Przegląd prasy 3.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rekonstruktorzy GRH Grzmot pamiętają o Żołnierzach Wyklętych”?

Prasówka 3.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rekonstruktorzy GRH Grzmot pamiętają o Żołnierzach Wyklętych 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rekonstruktorzy GRH Grzmot z Klubu Wojskowego 7.BOW wspólnie z przedstawicielami ŚZŻAK Inspektorat Słupsk na czele z Weteranem AK/WIN por. Zbigniewem Hasem ps. "Wilczek" zapalili znicze pod tablicą pamiątkową oraz na grobach żołnierzy słupskich organizacji antykomunistycznych lat 1945-1956.

📢 Najpiękniejsze dziewczyny na imprezach w Prywatce! Tak bawią się koszalinianki [ZDJĘCIA] Prywatka to jeden z najpopularniejszych klubów w Koszalinie. Nic więc dziwnego, że w każdy imprezowy weekend na parkiecie klubu bawią się tłumy. 📢 Kwiatowa Gala w hali Gryfia. Tłumy na kiermaszu roślin doniczkowych [ZDJĘCIA] Do domu, na balkon albo taras. Słupszczanie tłumnie odwiedzili dziś (2 marca) festiwal roślin zorganizowany w hali Gryfia. Można było zaopatrzyć się w okazy kolekcjonerskie, ale amatorzy domowych ogródków też znaleźli coś dla siebie.

Prasówka 3.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 02.03.2024 Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 02.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrośnie wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! 02.03.2024 Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 02.03.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 02.03.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 02.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 02.03.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 02.03.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 02.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 02.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 02.03.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 2.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 2.03.2024 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 2.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 2.03.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 2.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 02.03.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Poznaliśmy kandydatów na radnych Komitetu „Łączy nas Słupsk”. Krystyna Danilecka-Wojewódzka rozpoczyna kampanię wyborczą Na spotkaniu w Nowym Teatrze, Krystyna Danilecka-Wojewódzka – prezydent Słupska ubiegająca się o reelekcję - zaprezentowała kandydatów na radnych swojego komitetu wyborczego „Łączy nas Słupsk”.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego. 📢 Podpalacz z Orzechowa prawomocnie skierowany na internację psychiatryczną Sąd Okręgowy w Słupsku prawomocnie zdecydował o umorzeniu sprawy Łukasza W., podejrzanego o podpalenie baru w Orzechowie. Mężczyzna w chwili popełniania czynu był niepoczytalny. Trafi na internację w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.

📢 Sprawca wypadku na al. Wyzwolenia w Szczecinie doprowadzony do Prokuratury 33-latek, który spowodował w piątek (1 marca) wypadek na al. Wyzwolenia w Szczecinie został doprowadzony do prokuratury. Jak się dowiedzieliśmy, składa wyjaśnienia. Przedstawiono mu już dwa zarzuty. 📢 Szukasz mieszkania? Musisz mieć mocne nerwy! Przerażające lokale do wynajęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim! Mijający tydzień (24 lutego – 1 marca) obfitował w wiele ważnych wydarzeń. W Słupsku doszło do zabójstwa, poznaliśmy kolejnego kandydata na burmistrza Bytowa, a uczniowie słupskiego „Mechanika” zyskali nowoczesną pracownię. Co jeszcze się działo?

📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Dzień Teściowej już 5 marca. Te żarty o "mamusi" podbijają internet. A jaka jest Wasza teściowa? Zostało już tylko kilka dni. 5 marca 2024 roku będziemy znów świętować Dzień Teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać. 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju i gwiazdy programu FOKUS TV z Plutycz i Ranczo Laszki W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi właśnie gruntowny remont. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy.Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 DKF Projekcja w Słupsku zaprasza na filmy, o których warto porozmawiać Najbardziej wyczekiwane premiery, uznane debiuty, nowe dzieła najciekawszych europejskich twórców, prelekcje, a także rozmowy o filmie w gronie widzów i z udziałem reżysera - tak właśnie zapowiada się kolejny miesiąc spotkań w DKF Projekcja im. Grażyny Bożek-Szczepłockiej przy kinie Rejs w Słupsku. 📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój dom. Mieszka w największej wsi w województwie! Zenek Martyniuk przez dużą część swojej kariery mieszkał w typowym białostockim bloku, ale wiele lat temu kupił dom w Grabówce, która może się pochwalić największą liczbą mieszkańców spośród wszystkich wsi w regionie. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie też jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 2.03.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 2.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 2.03.2024 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 2.03.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy. 📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce. 📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku. 📢 Fascynująca podróż po czasie i przestrzeni. Załoga Terra Incognita czeka w słupskiej Tęczy Czyż można wyobrazić sobie coś bardziej fascynującego niż poznanie przeszłości i przyszłości Kosmosu, Ziemi i Ludzkości? Na taką fantastyczno-naukową przygodę namawia dzieci słupski Teatr Lalki Tęcza. Premiera spektaklu "Terra Incognita: sekrety Ziemi" odbędzie się w czwartek, 7 marca, o godzinie 17. Uwaga, kosmiczne loty będą kontynuowane w marcu i kwietniu. Już teraz warto zarezerwować bilety.

