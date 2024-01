Przegląd prasy 29.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ustecka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała rekordowo na prawie 176 tys. zł”?

📢 Imprezowo na maksa!!! Piękne dziewczyny na koszalińskich dyskotekach w 2008 roku [ZDJĘCIA] Dziś zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć z koszalińskich imprez z początku 2008 roku. Bawiło się na nich wiele pięknych dziewczyn. 📢 Ponad 3,1 mln zł w usteckiej kasie miejskiej ze sprzedaży nieruchomości w 2023 roku Ponad 3,1 mln zł netto zarobiła Ustka w ubiegłym roku na sprzedaży nieruchomości gruntowych i mieszkań komunalnych. Te ostatnie rozchodziły się jak świeże bułeczki. Jednak takich atrakcyjnych ofert miasto ma coraz mniej.

📢 Na wielkim ekranie w kameralnym kinie. Co zobaczymy w lutym w kinie Rejs w Słupsku? Najlepsze kino polskie i światowe, oskarowe pokazy, walentynkowy maraton i spotkania klubu dyskusyjnego - to propozycje kina Rejs w Emceku w Słupsku na luty.

📢 Ustka morsowała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Piękne słońce. Zimna woda. Wymarzona pogoda na skok do Bałtyku. Grupa Morsów w Ustce podczas niedzielnej kąpieli zamorsowała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 📢 WOŚP gra w Słupsku od rana. Jeszcze można się przyłączyć [ZDJĘCIA] Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 32. Tegoroczna zbiórka odbyła się pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. W Słupsku i regionie wolontariusze od rana kwestują na ulicach miasta. Zaplanowano też mnóstwo koncertów, pokazów i atrakcji. Jeszcze nie jest za późno, aby dołączyć. Akcję zakończy światełko do nieba!

📢 Plaże, kurorty, ceny, moda. Tak przed wojną wypoczywano nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

📢 Tak mieszkają największe gwiazdy disco polo. Wybrali domy na wsi. Który robi większe wrażenie? Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk z zespołu Akcent i Magda Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" to obecnie największe gwiazdy muzyki disco polo. Sypią przebojami jak z rękawa od lat. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zobaczcie zdjęcia domów i oceńcie sami, która rezydencja podlaskich celebrytów robi większe wrażenie. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. Po królewsku (ZDJĘCIA) Przyszli maturzyści Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawili się na swojej studniówce w hotelu Kiston. Było po prostu po królewsku!

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów IV LO w Słupsku [ZDJĘCIA] Studniówka uczniów IV Liceum Ogólnokształcoącego w Słupsku odbyła się w restauracji Berela w Kobylnicy. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Studniówki 2024. Tak bawili się uczniowie słupskiego "Rolniczaka" [ZDJĘCIA] Piękny to był bal! Studniówka uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbyła się w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra dziś 32 raz. W programie m.in. koncerty, festyny i aukcje Światełko do nieba, koncerty, festyny i biegi, a także wszędobylscy wolontariusze z kolorowymi puszkami — tak zapowiada się niedzielny 32, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 120 tys. kwestujących w tym roku będzie zbierać środki finansowe na ratunek "płucom po pandemii". To jednak nie wszystko: w internecie odbywa się wiele aukcji internetowych, na które swoje dary przekazały osoby i instytucja bardziej oraz mniej znane.

📢 Pan Antoni Taraszkiewicz ze Słupska świętował swoje 100. urodziny Z okazji 100. rocznicy urodzin pana Antoniego Taraszkiewicza dostojnego jubilata odwiedziła prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku Mirosława Nowak.

📢 Helena Bieszczad - pierwsza dama fotografii w powojennej Ustce W witrynach portrety pięknych dziewcząt. Marynarze. Nowożeńcy. Pochody pierwszomajowe. Boże Ciało. Przed słońcem chroniły je zewnętrzne żaluzje. Brzdęk dzwoneczka ogłaszał wejście klienta. Z ciemni wychylała się Helena Bieszczad. Sadzała klienta przy stoliczku z koronkową serwetą, kazała się nie ruszać i chowała się w czarnym suknie na głowie za magicznym pudełkiem ze szklaną kliszą. 📢 Ekstraklasa koszykarzy. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arriva Polski Cukier Toruń 90:65 W meczu 19. kolejki koszykarze Czarnych pokonali Polski Cukier Toruń 90:65. Najlepszym strzelcem gospodarzy był Michał Michalak. Zdobył 20 punktów.

📢 Tragiczny wypadek na Pomorzu! Nie żyje 29-letni motocyklista Do tragicznego wypadku doszło w sobotę 27 stycznia w godzinach popołudniowych na drodze wojewódzkiej 222 między Trąbkami Wielkimi a Kleszczewem. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem zmarł 29-letni kierowca jednośladu. 📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiety Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 10. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg w ekstremalnych warunkach tylko dla twardzieli W sobotę, 27 stycznia w Słupsku odbył się 10. „Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej. W biegu wystartowało 755 uczestników z całego kraju, w tym 95 kobiet. W przeważającej mierze byli to przedstawiciele różnych służb mundurowych, ale nie tylko. Pobiec mógł każdy, ale w pełnym umundurowaniu, wysokich butach i z 10-kilogramowym plecakiem.

📢 Oto "polski Hogwart", czyli ouszczone budynki na Pomorzu. Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów usteckiego liceum ogólnokształcącego i technikum Piękne panie, przystojni panowie, dumni nauczyciele i wzruszeni rodzice. W piątek uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce wzorowo odtańczyli studniówkowego poloneza w parze z nauczycielami i przedstawicielami Rady Rodziców. Teraz pozostaje odliczanie dni do matury. 📢 Szalona premiera i inne spektakle. Zobacz, co możesz w najbliższych miesiącach obejrzeć w słupskim teatrze 10 lutego Nowy Teatr w Słupsku zaprasza na pierwszą premierę w tym roku. Będzie to spektakl poświęcony... muzyce disco polo, pod tytułem „Jesteś szalona”. Czego możemy się spodziewać? Wszystkiego, bowiem reżyseruje przedstawienie Tomasz Man. A na co jeszcze możesz się wybrać w najbliższych miesiącach? Zobacz. 📢 Kolejne zderzenie pojazdów na obwodnicy Słupska. Były utrudnienia w ruchu W sobotę przed godziną 11 doszło do zderzenia dwóch pojazdów na obwodnicy Słupska, na wysokości Redzikowa. Poszkodowany został jeden z kierowców. Na miejscu policja ustala okoliczności wypadku. To już drugie zderzenie pojazdów na obwodnicy w tym tygodniu.

📢 Bezpłatne lodowisko pod słupskim ratuszem przez dwa tygodnie ferii W sobotę pod słupskim ratuszem otwarto lodowisko. Powstało w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Czynne będzie przez dwa tygodnie ferii. Tafla jest syntetyczna, więc temperatura powietrza nie ma wpływu na funkcjonowanie. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku [ZDJĘCIA] Co to był za bal! Uczniowie Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku bawili się na studniówce zorganizowanej w Domu Weselnym Felix! Zobacz zdjęcia z niezapomnianej imprezy maturzystów. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 27.01.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Miasto łata wyrwy w drogach po ataku zimy. Tylu dziur jeszcze nie było. Kierowcy skarżą się na stan jezdni Intensywne ataki zimy sprawiły, że niektóre drogi w mieście zamieniły się w ser szwajcarski. Kierowcy skarżą się, że zmuszeni są omijać niebezpieczne wyrwy w jezdniach. Drogowcy ubytki łatają, ale kompleksowe naprawy utrudniają warunki pogodowe. 📢 „Błyskawica” po pobycie remontowym w stoczni już przy nabrzeżu. Powrót nie obył się bez niespodzianek ORP Błyskawica uderzył dziobem w nabrzeże. Ma lekko zdeformowaną dziobnicę i otarcia farby, którą właśnie został pomalowany w Stoczni Wojennej. Nie przeszkodzi to w jego udostępnieniu podczas finału WOŚP. Będzie to jedyna taka okazja w najbliższym czasie. Od października 2023 roku na nobliwej damie polskiej marynarki trwa remont. Zakończy się w kwietniu.

📢 Dodatkowe 21 dni urlopu. Komu przysługuje? Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia O dodatkowych trzech tygodniach urlopu marzy pewnie każdy. Okazuje się, że są osoby, które mogą skorzystać z dodatkowych 21 dni urlopu zdrowotnego i to w pełni odpłatnie. Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia? To nie tylko nauczyciele. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać taki przywilej. 📢 Gmina Ustka ma swoją pierwszą wirtualną strzelnicę. Powstała w szkole w Objeździe W Szkole Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe w gminie Ustka otwarto wirtualną strzelnicę. Obiekt ma służyć uczniom szkół z gminy Ustka oraz gmin ościennych, członków organizacji i stowarzyszeń paramilitarnych, sił zbrojnych, a także dla wszystkich mieszkańców gminy. 📢 Zaczarowany świąteczny dom w Damnicy. A zaczęło się od… choinki wyrzuconej za okno Zaczarowany świąteczny dom Kazimierza Michonia z Damnicy to prawdziwe cudo. Rokrocznie posesja zamienia się w bajeczny ogród świateł. Docenili to mieszkańcy gminy i całego regionu, którzy głosowali w plebiscycie „Świeć się z Energą” na najpiękniej oświetlone wsie i miasta. Tysiącami głosów Zaczarowany Świąteczny Dom wygrał, tym samym zdobywając nagrodę specjalną.

📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

📢 Góry śmieci i wszechobecny smród. Nałogowe zbieractwo sąsiadki sporym problemem dla mieszkańców słupskiego bloku. Czują się bezradni Z niecodziennym problemem zmagają się mieszkańcy bloku przy ulicy Koszalińskiej w Słupsku. Skarżą się, że ich sąsiadka cierpi na nałogowe zbieractwo, a jej lokum po sufit wypełniają śmieci. „Smród ciągnie się po całej klatce. Tak nie da się żyć” - mieszkańcy czują się bezradni. Boją się o swoje życie i zdrowie.

📢 Wiadukt na ul. Szczecińskiej idzie do rozbiórki. Kierowców czekają miesiące utrudnień Na przełomie lutego i marca rozpocząć się ma rozbiórka wiaduktu na ul. Szczecińskiej w Słupsku. W jego miejscu powstanie nowy obiekt, ale zanim zostanie wybudowany, kierowców i pasażerów czeka nawet siedem miesięcy objazdów i utrudnień.

📢 Hu hu ha nasza zima zła. Najlepsze morsowanie tylko w Ustce (ZDJĘCIA) Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się tradycyjna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni. 📢 7 zachwycających plaż Madery. Portugalska wyspa wiecznej wiosny zachwyca widokami Madera to prawdziwy turystyczny diament wśród światowych wysp. Należący do Portugalii ląd słynie przede wszystkim z zachwycających krajobrazów i dobrej pogody. Wyspa wiecznej wiosny nie zawodzi także w kwestii miejsc na relaksujący wypoczynek – dowodem jest istnienie tych zapierających dech w piersiach plaż.

📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce. 📢 Długo wyczekiwana inwestycja w Ustce 📢 18. Bal Charytatywny dla podopiecznych DPS w Machowinku. Darczyńcy byli hojni (WIDEO) Bal Charytatywny na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Machowinku osiągnął pełnoletność. Na XVIII imprezie w Dolinie Charlotty bawiło się blisko dwieście osób. Nie zabrakło działaczy społecznych, przedsiębiorców, samorządowców. Przyszli wszyscy Ci, którym los i dobro podpieczonych nie jest obojętne.

📢 Nowe mieszkania dla słupszczan gotowe. Zakończyła się inwestycja przy ulicy Płowieckiej W ciągu kilku najbliższych dni, do dwóch nowo wybudowanych budynków wprowadzić się mają pierwsi lokatorzy. Przy ulicy Płowieckiej powstało kilkadziesiąt mieszkań komunalnych.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe. Co jest modne w tym roku? Zobacz! [ZDJĘCIA] Studniówka to pierwsza poważna impreza młodego człowieka. Tak samo ważny jest odpowiedni dobór kreacji studniówkowej. Zobacz, jaka moda panuje wśród tegorocznych maturzystek. Jakie suknie wybierały na bal w 2024 roku? 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bytowie (ZDJĘCIA) Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych bawili się na swojej studniówce. Było pięknie i uroczyście. A także zaskakująco. Kreacje młodych pań i panów zwalały z nóg. Ich interpretacja poloneza była równie energetyczna. 📢 Groźni przestępcy ze Słupska poszukiwani przez Policję. Znasz te twarze? Zgłoś się na 997 (LISTY GOŃCZE) Policjanci ze Słupska opublikowali wizerunki osób poszukiwanych za przestępstwa i wykroczenia. Osoby te są pilnie poszukiwane. Każdy, kto posiada informacje dotyczące miejsca pobytu poszukiwanego lub poszukiwanej, powinien zgłosić się na Policję.

📢 32. Finał WOŚP! Jakie atrakcje przygotowano dla mieszkańców Słupska i Kobylnicy? Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 28 stycznia (niedziela). Wspólny sztab WOŚP ze Słupska i Kobylnicy przygotował z okazji zbiórki sporo atrakcji dla mieszkańców.

📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie. 📢 Gala Sportu 2024 "Głosu Pomorza" i "Dziennika Bałtyckiego". Brawa dla zwycięzców! Panowie zamienili dresy na garnitury, a panie na wieczorowe suknie. W sobotę w Dolinie Charlotty pod Słupskiem odbyła się 64. Gala Sportu podsumowująca Plebiscyt Sportowy „Głosu Pomorza” i „Dziennika Bałtyckiego”. Nagrodzono i wyróżniono sportowców z całego Pomorza. 📢 Studniówki 2024. Uczniowie I LO w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Unikatowe fotografie starego Miastka. To podróż w czasie. Zobaczcie zdjęcia Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia.

📢 Co za bal !!! Studniówka uczniów 2 LO w Słupsku w Aureusie. Zobaczcie galerię zdjęć (zdjęcia) Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć.

📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach przez AI Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa Tak pięknego wykonania poloneza dawno nie widzieliśmy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawią się na swojej studniówce. Jest pięknie i uroczyście. Kreacje młodych pań i panów zachwycają.

