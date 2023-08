Przegląd prasy 30.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek”?

Prasówka 30.08: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 23-latek podpalił auto w centrum Słupska, kolejne ukradł, spowodował kolizję i uciekł. Trafił do aresztu Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież samochodu, kradzieże z włamaniem i podpalenie samochodu. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Do zdarzeń doszło w nocy z czwartku na piątek (24-25 sierpnia).

📢 Oszustwo na skarbówkę coraz częstsze. Jak je rozpoznać? Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed oszustami, którzy podają się za pracowników urzędów skarbowych. Robią to w celu wyłudzenia danych o rachunkach bankowych. Jak rozpoznać takie oszustwo i co zrobić w przypadku, kiedy się na nie natkniemy?

📢 Łeba: Ukrył samochód elektryczny pod namiotem i ładował z ryczałtowego przyłącza. Wyleciał z kempingu, zemścił się opinią w sieci Biwakujący na jednym z łebskich kempingów wymyślił, jak oszczędzić na ładowaniu swojej tesli. Samochód wstawił do... namiotu i podpiął do przyłącza, za które płaci się na polu kempingowym ryczałtem. Jest to zabronione regulaminem kempingu, który do tego oferuje przyłącza do ładowania „elektryków”. Nie mieszczące się w namiocie, wystające auto szybko zostało zauważone przez pracowników pola, rodzina biwakowiczów – wyrzucona. Zemścili się negatywną opinia w internecie, stwierdzając, że pracownicy zaglądają do namiotów pod nieobecność biwakujących.

📢 Atlas grzybów 2023. Na niektóre z nich trzeba uważać! Grzybobranie bez tajemnic. Jak odróżnić grzyba jadalnego od trującego? Atlas grzybów pomoże rozstrzygnąć wątpliwości, jakie mogą pojawić się w czasie grzybobrania. Dobrze znać odpowiedź na pytanie, czy znaleziony grzyb jest jadalny oraz jak odróżnić grzyba jadalnego od trującego. W tym celu przygotowaliśmy garść informacji, by te wątpliwości rozstrzygnąć. Zwykle wrzesień i październik dla grzybiarzy to niezwykle atrakcyjne miesiące. Choć latem ciężko o wysyp, wiele gatunków już teraz zaczęło wypełniać kubły grzybiarzy. Sprawdź zatem, czy wiesz wszystko na temat tego, jak zbierać grzyby.

📢 Prognoza pogody. Ostrzeżenie przed burzami z gradem na Pomorzu! Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydał we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niebezpieczne zjawiska mogą występować od godziny 15:00 na obszarze 19 powiatów. 📢 PKS Bytów będzie woził mieszkańców gminy Rzeczenica Gmina Rzeczenica podpisała umowę na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich z bytowskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej. To pokłosie wypowiedzenia poprzedniej umowy przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie. Spółka z Bytowa będzie nowym przewoźnikiem. 📢 Sensacja na bałtyckiej plaży. Sztorm odsłonił tory kolejowe z czasów II wojny światowej. To tu Hitler oglądał swoje super działo Dora | FOTO Tajemnicze tory na bałtyckiej plaży, które wychodzą prosto z wydmy i prowadzą w kierunku morza, pojawiły się po sztormie. Jak ustalono, instalacja pamięta czasy Adolfa Hitlera i tajny hitlerowski poligon. Część osób snuje przypuszczenia, że jeździł po nich także bałtycki złoty pociąg. Zobaczcie sensacyjne odkrycie na zdjęciach.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2023. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Wybory klubowej Miss Łeby. Zobacz zdjęcia z klubu Euphoria W nadmorskim klubie Euphoria odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację. 📢 Tak kiedyś wyglądała codzienność uczniów! Oto archiwalne szkolne zdjęcia z XX wieku Do końca wakacji nie zostało za wiele dni. Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, a uczniowie wypełnią klasy i korytarze w budynkach. Jak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość? Czy sporo się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach? Prezentujemy stare zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Sławno. Ruszyły pierwsze roboty mostowe [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Sławna. Te prowadzone są również na odcinku Sławno - Słupsk.

