Przegląd prasy 29.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 29 lipca 2023 roku jest 521. dniem wojny. Rosjanie ostrzelali miasto Dniepr. Wśród rannych znalazły się również dzieci.

📢 Ruszyła wyprawa Baltic Race 2023. Luksusowe samochody sportowe zatrzymały się w Słupsku Ferrari, Lamborghini, Mustangi i Mercedesy podążają szlakiem nadmorskim z Trójmiasta do Międzyzdrojów, budząc ogromne zainteresowanie. Po drodze właściciele luksusowych sportowych aut zrobili sobie przystanek w Słupsku. 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 11 niedaleko Mostowa. Jedna osoba w szpitalu [ZDJĘCIA] Do kolejnego groźnego zdarzenia doszło w piątek późnym popołudniem na krajowej "11".

📢 Tak mieszka Zenek Martyniuk. Luksusowy bliźniak i piękny domek na wsi. Wszystkie domy króla disco-polo Król disco polo mieszkał swego czasu w bloku w Białymstoku. Ale dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Sound of Gravity po raz piąty w Ustce! Niesamowite ewolucje w porcie i nocny pokaz na plaży Już w tę sobotę w Ustce będzie można się przekonać, jak pokonać siłę ciężkości. Sound of Gravity to wyjątkowe pokazy ekstremalnej akrobatyki rowerowej i motocyklowej. Najlepsi zawodnicy zaprezentują szalone ewolucje, wymagające ogromnej siły i jeszcze większej równowagi. Piąta edycja niesamowitego show odbędzie się w porcie i na plaży.

📢 Tak mieszka Małgosia Socha z rodziną. Koniecznie zajrzyj do jej luksusowego domu. Zobacz, jak wygląda piękna posiadłość aktorki Małgorzata Socha, wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką pociech, mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa aktorki jest otoczona zadbanym ogrodem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli w popularnym serialu „Przyjaciółki” i reklamie biżuterii. 📢 Robot operacyjny już wkrótce w szpitalu w Słupsku Robot operacyjny trafi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. Będzie to trzecie tego typu urządzenie na Pomorzu, które służy m.in. do małoinwazyjnych zabiegów urologicznych i ginekologicznych. 📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 W Ośrodku Wypoczynkowym „Sobótka” przybędzie miejsc dla wczasowiczów. Postępują prace remontowe Trwają roboty budowlane związane z remontem starego pawilonu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sobótka” nad Jeziorem Obłęskim w gminie Kepice. Powstanie tam 13 dodatkowych pokoi dla turystów. 📢 Znamy datę otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie! Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Jest podsumowanie cen detalicznych w I półroczu 2023! Warzywa i karmy dla zwierząt droższe o ponad 30 proc., a co tanieje? Podsumowanie cen detalicznych w I półroczu 2023 potwierdza comiesięczne ustalenia analityków UCE Research. Dwucyfrowy wzrost cen dotyczy niemal wszystkich kategorii produktów i chociaż z miesiąca na miesiąc ceny rosną wolniej, powrotu do normy możemy spodziewać się dopiero w przyszłym roku. Co zdrożało najbardziej? Jakie ceny przyniesie jesień i zima 2023? Sprawdź też, co jest chlubnym wyjątkiem od reguły. 📢 Postacie z Wiedźmina jako lalki Barbie? Geralt Ken i reszta wyglądają znakomicie, a wszystko dzięki SI. To trzeba zobaczyć Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie dzięki sztucznej inteligencji i sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem. Pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, to warto zobaczyć.

📢 Pierwszy dzień po urlopie. Zimny prysznic, po prostu szok! Jak przeżyć? [najśmieszniejsze memy pourlopowe] Urlop się kończy i czas wrócić do smutnej, ponurej i przyziemnej rzeczywistości. Każdy wraca w różnym czasie wakacji, ale powrót go na pewno nie ominie.... 📢 Akcja STOP pijanym kierowcom w Bytowie. Wzmożone kontrole Do 30 września bytowska policja wraz urzędem miejskim prowadzą akcję "STOP pijanym kierowcom". Mundurowi będą uświadamiać uczestników ruchu drogowego, że nawet najmniejsza ilość alkoholu czy zażytego środka odurzającego zmienia funkcjonowanie organizmu i może być przyczyną tragedii 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 28.07.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 28.07.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 28.07.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Autobusy elektryczne wjechały do bazy MZK. Nowe pojazdy w cieniu niepewnej sytuacji w spółce Władze Słupska po raz kolejny zapewniły publicznie, że spółka nie jest zagrożona likwidacją, a także nie ma planów na jej sprzedaż. Sytuacja finansowa MZK jest jednak niepokojąca – zarówno dla radnych, jak i związków zawodowych. 📢 To książka, która uczy, jak uczyć się na błędach. "Metoda czarnej skrzynki" w blogu Anki Czytanki Każdy popełnia błędy, ale mało kto umie wyciągać z nich wnioski i dzięki temu unikać wpadek w przyszłości. O tym właśnie opowiada książka "Metoda czarnej skrzynki". Jej autor, Matthew Syed, tłumaczy, jak procedury stosowane w transporcie lotniczym można zaimplementować do innych dziedzin życia, na przykład w służbie zdrowia. - To powinna być lektura szkolna - uważa Anna Czerny-Marecka. Zapraszamy do posłuchania nowego odcinka bloga Anki Czytanki.

📢 Nowa hipoteza w sprawie zaginionego ORP „Orzeł”. Szczęśliwa, dziesiąta wyprawa? Dziesiąta ekspedycja Santi Odnaleźć Orła wyruszy w przyszłym tygodniu na Morze Północne. Zaginionego w czasie II wojny światowej, słynnego polskiego okrętu podwodnego szuka niestrudzenie ekipa pasjonatów pod wodzą Tomasza Stachury, trójmiejskiego eksploratora głębin. 📢 Akrobacje i show na najwyższym poziomie. Międzynarodowe zawody na usteckiej promenadzie W sobotę, 29 lipca, na usteckiej promenadzie odbędzie się trzecia edycja największych w Polsce międzynarodowych zawodów w dyscyplinie tricking - Air Moves Gathering 2023. To jedna z najbardziej widowiskowych i ekstremalnych form ruchu , która łączy w sobie elementy ze świata akrobatyki i sportów walki, a także tańca break dance i capoeiry. Zapowiada się niezapomniane widowisko. 📢 Regaty Ustka Charlotta Sailing Days wystartowały! Silny wiatr i duża fala W Ustce rozpoczęły się coraz bardziej popularne regaty Ustka Charlotta Sailing Days. W pierwszym dniu żeglarskich zmagań walczyły jachty w klasie ILCA.

📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach. 📢 Oznakowano drzewa na polnej drodze w kierunku Strzelina. Mieszkańcy obawiają się, że to przymiarki do wycinki Oznakowane drzewa zaniepokoiły mieszkańców, dla których polna droga biegnąca od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Strzelina to częsta trasa spacerów. Jak tłumaczy miasto, to na razie tylko inwentaryzacja dendrologiczna.

📢 Niedzielne popołudnie spędź przed słupskim zamkiem. Muzeum Pomorza Środkowego celebrować będzie rok Bogusława X Muzeum Pomorza Środkowego zaprasza wszystkich mieszkańców na podróż w czasie. Niedzielne popołudnie przed Zamkiem Książąt Pomorskich w Słupsku upłynie pod znakiem rycerskich pokazów, średniowiecznych gier i historycznych wykładów.

