Przegląd prasy 28.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 28.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Od stycznia w Ustce zacznie obowiązywać wyższa opłata uzdrowiskowa Na ostatniej sesji Rady Miasta w Ustce radni uchwalili wyższą opłatę uzdrowiskową oraz wzrost o 15 proc. podatku od środków transportowych. Radni uchylili też uchwałę zobowiązującą burmistrza do przygotowania projektu tzw. „uchwały reklamowej”.

📢 W sobotę bezpłatnie sprawdzisz światła w swoim samochodzie Jutro, 28 października (sobota) każdy kierowca będzie mógł za darmo sprawdzić ustawienie świateł w swoim samochodzie. Alkcja zostanie przeprowadzona m.in. w Słupsku i Bytowie. 📢 Mamy w Słupsku park imienia Janusza Grocholewskiego. Miasto upamiętniło zasłużonego lekarza Janusz Grocholewski oficjalnie objął patronat nad Parkiem Wschodnim w Słupsku. Zasłużony lekarz transfuzjolog przyczynił się do rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa w regionie słupskim.

Prasówka 28.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy [28.10.2023] Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

📢 Onkologiczne spotkanie w Ustce. Gościem wybitny chirurg onkolog Zoran Stojcev W sobotę (28.10) w Ustce odbędzie się spotkanie onkologiczne pt. "Wykrywanie, leczenie i profilaktyka nowotworów piersi". Zaplanowany jest m.in. wykład prof. dr. hab. Zorana Stojceva - chirurga onkologa oraz spotkanie z kobietami ze Słupskiego Stowarzyszenia "Amazonka", które podzielą się swoimi historiami. 📢 To był jubileusz pełen wspomnień i wzruszeń. Słupska „trójka” świętowała 50. urodziny [ZDJĘCIA] To był wyjątkowy dzień dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku. Placówka świętowała 50-lecie swojej działalności. Nie obyło się bez wspomnień i wzruszeń, nie zabrakło znamienitych gości. 📢 Sposoby na cienkie i rzadkie włosy, które dodadzą im objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur Cienkie i rzadkie włosy są problematyczne. Oprócz stosowania kosmetyków możesz się wesprzeć odpowiednio dobraną fryzurą specjalnie dla takich kosmyków. Dzięki takiemu uczesaniu włosy wizualnie zyskają na objętości. Zobacz zdjęcia odmładzających fryzur, które pomogą zatuszować cienkie włosy.

📢 Podkarpackie duchy i straszydła: 16 najbardziej nawiedzonych miejsc niedaleko Rzeszowa na wycieczkę z dreszczykiem Województwo podkarpackie jest piękne, ale bywa też tajemnicze i nieco straszne. Październik (zwany też straszdziernikiem z uwagi na zbliżające się święto Wszystkich Świętych) to świetna pora, by wybrać się na wycieczkę z dreszczykiem do miejsc, gdzie spotkać można duchy i diabły Podkarpacia. Stare zamki, tajemnicze pogańskie świątynie, fortyfikacje, z których można już nigdy nie wyjść - nie brak w okolicach Rzeszowa miejsc, do których zapuszczą się tylko najodważniejsi. Zapraszamy do przewodnika po 16 najbardziej nawiedzonych i niepokojących miejscach na Podkarpaciu, w sam raz na wycieczkę dla poszukiwaczy mocnych wrażeń.

📢 Szkoła w Redzikowie wzbogaciła się o gabinet integracji sensorycznej i defibrylator 27 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym otwarto gabinet integracji sensorycznej mający wspomóc funkcjonowanie dzieci, u których stwierdza się zaburzenia przetwarzania zmysłowego. Szkoła w Redzikowie zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnościami różnego stopnia, stąd potrzeba wsparcia poprzez specjalistyczną terapię i naukę.