📢 Katarzyna Zielińska wiele razy zmieniała długość i kolor włosów. Zobacz, jak wyglądała ta popularna aktorka kiedyś, a jak dzisiaj Katarzyna Zielińska to zdecydowanie jedna z pozytywniejszych postaci w polskim show-biznesie. Aktorka, która wcieliła się w wiele ról telewizyjnych i teatralnych, jest ulubienicą widzów. Polacy kochają ją za energię, która z niej bije. Gwiazda dzisiaj kończy 44 lata i z tej okazji zaprezentujemy, jak się zmieniała na przestrzeni lat. Pod lupę bierzemy fryzury artystki, które wiele razy przechodziły zjawiskowe metamorfozy. 📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 29.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 29.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 29.08.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 29.08.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 29.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Radni PiS uważają, że parking pod Starym Rynkiem to pomysł warty przemyślenia. Chcą, by prezydent porozmawiała z przedsiębiorcami [WIDEO] 28 sierpnia słupscy radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości zwołali konferencję prasową na Starym Rynku. Miejsce spotkania wybrano nieprzypadkowo - rajcowie zaapelowali do prezydent o podjęcie rozmów z przedsiębiorcami na temat parkingu, który mógłby znaleźć się pod płytą miejskiego placu. 📢 "Niech żyje Polska!". 77. rocznica śmierci polskich bohaterów Danuty Siedzikówny „Inki” i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” 28 sierpnia 1946 w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku wykonano wyrok śmierci na niespełna osiemnastoletniej Danucie Siedzikównie ps. "Inka" oraz na Feliksie Selmanowiczu ps. "Zagończyk". Wówczas zapomnieni, dziś jako bohaterowie. 77 lat później na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK i 2 kompanii 4 Wileńskiej Brygady AK.

📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem. 📢 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej: nadciąga upał, burze z gradem i silny deszcz Synoptycy informują o nadchodzącym upale oraz możliwości wystąpienia burz z gradem i intensywnych opadach deszczu. Ponadto, najbliższej nocy przynajmniej w kilku regionach można spodziewać się kolejnych zakłócających sen burz, mogących przynieść obfite opady deszczu, opady gradu i silne podmuchy wiatru.

📢 Dożynki w Zapceniu z przytupem. Orkiestra, wieńce i kaszubskie gwiazdy (WIDEO) Tak udanych dożynek Zapceniowi koło Lipnicy mogłaby pozazdrościć niemal każda wieś w Polsce. Gmina Lipnica, rada sołecka wraz z mieszkańcami spisali się na medal. Przez małą wieś przewinęło się kilkaset osób. 📢 Policjantka z Kobylnicy wracała ze służby. Pomogła poszkodowanym w wypadku O tym, że policjantem jest się również poza służbą doskonale wie post. Amanda Zielonka, która kilka tygodni temu ukończyła kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku i rozpoczęła służbę w Posterunku Policji w Kobylnicy. Funkcjonariuszka będąc w czasie wolnym od służby była świadkiem groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze krajowej nr 6. Policjantka sprawnie zabezpieczyła miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu swoich kolegów z patrolu i udzielała pomocy medycznej osobom poszkodowanym przed przybyciem ratowników.

📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX. 📢 Radni PiS chcą odwołania ze stanowiska rzeczniczki ratusza. Prezydent Słupska zwolnić urzędniczki nie zamierza [WIDEO] Radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości chcą, aby prezydent Słupska odwołała ze stanowiska rzeczniczkę ratusza, Monikę Rapacewicz. Krystyna Danilecka-Wojewódzka urzędniczkę pouczyła, ale zwolnić jej z pełnionej funkcji nie zamierza.

📢 Claudia Schiffer ma 53 lata i figurę nastolatki! Zobacz, jak modelka dba o urodę oraz sylwetkę Claudia Schiffer to jedna z najpopularniejszych modelek na świecie. Celebrytka w sierpniu tego roku skończyła 53 lata, a wciąż zachwyca zarówno szczupłą sylwetką, jak i gładką twarzą bez zmarszczek. Jak to robi? Nie tylko ciężko pracuje, ale też trzyma się restrykcyjnych zasad. Zdradzamy, jak Claudia Schiffer je i co ćwiczy, a nawet w jaki sposób dba o cerę oraz po co sięga, wykonując makijaż. 📢 Gruzin podejrzewany o napaść i kradzież samochodu w Niemczech zatrzymany w Sławnie Gruzina podejrzewanego o napaść i kradzież samochodu w Niemczech zatrzymali funkcjonariusze z placówki SG w Kołobrzegu. Okazało się także, że mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie. 36-latek trafił do aresztu.

