Przegląd prasy (30.09.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 30.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Amerykańska piłkarka rozpala internet. Aż żal, że nie wsparła USA na tegorocznym tragicznym dla Jankesek mundialu [ZDJĘCIA, WIDOEO] Amerykańska piłkarka freestyle'u Jessica Vincent opublikowała zdjęcia w kostiumie kąpielowym na swoim koncie na Instagramie, czym znowu rozpaliła do czerwoności swoich wielbicieli. Wielu sympatyków soccera w USA żałuje, że zawodniczka ta nie wsparła reprezentacji USA na niedawnych mistrzostwach świata kobiet w Australii i Nowej Zelandii, gdzie tym razem Amerykanki poniosły klęskę.

📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Demolka w Ostrowie Wielkopolskim. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk z bardzo wysoką porażką! W ramach drugiej kolejki Orlen Basket Liga, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk wybrali się na mecz do Ostrowa Wielkopolskiego. Niestety koszykarze ze Słupska przegrali 77:106.

Prasówka 30.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Brosze, kolczyki i pierścionki warte fortunę Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 29.09.23 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy. 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 29.09.23 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 29.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 29.09.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Ustka ma powód do dumy. Stadion lekkoatletyczny z certyfikatem! W piątek stadion lekkoatletyczny w Ustce otrzymał świadectwo kategoryzacyjne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mogą tu się odbywać wydarzenia sportowe w randze ogólnopolskich mistrzostw. Z nowego obiektu cieszy się cały region. Młodzież już go opanowała, wypróbowała bieżnie, rzutnie, płotki i skocznie. 📢 Wypadek na A1. Zbigniew Ziobro: Jest list gończy za podejrzanym, upubliczniono wizerunek Wydałem polecenie, aby w związku z wydaniem listu gończego został upubliczniony wizerunek podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina – poinformował w piątek w Łodzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Po południu jego zdjęcie pojawiło się w internecie.

📢 Wykłady, porady i kiermasz. Dzień Osób z Niepełnosprawnością w słupskim ZUS [ZDJĘCIA] W piątek, 29 września, słupski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprosił do siebie osoby z niepełnosprawnościami. Mogli zaczerpnąć porad od ekspertów z wielu instytucji, a także posłuchać wykładów i skorzystać z kiermaszu rękodzieła. 📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! 29.09.23 Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem!

📢 Oto osoby, które nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 29.09.23 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia! 📢 Te osoby mogą jechać do sanatorium za darmo. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! 29.09.2023 Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo!

📢 Te rzeczy i symbole przynoszą szczęście. Te najważniejsze amulety przyciągają radość i dobrobyt. Musisz je mieć! 29.09.2023 Te symbole przynoszą szczęście. Zastanawiasz się, jakie przedmioty mogą przynieść radość i dobrobyt? Symbole te, są bardzo popularne pośród ludzi na całym świecie. Obecne są również w każdej kulturze. Uważa się, że amulety szczęścia i różnego rodzaju talizmany, przyciągają dobrobyt i gwarantują pomyślność. Nie rzadko zdarza się, że chronią przed złem i wszelkim niepowodzeniem. Sprawdź, jakie symbole szczęścia są szczególnie popularne w Polsce i na świecie. 📢 Te rzeczy przynoszą pecha. Jak chcesz być szczęśliwy to szybko się ich pozbądź. Oto lista przedmiotów! 29.09.2023 Oto lista rzeczy, które przynoszą pecha. Zastanawiasz się o jakie przedmioty chodzi? Jest wiele przesądów na temat złej aury i renomy danej rzeczy. Jeśli jesteś świadkiem dziwnych i niewytłumaczalnych sytuacji, to sprawdź czy nie otaczasz się przedmiotami, które działają na pech jak magnes. Sprawdź, jakie rzeczy przynoszą pecha i czym prędzej się ich pozbądź! Zadbaj o to, aby los Ci sprzyjał.

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 29.09.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! 29.09.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 29.09.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 29.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 29.09.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 29.09.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 29.09.2023 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 29.09.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 29.09.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 29.09.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 29.09.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Tych produktów nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź! 29.09.2023 Tych produktów nie powinno się zamrażać w lodówce, Jednym z najbardziej popularnych sposobów do przechowywania żywności jest niewątpliwie zamrażanie. Pozwala ono przedłużyć trwałość dużej ilości produktów spożywczych. Nie wszystkie produkty nadają się do zamrożenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na ich jakość oraz na nasze zdrowie. Oto produkty spożywcze, które nie powinny być mrożone! Sprawdź !