📢 Piękne stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Wyjątkowe dekoracje na cmentarz na 1 listopada. Te wiązanki na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 XXXVI Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwon-do ITF w Ustce. Organizatorzy zapraszają na wydarzenie Najbardziej prestiżowe zawody w kalendarzu Polskiego Związku Taekwon-Do ITF wracają na Pomorze po ponad 30 latach! Impreza odbędzie się 4 listopada w hali widowiskowo - sportowej usteckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

📢 Bukiet na cmentarz – zobacz najpiękniejsze kompozycje na Wszystkich Świętych. Sprawdź, jak pięknie udekorować nagrobek bukietami kwiatów Bukiety kwiatów to obok wiązanek i chryzantem w donicach jedne z najczęściej wybieranych dekoracji pomnika na Wszystkich Świętych. Dekorowanie grobu kwiatami – zwłaszcza tymi prawdziwymi – jest powszechnie uważane za wyraz pamięci o zmarłym. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych bukietów na cmentarz! Od tych kompozycji trudno oderwać wzrok. 📢 Rozpoczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Budynek zostanie wyburzony i powstanie zupełnie nowy obiekt Zaczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Na wygrodzonym terenie powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy, a obecne obiekty zostaną zburzone. W tym miejscu wybudowany zostanie zupełnie nowy dworzec kolejowy. Podróżni będą jednak musieli trochę poczekać. Inwestycja ma być gotowa do końca 2026 roku.

📢 Kupiła w Internecie 250 butelek wódki i wpłaciła zaliczkę. Alkoholu jednak nie dostała Kobieta wśród ogłoszeń o tematyce ślubnej na jednym z portali społecznościowych, znalazła korzystną ofertę sprzedaży alkoholu. Podczas korespondencji ze sprzedawcą zdecydowała się zakupić od niego 250 sztuk butelek wódki, którą miała odebrać osobiście. Warunkiem było jednak wpłacenie zaliczki. Po przelaniu 3,5 tys. złotych wyruszyła w drogę po odbiór alkoholu. Na miejscu okazało się, że pod wskazanym adresem nikogo nie ma, a kontakt ze sprzedawcą się urwał. Policjanci apelują o większą ostrożność przy zakupach w sieci. 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Szczawnica i jej atrakcje turystyczne. Uzdrowiskowa miejscowość w Małopolsce na weekendowy wypad, spacery, górskie i rowerowe wycieczki „Perła Małopolski” i świetna alternatywa dla zatłoczonego Zakopanego. Tak mówią o Szczawnicy jej stali bywalcy. To uzdrowiskowa miejscowość w województwie małopolskim, którą odwiedza coraz więcej turystów. To właśnie tam można pospacerować po Pieninach, pojeździć na rowerze w pięknych okolicznościach przyrody i napawać się widokami przełomu Dunajca. W Szczawnicy warto też spróbować leczniczych wód. Podpowiadamy, jakie atrakcje turystyczne znajdziecie w Szczawnicy i jej okolicach. 📢 Podopiecznie warsztatów z Bytowa zrobili kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie (WIDEO) Przygotowania trwały kilka tygodni. Pracownia stolarska, ogrodnicza i rękodzieła pracowała pełna parą. Ale opłacało się. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowali kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie! Blisko 100!

📢 Zielona Góra na weekend: 18 atrakcji i pomysłów na przygody. Restauracja z dżunglą w środku, deptak pełen Bachusików i inne cuda Zielona Góra to winiarskie i festiwalowe centrum województwa lubuskiego. W mieście nie brak atrakcji na weekendową wycieczkę czy city break o każdej porze roku. Ani dorośli, ani dzieci nie będą się tu nudzić. Przygotowaliśmy dla was listę 18 najlepszych atrakcji Zielonej Góry w sam raz na weekend. Wyjaśniamy, czym są zielonogórskie Bachusiki, o czym plotkują kamienie plotkarskie, gdzie w Zielonej Górze można spotkać surykatki, które muzea warto odwiedzić, gdzie pójść na spacer albo poszaleć na trampolinach.

📢 Jest na rozkładzie, ale nie przyjeżdża. Mieszkańcy Włynkowa zastanawiają się, gdzie podział się poranny PKS „Rozkład jazdy swoje, PKS swoje” – napisali do naszej redakcji niezadowoleni mieszkańcy Włynkowa. Poranny autobus nie zajeżdża do ich miejscowości, mimo że kurs widnieje na rozkładzie jazdy. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Na świętego Marcina najlepsza gęsina! Ile kosztują pierogi z gęsiną, półgęsek, pasztet? W cenniku bywa luksusowo W listopadzie szczególne miejsce w menu restauracji oraz na niepodległościowych festynach zajmuje gęsina. Nogi, piersi z gęsi czy całe tuszki pojawiają się coraz częściej również w marketach. Postanowiliśmy sprawdzić ceny gotowych produktów, m.in. pierogów, pieczeni i pasztetów oraz surowego mięsa. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 27.10.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Dobre wiadomości dla Marynarki Wojennej RP. Podpisano kolejne - polsko-norweskie - kontrakty na sprzęt wojskowy. "To ważny system dla NATO" Spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej i norweskiego Kongsberg Defence & Aerospace zawarły umowy na dwie kolejne Morskie Jednostki Rakietowe i serwis rakiet NSM. Dobre informacje dla Marynarki Wojennej RP przekazał na platformie X szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. 📢 Ludzie żyją tak długo, jak długo o nich pamiętamy... Rozmawiamy z dr Martą Anną Sałapatą, pedagożką i psychotraumatolożką specjalizującą się w tematyce straty i żałoby w gabinecie „Alfabet żałoby” w Słupsku. 📢 Nieznane i unikalne zdjęcia powojennego Słupska [galeria] Widoki z powojennego Słupska to nadal spory rarytas nie tylko dla historyków i regionalistów, ale dla każdego miłośnika dziejów miasta. Dotarliśmy do zbiorów Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w którym zgromadzone są nieznane zdjęcia Słupska z pierwszych powojennych lat.

📢 Dwie książki o Słupsku, które warto mieć na bibliotecznej półce Słupsk miał w tym roku szczęście do publikacji, które opisują historię miasta w różnych dziedzinach życia. Najważniejszą pozycją bez wątpienia jest książka "Słupsk 1945. Miasto Niemców, Sowietów i Polaków" prof. Wojciecha Skóry. Warto jednak pochylić się także nad dwoma innymi wydawnictwami. Są to "Spotkaliśmy się w Słupsku. Opowieści osadników" i "Słupsk otulony muzyką". 📢 Dwa złote za każdy postój. Przewoźnicy zapłacą za korzystanie z nowego dworca w Słupsku Za każde zatrzymanie się autobusu na nowym węźle transportowym miasto pobierze od przewoźników dwa złote. To najwyższa możliwa do wprowadzenia stawka. 📢 Znicze – co zrobić, żeby paliły się dłużej? Polacy wypróbowali ten patent i przyznają: to działa! Ten produkt masz w swojej kuchni! Wszystkich Świętych to czas, kiedy chcemy, aby na grobach naszych bliskich zagościły nie tylko ozdobne wieńce i donice z chryzantemami, ale również piękne znicze. Wiadomo, że najokazalej prezentują się one wieczorem, kiedy drobne płomyki oświetlają cały cmentarz. Co zrobić, aby znicze paliły się jak najdłużej? Czy istnieje sposób na wydłużenie czasu palenia się wkładów do zniczy? Wyjaśniamy.

📢 Pijany rowerzysta sprawcą kolizji w Słupsku. Miał w organizmie 1,5 promila alkoholu Do kolizji doszło wczoraj w Słupsku na skrzyżowaniu ul. Madalińskiego i Kaszubskiej. Pijany rowerzysta uderzył w osobówkę, stracił równowagę i przewrócił się na jezdnię. 📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim.

📢 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie. Polskie miasto zwyciężyło w najnowszym rankingu! Czym zachwyciło zagranicznych ekspertów? Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów.

📢 Scena Wolności i grad nagród - o tym, co słychać w Nowym Teatrze w Słupsku, mówi dyrektor Dominik Nowak "Mała Piętnastka" zbiera kolejne nagrody, a Nowy Teatr zaprasza na festiwal Scena Wolności. Są jeszcze ostatnie bilety na kilka spektakli. Lepiej się pospieszyć, bo szybko znikają. Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Dominikiem Nowakiem, dyrektorem NT. Uwaga! Pada w niej niecenzuralne słowo, ostrzegamy! 📢 Znamy dokładną lokalizację elektrowni jądrowej na Pomorzu. PEJ uzyskał decyzję o ustaleniu konkretnego położenia 26 października wojewoda pomorski ogłosił, że została wydana decyzja, która określiła miejsce budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Ta elektrownia będzie znajdować się na Pomorzu, a dokładniej w gminie Choczewo, w obszarze znanym jako "Lubiatowo-Kopalino". Decyzja o lokalizacji jest jednym z kluczowych kroków administracyjnych, które muszą zostać podjęte przed rozpoczęciem budowy.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Zdjęto uszkodzony hełm z wieży kościoła św. Jacka w Słupsku. Na jego miejscu pojawi się nowy Z kościoła św. Jacka w Słupsku zniknął uszkodzony przez zeszłoroczną wichurę hełm. Niedługo wieża świątyni zyska nową kopułę. 📢 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te stroiki na cmentarz robią furorę na 1 listopada. Najmodniejsze ozdoby grobów Święto Zmarłych już lada chwila, więc już najwyższy czas pomyśleć o dekoracjach pomników na Wszystkich Świętych. Wiele osób zastanawia się, jak można przystroić groby bliskich, żeby godnie uczcić pamięć zmarłych. Warto pamiętać, że klasyczne wiązanki na cmentarz nigdy nie wychodzą z mody. Podpowiadamy, jakie dekoracje grobów na Wszystkich Świętych są na topie na 1 listopada 2023 roku - zobaczcie zdjęcia! 📢 Firma z Garczegorza poległa na zamkowym remoncie. Przetarg jeszcze raz (WIDEO) Szykuje się kolejny przetarg na odnowienie elewacji oraz wyminę okien i drzwi w bytowskim zamku. Firma z Garczegorza wygrała pierwszy, ale nie poradziła sobie z zadaniem. Prace miały zakończyć się z końcem października i miały kosztować 300 tysięcy złotych. Prace więc przeciągną się.

📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Sarsa, Natalia Sikora, Kacper Kuszewski i wielu innych. Znani celebryci i politycy urodzeni w Słupsku (zdjęcia) Ludzie z pierwszych stron gazet - politycy, aktorzy znanych i popularnych seriali oraz sportowcy z największych aren Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Zobaczcie, którzy sławni ludzie urodzili się lub pochodzą ze Słupska.

📢 Dwie ofiary śmiertelne w powiecie kartuskim. Samochód rozbił się o drzewo. W śmiertelnym wypadku samochodowym uczestniczyły dwie osoby w wieku 45 i 46 lat. Do zdarzenia doszło o godz. 19:00 w Lampie, części wsi Chmielno (pow. kartuski). 📢 Policjanci widzieli Grzegorza Borysa? Nieoficjalnie, jak informuje jeden z oficerów policji mężczyzna uciekł Biorący udział w obławie widzieli w lesie postać człowieka, która im zniknęła z oczu — mężczyzna uciekł. Drugi sygnał zarejestrował śmigłowiec penetrujący teren parku — prawdopodobnie postać człowieka, która nagle zniknęła z kamery termowizyjnej, jakby zapadła się pod ziemię — powiedział nieoficjalnie PAP oficer policji zaangażowany w poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa. 📢 Tak pojadą autobusy miejskie w okresie Wszystkich Świętych. Pierwsze zmiany w rozkładach już w tę sobotę Zarząd Infrastruktury Miejskiej ogłosił zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w Słupsku. W okresie Wszystkich Świętych autobusy będą kursować częściej, pojawią się też dodatkowe linie. 1 listopada komunikacją miejską pojedziemy za darmo.

📢 Godło Polski z ponad 100 tysięcy drzew. Ten widok robi wrażenie! Projekt "Leśny Orzeł" kolejny już rok zachwyca. A będzie jeszcze lepiej! Projekt "Leśny Orzeł" rozpoczął się w 2018 roku, kiedy na terenach Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim podjęto decyzję o utworzeniu wyjątkowego godła Polski z drzew. Ponad 100 tysięcy nasadzeń, Powierzchnia niemal 100 tysięcy metrów kwadratowych. "Leśny Orzeł" zachwycał już w roku 2022, ale z roku na rok ma wyglądać i wygląda jeszcze lepiej! 📢 Pędzili na łeb, na szyję. Czterech kierowców straciło prawo jazdy za prędkość Aż o 77 km/h przekroczył dozwoloną prędkość 21-letni kierowca Hondy. Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące i otrzymał wysoki mandat. Jeszcze tego samego dnia bytowska policja za nadmierną prędkość zatrzymała uprawnienia do kierowania trzem innym kierowcom. Mundurowi apelują o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów.

📢 Jest w orkiestrze jakaś siła... Orkiestra Dęta z Zapcenia zalicza spektakularne sukcesy (WIDEO) Doskonali, eleganccy i budzący zachwyt. Zna ją cały powiat bytowski. Orkiestra Dęta z Zapcenia dziś zwyczajnie - trochę oficjalnie, trochę po ludzku. Gdzie się pojawią - budzą zachwyt, a nogi same rwą się do tańca. 📢 Poszukiwania Grzegorza Borysa. Szósty dzień obławy. Detektyw Rutkowski oferuje nagrodę W Gdyni nadal trwają poszukiwania Grzegorza Borysa, oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojego 6-letniego syna. Nagrodę w wysokości 50 tys. zł za wskazanie żywego lub martwego Grzegorza Borysa zaoferowało biuro detektywna Rutkowskiego, które, jak poinformował sam Rutkowski, zaczyna również operację specjalną poszukiwań zbiega. 📢 Takie ryby! Zawody wędkarskie w Modrzejewie. Z wędką 35 osób (ZDJĘCIA) 35 osób wzięło udział w zawodach wędkarskich, które zorganizowało koło wędkarskie Borowe nad jeziorem w Modrzejewie.

📢 Tunel pod torami kolejowymi w Słupsku ma pecha. Zalany został drugi raz [ZDJĘCIA] Pecha ma nowy tunel pod torami w Słupsku. Chociaż większego pecha mają ludzie, których setki tunelem przechodzą. Po raz drugi został zalany. Tym razem wody jest dużo więcej niż ostatnio. 📢 Najpiękniejsze piłkarki świata zgromadziły się w jednej drużynie – krótkie spodenki, twerkowanie szefowej i mnóstwo blasku na boisku [WIDEO] Kolumbijski klub piłkarski Santas, czyli „Mikołajki” zdobył sympatię fanów dzięki urodzie swoich zawodniczek. Najgorętsza drużyna piłkarska na świecie łączy w sobie hart ducha, zaciętość w zdobywaniu bramek i mnóstwo blasku na boisku, ławce rezerwowych i w szatni. 📢 Brakujący odcinek obwodnicy Koszalina ma już asfalt [ZDJĘCIA, WIDEO] Na przełomie grudnia i stycznia brakujący odcinek obwodnicy Koszalina ma być wreszcie udostępniony dla ruchu samochodowego. Trwają intensywne prace na blisko 800-metrowej estakadzie, najważniejszym elemencie tej trasy. W wielu miejscach ułożono też już asfalt.

📢 Półfinał Konkursu Piękności Polska Miss 2023. Poznaj piękne kandydatki z Pomorza Za nami półfinał Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss 2023, który odbył się w Arche Hotel Krakowska w Warszawie. Z grona 165 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 40 finalistek tegorocznej edycji. O tytuł najpiękniejszej powalczą także kandydatki z Pomorza. Poznajcie je! 📢 Bukowa Dycha, czyli bieg charytatywny ze wsparciem dla hospicjum domowego w Miastku Bukowa Dycha, czyli bieg charytatywny ze wsparciem dla hospicjum domowego w Miastku. Sportowcy, miłośnicy mocnych wrażeń na czterech kołach oraz wszyscy mieszkańcy Miastka mają wielkie serca. Przez dwa dni zbierano pieniądze na rzecz hospicjum domowego. 📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Wielka charytatywna akcja dla hospicjum domowego w Miastku (ZDJĘCIA) Sportowcy, miłośnicy mocnych wrażeń na czterech kołach oraz wszyscy mieszkańcy Miastka mają wielkie serca. Przez dwa dni zbierano pieniądze na rzecz hospicjum domowego. 📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 21.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby.

📢 Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. 300 osób z kosturami i sadzonkami (WIDEO) Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. Do integracyjnej akcji zgłosiło się ponad 300 osób. - Las to nasze wspólne dobro, musimy o niego dbać - mówi Wojciech Megier, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytowie.

📢 Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych ZREMB. Tak wyglądała 50 lat temu (zdjęcia) Gdyby czas przebiegał normalnie dzień po dniu według kalendarza, to w tym roku Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych „Zremb” w Jezierzycach Słupskich by obchodziła swoje 67-lecie. Niestety, 16 lat temu stanęła na zawsze. Było to nie do pomyślenia pół wieku temu i później, gdy odwiedzaliśmy tę fabryką ciekawi, co i kto tutaj produkuje oraz innych zdarzeń, zanim czas jak z bicza strzelił.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.10.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Idealne miejsce na jesienny spacer. Mosty Kozińskie na Kaszubach (WIDEO) Mosty Kozińskie zostały wysadzone podczas II wojny światowej. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar. Jeśli chcesz je zobaczyć wystarczy pojechać do gminy Czarna Dąbrówka. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 19.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Nowy, a już coś cieknie. Zalany tunel pod torami na PKP w Słupsku Trochę deszczu wystarczyło, aby w nowo otwartym tunelu pod torami na dworcu PKP w Słupsku, zebrała się woda. Nie jest to jeszcze bajoro po kolana, ale suchą stopą nie da się przejść. Na środę zaplanowana jest wizja lokalna z udziałem inwestora i wykonawcy, aby coś zaradzić i zapobiec kolejnym powodziom. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Grand Prix Ustki 2023 w biegach i nordic walking zakończone. Wręczono nagrody dla najlepszych (zdjęcia) Walka nie tylko z własnymi słabościami, ale również niezwykle deszczową i wietrzną pogodą. Warunki mało sprzyjające nie zniechęciły uczestników do udziału w III biegu i zakończeniu całego cyklu Grand Prix Ustki 2023, jednak na starcie biegu i tak stanęło ponad 120 zawodników i zawodniczek.

📢 Młodociani przestępcy, których poszukuje policja! Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Kogo szuka policja? Sprawdź! Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy. 📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Ustka ma powód do dumy. Stadion lekkoatletyczny z certyfikatem! W piątek stadion lekkoatletyczny w Ustce otrzymał świadectwo kategoryzacyjne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mogą tu się odbywać wydarzenia sportowe w randze ogólnopolskich mistrzostw. Z nowego obiektu cieszy się cały region. Młodzież już go opanowała, wypróbowała bieżnie, rzutnie, płotki i skocznie.

📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć. 📢 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta. 📢 Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia] Jak wyglądał Słupsk w latach 50. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, w innych w niewielkim stopniu. Ale zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 O długiej, drogiej i trudnej budowie szpitala. Największa inwestycja w powojennym Słupsku [ZDJĘCIA] Zabudowa wtopiona w panoramę miasta, widoczna z wielu jego stron, nawet z daleka. To zespół obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka przy ul. Hubalczyków na osiedlu Westerplatte. Zbudowany na około 20 hektarach gruntu, który przedtem był poligonem czołgowym pobliskich jednostek wojskowych. To największa i zarazem najdroższa inwestycja w powojennym Słupsku. Realizowana przez 25 lat, ale starania o budowę nowego szpitala dla Słupska podjęto przynajmniej pół wieku temu. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Takiego Bytowa już nie ma. Życie (nie)codzienne sprzed ponad 20 lat (ZDJĘCIA) Na początku 2000 roku bytowski rynek był zielony, a nie betonowy. W mieście rządził burmistrz Jerzy Barzowski, a w powiecie starosta Leszek Pałasz. Inaczej wyglądał dworzec PKS i stacja PKP. Miastem i powiatem wstrząsały protesty bezrobotnych i głodówki pielęgniarek. 📢 Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć (ZDJĘCIA) Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć. Wystarczy podjechać do gminy Czarna Dąbrówka. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Mosty robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar. 📢 Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Zobacz jak powstała słupska uczelnia [zdjęcia] Nasza historia, utrwalona na starych i nowych fotografiach porównawczych, obrazuje dzieje słupskiej Alma Mater w dekadzie lat 70. i na początku lat 80. minionego stulecia.

📢 Dzieje słupskiej kolei blisko- i dalekobieżnej [zdjęcia] Prawie półtora wieku temu dotarła z zachodu do Słupska żelazna kolej normalnotorowa.

