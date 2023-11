Przegląd prasy (29.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Duża inwestycja Parku Wodnego Trzy Fale zakończona. Nowa sauna zmieści nawet 90 osób”?

Prasówka 29.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Duża inwestycja Parku Wodnego Trzy Fale zakończona. Nowa sauna zmieści nawet 90 osób Zakończyła się przebudowa saun w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku. Z połączenia dwóch pomieszczeń powstała sauna fińska o powierzchni 48 mkw, która pomieści nawet 90 osób. Tymczasem planowane są już kolejne inwestycje.

📢 Policjanci z Ustki wywarzyli drzwi i pomogli potrzebującej kobiecie Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Ustce oraz wykładowca Szkoły Policji w Słupsku, którzy w miniony piątek pełnili razem służbę pomogli kobiecie, która zasłabła w wynajmowanym w pensjonacie pokoju. 75-latka przez kilka godzin leżała na podłodze, bez możliwości wezwania pomocy. Dzięki funkcjonariuszom, którzy wyważyli drzwi i udzieli jej pomocy medycznej kobieta z podejrzeniem udaru, na czas została przewieziona do szpitala, gdzie znajduje się pod opieką lekarzy.

📢 Potężna awaria w Słupsku na ulicy Pobożnego. Pod ulicą pękła rura (zdjęcia) Ulica Pobożnego w Słupsku przypomina bardzie rzekę Słupię niż drogę. Pod nawierzchnią pękła rura. Woda sięga kilkudziesięciu centymetrów.

Prasówka 29.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To tajne kody do twojego telefonu. Te sztuczki sprawią, że odkryjesz nowe funkcje smartfona z Androidem. Sprawdź TOP 15 najlepszych tricków Chcesz zyskać dostęp do ukrytych funkcji swojego telefonu? To nietrudne, o ile znasz tajne kody do smartfona, które pozwolą odblokować kilka ciekawych funkcji? Smartfony ma niemal każdy z nas, ale niewiele osób wie, jak i gdzie wpisać odpowiednie kombinacje liczb w znaków, by odblokować dodatkowe informacje i możliwości o swoim telefonie.

📢 Odmładzające krótkie fryzury damskie, w których poczujesz się, jakby ubyło ci 10 lat. Zobacz najmodniejsze cięcia dla kobiet 50 plus Krótkie fryzury damskie nie tylko odmładzają, ale są ponadczasowe i wiecznie modne. Takie uczesania sprawdzą o każdej porze roku, a co najważniejsze sprawią, że poczujesz się o 10 lat młodsza. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy, zainspiruj się i pobiegnij do fryzjera. Taka metamorfoza zadziała lepiej niż wizyta u chirurga plastyka. 📢 Cena karpia na święta - ile za kilogram w 2023 roku? Oto przewidywania hodowców. Pierwszy taki przypadek od kilku lat W ostatnich latach za kilogram karpia żywego trzeba było płacić coraz więcej, co tłumaczono rosnącymi kosztami transportu, droższą karmą oraz podwyżkami wynagrodzeń. Najnowsze prognozy hodowców wskazują jednak na odwrócenie tego trendu, pomimo niesprzyjającej sytuacji przy odłowach. Ile kosztuje karp przed Bożym Narodzeniem?

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Sikorka bogatka. Towarzyski, śliczny ptaszek, który z desperacji przekąsi mózg nietoperza. Nie pomylisz jej z innym ptakiem To jedne z najbardziej popularnych ptaków. Nawet jeśli niewiele o nich wiemy, to wróbla i sikorkę prawdopodobnie rozpoznamy bez trudu, zwłaszcza, że bardzo chętnie odwiedzają wywieszone w ogrodach karmniki. I chociaż niepozorne, to okazuje się, że sikorki potrafią być całkiem złośliwe. Podjadanie nietoperzego mózgu nie stanowi dla nich problemu, chociaż nie jest to ich kolacja pierwszego wyboru. Dochodzi do tego w akcie desperacji. 📢 Zarzuty za pożary w Kamieńcu. Podejrzanym jest właściciel ogromnego lumpeksu Składowisko odzieży w Kamieńcu pod Lęborkiem w ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie płonęło. Skutkiem pożarów było „zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi”. Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła właśnie zarzuty właścicielowi firmy prowadzącej ten ogromny magazyn… szmat. Podejrzany nie przyznaje się i milczy.

📢 Miałeś Pegasusa? Sprawdź, czy pamiętasz te 9 legendarnych tytułów. Najlepsze gry na Pegasusa z żółtych kartridżów Pegasus to nazwa, którą określało się każdą chińską podróbkę japońskiej konsoli Nintendo Famicom. Dla wielu graczy była to , którą podłączało się do telewizora. Gry były tanie i ogólnodostępne na każdym lokalnym rynku czy bazarze. Oczywiście gry na Pegasusa nie były licencjonowane, a ich zawartość często różniła się od tego, co mówiła naklejka na nośniku. Zobacz najlepsze i najlepiej wspominane gry na Pegasus 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 28.11.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 28.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 28.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Coraz więcej pracowników zmaga się z tym problemem. Psycholożka: Jest fatalnie. Jakie rozwiązanie wprowadzają firmy? Okazuje się, że prawie co drugi pracownik z Polski zmaga się z syndromem wypalenia zawodowego. – Wypalenie zawodowe i brak dobrostanu zatrudnionych to jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa – mówi nam psycholożka Małgorzata Ohme. – Natomiast jeśli chodzi o dobrostan pracowników, to jest fatalnie – podkreśla. 📢 Kolejny etap budowy fregat rakietowych. Położą stępkę pod ORP „Wicher” Polscy marynarze mają otrzymać w ciągu niecałej dekady trzy nowoczesne fregaty rakietowe. Pod pierwszy z tych okrętów, przyszły ORP „Wicher”, stępka położona zostanie 31 stycznia 2024 r. Datę uroczystego rozpoczęcia kolejnego etapu budowy jednostki potwierdził nam Jacek Matuszyk z PGZ-u. 📢 To było święto młodych naukowców. Podsumowanie Międzyszkolnego Festiwalu Nauki E(x)plory Słupski „Ekonomik” po raz trzeci był gospodarzem Międzyszkolnego Festiwalu Nauki E(x)plory. Młodzież przez tydzień uczestniczyła w wykładach i warsztatach oraz zaprezentowała swoje innowacyjne pomysły w konkursie naukowym.

📢 Po dachowaniu nietrzeźwy pieszo uciekał przed policjantami Nie tylko zimowa aura i śliska droga, lecz najprawdopodobniej również promile w organizmie spowodowały utratę panowania nad pojazdem i dachowanie. Kierowca tuż po kraksie, chcąc uniknąć spotkania z funkcjonariuszami próbował uciekać pieszo. Policjanci jednak szybko go namierzyli i zatrzymali. Teraz za kierowanie pojazdem po alkoholu grozi mu kara nawet do 3 lat więzienia. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Godzilla ma już 70 lat! I właśnie wraca na ekrany kin w wielkim stylu Terror powojennej Japonii, potwór Godzilla, wraca na ekrany kin już w ten piątek, 1 grudnia, w obrazie „Godzilla Minus One". Reżyseria i scenariusz: Takashi Yamazaki; obsada: Ryunosuke Kamiki, Yuki Yamada, Hidetaka Yoshioka, Kuranosuke Sasaki,

Minami Hamabe, Munetaka Aoki, Sakura Ando, muzyka Naoki Sato, produkcja: Toho Studio, Robot. „Arcydzieło” - oznajmia Comicbook.com, „Godzilla znów jest przerażająca” - pisze Screen Rant, „Godzilla naszych marzeń” - zachwyca się NewsBeezercom. 📢 Słupsk przywdziewa białą wstążkę. Do ogólnoświatowej akcji przeciw przemocy dołączyli koszykarze Czarnych Słupska drużyna koszykarska prowadzi akcję pn. „Czarni Słupsk mówią NIE przemocy”. Zespół włączył się do ogólnoświatowej kampanii mającej na celu zwalczanie przemocy domowej. Symbolem przedsięwzięcia jest biała wstążka.

📢 Świąteczne dekoracje z szyszek DIY. Najmodniejsze ozdoby na Boże Narodzenie. Wykorzystaj szyszki do pięknych bożonarodzeniowych dekoracji Własnoręcznie zrobione świąteczne ozdoby z szyszek są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY. 📢 Córka Ewy Kasprzyk zachwyca na najnowszych zdjęciach. Małgorzata Bernatowicz przeszła metamorfozę i schudła ponad 30 kg Małgorzata Bernatowicz znana bardziej jako Carmell czasami pojawia się publicznie u boku swojej mamy. Podczas jednego z takich eventów, to nie popularna aktorka przykuwała uwagę, ale jej córka. 📢 To ekranizacja Dragon Ball Z? Nie, ale postacie z anime ożywione przez SI wyglądają niesamowicie. Przekonaj się sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii i okazuje się jednak, że postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych postacie w realnym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

📢 Tydzień dobrych manier w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku Od dzisiaj (27 listopada) do poniedziałku, 4 grudnia, nigdzie uczniowie i nauczyciele nie będą zachowywać się bardziej elegancko niż w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku. Dlaczego? Bo trwa tam "Tydzień dobrych manier". 📢 Śnieg posypie do końca tygodnia. W nocy temperatura spadnie do minus ośmiu stopni Za oknami w Słupsku i w okolicach biało. Na Kaszubach i w okolicy Lęborka spadło nawet 45 cm śniegu. W nocy będzie mroźno, a na drogach ślisko i niebezpiecznie. Śnieg poleży nawet do 10 grudnia. 📢 Piękne Polki z PRL-u bez botoxu i Iphone'ów. To się nazywa prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Trudne warunki na drogach w regionie. Potrącenie na ulicy Lutosławskiego w Słupsku W poniedziałek od godzin porannych śnieg utrudnia kierowcom jazdę na drogach w regionie. Już o ósmej słupscy policjanci dostali zgłoszenie o potrąceniu pieszej w Słupsku. 📢 Znamy laureatów IX Pomorskiego Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Marina 2023”. Zobacz, kto wygrał 25 listopada w Sali Teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się Gala Finałowa IX Pomorskiego Festiwalu Piosenki Marynistycznej „Marina 2023”. Jury festiwalowe pracowało w składzie: Roman Seta (przewodniczący), Maciej Kozakiewicz, Robert Czerwiński oraz sekretarz Anna Bielecka. Kto wygrał?

📢 “Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” W dniu 12.09.2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” polegającego na budowie infrastruktury węzła transportowego o znaczeniu krajowym. Projekt realizowany był w trybie zaprojektuj i wybuduj. Pierwszym etapem prac prowadzonych przez wykonawcę było opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania. Opracowanie dokumentacji było szczególnym wyzwaniem ze względu na konieczność zapewnienia spójności z przygotowywaną przez PKP inwestycją polegającą na przebudowie stacji kolejowej w Słupsku oraz uwzględnienia wytycznych konserwatora zabytków w zakresie odtworzenia historycznych elewacji kolejowego obiektu magazynowego, który został zaadaptowany na budynek dworca autobusowego.

📢 Wielkie emocje w Szczecinie. King Szczecin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 82:86 Świetny mecz rozegrali zawodnicy Mantasa Cesnauskisa. W Szczecinie pokonali aktualnego mistrza Polski i do Słupska wracają z ważną wygraną! 📢 Słupskie księgarnie. Od fascynacji do likwidacji [ZDJĘCIA] Tym razem wertujemy nasze archiwalia dotyczące słupskiego rynku księgarskiego. Na przestrzeni pół wieku widać właśnie to, co zapisane w tytule. Niestety, wciąż ubywa księgarni, jakby ulegały rynkowemu przemiałowi. A likwidacji księgarń w Słupsku to jeszcze nie koniec, co bulwersuje jeszcze bardziej. Gdy sięgnie się do ich przeszłości i zauważy, że kończy swój żywot nawet kultowa księgarnia „Pegaz” na al. Wojska Polskiego. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy z Druteksem. Moc atrakcji przez siedem dni (WIDEO) Od 4 do 10 grudnia bytowski rynek zmieni się nie do poznania. Tu odbędzie się wyjątkowa impreza - Jarmark Bożonarodzeniowy z Druteksem. Atrakcji będzie mnóstwo.

📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy. 📢 Martyna Wojciechowska w Bytowie. Odwiedziła uczniów "ekonoma" (WIDEO) Martyna Wojciechowska odwiedziła uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. 📢 Bardzo drogie odśnieżanie. Piaskarki i pługi wyjechały na drogi w gm. Bytów (WIDEO) 900 złotych za godzinę pracy pługopiaskarki musi zapłacić bytowski ratusz. Przetarg na zimowe utrzymanie dróg wygrała lokalna firma.

📢 W Kępicach wyróżniono honorowych krwiodawców [zdjęcia] W sobotnie przedpołudnie w Urzędzie Miejskim w Kępicach odbyło się uroczyste spotkanie w ramach obchodzonych właśnie Dni Honorowego Krwiodawstwa. Podziękowano krwiodawcom za ich społeczną postawę i zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym.

📢 Czołowe zderzenie w okolicach Niestkowa pod Ustką [ZDJĘCIA] W sobotę po południu na drodze w Niestkowie w gminie Ustka doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Najprawdopodobniej nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, bo policja zakwalifikowała to zdarzenie drogowe jako kolizję. 📢 Żegnaj, Bohaterze, niech się Polska przyśni Tobie. Pożegnanie kpt. Mieczysława Kaczmarczyka Na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, przedstawiciele samorządu miasta, wojska i związków żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych pożegnali kpt. Mieczysława Kaczmarczyka, Żołnierza Wyklętego, Bohatera, dobrego Człowieka. 📢 Ozdoby i pierniczki na bytowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym (WIDEO) W grudniu koniecznie przyjedźcie do Bytowa. Do 4 grudnia na odwiedzających bytowski rynek czeka masa atrakcji. W mieście kolejny raz odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej już przygotowują stroiki i pierniczki.

📢 Baszta nad Słupią pnie się do góry. Wraz z budynkiem przymurnym będzie służyć mieszkańcom [ZDJĘCIA] Postępują prace przy odbudowie średniowiecznej baszty w pobliżu biblioteki miejskiej w Słupsku. Obok powstaje budynek przymurny, w którym znajdzie się przestrzeń na społeczną integrację mieszkańców. 📢 Renifery zrobiły furorę. Kiermasz w Dziennym Domu Seniora w Bytowie (WIDEO) Kiermasz w Dziennym Domu Seniora w Bytowie to był prawdziwy hit. Ozdoby świąteczne przygotowane przez uczestników rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki. 📢 Ślubowanie młodych kadetów w liceum w Redzikowie [galeria] W Liceum Ogólnokształcącym w Redzikowie odbyła się uroczystość pasowania na kadetów uczniów klas pierwszych Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Szkoła znalazła się w gronie placówek edukacyjnych osiągających najwyższy wskaźnik procentowy w kategorii rekrutacji absolwentów klas wojskowych.

📢 Obchody Dnia Kolejarza w Słupsku. Wiązanki pod pomnikiem i wycieczka po Izbie Historii Kolei [ZDJĘCIA] Swoje święto kolejarze uczcili w Słupsku złożeniem wiązanki pod tablicą pamiątkową przy dworcu PKP. Zaprosili też na wspólne zwiedzanie Izby Historii Kolei przy ulicy Filmowej.

📢 Imieniny Katarzyny to święto kobiet o tym imieniu. Sprawdź, co ono oznacza i rozwiąż quiz na temat popularnych Kasiek Najpopularniejsze imieniny Katarzyny przypadają na 25 listopada. Dowiedz się, co oznacza to imię, jaki podarunek podarować bliskiej ci osobie i rozwiąż nasz quiz o polskich celebrytkach, które tak się nazywają. 📢 Jak zrobić świąteczny stroik w szkle? Pomysły na piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Wyjątkowe ozdoby świąteczne za grosze – zobacz zdjęcia Stroiki świąteczne w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne i piękne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza.

📢 Proces słupskiej adwokat Katarzyny R. Narkotyki i wykup mieszkań komunalnych w tle Na kolejnej rozprawie przeciwko słupskiej adwokat Katarzynie R. swoją opinię przedstawiły biegłe z dziedziny psychiatrii i psychologii. Zeznawał też świadek, którego rola może mieć istotne znaczenie w ustaleniu motywów czynów zarzucanych oskarżonej. 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Już w weekend poznamy najpiękniejsze Polki! Oto kandydatki w konkursie Polska Miss 2023 [ZDJĘCIA] Gala finałowa kończąca kolejną edycję konkursu piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. 24 i 25 listopada najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023.

📢 Leann stawia na automatyzację. Słupska firma otworzyła nową halę [ZDJĘCIA,WIDEO] Zautomatyzowana produkcja na nowej hali to dla słupskiej firmy szansa na rozwój i pozyskanie nowych klientów. Obiekt o powierzchni ośmiu tysięcy metrów kwadratowych otwarto oficjalnie 23 listopada. 📢 Stłuczki, dachowania i samochody w rowie. Śliska środa w Słupsku i powiecie Środa nie była dobrym dniem dla kierowców. Na drogach w powiecie słupskim było bardzo ślisko. Doszło do kilku kolizji, a trzy z nich wydarzyły się w jednym miejscu prawie w tym samych czasie. 📢 Sztorm, jakiego na Bałtyku nie było. Doszło do prawdziwego kataklizmu Sztormy na Bałtyku najczęściej występują w listopadzie, grudniu i styczniu. Stanowią one ogromne zagrożenie dla statków i dla wybrzeża. W nocy sylwestrową 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu.

📢 Czesław Lang odbudował zniszczony dworek sprzed 300 lat! Jest pięknie i klimatycznie | ZDJĘCIA,WIDEO Zespół pałacowo-dworski z XVII wieku znajdujący się w Poborowie (gmina Trzebielino) przez lata niszczał. Na szczęście pojawił się Czesław Lang, utytułowany kolarz i organizator wyścigu Tour de Pologne i tknął w obiekt nowe życie. Nie szczędził pieniędzy. Do tego pałacu ma szczególny sentyment. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 Bardzo drogie... siku. Za załatwienie potrzeby fizjologicznej w lesie można słono zapłacić (WIDEO) Czy za zrobienie siku w lesie można dużo zapłacić? Tak. Przekonał się o tym nasz czytelnik, który zatrzymał się w lesie, aby załatwić potrzebę fizjologiczną. Po jakimś czasie otrzymał mandat - 500 zł. To kara za wjazd autem do lasu.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 W Słupsku powstają kolejne zbiorniki retencyjne 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 Gala 50-lecia Gminy Słupsk. Powiewała już nowa flaga - Gminy Redzikowo W piątkowy wieczór odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 50-lecia Gminy Słupsk. Dzień to historyczny, gdyż od 1 stycznia z mapy Polski zniknie ta nazwa. Od Nowego Roku zastąpi ją Gmina Redzikowo. Podczas uroczystości oficjalnie zaprezentowano już flagę z nową nazwą.

📢 Piękne imprezowiczki na dyskotekach sprzed lat w Koszalinie. Zobacz zdjęcia! Przypominamy imprezy w koszalińskich dyskotekach w maju 2008 roku. Wybraliśmy zdjęcia najpiękniejszych dziewczyn, które bawiły się w klubach Bajka, Koko-Bongo, Kreślarnia i Plastelina. 📢 Abonament RTV w 2023 roku. Oto jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu! Abonament RTV w 2023 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź obowiązkowo, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV.

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 14.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź ! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Intensyfikacja patroli NATO na Morzu Bałtyckim. Ma to związek z uszkodzeniem infrastruktury podmorskiej NATO poinformowało, że intensyfikuje patrole na Morzu Bałtyckim w związku z niedawnymi zniszczeniami infrastruktury podmorskiej w regionie. Co to oznacza dla Polski i Marynarki Wojennej RP?

📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 16.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 40 lat od napadu na magazyn broni w CSSMW w Ustce i zabójstwa milicjanta w Sławnie 3 sierpnia 1984 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku została wykonana kara śmierci. Skazańcem był 25-letni Janusz Magierski. Wyrok miał stanowić jasny przekaz, że na władzę ludową nikt ręki nie podniesie. Został wydany zanim sprawa trafiła do sądu. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe tegorocznych maturzystów (ZDJĘCIA) Kreacje zachwycały. To najpiękniejsze pary studniówkowe z bytowskich szkół. Piękni, młodzi i zdolni. Aż nie możemy się napatrzeć! Teraz czas na naukę. Matura coraz bliżej. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Rozliczenie PIT za 2022 rok. Te osoby będą musiały dopłacić do podatku! Sprawdź! Dopłata do podatku za rok 2022. Rozliczyć się z Urzędem Skarbowym będziemy mogli od 15 lutego. Dla jednych osób oznaczać to będzie dopłatę do podatku, a dla drugich zwrot. Kiedy można liczyć na zwrot podatku? W jakiej sytuacji będziemy musieli zrobić dopłatę? Zapoznaj się z listą osób, które będą musiały dopłacić do podatku w 2023 roku. Zobacz szczegóły w naszej galerii!

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Wyniki plebiscytu sportowego 2022 Polska Press Grupy 25 lutego w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa plebiscytu sportowego Polska Press Grupy 2022. Wyłonieni zostali najlepsi z najlepszych z poszczególnych województw jak i z całej Polski. Zwycięzców w tym wyjątkowym plebiscycie wybrali Czytelnicy gazet Polska Press Grupy.

📢 Zima 2023. Oto najśmieszniejsze zimowe memy. Śmieszne obrazki robią furorę w Internecie 01.02.2023 Zima 2023. Memy wykonane przez Internautów robią prawdziwą furorę w Internecie, a ich pomysły nie mają końca. Lubią żartować z odśnieżania, niskich temperatur jak i sytuacjach na drodze. Zastanawiasz się jak można przedstawić zimę na wesoło? Oto najśmieszniejsze memy o zimie! Zobacz jak Internauci przedstawili swój punkt widzenia, a wszystko to w najzabawniejszej formie. Sprawdź koniecznie!

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

