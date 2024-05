Przegląd prasy (30.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telwizji? ”?

Prasówka 30.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telwizji? Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 29.05.24 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach.

Prasówka 30.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku 29.05.24 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku. Według astrologii, różne fazy Księżyca mogą wpływać na nasze emocje, samopoczucie i życie codzienne, a pełnia często jest uważana za czas kulminacji i intensywności. Poniżej znajduje się przegląd tego, jak Kwiatowy Księżyc może oddziaływać na niektóre znaki zodiaku.

📢 Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 29.05.24 Oto najnowsza lista leków które Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał w trybie pilnym wycofać z obrotu we wszystkich aptekach w Polsce. Używasz tych tabletek, syropów, pigułek czy zastrzyków? Sprawdź i jak najszybciej zwróć je do apteki. Tych leków i wyrobów farmaceutycznych nie wolno zażywać. Zobacz listę leków wycofanych przez GIF. 📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 29.05.24 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 29.05.24 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach. 📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami 29.05.24 Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 29.05.24 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku. 📢 Po śmierci noworodka do Rzecznika Praw Pacjenta trafiły już wyjaśnienia szpitala i dokumentacja medyczna Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do konsultantów o wydanie opinii w sprawie śmierci noworodka w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. 📢 W Słupsku oddano hołd żołnierzom i policjantom uczestniczącym w misjach pokojowych zagranicą W środę, 29 maja, przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Zwycięstwa w Słupsku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Żołnierze i policjanci, którzy uczestniczyli w misjach pokojowych złożyli kwiaty. Przyznano też medale honorowe.

📢 Radni z KO chcą obniżyć zarobki burmistrza Ustki. Jacek Maniszewski ma zarabiać o 5,5 tysiąca złotych mniej Sesja usteckiej rady miasta do łatwych nie należała. Pojawiły się nieoczekiwane projekty uchwał, w tym o znaczną obniżkę wynagrodzenia burmistrza. Radni zadawali urzędnikom trudne pytania. Były uszczypliwości. Natomiast widownia internetowa pobiła rekord. 📢 Dzień Sportu w Mechaniku przed Dniem Dziecka. Rywalizacja na stadionie 650-lecia [zdjęcia] Młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku środowy dzień lekcyjny spędziła na stadionie 650-lecia. Rywalizowano w międzyklasowych potyczkach sportowych.

📢 Weterani nie są historią, są nadzieją. Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa w Ustce Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa w Ustce był obchodzony na terenie 9. Baterii Artylerii Stałej. Przed Pomnikiem-Drogowskazem, pierwszym takim w Europie, złożono kwiaty.

📢 Nowy rozkład PKP Intercity. Są dobre wiadomości dla mieszkańców Pomorza. Niedługo będzie więcej połączeń Od 9 czerwca zacznie obowiązywać wakacyjny rozkład kursowania pociągów PKP Intercity. Państwowy przewoźnik kolejowy ujawnił właśnie jego szczegóły. Jest kilka dobrych wiadomości dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza. 📢 Powiatowy Dzień Strażaka w Słupsku. Były awanse, medale i gratulacje Na terenie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku uroczyście świętowano Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Podczas apelu wręczono awanse, odznaczenia i nagrody dla strażaków oraz zasłużonych osób z regionu słupskiego. 📢 „Bądźmy Oryginalni!” w Słupsku. Młodzież wzięła udział w nowatorskiej akcji profilaktycznej 28 maja do Słupska zawitała ogólnopolska akcja profilaktyczna „Bądźmy oryginalni!”. W dwóch spotkaniach odbywających się w Nowym Teatrze im. Witkacego wzięło udział kilkuset uczniów ze słupskich szkół.

