstwa. Podziękowano krwiodawcom za ich społeczną postawę i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym.

📢 Trwa remont ulicy Leśnej w Bierkowie. Mieszkańcy skarżą się na organizację ruchu Przebudowa ulicy Leśnej w Bierkowie trwa od miesięcy. Mieszkańcy cieszą się, że dostaną nową drogę, ale organizacja ruchu na remontowanych odcinkach spędza im sen z powiek. Twierdzą, że nie są informowani o bieżących utrudnieniach. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 26.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Czas podsumowania i nowy rozdział. Cztery znaki muszą uważać. Dwa przeżyją szok Horoskop miłosny na grudzień 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Musisz uważać na uczucia, bo koniec roku będzie obfitował w zawirowania. Ale nie warto odpuszczać poszukiwania miłości! Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 📢 HOROSKOP na niedzielę 26 listopada 2023 r. Przed nami pełnia w Bliźniętach. Będzie się działo. Sprawdź, czy i dla ciebie Horoskop dzienny na niedzielę 26 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Czołowe zderzenie w okolicach Niestkowa pod Ustką [ZDJĘCIA] W sobotę po południu na drodze w Niestkowie w gminie Ustka doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Najprawdopodobniej nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, bo policja zakwalifikowała to zdarzenie drogowe jako kolizję. 📢 Pięć osób zostało rannych w wypadku drogowym na Kaszubach. Normalny ruch został przywrócony Pięć osób zostało zabranych do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 20. Do wypadku doszło w sobotę wieczorem między Kościerzyną a Bytowem.

📢 Żegnaj, Bohaterze, niech się Polska przyśni Tobie. Pożegnanie kpt. Mieczysława Kaczmarczyka Na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, przedstawiciele samorządu miasta, wojska i związków żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych pożegnali kpt. Mieczysława Kaczmarczyka, Żołnierza Wyklętego, Bohatera, dobrego Człowieka.

📢 Ozdoby i pierniczki na bytowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym (WIDEO) W grudniu koniecznie przyjedźcie do Bytowa. Do 4 grudnia na odwiedzających bytowski rynek czeka masa atrakcji. W mieście kolejny raz odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej już przygotowują stroiki i pierniczki. 📢 Hotel Gołębiewski w Pobierowie coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy i sprawdziliśmy [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Baszta nad Słupią pnie się do góry. Wraz z budynkiem przymurnym będzie służyć mieszkańcom [ZDJĘCIA] Postępują prace przy odbudowie średniowiecznej baszty w pobliżu biblioteki miejskiej w Słupsku. Obok powstaje budynek przymurny, w którym znajdzie się przestrzeń na społeczną integrację mieszkańców.

📢 Pulsująca suita. Światowa premiera najnowszego utworu wizjonera jazzu ze Słupska - Leszka Kułakowskiego Leszek Kułakowski, kompozytor nazywany przez krytyków wizjonerem jazzu, zaprasza na światowe prawykonanie swojego najnowszego dzieła - suity „Dialogues for an Improvising Piano and String Orchestra”. 📢 Renifery zrobiły furorę. Kiermasz w Dziennym Domu Seniora w Bytowie (WIDEO) Kiermasz w Dziennym Domu Seniora w Bytowie to był prawdziwy hit. Ozdoby świąteczne przygotowane przez uczestników rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki.

📢 Na drogach śnieg i błoto pośniegowe. Trudne warunki do jazdy w regionie słupskim Śnieg zalega na drogach krajowych w okolicy Człuchowa i Wieżycy na Kaszubach. Błoto pośniegowe utrudnia jazdę na drogach wojewódzkich i powiatowych m.in. w rejonie Lęborka i Słupska. Trudne warunki do jazdy, spowodowane opadami śniegu, są również na drogach w powiatach kościerskim i kartuskim.

W jakim kierunku powinna się zmieniać UE?