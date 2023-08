Przegląd prasy (3.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie"”?

Prasówka 3.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 W tych zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę. Dla kogo wcześniejsze świadczenie? Sprawdź! Wcześniejsza emerytura w 2023 roku. W których zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę? Są osoby, które mogą to zrobić zdecydowanie szybciej. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Niektórzy jednak mogą zrobić to wcześniej. Sprawdź koniecznie szczegóły i sprawdź wszystkie informacje w naszej galerii!

📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Nie jedz tego na śniadanie. Tych pokarmów nie należy jeść rano! Można nabawić się problemów zdrowotnych. Sprawdź! Nie jedz tego na śniadanie. Te produkty są nieodpowiednie do tego, aby spożywać je z samego rana. Każdy wie, bądź przynajmniej słyszał, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Jest to klucz, aby dostarczyć organizmowi witalności, energii i dobrej koncentracji do nauki czy też pracy. Specjaliści twierdzą, że istnieją produkty, których zdecydowanie nie powinno się spożywać na czczo. Oto lista produktów, których lepiej nie jeść na śniadanie. Sprawdź obowiązkowo!

📢 Oto skuteczne sposoby na muszki owocówki. Sprawdzone domowe metody na pozbycie się ich z domu. Sprawdź koniecznie! Oto sprawdzone i skuteczne sposoby na pozbycie się muszek owocówek. Pojawiają się szybko i są niezwykle uciążliwe. Wiosną i latem potrafią uprzykrzyć życie wielu osobom. Muszki owocówki są małe, żyją krótko, rozmnażają się w zastraszającym tempie i potrafią niezwykle bardzo irytować. Zwykle gdy zauważymy je w kuchni, nachodzi nas pytanie skąd się wzięły i w jaki sposób możemy się ich pozbyć. Sprawdź koniecznie, sprawdzone i skuteczne domowe metody na pozbycie się muszek owocówek! 📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów! 📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Tym rodzicom zostanie odebrane 500 plus. Kiedy nie dostaniesz tego świadczenia na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus. 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Z tych ubrań zrezygnuj! 21 rzeczy, które okropnie postarzają. Zobacz, czego lepiej unikać i nie dodawaj sobie lat Ubrania mogą upiększyć osobę, która je nosi, podkreślić atuty sylwetki, odpowiednio zaakcentować karnację. Potrafią też sprawić, że wygląda się w nich infantylnie albo wręcz przeciwnie, bardzo dojrzale. Często kobiety popełniają właśnie ten błąd i nieświadomie wybierają rzeczy, które dodają im lat. Spójrz na listę ubrań, których lepiej się wystrzegać. 📢 Picasso w Słupsku? Tak – dzięki imprezie Baltic Art Promotion. Sprawdź, jaki jest program W słupskim ratuszu będzie dostępna wystawa światowych mistrzów malarstwa współczesnego. To nie wszystko, organizatorzy zapowiadają także inną ekspozycję, aukcję dzieł sztuki i koncert. Taki jest program imprezy Baltic Art Promotion.

📢 Sto tysięcy na ochronę jarzębów przy ul. Lipowej. Słupsk zielonym miastem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał miastu Słupsk blisko 90 tysięcy złotych dotacji na prace pielęgnacyjne pomników przyrody przy ul. Lipowej w Słupsku. Chodzi o ochronę 18 jarzębów i dosadzenie nowych drzewek.

📢 Tamte prywatki, karaoke, liryka. Zaprasza słupski Jolander Salonik Muzyczny w kawiarni Jolander przy ul. Herbsta 16 w Słupsku tętni życiem tydzień w tydzień. Nie inaczej będzie w drugiej połowie sierpnia. Znajdzie się coś dla każdego, kto lubi tańczyć, śpiewać czy słuchać muzyki. 📢 Pijany posterunkowy z Myśliborza nieźle narozrabiał w Słupsku. Krzyczał, bił nastolatków, biegał nago. Polała się krew Pijany 23-letni słuchacz Szkoły Policji w Słupsku we wtorek wieczorem awanturował się na ulicy, zaczepiał przechodniów, rozebrał się prawie do naga. Posterunkowy z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu jeszcze w środę po południu trzeźwiał na policyjnym „dołku” w Słupsku. 📢 Junaki na junaku. Pełna przygód podróż słupszczan na południe Europy Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy zaprasza na spotkanie podróżnicze pn. „Junakiem na południe" w ramach cyklu „Podróże małe i duże". O swoich przygodach opowiedzą słupszczanie Agata Bartoszek i Tomasz Gaj, którzy przemierzyli masę kilometrów na starym junaku.

📢 Tadeusz Adamczyk z Karwna zbudował helikopter! No cóż, że nie można nim polecieć (WIDEO) Chcesz mieć helikopter? Po prostu zbuduj go sobie. Tak zrobił Tadeusz Adamczyk z Karwna w powiecie bytowskim. Co prawda, nie można nim latać, ale śmiga nad podwórkiem. - Jest na czym oko zawiesić i pomarzyć - przyznaje właściciel 150-kilogramowej maszyny.

📢 Gigantyczne pieniądze na remont kościoła i renowację dzwonów w Borzytuchomiu (WIDEO) Region bytowski otrzyma ponad 10 milionów złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gigantyczne wsparcie, bo blisko milion złotych otrzyma Borzytuchom na remont kościoła oraz wyeksponowanie zabytkowych dzwonów. 📢 Jedna z najpiękniejszych Polek jest już zajęta. Marcelina Zawadzka zaręczyła się ze swoim ukochanym. Zobacz zdjęcie z tego wydarzenia Marcelina Zawadzka zaskoczyła swoich fanów. Na swoim profilu na Instagramie umieściła zdjęcie, które oznacza tylko jedno. Piękna prezenterka jest już na dobre zajęta. Max Gloeckner poprosił ją o rękę w nietypowym miejscu i scenerii.

📢 Tak urządziła się Natalia Siwiec. Zobacz luksusowy dom celebrytki w Meksyku. Bajkowe wnętrza są warte krocie Natalia Siwiec uwielbia podróżować i poznawanie odległe zakątki świata. Celebrytka spełnia też co jakiś czas swoje większe i mniejsze marzenia. Podczas wyjazdu do Ameryki Północnej Natalia Siwiec zakochała się w Meksyku i tu postanowiła zainwestować oszczędności. Zobacz, jak luksusowo się urządziła celebrytka w domu w malowniczym Tulum. Koniecznie zajrzyj do wyjątkowego domu Natalii Siwiec za oceanem. 📢 Szkoła będzie samowystarczalna. Fotowoltaika nad głowami uczniów (WIDEO) Kolejny budynek w Czarnej Dąbrówce zyskał instalację fotowoltaiczną. Panele solarne pojawiły się na dachu Szkoły Podstawowej. 📢 "Taśmy Maciejewskiej". Czy doszło do mobbingu i oczerniania kolegów z Lewicy? Poseł Lewicy Beata Maciejewska jest zawieszona w prawach członka partii i nie będzie kandydować w wyborach. Ponadto partia skierowała zawiadomienie do prokuratury po tym, jak były pracownik biura posłanki ją nagrał - informuje "Wyborcza.pl Trójmiasto".

📢 Jabłonki Swawole w Ustce. Festiwal polskich rytmów i smaków W najbliższy weekend po raz pierwszy w Ustce odbędzie się impreza Jabłonki Swawole. To festiwal muzyki, rzemiosła, smaków i zapachów. Na Promenadzie Nadmorskiej nie zabraknie sadzenia jabłonek.

📢 „Naj” latarnie morskie w Polsce: najwyższa, najniższa, najpiękniejsza, najstarsza... Gdzie szukać tych krajowych rekordzistek? Owiane tajemniczą aurą wieże zlokalizowane w sąsiedztwie bezkresnych mórz od zawsze budzą żywe zainteresowanie ludzi. Polskie Wybrzeże także ma się czym pochwalić – nadbałtyckie tereny kraju skrywają sporo tego typu obiektów. Niektóre z nich są wyjątkowe – oto lista 7 „naj” latarni morskich w Polsce: najwyższa, najniższa, najpiękniejsza, najstarsza... Gdzie szukać tych rekordzistek? 📢 Sprawdź horoskop na wakacje 2023 r. Wyjątkowy czas dla 5 znaków zodiaku. Baran, Ryby i Skorpion przeżyją rozczarowanie. Oto, co mówi Samanta Taki jest twój horoskop wakacyjny na 2023 r., który przygotowała wróżka Samanta. Dla kogo lipiec i sierpień 2023 r. okażą się szczęśliwe? Kto będzie musiał zmierzyć się z problemami? Oto wakacyjna wróżba dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Kobylnica nie będzie miastem, ale w działaniach nie ustaje Podsłupskiej Kobylnicy nie udało się uzyskać statusu miasta. Wójt gminy Kobylnica ubolewa, ale zapowiada, że dążeniach nie ustanie. Już wysłał pismo do premiera o ponowną analizę i uwzględnienie wniosku rady gminy. 📢 Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miastku Wówczas też był wtorek. W całym regionie zawyły syreny. Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miastku. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 02.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Dzisiaj kończy 51 lat, a figury i nóg zazdroszczą jej nastolatki. Zobacz, jak dba o siebie Justyna Steczkowska 2 sierpnia 1972 roku na świat przyszła Justyna Steczkowska. Dzisiaj jest dojrzałą, piękną, utalentowaną kobietą, która zna swoją wartość. Fani podziwiają ją za wiele rzeczy. Piosenkarka od wielu lat zachwyca nie tylko głosem, ale także idealnie szczupłą sylwetką! Jak ona to robi? Gwiazda podzieliła się tą tajemną wiedzą. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 02.08.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 2.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Zniszczenie Warszawy w czasie II wojny światowej i odbudowa stolicy: w kolejną rocznicę wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. rozpoczęło się powstanie warszawskie. Trwało do 3 października 1944 r. W nocy z 2 na 3 października 1944 r. w Ożarowie Mazowieckim podpisano układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, ze strony Komendy Głównej Armii Krajowej sygnowali go płk Kazimierz Iranek-Osmecki "Jarecki" i ppłk Zygmunt Dobrowolski "Zyndram".

