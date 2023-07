Przegląd prasy 30.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie"”?

Prasówka 30.07: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Niesamowite Sound of Gravity w Ustce! Zobacz podniebne loty W Ustce wystartowali najlepsi zawodnicy powietrznych ewolucji na rowerach i motocyklach. To już piąta edycja Sound of Gravity - imprezy cieszącej się dużym powodzeniem. Niestety, burza przerwała zawody. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Gmina Słupsk zmienia nazwę. Od 1 stycznia zostanie gminą Redzikowo Za pięć miesięcy gmina Słupsk zniknie z samorządowej mapy Polski. Jej terytorium zastąpi gmina o nazwie Redzikowo. Siedziba pozostanie w Słupsku.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Pół wieku temu w Aeroklubie Słupskim. Wakacje szybowników [zdjęcia] To był lipiec 1972 roku gdy jako początkujący dziennikarze odwiedziliśmy nowicjuszy amatorskiego lotnictwa na lotnisku Aeroklubu Słupskiego w Krępie Słupskiej. Był to okres w którym ten aeroklub urządzał się w nowym miejscu. Poprzednie, gdzie zaistniał w 1947 roku na poniemieckim lotnisku Słupsk – Zachód (Stolp – West), znajdowało się na obszarze, na którym z czasem zbudowano Osiedle Piastów i obiekty przemysłowe.

📢 Tak mieszka Dariusz Kosiec z „Sanatorium miłości 5”. Kuracjusz pokazał nam, jak urządził się w z Lillestrøm. Co za widoki! Dariusz ze Szczecina, który na co dzień mieszka w norweskim Lillestrøm był jednym z uczestników 5. edycji „Sanatorium miłości”. W pewnym momencie swojego życia, kuracjusz postanowił wyemigrować zarobkowo do Norwegii. Tylko nam zgodził się pokazać, jak wygląda jego mieszkanie na obczyźnie. Trzeba przyznać, że Dariusz mieszka w przepięknym miejscu, a widok z jego okna zapiera dech w piersiach! 📢 Minął tydzień w Słupsku i regionie. Uroczystości, imprezy i ogromne tragedie Wakacyjny tydzień obfitował w sporo uroczystości, festiwali i imprez w Słupsku, Ustce i regionie. Niestety wydarzyły się też tragedie. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 29.07.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Unikatowe zdjęcia dawnego Słupska, które przenoszą w czasie Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 53-latek zatrzymany m.in. za rozbój na nastolatku w Słupsku Policyjny patrol zatrzymał 53-latka po tym, jak w Słupsku na jednej z ulic uderzył spacerującego z psem nastolatka i próbował ukraść mu telefon komórkowy - poinformował w oficer prasowy KMP w Słupsku mł. asp. Jakub Bagiński. Mężczyzna odpowie też za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy.

📢 Tragedia w Lęborku. Z Okalicy przy 8 maja wyciągnęli mężczyznę Tragiczny początek weekendu w Lęborku. Z rzeki Okalicy przy ulicy 8 maja strażacy wyciągnęli 60-letniego nieprzytomnego mężczyznę i podjęli reanimację. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu będą pracować policjanci z grupy operacyjno - dochodzeniowej. 📢 Oto najdziwniejsze nazwy polskich wsi. W niektóre aż trudno uwierzyć 29.07.2023 Jadąc samochodem przez Polskę można się często... uśmiechnąć. Polskie wsie, kolonie i przysiółki mają często bardzo dziwne nazwy. W niektóre, zwłaszcza te wulgarne, aż ciężko uwierzyć. Wybraliśmy te najśmieszniejsze, podajemy także ich lokalizację. Te miejsca istnieją naprawdę!