📢 „Palce umarlaka” spotkasz w lesie i parku. Ten grzyb wygląda jak z horroru, ale czy jest się czego bać? Oto próchnilec maczugowaty „Palce umarlaka” to potoczna nazwa grzyba, natomiast oficjalna to próchnilec maczugowaty. Zdecydowanie odbiega wyglądem od apetycznych borowików, podgrzybków, kurek, czy kani. Jest dość pospolity i jeśli tylko dobrze przyjrzymy się ściółce lub pniom – pewnie go wypatrzymy. Sprawdź, jak wygląda grzyb „palce umarlaka”, gdzie go można spotkać i czy jest jadalny. 📢 Policjanci w weekend zatrzymali 6 kierujących pod wpływem alkoholu i narkotyków W weekend policjanci na terenie powiatu bytowskiego zatrzymali 6 kierujących, którzy byli pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości łącznie prawie 200 kierujących, a w 5 przypadkach zatrzymali kierowcom prawo jazdy. W związku z posiadaniem narkotyków do policyjnego aresztu trafił 20-latek, który w trakcie interwencji znieważył mundurowych.

📢 Polki zagrają z Turcją o półfinał ME. Selekcjoner nie ma złudzeń. "Wiemy, co nasz czeka!" Wiemy, jaka skala trudności czeka nas w ćwierćfinale z Turcją. Znamy się bardzo dobrze i postaramy się stworzyć dobre widowisko - mówi Stefano Lavarini, selekcjoner reprezentacji Polski. W środę Polki powalczą o awans do półfinału mistrzostw Europy 📢 Te zwierzęta zostały złapane w fotopułapki! Leśnicy publikują w internecie fotografie niedostępnego na co dzień świata przyrody Takich zdjęć nigdzie nie znajdziecie! Zobaczcie fotografie zwierząt w najbardziej naturalnych sytuacjach nie do uchwycenia okiem amatora. Szczególnie cenne są sceny uwiecznione przez fotopułapki ustawiane w lasach przez leśników. ZOBACZCIE GALERIĘ ZDJĘĆ! 📢 Szokujące wpisy urzędniczki słupskiego ratusza. Pluje jadem na PiS „Do roboty nieroby PiSowskie, a nie tańczyć z zakonnikami”, „ku*y pisowskie”, „minister pajac, premier tuman” - tak w mediach społecznościowych rzecznik prasowa prezydent Słupska daje upust swoim emocjom, które w jej wypadku są synonimem poglądów politycznych. Monika Rapacewicz używa wprawdzie pseudonimu, ale firmuje wpisy swoim zdjęciem. Radna PiS jest zbulwersowana i oczekuje konkretnych decyzji od prezydent Słupska. Rzeczniczka komentarzy się nie wypiera, podkreśla, że ma prawo do „wyrażania własnych poglądów.”

📢 Obierz kierunek na rzemieślniczy kebab. Nowy lokal na gastronomicznej mapie Słupska Jest tani, sycący, a w dodatku dostępny niemal na każdym kroku. Kebab to król polskiego street foodu. Ale czy na gastronomicznej mapie Słupska są miejsca, gdzie serwowany jest z mięsem własnego wyrobu i świeżymi warzywami? To w dzisiejszych czasach rzadkość, ale okazuje się, że tak. Na przeciw oczekiwaniom prawdziwych smakoszów kebaba wychodzi nowo otwarty Kierunek Kebab.

📢 Budynek słupskiego starostwa obchodził swoje 120 urodziny. Koncert Patrycji Markowskiej na finał imprezy [ZDJĘCIA] W niedzielę, 27 sierpnia odbyła się huczna imprezę z okazji 120-lecia budynku słupskiego starostwa. Wieczorną atrakcją był koncert Patrycji Markowskiej. 📢 IV liga. Niesamowite emocje w Słupsku. Gryf Słupsk - Pogoń Lębork 2:1 [zdjęcia, skrót meczu] W hicie piątej kolejki pomorskiej IV ligi Gryf Słupsk pokonał na własnym stadionie Pogoń Lębork 2:1. Gol dający zwycięstwo padł w ostatniej akcji spotkania!

📢 Dożynki w gminie Kępice. Podziękowania za plony, a potem wesoła zabawa [zdjęcia] W sobotę w Żelicach odbyły się Dożynki Gminy Kępice. Były konkursy, zabawy oraz tradycyjne chleby dożynkowe, które podzielono pomiędzy uczestnikami dożynek. Po części oficjalnej rozpoczęły się konkursy sołeckie i wspólna zabawa. 📢 Charlotta MTB Bike Adventure w Ustce. Ponad 70 kolarzy na starcie wyścigu przełajowego (zdjęcia) W sobotę w Ustce odbyła się IV edycja Charlotta MTB Bike Adventure. Ponad 70 zawodników ruszyło na 20 kilometrową, malowniczo położoną trasę wiodącą z Ustki do Poddąbia i z powrotem. Trasa, oprócz walorów widokowych była także, co podkreślali uczestnicy, bardzo trudna technicznie i wymagająca. Najszybszym zawodnikiem okazał się Piotr Rzeszutek (Lew Lębork). 📢 Tragiczny pożar na Pomorzu. Spalił się budynek mieszkalny. Po ugaszeniu ognia odnaleziono ciała dwóch ofiar Po godzinie 19:15 w Żukowie przy ul. Kościerskiej wybuchł pożar budynku mieszkalnego. Mimo szybkiej reakcji służb i ugaszeniu ognia, w zgliszczach znaleziono dwie ofiary śmiertelne. Sprawą badania przyczyny wybuchu pożaru zajmie się teraz prokuratura. Na miejscu zdarzenia pracowało 6 zastępów straży pożarnej, z czego 4 zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej.

📢 Te domy zlicytuje komornik. Można je kupić za część ich wartości. Zobacz domy do kupienia od komornika z całej Polski (zdjęcia) 26.08.23 Oto domy, które w najbliższych terminach zostaną zlicytowane przez komornika. Planujesz zakup nieruchomości? Warto rozważyć możliwość kupna domu z działką na licytacji komorniczej. Takie domy najczęściej nabyć można za ułamek ich realnej wartości. Zobacz jakie domy będą licytowane w najbliższej przyszłości na licytacjach komorniczych w całej Polsce. 📢 14-emerytura. Wiemy jakie kwoty i kiedy zostaną wypłacone. Zobacz daty wypłat i wartości netto czternastej emerytury w 2023 roku 26.08.23 Czternasta emerytura to pomysł rządzących aby ulżyć osobom starszym w codziennym życiu. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Co trzeba zrobić aby dostać dodatkowe świadczenie? Zobacz kiedy zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów - znamy daty wypłat i wysokość przelewów. Sprawdź tabelę emerytur i wysokość czternastki w 2023 roku.

📢 Abonament RTV. Nie opłacasz? Spodziewaj się wizyty komornika. Te osoby dostaną wezwania do zapłaty 26.08.23 Abonament RTV od wielu lat wzbudza wiele dyskusji i kontrowersji w całej Polsce. Wiele osób uważa go za niesprawiedliwy "podatek" i nie chce go opłacać. Z tego powodu przeprowadzane są bardzo intensywne kontrole, pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić czy nie ma w nich niezarejestrowanych odbiorników radia i telewizji. Osoby, które uporczywie uchylają się od obowiązku płacenia abonamentu RTV otrzymają wezwania do zapłaty a w szczególnych okolicznościach zarządzona może zostać nawet egzekucja komornicza. Kto zatem powinien oczekiwać kontroli za nieopłacanie abonamentu? 📢 Equinor i Polenergia zapraszają na dożynki do Swołowa Dużą dawkę wiedzy i dobrej zabawy podczas Święta Plonów Gminy Słupsk zapowiadają firmy, które budują morskie farmy wiatrowe Bałtyk. Stoisko Equinor i Polenergii będzie jedną z atrakcji dożynkowego festynu odbywającego się 2 września w Swołowie. Inwestorzy już na stałe goszczą w życiu lokalnych społeczności regionu słupskiego.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani !!! Te osoby prowadziły auta pod wpływem alkoholu. Znasz ich? (zdjęcia, listy gończe) 25.08.23 Pomorska policja publikuje nową listę osób poszukiwanych z powodu złamania art. 178a kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na podstawie tego artykułu KK policja z pomorza poszukuje ponad 100 kierowców - głównie z regionu słupskiego, bytowskiego i trójmiasta. Kogo poszukuje policja? Zobacz listy gończe i zdjęcia osób poszukiwanych za jazdę pod wpływem alkoholu w naszej galerii. 📢 Dożynki 2023. Gminy z powiatu słupskiego zapraszają do wspólnego świętowania. Pierwsze imprezy już w ten weekend Zbliża się czas dożynek. Za zbiory, jak zawsze, dziękować będzie cały region słupski. Gdzie w tym roku będziemy celebrować Święto Plonów?