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 29.09.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! 29.09.2023 Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 29.09.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź !

📢 Modernizacja przystanków i nowa sygnalizacja. Słupsk z dofinansowaniem na dwa zadania. Wsparcie otrzymały też inne samorządy z regionu Słupsk dostał dofinansowanie w wysokości blisko 1,5 mln złotych na przebudowę przystanków oraz budowę nowej sygnalizacji świetlnej. Wsparcie na realizację inwestycji drogowych otrzymały także inne samorządy z regionu.

📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Ulica Korfantego drogą gminną, ale na małym odcinku. Ważna deklaracja w sprawie Mireckiej Na ostatniej sesji Rady Miasta w Słupsku radni zdecydowali o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych pierwszego odcinka ulicy Korfantego na Osiedlu Zachodnim. Padła też ważna deklaracja dotycząca ulicy Mireckiej. W tej chwili dojazd do niej woła o pomstę do nieba. Jeszcze gorzej będzie, jak zacznie się jesienna plucha. 📢 Podczas kontroli w centrum Szczecina policjantom skradziono radiowóz Podczas porannej kontroli drogowej w centrum Szczecina, nieznany sprawca odjechał policyjnym radiowozem. Radiowóz został odnaleziony w rejonie ulicy Szosa Polska/Zagórskiego. Funkcjonariusze szukają teraz sprawcy zdarzenia. 📢 Lexus LM. Wrażenia z europejskiej prezentacji luksusowego minivana Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy w sobie komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego minivana. Absolutnym priorytetem dla projektantów miał być podobno najwyższy komfort pasażerów i zastosowanie zasad japońskiej gościnności Omotenashi w stopniu do tej pory niespotykanym. Każdy najdrobniejszy detal został stworzony w taki sposób, by pasażerowie czuli się w trakcie podróży jak w domu, mogli się zrelaksować, a nawet popracować. Jeździliśmy już tym autem i rzeczywiście komfort we wnętrzu jest podobny do tego w prywatnych odrzutowcach. Cena także...

📢 Ustka otwiera inwestorom drzwi do lasu. Przetarg na dzierżawę atrakcyjnej działki Ustka chce na 29 lat wydzierżawić las pod budowę ośrodka wczasowo-uzdrowiskowego. Szykuje się kolejna wycinka drzew przy ulicy Wczasowej. Jest nieunikniona, bo teraz w tym miejscu można tylko rozstawić namioty. 📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zagrają o przełamanie w Ostrowie Wielkopolskim Czarni po bardzo słabym początku sezonu, tym razem o dwa ligowe punkty powalczą z ostrowską Stalą. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Słupskie obchody 84. rocznicy powstania Państwa Podziemnego W środę, 27 września, w Słupsku odbyły się obchody 84. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Mariackim. Następnie delegacje i zaproszeni goście udały się pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy, wysłuchano przemówień okolicznościowych i złożono pamiątkowe wiązanki. 📢 XIX Słupskie Pokopki tuż-tuż! 1 października święto ziemniaka w Karzniczce Słupskie Pokopki w Karzniczce to już tradycja. Będą stoiska certyfikowanych wystawców, kiermasz warzyw, owoców i innych atrakcyjnych produktów, a także Konkurs dla kół gospodyń wiejskich oraz występy zespołów ludowych. Swoje prace zaprezentują także rękodzielnicy. 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 29.09.2023 r. Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Piotr Müller: Nie można zapominać o swoim lokalnym podwórku Ktoś chce przylepić łatkę rządowi Prawa i Sprawiedliwości, że ten nie współpracuje z samorządami. To nieprawda. Współpracujemy ze wszystkimi, które takiej współpracy chcą - mówi minister Piotr Müller, rzecznik rządu w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim". 📢 Kobylnica za 10 milionów złotych przebuduje ulicę Młyńską. Gmina podpisała umowę z wykonawcą Gmina Kobylnica przeznaczy blisko 10 mln złotych na przebudowę ważnej ulicy Młyńskiej. Będzie nowa nawierzchnia, powstaną ścieżki rowerowe i parkingi.

📢 W Słupsku wręczono uczniom z regionu stypendia marszałka województwa pomorskiego. Młodzież nagrodzono za sukcesy w nauce [ZDJĘCIA] 92 uczniów ze Słupska i powiatu słupskiego otrzymało stypendia marszałka województwa pomorskiego. Młodzież z regionu wyróżniono na uroczystej gali w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku.

