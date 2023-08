Przegląd prasy (29.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek”?

📢 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: nadciąga upał, burze z gradem i silny deszcz Synoptycy informują o nadchodzącym upale oraz możliwości wystąpienia burz z gradem i intensywnych opadach deszczu. Ponadto, najbliższej nocy przynajmniej w kilku regionach można spodziewać się kolejnych zakłócających sen burz, mogących przynieść obfite opady deszczu, opady gradu i silne podmuchy wiatru.

📢 Dożynki w Zapceniu z przytupem. Orkiestra, wieńce i kaszubskie gwiazdy (WIDEO) Tak udanych dożynek Zapceniowi koło Lipnicy mogłaby pozazdrościć niemal każda wieś w Polsce. Gmina Lipnica, rada sołecka wraz z mieszkańcami spisali się na medal. Przez małą wieś przewinęło się kilkaset osób.

Prasówka 29.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policjantka z Kobylnicy wracała ze służby. Pomogła poszkodowanym w wypadku O tym, że policjantem jest się również poza służbą doskonale wie post. Amanda Zielonka, która kilka tygodni temu ukończyła kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku i rozpoczęła służbę w Posterunku Policji w Kobylnicy. Funkcjonariuszka będąc w czasie wolnym od służby była świadkiem groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze krajowej nr 6. Policjantka sprawnie zabezpieczyła miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu swoich kolegów z patrolu i udzielała pomocy medycznej osobom poszkodowanym przed przybyciem ratowników.

📢 Szokujące wpisy urzędniczki słupskiego ratusza. Pluje jadem na PiS „Do roboty nieroby PiSowskie, a nie tańczyć z zakonnikami”, „ku*y pisowskie”, „minister pajac, premier tuman” - tak w mediach społecznościowych rzecznik prasowa prezydent Słupska daje upust swoim emocjom, które w jej wypadku są synonimem poglądów politycznych. Monika Rapacewicz używa wprawdzie pseudonimu, ale firmuje wpisy swoim zdjęciem. Radna PiS jest zbulwersowana i oczekuje konkretnych decyzji od prezydent Słupska. Rzeczniczka komentarzy się nie wypiera, podkreśla, że ma prawo do „wyrażania własnych poglądów.”

📢 Obierz kierunek na rzemieślniczy kebab. Nowy lokal na gastronomicznej mapie Słupska Jest tani, sycący, a w dodatku dostępny niemal na każdym kroku. Kebab to król polskiego street foodu. Ale czy na gastronomicznej mapie Słupska są miejsca, gdzie serwowany jest z mięsem własnego wyrobu i świeżymi warzywami? To w dzisiejszych czasach rzadkość, ale okazuje się, że tak. Na przeciw oczekiwaniom prawdziwych smakoszów kebaba wychodzi nowo otwarty Kierunek Kebab. 📢 Budynek słupskiego starostwa obchodził swoje 120 urodziny. Koncert Patrycji Markowskiej na finał imprezy [ZDJĘCIA] W niedzielę, 27 sierpnia odbyła się huczna imprezę z okazji 120-lecia budynku słupskiego starostwa. Wieczorną atrakcją był koncert Patrycji Markowskiej. 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa. Zaglądamy do domu gwiazdy. Zobacz, jak się urządziła Julia Wieniawa w apartamencie za 2 miliony złotych Julia Wieniawa kocha luksus i przestrzeń. Aktorka i piosenkarka mieszka w komfortowym dwupoziomowym apartamencie na zielonym Żoliborzu. W aranżacji komfortowej nieruchomości gwiazdy pojawia się mnóstwo designerskich rozwiązań w brazylijskim stylu. Zaglądamy do warszawskiego apartamentu Julii Wieniawy i sprawdzamy, w jakich wnętrzach żyje na co dzień gwiazda „Tańca z gwiazdami”.

