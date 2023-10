Przegląd prasy 29.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie promocje na MacBook Pro tylko na Black Friday 2023! Dlaczego warto kupić MacBook Pro?”?

📢 Rok 1945. Umarł Stolp, narodził się Słupsk Słupski rok 1945 był przerażający. W mieście spotkali się ludzie z trzech państw: Niemcy, Polacy i Sowieci. Owocem było głównie cierpienie, zniszczenie - pisze we wstępie książki „Słupsk, 1945. Miasto Niemców, Sowietów i Polaków” prof. Wojciech Skóra. Taki los dzieliło wiele pomorskich miast, ale według historyka nawet na ich tle Stolp był wyjątkowo doświadczony.

📢 MEMY o meczu FC Barcelona - Real Madryt. Jude Bellingham najpiękniejszy w El Clasico [GALERIA] FC Barcelona prędko strzeliła gola Realowi Madryt w pierwszym El Clasico trwającego sezonu, jednak w drugiej połowie kapitalnie odpowiedział Jude Bellingham, dzięki któremu Królewscy wygrali 2:1. Zobaczcie, jak to widowisko komentują internauci. Oto najlepsze memy zebrane w jednym miejscu.

Prasówka 29.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 9. dzień obławy na Grzegorza Borysa. Poszukiwany był widziany przez żandarmów? Podsumowanie najważniejszych informacji Od ponad tygodnia trwa obława na 44-letniego Grzegorza Borysa z Gdyni, który jest podejrzany o zabójstwo swojego 6-letniego syna. Jak podają media, poszukiwany miał być niedawno widziany przez dwóch funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, którzy go rozpoznali, oraz pogryziony przez psa policyjnego. Mężczyzny jednak wciąż nie udało się zatrzymać.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 Taki był Gdańsk zniszczony wojną na... kolorowych zdjęciach. Pokolorowaliśmy czarno-białe fotografie miasta z czasów powojennych! ZDJĘCIA Gdańsk został zdobyty 30 marca 1945 roku, a następnie... zniszczony. Jak szacują historycy, w czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo ok. 90 proc. Śródmieścia, z czego połowa przez wojska sowieckie już po zdobyciu. Te zdjęcia zostały zrobione w latach 1945-1948 roku, gdy miasto nie było jeszcze odbudowane. Widać ruiny doskonale znanych nam dziś budynków, jak m.in. Kościół Mariacki, Wielka Zbrojownia, Brama Wyżynna czy Wielki Młyn. Zastanawialiście się, jak te fotografie wyglądałyby w kolorze? Już spieszymy z pomocą! Pokolorowaliśmy je specjalną aplikację wykorzystującą sztuczną inteligencję!

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w październiku 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W październiku 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Masz za duże rachunki? NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Te urządzenia pobierają najwięcej prądu Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Rewolucja komunikacyjna w Słupsku. Autobusy PKS odjadą z nowego dworca Już nie z dworca przy Kołłątaja, a z miejskiego węzła transportowego przy ul. Towarowej – tak będą kursowały autobusy PKS Słupsk od 1 listopada. Korekcie ulegną rozkłady jazdy regionalnych linii i ich trasy w granicach miasta. To ważna informacja dla podróżnych.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Tak wyglądało lato m.in. w Wielkiej Wsi, Juracie, Karwi Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Makabryczne odkrycie w Gdyni. Na balkonie znaleziono ciało noworodka. 44-latka i jej partner zatrzymani Tragiczne odkrycie w Gdyni. Na balkonie na Pustkach Cisowskich znaleziono ciało noworodka. Policji udało się zatrzymać dwie osoby: 44-letnią obywatelkę Ukrainy i jej 43-letniego partnera. 📢 Orzechowska Wydma na każdą porę roku. Jesienią piękne barwy drzew Ścieżka dydaktyczna "Orzechowska Wydma" to idealne miejsce na długi spacer z daleka od ludzi i zgiełku. O tej porze roku jest tam prawie pusto, a jesienią widoki są piękne. Trasa prowadzi przez wydmy i buczynowe lasy. Na trasie są tablice informacyjne, dzięki którym możemy wzbogacić swoją wiedzę.

📢 Ksiądz nie będzie miał wyboru. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków - PKO, Pekao, Millennium i inne. W tych sytuacjach bank nie wypłaci pieniędzy Planujesz duży zakup lub inwestycję za gotówkę? Może się okazać, że nie wystarczy, że udasz się do najbliższego oddziału swojego banku. Banki mają określone limity wypłat jednorazowych. Różnią się one w poszczególnych bankach i wahają pomiędzy 10 a 20 tys. zł. Jakie limity wypłat obowiązują w PKO, Pekao, Millennium, Alior Bank, Santander i innych popularnych bankach? Sprawdź!

📢 Te 7 aplikacji powinieneś usunąć ze swojego smartfonu. Są niebezpieczne i zainfekują twój telefon wirusem. Zobacz narzędzia oszustów W sklepie Google Play przez pewien czas dostępne było kilka niebezpiecznych aplikacji, które zainfekowane zostały szkodliwym wirusem lub kradły dane swoich użytkowników bez ich zgody. Te programy zostały pobrane na komórki ponad 3 milionów użytkowników. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że którąś z nich masz na swoim smartfonie. Zobacz, które niebezpieczne aplikacje należy usunąć ze swojego telefonu. 📢 10 najbardziej niezwykłych miasteczek Małopolski. Replika grobu Chrystusa, najstarszy przepis na ziemniaki i inne niezwykłości na weekend Małopolska to nie tylko Kraków – region pełen jest miejsc z niezwykłym klimatem, fascynującymi zabytkami i piękną przyrodą. Nie trzeba nawet jechać daleko od Krakowa, by je odwiedzić i się nimi cieszyć. Wiele atrakcji skrywają małe miasteczka Małopolski – zaciszne, urokliwe, pełne niespodzianek. Przedstawiamy 10 najbardziej niezwykłych miasteczek blisko Krakowa w sam raz na wycieczkę w weekend czy urlop. Sprawdźcie, jakie atrakcje oferują.

📢 Przed nami największe w tym roku święto wyprzedażowe, czyli black week. Sprawdź, jak działają oszuści. Nie strać pieniędzy Ostatni weekend listopada, czyli black week, to nie tylko czas promocji, ale też wzmożonego ruchu w e-sklepach, który wykorzystują cyberoszuści. – W czasie gorących okresów sprzedażowych działalność cyberprzestępców jest dużo większa niż na co dzień – tłumaczy w rozmowie z nami Marta Masłowska z IdoSell. Jak zadbać o swoje cyfrowe bezpieczeństwo podczas robienia zakupów? Wyjaśniamy.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 28.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Sukces słupskich policjantów w biegach przełajowych w Niemczech Policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku zdobyli dwa pierwsze miejsca podczas biegów przełajowych zorganizowanych przez Policję niemieckiego landu Brandenburgia. Start polskich policjantów w tej imprezie to jeden z elementów współpracy Wyższej Szkoły Policji w Oranienburgu i Szkoły Policji w Słupsku. 📢 Zobacz, jak postępują prace na ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Na Wszystkich Świętych kolejny jej fragment ma być przejezdny [ZDJĘCIA] Na wszystkich odcinkach remontowanej ulicy Armii Krajowej pojawiła się już nowa nawierzchnia. 1 listopada kolejny jej fragment zostanie udostępniony do ruchu. Zobacz, jak wygląda postęp prac. 📢 Dla Kaszubów haft jest jak alfabet. Charakterystyczne symbole towarzyszą im od stuleci. To dziedzictwo stało się dobrem narodowym Kaszubi mogą odetchnąć z ulgą. Nie zaginie ich kaszёbsczi wёsziwk, czyli haft kaszubski, który z troską i miłością pielęgnują na równi z językiem. Ten wielowiekowy zdobniczy dorobek jest wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Narodowego. Jest co podziwiać.

📢 Od stycznia w Ustce zacznie obowiązywać wyższa opłata uzdrowiskowa Na ostatniej sesji Rady Miasta w Ustce radni uchwalili wyższą opłatę uzdrowiskową oraz wzrost o 15 proc. podatku od środków transportowych. Radni uchylili też uchwałę zobowiązującą burmistrza do przygotowania projektu tzw. „uchwały reklamowej”.

📢 W sobotę bezpłatnie sprawdzisz światła w swoim samochodzie Jutro, 28 października (sobota) każdy kierowca będzie mógł za darmo sprawdzić ustawienie świateł w swoim samochodzie. Alkcja zostanie przeprowadzona m.in. w Słupsku i Bytowie. 📢 Mamy w Słupsku park imienia Janusza Grocholewskiego. Miasto upamiętniło zasłużonego lekarza Janusz Grocholewski oficjalnie objął patronat nad Parkiem Wschodnim w Słupsku. Zasłużony lekarz transfuzjolog przyczynił się do rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa w regionie słupskim. 📢 Onkologiczne spotkanie w Ustce. Gościem wybitny chirurg onkolog Zoran Stojcev W sobotę (28.10) w Ustce odbędzie się spotkanie onkologiczne pt. "Wykrywanie, leczenie i profilaktyka nowotworów piersi". Zaplanowany jest m.in. wykład prof. dr. hab. Zorana Stojceva - chirurga onkologa oraz spotkanie z kobietami ze Słupskiego Stowarzyszenia "Amazonka", które podzielą się swoimi historiami.

📢 Szkoła w Redzikowie wzbogaciła się o gabinet integracji sensorycznej i defibrylator 27 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym otwarto gabinet integracji sensorycznej mający wspomóc funkcjonowanie dzieci, u których stwierdza się zaburzenia przetwarzania zmysłowego. Szkoła w Redzikowie zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnościami różnego stopnia, stąd potrzeba wsparcia poprzez specjalistyczną terapię i naukę. 📢 Fryzury wyszczuplające okrągłą twarz. Te cięcia ukryją pulchne policzki i optycznie odejmą kilka kilogramów Okrągłą twarz możesz wyszczuplić odpowiednią fryzurą. Sprawdź, jakie cięcia ukryją ten problem estetyczny. Te uczesania są modne i decydując się na nie, poczujesz się kobieco. 📢 XXXVI Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwon-do ITF w Ustce. Organizatorzy zapraszają na wydarzenie Najbardziej prestiżowe zawody w kalendarzu Polskiego Związku Taekwon-Do ITF wracają na Pomorze po ponad 30 latach! Impreza odbędzie się 4 listopada w hali widowiskowo - sportowej usteckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

📢 Rozpoczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Budynek zostanie wyburzony i powstanie zupełnie nowy obiekt Zaczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Na wygrodzonym terenie powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy, a obecne obiekty zostaną zburzone. W tym miejscu wybudowany zostanie zupełnie nowy dworzec kolejowy. Podróżni będą jednak musieli trochę poczekać. Inwestycja ma być gotowa do końca 2026 roku. 📢 Kupiła w Internecie 250 butelek wódki i wpłaciła zaliczkę. Alkoholu jednak nie dostała Kobieta wśród ogłoszeń o tematyce ślubnej na jednym z portali społecznościowych, znalazła korzystną ofertę sprzedaży alkoholu. Podczas korespondencji ze sprzedawcą zdecydowała się zakupić od niego 250 sztuk butelek wódki, którą miała odebrać osobiście. Warunkiem było jednak wpłacenie zaliczki. Po przelaniu 3,5 tys. złotych wyruszyła w drogę po odbiór alkoholu. Na miejscu okazało się, że pod wskazanym adresem nikogo nie ma, a kontakt ze sprzedawcą się urwał. Policjanci apelują o większą ostrożność przy zakupach w sieci.