📢 „Koronka na ulicach świata”. Modlitewna akcja w Słupsku [ZDJĘCIA] Ogólnopolska modlitewna akcja -„Koronka na ulicach świata” - organizowana jest już od kilku lat. W polskich miastach i wsiach punktualnie o godzinie 15 w publicznej przestrzeni gromadzą się wierni i odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzieje się tak co roku, zawsze 28 września, czyli w każdą rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki. 📢 Pogrzeby dzieci utraconych - w październiku w Koszalinie, Słupsku i w Szczecinku Przed nami Dzień Dziecka Utraconego, który na całym świecie obchodzony jest 15 października. W kilku miastach diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej w połowie października odbędą się kolejne zbiorowe pogrzeby dzieci utraconych. Pochowane zostaną prochy dzieci zmarłych w wyniku poronienia bądź martwego urodzenia, pozostawione z różnych powodów przez ich rodziców w szpitalach.

📢 Usteccy radni podnieśli stawki opłat i podatku od nieruchomości Podczas wrześniowej sesji usteccy radni zajęli się między innymi nowymi stawkami opłat i podatku od nieruchomości, jakie mieszkańcy będą musieli ponosić w 2024 roku. 📢 Smaki Gór Stołowych na pomorskich talerzach. Karznica zaprasza do siebie wszystkich smakoszy. Wyjątkowy jarmark już w tę sobotę To będzie impreza, która połączy smaki lokalnych pomorskich wyrobów z daniami prosto z Gór Stołowych. Wyjątkowy jarmark już w tę sobotę w Karznicy, w gminie Potęgowo.

📢 Zapisz koncerty w kalendarzu. Słupska filharmonia zaczyna nowy sezon Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku w piątek, 29 września, inauguruje nowy sezon artystyczny. Jakie koncerty nam proponuje? Co nowego w repertuarze? O tym mówi dyrektor Alina Ratkowska. Zapraszamy do posłuchania rozmowy.

📢 To ich szuka policja. Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn. Kogo? Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: poszukiwani@policja.gov.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły. 📢 Przetargi na pierwsze trzy odcinki S10. Droga połączy Pomorze Zachodnie z centrum kraju [ZDJĘCIA] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła postępowanie przetargowe na wybór wykonawców trzech odcinków drogi ekspresowej S10. Łączna długość odcinków Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, Recz – Cybowo oraz Cybowo – Łowicz Wałecki to 36,1 km. W najbliższym czasie ogłoszone zostaną jeszcze przetargi dla kolejnych pięciu fragmentów tej trasy.

📢 Dobiega końca budowa mieszkań komunalnych przy ul. Płowieckiej w Słupsku. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich już w przyszłym roku Łącznie 57 lokali komunalnych znajdzie się w dwóch budynkach przy ul. Płowieckiej w Słupsku. Dobiegają końca prace związane z ich budową. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nich już na początku przyszłego roku. 📢 Goryczak żółciowy to podstępny grzyb! „Szatan” tylko udaje jadalne gatunki, lepiej się nie pomylić Goryczak żółciowy to pięknie wyglądający grzyb, który często „udaje” jadalne i pożądane przez grzybiarzy gatunki. Jednak potrawa z dodatkiem goryczaka nie będzie nadawała się do jedzenia. Sprawdź, jak wygląda goryczak zwany szatanem, z jakimi grzybami można go pomylić i jak do rozpoznać.

📢 Oto zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Ramoneska damska to jedna z najmodniejszych kurtek na jesień. Ta w stylu Wachowicz i Woźniak-Starak ukryje boczki i oponki Ramoneska damska to kurtka, którą warto mieć w swojej szafie. To jedno z tych ubrań, które nigdy nie wyjdą z mody, pasują do większości stylizacji, a co najważniejsze są bardzo wygodne i z powodzeniem mogą nosić je kobiety o różnych rozmiarach i wadze. Kurtki ramoneski zakładają gwiazdy m.in. Ewa Wachowicz, która ma ich kilka i to w różnych kolorach, Agnieszka Woźniak-Starak i Cichopek. 📢 Oto zamek w Łapalicach. Polski Hogwart i inne niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. Masz odwagę tam wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Prace postępują w szybkim tempie [ZDJĘCIA] Trwają prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Wyraźnie widać już zarysy przebiegu drogi oraz poszczególnych węzłów. Ruszyły już pierwsze roboty mostowe.