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto memy o żonach i mężach! 29.07.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Z drogi śledzie, pan Zbyszek zabytkowym wozem jedzie Tak już ma, że kręcą go maszyny. Dlatego został maszynistą, ale to nie wszystko. Poczytajcie rozmowę ze Zbigniewem Gołębiewskim z Przeradza koło Grzmiącej, kolekcjonerem autobusów i wozów strażackich. 📢 Chcesz mieć więcej lawendy? Teraz możesz ją rozmnożyć. To łatwe! Zobacz, jak zrobić sadzonki lawendy – instrukcja krok po kroku Lawendę można rozmnożyć na kilka sposobów. Latem najłatwiej przygotować tzw. sadzonki zielne. Nie jest to trudne i poradzi sobie z tym każdy, nawet początkujący ogrodnik. Przedstawiamy prostą i jasną instrukcję, jak przygotować sadzonki latem, by cieszyć się jeszcze większą ilością krzaczków lawendy uzyskanych zupełnie za darmo. 📢 Mielno to nie tylko plaża. Wiele osób decyduje się na spacery. Jakie atrakcje czekają na turystów? [ZDJĘCIA] Tegoroczne wakacje upływają nam pod znakiem zmiennej pogody. Słońce przeplata się z chmurami, co oznacza, że aura nie zawsze zachęca do plażowania. Co w takich sytuacjach robić? Wielu turystów decyduje się na spacery deptakiem oraz ulicami Mielna. Jakie atrakcje czekają na spacerowiczów?

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 29.07.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 29.07.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 29.07.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] 29.07.2023 Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie.

📢 Motocyklem przez kontynenty. Natasza Caban wyruszyła w podróż dookoła świata. Tak wspiera skrzywdzone i chore dzieci Przed domem stał motocykl mamy. Oparty na nóżce, która tylko przeszkadzała, gdy mała Natasza zamiatała podwórko. Zamiłowanie do motoryzacji przejęła od rodziców, żeglarstwo od starszej siostry Agnieszki. Zanim jednak zmierzyła się z tysiącami mil w rejsie dookoła świata i zaczęła planować lądową wyprawę, najpierw było… dno. I to bez wodorostów!

📢 DJ Sylvia: "Imprezowicze lubią potańczyć w Prywatce przy największych hitach" [WIDEO] Przy jakich utworach tego lata najchętniej bawią się imprezowicze? Jakie gatunki muzyczne królują na parkietach? O tym rozmawiamy z Sylwią Piotrowską, DJ-Vocal Sylvią, rezydentką koszalińskiego klubu Prywatka. 📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia.

📢 Sound of Gravity po raz piąty w Ustce! Niesamowite ewolucje w porcie i nocny pokaz na plaży Już w tę sobotę w Ustce będzie można się przekonać, jak pokonać siłę ciężkości. Sound of Gravity to wyjątkowe pokazy ekstremalnej akrobatyki rowerowej i motocyklowej. Najlepsi zawodnicy zaprezentują szalone ewolucje, wymagające ogromnej siły i jeszcze większej równowagi. Piąta edycja niesamowitego show odbędzie się w porcie i na plaży.

📢 Tak mieszka Małgosia Socha z rodziną. Koniecznie zajrzyj do jej luksusowego domu. Zobacz, jak wygląda piękna posiadłość aktorki Małgorzata Socha, wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką pociech, mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa aktorki jest otoczona zadbanym ogrodem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli w popularnym serialu „Przyjaciółki” i reklamie biżuterii.

📢 Robot operacyjny już wkrótce w szpitalu w Słupsku Robot operacyjny trafi do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. Będzie to trzecie tego typu urządzenie na Pomorzu, które służy m.in. do małoinwazyjnych zabiegów urologicznych i ginekologicznych. 📢 Pomysł na obiad. Przepisy na proste obiady z tego, co jest w domu. TOP 12 przepisów naszych Czytelników Proste i łatwe obiady z tego, co jest w domu! W każdym domu znajdzie się mąka, kasza, ryż i mięso w zamrażalniku, a w lodówce jajka, kawałek kiełbasy lub boczku i ser żółty! A w spiżarni przecier pomidorowy, cebula i ziemniaki. Z tych kilku składników można wyczarować pyszne obiady dla całej rodziny. Kliknijcie w galerię i zobaczcie nasze propozycje! 📢 Tak mieszka Iza Krzan w stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza pokochała Miss Polonia Izabella Krzan to ulubienica widzów i gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Miss Polonia regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 W Ośrodku Wypoczynkowym „Sobótka” przybędzie miejsc dla wczasowiczów. Postępują prace remontowe Trwają roboty budowlane związane z remontem starego pawilonu w Ośrodku Wypoczynkowym „Sobótka” nad Jeziorem Obłęskim w gminie Kepice. Powstanie tam 13 dodatkowych pokoi dla turystów. 📢 Znamy datę otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie! Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Postacie z Wiedźmina jako lalki Barbie? Geralt Ken i reszta wyglądają znakomicie, a wszystko dzięki SI. To trzeba zobaczyć Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie dzięki sztucznej inteligencji i sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem. Pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, to warto zobaczyć.