📢 Columna Medica Baja Poland 2023. Rywalizowali na poligonie drawskim [ZDJĘCIA] Krzysztof Hołowczyc z Łukaszem Kurzeją startujący nowym MINI John Cooper Works Rally nie zwalniają tempa. Ośmiokrotny zwycięzca rajdu uzyskał najlepszy rezultat na trzecim odcinku specjalnym Columna Medica Baja Poland 2023 i powiększył swoje prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Świata. 📢 Tragiczny pożar na Pomorzu. Spalił się budynek mieszkalny. Po ugaszeniu ognia odnaleziono ciała dwóch ofiar Po godzinie 19:15 w Żukowie przy ul. Kościerskiej wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Mimo szybkiej reakcji służb i ugaszeniu ognia, w zgliszczach znaleziono dwie ofiary śmiertelne. Sprawą badania przyczyny wybuchu pożaru zajmie się teraz prokuratura. Na miejscu zdarzenia pracowało 6 zastępów straży pożarnej, z czego 4 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej. 📢 Zawody szachowe na zakończenie wakacji. Ostatni turniej w ramach Letniej Akademii Szachowej w Słupsku [ZDJĘCIA] W sobotę, 26 sierpnia, odbył się ostatni turniej w ramach Letniej Akademii Szachowej. Młodzi i starsi szachiści rywalizowali w słupskim ratuszu.

📢 Kolizja na ulicy Kołłątaja w Słupsku. Sprawca ukarany wysokim mandatem Do kolizji doszło wczoraj, 25 sierpnia, późnym wieczorem, na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Wolności w Słupsku. Kierujący volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa. 📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u. 📢 W Ustce stadion jest prawie gotowy. Obiekt dla mieszkańców i lekkoatletów Budowa stadionu w Ustce jest prawie na ukończeniu. Prace mają trwać do końca września. Zdaniem władz miasta obiekt będzie służyć nie tylko ustczanom, ale również polskiej lekkoatletyce.

📢 Equinor i Polenergia zapraszają na dożynki do Swołowa Dużą dawkę wiedzy i dobrej zabawy podczas Święta Plonów Gminy Słupsk zapowiadają firmy, które budują morskie farmy wiatrowe Bałtyk. Stoisko Equinor i Polenergii będzie jedną z atrakcji dożynkowego festynu odbywającego się 2 września w Swołowie. Inwestorzy już na stałe goszczą w życiu lokalnych społeczności regionu słupskiego. 📢 V Pomorski EkoFestiwal w Krępie Słupskiej 27 sierpnia Centrum Kultury Gminy Słupsk wspólnie z Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych BioPomorze zapraszają na V Pomorski EkoFestiwal. W programie m.in. warsztaty dla dzieci w stylu zero waste, live cooking oraz zakupy bezpośrednio od rolników. Start wydarzenia o godz. 10:00. Wstęp jest bezpłatny.

📢 Wywrócił się na skrzyżowaniu. Motorowerzysta z Ustki wydmuchał 1,6 promila alkoholu Policjanci z Komisariatu Policji w Ustce interweniowali wczoraj wieczorem wobec 30-letniego kierowcy motoroweru, który będąc w stanie nietrzeźwości wywrócił się na skrzyżowaniu w centrum Ustki. Badanie alkomatem wykazało, że w jego organizmie znajduje się ponad 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej. 📢 Sława Ukrajini! Dzień Niepodległości Ukrainy w Bytowie (WIDEO) Łzy wzruszenia towarzyszyły Dniu Niepodległości Ukrainy obchodzonym wczoraj na bytowskim rynku. Spontaniczne spotkanie zgromadziło wielu Ukraińców, którzy schronienie znaleźli w Bytowie. Uchodźcy zaaklimatyzowali się już w mieście na Kaszubach. Bytów to ich drugi dom.

📢 Trwa budowa drogi S6. W okolicy Pomiłowa zobaczyć można potężne maszyny. Zobaczcie co zrobiono! [ZDJĘCIA] W okolicy Sławna i Pomiłowa (gm. Sławno) trwa wielki front robót ziemnych. To wyrasta ekspresowa droga S6! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z okolicy Pomiłowa. Tu wyzwanie jest bardzo trudne, gdyż drogę S6 trzeba przeprowadzić m.in. przez Kanał Miejski wpływający do rzeki Wieprzy. A okoliczne tereny są bardzo podmokłe. 📢 Donald Trump aresztowany. Jego zdjęcie z kartoteki podbija sieć Były prezydent USA Donald Trump stawił się w areszcie w Atlancie w amerykańskim stanie Georgia w w związku z oskarżeniami o planowanie nielegalnego unieważnienia. Były prezydent, któremu nadano numer więzienny P01135809, spędził tam 20 min., podczas których zrobiono mu zdjęcia, po czym wyszedł za kaucją. 📢 Świętuj 120-lecie budynku Starostwa

📢 Zmarł Leszek Ziętarski, bramkarz słupskich Cieślików Niestety, nie spotkamy się już z Nim, by powspominać czasy piłkarskie w grodzie nad Słupią z lat sześćdziesiątych XX wieku. Leszek Ziętarski (rocznik 1951) przegrał wieloletnią walkę z nowotworową chorobą 22 sierpnia 2023 roku. Ta wiadomość zasmuciła wszystkich z dawnego i znanego grona Międzyszkolnego Klubu Sportowego Cieśliki Słupsk.

