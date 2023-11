Przegląd prasy 3.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Black Friday 2023 kusi zapachami. Kup perfumy Calvin Klein w okazyjnej cenie”?

Prasówka 3.11: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Black Friday 2023 kusi zapachami. Kup perfumy Calvin Klein w okazyjnej cenie Black Friday 2023 to idealna okazja, by sprawić sobie przyjemność. Szukasz wyjątkowego zapachu dla siebie? Sprawdź, czy uda Ci się go upolować w okazyjnej cenie na tegorocznym Black Friday. W przecenie znaleźć możesz perfumy marki Calvin Klein, które będą towarzyszyć Ci przez kolejne miesiące.

📢 Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! 03.11.2023 Stomatolog za darmo. Te zęby wyleczysz w gabinecie stomatologicznym bez ponoszenia kosztów. Stomatolog, który ma podpisany kontrakt z NFZ na podstawową opiekę stomatologiczną, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Osoby, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i mogą leczyć zęby za darmo. Oto usługi stomatologiczne, za które nie zapłacisz!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku!

📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! 03.11.23 Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem!

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 03.11.2023 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 03.11.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 03.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 03.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! 03.11.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 03.11.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 03.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 03.11.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 03.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 03.11.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 03.11.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 W Słupsku i całej Polsce zawyły strażackie syreny, aby oddać hołd strażakowi - nurkowi, który zginął podczas poszukiwań Grzegorza Borysa Strażacy w Słupsku, regionie, ale i w całej Polsce oddali cześć nurkowi, który zmarł w wyniku wypadku, do jakiego doszło podczas poszukiwania Grzegorza Borysa. 2 listopada, w czwartek, mogliśmy usłyszeć syreny, które zawyły, aby oddać hołd śp. sekc. Bartoszowi Błyskali.

📢 Ważny wydział w usteckim ratuszu ma nowego naczelnika Od 2 listopada Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Ustka ma nowego naczelnika. Została nim Anna Wardzińska. 📢 Koncepcja na ustecki OSiR. Ma tam powstać hala widowiskowo – sportowa Władze Ustki rozpoczynają dyskusję nad koncepcją zagospodarowania terenów Ośrodka Sportu i Rozwoju. Najważniejszym punktem publicznej debaty ma być budowa hali widowiskowo – sportowej. 📢 O hrabinie, która uczyła prania, i pieśni patriotyczne – koncert z wykładem w Słupsku Eliza Nowak oraz chór Starsi Sąsiedzi Placówki Wsparcia Dziennego Dom Sąsiedzki w Słupsku, a także dr Aneta A. Duda wraz z Kołem Historii Kultury Materialnej XIX w. Secesja zapraszają na połączony z wykładem koncert "Zapomniane dziedzictwo XIX wieku - zakłady kórnickie Jadwigi hr. Zamoyjskiej i Śpiewnik Domowy Polaków pod zaborami".

📢 18-latek "kręcił baczki" BMW. Popis podobał się koleżance, ale policjantom już nie Miała być fajna zabawa i popis przed koleżanką, a skończy się w sądzie. 18-latek "kręcił bączki" na jednym z bytowskich parkingów. Sytuację zauważyli policjanci, którzy natychmiast zareagowali. Jak się okazało, mężczyzna był już karany za podobne przewinienie. Teraz za swój „popis” będzie tłumaczył się w sądzie. Grozi mu utrata prawa jazdy i kara nawet do 5 tysięcy złotych.

📢 Spodek w Katowicach i epickie zdjęcia z budowy najbardziej charakterystycznego budynku Śląska. Można się zachwycić! Zobaczcie Nietypowy kształt Spodka nie był kaprysem projektantów, a wynikał z założeń konstrukcyjnych. Miały się tu odbywać imprezy sportowe i muzyczne, konieczny był więc owalny kształt i określony układ widowni. Dodatkowo konstrukcja w kształcie ściętego stożka, jak wyliczyli architekci, może wytrzymać wstrząsy górnicze, które na Śląsku były i są normą.

📢 Były słupski radny Kamil B. po raz drugi skazany prawomocnym wyrokiem Na karę roku i czterech miesięcy ograniczenia wolności skazał w czwartek Sąd Okręgowy w Słupsku Kamila B., byłego słupskiego radnego, za podrobienie podpisu szefa kancelarii Prezydenta RP oraz dokumentu nadającego obywatelstwo polskie Ukraince Olenie S. Wyrok jest prawomocny. 📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Co mówią nam stare mury? Promocja książki o lokalnej historii w gorzelni w Objeździe Jutro, w piątek, 3 listopada, o godzinie 16, w Starej Gorzelni w Objeździe odbędzie się spotkanie z Czesławą Długoszek, autorką książki "Mury żyją dłużej. Historie od morza do jeziora Gardno i inne". Moderatorem będzie Danuta Sroka, wystąpi Anna Poźlewicz. Organizatorzy - Gmina Ustka i Centrum Kultury Gminy Ustka - zapowiadają także słodki poczęstunek i książkową niespodziankę. Wstęp wolny.

📢 Atrapa kominka w salonie to hit. Portal kominkowy – piękna dekoracja na Boże Narodzenie. Najmodniejsza ozdoba mieszkania – zobacz zdjęcia Brakuje ci w domu miejsca na kominek? A może nie możesz jak go zamontować, bo masz mieszkanie w bloku? Mamy na to świetne rozwiązanie. Wystarczy zaaranżować w salonie portal kominkowy, który będzie jego nietuzinkową ozdobą. Zobacz w galerii zdjęć, jak pięknie można zaaranżować atrapę kominka. Stwórz w domu wyjątkową dekorację na Boże Narodzenie.

📢 Gdzie są grzyby w regionie słupskim? Najlepsze miejsca na grzybobranie w okolicy Słupska. Sprawdź! Choć mamy już listopad to pomorskie lasy wciąż pełne są grzybów. Gdzie można pojechać na grzyby w regionie słupskim? Gdzie nasi Internauci już je zbierają? Podpowiadamy gdzie jechać na grzyby. Lokalizacja, dojazd, jakie grzyby występują.

📢 Orki zaatakowały jacht z Gdyni. Jednostka zatonęła! Jacht Grazie Mamma, którego macierzystym portem była Gdynia, zatonął w Cieśninie Gibraltarskiej. Jednostka została poważnie uszkodzona po ataku grupy orek. Załoga jest bezpieczna. Co ciekawe, nie jest to pierwszy tego typu przypadek. O nietypowych zachowaniach morskich ssaków wobec jachtów informowały hiszpańskie i francuskie media w ostatnich miesiącach.

📢 Młodzież ze słupskiego ZSI poznała, jak przetrwać w trudnych warunkach. Nie mieli sielskiego życia Kadeci z Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku zakończyli zajęcia na obozie szkoleniowym z 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża. Poznawali tajniki przetrwania w trudnych warunkach. 📢 Nowy podatek dla właścicieli samochodów. Co zrobią kierowcy? Ekologia staje się coraz głośniejszym tematem w Polsce, a w szczególności w zakresie motoryzacji. Strefy Czystego Transportu zbliżają się wielkimi krokami, a auta spalinowe dalej jeżdżą po ulicach i są w obiegu na rynku wtórnym i nie tylko. Czy nowy podatek to słuszne rozwiązanie? Eksperci autobaza.pl analizują przyczyny i konsekwencje tych zmian.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 W Kościele katolickim 2 listopada obchodzony jest Dzień Zaduszny. Za kogo modlimy się tego dnia? Kościół katolicki wspomina 2 listopada w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów wiary, ogłoszonym na soborze w Lyonie w 1274 r. Jak uczy Kościół, jest to miejsce pośmiertnej pokuty. Przypomina również, jak ważna jest modlitwa za zmarłych oraz tłumaczy, w jaki sposób możemy uzyskać dla nich odpust zupełny.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 2.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Słupskie skrzyżowanie w oku kamer. Nowe fotorejestratory wyłapią przejazd na czerwonym świetle Skrzyżowanie ulic Garncarskiej i Wiejskiej w Słupsku obserwować będzie 12 kamer. Fotorejestratory wyłapią kierowców, którzy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. System ma zacząć działać już w listopadzie. 📢 Rosja szuka sposobu na przewagę NATO na Morzu Bałtyckim. Przeniosą swoje bazy i okręty? Rosja obawia się o okręty swojej Floty Bałtyckiej w potencjalnym starciu z NATO. Część z nich planuje przebazować i zmienić sposób walki z państwami zachodnimi na wypadek konfliktu. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 02.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Słupski stary cmentarz po zmroku. Nostalgiczny klimat, słupszczanie odwiedzają groby bliskich (zdjęcia) Od samego rana dnia Wszystkich Świętych pogoda sprzyjała spacerom po słupskich cmentarzach. Groby zmarłych odwiedzały dziś tysiące słupszczan i przyjezdnych. 📢 Przyroda powiatu słupskiego w obiektywie. Konkurs rozstrzygnięty [zdjęcia] Starostwo Powiatowe w Słupsku rozstrzygnęło konkurs fotograficzny „Przyroda powiatu słupskiego w obiektywie”. Nadesłane prace były oceniane w trzech kategoriach.

📢 Kolejny duży pożar tekstyliów w Kamieńcu. Do akcji wyjechało 21 jednostek i blisko 100 strażaków [WIDEO] Składowisko tekstyliów w Kamieńcu (powiat lęborski) znowu płonie. Wczoraj wieczorem pożarem zajęły się dwie pryzmy o rozmiarach 60 na 40 metrów i wysokości 10 metrów. W kulminacyjnym momencie około 100 strażaków walczyło z żywiołem. 📢 Nad Europę nadciąga potężny cyklon Ciaran. Wiatr ma osiągnąć prędkość ponad 150 km/h Francja i Wielka Brytania szykują się na uderzenie silnego cyklonu Ciaran. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość ponad 150 kilometrów na godzinę. Synoptycy wskazują, że może to być największa taka nawałnica od kilkunastu lat.

📢 Tak powstawało przejście podziemne w Słupsku. Niegdyś to było niemal kultowe miejsce (zdjęcia) Na początku dekady lat 70. minionego stulecia ruszyły w centrum Słupska roboty zmieniające przedwojenny jeszcze układ komunikacyjny. Przedsięwzięcia te podejmowała i prowadziła jako inwestor Miejska Służba Drogowa – powołana w 1958 roku, z czasem przekształcona w Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 📢 Modne czapki dla starszych pań. Sprawdzą się i na spacer, i na święta. Zobacz, jakie nakrycia głowy będą królować jesienią oraz zimą Modne czapki dla starszych pań to nie abstrakcyjny wymysł! Seniorki również mogą ubierać się zgodnie z obowiązującymi trendami i nosić rzeczy, które dodadzą im uroku, pewności siebie, a przede wszystkim spełnią swoją podstawową rolę, w tym przypadku ochrony przed zimnem, wiatrem, deszczem bądź śniegiem. Zobacz, jakie modele królują w obecnym sezonie.

📢 Dzień Wszystkich Świętych w Słupsku. Ludzie żyją tak długo, jak długo o nich pamiętamy... (zdjęcia) Przyjemna pogoda od rana sprzyja spacerom po słupskich nekropoliach. W Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy groby zmarłych - tych bliskich i tych dalszych - znajomych z pracy, z osiedla... To dzień zadumy nad przemijającym czasem i dzień wspomnień, kiedy przywołujemy w pamięci tych, których już na swej drodze nie spotkamy.

📢 Energia i Duchowość. Koncert Finałowy Warsztatów Gospel w Gminie Słupsk przyciągnął tłumy Warsztaty Gospel w Gminie Słupsk zakończyły się w pięknym stylu podczas niesamowitego koncertu finałowego, który miał miejsce w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Siemianicach w minioną niedzielę. To wydarzenie nie tylko przyciągnęło tłumy miłośników muzyki, ale również dostarczyło niezapomnianych doznań muzycznych, ducha i wspólnoty.

📢 Zenek Martyniuk pokazuje swoją sypialnię. Luksusowo, ale ze smakiem. Zobacz jak mieszka popularny wokalista Czasy, kiedy Zenek Martyniuk mieszkał w bloku jednym z bloków w Białymstoku to już przeszłość. Dwa najważniejsze domy jego życia to ten rodzinny i ten w którym aktualnie mieszka. Zobaczcie piękny, tradycyjny dom w którym spędził dzieciństwo Zenek Martyniuk. Sprawdźcie jaką nieruchomość kupił kilkanaście lat temu. Podglądamy w jakich warunkach swoje wolne chwile spędza lider zespołu Akcent. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Wyróżnienie dla mieszkanki Ustki. 50 lat w służbie dla ludzi Wanda Wysocka, ustecka pielęgniarka, od lat współpracująca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce otrzymała Honorowe Wyróżnienia Starosty Słupskiego „Daję Radość”. To nagroda za poświecenie się na rzecz potrzebujących pomocy. 📢 Tych osób nie ma już wśród nas. Zobacz, kogo pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Kogo wspominać będziemy w uroczystość Wszystkich Świętych? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to wyjątkowe dni zadumy. Wtedy właśnie wspominamy naszych najbliższych, którzy odeszli. Przeglądamy zdjęcia, rozmawiamy o tych osobach, odwiedzamy groby. W ciągu minionych dwunastu miesięcy pożegnaliśmy wiele znakomitych postaci kina, teatru, świata nauki, polityki czy życia społecznego. Przypominamy sylwetki ważnych osób zarówno dla Pomorza, jak i Polski i całego świata.

📢 Największe cmentarze w Polsce. Który cmentarz jest największy w Europie i na świecie? 6 gigantycznych nekropolii na nastrojowy spacer Największe cmentarze w Polsce przypominają rozległe parki. To idealne miejsca na nastrojowy jesienny spacer: są pełne fascynujących zabytków, miejsc pamięci i pochówków znanych osób. Do tego szumiące drzewa, a nawet potoki, pozwalają się zrelaksować bez opuszczania miasta. Które polskie cmentarze są największe? Sprawdziliśmy i przedstawiamy wam w galerii 6 najrozleglejszych nekropoli w Polsce. Przekonajcie się, jakie niespodzianki skrywają. Do tego w galerii znajdziecie też największy cmentarz w Europie i absolutnego rekordzistę – największy cmentarz na świecie.

📢 Siła kobieTy - dwanaście kobiet, które wygrały z rakiem na wystawie w CH Jantar w Słupsku Superbohaterki na wyjątkowych fotografiach przypominają, że choroba onkologiczna nie jest wyrokiem. Projekt "Siła KobieTY" to promocja profilaktyki. Portrety kobiet, które wygrały walkę z nowotworem możemy oglądać w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. W sobotę, 4 listopada, odbędzie się spotkanie z kobietami, które opowiedzą swoją historię. 📢 Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia!

📢 Plac budowy przekazany pod modernizację drogi. Prace ruszyły Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki – Grapice. Droga łączy gminę Damnica z gminą Potęgowo i jest szlakiem dojazdowym do budowanej właśnie trasy ekspresowej S6 w kierunku Trójmiasta.

📢 Rząd sfinansuje nowe wyposażenie szkoły w Czarnej Dąbrówce Ponad 137 tys. złotych otrzymała Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce. Pieniądze pochodzą z rezerwy budżetowej państwa i zostaną przeznaczone na wyposażenie placówki. Skorzystają uczniowie. 📢 W Gdańskiej Stoczni Remontowa odbyło się wodowanie pierwszego promu ro-pax dla spółki Polskie Promy W Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. odbyło się wodowanie promu Ro-Pax o numerze budowy 101, jednego z trzech budowanych dla spółki Polskie Promy. 📢 Te rzeczy i symbole przynoszą szczęście. Te najważniejsze amulety przyciągają radość i dobrobyt. Musisz je mieć! Te symbole przynoszą szczęście. Zastanawiasz się, jakie przedmioty mogą przynieść radość i dobrobyt? Symbole te, są bardzo popularne pośród ludzi na całym świecie. Obecne są również w każdej kulturze. Uważa się, że amulety szczęścia i różnego rodzaju talizmany, przyciągają dobrobyt i gwarantują pomyślność. Nie rzadko zdarza się, że chronią przed złem i wszelkim niepowodzeniem. Sprawdź, jakie symbole szczęścia są szczególnie popularne w Polsce i na świecie.

📢 Pij to wieczorem, żeby dobrze spać. Oto najlepsze herbatki i zioła na sen. Ich skuteczność potwierdziły badania naukowe Co pić na noc? Jeżeli chcesz wspomóc swój sen, sięgnij wieczorem po herbatki i zioła. Jest takich kilka, których szczególnie pomocne działanie potwierdzono w naukowy sposób. Poznaj najlepsze napoje, które ułatwiające relaks, wyciszenie i zaśnięcie. Nie jest to herbata chińska, ale oprócz ziółek mamy kilka niespodzianek. Zobacz, czego nie pić na sen, a co wybierać najlepiej każdego dnia. 📢 Stroiki z kapusty ozdobnej na cmentarz. Zobacz zdjęcia pięknych kompozycji na Wszystkich Świętych 2023 Kapusta ozdobna to piękna rośliny, która idealnie się sprawdzi do dekoracji grobów na Wszystkich Świętych 2023. Jej niezwykłe walory wizualne i odporność na przymrozki sprawia, że jest idealną ozdobą na cmentarz. Zobacz na zdjęciach w galerii, jakie stroiki z kapusty ozdobnej są najładniejsze na 1 listopada.

📢 Kolizja autobusu PKS na drodze do Ustki. Nikomu nic się nie stało Poniedziałkowy poranek w Słupsku obfitował w kolizje wynikające z nieostrożności kierowców. Do jednej z nich - z udziałem autobusu PKS - doszło na ul. Portowej. Choć samochód osobowy został zepchnięty do rowu, nikomu nic poważnego się nie stało. 📢 Groźnie wyglądało zdarzenie na Szczecińskiej w Słupsku. Cudem bez ofiar Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło nad samym ranem w poniedziałek, 30 października. Brały w nim udział trzy samochody osobowe. A to wszystko z winy 45-latki która wyjeżdżała z ul. Braci Gierymskich i nie ustąpiła pierwszeństwa. 📢 Potężny pożar w Miastku. Dwie osoby trafiły do szpitala (ZDJĘCIA) Dwie osoby z objawami zatrucia trafiły do szpitala. W kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi wybuchł pożar. Straty są ogromne.

📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 30.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby. 📢 Trwa rozbudowa obwodnicy Słupska. Kilka odcinków ma już asfalt [ZDJĘCIA] Nowy most nad Słupią i brakująca jezdnia między węzłami. Postępują prace przy rozbudowie obwodnicy. Zobacz aktualny postęp prac na budowie obwodnicy Słupska. 📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 W ten sposób zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Rewolucja komunikacyjna w Słupsku. Od dzisiaj autobusy PKS odjeżdżają z nowego dworca Już nie z dworca przy Kołłątaja, a z miejskiego węzła transportowego przy ul. Towarowej – kursują autobusy PKS Słupsk od 1 listopada. Korekcie uległy rozkłady jazdy regionalnych linii i ich trasy w granicach miasta. To ważna informacja dla podróżnych. 📢 Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Tak wyglądało lato m.in. w Wielkiej Wsi, Juracie, Karwi Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Orzechowska Wydma na każdą porę roku. Jesienią piękne barwy drzew Ścieżka dydaktyczna "Orzechowska Wydma" to idealne miejsce na długi spacer z daleka od ludzi i zgiełku. O tej porze roku jest tam prawie pusto, a jesienią widoki są piękne. Trasa prowadzi przez wydmy i buczynowe lasy. Na trasie są tablice informacyjne, dzięki którym możemy wzbogacić swoją wiedzę. 📢 Mamy w Słupsku park imienia Janusza Grocholewskiego. Miasto upamiętniło zasłużonego lekarza Janusz Grocholewski oficjalnie objął patronat nad Parkiem Wschodnim w Słupsku. Zasłużony lekarz transfuzjolog przyczynił się do rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa w regionie słupskim. 📢 Rozpoczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Budynek zostanie wyburzony i powstanie zupełnie nowy obiekt Zaczęły się prace na dworcu PKP w Słupsku. Na wygrodzonym terenie powstanie tymczasowy dworzec kontenerowy, a obecne obiekty zostaną zburzone. W tym miejscu wybudowany zostanie zupełnie nowy dworzec kolejowy. Podróżni będą jednak musieli trochę poczekać. Inwestycja ma być gotowa do końca 2026 roku.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach.

📢 Bukowa Dycha, czyli bieg charytatywny ze wsparciem dla hospicjum domowego w Miastku Bukowa Dycha, czyli bieg charytatywny ze wsparciem dla hospicjum domowego w Miastku. Sportowcy, miłośnicy mocnych wrażeń na czterech kołach oraz wszyscy mieszkańcy Miastka mają wielkie serca. Przez dwa dni zbierano pieniądze na rzecz hospicjum domowego.

📢 Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. 300 osób z kosturami i sadzonkami (WIDEO) Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. Do integracyjnej akcji zgłosiło się ponad 300 osób. - Las to nasze wspólne dobro, musimy o niego dbać - mówi Wojciech Megier, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytowie. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Grand Prix Ustki 2023 w biegach i nordic walking zakończone. Wręczono nagrody dla najlepszych (zdjęcia) Walka nie tylko z własnymi słabościami, ale również niezwykle deszczową i wietrzną pogodą. Warunki mało sprzyjające nie zniechęciły uczestników do udziału w III biegu i zakończeniu całego cyklu Grand Prix Ustki 2023, jednak na starcie biegu i tak stanęło ponad 120 zawodników i zawodniczek.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 12.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ósmoklasiści z SP8 w Słupsku odebrali świadectwa szkolne [ZDJĘCIA] W czwartkowe popołudnie (22 czerwca) w Szkole Podstawowej numer 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku pożegnano oficjalnie ósmoklasistów i ósmoklasistki. Podczas uroczystości otrzymali świadectwa szkolne. Najzdolniejsi spośród nich zostali nagrodzenie. Nie zabrakło łez.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Urokliwy stary cmentarz ewangelicki i lapidarium w Bierkowie. Dużo serca włożyli mieszkańcy Zupełnie na uboczu wsi Bierkowo w gminie Słupsk znajdziemy niezwykłe miejsce. To stary cmentarz ewangelicki i lapidarium. Kiedyś zarośnięte i zaniedbane. Dziś urokliwe, bo zadbane przez mieszkańców wsi. Warto tu zajrzeć podczas wycieczki rowerowej czy też spaceru.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Bałtyckie kurorty, plaże i moda przed wojną. Stare fotografie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Jakie miejscówki były wtedy na topie? Jaka była plażowa moda? Jakie posiłki serwowano? Na te pytania odpowiada popularny przedwojenny przewodnik turystyczny. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