📢 Autobusy elektryczne wjechały do bazy MZK. Nowe pojazdy w cieniu niepewnej sytuacji w spółce Władze Słupska po raz kolejny zapewniły publicznie, że spółka nie jest zagrożona likwidacją, a także nie ma planów na jej sprzedaż. Sytuacja finansowa MZK jest jednak niepokojąca – zarówno dla radnych, jak i związków zawodowych. 📢 Akrobacje i show na najwyższym poziomie. Międzynarodowe zawody na usteckiej promenadzie W sobotę, 29 lipca, na usteckiej promenadzie odbędzie się trzecia edycja największych w Polsce międzynarodowych zawodów w dyscyplinie tricking - Air Moves Gathering 2023. To jedna z najbardziej widowiskowych i ekstremalnych form ruchu , która łączy w sobie elementy ze świata akrobatyki i sportów walki, a także tańca break dance i capoeiry. Zapowiada się niezapomniane widowisko. 📢 Regaty Ustka Charlotta Sailing Days wystartowały! Silny wiatr i duża fala W Ustce rozpoczęły się coraz bardziej popularne regaty Ustka Charlotta Sailing Days. W pierwszym dniu żeglarskich zmagań walczyły jachty w klasie ILCA.

📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach. 📢 Oznakowano drzewa na polnej drodze w kierunku Strzelina. Mieszkańcy obawiają się, że to przymiarki do wycinki Oznakowane drzewa zaniepokoiły mieszkańców, dla których polna droga biegnąca od ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Strzelina to częsta trasa spacerów. Jak tłumaczy miasto, to na razie tylko inwentaryzacja dendrologiczna.

📢 Niedzielne popołudnie spędź przed słupskim zamkiem. Muzeum Pomorza Środkowego celebrować będzie rok Bogusława X Muzeum Pomorza Środkowego zaprasza wszystkich mieszkańców na podróż w czasie. Niedzielne popołudnie przed Zamkiem Książąt Pomorskich w Słupsku upłynie pod znakiem rycerskich pokazów, średniowiecznych gier i historycznych wykładów.

📢 Tragiczny wypadek w Klukowej Hucie. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu! W czwartek, 27 lipca około godziny 8 doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Klukowej Hucie w gminie Stężyca. Kierujący volkswagenem stracił nagle panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Śmierć na miejscu poniosły dwie osoby - kierowca volkswagena i pasażerka.

📢 Asystent Pacjenta - nowość w słupskim szpitalu. Ma ułatwić rejestrację do poradni specjalistycznych Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku mają łatwiejszą możliwość zapisania się na wizyty u lekarzy specjalistów. Na stronie internetowej szpitala została uruchomiona aplikacja Asystent Pacjenta. Jest to dodatkowe narzędzie do komunikacji z rejestracją do poradni specjalistycznych. 📢 Śmiertelny wypadek na trasie Rzeczenica-Czarne .Motocyklista nie przeżył zderzenia ze zwierzyną [ZDJĘCIA] 31-letni mieszkaniec Lipnicy w powiecie bytowskim zginął w wypadku na trasie Rzeczenica-Czarne. Motocyklista uderzył w sarnę, zwierzę także nie przeżyło.

📢 Nieudane wczasy w Ustce. Tata w izbie wytrzeźwień, dzieci w placówce Wczasowicz z województwa śląskiego trafił do izby wytrzeźwień, a jego dwie córki do placówki opiekuńczej. Taki był skutek powrotu ojca w stanie nietrzeźwości do kampera, którym podróżował z dziećmi.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 26.07.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 26.07.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 26.07.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Z hukiem rozpoczęły się obchody 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku Marszem z pochodniami prowadzonym przez orkiestrę dętą rozpoczęły się we wtorek wieczorem obchody święta 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Potem był uroczysty capstrzyk zakończony salwą honorową. W środę, 26 lipca, dalszy ciąg uroczystości i zabawa dla mieszkańców. 📢 Docenione, a mało znane… Pomorskie Cuda [ZDJĘCIA] Nie gdańska starówka, nie krzyżacki zamek w Malborku, ani ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym czy strome klify wybrzeża rewalskiego … a skromna Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie i tajemnicze Ogrody Hortulus w Dobrzycy znalazły się wśród 16 Cudów Polski w 2023 roku. Tak przynajmniej zdecydowali czytelnicy prestiżowego magazynu "National Geographic".