📢 Których fachowców poszukują Polacy? Szczególnym dużym wzrostem cieszy się jedna kategoria Okazuje się, że w drugim kwartale tego roku, największym wzrostem zainteresowania w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wśród użytkowników platformy Oferteo cieszyły się usługi elektryków, wyprzedzając usługi prawne oraz te dotyczące budowy domów. – Rosnąca skala zapytań o usługi wykonawców w kategoriach budowlano-remontowych może świadczyć o zbliżającym się końcu kryzysu w tym sektorze – komentuje Karol Grygiel, Oferteo SA.

📢 W Słupsku zawyły syreny. W strugach deszczu oddano cześć Powstańcom Warszawskim 1 sierpnia 1944 roku też był wtorek. Dzisiaj - 79 lat później - o godzinie 17 w Słupsku zawyły syreny, aby uczcić pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego. Miasto na minutę zamarło, aby oddać hołd poległym. Pod pomnikiem Powstańców Warszawskich odbyły się uroczystości. 📢 Sierpień z dobrą komedią. Spektakle na podwórku Nowego Teatru w Słupsku. Za darmo! Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku we współpracy z Engie EC Słupsk oraz Urzędem Miasta Słupska przez cały sierpień będzie grać dwa najbardziej popularne i rozrywkowe tytuły. 📢 Warszawa upamiętnia Powstanie Warszawskie. Miasto stanęło w miejscu w godzinę "W" - WIDEO Jak co roku Warszawa zatrzymała się o godzinie 17, by oddać hołd poległym powstańcom warszawskim. W mieście rozległy się syreny, wstrzymano ruch uliczny, w wielu miejscach zapłonęły race i rozbrzmiały okrzyki „cześć i chwała bohaterom!”.

📢 Pomnik Powstańców Warszawskich w Słupsku. Po renowacji wygląda pięknie. Płaskorzeźba z Chrystusem wykonana jest z brązu Podczas uroczystości z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zaprezentowano odrestaurowany Pomnik Powstańców Warszawskich w Słupsku. To pierwszy pomnik w Polsce postawiony na cześć bohaterów Powstania. Na uroczystości obecny był Wojciech Małeta, syn twórcy tego pomnika – Jana Małety.

📢 160 km/h na motocyklu. Dostał 14 punktów karnych! Motocyklista nie zważając na ograniczenia prędkości gnał po drodze prawie 160 km/h. Jego naruszenie zostało nagrane przez policyjny wideorejestrator. Kierowca otrzymał od mundurowych wysoki mandat, a do jego konta zostanie dopisanych kilkanaście punktów karnych. 📢 Uniwersytet Pomorski w Słupsku otwiera nowe kierunki przy współpracy z firmami W tym roku nowością na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jest informatyka przemysłowa. To kolejny kierunek otwierany przy współpracy z firmami z regionu słupskiego. Rok temu ruszył innowacyjny w skali całego kraju projekt studiów dualnych w partnerstwie z firmą Markos z Głobina. Pracownicy i jednocześnie studenci kierunku Logistyka z sukcesami zakończyli pierwszy rok edukacji.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 01.08.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Oto osoby, które nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

📢 W Ustce bezmyślni turyści dla zabawy odczepili kuter, który uszkodził jacht. Przygoda zakończy się w sądzie Dwóch turystów ze Śląska w środku nocy postanowiło odczepić zacumowany w porcie rybacki kuter. Ten odpłynął i uszkodził jacht. Wszystko nagrał monitoring. Teraz za swoją głupotę turyści odpowiedzą w sądzie. 📢 Super samochody przyjechały w weekend do Międzyzdrojów! Zobacz jakie marki można było tam zobaczyć [ZDJĘCIA] Porsche, Mercedes, Aston Martin, BMW, Lamborghini i Mustang ustawiły się jako gwiazdy na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach w minioną sobotę. A to w ramach imprezy Baltic Race 2023, która rozpoczęła się 27 lipca (w czwartek) w Trójmieście. 📢 Średniowieczna baszta obronna w Słupsku będzie zrekonstruowana do końca roku Trwają prace nad odbudową historycznych budynków w rejonie największej kładki nad Słupią. Do końca roku zostanie zrekonstruowana średniowieczna baszta i charakterystyczny dla przedwojennej zabudowy budynek przymurny, w którym znajdzie się miejsce dla wielu ciekawych inicjatyw.

📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Do Chmielna znów zawitał Festiwal Tradycji Kaszubskich i mistrzostwa w zażywaniu tabaki Rękodzieło, przepyszne wypieki i nieodłączna tabaka - tak w skrócie można podsumować kolejny Festiwal Tradycji Kaszubskich, jaki zorganizowano w niedzielę Chmielnie. Pod sceną zgromadziły się tłumy, których nie przestraszyły nawet ponure chmury. Wszak liczyła się dobra zabawa. 📢 Jarmark w Słupsku. Zobacz, co można kupić na straganach [ZDJĘCIA] W każdy weekend lipca i sierpnia ulica Nowobramska i okolice miejskich bulwarów nad Słupią znów tętnią życiem za sprawą domków i straganów wystawienniczych wypełnionych rękodziełem, wyrobami regionalnymi, antykami i książkami. Jarmark potrwa do końca wakacji, czyli 27 sierpnia.

📢 Niesamowite Sound of Gravity w Ustce! Zobacz podniebne loty W Ustce wystartowali najlepsi zawodnicy powietrznych ewolucji na rowerach i motocyklach. To już piąta edycja Sound of Gravity - imprezy cieszącej się dużym powodzeniem. Niestety, burza przerwała zawody. 📢 Unikatowe zdjęcia dawnego Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Ruszyła wyprawa Baltic Race 2023. Luksusowe samochody sportowe zatrzymały się w Słupsku Ferrari, Lamborghini, Mustangi i Mercedesy podążają szlakiem nadmorskim z Trójmiasta do Międzyzdrojów, budząc ogromne zainteresowanie. Po drodze właściciele luksusowych sportowych aut zrobili sobie przystanek w Słupsku.

📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Formoza Challenge 2023 w Ustce. “Nigdy nie zostawiamy swoich” hasłem przewodnim biegu [ZDJĘCIA] W niedzielę (23 lipca) odbyła się kolejna edycja Formoza Challenge w Ustce. Bieg rozpoczął się z terenu Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej im. adm. J. Unruga, a finał miał miejsce na plaży zachodniej. 📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka.

📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w trzeci weekend lipca Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z trzeciego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Tyle dajemy do koperty weselne młodym parom w 2023 roku. Kwoty mogą szokować (zdjęcia) 14.06.23 Wesela w 2023 rozkręcają się na dobre. Wiele osób zastanawia się jaką kwotę dać młodej parze do koperty. Faktem jest też, że młode pary co raz częściej już przy samym zaproszeniu informują gości o tym, że zamiast prezentów woleliby otrzymać pieniądze. Jest to praktyczne i wygodne zarówno dla gości jak i pary młodej, która może spożytkować uzbieraną kwotę w najlepszy dla siebie sposób. Ile więc dajemy do koperty na ślubach w 2023 roku? Sprawdziliśmy. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Fotorelacja z kolejnego dnia imprezowej majówki w klubie Euphoria. Tak bawiliście się do muzyki, którą zaserwował legendarny DJ Hanzel.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce? Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! To nie są imiona zalecane 29.03.2023 Czy istnieje w Polsce lista imion zakazanych? Na pewno istnieje lista imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych - bo tak dziecka lepiej nie nazywać. W każdym razie urzędnik stanu cywilnego może odmówić nadania takiego imienia. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...