📢 Szczawnica i jej atrakcje turystyczne. Uzdrowiskowa miejscowość w Małopolsce na weekendowy wypad, spacery, górskie i rowerowe wycieczki „Perła Małopolski” i świetna alternatywa dla zatłoczonego Zakopanego. Tak mówią o Szczawnicy jej stali bywalcy. To uzdrowiskowa miejscowość w województwie małopolskim, którą odwiedza coraz więcej turystów. To właśnie tam można pospacerować po Pieninach, pojeździć na rowerze w pięknych okolicznościach przyrody i napawać się widokami przełomu Dunajca. W Szczawnicy warto też spróbować leczniczych wód. Podpowiadamy, jakie atrakcje turystyczne znajdziecie w Szczawnicy i jej okolicach. 📢 Podopiecznie warsztatów z Bytowa zrobili kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie (WIDEO) Przygotowania trwały kilka tygodni. Pracownia stolarska, ogrodnicza i rękodzieła pracowała pełna parą. Ale opłacało się. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej przygotowali kompozycje nagrobne. Sprzedali wszystkie! Blisko 100! 📢 Jest na rozkładzie, ale nie przyjeżdża. Mieszkańcy Włynkowa zastanawiają się, gdzie podział się poranny PKS „Rozkład jazdy swoje, PKS swoje” – napisali do naszej redakcji niezadowoleni mieszkańcy Włynkowa. Poranny autobus nie zajeżdża do ich miejscowości, mimo że kurs widnieje na rozkładzie jazdy.

📢 Na świętego Marcina najlepsza gęsina! Ile kosztują pierogi z gęsiną, półgęsek, pasztet? W cenniku bywa luksusowo W listopadzie szczególne miejsce w menu restauracji oraz na niepodległościowych festynach zajmuje gęsina. Nogi, piersi z gęsi czy całe tuszki pojawiają się coraz częściej również w marketach. Postanowiliśmy sprawdzić ceny gotowych produktów, m.in. pierogów, pieczeni i pasztetów oraz surowego mięsa. 📢 Ludzie żyją tak długo, jak długo o nich pamiętamy... Rozmawiamy z dr Martą Anną Sałapatą, pedagożką i psychotraumatolożką specjalizującą się w tematyce straty i żałoby w gabinecie „Alfabet żałoby” w Słupsku.

📢 Nieznane i unikalne zdjęcia powojennego Słupska [galeria] Widoki z powojennego Słupska to nadal spory rarytas nie tylko dla historyków i regionalistów, ale dla każdego miłośnika dziejów miasta. Dotarliśmy do zbiorów Instytutu Zachodniego w Poznaniu, w którym zgromadzone są nieznane zdjęcia Słupska z pierwszych powojennych lat.

📢 Firma z Garczegorza poległa na zamkowym remoncie. Przetarg jeszcze raz (WIDEO) Szykuje się kolejny przetarg na odnowienie elewacji oraz wyminę okien i drzwi w bytowskim zamku. Firma z Garczegorza wygrała pierwszy, ale nie poradziła sobie z zadaniem. Prace miały zakończyć się z końcem października i miały kosztować 300 tysięcy złotych. Prace więc przeciągną się. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 26.10.2023 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia?

📢 Ewakuacja w miasteckim sklepie spożywczym. Ktoś rozpylił gaz? (ZDJĘCIA) Wczoraj wieczorem (środa) wszystkie służby ratownicze z Miastka zostały postawione na nogi. Interwencja wyglądała groźnie i trzeba było ewakuować klientów i pracowników jednego ze sklepów spożywczych w Miastku.