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z minionego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Szlakiem słupskich murali. Tym razem idziemy poza centrum miasta (część 2.) Jedne pokazują zabytki miasta, inne niosą ze sobą jakieś przesłanie, kolejne mają po prostu cieszyć oko. Są też takie wyrażające uczucia do drużyn sportowych. Te z powodu słów niecenzuralnych pominęliśmy. Zapraszam na drugą część naszej wycieczki szlakiem słupskich murali. Tym razem jedziemy poza ścisłe centrum miasta. 📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Szlakiem słupskich murali - bajkowych, zjawiskowych i garażowych (część I) Zdobią ściany budynków i... garaży. Jedne zapierają dech w piersiach, obok innych przechodzimy obojętnie, a niektórych w ogóle nie widzimy, gdyż znajdują się w miejscach nieoczywistych, często ustronnych. W Słupsku jest ponad sto murali i graffiti. Nie sposób je wszystkie pokazać, dlatego zapraszam na subiektywny przegląd "ściennych malowideł".

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w trzeci weekend lipca Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z trzeciego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 19.07.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023. 📢 Kompletnie pijany kierowca BMW uderzył w motocyklistów na ulicy Szczecińskiej w Słupsku. Dwie osoby w szpitalu (zdjęcia) Para młodych ludzi jechała motocyklem ulicą Szczecińską w stronę centrum miasta, kiedy uderzył w nich kierowca BMW. Jak się okazało, pijany. Poszkodowani zostali odwiezieni na SOR słupskiego szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie, kobieta w lepszym, ale oboje maja wielonarządowe obrażenia.

📢 Śmierć harcerek na jeziorze Gardno. Katastrofa, która w 1948 roku wstrząsnęła Polską Dziś, 18 lipca, mija 75 lat od tragicznego wydarzenia na jeziorze Gardno. Utonęły 22 harcerki i trzy osoby dorosłe. Był to największy dramat, jaki wydarzył się Polsce na wodach śródlądowych. 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub w lipcu [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Tak wyglądają dilerzy i handlarze narkotyków ze Słupska i regionu. Poznajesz kogoś? Zgłoś na policję (zdjęcia) Tak wyglądają osoby poszukiwane przez pomorską policję w związku z rozprowadzaniem, produkcją i handlem narkotykami w Słupsku i regionie słupskim. Poszukuje ich pomorska policja. Poznajesz kogoś? Możesz pomóc policji ustalić ich miejsce pobytu zgłaszając to odpowiednim służbom. W tym gronie są zarówno osoby, które nielegalnie posiadały zakazane substancje, oraz ci, którzy mieli je na własny użytek. Kojarzysz twarz któregoś z nich?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 01.07.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Dębnica Kaszubska na starych zdjęciach. Zobacz jak kiedyś wyglądała ta miejscowość Dębnica Kaszubska to jedna z większych wsi w powiecie słupskim. Przed 1945 rokiem była to nie tylko rolnicza miejscowość, ale również ośrodek przemysłowy. Była tam nawet radiostacja. 📢 Wysokie ceny mebli z PRL. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! [CENY] 29.03.2023 Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Lista imion zakazanych w Polsce? Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! To nie są imiona zalecane 29.03.2023 Czy istnieje w Polsce lista imion zakazanych? Na pewno istnieje lista imion niezalecanych przez Radę Języka Polskiego. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych - bo tak dziecka lepiej nie nazywać. W każdym razie urzędnik stanu cywilnego może odmówić nadania takiego imienia.

📢 Najpiękniejsze tenisistki świata! Nie tylko dobrze grają, ale i świetnie wyglądają [ZDJĘCIA] Na korcie królują Iga Świątek czy Aryna Sabalenka, ale są też takie tenisistki, które ogrom popularności zdobywają nie tylko za to co robią na meczach, ale często za to jak wyglądają. Oto najpiękniejsze tenisistki świata, które aktualnie grają w tourze WTA. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Przebudowa drogi krajowej Słupsk-Ustka ma zakończyć się w grudniu Do końca 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do użytku drogę między Słupskiem a Ustką. To półroczne opóźnienie. Wzrosły też koszty inwestycji. Sprawdziliśmy, co dzieje się na budowie. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Janusze tatuażu. Takiej "ozdoby" nie chciałbyś mieć na ciele [zdjęcia] Tatuowanie to niełatwa sztuka ozdabiania ciała. Zły "fachowiec" zamiast zrobić małe dzieło sztuki, może je oszpecić. Oto tatuaże, które niestety kwalifikują się do tej drugiej kategorii. Zdjęcia zostały opublikowane na grupie facebookowej Janusze Tatuażu. 📢 Studniówka 2023. Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku [ZDJĘCIA] W środę 4 stycznia odbyła się studniówka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku. Uczniowie szkoły z ulicy Przemysłowej 100 bawili się w Felixie. Zobacz fotorelację z imprezy. 📢 Nocne pokazy Sound of Gravity Ustka i Air Moves Gathering w Ustce (zdjęcia) Pokazy Sound of Gravity w Ustce kolejny raz oczarowały wszystkich widzów nie tylko poziomem sportowym ale także nowoczesną formułą wydarzenia, która łączy sporty akcji z najlepszą muzyką! Nie zabrakło światowych gwiazd.

📢 Studniówka V LO w Słupsku. Maturzyści bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Wychodząc na przeciw lockdownom i ograniczeniom, które mogą pokrzyżować przyszłoroczne plany studniówkowe, dyrekcja słupskiego VLO postanowiła zorganizować studniówkę w październiku. Przyszłoroczni maturzyści bawili się na imprezie zorganizowanej w słupskiej restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 Gratka dla miłośników ogrodnictwa i ekologicznych produktów! W Słupsku trwają Targi Ogrodniczo-Pszczelarskie Regionalne sery, swojskie wędliny, zatrzęsienie różnych rodzajów miodów, warzywa z ekologicznych hodowli i przede wszystkim rośliny – te do ogrodów i domów. W Słupsku rozpoczęły się jesienne Targi Ogrodniczo-Pszczelarskie. 📢 Jubileusz 30-lecia słupskich Amazonek. Przemarsz przez miasto [ZDJĘCIA] Słupskie Amazonki od 30 lat niosą pomoc kobietom po amputacji piersi z powodu nowotworu. 📢 Jak Czesław Lang uratował XVIII-wieczny pałac w Poborowie (ZDJĘCIA) Zespół pałacowo-parkowy w Poborowie (gm. Trzebielino) miał szczęście, że zainteresował się nim Czesław Lang. Znany kolarz kupił go przed laty i systematycznie remontuje. Gdyby tak się nie stało, dzisiaj pewnie pałacu by nie było (tak jak w sąsiednim Cetyniu) albo podzieliłby los dawnych dworów w Trzebielinie czy Łubnie, które są w złym stanie (znajdują się w nim mieszkania). Wszystkie obiekty łączy jedno. Ich dawni właściciele to Puttkamerowie.

📢 Jeden z największych Parków Dmuchańców jest w Dolinie Charlotty (zdjęcia) W Dolinie Charlotty powstał jeden z największych Parków Dmuchańców w Polsce. Atrakcja działa od 4 lipca do 31 sierpnia w godzinach od 10:00 do 19:00. Na terenie parku dostępnych jest 20 dmuchanych atrakcji a także basen z łódkami. Koszt wstępu do parku to kwota 35 zł (dzieci w wieku od lat 4 do 17). Z opłat zwolnieni są opiekunowie oraz dzieci do lat 3. W przypadku deszczu atrakcja będzie nieczynna.

📢 Bal maturalny ZSI na koniec sezonu studniówkowego [zdjęcia] Chociaż w kalendarzu juz marzec, to w Słupsku odbyła się jeszcze jedna zabawa studniówkowa. W Aureusie bawili się uczniowie ZSI. 📢 Tragedia w Ustce. W morzu utonęli dwaj mężczyźni [zdjęcia] Tragiczny wypadek w Ustce, w morzu utopiły się dwie osoby. Do zdarzenia doszło na wysokości zajazdu Dajana. W akcji ratunkowej brali udział między innymi ratownicy SAR. Na miejscu wypadku pracuje prokurator.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN