Przegląd prasy 3.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najgłupsze i bezczelne odpowiedzi uczniów 2024. Tak odpowiadają nauczycielom, czasami dowcipnie, a czasami... Ręce opadają Sprawdzanie klasówek to dla nauczycieli bardzo żmudna i odpowiedzialna praca. Niestety uczniowie często wypisują takie bzdury, że nawet najpoważniejszy belfer nie powstrzyma się od uśmiechu czytając klasówki lub kartkówki.

📢 Nie dojechali na studniówkę. 11 aut uszkodzonych przez dziurę w drodze To miał być niezapomniany wieczór. Rodzice chcieli zobaczyć studniówkowy taniec swoich dzieci, aparaty i kamery były gotowe. Niestety, nie dojechali. Na drodze wojewódzkiej 228 niedaleko Sulęczyna wjechali w dziurę w jezdni. Uszkodzonych ma być aż 11 aut!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Derby Pomorza w słupskiej hali Gryfia. Icon Sea Czarni Słupsk zagrają z Treflem Sopot Już w sobotę (3 lutego) w Słupsku rozegrane zostaną koszykarskie derby Pomorza. Icon Sea Czarni Słupsk podejmą gości z Sopotu. Będzie to spotkanie rozegrane w ramach 20 kolejki Orlen Basket Ligi. 📢 Poszukiwanego nie było, ale były narkotyki. Policjanci zatrzymali 43-letniego słupszczanina Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 43-letniego słupszczanina, w związku z posiadaniem ponad 40 gramów amfetaminy. Mundurowi zapukali do drzwi mieszkania, w którym - według ich ustaleń - miała przebywać osoba poszukiwana, jednak nie zastali jej tam. Uwagę kryminalnych zwrócił inny nerwowy lokator, który jak się okazało stresował się wizytą policjantów z uwagi na schowane w mieszkaniu narkotyki. 📢 Wolontariuszka WOŚP w Słupsku z atakiem epilepsji. Uratował ją słuchacz Szkoły Policji Podczas niedzielnego finału WOŚP w Słupsku jedna z wolontariuszek dostała ataku epilepsji. Z błyskawiczną pomocą ruszył słuchacz Szkoły Policji w Słupsku - post. Artur Droszcz. W pewnym momencie zauważył, że jedna z dziewcząt idzie coraz wolniej i zaczyna osuwać się na ziemię. Ponieważ znajdował się w niewielkiej odległości od niej, zdążył złapać ją tak, aby nie uderzyła głową o ziemię.

📢 Marek Zakrzewski, Tomasz Czubak i Bernadeta Kopeć na jednej kanapie w Podkowa Cafe Lekkoatleci ciągle w biegu, ale tym razem na chwilę usiedli na jednej kanapie, aby spotkać się ze swoimi kibicami i fanami. Tym razem gośćmi Krzysztofa Niekrasza w Podkowa Cafe byli reprezentanci Akademii Młodego Lekkoatlety w Słupsku. I tak obok siebie usiedli - Marek Zakrzewski - dwukrotny mistrz Europy juniorów w biegach na 100 i 200 metrów w 2023 roku, Tomasz Czubak - mistrz świata w sztafecie 4x400 m, czterokrotny mistrz Polski na 400 m, aktualny rekordzista Polski na 400 m z wynikiem 44,62 s, obecnie trener Marka Zakrzewskiego oraz Bernadeta Kopeć - prezeska klubu, trenerka.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 02.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 02.02.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 02.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 02.02.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 02.02.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Co musisz wiedzieć? Ile pieniędzy dotrzymają emeryci? Takie są prognozy 02.02.2024 Waloryzacja emerytur to temat, który wciąż pozostaje na pierwszym planie zainteresowania wielu Polaków. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o waloryzacji emerytur na rok 2024. Jaki jest przewidywany wskaźnik waloryzacji w 2024 roku? Jakie są wyliczenia? 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 02.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie. 📢 Drzewo zawisło na trakcji kolejowej w Ustce. Ruch pociągów wstrzymany. Kursuje komunikacja zastępcza Wichury spowodowały spore utrudnienia. W Ustce drzewa powaliły się na trakcję kolejową, co uniemożliwiło ruch pociągów na trasie Słupsk-Ustka. Polregio zorganizowało komunikację zastępczą. Zamiast pociągów, kursują autobusy. 📢 Tak mieszka Beata Tadla, która wraca do TVP. Zobacz, jak żyje nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”. Wpadnij do domu Beaty Tadli Beata Tadla już w weekend spotka się z widzami „Pytania na śniadanie”. Znana dziennikarka pojawi się na antenie TVP2 w duecie z Tomaszem Tylickim, który z Telewizją Polską jest związany od lat. Zaglądamy do domu Beaty Tadli. Zobacz, jak żyje na co dzień dziennikarka, która wraca do stacji po 8 latach przerwy.

📢 Kręgosłup zoperuje niedługo robot. Słupscy neurochirurdzy przygotowują się do robotyzacji zabiegów Lekarze z Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeprowadzili trzy operacje kręgosłupa z wykorzystaniem robota neurochirurgicznego. Urządzenie to na razie zostało wypożyczone do testów, ale szpital poszukuje możliwości finansowania zakupu takiego urządzenia. 📢 MKS Jantar Ustka z kolejnym medalem MMP w futsalu. Młodzi ustczanie wicemistrzami Polski W zakończonym turnieju finałowym Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-15, które zostały rozegrane na obiektach Rekordu w Bielsku-Białej zawodnicy gospodarza turnieju zostali nowymi Mistrzami Polski w kategorii U-15. W finale Rekordziści pokonali MKS Jantar Ustka 8-1. W meczu o trzecie miejsce Constract Lubawa pokonał 6-3 GKS Futsal Nowiny. 📢 Postacie z Dragon Ball Z od SI wyglądają jak ekranizacja anime - są znakomite i szalenie realistyczne. Zobacz sam Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realistycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami.

📢 Zioła na płuca i oskrzela. Tak oczyścisz układ oddechowy. Napary z tych roślin łagodzą kaszel i duszności. To ulga przy infekcji i smogu Na problemy oddechowe sięgnij po zioła do picia. Rośliny lecznicze łagodzą objawy takie, jak kaszel, chrypa, napady duszności czy nadmiar śluzu. Ten naturalny sposób na oczyszczenie płuc i oskrzeli nie tylko ułatwia oddychanie, ale też łagodzi podrażnienie i stan zapalny, wzmacniając układ oddechowy. Oto najlepsze ziołowe herbatki przy infekcjach wirusowych oraz po nich, jak również w przypadku palenia tytoniu i smogu.

📢 Benzyna E10. Kto nie może tankować nowego paliwa? Oto pełna lista samochodów. Sprawdź, czy twoje auto pojedzie na tej benzynie Nowa benzyna już jest sprzedawana na polskich stacjach benzynowych. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Tak przez lata zmieniała się posiadaczka jednego z najsłynniejszych polskich głosów. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Krystyna Czubówna Krystyna Czubówna od lat zachwyca polskich widzów i słuchaczy. Jej charakterystyczny, ciepły, niski głos nieodłącznie kojarzy się z programami przyrodniczymi, ale także audycjami w Polskim Radiu i innymi, licznymi projektami. Przez lata prowadziła również „Panoramę” w TVP2. Zobacz, jak się zmieniła. 📢 To jest "polski Hogwart", czyli opuszczone budynki na Pomorzu. Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze. Masz odwagę wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 To unikaty. Stare zdjęcia znalezione na strychu budynku komendy policji w Bytowie Prezentujemy zdjęcia przedstawiające powojenny zniszczony Bytów, czyny społeczne, początki milicji. Kilka fotografii przedstawia kursantów w starej słupskiej szkole milicji. Są tez zdjęcia propagandowe. Fotografie zostały znalezione dwanaście lat temu na strychu budynku Komendy Powiatowej Policji w Bytowie 📢 Nie ma grobów, nie ma kości. Poruszające świadectwo Marszu Śmierci Wiemy o tysiącach ludzi biorących udział w lądowej ewakuacji KL Stutthof i będących jej ofiarami, z których jedynie nieliczni znani są z nazwiska i można z nimi powiązać konkretne informacje. Większość po prostu nie wróciła do domu z obozu – została zastrzelona na poboczu drogi, zaginęła – nie przetrwała. Ich rodziny nie poznały i nigdy nie poznają ostatecznego losu swoich bliskich – mówią Marcin Owsiński i Agnieszka Kłys z działu naukowego Muzeum Stutthof, współtwórcy reedycji opracowania „Marsz Śmierci” autorstwa Janiny Grabowskiej.

📢 Zabójstwo Wojciecha N. Proces w Słupsku zamknięty, ale mów końcowych nie wygłoszono Mimo zapowiedzi w procesie o zabójstwo Wojciecha N. z Lęborka przed Sądem Okręgowym w Słupsku nie zostały wygłoszone mowy końcowe. Rozprawę przedłużyły wyjaśnienia jednego z oskarżonych i rozpatrywanie kilkudziesięciu wniosków złożonych przez obrońców. 📢 Pochmurny weekend ze śnieżnym finałem. Prognoza pogody dla Pomorza Zapowiada się pochmurny weekend dla mieszkańców województwa pomorskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało prognozę na najbliższe dni. Od piątku, 2 lutego, zapowiadane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. 📢 Nałogowe zbieractwo sąsiadki i problem mieszkańców ulicy Koszalińskiej. Jest odpowiedź Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” Mieszkańcy bloku przy ul. Koszalińskiej w Słupsku czują się bezradni. Codziennie zmagają się z fetorem, martwią się o swoje bezpieczeństwo - ich sąsiadka cierpi na nałogowe zbieractwo. Jak twierdzą, jej lokum po sufit wypełniają śmieci. Stanowisko w sprawie zajęła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”.

📢 Nowe przystanki i zmiany dla pasażerów. PKS Słupsk modyfikuje swoje połączenia Korekty w rozkładach jazdy, więcej przystanków i alternatywna linia do Potęgowa. PKS Słupsk wprowadza zmiany dla swoich pasażerów. Przede wszystkim ma być wygodniej. 📢 Tajemnicze i ciekawe. Kamień ze stopami dziecka na Pomorzu Kamień, Orle i Smołowe. Trzy rezerwatowe jeziora w gminie Miastko. Kiedyś tętniło tu turystyczne życie. Dzisiaj rządzi wyłącznie natura. Są i tajemnice. Słyszeliście o stopach dziecka odbitych w kamieniu? Mamy zdjęcia. Podpowiadamy, gdzie znajduje się kamień. 📢 Podwyżki dla nauczycieli jednak nie od marca? Minister edukacji Barbara Nowacka przekazała nowe informacje „Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli prawdopodobnie nie przyjdą tak, jak zakładaliśmy, od marca z wyrównaniem od stycznia” – poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. – Może się tak zdarzyć, że to będzie dopiero od kwietnia – przekazała.

📢 Potężny pożar w powiecie bytowskim. Straty są ogromne (ZDJĘCIA) Dziesięć zastępów straży pożarnej gasiło pożar budynku gospodarczego w gminie Kołczygłowy. Straty wyniosły około pół miliona złotych.

📢 Niezwykłe zdjęcia starego Miastka. Takiego miasta już nie ma. Mamy dla was unikatowe fotografie Pokazujemy zdjęcia Miastka, którego już nie ma. To fotograficzna podróż w czasie. Dokumentacja życia codziennego, większych i mniejszych lokalnych wydarzeń. Są radości, ale i smutki. Obejrzycie zdjęcia. 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 01.02.2024 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Romanse w „Tańcu w gwiazdami”. Nie tylko Cichopek i Hakiel. Zobacz, jakie jeszcze pary połączyło gorące uczucie w programie „Taniec w gwiazdami” jest dla uczestników szansą na naukę tańca i zabłyśnięcie przed kamerami, ale też zdobycie nowych znajomości, przyjaźni, a jak się wielokrotnie okazywało, nawet rozpoczęcie romansu. Show owocowało krótszymi i dłuższymi związkami. Zobacz, kto dzięki programowi znalazł miłość i jakie gwiazdy podejrzewano, niekoniecznie słusznie, o bliższe relacje.

📢 Krok bliżej do historycznej inwestycji. Będzie nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kwartału Milenium Radni miejscy podczas środowej sesji zagłosowali za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwartału zajmowanego m.in. przez budynek dawnego kina Milenium. To pierwszy krok ku realizacji pomysłu prywatnego inwestora. 📢 Wiemy, ile zebrała WOŚP w powiecie bytowskim. Padły zawrotne kwoty (ZDJĘCIA) Sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podliczyły niedzielną akcję. Niektóre licytacje trwały do wczoraj. W gminach padły rekordy. Najwięcej pieniędzy zebrano w Bytowie. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Imprezy w Senso w Mielnie w 2010 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Jeździliście na imprezy do Mielna? Przypominamy kolejną porcję zdjęć z mieleńskiego klubu Senso z 2010 roku.

📢 "Tu jest jakby luksusowo". Sala wiejska w Mądrzechowie na ukończeniu (WIDEO) Niedługo mieszkańcy Mądrzechowa będą mogli się cieszyć zupełnie nową salą wiejską. Obiekt powstał na placu reparacyjnym. Koszt to ponad 1,5 miliona złotych. 📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? 31.01.2024 Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) 31.01.2024 Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Śmierć w mieszkaniu przy ul. Lelewela w Słupsku. Prokuratur żąda 3 miesięcy aresztu dla podejrzanego Sebastian L. jest podejrzany o spowodowanie ciężkich obrażeń u mężczyzny, którego zgon został zgłoszony policji w niedzielę 28 stycznia około południa. Do tragedii doszło w mieszkaniu w budynku przy ulicy Lelewela w Słupsku. 📢 Komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar zakończył służbę wojskową. Obowiązki przekazał swojemu zastępcy W poniedziałek na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbyła się ceremonia przekazania obowiązków komendanta CSMW i dowódcy Garnizonu Ustka. To zaszczytne stanowisko tymczasowo objął kmdr por. Dariusz Cebulka, zastępca dotychczasowego komendanta kmdra Grzegorza Okuljara.

📢 Miasteczko jak malowane. Urocze i niebezpieczne zakątki powojennej Ustki [ZDJĘCIA] Nowym ustczanom, którzy zaczęli przyjeżdżać do miasteczka na Ziemiach Zachodnich wiosną 1945 roku, nie było łatwo. Piękna nadbałtycka sceneria, a z drugiej strony – napady rabunkowe i jeden wielki śmietnik. Nocą wychodzili z domów ci, którzy mieli broń. 📢 Z okna Hotelu Słupsk wylatywały telewizory. Wizja lokalna w sprawie o zabójstwo We wtorek 30 stycznia w Hotelu Słupsk przeprowadzono eksperyment procesowy w sprawie Piotra Ogrodniczuka oskarżonego o zabójstwo Jacka B. z użyciem telewizora w listopadzie 2018 roku. Trzy razy manekin z przywiązanym telewizorem wylatywał z trzeciego piętra. 📢 Restauracje i domy zdrojowe w przedwojennej Ustce. Piękny kurort Ostseebad Stolpmünde. Zobacz stare fotografie i pocztówki Ażurowe kurhausy, eleganckie pawilony, muzyczna rotunda przy Strandpromenade. Wille z podwieszanymi wieżyczkami i zielone werandy. Dziś na hotelowej i restauracyjnej mapie Ustki wielu obiektów już nie ma, ale swój niepowtarzalny ślad pozostawiły na przedwojennych fotografiach i pocztówkach.

📢 Słupia przekroczyła stany alarmowe. Zalane są tereny w Śródmieściu i Lasku Południowym Potężne rozlewisko w Lasku Południowym w Słupsku robi wrażenie. Podobnie jak zalane chodniki w centrum miasta. W weekend Słupia przekroczyła stan alarmowy o 5 cm. Teraz jednak sytuacja jest ustabilizowana. Meteorolodzy prognozują jednak deszcz w weekend. 📢 Ustecka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała rekordowo na prawie 176 tys. zł Niesamowitą hojnością wykazali się ustczanie podczas zbiórki ulicznej, czy licytacji. Orkiestra grała pełną parą, otwierały się serca i portfela, humory dopisywały. 📢 Poznajesz, jakie to miasto? Osnute tajemniczością i legendami (ZDJĘCIA) Takiego miasta już nie ma. Na szczęście jego historię można zobaczyć na starych zdjęciach. Z Bytowem wiąże się mnóstwo legend. I ta jedna dramatyczna. Kto dusił burmistrza? Jakim cudem uniknął śmierci?

📢 10. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg w ekstremalnych warunkach tylko dla twardzieli W sobotę, 27 stycznia w Słupsku odbył się 10. „Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej. W biegu wystartowało 755 uczestników z całego kraju, w tym 95 kobiet. W przeważającej mierze byli to przedstawiciele różnych służb mundurowych, ale nie tylko. Pobiec mógł każdy, ale w pełnym umundurowaniu, wysokich butach i z 10-kilogramowym plecakiem. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów usteckiego liceum ogólnokształcącego i technikum Piękne panie, przystojni panowie, dumni nauczyciele i wzruszeni rodzice. W piątek uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce wzorowo odtańczyli studniówkowego poloneza w parze z nauczycielami i przedstawicielami Rady Rodziców. Teraz pozostaje odliczanie dni do matury. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku [ZDJĘCIA] Co to był za bal! Uczniowie Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku bawili się na studniówce zorganizowanej w Domu Weselnym Felix! Zobacz zdjęcia z niezapomnianej imprezy maturzystów.

📢 Góry śmieci i wszechobecny smród. Nałogowe zbieractwo sąsiadki sporym problemem dla mieszkańców słupskiego bloku. Czują się bezradni Z niecodziennym problemem zmagają się mieszkańcy bloku przy ulicy Koszalińskiej w Słupsku. Skarżą się, że ich sąsiadka cierpi na nałogowe zbieractwo, a jej lokum po sufit wypełniają śmieci. „Smród ciągnie się po całej klatce. Tak nie da się żyć” - mieszkańcy czują się bezradni. Boją się o swoje życie i zdrowie. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Drzewniaka" [ZDJĘCIA] W czwartek uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Aureus.

📢 7 zachwycających plaż Madery. Portugalska wyspa wiecznej wiosny zachwyca widokami Madera to prawdziwy turystyczny diament wśród światowych wysp. Należący do Portugalii ląd słynie przede wszystkim z zachwycających krajobrazów i dobrej pogody. Wyspa wiecznej wiosny nie zawodzi także w kwestii miejsc na relaksujący wypoczynek – dowodem jest istnienie tych zapierających dech w piersiach plaż.

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W trwającej rundzie do wygrania Thermomix! Dołącz do gry już dziś! Trwa wyjątkowa, dwutygodniowa runda "NASZEJ LOTERII" z rewelacyjną nagrodą do wygrania. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Słupsk i region 20 lat temu. Czy poznasz wszystkie miejsca? [ZDJĘCIA] 20 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku. 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Gangster ujawnia tajemnice zbrojnej grupy. Chce być małym świadkiem koronnym. Proces w Słupsku W procesie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym główny oskarżony Emil K. obnaża przestępstwa popełnione przez gang. Sypać zaczął już w śledztwie. Przed sądem potwierdza swoje wcześniejsze wyjaśnienia. Chce być małym świadkiem koronnym.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Studniówka słupskiego "Ekonomika". Zobacz zdjęcia z balu W sobotę (14 stycznia) w Pałacu Aureus odbył się bal studniówkowy uczniów słupskiego "Ekonomika". Zobacz fotorelację. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Zobacz, jak bawili się maturzyści [ZDJĘCIA] W sobotę 23 października odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół "Elektryk" w Słupsku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się doskonale podczas imprezy zorganizowanej w słupskiej restauracji Aureus.

📢 Studniówka w Zespole Szkół Mechaniczno - Logistycznych w Słupsku. Maturzyści bawili się w Aureusie Inaczej niż zawsze, ale to chyba już norma. Świat w czasie pandemii stanął na głowie. Czy można zorganizować studniówkę we październiku? Przykład słupskiej szkoły pokazuje, że tak.