📢 Dzień otwarty w poradni Practis. Bezpłatne badania dla dzieci i porady specjalistów Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Praktis zaprasza na akcję bezpłatnych badań dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem sensoryczno-motorycznym (zmysłowo-ruchowym) lub rozwojem mowy swojego dziecka może skorzystać z pomocy wykwalifikowanych terapeutów m.in.: terapeuty integracji sensorycznej (SI), pedagoga, logopedy, psychologa i fizjoterapeuty.

📢 Budowa ringu utrudnia mieszkańcom dojazd do pracy. Trwają prace na ulicy Słonecznej „Rozwalić tu samochód to nie sztuka” – skarżą się pracownicy jednego z zakładów przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Trwają tam prace związaną z budową ringu.

📢 Nie żyje młoda kobieta napadnięta i zgwałcona w Warszawie Tragiczny finał brutalnego napadu w Warszawie. Rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Barbara Mietkowska przekazała, że w piątek zmarła 25-letnia kobieta, która była ofiarą brutalnego napadu w centrum miasta. 📢 Wykonawca nowej S3 nad morze i obwodnicy Koszalina wstrzymał prace. W tle spór o ponad 100 mln złotych Prace od 1 marca wstrzymano na odcinku Dargobądz-Troszyn, a także na budowie obwodnicy Koszalina i Sianowa. Wykonawca prac w rozmowie z "Głosem" mówi, że wstrzymanie prac potrwa dwa tygodnie. Na razie nie ma mowy o zerwaniu kontraktów.

📢 Siły Powietrzne NATO przechwyciły rosyjskie samoloty na północ od Polski. Interweniować musiały dwa francuskie Mirage Jak informują Siły Powietrzne NATO, nad Morzem Bałtyckim doszło do dwóch incydentów z udziałem rosyjskich samolotów wojskowych. Interweniować musiały francuskie Mirage 2000-5, które przechwyciły rosyjskie myśliwce oraz jeden samolot transportowy. 📢 Parking na 29 samochodów przy ul. Mikołajskiej kosztem parku dla dzieci ze żłobka W centrum Słupska ma powstać parking na 29 pojazdów, co w niewielkim stopniu rozwiąże problem z parkowaniem. Niestety, odbędzie się to kosztem parku dla dzieci z pobliskiego żłobka. Mieszkańcy mogą zgłosić uwagi podczas konsultacji społecznych. 📢 Wczasy pod gruszą 2024. Komu przysługują dodatkowe pieniądze na urlop? Marzysz o letnim wypoczynku nad morzem, w górach czy też może o podróży za granicę? Niezależnie od tego, jakie są twoje plany na wakacje, istnieje szansa na wsparcie finansowe od twojego pracodawcy. Dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku, znane jako "wczasy pod gruszą", to jedno z tych świadczeń, na które zasługują pracownicy za swoją ciężką pracę i zaangażowanie. Ale o co dokładnie chodzi z tym "pod gruszą" i jakie są zasady tego wsparcia?

📢 Przeciwlotnicy ćwiczą podczas działań pk. Ostrobok-24 i Wargacz-24. Huk, dym i ogień z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce Rozpoczęły się ćwiczenia NATO pk. Dragon 24, a w trakcie nich trwają również szkolenia polskich żołnierzy, którzy w ramach ćwiczeń pk. Wargacz-24 i Ostrobok-24 na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce doskonalą swoje umiejętności bojowe. - Huk, dym, ogień, zniszczone cele i setki sztuk wystrzelonej amunicji. Tak działania przeciwlotników opisuje Marynarka Wojenna RP, która swoje ćwiczenia prowadzi na lądzie, na morzu oraz w powietrzu. Łącznie w zadaniu NATO bierze udział 20 tysięcy żołnierzy. 📢 Stare fotografie z miasteckiego liceum. Wspomnień dawnych czar W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.).

📢 O pieniądzach, drzewach na zabytkach i mieszkaniach. Sesja rady w Ustce Pieniądze na oświetlenie, spore wpływy z opłaty uzdrowiskowej, dużo mieszkań dla ustczan, opieka nad zwierzętami, pekaesy jeżdżące po Ustce, marny kort i drzewa rosnące na... dachach zabytków. Sesja usteckiej rady miasta tym razem przyniosła takie rozwiązania, wnioski i problemy. 📢 Władze miasta chwalą się pięknymi parkami, a tuż obok po grzęzawisku dzieci do szkoły brodzą. Skarżą się mieszkańcy ul. Szpilewskiego Koszmar mieszkańców ulicy Szpilewskiego trwa od 2021 roku, odkąd rozpoczęła się budowa nowego osiedla przy tej ulicy. Cierpią mieszkańcy domów z naprzeciwka, którzy są zupełnie zapomniani przez władze miasta, a ich pisma z prośbą o interwencję najprawdopodobniej lądują w szufladach. Droga jest naprawiana prowizorycznie. A nowa droga, która powstanie, ominie ich osiedle.

📢 Uczniowie „Mechanika” teorię przekują w praktykę. Zyskali nowoczesną pracownię mechatroniki i robotyki [ZDJĘCIA] W Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku otwarto w czwartek nowoczesną pracownię mechatroniki i robotyki. Dzięki zakupionym sprzętom uczniowie mają możliwość poznawać swój przyszły zawód w praktyce. 📢 Miasto powinno kupić kino Milenium - tak uważa Adam Sędziński, kandydat na prezydenta Słupska Sześciokondygnacyjna inwestycja planowana na Starym Rynku wzbudza kontrowersje. Zdaniem Adama Sędzińskiego, kandydata na prezydenta Słupska, miasto powinno skorzystać z prawa pierwokupu i odkupić budynek kina Milenium od prywatnego inwestora, aby mieć kontrolę nad Starym Rynkiem i przebudować go na przykład na filharmonię. 📢 Oszukał na 45 tysięcy złotych. Policja podaje wizerunek sprawcy Publikujemy wizerunek mężczyzny podejrzewanego o oszustwo. Zdarzenie miało miejsce w 19 lutego tego roku. Jeżeli go rozpoznajesz, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu Policji II w Słupsku, którzy prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa na kwotę 45 tysięcy złotych.

📢 Bójka na ulicy Filmowej w Słupsku. Podejrzani sami zgłaszają się do prokuratury. Areszt Marcina K. uchylony Zwrot w sprawie bójki na maczety na ulicy Filmowej w Słupsku. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Słupsku. Podejrzany Marcin K. wyszedł z aresztu. Reszta uczestników po kolei sama zgłasza się do prokuratury. 📢 Kontrola drogowa zakończona zatrzymaniem zarzutami kradzieży z włamaniem i posiadaniem narkotyków (zdjęcia) Jedna kontrola drogowa zakończyła się zarzutami dla wszystkich podróżujących samochodem mężczyzn. 28-latek, który kierował mercedesem zrobił to pomimo sądowego zakazu kierowania pojazdami, 36-letni pasażer posiadał przy sobie narkotyki, a w mieszkaniu drugiego pasażera, 24-letniego ustczanina, policjanci znaleźli kolejne zabronione substancje.

📢 Dwóch oferentów chętnych na las. Przetarg na dzierżawę działki przy ulicy Wczasowej w Ustce rozstrzygnięty negatywnie Dwie oferty wpłynęły od chętnych na budowę ośrodka wczasowo-uzdrowiskowego przy Trakcie Solidarności w Ustce. Miasto chce wydzierżawić las na 29 lat. Jednak niejawny przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Ratusz nie ujawnia danych oferentów.

📢 Kino Milenium formalnie w rękach inwestora. W planach dwupoziomowy parking podziemny Na środowej Sesji Rady Miasta prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, przekazała radnym, że właścicielem działki z budynkiem dawnego kina Milenium stał się Sławomir Gojdź. Inwestor planuje wybudować w sąsiedztwie Starego Rynku kompleks obiektów usługowych z parkingiem.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej omijaj je w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Czerwona Szopa z dofinansowaniem. Ustka liczy na jeszcze więcej pieniędzy Ustka otrzymała dofinansowanie do przebudowy dawnej bazy ratownictwa morskiego, zwanej Czerwoną Szopą. To na razie ponad 391 tys. zł, a ma być jeszcze ponad 2,6 mln zł.

📢 Nietypowa atrakcja turystyczna nadal przyciąga ciekawskich. „Zamek w Łapalicach” to telenowela wciąż bez happy endu Policjanci, straż pożarna i pies tropiący zostali zaangażowani w poszukiwania 20-latka, który miał zaginąć podczas zwiedzania „zamku” w Łapalicach. Spacerowicza znaleźli funkcjonariusze z sąsiedniego Chmielna. Mężczyźnie nic się nie stało, ale mundurowi jeszcze raz przestrzegają, by nie wchodzić na teren niedokończonego budynku. Powraca też pytanie - kiedy temat Łapalic wreszcie zostanie zamknięty? 📢 Zapadnięte studzienki i powykrzywiane krawężniki. Ulica Armii Krajowej wymaga poprawek Kiedy wykonane zostaną naprawy usterek na zmodernizowanej ulicy Armii Krajowej? W tej sprawie do władz miasta zainterpelowała radna Beata Chrzanowska. Zapadnięte studzienki i uszkodzone krawężniki zauważyli też mieszkańcy. 📢 W Słupsku zamordowano Nepalczyka. Podejrzanym o zabójstwo jest Gruzin Prokuratura Rejonowa w Słupsku żąda aresztowania 35-letniego Gruzina podejrzanego o zabójstwo 28-letniego Nepalczyka. O zacieranie śladów zbrodni są podejrzane dwie Ukrainki.

📢 Nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 25.02.2024 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Mezo i Kubańczyk w Słupsku. Koncert w hali Gryfia [ZDJĘCIA] W piątek, 23 lutego odbył się koncert zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Słupska. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Kubańczyk, Mezo i Sqare. Dzień wcześniej młodzież wzięła udział w warsztatach street dance. Zwieńczeniem warsztatów był pokaz uzyskanych umiejętności tanecznych podczas koncertu.

📢 9 niesamowitych zakątków Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.02.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Akcja słupskiej drogówki. Na drogach wzmożone kontrole lawet W czwartek policjanci słupskiej drogówki szczególnie uważnie przyglądają się lawetom. Akcja trwa już od rana. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 "Niech żyje Polska!". 77. rocznica śmierci polskich bohaterów Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” 28 sierpnia 1946 w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku wykonano wyrok śmierci na niespełna osiemnastoletniej Danucie Siedzikównie ps. "Inka" oraz na Feliksie Selmanowiczu ps. "Zagończyk". Wówczas zapomnieni, dziś jako bohaterowie. 77 lat później na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK i 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Festiwal Kwiatów w Słupsku. Tłumy w hali Gryfia [zdjęcia] W hali Gryfia trwa Festiwal Kwiatów. Oferowane są kwiaty doniczkowe do domu, na balkon albo na taras. Mogą tez upiększyć ogród.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Pierwsza Gala Kwiatowa w słupskiej Hali Gryfia. Dwudniowa impreza, która pomoże czteroosobowej rodzinie W ten weekend (25 i 26 lutego) w słupskiej Hali Gryfia, odbywa się pierwsza Gala Kwiatowa. Jest to znakomita okazja aby wesprzeć czteroosobową rodzinę, która ucierpiała w wypadku samochodowym.

📢 Ring po północnej stronie miasta zmienia przebieg. Dlaczego? Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego niż planowane od lat połączenie drogowe od ulicy Kaszubskiej, przez tory, most na Słupi do ronda na wylocie na Ustkę. Wydawałoby się. Zmieniono koncepcję. 📢 Działki ogrodnicze RODO na sprzedaż w Słupsku i okolicy (LOKALIZACJA, CENA, ZDJECIA) Działki ogrodnicze w Słupsku na sprzedaż. Co raz więcej osób zainteresowanych jest kupnem własnej działki ogrodniczej. Sprawdziliśmy najbardziej atrakcyjne ogłoszenia sprzedaży działek na ogródkach w Słupsku i okolicy. 📢 Tak będzie przebiegał ring w Słupsku? Zmieniono numerację etapów i trwają prace nad zmianą przebiegu Tak mają przebiegać kolejne etapy ringu w Słupsku wedle planu. Pierwszy ma być budowany już w przyszłym roku, ale gmina Słupsk chciałaby sam budować jeden z odcinków, akurat ten, którego przebieg władze Słupska chcą teraz zmienić.

📢 Przydrożne krzyże i kapliczki. Bożemęki na Kaszubach. Część 1. (ZDJĘCIA) Przydrożne krzyże i kapliczki. Te najstarsze powstały z wiary Kaszubów. Dawni mieszkańcy tych ziem mocno wierzyli, że krzyże chronią ich wsie. Chroniły przed diabłami i czarownicami i wszystkim, co mogło być groźne. Inne powstały jako dziękczynienie za bezpieczny powrót z wojny, czy ozdrowienie. 📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia