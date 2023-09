Przegląd prasy (3.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września!”?

Prasówka 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 03.09.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

Prasówka 3.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 03.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 03.09.2023 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 03.09.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 03.09.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo! 📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 03.09.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Najpierw na koncert, a potem na pogaduszki. Zbliża się Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku W dniach 15-20 września odbywać się będzie w Słupsku 57. Festiwal Pianistyki Polskiej. Wydarzenie muzyczne ważne nie tylko dla miasta, ale i w skali całej polskiej kultury. Organizuje je Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Bilety już są dostępne. Będą także wydarzenia towarzyszące.

📢 Wartościowe skarby sprzed lat. Stare monety i banknoty z okresu PRL mogą przynieść znaczne zyski! Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Święto Plonów w Swołowie. Dożynki w stolicy Krainy w Kratę [ZDJĘCIA] W Swołowie, stolicy Krainy w Kratę odbyły się dożynki. Święto Plonów rozpoczęła tradycyjnie uroczysta msza dziękczynna. Były występy gminnych zespołów i konkurs na chleby i wieńce. Było tanecznie, radośnie i co ważne smacznie. 📢 Antycyklon Olenka przyniesie słoneczną końcówkę lata. Wrzesień będzie jeszcze ciepły, a nawet gorący Nad Polskę nadciąga antycyklon Olenka, niosąc ze sobą znaczące zmiany w pogodzie. Przewiduje się wzrost temperatury, dłuższe okresy, w których będzie można cieszyć się słońcem i zarazem rzadkie opady deszczu. W międzyczasie, burze odsuną się na południe. To idealny moment, aby skorzystać z niewykorzystanego urlopu.

📢 Symbol seksu MMA w jeden dzień zarobiła na OnlyFans więcej niż przez całą swoją karierę zawodniczą Amerykańska wojowniczka, symbol seksu świata sztuk walki – Paige VanZant porównała swoje zarobki w portalu płatnych treści OnlyFans z występami w MMA. 📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach.

📢 Pszczoły w roli lekarzy. Uloterapia pod Bytowem. Sposób na relaks? (WIDEO) Jest takie miejsce, gdzie pszczoły stają się lekarzami. Gdzie? W podbytowskich Osiekach można zasmakować w uloterapii. Trzeba wejść do środka i wsłuchać się w brzęczenie pszczół.

📢 Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło liderów listy do Sejmu z okręgu gdyńsko-słupskiego. Mamy też pełną listę! Znane nazwiska pojawiły się na listach Prawa i Sprawiedliwości w okręgu gdyńsko-słupskim. O mandat powalczą m.in. Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu, który wystartuje z pierwszego miejsca, „dwójką” będzie Aleksander Mrówczyński, poseł z Chojnic. Kolejne miejsca przypadły związanym z Gdynią Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych oraz Marcinowi Horale, wiceministrowi funduszy i polityki regionalnej. „Dziennik Bałtycki” dotarł również do pełnej listy kandydatów.

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Wypadek na drodze S6 koło Koszalina. Zderzyły się dwa auta [ZDJĘCIA] W piątek 1 września około godziny 21:00 na drodze S6 w okolicy Koszalina doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 📢 Gigantyczne pieniądze na jasieński kościółek. Będzie piękny (WIDEO) Region bytowski otrzyma ponad 10 mln zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To środki na wsparcie obiektów zabytkowych, które służą celom społecznym w regionie. Tylko gmina Czarna Dąbrówka dostanie ponad milion złotych. Z tego aż 800 tysięcy trafi na renowację kościoła w Jasieniu. 📢 Bombki już latem? Czemu nie. Kaszubskie rękodzieło na topie (WIDEO) Choć kalendarzowe lato w pełni, bo kończy się dopiero 22 września, a przed nami jeszcze jesień to już można kupić bożonarodzeniowe bombki. I to nie byle jakie, bo kaszubskie - ręcznie malowane.

📢 Bezczelni uczniowie trafili na kontrę. Nauczyciel też potrafi! Najlepsze hity sprawdzianów na początek roku szkolnego Niestety, to już koniec wakacji i przed nami kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Pielgrzym i długodystansowiec, czyli jak iść z Bogiem pod rękę i pokonać Bałtyk oraz samego siebie. Ojciec poszedł, syn popłynął Tata płynie do Ciebie, teraz to już nie możesz tego spieprzyć! – krzyk z łodzi niósł się dobrze po wodzie. Rafał Grzelak do mety miał nieco ponad kilometr, za sobą niemal 40 kilometrów pokonanych wpław przez Bałtyk. Waldemar Grzelak pokonał pieszo 3 tys. kilometrów i zdążył wrócić do kraju w dniu, gdy syn walczył z morzem i ostatnie metry przepłynął wspólnie z nim. 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 2.09.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 2.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 W ciągu 3 lat powstanie nowy dworzec PKP w Słupsku. Wybrano wykonawcę W ciągu trzech lat powstanie zupełnie nowy dworzec PKP w Słupsku. PKP S.A. wybrało wykonawcę, która za ponad 55, 5 mln zł rozbierze obecny obiekt i wybuduje nowy. Ma powstać nowoczesna bryła zaprojektowana w zgodzie ze współczesnym trendami w architekturze. Hol dworca będzie posiadał dwie kondygnacje - zajmie on znaczną część parteru oraz piętra. Przed budynkiem będzie plac z alejkami i nasadzeniami.

📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 02.09.2023 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion! 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Mariusz Błaszczak: Wzmacniamy Wojsko Polskie, aby taka tragedia, jaka miała miejsce 84 lata temu już się więcej nie powtórzyła 1 września 2023 roku obchodzimy 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach we Frampolu w województwie lubelskim udział wziął Mariusz Błaszczak. "Wzmacniamy Wojsko Polskie, aby taka tragedia, jaka miała miejsce 84 lata temu już się więcej nie powtórzyła" - powiedział szef MON. Podczas obchodów głos zabrali też Ewa Witek, Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin.

📢 Ślubowanie i awanse słupskich nauczycieli. Uroczystości w ratuszu [ZDJĘCIA] 1 września w słupskim ratuszu wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 37 osobom – nauczycielkom i nauczycielom z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. 📢 Na dożynki powiatu bytowskiego do Miastka. Czeka wiele atrakcji (WIDEO) Tym razem dożynki powiatu bytowskiego odbędą się w Miastku w najbliższą niedzielę trzeciego września.

📢 Rowerzysta, u którego znaleziono narkotyki trafił do policyjnego aresztu Policjanci wczoraj w gminie Borzytuchom zatrzymali do kontroli rowerzystę. Przy 35-latku mundurowi z bytowskiej „drogówki” znaleźli narkotyki. Badanie narkotesterem wykazało, że mieszkaniec gminy Tuchomie jest pod wpływem amfetaminy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu i w najbliższym czasie zostanie przesłuchany. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. 📢 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Obchody przed słupskim ratuszem [ZDJĘCIA] W strugach deszczu złożono w Słupsku hołd bohaterom i ofiarom II wojny światowej. Uroczystości zorganizowano na Placu Zwycięstwa. 📢 24-letnia Natalia zmarła po cesarce. Tragiczna śmierć młodej mamy w słupskim szpitalu 24-letnia pani Natalia z Tuchomia koło Bytowa zmarła w słupskim szpitalu dwa tygodnie po urodzeniu dwójki chłopców. Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi postępowanie dotyczące narażenia młodej matki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

📢 Kierujący wojskową ciężarówką zderzył się z busem na DK 6. Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA] Do groźnego zdarzenia drogowego doszło na drodze krajowej numer 6. Jedna osoba poszkodowana, obowiązuje ruch wahadłowy. 📢 Rolnicy z Borzytuchomia i Tuchomia podziękują za plon. Sobotnie dożynki (WIDEO) Drugiego września w Struszewie rolnicy z gminy Borzytuchom podziękują za plon. Podobna uroczystość odbędzie się w Tuchomiu.

📢 Dwoje słupszczan zatrzymanych za posiadanie 170 kilogramów nielegalnego tytoniu. Grozi im wysoka grzywna i więzienie Słupscy policjanci zatrzymali 42-letnią kobietę i 35-letniego mężczyznę, którzy łącznie posiadali 170 kilogramów krajanki tytoniowej. Zatrzymani słupszczanie usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. Straty na jakie został narażony skarb państwa to około 150 tysięcy złotych. 📢 Kolizja w Sycewicach. Osobówka uderzyła w lampę uliczną Do kolizji doszło 31 sierpnia w godzinach wieczornych w Sycewicach (gm. Kobylnica). Kierujący chryslerem zjechał z drogi i uderzył w uliczną lampę.

📢 14-emerytura. Wiemy jakie kwoty i kiedy zostaną wypłacone. Zobacz daty wypłat i wartości netto czternastej emerytury w 2023 roku 01.09.23 Czternasta emerytura to pomysł rządzących aby ulżyć osobom starszym w codziennym życiu. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Co trzeba zrobić aby dostać dodatkowe świadczenie? Zobacz kiedy zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów - znamy daty wypłat i wysokość przelewów. Sprawdź tabelę emerytur i wysokość czternastki w 2023 roku. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 01.09.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 01.09.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Moda z PRL-u powraca do łask. Tych ubrań kiedyś Polki nienawidziły, teraz znów się je nosi! Co to takiego? Moda z PRL-u wyraźnie daje o sobie znać. Na ulicach zaskakująco często widoczne są elementy stylizacji, które wielu Polaków pamięta z czasów swojego dzieciństwa i nastoletniego życia. Mimo to nie wszystkie wzbudzają pozytywne wspomnienia. Wiele z rzeczy noszono, ponieważ nie było innego wyboru. Obecnie te ubrania powracają i przypominają dawne czasy.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie! 📢 Felieton. Pani prezydent Słupska rozkłada czerwony dywan Słupscy radni PiS domagają się odwołania Moniki Rapacewicz, rzeczniczki prezydent Słupska. Urzędniczka - korzystając z twittera - wyrażała „swoje poglądy”, wręcz knajacko obrażając wszystkich, którym nie po drodze z opozycją. Nie ma sensu powielać obrzydliwych konstatacji Moniki Rapacewicz, która zasadniczo ma nadzieję, że „pisowskie kur...” poczują „ból dupy” po wyborach. Do tzw. mowy nienawiści w wydaniu totalsów zdążyliśmy się już - niestety - przyzwyczaić, choć ciągle zagospodarowywane są nowe pola. Tak właśnie wygląda w praktyce „polityka miłości” wobec „pisowskich k..ew”.

📢 Nowy Volkswagen Passat. Zobacz jak wygląda. Mamy zdjęcia! Volkswagen świętuje światową premierę nowej generacji Passata Varianta i prezentuje pierwsze zdjęcia i informacje dotyczące tego samochodu. Już za kilka dni samochód zostanie po raz pierwszy zaprezentowany publiczności na targach IAA Mobility w Monachium (5-9 września). Nowy Passat z nadwoziem kombi zostanie wprowadzony na rynek w pierwszym kwartale 2024 r. Do tej pory sprzedano ponad 34 miliony egzemplarzy Passata – to jeden z najlepiej sprzedających się modeli Volkswagena po Golfie, a przed Garbusem. 📢 Widać postępy prac przy przebudowie Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Koniec robót w przyszłym roku [ZDJĘCIA] Ciężki sprzęt wjechał do Parku Kultury i Wypoczynku. Intensywne prace rozpoczęły się w pobliżu mostu czołgowego i placu cyrkowego. Widać już przebieg nowych alejek.

📢 Komu bije dzwon za głośno? Proboszcz konfliktu nie chce i póki co dzwony w kościele Mariackim w Słupsku zamilkły Mieszkańcy centrum Słupska poskarżyli się w urzędzie miasta, że hałas dzwonów i melodii płynących z kościoła Mariackiego jest nie do zniesienia. Ksiądz konfliktu nie chce i póki co dzwony zamilkły. Jednak nie wyobraża sobie, aby miały milczeć wieczność. Bo jak to - miasto bez dzwonów kościelnych? Przecież to tradycja. 📢 Słupsk za 80 milionów złotych uzbroi strefę przemysłową w zachodniej części miasta. Powstanie miejsce dla kilkudziesięciu firm [ZDJĘCIA] Blisko 80 milionów złotych przeznaczy Słupsk na uzbrojenie stu hektarów terenu pod inwestycje. To możliwe dzięki dofinansowaniu z programu Polski Ład. Ratusz liczy, że do miasta uda się przyciągnąć przedsiębiorców z Polski i zagranicy.

📢 Niebieski Księżyc – kiedy wypada druga pełnia w sierpniu? Czy fazy księżyca mają wpływ na nasze zdrowie? Poznaj fakty i mity Przed nami kolejna Pełnia Księżyca w tym miesiącu! Niebieski Księżyc niebawem pojawi się na niebie. Czy będzie miał wpływ na nasze samopoczucie? Czy rzeczywiście Srebrny Glob może na nas oddziaływać? Poznaj popularne mity i sprawdzone fakty związane z wpływem faz Księżyca na nasze zdrowie i psychikę. Sprawdź, co oznacza termin Blue Moon. 📢 Ludzkie kości pod kościołem w Słupsku, a koparka kopie dalej Podczas prac budowlanych pod kościołem Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku odnaleziono ludzkie kości. Zdaniem historyka mogą pochodzić sprzed 700 lat. Jego zdaniem prace powinny wstrzymane, bo mogą tam być także inne cenne znaleziska. Inwestycja jednak prowadzona jest nadal. Inwestor zapewnia, że pod czujnym okiem archeolog.

📢 Łeba: Ukrył samochód elektryczny pod namiotem i ładował z ryczałtowego przyłącza. Wyleciał z kempingu, zemścił się opinią w sieci Biwakujący na jednym z łebskich kempingów wymyślił, jak oszczędzić na ładowaniu swojej tesli. Samochód wstawił do... namiotu i podpiął do przyłącza, za które płaci się na polu kempingowym ryczałtem. Jest to zabronione regulaminem kempingu, który do tego oferuje przyłącza do ładowania „elektryków”. Nie mieszczące się w namiocie, wystające auto szybko zostało zauważone przez pracowników pola, rodzina biwakowiczów – wyrzucona. Zemścili się negatywną opinia w internecie, stwierdzając, że pracownicy zaglądają do namiotów pod nieobecność biwakujących. 📢 Dożynki w Zapceniu z przytupem. Orkiestra, wieńce i kaszubskie gwiazdy (WIDEO) Tak udanych dożynek Zapceniowi koło Lipnicy mogłaby pozazdrościć niemal każda wieś w Polsce. Gmina Lipnica, rada sołecka wraz z mieszkańcami spisali się na medal. Przez małą wieś przewinęło się kilkaset osób.

📢 IV liga. Niesamowite emocje w Słupsku. Gryf Słupsk - Pogoń Lębork 2:1 [zdjęcia, skrót meczu] W hicie piątej kolejki pomorskiej IV ligi Gryf Słupsk pokonał na własnym stadionie Pogoń Lębork 2:1. Gol dający zwycięstwo padł w ostatniej akcji spotkania! 📢 Dożynki w gminie Kępice. Podziękowania za plony, a potem wesoła zabawa [zdjęcia] W sobotę w Żelicach odbyły się Dożynki Gminy Kępice. Były konkursy, zabawy oraz tradycyjne chleby dożynkowe, które podzielono pomiędzy uczestnikami dożynek. Po części oficjalnej rozpoczęły się konkursy sołeckie i wspólna zabawa. 📢 Charlotta MTB Bike Adventure w Ustce. Ponad 70 kolarzy na starcie wyścigu przełajowego (zdjęcia) W sobotę w Ustce odbyła się IV edycja Charlotta MTB Bike Adventure. Ponad 70 zawodników ruszyło na 20 kilometrową, malowniczo położoną trasę wiodącą z Ustki do Poddąbia i z powrotem. Trasa, oprócz walorów widokowych była także, co podkreślali uczestnicy, bardzo trudna technicznie i wymagająca. Najszybszym zawodnikiem okazał się Piotr Rzeszutek (Lew Lębork).

📢 Pijani kierowcy poszukiwani !!! Te osoby prowadziły auta pod wpływem alkoholu. Znasz ich? (zdjęcia, listy gończe) 25.08.23 Pomorska policja publikuje nową listę osób poszukiwanych z powodu złamania art. 178a kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na podstawie tego artykułu KK policja z pomorza poszukuje ponad 100 kierowców - głównie z regionu słupskiego, bytowskiego i trójmiasta. Kogo poszukuje policja? Zobacz listy gończe i zdjęcia osób poszukiwanych za jazdę pod wpływem alkoholu w naszej galerii. 📢 Dożynki 2023. Gminy z powiatu słupskiego zapraszają do wspólnego świętowania. Pierwsze imprezy już w ten weekend Zbliża się czas dożynek. Za zbiory, jak zawsze, dziękować będzie cały region słupski. Gdzie w tym roku będziemy celebrować Święto Plonów?

📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 24.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Święto Plonów w Swołowie. Dożynki w stolicy Krainy w Kratę już 2 września Uroczysta msza dziękczynna, występy gminnych zespołów i konkurs na chleby i wieńce. W Swołowie, stolicy Krainy w Kratę, 2 września (sobota) odbędą się dożynki. Będzie radośnie, tanecznie i smacznie.

📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem.

📢 Kaszubi pod Wiedniem. Odsiecz w Brzeźnie Szlacheckim (WIDEO) Uroczystości rocznicowe Odsieczy Wiedeńskiej w Brzeźnie Szlacheckim obchodzone są na pamiątkę wspólnego udziału oddziału chłopów kaszubskich pod dowództwem Teodora Andrzeja Grabowskiego z wojskami króla Jana III Sobieskiego w bitwie przeciwko Turkom pod Wiedniem. To wyjątkowa inscenizacja. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona. 📢 Bałtyckie kurorty, plaże i moda przed wojną. Stare fotografie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Jakie miejscówki były wtedy na topie? Jaka była plażowa moda? Jakie posiłki serwowano? Na te pytania odpowiada popularny przedwojenny przewodnik turystyczny. 📢 Port w Ustce odpoczywa po sztormie, ale Bałtyk wciąż rozhuśtany [ZDJĘCIA] W niedzielę Ustka odetchnęła po kolejnym sztormie. Stan wody w kanale portowym znacznie się obniżył, cofka osłabła, więc Słupia nie płynie w drugą stronę. W porcie bezpiecznie cumuje 70 jednostek.

📢 Zdjęcia par ślubnych ze słupskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Sto lat w szczęściu (zdjęcia) Galeria zdjęć ślubnych par z 23 i 24 września w słupskim USC. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

