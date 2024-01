Przegląd prasy (28.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ekstraklasa koszykarzy. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arriva Polski Cukier Toruń 90:65”?

Prasówka 28.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ekstraklasa koszykarzy. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arriva Polski Cukier Toruń 90:65 W meczu 19. kolejki koszykarze Czarnych pokonali Polski Cukier Toruń 90:65. Najlepszym strzelcem gospodarzy był Michał Michalak. Zdobył 20 punktów.

📢 Tragiczny wypadek na Pomorzu! Nie żyje 29-letni motocyklista Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 27 stycznia w godzinach popołudniowych na drodze wojewódzkiej 222 między Trąbkami Wielkimi a Kleszczewem. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem zmarł 29-letni kierowca jednośladu. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

Prasówka 28.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiety Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 10. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg w ekstremalnych warunkach tylko dla twardzieli W sobotę, 27 stycznia w Słupsku odbył się 10. „Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej. W biegu wystartowało 755 uczestników z całego kraju, w tym 95 kobiet. W przeważającej mierze byli to przedstawiciele różnych służb mundurowych, ale nie tylko. Pobiec mógł każdy, ale w pełnym umundurowaniu, wysokich butach i z 10-kilogramowym plecakiem. 📢 Oto "polski Hogwart", czyli ouszczone budynki na Pomorzu. Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów usteckiego liceum ogólnokształcącego i technikum Piękne panie, przystojni panowie, dumni nauczyciele i wzruszeni rodzice. W piątek uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce wzorowo odtańczyli studniówkowego poloneza w parze z nauczycielami i przedstawicielami Rady Rodziców. Teraz pozostaje odliczanie dni do matury. 📢 Szalona premiera i inne spektakle. Zobacz, co możesz w najbliższych miesiącach obejrzeć w słupskim teatrze 10 lutego Nowy Teatr w Słupsku zaprasza na pierwszą premierę w tym roku. Będzie to spektakl poświęcony... muzyce disco polo, pod tytułem „Jesteś szalona”. Czego możemy się spodziewać? Wszystkiego, bowiem reżyseruje przedstawienie Tomasz Man. A na co jeszcze możesz się wybrać w najbliższych miesiącach? Zobacz.

📢 Zobacz wyjątkowy dom Katarzyny Dowbor – galeria zdjęć. Tu kręcony jest najnowszy program dziennikarki „Dowborowa od nowa” Katarzyna Dowbor mieszka w przytulnym domu z ogrodem nieopodal Warszawy. Lubiana dziennikarka zaaranżowała wnętrza bez pomocy architekta. Wieloletnia prowadząca „Nasz Nowy Dom” postanowiła jednak, że czas na remont. Spektakularną metamorfozę pokaże w nowym programie „Dowborowa od nowa”. Zobacz, gdzie mieszka Katarzyna Dowbor z ukochanymi zwierzakami. 📢 Gdzie mieszka Doda? Zobacz wyjątkowy dom piosenkarki w centrum miasta. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody w stolicy Doda to popularna polska wokalistka, którą na Instagramie obserwuje ponad 1,6 miliona internautów. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko topowa polska piosenkarka. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się gwieździe. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

📢 Kolejne zderzenie pojazdów na obwodnicy Słupska. Były utrudnienia w ruchu W sobotę przed godziną 11 doszło do zderzenia dwóch pojazdów na obwodnicy Słupska, na wysokości Redzikowa. Poszkodowany został jeden z kierowców. Na miejscu policja ustala okoliczności wypadku. To już drugie zderzenie pojazdów na obwodnicy w tym tygodniu. 📢 Bezpłatne lodowisko pod słupskim ratuszem przez dwa tygodnie ferii W sobotę pod słupskim ratuszem otwarto lodowisko. Powstało w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Czynne będzie przez dwa tygodnie ferii. Tafla jest syntetyczna, więc temperatura powietrza nie ma wpływu na funkcjonowanie. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku [ZDJĘCIA] Co to był za bal! Uczniowie Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku bawili się na studniówce zorganizowanej w Domu Weselnym Felix! Zobacz zdjęcia z niezapomnianej imprezy maturzystów.

📢 IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i gwałtownym wzrostem stanu wody w Bałtyku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem w woj. pomorskim. Hydrolodzy przewidują także wzrost poziomu wody na Bałtyku. 📢 Rolnicy.Podlasie. Oto najsłynniejsze gospodarstwa w Polsce. Tak mieszkają znani rolnicy Serial Rolnicy.Podlasie oglądamy od lat. Podczas trwania programu gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach sporo się zmieniły. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko. 📢 Piramida Cheopsa na Kaszubach. To jedyne takie miejsce w Polsce [ZDJĘCIA] Może w to nie uwierzysz, ale piramidy można zobaczyć pod Bytowem. To autorski projekt Czesława Zarzyckiego.