📢 Mandaty za wykroczenia na drodze. Ile czasu musi upłynąć, aby mandat się przedawnił? O czym marzy kierowca, który został ukarany mandatem? Z pewnością zastanawia się, czy jest możliwość anulowania mandatu lub zrobienia jakiegoś triku, żeby nie musieć płacić. Ile czasu musi upłynąć, aby kwota mandatu była już nieściągalna? Sprawdzamy, jak szybko przedawnia się mandat.

📢 Sława Ukrajini! Dzień Niepodległości Ukrainy w Bytowie (WIDEO) Łzy wzruszenia towarzyszyły Dniu Niepodległości Ukrainy obchodzonym wczoraj na bytowskim rynku. Spontaniczne spotkanie zgromadziło wielu Ukraińców, którzy schronienie znaleźli w Bytowie. Uchodźcy zaaklimatyzowali się już w mieście na Kaszubach. Bytów to ich drugi dom. 📢 Donald Trump aresztowany. Jego zdjęcie z kartoteki podbija sieć Były prezydent USA Donald Trump stawił się w areszcie w Atlancie w amerykańskim stanie Georgia w w związku z oskarżeniami o planowanie nielegalnego unieważnienia. Były prezydent, któremu nadano numer więzienny P01135809, spędził tam 20 min., podczas których zrobiono mu zdjęcia, po czym wyszedł za kaucją. 📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 24.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 24.08.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 24.08.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 24.08.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 24.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 24.08.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 23.08.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Strefa imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Za nami koncert Kubańczyka. Zagrał również DJ Hazel. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem. 📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku [ZDJĘCIA] Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Wybory Miss Łeby. Piękne dziewczyny w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] W klubie Euphoria w Łebie odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 18.08.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat W ciągu dwóch lat Stary Rynek w Słupsku zmieni się nie do poznania. Zniknie uciążliwy żwirek oraz samochody parkujące dookoła. Pojawią się ogródki gastronomiczne. Jest już pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Kocia grypa 2023. Oto najczęstsze objawy. Twój kot ma takie? Natychmiast powinieneś zgłosić się do weterynarza 16.07.23 Przed kocią grypą ostrzega nie tylko Państwowy Instytut Weterynaryjny ale i sanepid. W całej Polsce zanotowano już kilkanaście przypadków śmierci kotów z powodu zakażenia wirusem H5N1 - odmiany ptasiej grypy na którą chorują także koty. O czym powinni pamiętać właściciele? Czego się wystrzegać i na jakie objawy zwrócić powinni szczególną uwagę? O tym informuje Główna Inspekcja Sanitarna, która wydała zalecenia postępowania w przypadku zakażenia kocią grypą. 📢 Rusza konkurs fotograficzny „Mój Bałtyk na fotografiach". Prześlij zdjęcie, czekają nagrody! Jesteś mieszkańcem Pomorza i lubisz fotografować polskie morze? Zgłoś swoje zdjęcia do konkursu fotograficznego „Mój Bałtyk na fotografiach” prowadzonego przez Dziennik Bałtycki. Do wygrania gotówka!

📢 Przysięga dobrowolsów. Uroczystość w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku [zdjęcia] W koszarach 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku przysięgę złożyli żołnierze dobrowolnej służby wojskowej. Na placu apelowym jednostki stanęło 257 nowych wojskowych. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz jak wyglądał Słupsk 50 lat temu na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach (zdjęcia) Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsku w latach 70,80 i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. Zobacz ulicę Wojska Polskiego sprzed kilkudziesięciu lat na kolorowych fotografiach.

📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w klubie Euphoria [ZDJĘCIA] Fotorelacja z kolejnego dnia imprezowej majówki w klubie Euphoria. Tak bawiliście się do muzyki, którą zaserwował legendarny DJ Hanzel. 📢 O długiej, drogiej i trudnej budowie szpitala. Największa inwestycja w powojennym Słupsku [ZDJĘCIA] Zabudowa wtopiona w panoramę miasta, widoczna z wielu jego stron, nawet z daleka. To zespół obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka przy ul. Hubalczyków na osiedlu Westerplatte. Zbudowany na około 20 hektarach gruntu, który przedtem był poligonem czołgowym pobliskich jednostek wojskowych. To największa i zarazem najdroższa inwestycja w powojennym Słupsku. Realizowana przez 25 lat, ale starania o budowę nowego szpitala dla Słupska podjęto przynajmniej pół wieku temu.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

