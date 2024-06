Przegląd prasy 3.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji!”?

Prasówka 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Te imiona noszą najwierniejsi mężczyźni. Sprawdź czy Twój wybranek nosi takie imię! Oto imiona, które noszą najwierniejsi mężczyźni. Na podstawie pochodzenia imienia oraz jego znaczenia można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie. Jesteście ciekawi, jakie męskie imiona uznawane są za najwierniejszych? To właśnie oni są uważani za szczerych i wiernych!

📢 Rocznice ślubu: nazwy i znaczenie. Zobacz jaką rocznicę ślubu obchodzicie Rocznice ślubu. Odpowiedzmy sobie na dwa najważniejsze pytania: co oznaczają nazwy rocznic ślubu i skąd wzięły się nazwy rocznic małżeńskich. W naszym artykule znajdziesz wszystkie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Sprawdź jaką rocznicę obchodzicie!

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oto skutki jedzenia truskawek dla organizmu. Nie każdy może je jeść! Truskawki są owocami, które cieszą się bardzo dużą popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Sezon na te pyszne owoce trwa w najlepsze, a my chętnie z tego korzystamy. Są jednak osoby, które nie powinny jeść truskawek, ponieważ może się to dla nich skończyć poważnymi problemami zdrowotnymi. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Oto osoby, które nie dostaną dokumentu [LISTA] Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy.

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki.

📢 Chiński horoskop finansowy. Te osoby mogą liczyć na duże pieniądze. Do nich może uśmiechnąć się szczęście! Chiński horoskop podobnie jak zodiakalny składa się z dwunastu znaków. Przypasowanie do konkretnego znaku dokonuje się na podstawie roku urodzenia. Horoskop ten, cieszy się coraz większą popularnością, również w Polsce. Rok 2024 jest rokiem Drewnianego Smoka. Sprawdź, komu według przepowiedni wróży się szansę na duże pieniądze.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości.

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego.

📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo Tych osób nie można zwolnić z pracy. We wrześniu zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych.

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim.

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności.

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej?

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne?

📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa.

📢 Sześcioletni chłopiec wypadł z okna w Szczecinku. Został przetransportowany do szpitala w Koszalinie Dramat w Szczecinku - 6-letnie dziecko wypadło z okna bloku na jednym z osiedli. 📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich?

📢 Bezpłatne warsztaty edukacyjne o substancjach psychoaktywnych dla młodzieży. Każdy może się zapisać Już we wtorek, 4 czerwca, w Niepublicznej Szkole Podstawowej Adventure odbędzie się warsztat poświęcony budowaniu świadomości na temat przyczyn i skutków sięgania po substancje psychoaktywne w okresie dorastania. Spotkanie, organizowane przez Fundację "Las Story", rozpocznie się o godzinie 16.30 i będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych bezpłatnie.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 2.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 2.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

📢 Zadbaj o zdrowie dziecka. Zrób badanie w kierunku wad postawy. Pilotażowy program w Słupsku i Gdańsku Wady postawy dotykają 50-90 procent dzieci i młodzieży w Polsce. Ważne jest wczesne badanie i wykrywanie nieprawidłowości, aby zapobiegać ich rozwojowi. Do pilotażowego programu badania stóp dzieci i młodzieży nie potrzeba skierowania – wystarczy wybrać jeden z 16 ośrodków w Polsce. Na Pomorzu program realizują dwa takie ośrodki - w Gdańsku i Słupsku.

📢 Wielki kiermasz na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce Na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce pojawili się handlowcy z całej Polski. Na Kiermaszu Sztuki i Rękodzieła można kupić różności. To pierwszy w tym sezonie jarmark. Wystawcy odwiedzą Ustkę także latem.

📢 Ślub

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Ze Słupska do Ustki rowerem. Nową ścieżką wzdłuż drogi czy lasem wzdłuż rzeki? Nowa ścieżka rowerowa, która powstała wzdłuż drogi krajowej nr 21, to długo oczekiwana przez rowerzystów inwestycja. Dzięki temu szybko i sprawnie pokonamy rowerem 20-kilometrowy dystans ze Słupska do Ustki. Nie ma jednak co liczyć na malownicze widoki, ćwierkanie ptaków po drodze, czy nawet na odrobinę cienia. Jeśli chcemy trasy urozmaiconej z pięknymi widokami, jedźmy starą trasą – lasami, wzdłuż Słupi, przez urokliwe wioski.

📢 Fiat 126p od wielkiego pożądania do złomowania. Słupska premiera i kariera samochodowego malucha Zaczął w dobie „wczesnego Gierka”, kiedy to w czerwcu 1973 roku rozpoczęto jego seryjną produkcję w Polsce. Trzy miesiące wcześniej, będąc jeszcze włoskich częściach ale już z emblematem Polski Fiat, miał krajową premierę rynkową także w Słupsku, co dokumentują nasze archiwalne fotografie. Był obiektem marzeń, wielkiego pożądania i celem oszczędzania kosztem wielu wyrzeczeń. 📢 W tych zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę. Dla kogo wcześniejsze świadczenie? Sprawdź! Wcześniejsza emerytura w 2024 roku. W których zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę? Są osoby, które mogą to zrobić zdecydowanie szybciej. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Niektórzy jednak mogą zrobić to wcześniej. Sprawdź koniecznie szczegóły i sprawdź wszystkie informacje w naszej galerii!

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 02.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. 📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 02.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 02.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach. 📢 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku 02.06.2024 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku. Według astrologii, różne fazy Księżyca mogą wpływać na nasze emocje, samopoczucie i życie codzienne, a pełnia często jest uważana za czas kulminacji i intensywności. Poniżej znajduje się przegląd tego, jak Kwiatowy Księżyc może oddziaływać na niektóre znaki zodiaku.

📢 Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 02.06.2024 Oto najnowsza lista leków które Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał w trybie pilnym wycofać z obrotu we wszystkich aptekach w Polsce. Używasz tych tabletek, syropów, pigułek czy zastrzyków? Sprawdź i jak najszybciej zwróć je do apteki. Tych leków i wyrobów farmaceutycznych nie wolno zażywać. Zobacz listę leków wycofanych przez GIF. 📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 02.06.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 02.06.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 02.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 02.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 02.06.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 02.06.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 02.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 02.06.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 02.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Energa Gryf Słupsk - Gedania II Gdańsk 1:0. Trzy kroki do awansu [ZDJĘCIA] Skromna, ale bardzo cenna wygrana słupskich piłkarzy na stadionie przy ul. Zielonej. Do upragnionego awansu do III ligi pozostały trzy mecze, w których piłkarze muszą zdobyć minimum 7 punktów. Przed nami decydująca faza sezonu. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

📢 Na wesoło i kolorowo. W Słupsku najmłodsi świętowali Dzień Dziecka [ZDJĘCIA] Weekend gier i zabaw dla dzieci organizowany przez Miasto Słupsk rozpoczął się od Dnia Kolorów. Bawili się nie tylko najmłodsi! 📢 Kronika tygodnia „Głosu Pomorza”. Sprawdź, co ważnego wydarzyło się w regionie słupskim! Mijający tydzień (25 maja-1 czerwca) obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Słupszczanie oczyścili Słupię, było gorąco na sesji usteckiej rady miasta, szpital w Miastku zyskał nowego prezesa, a w Dzień Dziecka 400 młodych kolarzy wzięło udział w wyścigach rowerkowych „Głosu Pomorza”. Co jeszcze się działo? 📢 Bytów rozbrzmiewa muzyką myśliwską. Sygnaliści walczą „O Róg Wojskiego” Od piątku w Bytowie trwa XXVIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej. W ramach tej imprezy odbędą się m.in. XXVIII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego” i XXI Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej.

📢 Oto nasi bohaterowie! Brawa dla wszystkich, którzy pojechali w 50. Dziecięcych Wyścigach Rowerkowych "Głosu Pomorza" Blisko 400 młodych zawodników wystartowało w 50. Dziecięcych Wyścigach Rowerkowych "Głosu Pomorza". Troje najlepszych w w każdym wyścigu stawało na podium. Wszyscy jednak otrzymali dyplomy. W naszej galerii zdjęć prezentujemy zwycięzców. Brawa jednak dla wszystkich, którzy dotarli do mety. 📢 To opuszczone budynki na Pomorzu. Straszne! Piękne! Urbex Pomorze: Zamek w Łapalicach, stary szpital, kościół. Tak wygląda "Polski Hogwart" Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Dzień Dziecka z "Głosem Pomorza". 50. Dziecięce Wyścigi Rowerkowe za nami. Było mnóstwo emocji, zabawy i szaleństwa Blisko 400 młodych zawodników wystartowało w 50. Dziecięcych Wyścigach Rowerkowych "Głosu Pomorza". Uczestnikom kibicowały całe rodziny, a emocji nie brakowało. Oprócz tego przygotowaliśmy dla najmłodszych mnóstwo atrakcji i zabaw. Było malowanie buziek, zabawa w pianie, kurtyna wodna i szaleństwo na dmuchańcach. Dziękujemy, że byliście z nami! 📢 Imponująca estakada na ekspresowej S6 będzie miała ponad 220 metrów. Zdjęcia W maju 2024 r. w decydującą fazę wkroczyła budowa wielkiej estakady koło Sławna i Pomiłowa (pow. sławieński, woj. zachodniopomorskie). Aktualnie konstrukcja jest już nad Kanałem Miejskim i będzie dalej szła w stronę rzeki Wieprzy. Zobaczcie imponujący postęp budowy S6 na tym odcinku. Uwaga! Już widać, że ścieżki rowerowo - biegowo - spacerowe w okolicy Pomiłowa będą zachowane i przebiegają pod mostem. Na zdjęciach postęp prac w maju 2024 r. Ostatnie wykonano 31 maja.

📢 Sztandar dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Damnicy nadano sztandar. To ważne wydarzenie w historii tej placówki. 📢 Niesamowita, złowroga chmura u granic Obwodu Królewieckiego. Nie ma się czego bać, tak może się skończyć burza Wczorajsze popołudniowe niebo w okolicach Zalewu Wiślanego zasnuło się chmurą niebezpiecznie przypominającą… grzyb atomowy. Spokojnie, to rzadko obserwowana pozostałość po izolowanej komórce burzowej. 📢 Podwórko z klasą. Tak bawiły się dzieci w erze przed internetem Nie zna prawdziwego smaku dzieciństwa, kto choć raz nie zleciał z płotu. Nie wie, czym jest apetyt, jeżeli nie pałaszował kromki chleba posypanego tylko cukrem. Nie zaznał dreszczyku emocji, jeśli nie bawił się z rówieśnikami ukradzionym z szuflady ojca myśliwskim nożem. Dawno, dawno temu, w mrokach wieków bez smartfonów, iPadów, a nawet zwykłych laptopów, funkcje wszystkich facebooków, tik-toków i instagramów spełniało najzwyklejsze podwórko.

📢 Dwójka słupskich sportowców pojedzie na Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce Marcelina Witek-Konofał i Marek Zakrzewski – oboje ze Słupska - znaleźli się w kadrze polskich lekkoatletów, którzy będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce. Zawody odbędą się w dniach 7–12 czerwca w Rzymie. 📢 Dzień Dziecka 2024 na wesoło. Najlepsze memy z dziećmi w roli głównej! Te obrazki rozbawią Was do łez! Dzień Dziecka 2024 obchodzimy w sobotę 1 czerwca. Każdy zadaje sobie pytanie czy Dzień Dziecka obchodzą tylko najmłodsi. Okazuje się, że nie! Każdy ma coś z dziecka i również może pozwolić sobie na świętowanie. Okazji nie mogli przeoczyć internauci, którzy z tej okazji stworzyli dużą ilość MEMÓW i śmiesznych obrazków. Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie najśmieszniejsze obrazki na Dzień Dziecka!

📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u! [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem. 📢 Nowy Teatr w Słupsku wybrał finalistów konkursu na napisanie sztuki. Zobacz, kto stworzy dramat Trzy propozycje wybrane ze 119. W Nowym Teatrze w Słupsku rozstrzygnięto pierwszy etap konkursu na sztukę inspirowaną historią Triny Papisten, ostatniej kobiety oskarżonej o czary i spalonej w Słupsku. Jury postawiło na doświadczonych i nagradzanych już artystów związanych z teatrem. Finaliści mają czas na napisanie dramatu do 5 sierpnia. Zwycięski tekst zostanie wyreżyserowany przez Iwo Vedrala i pokazany na deskach słupskiego teatru. 📢 Kolejny robot neurochirurgiczny na testach w słupskim szpitalu. Szpital szuka finansowania, aby taki sprzęt kupić Zespół Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku testował robota, który umożliwia przeprowadzanie skomplikowanych, bardzo precyzyjnych operacji m.in. w zakresie chirurgii kręgosłupa i głowy. Szpital szuka pieniędzy, aby kupić sprzęt tego typu.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Nowe tablice rejestracyjne od czerwca. Żółte blachy, czerwone litery. Musi je zmienić tylko części kierowców. I bez badań technicznych Zmiany w rejestracji samochodów wchodzą od czerwca 2024 roku i dotyczyć będą określonej grupy samochodów. Nowe blachy otrzymają właściciele samochodów wyścigowych. Nowe tablice rejestracyjne mają żółty kolor (tło) i czerwoną czcionkę (litery i cyfry). I nieczęsto będziemy mieli okazję zobaczyć je na ulicach, bo samochody z nowymi tablicami nie będą dopuszczone do ruchu drogowego.

📢 Śmiertelny wypadek pod Kołobrzegiem. Zginął młody mężczyzna [ZDJĘCIA] Do tragicznego wypadku samochodowego doszło w piątek ok. godz. 15:30 na drodze wojewódzkiej nr 162 w okolicach Gościna (pow. kołobrzeski). 📢 Obwodnica Koszalina na trasie S6 jest już gotowa. Kiedy pojedziemy nową drogą? Jeśli złożona do nadzoru budowlanego dokumentacja jest kompletna to lada chwila pojedziemy wreszcie całą obwodnicą Koszalina, omijając ostatecznie to miasto. Asfalt i oznakowanie na koszalińskiej S6 są już gotowe. 📢 To było najdroższe piwo w życiu. Zapłaci 10,5 tys. złotych za celny rzut butelką w autobus Sąd wymierzył mężczyźnie karę roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności – nieodpłatnych prac na cele społeczne oraz skazany będzie także musiał naprawić szkodę, czyli zapłacić ze swojej kieszeni, bagatela, 10 198 złotych i 72 grosze. Tyle kosztuje nowa szyba w autobusowych drzwiach. Do tego 370 zł kosztów sądowych. Za co? Za celny rzut butelką po piwie w autobus PKS Słupsk.

📢 Procesje Bożego Ciała w dawnej Ustce. Fotografie i zapiski kronikarskie proboszcza Wiktora Markiewicza Kilkadziesiąt lat temu procesje Bożego Ciała przemierzały Ustkę inną trasą, ale władza komunistyczna nie mogła znieść widoku tysięcy ludzi i ołtarza przy banku. Było też Boże Ciało, gdy pobity ksiądz nie mógł unieść monstrancji. I Boże Ciało z dreszczykiem – gdy w czasie remontu kościoła nad głowami wiernych zawisło ogromne rusztowanie. Te historie zanotował w Kronice parafialnej ksiądz Wiktor Markiewicz, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Ustce. 📢 W Boże Ciało ulicami Ustki przeszły setki wiernych [ZDJĘCIA] W uroczystościach Bożego Ciała w Ustce ulicami miasta przeszły trzy procesje. Najstarsza z nich – parafii pw. Najświętszego Zbawiciela - podążała tradycyjną trasą ulicami starej Ustki do czterech ołtarzy. 📢 Słupszczanie przeszli ulicami miasta w procesjach Bożego Ciała Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Słupszczanie przeszli ulicami miasta w kilku procesjach. Tradycyjnie – w parafiach starej części Słupska – Boże Ciało celebrowano wspólnie przy ołtarzach wzniesionych przy czterech kościołach.

📢 Festyn Rodzinny u Gryfitów w Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku. Była świetna zabawa i atmosfera Występy taneczne, zabawy plastyczne, studio urody, występy wokalne, fotobudka oraz dmuchańce - całe mnóstwo atrakcji czekało na wszystkich, którzy przybyli na Festyn Rodzinny u Gryfitów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku. 📢 Dzień Sportu w Mechaniku przed Dniem Dziecka. Rywalizacja na stadionie 650-lecia [zdjęcia] Młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku środowy dzień lekcyjny spędziła na stadionie 650-lecia. Rywalizowano w międzyklasowych potyczkach sportowych.

📢 Weterani nie są historią, są nadzieją. Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa w Ustce Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa w Ustce był obchodzony na terenie 9. Baterii Artylerii Stałej. Przed Pomnikiem-Drogowskazem, pierwszym takim w Europie, złożono kwiaty.