📢 Orlik na ul. Wiatracznej w Słupsku w wakacje zamknięty. Trwa remont. We wrześniu będzie tu pięknie Niestety, w wakacje dzieci nie skorzystają z boisk na terenie orlika przy ul. Wiatracznej w Słupsku. Rozpoczął się remont, który był tu niezbędny. Baza sportowa będzie gotowa na wrzesień. 📢 Sum gigant na haczyku wyłowiony z Odry! Ważył prawie sto kilogramów [ZDJĘCIA] Rekordowego suma złapał w Odrze wędkarz ze Szczecina. W pobliżu Mostu Pionierów wyciągnął z wody prawie 2,5 metrowego giganta. - Ważył około 100 kg. 📢 Ukrainiec Mykola Mevsha triumfował i ustanowił nowy rekord trasy w Lęborku Do rywalizacji w XXI Biegu Ulicznym św. Jakuba w Lęborku przystąpiło 452 uczestników. Bieganie ukończyły 423 osoby. Na listę zwycięzców wpisał się Ukrainiec Mykola Mevsha, który dystans 10 kilometrów przebiegł w czasie 29 minut i 34 sekundy. Ten wynik jest nowym rekordem lęborskiej trasy (poprzedni należał do Tomasza Grycko z 2018 roku i wynosił 30.25 min).

📢 Zmarł ks. kan. Jan Ciołek, długoletni proboszcz parafii w Borzytuchomiu. Jutro pogrzeb W słupskim szpitalu zmarł ks. kan. Jan Ciołek, który przez 35 lat (od 1986 roku do 2021 roku) był proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusa w Borzytuchomiu. Pogrzeb odbędzie się jutro (piątek) 📢 Jakich pomników brakuje w Słupsku? Czy dbamy o pamięć? Rozmowa z prof. Wojciechem Skórą z Uniwersytetu Pomorskiego Nasza, polska historia, słabo jest zaznaczona w topografii Słupska - mówi prof. Wojciech Skóra z Uniwersytetu Pomorskiego. Zapraszamy do posłuchania rozmowy.

📢 Muzycznie w Rowach w gminie Ustka. Operetka, muzyka rozrywkowa i filmowa W najbliższą sobotę w amfiteatrze w Rowach odbędzie się koncert Fundacji Avangart. Widzowie mogą się spodziewać najlepszych utworów muzycznych z różnych części świata. 📢 Po 18 latach do Polski wraca jednostka artylerii rakietowej. HIMARS ma skutecznie odstraszać wroga Po 18 latach wraca do Wojska Polskiego jednostka artylerii rakietowej - przekazał w czwartek szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, otwierając Akademię HIMARS. - Dziś widzieliśmy w akcji rakiety, które mają zasięg do 300 km - podkreślił minister.

📢 Fala ruszy w pełni 15 grudnia. W kilku miejscowościach skorzystamy z niej wcześniej InnoBaltica, firma odpowiedzialna za wprowadzenie zintegrowanego systemu podróży na Pomorzu, ogłosiła oficjalną datę uruchomienia "Fali". 15 grudnia pasażerowie będą mogli korzystać z aplikacji oraz planera podróży i jest to dzień, w którym wszystkie funkcje powinny być dostępne. Ogłoszono też terminarz stopniowego wprowadzania systemu, ponieważ w niektórych miejscowościach Punkt Obsługi Klienta oraz płatność kartami będą wprowadzone znacznie wcześniej. 📢 Tak mieszka Paulina Młynarska w Grecji. Zobacz, jak się urządziła na malowniczej wyspie. Co dziennikarka mówi o groźnych pożarach? Paulina Młynarska od kilku lat mieszka w Grecji, gdzie przeprowadziła się na stałe w 2019 roku. Swoje miejsce na ziemi znalazła na malowniczej wyspie na Morzu Śródziemnym. Zobacz, jak się urządziła w wyjątkowym domu z ukochanymi zwierzakami. Sprawdź, co radzi turystom, którzy wybierają się właśnie na greckie wakacje.

📢 Tragiczny wypadek w Klukowej Hucie. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu! W czwartek, 27 lipca około godziny 8 doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Klukowej Hucie w gminie Stężyca. Kierujący volkswagenem stracił nagle panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Śmierć na miejscu poniosły dwie osoby - kierowca volkswagena i pasażerka.

📢 Asystent Pacjenta - nowość w słupskim szpitalu. Ma ułatwić rejestrację do poradni specjalistycznych Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku mają łatwiejszą możliwość zapisania się na wizyty u lekarzy specjalistów. Na stronie internetowej szpitala została uruchomiona aplikacja Asystent Pacjenta. Jest to dodatkowe narzędzie do komunikacji z rejestracją do poradni specjalistycznych. 📢 Śmiertelny wypadek na trasie Rzeczenica-Czarne .Motocyklista nie przeżył zderzenia ze zwierzyną [ZDJĘCIA] 31-letni mieszkaniec Lipnicy w powiecie bytowskim zginął w wypadku na trasie Rzeczenica-Czarne. Motocyklista uderzył w sarnę, zwierzę także nie przeżyło.

📢 Nieudane wczasy w Ustce. Tata w izbie wytrzeźwień, dzieci w placówce Wczasowicz z województwa śląskiego trafił do izby wytrzeźwień, a jego dwie córki do placówki opiekuńczej. Taki był skutek powrotu ojca w stanie nietrzeźwości do kampera, którym podróżował z dziećmi.

📢 Już od czwartku Ustka Charlotta Sailing Days. Wyścigi, emocje, przygoda, rozrywka W Ustce odbędzie się piąta edycja regat Ustka Charlotta Sailing Days. Wydarzenie rozpoczyna się 27 lipca i potrwa do 15 sierpnia. Organizatorzy zapraszają na emocjonujące wyścigi żeglarskie. 📢 Niebieskie berety na Placu Zwycięstwa. 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża świętowała z mieszkańcami Słupska [ZDJĘCIA] Obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża rozpoczęły się już wczoraj, ale największe atrakcje dla mieszkańców przygotowano w środę (26 lipca). Były pokazy, gry, zabawy i wojskowy poczęstunek.

📢 Długie sukienki na lato w stylu Skibińskiej, Cichopek i Wieniawy. Propozycje dla kobiet w różnym wieku, które sprytnie maskują mankamenty Długie sukienki to idealna stylizacja na lato. Do wyboru jest mnóstwo kolorów i fasonów. Z pewnością każda z was wybierze coś dla siebie. My przyjrzeliśmy się, na jakie modele postawiły polskie celebrytki, takie jak Ewa Skibińska, Katarzyna Cichopek i Julia Wieniawa.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 26.07.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 26.07.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 26.07.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Z hukiem rozpoczęły się obchody 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku Marszem z pochodniami prowadzonym przez orkiestrę dętą rozpoczęły się we wtorek wieczorem obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Potem był uroczysty capstrzyk zakończony salwą honorową. W środę, 26 lipca, dalszy ciąg uroczystości i zabawa dla mieszkańców. 📢 Docenione, a mało znane… Pomorskie Cuda [ZDJĘCIA] Nie gdańska starówka, nie krzyżacki zamek w Malborku, ani ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym czy strome klify wybrzeża rewalskiego … a skromna Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie i tajemnicze Ogrody Hortulus w Dobrzycy znalazły się wśród 16 Cudów Polski w 2023 roku. Tak przynajmniej zdecydowali czytelnicy prestiżowego magazynu "National Geographic".

📢 Najgorsze męskie zachowania. Te nawyki i zwyczaje denerwują kobiety najbardziej. Sprawdź! Oto najgorsze męskie nawyki i zachowania. Zastanawiasz się o czym mowa? Niektóre zachowania mężczyzn mogą być naprawdę denerwujące. Można próbować je zmienić, zignorować lub po prostu zaakceptować. Wiele kobiet na samą myśl o nich dostaje "białej gorączki". Te nawyki i zwyczaje denerwują najbardziej! Sprawdź 10 zachowań mężczyzn, których nie znoszą kobiety!!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów! 📢 Nie będzie Yach Music Festiwalu w Nożynie. Dyrektorka: "problem za krótkiej kołdry" (WIDEO) Wakacje nieodłącznie wiązały się Yach Music Festivalem w Nożynie. Beata Łozowska, szefowa Beata Łozowska, dyrektorka Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce poinformowała, że rockowych brzmień w tym roku nie usłyszymy. Powód? Brak pieniędzy.

📢 Takie cudo obok nas. Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie Cudem Polski 2023 Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie (gm. Słupsk) Cudem Polski 2023. Tak zdecydowali czytelnicy magazynu National Geographic, którzy w każdym województwie wybrali jeden taki cud. Wyróżnienie to doskonała promocja nie tylko samego miejsca, ale całego regionu.

📢 W Ustce trwa Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 2023. Dzisiaj kolejny koncert We wtorek 25 lipca w kościele Najświętszego Zbawiciela w Ustce usłyszymy kolejny koncert. Tym razem na skrzypce i organy. Festiwalowe lato cieszy się ogromnym powodzeniem. Na organach Voelknera zagrał już prof. Andrzej Chorosiński i dyrektor artystyczny festiwalu Zbigniew Gach. Swoich sił mogli spróbować też... słuchacze. 📢 Strefa Imprez. Wybory Miss Łeby, koncerty i dobra zabawa! [ZDJĘCIA] Zobacz fotorelację z ostatnich imprez nad morzem. W klubie Euphoria odbyły się również coroczne wybory Miss Łeby.

📢 Są chętni na zbudowanie nowego dworca PKP w Słupsku W postępowaniu na wybór wykonawcy prac budowlanych dla rozbiórki i budowy nowego dworca w Słupsku wpłynęło łącznie pięć ofert. Obecnie komisja przetargowa sprawdza złożone oferty pod kątem formalnym i prawnym. 📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej.

📢 Szlakiem słupskich murali. Tym razem idziemy poza centrum miasta (część 2.) Jedne pokazują zabytki miasta, inne niosą ze sobą jakieś przesłanie, kolejne mają po prostu cieszyć oko. Są też takie wyrażające uczucia do drużyn sportowych. Te z powodu słów niecenzuralnych pominęliśmy. Zapraszam na drugą część naszej wycieczki szlakiem słupskich murali. Tym razem jedziemy poza ścisłe centrum miasta.

📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Szlakiem słupskich murali - bajkowych, zjawiskowych i garażowych (część I) Zdobią ściany budynków i... garaży. Jedne zapierają dech w piersiach, obok innych przechodzimy obojętnie, a niektórych w ogóle nie widzimy, gdyż znajdują się w miejscach nieoczywistych, często ustronnych. W Słupsku jest ponad sto murali i graffiti. Nie sposób je wszystkie pokazać, dlatego zapraszam na subiektywny przegląd "ściennych malowideł".

📢 Strzelanina na Zygmunta Augusta w Słupsku. Antyterroryści w akcji Chwile mrożące krew w żyłach przeżyli w piątek wieczorem mieszkańcy ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku i okolic. Z balkonu jednego z mieszkań strzelał mężczyzna. Został zatrzymany przez policyjnych antyterrorystów. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w trzeci weekend lipca Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z trzeciego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023. 📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Gdzie są ustawione kontrole prędkości? Oto aktualne miejsca gdzie się znajdują [LISTA] Fotoradary na Pomorzu w 2023 roku. Przy obecnych stawkach za przekroczenie prędkości, nikt nie chce otrzymać zdjęcia czy też niechcianej pamiątki z wakacji. Zdecydowanie lepiej mieć się na baczności i jechać zgodnie z obowiązującymi przepisami i limitami prędkości. Oto aktualna lista miejsc gdzie znajdują się fotoradary. Sprawdź koniecznie w naszej galerii, na których drogach i miejscowościach się znajdują. Dane pochodzą z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 122.urodziny słupskiego ratusza. Impreza na placu Zwycięstwa, jarmarki i koncerty (zdjęcia) Ten weekend mieszkańcy Słupska mogli spędzić w bardzo atrakcyjny sposób. W sobotę (01.07) ruszyły jarmarki gdzie można było kupić lokalne specjały i wyroby z rękodzieła. W niedzielę rozpoczęły się obchody 122. urodzin ratusza miejskiego. Na Placu Zwycięstwa działo się bardzo dużo i było bardzo ciekawie. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Dębnica Kaszubska na starych zdjęciach. Zobacz jak kiedyś wyglądała ta miejscowość Dębnica Kaszubska to jedna z większych wsi w powiecie słupskim. Przed 1945 rokiem była to nie tylko rolnicza miejscowość, ale również ośrodek przemysłowy. Była tam nawet radiostacja. 📢 Gorące imprezy w klubie Bajka w Mielnie. Tak bawiliście się nad morzem 15 lat temu [ZDJĘCIA] Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się dużym powodzeniem wśród Internautów. Przygotowaliśmy kolejną porcję fotek z klubu Bajka z 2008 roku, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia drugiej części zdjęć z tych imprez.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Fotorelacja z kolejnego dnia imprezowej majówki w klubie Euphoria. Tak bawiliście się do muzyki, którą zaserwował legendarny DJ Hanzel.

📢 Skansen w Sanoku. Atrakcje, ceny biletów, godziny otwarcia. Niedługo giełda staroci [ZDJĘCIA] Przemierzając szlaki w Bieszczadach czy Górach Sanocko-Turczańskich, warto zrobić sobie małą przerwę w wędrówce i odwiedzić skansen w Sanoku, a w zasadzie Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. 📢 W tych zawodach zarabia się najwięcej. Kto zarabia ponad 10 000 zł miesięcznie? Jesteście zaskoczeni? 02.03.23 Ile zarabia w Polsce górnik, policjant czy lekarz? GUS opublikował dane dotyczące zarobków w poszczególnych zarobkach w Polsce. Ponad połowa pracowników zarabiała w 2022 roku 4702,66 brutto czyli około 3400 zł netto. Dziś, z powodu inflacji i podwyżek zarobki wzrosły i to znacznie. Zobaczcie kto w Polsce zarabia powyżej 10 tysięcy złotych. W których zawodach w Polsce zarabia się najlepiej?

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami.

📢 "Niech chleba nam nie zabraknie". Dożynki Gminy Czarna Dąbrówka W Nożynie odbyły się Dożynki Gminy Czarna Dąbrówka. Rolnicy podziękowali za plon. Rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 📢 Nocne pokazy Sound of Gravity Ustka i Air Moves Gathering w Ustce (zdjęcia) Pokazy Sound of Gravity w Ustce kolejny raz oczarowały wszystkich widzów nie tylko poziomem sportowym ale także nowoczesną formułą wydarzenia, która łączy sporty akcji z najlepszą muzyką! Nie zabrakło światowych gwiazd. 📢 Wyjątkowe zdjęcia Słupska i Ustki z lat powojennych [FOTOGALERIA] Zdjęcia Słupska i regionu wykonane w latach powojennych mają wartość nie tylko historyczną i poznawczą. To także w wielu przypadkach kronika towarzyska lub osobiste obrazy ujętej chwili, np. z dziećmi na spacerze. Tak, jak w galerii, którą przygotowaliśmy.

📢 Święto 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku [ZDJĘCIA, WIDEO] Jak co roku 26 lipca swoje święto obchodzili żołnierze 7. BOW. W ramach uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia Chorągwi Wojska Polskiego, promocja oraz wyróżnienia dla żołnierzy, a także pokazy oraz defilada. 📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie.

📢 Ladies Night w słupskim klubie Kosmos (zdjęcia) Ladies Night w słupskim klubie Kosmos. Zapraszamy do galerii zdjęć.