📢 Godło Polski z ponad 100 tysięcy drzew. Ten widok robi wrażenie! Projekt "Leśny Orzeł" kolejny już rok zachwyca. A będzie jeszcze lepiej! Projekt "Leśny Orzeł" rozpoczął się w 2018 roku, kiedy na terenach Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim podjęto decyzję o utworzeniu wyjątkowego godła Polski z drzew. Ponad 100 tysięcy nasadzeń, Powierzchnia niemal 100 tysięcy metrów kwadratowych. "Leśny Orzeł" zachwycał już w roku 2022, ale z roku na rok ma wyglądać i wygląda jeszcze lepiej!

📢 Jest w orkiestrze jakaś siła... Orkiestra Dęta z Zapcenia zalicza spektakularne sukcesy (WIDEO) Doskonali, eleganccy i budzący zachwyt. Zna ją cały powiat bytowski. Orkiestra Dęta z Zapcenia dziś zwyczajnie - trochę oficjalnie, trochę po ludzku. Gdzie się pojawią - budzą zachwyt, a nogi same rwą się do tańca.

📢 Tunel pod torami kolejowymi w Słupsku ma pecha. Zalany został drugi raz [ZDJĘCIA] Pecha ma nowy tunel pod torami w Słupsku. Chociaż większego pecha mają ludzie, których setki tunelem przechodzą. Po raz drugi został zalany. Tym razem wody jest dużo więcej niż ostatnio.

📢 XI Ogólnopolski Turniej Karate Okinawa UECHI-RYU Częstochowa 2023. Rywalizowali zawodnicy z naszego regionu 21 października w Hali Sportowej przy ul. Zamenhofa 23 w Częstochowie odbył się XI Ogólnopolski Turniej Karate Okinawa UECHI-RYU Częstochowa 2023. 📢 Rozdzieleni w sopockim domu dziecka. Brat szuka siostry po 12 latach. "Wróciłem ze szkoły i okazało się, że zostałaś adoptowana" To poruszająca historia, której geneza sięga 2011 roku. To wtedy w domu dziecka "Na wzgórzu" w Sopocie miało dojść do rozdzielenia rodzeństwa, które było ze sobą przez sześć lat. Teraz, po dwunastu latach, brat poszukuje swojej siostry. Jak opisuje, w momencie rozdzielenia nie miał nawet możliwości pożegnać się z nią.

📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 21.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby. 📢 Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. 300 osób z kosturami i sadzonkami (WIDEO) Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. Do integracyjnej akcji zgłosiło się ponad 300 osób. - Las to nasze wspólne dobro, musimy o niego dbać - mówi Wojciech Megier, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytowie.

📢 Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych ZREMB. Tak wyglądała 50 lat temu (zdjęcia) Gdyby czas przebiegał normalnie dzień po dniu według kalendarza, to w tym roku Słupska Fabryka Maszyn Budowlanych „Zremb” w Jezierzycach Słupskich by obchodziła swoje 67-lecie. Niestety, 16 lat temu stanęła na zawsze. Było to nie do pomyślenia pół wieku temu i później, gdy odwiedzaliśmy tę fabryką ciekawi, co i kto tutaj produkuje oraz innych zdarzeń, zanim czas jak z bicza strzelił. 📢 Rockowe show ukraińskiej orkiestry z Charkowa w Słupsku. Była moc! Rock Sympho Show to imponujące widowisko muzyczne w wykonaniu ukraińskiej orkiestry z Charkowa. W programie znalazły się najlepsze kompozycje światowych legend XX i XXI wieku, takich jak Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, AC/DC, Metallica, czy Depeche Mode. Zabrzmiały też jak ukraińskie kompozycje, które orkiestra wykonała we własnej rockowej interpretacji. Jednak główne przesłanie to: bawcie się, ale pamiętajcie, że wojna na Ukrainie trwa nadal. A ludzie wciąż potrzebują pomocy.

📢 Idealne miejsce na jesienny spacer. Mosty Kozińskie na Kaszubach (WIDEO) Mosty Kozińskie zostały wysadzone podczas II wojny światowej. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar. Jeśli chcesz je zobaczyć wystarczy pojechać do gminy Czarna Dąbrówka. 📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 15.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 W Słupsku świętowali wszyscy nauczyciele. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej [ZDJĘCIA] Za trudy codziennej pracy, poświęcenie i szerzenie wiedzy podziękowano dziś (13.10) wszystkim słupskim nauczycielom. Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w sali bankietowej „Aureus”. 📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Dyniowy zawrót głowy. Tiramisu, gołąbki, a może leczo? (WIDEO) Ponad 30 potraw zgłoszono do kulinarnego konkursu w Tuchomiu. Oczywiście dyniowego. Panie, a także jeden pan stanęli na wysokości zadania. Było na słodko i wytrawnie. A wiecie, że z dyni można zrobić tiramisu lub guacamole? 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Ustka ma powód do dumy. Stadion lekkoatletyczny z certyfikatem! W piątek stadion lekkoatletyczny w Ustce otrzymał świadectwo kategoryzacyjne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mogą tu się odbywać wydarzenia sportowe w randze ogólnopolskich mistrzostw. Z nowego obiektu cieszy się cały region. Młodzież już go opanowała, wypróbowała bieżnie, rzutnie, płotki i skocznie.

📢 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 To jeden z najbardziej wpływowych mafiosów Trójmiasta. Kim był Nikoś czyli Nikodem Skotarczak. Mija 25 lat od śmierci ojca chrzestnego mafii Nikodem Skotarczak był ojcem chrzestnym trójmiejskiego podziemia i jednym z najbardziej wpływowych członków mafii w Polsce. Jak przebiegła jego kariera w świecie przestępczym? 24 kwietnia 2023 roku minęło 25 lat od jego śmierci. Sprawcy jego zabójstwa nadal pozostają nieznani. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Słupscy uczniowie wyróżnieni. Wręczono im stypendia Prezydenta Miasta Słupska W czwartek w słupskim ratuszu odbyła się XXIII edycja wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska. Wyróżniono 45 uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. 📢 W Ustce powstało nowoczesne sanatorium. Jest częścią słupskiego szpitala W miejscu porodówki słupskiego szpitala w Ustce otwarto Sanatorium Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjne. Pacjenci będą mogli leczyć tu choroby układu oddechowego, nerwowego, kardiologicznego, endokrynologiczne i układu ruchu. 📢 Pożar w Główczycach. Dwoje małych dzieci ciężko poparzonych Do tragicznego pożaru doszło dziś (wtorek) w Główczycach. Poważnie poparzone zostały dzieci: roczny chłopiec i pięcioletnia dziewczynka. Maluchy trafiły do szpitala w Słupsku.

📢 Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć (ZDJĘCIA) Mosty Kozińskie wysadzone podczas II wojny światowej. Musisz je zobaczyć. Wystarczy podjechać do gminy Czarna Dąbrówka. Stały się sporą atrakcją turystyczną. Mosty robią wrażenie, szczególnie ze względu na swój rozmiar.

📢 Wspominamy. I Bal charytatywny przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku - 2012 r. (ZDJĘCIA) W styczniu i lutym odbywały się w gminie Miastko bale organizowane przez rady rodziców, z których dochód przeznaczone na ważne szkolne cele. W tym roku, nie ma ich, z uwagi na pandemię. Przypominamy zdjęciowo pierwszy I Bal Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, który odbył się w lutym 2012 r. Na rzecz uczniów zebrano wtedy ponad 3,5 tysiąca złotych. 📢 Przysięga żołnierzy 7 BOW w Słupsku (wideo, zdjęcia) W 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku odbyła się dziś (piątek, 3 czerwca) przysięga. Przysięgło dziś 190 elewów służby przygotowawczej.

