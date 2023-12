Przegląd prasy (27.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? [27.12.2023 r.]”?

Prasówka 27.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? [27.12.2023 r.] Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń!

📢 Uwaga! Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla całego województwa pomorskiego We wtorek po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w woj. pomorskim. Niebezpieczne zjawiska pogodowe są prognozowane we wszystkich powiatach regionu. 📢 Dzieci w usteckim żłobku będą bardziej bezpieczne Żłobek Miejski Bursztynek w Ustce otrzymał zestaw ratunkowy LifeVac, umożliwiający szybkie i skuteczne udrażnianie dróg oddechowych. Sprzęt bezpłatnie przekazała Fundacja PKO Banku Polskiego.

Prasówka 27.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak zadbać o prawidłowe trawienie w święta? Poznaj proste sposoby, aby zmniejszyć uczucie niestrawności po świątecznym obżarstwie Przejedzenie to grupa objawów wywołanych przez spożycie nadmiernej ilości pokarmów, co ma miejsce szczególnie w okresie świątecznym. Smakołyki kuszą swym zapachem i wyglądem, niestety zjedzenie ich w dużej ilości może skończyć się bólem brzucha, wzdęciami oraz zgagą. Sprawdź, w jaki sposób wspomóc trawienie po świątecznym obżarstwie.

📢 Rzeka Łeba przerwała wał w okolicy miejscowości Poraj w gminie Wicko w powiecie lęborskim. Czy istnieje ryzyko podtopienia? O godzinie 15:30 Sebastian Kluska, dyrektor MSPiR SAR poinformował, że rzeka Łeba przerwała wał w okolicy gminy Wicko w powiecie lęborskim. Według jego relacji woda wylewa się na polder. 📢 Tak mieszka Blanka Lipińska. Zobacz luksusowego apartament pisarki w modnej dzielnicy. Tak komfortowo żyje w swoim domu Blanka Lipińska Dom Blanki Lipińskiej to komfortowy apartament w prestiżowej warszawskiej dzielnicy. Autorka bestsellerowej trylogii erotycznej urządzała nieruchomość z pomocą projektantki. Zaglądamy do domu Blanki Lipińskiej i sprawdzamy, w jakich wnętrzach czuje się najlepiej. W mieszkaniu pisarki dominują ciemne barwy i minimalizm. Zobacz, jak prezentuje się luksusowy apartament autorki „365 dni”. 📢 Dzieje odbudowy kościoła Mariackiego w Słupsku spisane przez budowniczego Ksiądz Wiktor Markiewicz na Wybrzeżu pojawił się 1 lipca 1946 roku. Zamieszkał na plebanii przy ulicy Dominikańskiej 6. Jego - jak mawiał - szef, ksiądz dziekan Karol Chmielewski, od razu przydzielił mu mnóstwo duszpasterskich obowiązków w powojennym polskim już mieście. W kwestii remontu kościoła Mariackiego wikary początkowo nie miał prawa głosu, ale to właściwie dzięki niemu przekładana wciąż odbudowa zniszczonej na zewnątrz i wypalonej wewnątrz świątyni w ogóle się rozpoczęła.

📢 Bez ogródek i prosto z mostu. Tak pisano w "Głosie Miasta Słupska" Czesław Wiśniewski z Fabryki Narzędzi Rolniczych po wypiciu kilku „głębszych” zaczepiał spokojnych przechodniów. Obywatel Ruciński nie dba o swoich pracowników, którzy marzną w biurze. Obywatel Rybacki, pracownik Słupskich Zakładów Gastronomicznych, pijąc w czasie pracy, opóźnia nie tylko tok produkcji, ale i obniża jej jakość. Takie doniesienia można przeczytać w „Głosie Miasta Słupska” sprzed prawie 70 lat.

📢 Wichura przewróciła ścianę budynku mieszkalnego w Dobiesławcu. Dwie rodziny ewakuowano [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w pierwszy dzień świąt w miejscowości Dobiesławiec w gminie Będzino. Silny wiatr doprowadził do przewrócenia się ściany szczytowej w poniemieckim „bliźniaku”. 📢 Zaginieni z Pomorza. Oto aktualna lista. Zobacz kogo poszukuje policja. Widzieliście ich? Rozpoznajecie kogoś? Co roku w Polsce policja odbiera kilkanaście tysięcy zgłoszeń związanych z zaginięciem zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Część z tych osób udaje się odnaleźć, część z kolei niestety również, ale zmarłych, inni zaś nadal poszukiwani są przez policję, rodziny oraz liczne fundacje zajmujące się osobami zaginionymi. Sprawdź listę osób zaginionych, może dzięki Twojej pomocy uda się odnaleźć kolejną z nich!

📢 Pogoda w Słupsku i regionie. Nadal będzie silnie wiało Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w niemal całym kraju. Najsilniejszy wiatr będzie wiał na Pomorzu. 📢 L4 w okresie świątecznym? ZUS już zbliża się do twych drzwi Wyjazdy na wakacje za granicę, prace remontowe czy dodatkowa praca zawodowa – to tylko niektóre z aktywności osób przyłapanych przez ZUS na niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego. Zbliżające się Boże Narodzenie to dla wielu Polaków aktywnych zawodowo okazja na dodatkowy odpoczynek. Trzeba jednak uważać, bo gdy zdecydujemy się na taki wyjazd, będąc na L4, to oprócz zwolnienia lekarskiego po powrocie może czekać nas zwolnienie z pracy. 📢 Markos z Głobina miał udział w modernizacji kanału burzowego w Londynie Firma Markos z podsłupskiego Głobina znana jest głównie z kompozytowych konstrukcji wzmocnionych włóknem szklanym – szczególnie jachtów i łodzi turystycznych. Ale Markos miał też swój udział w remoncie kanału burzowego pod Baker Street w Londynie.

📢 Świąteczne iluminacje w PRL-u. Zobacz, jak wtedy były udekorowane ulice i fasady sklepów Grudzień to czas, kiedy w miastach możemy podziwiać piękne świąteczne iluminacje. Tradycja ustawiania w przestrzeni publicznej dekoracji z białych, żółtych lub kolorowych światełek sięga ubiegłego wieku. Przypominamy, jak w PRL-u dekorowano ulice i fasady sklepów w tym magicznym świątecznym okresie. 📢 Kościół św. Ottona w Słupsku ma 150 lat. Jaka jest historia tej świątyni? Kościół św. Ottona właśnie obchodzi 150 rocznicę powstania i poświęcenia. Od początku był kościołem katolickim, a po II wojnie światowej został kościołem klasztornym. Jaka jest historia tej świątyni? 📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Gotowe do wysłania obrazki i wierszyki bożonarodzeniowe 25.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne.

📢 Święta na Kaszubach owiane magią, wiarą w duchy przodków i nietypowymi potrawami [WIDEO] Kaszubi do Świąt Bożego Narodzenia przygotowują się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Zwiastuje to zapach suszonych grzybów i owoców oraz kiszonej kapusty i przyprawy piernikowej. Stół wigilijny musiał być suto zastawiony, bo w ciągu roku dawnym Kaszubom żyło się ciężko. Gdzie okiem sięgnąć tylko lasy, rzeki, jeziora i… pioch. Nic więc dziwnego, że dary przyrody królowały na stołach. I tak jest do dzisiaj.

📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 25.12.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Magia świąt Bożego Narodzenia na pocztówkach sprzed lat. Te kartki zachwycają! Boże Narodzenie na starych pocztówkach wygląda zachwycająco! Te kartki mają niepowtarzalny urok. Od lat kolekcjonuje je Izolda Wysiecka z Juszek w gm. Kościerzyna. W jej zbiorach są nawet pocztówki haftowane. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i wybierzcie się w sentymentalną podróż do minionej epoki. 📢 Boże Narodzenie na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej Ponad tysiąc marynarzy z 54 statków Polskiej Żeglugi Morskiej spędzi tegoroczne święta Bożego Narodzenia na morzu lub w portach – poinformował Krzysztof Gogol z PŻM. Załogi świętować będą m.in. w portach Ameryki Południowej.

📢 Prognoza pogody dla Pomorza. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w woj. pomorskim. Niebezpieczne zjawiska pogodowe są prognozowane we wszystkich powiatach regionu.

📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 70. i 80. Zobacz i poczuj ten klimat! Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL.

📢 Żołnierze 7. Brygady Obrony Wybrzeża złożyli świąteczne życzenia kombatantom Z okazji świąt Bożego Narodzenia żołnierze 7. Brygady Obrony Wybrzeża odwiedzili kombatantów II wojny światowej. Złożyli im życzenia i wręczyli świąteczne upominki. 📢 Kanał Młyński w zimowej scenerii. O tym jak zima skuwała rzekę Słupię 50 lat temu [ZDJĘCIA] Zarys kartograficzny słupskiej Wyspy Młyńskiej przypomina obecnie ludzką stopę otoczoną rzecznymi wodami. Wygląda na to, że tutaj się spełnia popularne życzenie o stopie wody, chociaż kilu czy czegoś podobnego wcale nie ma. Są za to dna głównego nurtu rzeki Słupi i jej odnogi - Kanału Młyńskiego, które mróz skuwał niemal całkowicie. 📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie w skromnej odsłonie [zdjęcia] Niedzielna giełda handlowa w świątecznej atmosferze. Sprawdziliśmy co dzisiaj oferowali sprzedawcy.

📢 Samochód z kolorowymi lampkami choinkowymi. Po kontroli policji, kierowca musiał zdjąć przystrojenie Policjanci słupskiej drogówki kontrolowali kierowcę z powiatu bytowskiego, który udekorował swój samochód kolorowymi lampkami choinkowymi. 📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Trwa przebudowa ulicy Owocowej w Słupsku. Zobacz, jak wyglądają prace [ZDJĘCIA] Rozpoczęły się prace przy modernizacji ulicy Owocowej w Słupsku. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i przystanki autobusowe. Remont ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku.

📢 Felerna inwestycja w Słupsku. Tunelem pod torami tylko z parasolką Nowa inwestycja jest ewidentnie wadliwa. To już kolejny raz, kiedy podczas deszczu tunel pod torami na dworcu PKP w Słupsku przecieka. Tym razem nie ma ta jeziora - jak ostatnio - ale przechodniom na głowę leje się woda. PKP PLK zapewnia, że będzie przebudowa tunelu.

📢 Dramat w pociągu z Gdańska do Koszalina. TLK zatrzymał się między Lęborkiem a Słupskiem. "Na stację mamy dojść piechotą, po torach" Dramatyczna i absurdalna sytuacja w pociągu na trasie Gdańsk - Koszalin. Pociąg TLK zatrzymano na stacji w Potęgowie, między Lęborkiem a Słupskiem. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu pasażerowi usłyszeli, że pociąg podjedzie do Słupska, a na stację mają dojść piechotą - w nocy i w wichurze. Jak dojadą do Koszalina? - We własnym zakresie mamy załatwić sobie transport. PKP nie zamierza podstawić komunikacji zastępczej - relacjonują zirytowani pasażerowie.

📢 Ryszard Sylka nie będzie kandydował na urząd burmistrza Bytowa w kolejnych wyborach (WIDEO) Ryszard Sylka nie będzie kandydował na urząd burmistrza Bytowa w kolejnych wyborach samorządowych. O swojej decyzji poinformował zgromadzonych podczas świąteczno-noworocznego spotkania na bytowskim zamku. - Zdecydowały względy osobiste - mówił burmistrz Bytowa. 📢 Wichura w regionie słupskim. Strażacy mają ręce pełne roboty [ZDJĘCIA] Powalone drzewa, podtopienia, zerwane elewacje. Ostatnie godziny były dla strażaków czasem wytężonej pracy. Wichura daje się we znaki w całym regionie słupskim. 📢 Tak było ponad 30 lat temu. Przedświąteczny handel w Miastku. Baleron i banany (ZDJĘCIA) Będą szynki, balerony, cytrusy, a nawet proszek do pieczenia - zapewniał czytelników w grudniu 1988 roku Lech Domina, wiceprezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miastku. Reporter piszący te słowa raportował wówczas, że zaopatrzenie w typowe artykuły świąteczne w sklepach geesowskich jest dobre. Dla nikogo nie zabraknie tradycyjnego karpia, który jest sprowadzany z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miastku. - Będzie też dużo śledzi - pisał dziennikarz, stwierdzając jednak, że brakuje pstrąga, szczupaka i płoci. Za to przewiduje się zwiększenie dostaw kawy aż do 600 kilogramów do wszystkich sklepów GS w gminie.

📢 Wichura w regionie słupskim. Zerwany dach szkoły we Włynkówku [ZDJĘCIA] W związku z wiatrem oraz opadami deszczu i śniegu strażacy z woj. pomorskiego interweniowali 104 razy - podał dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP. Najwięcej interwencji było w powiecie słupskim. W jednej ze szkół wichura zerwała dach. 📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 W Słupsku uczczono pamięć żołnierzy i policjantów poległych w misjach zagranicznych W Słupsku uczczono Dzień Pamięci Zmarłych i Poległych w Misjach Pokojowych poza granicami kraju. Na grobie zmarłego

podinspektora Andrzeja Kaczora, który zginął w Iraku w 1995 r. - pierwszego polskiego policjanta, który poległ na służbie poza granicami, zapalono znicze.

📢 Wigilia w Jasiu Kowalskim. Samotni, bezdomni podzielili się opłatkiem (WIDEO) W bytowskiej restauracji Jaś Kowalski odbyło się spotkanie wigilijne dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących. Przy wspólnym stole zasiadło blisko kilkadziesiąt osób. 📢 Autobusem MZK po chodniku na Armii Krajowej w Słupsku Dziwne zachowania słupskich kierowców MZK obserwujemy ostatnio na ulicach miasta. Najpierw kierowca "jedynki' pojechał pod prąd ulicą Wojska Polskiego, a teraz czytelnik przysłał nam zdjęcia, na których widać kierowcę jadącego nowo wyremontowanym chodnikiem na ulicy Armii Krajowej. Być może dlatego, że chciał ominąć inny autobus, który na zakręcie uderzył w znak drogowy. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.23] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Robot operacyjny Da Vinci w słupskim szpitalu gotowy do działania. Pierwsza operacja w styczniu W połowie stycznia przyszłego roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku zostanie przeprowadzona pierwsza operacja urologiczna z wykorzystaniem robota operacyjnego Da Vinci. W ciągu roku wykonanych zostanie około dwustu operacji z wykorzystaniem robota. To sprzęt najnowszej generacji wart ponad 12 mln zł. Zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa pomorskiego. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 19.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Wypadek koło Motarzyna. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W sobotę wieczorem doszło do poważnego wypadku koło Motarzyna (gmina Dębnica Kaszubska). Poszkodowany kierowca został odwieziony do szpitala.

📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach! 📢 Choinki za odpady w słupskim PSZOK-u. Ogromna kolejka po świąteczne drzewka! [ZDJĘCIA] Jak co roku, słupski ratusz wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej zorganizował świąteczną akcję ekologiczną. Mieszkańcy mogli odebrać w PSZOK-u choinki w zamian za makulaturę czy elektrośmieci. Zainteresowanie mieszkańców było ogromne!

📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Grudniowa kolacja "Czarni and Friends" w Hotelu Grand Lubicz w Ustce [ZDJĘCIA] Kolejny raz Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w uroczysty sposób podziękowała wszystkim, którym zależy na dobru słupskiej koszykówki. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!- 10.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 10.12.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 10.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Sztorm, jakiego na Bałtyku nie było. Doszło do prawdziwego kataklizmu Sztormy na Bałtyku najczęściej występują w listopadzie, grudniu i styczniu. Stanowią one ogromne zagrożenie dla statków i dla wybrzeża. W nocy sylwestrową 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 Rozpoczął się finał wojewódzki Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 W Słupsku świętowali wszyscy nauczyciele. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej [ZDJĘCIA] Za trudy codziennej pracy, poświęcenie i szerzenie wiedzy podziękowano dziś (13.10) wszystkim słupskim nauczycielom. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w sali bankietowej „Aureus”. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać. 📢 Z archiwum GP24. Zawody Strong Man, koncert Ich Troje. Tym żyło miasto 20 lat temu [ZDJĘCIA] Dziś kolejna odsłona naszego fotograficznego archiwum. Tym razem mamy dla Was zdjęcia z lipca i sierpnia 2003 roku. Zobacz, jakimi wydarzeniami żyli mieszkańcy Słupska i regionu. Naprawdę dużo się działo!

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 17.04.2023 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę!

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2022. Gotowe do wysłania obrazki bożonarodzeniowe z życzeniami. Gotowe życzenia do wysłania 25.12.22 Życzenia na Boże Narodzenie to już tradycja. Kiedyś wysyłaliśmy sobie kartki bożonarodzeniowe pocztą, dziś natomiast, korzystając z dostępnej technologii robimy to za pomocą komunikatorów. Życzenia na Boże Narodzenie docierają w ten sposób szybciej i bezpieczniej. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was zestaw gotowych do wysłania obrazków z życzeniami bożonarodzeniowymi, które możecie pobrać i wysłać. 📢 Świąteczna iluminacja w Damnicy koło Słupska. Tysiące światełek przyciągają mieszkańców i turystów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 16:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, pączków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Kawiarnie w PRL-u stanowiły centrum życia towarzyskiego i wyróżniał je niepowtarzalny klimat. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Kawiarnie w czasach PRL-u stanowiły centrum życia towarzyskiego i wyróżniał je niepowtarzalny klimat. Gromadziły rzesze mieszkańców miast oraz miejscowości, którzy potrzebowali oderwać się od szarej, a także trudnej codzienności. Organizowano tam dancingi oraz inne wydarzenia o charakterze rozrywkowym, podejmowano dyskusje na rozmaite tematy, a niejedno z tych miejsc kojarzyło się z najlepszą kawą albo herbatą, najbardziej wyśmienitym ciastem bądź lodami, a do tego wspaniałą muzyką czy wyjątkowym wystrojem. Zobacz archiwalne zdjęcia kawiarni z czasów PRL-u. 📢 Słupscy uczniowie wyróżnieni. Wręczono im stypendia Prezydenta Miasta Słupska W czwartek w słupskim ratuszu odbyła się XXIII edycja wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska. Wyróżniono 45 uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne.

📢 Jak zmieniało się centrum Słupska? Układ komunikacyjny z rondem pod szaszłykiem Zaprojektowano go i rozpoczęto budowę 50 lat temu, bo przejazd przez Słupsk we wszystkich kierunkach, a zwłaszcza nad morze, stawał się wielkim utrapieniem komunikacji drogowej. Słupsk jako peerelowski ośrodek przemysłu i rolnictwa był już w fazie dynamicznego rozwoju, wkrótce został stolicą nowo utworzonego województwa. Plan przebudowy układu komunikacyjnego centrum objął skrzyżowania u zbiegu alej Sienkiewicza i Wojska Polskiego oraz ulic Jedności Narodowej, 9 Marca (obecnie Anny Łajming) i Starzyńskiego. Zawalidrogą okazał się Dom Kultury Kolejarza. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Słupskie oczko natury zwane Stawem Łabędzim. Tam, gdzie była Wieś Murzyńska [ZDJĘCIA] Ulubione przez słupszczan miejsce spacerów, spotkań i rekreacji, czasem zawodów wędkarskich, regat żeglarskich i zawodów pływających modeli jest największym naturalnym zbiornikiem wodnym w dorzeczu Słupi w granicach administracyjnych Słupska. Nazwa zapożyczona od łabędzi, które od niepamiętnych czasów mają tutaj swoje lęgowiska. Kiedy pół wieku temu Staw Łabędzi wpadł w oko mojego obiektywu istniała jeszcze „Wieś Murzyńska” - taki sezonowy bar, usytuowany w pobliżu ul. Orzeszkowej. 📢 Restauracja w bytowskim zamku ma nowego dzierżawcę. Lokal zmienił się nie do poznania Restauracja i hotel w bytowskim zamku nie miała szczęścia do dzierżawców. Z ostatnim miasto wypowiedziało umowę ze względu na wysokie zadłużenie sięgające ponad 100 tysięcy złotych.