📢 Poszukiwani dawcy szpiku. Możesz się zarejestrować w punkcie DKMS w szpitalu w Słupsku W holu słupskiego szpitala powstał punkt Fundacji DKMS, w którym można zarejestrować się jako dawca szpiku. Inicjatorem powstania punktu była grupa sołtysów gminy Redzikowo - „Solidarni, aż do szpiku” . Warto podkreślić, że w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku w tym roku wykonanych zostanie około 90 transplantacji. To tyle, ile wykonują duże ośrodki akademickie. 📢 Gala Ekstraklasy w Warszawie. Gwiazdy na czerwonym dywanie [GALERIA] W poniedziałek w Warszawie na zakończenie sezonu odbyła się uroczysta Gala Ekstraklasy, na której wręczono indywidualne wyróżnienia. Najlepszym piłkarzem uznano Kamila Grosickiego z Pogoni Szczecin, trenerem Adriana Siemieńca z Jagiellonii Białystok. Zapraszamy do zobaczenia galerii z Gali. W materiale także wideo rozmowy z Michałem Probierzem, Adrianem Siemieńcem, Kamilem Grosickim, Cezarym Kuleszą, Radosławem Majdanem.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 29.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Przynieś lizaka dla chorego dzieciaka. Akcja ZSS w Słupsku (zdjęcia) W dniu 29.05.2024 r. uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Słupsku odwiedzili najmłodszych pacjentów słupskiego szpitala. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Dzień Działacza Kultury w Bytowie. Nagrody i występy artystyczne W Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury. Była to okazja do wyróżnienia osób zaangażowanych w działalność kulturalną. 📢 W 50. Dziecięcych Wyścigach Rowerkowych "Głosu" pojedzie 400 zawodników! Zapraszamy do wspólnej zabawy i kibicowania Szaleństwo na dmuchańcach, darmowe lody dla wszystkich uczestników zawodów, zabawa w pianie ze strażakami, animacje dla dzieci ze studentami i dużo innych atrakcji czekać będzie na uczestników 50. Dziecięcych Wyścigów Rowerkowych, które już 1 czerwca odbędą się na stadionie 650-lecia w Słupsku. Lista zawodników jest już zamknięta, ale cały czas zapraszamy na festyn!

📢 To opuszczone budynki na Pomorzu. Straszne! Piękne! Urbex Pomorze: Zamek w Łapalicach, stary szpital, kościół. Tak wygląda "Polski Hogwart" Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Od czerwca będą dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów. Przybędzie im nawet kilka tysięcy złotych. Tak je dostaniesz Rosną kwoty limitów przy dorabianiu do renty i wcześniejszej emerytury. Przepisy wchodzą w życiu już od czerwca 2024 roku. - Od czerwca renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dorobić więcej - zapowiada Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego. 📢 Młodzi zapaśnicy z Miastka z sukcesem na dwóch turniejach Młodzi zawodnicy Zapaśniczego Klubu Sportowego Miastko odnieśli sukcesy na Turnieju Młodzików i Mini Zapasów o Puchar Kaszub w Kartuzach, który był jednocześnie Memoriałem Braci Pryczkowskich oraz na Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin - Memoriał Kazimierza Polca. 📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oto skutki jedzenia truskawek dla organizmu. Nie każdy może je jeść! 29.05.2024 Truskawki są owocami, które cieszą się bardzo dużą popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Sezon na te pyszne owoce trwa w najlepsze, a my chętnie z tego korzystamy. Są jednak osoby, które nie powinny jeść truskawek, ponieważ może się to dla nich skończyć poważnymi problemami zdrowotnymi. Zobacz, kto powinien omijać truskawki. 📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Oto osoby, które nie dostaną dokumentu [LISTA] 29.05.2024 Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy. Sprawdź naszą galerię i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! 29.05.2024 Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy! 📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! 29.05.2024 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Zobaczcie koniecznie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 29.05.2024 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź koniecznie! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 29.05.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 29.05.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Tych rzeczy nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 29.05.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź czego nie można robić na działce!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 29.05.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 29.05.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.05.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 29.05.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź koniecznie!

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 29.05.24 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 29.05.24 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 29.05.24 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.05.24 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 29.05.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te imiona przyciągają pieniądze. Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach [LISTA] 29.05.24 Imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu. Kształtują cechy naszej osobowości. Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. Co nasze imiona mówią o finansach w naszym życiu? Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach.

📢 Policyjny pościg i tragiczny finał w Gdańsku. Nie żyją kierowca i pasażer uciekającego auta Tragiczny finał policyjnego pościgu w Gdańsku. Policja chciała zatrzymać audi do kontroli w Wejherowie, a wtedy kierujący zaczął uciekać przed patrolem. Pościg zakończył się w Gdańsku, gdzie samochód rozbił się na drzewie. Kierowca nie przeżył, pasażer zmarł w szpitalu. 📢 W usteckim porcie jak w ulu. Przypływa tu kruszywo na budowę dróg "Anita Hagedorn", "Riona", "Sofia", czy "Josefin" to już stałe bywalczynie usteckiego portu. Od kilku miesięcy te i inne 60- czy nawet 79-metrowe jednostki przypływają ze Szwecji z kruszywem. Masowce o wdzięcznych imionach od początku roku przywiozły już około 10 tysięcy ton ładunku ze Szwecji, które trafia na budowę dróg w regionie.

📢 Rozmowa z Jarosławem Litwinem, burmistrzem Lęborka Za nami wybory samorządowe. W ramach cyklu „Samorząd od nowa” przedstawimy tych, którzy przez najbliższe lata decydować będą o lokalnych sprawach. Dziś rozmowa z Jarosławem Litwinem, burmistrzem Lęborka. 📢 Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zobacz jak zmienił się Słupsk w nieco więcej niż dekadę (zdjęcia) Samochód Google Street co jakiś czas odwiedza miasta w Polsce i fotografuje ulice tworząc jedyną w swoim rodzaju mapę. Dzięki temu możemy zobaczyć jak na przestrzeni lat zmieniały się ulice, zabudowania czy infrastruktura miejska. Nie inaczej jest ze Słupskiem. Najstarsze zdjęcia jakie możemy znaleźć pochodzą z 2012 roku. Zobaczcie jak wtedy wyglądało nasze miasto i jak wiele się w ciągu 12 lat zmieniło.

📢 Słupski „Mechanik” z nowym partnerem. Specjaliści z firmy Ulenberg pomogą w kształceniu uczniów Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku zawarł porozumienie z lokalną firmą Ulenberg zajmującą się m.in. dystrybucją i serwisem maszyn rolniczych. W ramach współpracy, uczniowie kilku kierunków skorzystają z zajęć i praktyk pod okiem specjalistów. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Z wielkiego ekranu prosto do Jezierzyc i Siemianic – warsztaty taneczne z Tomaszem Barańskim Gmina Redzikowo gościła jednego z najbardziej uznanych tancerzy i choreografów w Polsce – Tomasza Barańskiego. 27 maja odbyły się długo wyczekiwane warsztaty taneczne oraz spotkania z młodzieżą, które stanowiły prawdziwą gratkę dla miłośników tańca. Wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Jezierzycach oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Czesława Miłosza w Siemianicach.

📢 Na Stawku Łabędzim w Słupsku rywalizowali młodzi wędkarze Na Stawie Łabędzim w Słupsku zorganizowano zawody w ramach Słupskiej Olimpiady Młodzieży w wędkarstwie. Rywalizowano w klasyfikacji indywidualnej oraz drużynowej. 📢 Nie tylko parki i bulwary. W tych miejscach publicznych spożywa się alkohol. Te punkty wskazali mieszkańcy Słupska Akty wandalizmu, niszczenie zieleni, dzikie wysypiska śmieci i… spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Takie wykroczenia i zagrożenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa chętnie zgłaszają mieszkańcy Słupska. Niektóre miejsca w mieście aż roją się od czerwonych punktów.

📢 Daniel uwięziony w Tunezji. Dramat młodego turysty z Koszalina Daniel Dembowski z Koszalina bez żadnych zarzutów jest przetrzymywany w tunezyjskim więzieniu. Jego najbliżsi od kilkunastu dni nie mają z nim bezpośredniego kontaktu, lękają się o jego życie i zdrowie. - Boimy się, że mogą go tak więzić bez końca. Prosimy o wsparcie wszystkich, którzy mogą nam pomóc w odzyskaniu przez syna wolności - apelują zrozpaczeni rodzice.

📢 Uśmiech dziecka wynagradza wszystko! Poszukiwane są rodziny zastępcze Pani Żaneta jest mamą zastępczą dla 5-miesięcznej Samanty oraz 7-miesięcznego Mariuszka. Ani przez minutę nie żałowała swojej decyzji. Niestety, takich rodzin brakuje. W tym tygodniu obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Przy tej okazji w Słupsku zorganizowano dzień otwarty dla kandydatów na rodziny zastępcze w nowo powstałym Centrum Zacisze.

📢 Artur Pelo z 7. BOW ze Słupska zwycięzcą ekstremalnego Wojskowego Marszu Prawdy Młodszy chorąży Artur Pelo nie dał szans rywalom i jako pierwszy - po 15 godzinach i 48 minutach - zameldował się na mecie ekstremalnego Wojskowego Marszu Prawdy, w najtrudniejszej kategorii commando. Do pokonania miał 100 kilometrów nocą po Pogórzu Kaczawskim w pełnym umundurowaniu, z karabinem i bez żadnego jedzenia. Dodajmy, że poprawił rekord trasy o 3 h i 49 minut! Trasę ukończyła także szeregowa Marta Fudala z 7. BOW. Dodajmy, że zawody ukończyła również reprezentantka niebieskich beretów szer. Marta. Co prawda w lżejszej kategorii ratowniczo-wojskowej, ale i tam do pokonania było 100 km.

📢 Wniosek o upadłość szpitala w Miastku. Burmistrz pisze, że nic o tym nie wiedział Szpital Miejski w Miastku jest na krawędzi upadku. A w zasadzie jest już poza krawędzią, bo prezes placówki Joanna Kosmala złożyła właśnie w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości lecznicy. Burmistrz Miastka jest rozczarowany i pisze, że ta decyzja nie była z nim konsultowana. 📢 Magdalena Majewska: Marzeniem i celem jest stworzenie dobrej oferty transportu publicznego Rozmowa z Magdaleną Majewską, burmistrz Kępic. 📢 Brawura 20-latka na ul. Arciszewskiego w Słupsku mogła zakończyć się tragedią W poniedziałek około godziny 19 w Słupsku na ul. Arciszewskiego doszło do poważnego zdarzenia drogowego. Jadący w stronę ul. Wiejskiej 20-letni kierujący nissanem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadącego w stronę Krępy Słupskiej forda, którym kierowała 38-letnia kobieta.

📢 Czytali, śpiewali, recytowali - poeci walczyli słowem podczas III Slamu Poetyckiego w Słupsku W Pomorskiej Bibliotece Pedagogicznej w Słupsku odbył się III Pomorski Slam Poetycki. W bitwie na wiersze wyjątkowo walecznie poczynała sobie reprezentacja poetów z Bytowa. Emocje były duże, a rywalizacja zajadła. Czasem o zwycięstwie decydowały pojedyncz głosy publiczności.

📢 Pierwsze miejsce w Pomorskiem, 19. w kraju - II LO w Słupsku z sukcesem w ogólnopolskim konkursie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku zajęło I miejsce w województwie pomorskim oraz 19. miejsce Polsce w rankingu Szkół Zwolnionych z Teorii. W finale znalazły się także inne szkoły słupskie, a także lęborskie i jedna z Miastka. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Garncarskiej, Sierpinka i Gdańskiej. Przyczyną awaria sieci wodociągowej W dniach 28-29 maja szykują się utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulic Garncarskiej, Sierpinka i Gdańskiej. O pracach w tym rejonie informuje spółka Wodociągi Słupsk. Przyczyną jest awaria sieci wodociągowej. 📢 Kolejne sukcesy słupskich zawodników MMA W sobotę 25 maja 2024 r. w ramach Amatorskiej Ligi MMA odbył się turniej w Pyrzycach. Zawodnicy ze Słupskiego klubu MMA MMAtaleo wywalczyli 6 medali. Dwa złote, dwa srebrne oraz dwa brązowe. 📢 13. i 14. emerytura w przyszłości zostaną zlikwidowane? Są nowe pomysły na świadczenia dla emerytów Trzynastą emeryturę otrzymało w tym roku 6,6 mln osób w Polsce. Z kolei wypłata czternastych emerytur ruszy we wrześniu. Dodatkowe świadczenia dla większości seniorów, co oczywiste, są nieocenionym wsparciem. Tymczasem eksperci i politycy zastanawiają się, czy nie lepiej byłoby w przyszłości wprowadzić inne rozwiązanie.

📢 Ninja Water Kępice 2024. Niezwykle widowiskowe zmagania na jeziorze Obłęskim pełne emocji (zdjęcia) W miniony weekend na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Sobótka” odbyła się sportowa impreza pod hasłem Ninja Water Kępice 2024. Udział wzięło 70 zawodników, którzy musieli zmierzyć się z wodnym torem przeszkód, płynięciem wpław, kajakiem i na desce SUP. Emocji było co niemiara! 📢 Historia usteckiego sportu na unikatowych, starych zdjęciach. Zobacz jak wykluwał się ustecki sport Dzięki uprzejmości MKS Jantar Ustka udało nam się dotrzeć do archiwalnych zdjęć związanych z usteckim sportem. Są wśród nich fotografie sprzed 50 czy 60 lat a także te z lat 80 czy 90 ubiegłego stulecia ludzi związanych z Ustką i sportem. 📢 W obronie bezbronnych. XIV Marsz dla Życia i Rodziny w Słupsku Słupszczanie i mieszkańcy regionu przeszli w XIV Marszu dla Życia i Rodziny. W tym roku wydarzeniu w obronie życia przyświecało hasło „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”. Zabrzmiał też dzwon "Głos Nienarodzonych".

📢 Nadmorskie przygody Pończoszanki. 5. Festiwal Pippi Langstrumpf w Ustce Ustkę ogarnęły szaleństwa Pippi Pończoszanki. W ciągu trzech dni 5. Festiwalu Pippi zorganizowanego przez Dom Kultury na uczestników czekały niesamowite atrakcje. W niedzielę na Placu Wolności odbył się finałowy festyn z balem przebierańców. 📢 Kobylnica świętuje! Kultura, muzyka, sport. I ludzie. Tu warto żyć! Pod takim hasłem odbywa się w plenerze święto Kobylnicy. Nastroje wyśmienite. Atrakcji i koncertów moc! 📢 Psie piękności w Ustce. Krajowa wystawa z zagranicznymi uczestnikami Do Ustki zjechały najpiękniejsze psy różnych ras. Czworonogie towarzystwo w liczbie 464 osobników walczy o tytuły. W sobotę tytuł piękności wystawy zgarnął mops. W niedzielę swoje wdzięki będą prezentować kolejni pretendenci do tytułów w różnych kategoriach.

📢 Festyn w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku. „Kolorowy świat jest bez wad” [zdjęcia] W sobotnie przedpołudnie Szkoła Podstawowa nr 3 w Słupsku zorganizowała festyn dla uczniów i ich rodzin. Były występy artystyczne, gry i konkursy oraz mnóstwo słodyczy i napojów owocowych.

📢 Targi Kwiatowe w Słupsku. Oferta do ogrodu, na taras i balkon [zdjęcia] Na parkingu przez Parkiem Wodnym „Trzy Fale” w Słupsku trwają Targi Kwiatowe. W ofercie handlowców są nie tylko kwiaty, rośliny, sadzonki czy nasiona, ale także ogrodowe ozdoby, owoce, warzywa, swojskie pieczywo i wędliny, a nawet ryby hodowlane. 📢 Słupska ulica Wolności czyli dawniej Pastwiskowa. Pamiętacie ją taką? (zdjęcia) To niedługa, niespełna 700-metrowa ulica o wąskich chodnikach i niezbyt szerokiej jezdni, ale będąca wciąż ważnym traktem w układzie komunikacyjnym Słupska. Łączy śródmiejskie ulice oraz podmiejskie tereny, rozciągnięte w północno – zachodniej strefie przymorskiej. Od powojnia zwie się ulicą Wolności, usytuowana jest pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kołłątaja w kierunku zachodnim oraz ulic Kopernika, Staszica i ronda Inwalidów Wojennych RP w centrum.

📢 Potworna zbrodnia w Rokicinach. Adwokaci składają zażalenia na aresztowanie podejrzanych Do Sądu Rejonowego w Lęborku wpływają zażalenia adwokatów na tymczasowe aresztowanie podejrzanych w głośnej sprawie morderstwa ze szczególnym okrucieństwem i z niskich pobudek w Rokicinach. Jako pierwsi złożyli je dwaj obrońcy Sandry C., podejrzanej o zacieranie śladów przestępstwa i nieudzielenie pomocy ofierze makabrycznej zbrodni. 📢 Salosowy Dzień Dziecka na biało i niebiesko (zdjęcia) W piątek 24.05.2024 odbył się sportowy, salosowy Dzień Dziecka. Były gry i zabawy, muzyka, grill i wspólne ognisko, ale największą atrakcją dla małych piłkarzy okazała się balonowa wojna.

📢 W 1973 roku grzmiało, ale 350 młodych kolarzy się ścigało. Zapraszamy na 50. wyścigi rowerkowe "Głosu Pomorza" Słupskie zawody dla młodych kolarzy poprzedził swoisty prolog w 1972 roku z udziałem niespełna 300 zawodników, a pierwsza impreza z prawdziwego zdarzenia odbyła się 51 lat temu na Stadionie 650-Lecia w Słupsku. 10 czerwca 1973 roku na starcie stanęło ok. 350 młodych kolarzy. W tym roku świętujemy 50. zawody, gdyż był rok, kiedy impreza raz jedyny się nie odbyła.

📢 SALWA wystrzeliła po raz ósmy! Tłumy na bulwarach. Część atrakcji odwołano przez pogodę [ZDJĘCIA, WIDEO] Choć pogoda była bardzo kapryśna, to nie odstraszyła mieszkańców do licznego przybycia na ósmą edycję Festiwalu SALWA w Słupsku. Atrakcji nie brakowało. Niestety część z nich zostało odwołanych przez ulewę.

📢 Duże zmiany dla pasażerów kolei w Słupsku. Zaczął funkcjonować dworzec tymczasowy Od poniedziałku (25 marca) podróżni w Słupsku korzystają z tymczasowego dworca kolejowego. Dotychczasowy dworzec PKP zamknięto dla pasażerów. Niedługo ruszy jego rozbiórka. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 08.01.2024 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. 300 osób z kosturami i sadzonkami (WIDEO) Wielkie sadzenie lasu w Osusznicy. Do integracyjnej akcji zgłosiło się ponad 300 osób. - Las to nasze wspólne dobro, musimy o niego dbać - mówi Wojciech Megier, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytowie. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych.

📢 Słupszczanin Józef Kulikowski przygotował opracowanie poświęcone fenomenowi "Karczmy Słupskiej" [ZDJĘCIA] Józef Kulikowski był jednym z najbliższych współpracowników Tadeusza Szołdry, twórcy marki "Karczma Słupska". Dlatego gdy minęło 50 lat od powstania pierwszej karczmy tego typu, postanowił przygotować opracowanie poświęcone temu fragmentowi słupskiego życia gospodarczego.