📢 Powiatowy Dzień Strażaka w Słupsku. Były awanse, medale i gratulacje Na terenie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku uroczyście świętowano Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Podczas apelu wręczono awanse, odznaczenia i nagrody dla strażaków oraz zasłużonych osób z regionu słupskiego. 📢 W usteckim porcie jak w ulu. Przypływa tu kruszywo na budowę dróg "Anita Hagedorn", "Riona", "Sofia", czy "Josefin" to już stałe bywalczynie usteckiego portu. Od kilku miesięcy te i inne 60- czy nawet 79-metrowe jednostki przypływają ze Szwecji z kruszywem. Masowce o wdzięcznych imionach od początku roku przywiozły już około 10 tysięcy ton ładunku ze Szwecji, które trafia na budowę dróg w regionie. 📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zobacz jak zmienił się Słupsk w nieco więcej niż dekadę (zdjęcia) Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Piękne imprezowiczki w słupskim klubie Crystal Club. Tak bawiliście się podczas minionej imprezy (zdjęcia) Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club.

📢 Brawura 20-latka na ul. Arciszewskiego w Słupsku mogła zakończyć się tragedią W poniedziałek około godziny 19 w Słupsku na ul. Arciszewskiego doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Jadący w stronę ul. Wiejskiej 20-letni kierujący nissanem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącego w stronę Krępy Słupskiej forda, którym kierowała 38-letnia kobieta. 📢 Dom Roberta Gawlińskiego wynajmiesz na wakacje. Lider „Wilków” inwestuje za granicą. Zobacz, jak mieszka sławny muzyk w Grecji Rober Gawliński zainwestował w nieruchomość w przepięknej okolicy. Nowoczesna willa muzyka zlokalizowana jest w wiosce rybackiej i otoczona gajem oliwnym. Zobacz, gdzie ulokował swoje oszczędności lider zespołu „Wilki”. W letnim domu Roberta Gawlińskiego z cudnym widokiem możesz spędzić niezapomniane greckie wakacje.

📢 Historia usteckiego sportu na unikatowych, starych zdjęciach. Zobacz jak wykluwał się ustecki sport Dzięki uprzejmości MKS Jantar Ustka udało nam się dotrzeć do archiwalnych zdjęć związanych z usteckim sportem. Są wśród nich fotografie sprzed 50 czy 60 lat a także te z lat 80 czy 90 ubiegłego stulecia ludzi związanych z Ustką i sportem. 📢 Targi Kwiatowe w Słupsku. Oferta do ogrodu, na taras i balkon [zdjęcia] Na parkingu przez Parkiem Wodnym „Trzy Fale” w Słupsku trwają Targi Kwiatowe. W ofercie handlowców są nie tylko kwiaty, rośliny, sadzonki czy nasiona, ale także ogrodowe ozdoby, owoce, warzywa, swojskie pieczywo i wędliny, a nawet ryby hodowlane. 📢 Słupska ulica Wolności czyli dawniej Pastwiskowa. Pamiętacie ją taką? (zdjęcia) To niedługa, niespełna 700-metrowa ulica o wąskich chodnikach i niezbyt szerokiej jezdni, ale będąca wciąż ważnym traktem w układzie komunikacyjnym Słupska. Łączy śródmiejskie ulice oraz podmiejskie tereny, rozciągnięte w północno – zachodniej strefie przymorskiej. Od powojnia zwie się ulicą Wolności, usytuowana jest pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kołłątaja w kierunku zachodnim oraz ulic Kopernika, Staszica i ronda Inwalidów Wojennych RP w centrum.

📢 Oto najpiękniejsze posesje w gminie Kobylnica. W ogrodach cuda i cudeńka! W Gminie Kobylnica rozstrzygnięto konkurs "Piękna Wieś". Celem konkursu jest promocja zagród oraz budynków mieszkalnych, które urzekają wyglądem, estetyką i dbałością. Niektóre posesje i ogrody są zachwycające. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka. 📢 Uroczystość Bożego Ciała w parafii Najświętszego Zbawiciela w Ustce Setki ustczan i turystów przeszły ulicami Ustki, podążając za Chrystusem. Procesja Bożego Ciała z kościoła Najświętszego Zbawiciela, najstarszej usteckiej świątyni, tradycyjnie przeszła ulicami starego miasta. 📢 Najpiękniejsze tenisistki świata! Nie tylko dobrze grają, ale i świetnie wyglądają [ZDJĘCIA] Na korcie królują Iga Świątek czy Aryna Sabalenka, ale są też takie tenisistki, które ogrom popularności zdobywają nie tylko za to co robią na meczach, ale często za to jak wyglądają. Oto najpiękniejsze tenisistki świata, które aktualnie grają w tourze WTA.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych.