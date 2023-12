Przegląd prasy 29.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dodatkowe pieniądze od ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i sięgnąć po bonus finansowy”?

Prasówka 29.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatkowe pieniądze od ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i sięgnąć po bonus finansowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć?

📢 Czarni Słupsk wygrali w hali w Gdyni. Koszykarze Arki postawili się w derbach Pomorza tylko w pierwszej kwarcie ZDJĘCIA Koszykarze Arki Gdynia i Czarnych Słupsk wystąpili w czwartek, 28 grudnia w ostatnim meczu w kalendarzowym roku 2023 w hali Polsat Plus Arena Gdynia. Fawory tem byli goście z zachodu województwa pomorskiego i zadanie wykonali. Wygrali pewnie 84:67. Wciąż borykający się z osłabieniem zawodnicy z Gdyni postawili swoje warunki tylko w pierwszej kwarcie derbowego spotkania.

📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń!

Prasówka 29.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzieci w żłobku w Damnicy będą bardziej bezpieczne Żłobek w Damnicy wzbogacił się o zestaw ratunkowy LifeVac umożliwiający szybkie i skuteczne udrażnianie dróg oddechowych dziecka. Sprzęt bezpłatnie przekazała Fundacja PKO Banku Polskiego.

📢 Mieleńska poniemiecka "beczka" runęła do Bałtyku i zniknęła. "To koniec pewnej epoki" To koniec pewnej epoki - komentują zgodnie mieszkańcy Mielna. Podczas ostatniego sztormu runęła do wody poniemiecka "beczka", czyli stalowo - betonowa konstrukcja z 1935 roku, stojąca w morzu, około 300 metrów od brzegu. Była swoistym symbolem mieleńskich plaż. 📢 Pożar mieszkania w miejscowości Darskowo. Straty materialne są ogromne [ZDJĘCIA] W czwartek w godzinach popołudniowych służby otrzymały informację o pożarze w jednym z budynków w miejscowości Darskowo (gmina Złocieniec). 📢 Kto nie dostanie podwyżki w 2024 r.? Sprawdź, czy nie należysz do pracowników zatrudnionych w tych zawodach Wysokie zarobki. Chyba każdy marzy o tym, by dobrze zarabiać. Od 1 stycznia 2024 pewne zawody i osoby w nich zatrudnione mają dostawać wyższe wynagrodzenia. Podwyżki płac dla nauczycieli i podwyżki mundurowych zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej. Jednak nie każdy dostanie podwyżkę. Kto nie będzie mógł liczyć na lepsze pieniądze? Wzrost wynagrodzeń jest przewidziany tylko dla pewnych pracowników.

📢 DK20 odblokowana po zderzeniu czterech aut w Miszewie Droga krajowa nr 20 jest już całkowicie przejezdna w miejscowości Miszewo w powiecie kartuskim, gdzie w czwartek w godzinach popołudniowych doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. W wypadku ranna została jedna osoba. 📢 23-letni słupszczanin odpowie za zabójstwo. Akt oskarżenia trafił do sądu Prokuratura Rejonowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu Adamowi W. ze Słupska, któremu zarzuca zabójstwo z zamiarem bezpośrednim 59-letniego słupszczanina. Oskarżony zadał ofierze jeden śmiertelny cios nożem. 📢 Jaką nalewkę zrobić zimą? Wypróbuj jeden z 11 przepisów na owocowe nalewki, które możesz zrobić właśnie teraz Nalewki od wieków stosowane są pomocniczo do leczenia różnych dolegliwości. Trafiają też na stoły ze względu na walory smakowe. Pomagają na problemy z sercem, dolegliwości trawienne, a niektóre zalecane są przy przeziębieniu. Zimą nie trzeba rezygnować z ich przyrządzania! Można wykorzystać przepisy na nalewki owocowe, z produktów, które są dostępne w sklepach. Proponujemy 11 przepisów na pyszne i zdrowe nalewki zimowe.

📢 Najsilniejsze Pokemony w Pokemon GO. Czy masz je w swojej kolekcji? 9 potężnych stworków, które musisz mieć Pokemon GO to popularna gra mobilna, w którą chętnie bawią się wszyscy fani kieszonkowych stworków. Jeśli i ty starasz się złapać je wszystkie, to z pewnością zastanawiasz się, które z nich są najsilniejsze i w które warto inwestować ciężko zarobione candy. Każdy z nich jest lepszy w konkretnych zadaniach, jednak są i takie, które nadają się do wykonywania każdej akcji. Zobacz 9 najsilniejszych Pokemonów w Pokemon GO. 📢 Minister Infrastruktury podnosi stawki opłaty paliwowej w 2024 roku o 13,2 procent Stawki opłaty paliwowej, zawartej w cenach paliw silnikowych wzrosną w 2024 r. o 13,2 proc. - dowiadujemy się z opublikowanego obwieszczenia Ministra Infrastruktury. Z opłaty paliwowej finansowane są inwestycje drogowe i kolejowe oraz dopłaty do publicznej komunikacji autobusowej.

📢 Stop fajerwerkom. Policja kontroluje punkty sprzedaży w Słupsku Każdego roku z powodu nieprawidłowego obchodzenia się z pirotechniką dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. Aby ich uniknąć, policjanci odwiedzają miejsca sprzedaży niebezpiecznych materiałów i przypominają o zakazie sprzedaży ich dzieciom i młodzieży do 18 lat. 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 28.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Tauron zbuduje w gminie Postomino farmę fotowoltaiczną o mocy 90 megawatów Grupa energetyczna Tauron na terenie gminy Postomino rozpoczyna budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 90 MW – poinformowała w czwartek spółka. Pierwszy prąd z tej elektrowni ma popłynąć w 2025 roku.

📢 Anna Lewandowska doczekała się konkurentki. Czy Dayana Lins, żona nowego napastnika Barcelony Brazylijczyka Vitora Roque, przyćmi „Lewą”? Konkurent dla Roberta Lewandowskiego do miejsca na środku ataku FC Barcelony Brazylijczyk Vitor Roque przybył do stolicy Katalonii, a wraz z nim jego piękna żona i rywalka Anny Lewandowskiej największej WAGs „Blaugrany” – Dayana Lins.

📢 W Ustce 23-latek był pijany i uciekał oplem przed policjantami. Zakończyło się kolizją Brawurowo zachował się 23-letni ustczanin, który wsiadł za kierownicę pijany i z zakazem prowadzenia pojazdów. Na widok policjantów, którzy zatrzymywali go do kontroli, przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Na końcu uderzył w znak drogowy, a sam zaczął uciekać pieszo. Ostatecznie zakończył na komisariacie, a przed nim perspektywa pięciu lat więzienia. 📢 Siekierą w infrastrukturę PKP SKM. Spółka zapowiada złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zniszczenia mienia Jak poinformowała SKM Trójmiasto, młody mężczyzna z siekierą zaatakował automaty biletowe, gabloty, kamerę monitoringu oraz falomaty. Straty własne SKM oszacowało na około 20 tys. zł. Spółka zapowiada, że po przeprowadzeniu dokładnej kalkulacji zawiadomi policję o popełnieniu przestępstwa zniszczenia mienia.

📢 Średniowieczna baszta w Słupsku z małym poślizgiem. Był postój, bo trwały poszukiwania starych cegieł Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie uda się zakończyć do końca roku rekonstrukcji średniowiecznej baszty i budynku przymurnego, które powstają koło miejskiej biblioteki, w rejonie największej kładki nad Słupią. Kilkutygodniowy przestój w pracach spowodowany był zmianą decyzji konserwator zabytków o zakupie innych cegieł. 📢 Ostatni mecz w tym roku. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra dzisiaj z Arką Gdynia W 15 kolejce Orlen Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagra mecz w Gdyni z miejscową Arką. Mecz będzie bardzo ważny dla układu tabeli. 📢 Droga S3 między Wolinem i Dargobądzem zablokowana! Wprowadzono objazdy Samochód wielkogabarytowy przewożący śmigło turbiny wiatrowej, przejeżdżając pod wiaduktem nie zmieścił się i zahaczył o element konstrukcyjny. Wiadukt uległ uszkodzeniu i cześć zawaliła się na naczepę – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim. Na dk 3, na odcinku Wolin – Dargobądz, wprowadzono objazd.

📢 Dzikie Pomorze. O tym, jak dziki stały się naszym wspólnym problemem. Atakują ludzi, zwierzęta, niszczą osiedla Kilka dni temu mieszkanka Gdyni została zaatakowana przez dzika. Kobieta w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Problem z tymi dzikimi zwierzętami narasta w Trójmieście od lat. Pytamy, jak możemy sobie z nim poradzić? 📢 Projekt Ministerstwa Finansów: Wakacje kredytowe przez cztery miesiące 2024 roku Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać w marcu 2024 r., a także po jednym miesiącu w każdym z trzech kolejnych kwartałów – wynika z opublikowanego w środę projektu noweli o wsparciu kredytobiorców autorstwa resortu finansów. Maksymalne wsparcie ma wzrosnąć z 2 tys. zł do 2,5 tys. zł.

📢 Motorowerem w Bytowie od prawej do lewej i ...do więzienia Bez kasków, uszkodzonym motorowerem i po alkoholu. W ten sposób dwóch mężczyzn wyruszyło w drogę bytowskimi ulicami. Poruszający się niebezpiecznie, od prawej do lewej jednoślad zauważył jadący na nocną służbę dyżurny asp. Waldemar Sabisz. Policjant natychmiast zareagował i zatrzymał pojazd. Po przebadaniu kierowcy, okazało się, że w organizmie ma ponad promil alkoholu. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia.

📢 Zmiany w nadawaniu telewizji naziemnej. Są jeszcze spóźnialscy Przed tygodniem, między innymi na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, zmienił się standard nadawania telewizji naziemnej. Niektórzy widzowie stracili dostęp do kanałów Telewizji Polskiej. 📢 Piłkarze Ekstraklasy na wakacjach w grudniu. Podolski, Koczerhin, Tobiasz, Wdowik i inni Jest wolne to trzeba korzystać. Wielu piłkarzy klubów PKO Ekstraklasy wybrało się w grudniu na wakacje do ciepłych krajów. Zobaczcie, gdzie wolny czas w przerwie między rundami spędzają znani ligowcy. 📢 Podziel się jedzeniem po świętach. Z jadłodzielni w Słupsku korzysta mnóstwo potrzebujących Słupska Jadłodzielnia kolejny raz namawia do wsparcia potrzebujących i podzielenia się żywnością. Produkty spożywcze można zostawiać zarówno w lodówce, jak i na półkach. Przynosić można świeże jedzenie, jak i to pakowane, z wyjątkiem alkoholu, jajek i mięsa.

📢 Nieoczekiwana decyzja Bartłomieja Sienkiewicza. Ogłosił postawienie TVP, PR i PAP w stan likwidacji W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. – poinformował w środę minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz.

📢 Józef Hoffmann - powstaniec, bankowiec, ustczanin. IPN zadbał o nowy nagrobek bohatera Dzisiaj mija 105. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 121. rocznica urodzin jego uczestnika, wówczas młodziutkiego powstańca, późniejszego prekursora usteckiej bankowości - Józefa Hoffmanna. 📢 Narkotyki, grzyby halucynogenne i gotówka. 40-latek z zarzutami Tczewscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w swoim mieszkaniu miał narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę, haszysz, amfetaminę, tabletki MDMA, grzyby halucynogenne, leki psychotropowe oraz gotówkę. 40-latek usłyszał prokuratorskie zarzuty.

📢 Sztorm na Bałtyku. Zniszczenia na całym wybrzeżu. Urząd Morski w Gdyni liczy straty [ZDJĘCIA] Pracownicy Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni szacują straty, które powstały po sztormie na Bałtyku. W Ustce zniszczony został zjazd techniczny, a schody prowadzące na plażę, kończą się w powietrzu. W Lubiatowie w powiecie wejherowskim morze zabrało plażę. Z klifów na całym wybrzeżu spadały drzewa. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. Co cię czeka w kolejnym roku? Dla wielu to będzie burzliwy okres! Horoskop chiński na najbliższy czas zwiastuje burzliwe zmiany. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji. 📢 Problemy z GPS nad Polską. Zakłócenia systemów satelitarnych nad Europą i nie tylko Nad Polską, Morzem Bałtyckim oraz innymi państwami regionu odnotowywane są problemy z działaniem sygnału GPS. Według aplikacji GPSJam, rozpoczęły się one w poniedziałek 25 grudnia i trwają do dziś. Pojawiają się różne spekulacje co do możliwych przyczyn.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Pożar domu, usuwanie zwalonych drzew po wichurze i zalane piwnice. Słupscy straży wyjeżdżali w święta 47 razy W czasie trzech świątecznych dni słupscy strażacy interweniowali 47 razy. Były to wezwania do 9 pożarów, 35 miejscowych zagrożeń oraz trzy alarmy fałszywe. Do najgroźniejszego pożaru doszło w pierwszym dniu świąt w miejscowości Łokciowe w gminie Smołdzino. Palił się tam budynek mieszkalny.

📢 Kasjer będzie winny grosika? Odmowa grozi anulowaniem zakupów. Prawo stoi murem za sprzedawcą przy płatnościach gotówką Kiedy ostatnio usłyszałeś od kasjera w sklepie: „Czy mogę być winna grosika?” To powszechna praktyka, a niewielu klientów wie, że prawo stoi tutaj całkowicie po stronie sprzedawcy. Czy klient musi mieć drobne pieniądze na zakupach? Czy kasjer może nie wydać grosza? UOKiK odpowiada.

📢 Uczniowie naprawdę to napisali! To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Pełnia Księżyca w grudniu właśnie trwa. Czy pełnia Księżyca wpływa na człowieka? Poznaj fakty i mity na ten temat Pełnia Księżyca w grudniu właśnie trwa. Srebrny glob w całej okazałości ukazał się dziś w nocy na niebie. Pełnia ta znana jest pod nazwami Zimna Pełnia oraz Księżyc Długich Nocy. Dowiedz się, do czego się odnoszą się te nazwy oraz jak pełnia Księżyca wpływa na nasze samopoczucie. Przedstawiamy popularne fakty i mity dotyczące tego, jak ziemski satelita oddziałuje na ludzki organizm.

📢 Świąteczny weekend w "Prywatce" w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy [zdjęcia] W koszalińskim klubie Prywatka było mocno imprezowo w świąteczny weekend! Zobacz, kto bawił się na parkiecie! 📢 Rzeka Łeba przerwała wał w okolicy miejscowości Poraj w gminie Wicko w powiecie lęborskim. Czy istnieje ryzyko podtopienia? O godzinie 15:30 Sebastian Kluska, dyrektor MSPiR SAR poinformował, że rzeka Łeba przerwała wał w okolicy gminy Wicko w powiecie lęborskim. Według jego relacji woda wylewa się na polder.

📢 Dzieje odbudowy kościoła Mariackiego w Słupsku spisane przez budowniczego Ksiądz Wiktor Markiewicz na Wybrzeżu pojawił się 1 lipca 1946 roku. Zamieszkał na plebanii przy ulicy Dominikańskiej 6. Jego - jak mawiał - szef, ksiądz dziekan Karol Chmielewski, od razu przydzielił mu mnóstwo duszpasterskich obowiązków w powojennym polskim już mieście. W kwestii remontu kościoła Mariackiego wikary początkowo nie miał prawa głosu, ale to właściwie dzięki niemu przekładana wciąż odbudowa zniszczonej na zewnątrz i wypalonej wewnątrz świątyni w ogóle się rozpoczęła.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wierszyki, SMS, życzenia bożonarodzeniowe, tradycyjne, śmieszne, oryginalne 25.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne.

📢 Magia świąt Bożego Narodzenia na pocztówkach sprzed lat. Te kartki zachwycają! Boże Narodzenie na starych pocztówkach wygląda zachwycająco! Te kartki mają niepowtarzalny urok. Od lat kolekcjonuje je Izolda Wysiecka z Juszek w gm. Kościerzyna. W jej zbiorach są nawet pocztówki haftowane. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i wybierzcie się w sentymentalną podróż do minionej epoki. 📢 Szopki bożonarodzeniowe w słupskich kościołach [ZDJĘCIA] Szopki bożonarodzeniowe to stary średniowieczny zwyczaj. Co roku podziwiamy przedstawienie Świętej Rodziny z nowonarodzonym Jezusem w kościołach. Zobacz, jak wglądają szopki bożonarodzeniowe w słupskich świątyniach.

📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 70. i 80. Zobacz i poczuj ten klimat! Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL. 📢 Kanał Młyński w zimowej scenerii. O tym jak zima skuwała rzekę Słupię 50 lat temu [ZDJĘCIA] Zarys kartograficzny słupskiej Wyspy Młyńskiej przypomina obecnie ludzką stopę otoczoną rzecznymi wodami. Wygląda na to, że tutaj się spełnia popularne życzenie o stopie wody, chociaż kilu czy czegoś podobnego wcale nie ma. Są za to dna głównego nurtu rzeki Słupi i jej odnogi - Kanału Młyńskiego, które mróz skuwał niemal całkowicie.

📢 Koszmarny wypadek koło Miastka. Ciężarówka staranowała audi [ZDJĘCIA] To cud, że nikt nie zginął - tak można wywnioskować patrząc na zdjęcia z wypadku koło Miastka. Ciężarowa scania uderzyła w audi. 📢 Po 165 dniach Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki wrócił do kraju Po 165 dniach spędzonych poza macierzystym portem do Polski wróciły okręty wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Czernicki 2023". Od lipca 2023 roku polscy marynarze działali pod flagą NATO podczas Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, czyli tzw. "Tarczy Przeciwminowej Europy". 📢 Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [ZDJĘCIA] Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, pomimo starań władz, były dla obywateli najważniejszymi świętami w roku. Przygotowywano się do nich starannie. Najważniejsze były zakupy produktów żywnościowych i prezentów, a ówczesnych czasach nie było to sprawą prostą. Ale jak już się udało, to atmosfera świąt była wyjątkowa.

📢 Felerna inwestycja w Słupsku. Tunelem pod torami tylko z parasolką Nowa inwestycja jest ewidentnie wadliwa. To już kolejny raz, kiedy podczas deszczu tunel pod torami na dworcu PKP w Słupsku przecieka. Tym razem nie ma ta jeziora - jak ostatnio - ale przechodniom na głowę leje się woda. PKP PLK zapewnia, że będzie przebudowa tunelu. 📢 Tak było ponad 30 lat temu. Przedświąteczny handel w Miastku. Baleron i banany (ZDJĘCIA) Będą szynki, balerony, cytrusy, a nawet proszek do pieczenia - zapewniał czytelników w grudniu 1988 roku Lech Domina, wiceprezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miastku. Reporter piszący te słowa raportował wówczas, że zaopatrzenie w typowe artykuły świąteczne w sklepach geesowskich jest dobre. Dla nikogo nie zabraknie tradycyjnego karpia, który jest sprowadzany z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miastku. - Będzie też dużo śledzi - pisał dziennikarz, stwierdzając jednak, że brakuje pstrąga, szczupaka i płoci. Za to przewiduje się zwiększenie dostaw kawy aż do 600 kilogramów do wszystkich sklepów GS w gminie.

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.23] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 19.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 10.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!- 10.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 10.12.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy małych i dużych, czyli magazyn samoobsługowy dla każdego Często zastanawiamy się, gdzie przechowywać rzeczy, które są używane sporadycznie lub sezonowo i na które brakuje nam miejsca w mieszkaniu. Rozwiązaniem może być wynajem prywatnej komórki i taką możliwość zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, oferuje kompleks magazynowy BoxIN24.pl w Kobylnicy k/Słupska. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 05.12.2023 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia? 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na andrzejkowej imprezie!

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Demolka w słupskiej hali Gryfia. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przejechała się po WKS Śląsku Wrocław [ZDJĘCIA, WIDEO] Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zdecydowanie wygrała z WKS Śląsk Wrocław 78:53. Na uwagę zasługuje fakt, że goście zdobyli w pierwszej połowie tylko 13 punktów! Było to trzecie zwycięstwo słupskiego zespołu w Orlen Basket Lidze. 📢 XI Słupski Bieg Niepodległości. Wyjątkowe zawody w dniu wyjątkowego święta. Biegacze rywalizowali w centrum miasta [ZDJĘCIA] Słupski Bieg Niepodległości to już tradycja. W jedenastej edycji zawodów wystartowało 385 biegaczy, trasa wiodła ulicami w centrum miasta. Uczestnicy imprezy na sportowo uczcili 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Rozpoczął się finał wojewódzki Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 16.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat?

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 17.04.2023 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę!

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Tłumny Orszak Trzech Króli przeszedł przez Słupsk [zdjęcia] Przyszliśmy - jak Trzej Królowie - oddać pokłon Jezusowi Chrystusowi - mówił w niedzielę w Słupsku ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, który wziął udział w V Orszaku Trzech Króli w mieście.