📢 Studniówki 2024. Tak bawili się uczniowie V LO w Słupsku [ZDJĘCIA] Co za bal! Studniówka uczniów V LO w Słupsku odbyła się w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Mechanika" [ZDJĘCIA] W piątek uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Stara Pralnia. Zobacz fotorelację! 📢 Lasy w okolicy Kostrzyna kryją ogromne, betonowe konstrukcje. Od dziesięcioleci stoją porzucone. Kiedyś korzystali z nich żołnierze Hitlera Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera.

📢 „Błyskawica” po pobycie remontowym w stoczni już przy nabrzeżu. Powrót nie obył się bez niespodzianek ORP Błyskawica uderzył dziobem w nabrzeże. Ma lekko zdeformowaną dziobnicę i otarcia farby, którą właśnie został pomalowany w Stoczni Wojennej. Nie przeszkodzi to w jego udostępnieniu podczas finału WOŚP. Będzie to jedyna taka okazja w najbliższym czasie. Od października 2023 roku na nobliwej damie polskiej marynarki trwa remont. Zakończy się w kwietniu.

📢 Dodatkowe 21 dni urlopu. Komu przysługuje? Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia O dodatkowych trzech tygodniach urlopu marzy pewnie każdy. Okazuje się, że są osoby, które mogą skorzystać z dodatkowych 21 dni urlopu zdrowotnego i to w pełni odpłatnie. Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia? To nie tylko nauczyciele. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać taki przywilej.

📢 Gmina Ustka ma swoją pierwszą wirtualną strzelnicę. Powstała w szkole w Objeździe W Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe w gminie Ustka otwarto wirtualną strzelnicę. Obiekt ma służyć uczniom szkół z gminy Ustka oraz gmin ościennych, członków organizacji i stowarzyszeń paramilitarnych, sił zbrojnych, a także dla wszystkich mieszkańców gminy. 📢 Zaczarowany świąteczny dom w Damnicy. A zaczęło się od… choinki wyrzuconej za okno Zaczarowany świąteczny dom Kazimierza Michonia z Damnicy to prawdziwe cudo. Rokrocznie posesja zamienia się w bajeczny ogród świateł. Docenili to mieszkańcy gminy i całego regionu, którzy głosowali w plebiscycie „Świeć się z Energą” na najpiękniej oświetlone wsie i miasta. Tysiącami głosów Zaczarowany Świąteczny Dom wygrał, tym samym zdobywając nagrodę specjalną. 📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra z Arriva Polskim Cukrem Toruń Grupa Sierleccy Czarni Słupsk po trzech przegranych z rzędu sami postawili się pod ścianą. Ewentualna porażka z ekipą z Torunia ekstremalnie utrudni ich sytuację w kontekście walki o czołową ósemkę.

📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

📢 O dziurawych ulicach, wadliwej nawierzchni kortu tenisowego i planach inwestycyjnych. Sesja w Ustce Na sesji usteckiej rady miasta w czwartek nie podjęto strategicznych uchwał. Jednak radni pytali urzędników o sprawy, których załatwienie nieco przeciąga się w czasie. 📢 Strażacy z Ustki ćwiczą na Stawku Upiorów. Lodowe sanie w akcji W Ustce na Stawku Upiorów trwają ćwiczenia strażackie na lodzie. Uczestniczy w nich Jednostka Ratowniczo Gaśnicza PSP z Ustki oraz wojskowe straże – z CSMW i poligonu.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 26.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 26.01.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 26.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Góry śmieci i wszechobecny smród. Nałogowe zbieractwo sąsiadki sporym problemem dla mieszkańców słupskiego bloku. Czują się bezradni Z niecodziennym problemem zmagają się mieszkańcy bloku przy ulicy Koszalińskiej w Słupsku. Skarżą się, że ich sąsiadka cierpi na nałogowe zbieractwo, a jej lokum po sufit wypełniają śmieci. „Smród ciągnie się po całej klatce. Tak nie da się żyć” - mieszkańcy czują się bezradni. Boją się o swoje życie i zdrowie.

📢 110 etatów w straży granicznej czeka na chętnych na całym Pomorzu 110 miejsc czeka w tym roku na kandydatów do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej, rekrutacja już się rozpoczęła. Dokumenty aplikacyjne można składać w Komendzie MOSG w Gdańsku oraz w jednostkach Straży Granicznej w Świnoujściu, Rewalu, Szczecinie, ale też Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Elblągu i Krynicy Morskiej.

📢 Wypadek na obwodnicy Słupska. Cztery osoby zostały ranne [ZDJĘCIA] W środę (24 stycznia) około godziny 20. doszło do wypadku na obwodnicy Słupska. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych ranne zostały cztery osoby. 📢 Bójka na ulicy Filmowej w Słupsku. Dwóch na wolności, dwóch nadal w areszcie Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrzył w środę zażalenia obrońców na tymczasowe aresztowania czterech podejrzanych o udział w bójce na ulicy Filmowej w Słupsku. Dwóch wyszło na wolność, dwóch pozostaje w areszcie.