📢 Ujawniono przerzut narkotyków w Gdyni. W deskach podłogowych ukryto prawie 440 kg kokainy Niemal 440 kilogramów kokainy odnaleziono w Gdyni w transporcie desek podłogowych z drewna tropikalnego. Narkotyki o łącznej, czarnorynkowej wartości około 180 milionów złotych zabezpieczyli funkcjonariusze Straży Granicznej. W sprawie zostało wszczęte śledztwo przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. 📢 Pod szlabanem, albo obok, mimo barierek i zakazu. Podróżni skracają sobie tędy drogę. Niebezpieczne przejście przy dworcu PKP w Słupsku Mimo że odgrodzone jest szlabanem i barierkami, podróżni i tak chętnie z niego korzystają – nawet widząc znak zakazu przejścia. Nietrudno tam o niebezpieczne sytuacje – ostatnio w szynie przed przejściem utknęło kółko dziecięcego wózka.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 23.08.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku [ZDJĘCIA] Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Wakacje nad morzem w latach 90. Tłumy na plaży i moda z końca XX wieku [ZDJĘCIA] Jak wyglądało lato w nadmorskich miejscowościach w latach 80-90-tych? Zobacz to na wyjątkowych archiwalnych zdjęciach Krzysztofa Sokołowa, koszalińskiego fotografa.

📢 Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat W ciągu dwóch lat Stary Rynek w Słupsku zmieni się nie do poznania. Zniknie uciążliwy żwirek oraz samochody parkujące dookoła. Pojawią się ogródki gastronomiczne. Jest już pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. 📢 Święto Wojska Polskiego i Święto Ustki. Wspaniała uroczystość w porcie Piękną uroczystość w usteckim porcie mogli podziwiać ustczanie i turyści. We wtorek 15 sierpnia obchodzono tu Święto Wojska Polskiego pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" i Święto Ustki. Garnizon Ustka zaprezentował się w uroczystej odsłonie, a miasto przedstawiło morskie, rybackie i marynarskie tradycje. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Poważny wypadek w Pobłociu w gm. Główczyce. Są ranni, w tym dziecko. Lądował śmigłowiec Trzy osoby są poszkodowane w wyniku wypadku, do którego doszło w Pobłociu, w gminie Główczyce. Jedną osobę zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga jest całkowicie zablokowana. Ruchem kierują policjanci. 📢 Święto Wojska Polskiego w Słupsku. Uroczyście, a potem piknikowo. Ogromna frajda dla dzieci! Dziś bramy jednostki wojskowej przy ul. Westerplatte w Słupsku były otwarte dla wszystkich. Żołnierze zaprosili na wspólne świętowanie. Podczas części oficjalnej odznaczono wyróżniających się żołnierzy, m.in. tych, którzy strzegą wschodniej granicy kraju. Odśpiewano hymn oraz wystrzelono salwę honorową. Potem był piknik dla mieszkańców - każdy mógł się przymierzyć do strzelania z broni oraz obejrzeć wojskowe pojazdy od wewnątrz. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Druga strona krat. Zobacz, jak wygląda Areszt Śledczy w Słupsku [zdjęcia, wideo] Kilka pięter, kraty i zasieki na murze okalającym spacerniak. Na rogach wieżyczki strażnicze, broń i drzwi na klucz lub elektromagnes. Areszt Śledczy w Słupsku może pomieścić nawet 201 osadzonych. 📢 Gminne Święto Plonów w Główczycach (zdjęcia) W niedzielę w Główczycach odbyły się dożynki gminne. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła. Następnie dożynkowy korowód przeszedł na stadion sportowy w Główczycach, gdzie zorganizowano festyn, podczas którego rozstrzygnięto konkurs na wieniec i chleb dożynkowy. Wybrano także najlepsze stoisko oraz nalewkę i potrawę dożynkową. Odbył się również turniej sołectw oraz występ lokalnych zespołów artystycznych. Wieczorem na scenie koncertował zespół Soleo, a po nim trwała zabawa taneczna przy muzyce zespołu Ricardo Band.

Co Polacy sądzą o migrantach? Sonda