📢 Słupskie zakłady pracy na przestrzeni dziesięcioleci. Tak pracowało się w Sezamorze, Pomorzance i Słupskiej Fabryce Mebli (zdjęcia) 28.09.23 Tak wyglądały słupskie zakłady pracy na przestrzeni minionych dziesięcioleci. Zobacz jak wyglądała praca między innymi w Słupskiej Fabryce Mebli, Sezamorze czy Pomorzance. Z tych zakładów pracy pozostało już niewiele. Żyją głównie w naszych wspomnieniach i na starych fotografiach między innymi archiwum Głosu Pomorza. Zapraszamy do lektury i sentymentalnej galerii zdjęć. 📢 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto.

📢 Ile lat trzeba pracować, żeby dostać emeryturę? Wcześniejsza emerytura w różnym czasie dla różnych zawodów Jak długo trzeba pracować, żeby dostać emeryturę? Sam wiek emerytalny nie gwarantuje otrzymania świadczenia, które pozwoliłoby na spokojny odpoczynek w zasłużonym wieku. Sprawdzamy, ile lat pracy pozwoli na uzyskanie najniższej emerytury i co zrobić, jeśli do emerytury brakuje nam lat pracy? Wymieniamy też listę zawodów, w których krótsza praca jest możliwa. 📢 Napadli na na kibiców Spójni Stargard w Słupsku. Zatrzymani mają po 16-17 lat W środę rano (27.09) słupska policja zatrzymała czterech mężczyzn, którzy mieli zaatakować kibiców Spójni Stargard. Do zdarzenia doszło w piątek po meczu ze słupską drużyna Grupa Sierleccy Czarni Słupsk. Napastnicy to nastolatkowie w wieku 16-17 lat. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

📢 Remont kolejnych dróg w powiecie słupskim coraz bliżej Podpisano umowy na realizację kolejnych remontów w regionie słupskim. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska oraz gminy Potęgowo wkrótce będą mogli poruszać się po nowych, bezpiecznych trasach. 📢 Ukraińska milionerka chce przejąć kontrolę nad słupską firmą Plast-Box. Jest wniosek do UOKiK Galyna Fedoriwna Gerega, miliarderka z Ukrainy, zawnioskowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przejęcie firmy Plast-Box ze Słupska. To jeden z czołowych w Europie producentów opakowań i pojemników z tworzyw sztucznych. 📢 Centrum Zdrowia Psychicznego rozbuduje się. Będzie poradnia dla dzieci i oddział dzienny Dziś rudery, niedługo poradnie i nowy oddział psychiatryczny. W Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku planowane są poważne inwestycje. Skorzystają pacjenci – ci mali i dorośli. W ciągu siedmiu miesięcy powstanie projekt, w ciągu kolejnych dwóch-trzech lat – nowe oddziały.

📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Sprawdź, kto nie dostanie dokumentu [LISTA] 27.09.2023 Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy. Sprawdź naszą galerię i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Te rzeczy doprowadzają nas do szału podczas zakupów w hipermarketach. Też tak robisz? Lepiej uważaj (zdjęcia) 27.09.23 Zakupy w dużych marketach robimy najczęściej po pracy lub w weekendy. Często w pośpiechu, na szybko kupując kilka rzeczy na obiad lub kilka najbliższych dni. Śpiesząc się łatwo wyprowadzić nas z równowagi nawet drobiazgami. Długa kolejka, wózek stojący na środku alejki czy krzyczące w niebogłosy dzieci. To wszystko powoduje irytację i niepotrzebne nerwy. Jakie sytuacje denerwują nas najczęściej w hipermarketach i jak ich unikać? Zobacz czego w dużych sklepach nie lubimy najbardziej.

📢 Spektakl na nocnym niebie. Zorza polarna w rejonie Kościerzyny na pięknych zdjęciach Anny Nideckiej Noc (24/25 września 2023 r.) była areną jednej z najbardziej spektakularnych zórz polarnych w regionie Kościerzyny. Zobaczcie kolorowe niebo, które sfotografowała Anna Nidecka, mieszkanka powiatu kościerskiego. Udało jej się uwiecznić na zdjęciach niesamowity widok. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 8. Bëtowskô Gòńba. Finałowy superoes na kultowym „trójkącie” i pokaz kaskaderów Za nami 8. Bëtowskô Gòńba. Do centrum Bytowa przyszły tłumy kibiców. Adrenalina wystrzeliła! Były mega emocje i świetne pokazy. 📢 Trwa modernizacja Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Byliśmy na placu budowy [WIDEO,ZDJĘCIA] Nie ma już starej fontanny, wytyczone zostały nowe ścieżki, z placu cyrkowego znika asfalt. Postępują prace modernizacyjne w Parku Kultury i wypoczynku w Słupsku. 📢 Jesienne targi ogrodniczo-pszczelarskie w Słupsku. Królują wrzosy [ZDJĘCIA] Jesienne astry, chryzantemy, wrzosy, kwitnące jesienią trawy ozdobne czy coraz popularniejsze kolorowe kapusty ozdobne. Doniczki z tymi roślinami możemy ustawić w ogrodzie, na balkonie, tarasie albo wysadzić rośliny do ogrodu. Wszystko można kupić na targach ogrodniczo-pszczelarskich, które przez cały weekend trwają w Słupsku.

📢 "TK1 Czyli Time For K1" w Słupsku. Wielkie emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA] "TK1 Czyli Time For K1" to spektakularna impreza sportowa, która koncentruje się na sztukach walki K1. 10 walk w formule K1 pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera! 📢 Rach-ciach nożyczkami i węzeł transportowy w Słupsku otwarto. Jest elegancko i nowocześnie Z wielką pompą otwarto w sobotę nowy dworzec w Słupsku. I jak mówi stare porzekadło – sukces ma wielu ojców, których przywiozły zabytkowe autobusy – piętrowy żółty ikarus i zabytkowy SAN. Wysypali się z nich goście a wraz z nimi - worek obietnic. Bo kampanię wyborczą czuć było na nowym dworcu na odległość. 📢 Samochód oklejony wulgarnymi, pełnymi nienawiści hasłami, a przy nim Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej Minister Sellin w swoich social media udostępnił zdjęcia Agnieszki Pomaski, która stoi przy samochodzie oklejonym bardzo wulgarnym hasłem w kierunku wyborców partii rządzącej. Czy jakikolwiek polityk powinien dawać przyzwolenie na takie zachowania?

📢 Nikoś i jego Trójmiasto: tutaj mieszkał, żył, bawił się i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłych strażaków z OSP Żukowo. Całe miasto pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza Wyruszyli na akcję, z której już nie powrócili. Żukowo pożegnało druhnę Karolinę i druha Łukasza z tutejszej jednostki OSP. Na uroczystości przybyły liczne delegacje straży z całego regionu, a także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 📢 Te osoby nie dostaną ślubu kościelnego. Ksiądz nie udzieli sakramentu małżeństwa w tych przypadkach! 18.09.2023 Te osoby nie dostaną ślubu kościelnego. Pary, które zdecydują się wziąć ślub kościelny, powinny sprawdzić czy spełniają warunki wymagane przez kościół. Ksiądz odmówi udzielenia ślubu , jeśli stwierdzi, że występują jakiekolwiek okoliczności lub przeszkody małżeńskie. Prawo kanoniczne wyróżnia 12 przeszkód, które uniemożliwią zawarcie związku małżeńskiego. Oto lista przypadków, w których ksiądz nie udzieli sakramentu małżeństwa. Sprawdź koniecznie!

📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 Skansen w Sanoku. Atrakcje, ceny biletów, godziny otwarcia. Niedługo giełda staroci [ZDJĘCIA] Przemierzając szlaki w Bieszczadach czy Górach Sanocko-Turczańskich, warto zrobić sobie małą przerwę w wędrówce i odwiedzić skansen w Sanoku, a w zasadzie Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Jeśli pies nie idzie do nieba, to przepraszam Cię Panie Boże, mnie tam także iść nie potrzeba… W Dolinie Pupilków [ZDJĘCIA, WIDEO] Dokąd idzie Pies, gdy odchodzi? No bo, jeśli nie idzie do nieba, to przepraszam Cię Panie Boże, Mnie tam także iść nie potrzeba…- dedykacje na zwierzęcych nagrobkach sprawiają, że nawet twardziel uroni łzę. O tym jak trudno pożegnać się ze zwierzęciem, gdy umiera, wie każdy, kto to przeżył. Zrozumie ten, kto pupila ma. I ten, kto pójdzie na cmentarz dla zwierząt. 📢 Najfajniejsze MEMY na Dzień Chłopaka. Tak Internauci żartują ze święta chłopaków [DZIEŃ CHŁOPAKA 2022] Dzień Chłopaka 2020 przypada w środę, 30 września. Zobacz najśmieszniejsze memy o Dniu Chłopaka.

📢 Zobacz, jak wyglądają mieszkania w bloku kupionym przez Słupsk od dewelopera 18 mieszkań dwupokojowych i 18 trzypokojowych jest gotowych pod klucz. Najemcy, którzy opuszczą stare mieszkania komunalne i przeniosą się do tych nowych, wybrani. Zostało tylko wylosowanie numerów oraz podpisanie przez miasto aktów notarialnych z deweloperem.