📢 Wiadukt na ul. Szczecińskiej idzie do rozbiórki. Kierowców czekają miesiące utrudnień Na przełomie lutego i marca rozpocząć się ma rozbiórka wiaduktu na ul. Szczecińskiej w Słupsku. W jego miejscu powstanie nowy obiekt, ale zanim zostanie wybudowany, kierowców i pasażerów czeka nawet siedem miesięcy objazdów i utrudnień.

📢 Hu hu ha nasza zima zła. Najlepsze morsowanie tylko w Ustce (ZDJĘCIA) Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się tradycyjna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni. 📢 7 zachwycających plaż Madery. Portugalska wyspa wiecznej wiosny zachwyca widokami Madera to prawdziwy turystyczny diament wśród światowych wysp. Należący do Portugalii ląd słynie przede wszystkim z zachwycających krajobrazów i dobrej pogody. Wyspa wiecznej wiosny nie zawodzi także w kwestii miejsc na relaksujący wypoczynek – dowodem jest istnienie tych zapierających dech w piersiach plaż. 📢 Rozpoczął się demontaż mostu czołgowego. Powstanie nowa przeprawa przez Słupię Z początkiem tygodnia rozpoczęły się prace przy demontażu mostu czołgowego leżącego na trasie budowanego odcinka ringu miejskiego. W jego miejscu powstanie nowa przeprawa, a stara konstrukcja trafi do miejskich magazynów.

📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Długo wyczekiwana inwestycja w Ustce 📢 18. Bal Charytatywny dla podopiecznych DPS w Machowinku. Darczyńcy byli hojni (WIDEO) Bal Charytatywny na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Machowinku osiągnął pełnoletność. Na XVIII imprezie w Dolinie Charlotty bawiło się blisko dwieście osób. Nie zabrakło działaczy społecznych, przedsiębiorców, samorządowców. Przyszli wszyscy Ci, którym los i dobro podpieczonych nie jest obojętne.

📢 Nowe mieszkania dla słupszczan gotowe. Zakończyła się inwestycja przy ulicy Płowieckiej W ciągu kilku najbliższych dni, do dwóch nowo wybudowanych budynków wprowadzić się mają pierwsi lokatorzy. Przy ulicy Płowieckiej powstało kilkadziesiąt mieszkań komunalnych. 📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe. Co jest modne w tym roku? Zobacz! [ZDJĘCIA] Studniówka to pierwsza poważna impreza młodego człowieka. Tak samo ważny jest odpowiedni dobór kreacji studniówkowej. Zobacz, jaka moda panuje wśród tegorocznych maturzystek. Jakie suknie wybierały na bal w 2024 roku? 📢 Wypadek w Komninie. Auto płonęło. Tata Natalki dziękuje ludziom, którzy uratowali jego córeczkę (zdjęcia) Auto stanęło w płomieniach po tym, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wyrzuciło go na ogrodzenie posesji. Wewnątrz - oprócz kierowcy - była kobieta w ciąży i jej 9-letnia córka Natalka. Jej tata dziękuje ludziom, którzy uratowali córkę z płonącego auta.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie (ZDJĘCIA) Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych bawili się na swojej studniówce. Było pięknie i uroczyście. A także zaskakująco. Kreacje młodych pań i panów zwalały z nóg. Ich interpretacja poloneza była równie energetyczna. 📢 Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani przez Policję. Znasz te twarze? Zgłoś się na 997 (LISTY GOŃCZE) Policjanci ze Słupska opublikowali wizerunki osób poszukiwanych za przestępstwa i wykroczenia. Osoby te są pilnie poszukiwane. Każdy, kto posiada informacje dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego lub poszukiwanej, powinien zgłosić się na Policję.

📢 Zimowe grzybobranie! Tak to możliwe! Przekonuje o tym nasza Czytelniczka (ZDJĘCIA) Niektórzy pukają się w czoło. Na grzyby? Zimą? A owszem. Pani Agnieszka to udowadnia i przekonuje, że skarby lasu można też znaleźć pod śniegiem.

📢 Studniówki 2024. Uczniowie I LO w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Unikatowe fotografie starego Miastka. To podróż w czasie. Zobaczcie zdjęcia Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia. 📢 Co za bal !!! Studniówka uczniów 2 LO w Słupsku w Aureusie. Zobaczcie galerię zdjęć (zdjęcia) Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa Tak pięknego wykonania poloneza dawno nie widzieliśmy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawią się na swojej studniówce. Jest pięknie i uroczyście. Kreacje młodych pań i panów zachwycają. 📢 Studniówki 2023. Tak bawili się uczniowie V LO w Słupsku [ZDJĘCIA] W sobotę na studniówce w Aureusie bawili się uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W sobotę 23 października odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się doskonale podczas imprezy zorganizowanej w słupskiej restauracji Aureus.

