Przegląd prasy 30.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Łaciata Lucky rozkochała w sobie dzieci. Dziś potrzebuje pomocy Ośmioletnia klacz w Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Słupsku pomogła kilkuset dzieciom w odzyskaniu sprawności podczas hipoterapii. Dziś ona potrzebuje pomocy. Fundacja zbiera pieniądze na jej leczenie.

📢 Cena karpia 2023 - ile za kilogram na święta? Oto prognozy hodowców. Takiej sytuacji nie było od wielu lat Od kilku lat ceny karpia przed świętami znacząco rosły, co tłumaczono droższą karmą, podwyżkami wynagrodzeń, a także rosnącymi kosztami transportu. Według prognoz hodowców tym razem dojdzie do odwrócenia tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia przed Bożym Narodzeniem?

Prasówka 30.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podatek od nieruchomości w górę. Słupszczanie zapłacą więcej Rada miejska uchwaliła podwyżkę podatku od nieruchomości w Słupsku. Mieszkańcy i przedsiębiorcy zapłacą więcej, więcej tym samym wpłynie do kasy miasta.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 WIOŚ nałożył kary za naruszenia przy składowaniu odpadów w Węsiorach Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył kary na odpowiedzialnych za rekultywację wyrobiska żwirowni w Węsiorach (gm. Sulęczyno). To efekt prowadzonych od stycznia br. kontroli działalności tutejszego zakładu. Przede wszystkim chodzi o niewłaściwe gospodarowanie odpadami. 📢 Nikuś potrzebuje pomocy. Azyl Kostka Golby zbiera pieniądze na operację łapki (WIDEO) Konstantego Golbę, który prowadzi Azyl dla zwierząt w Przyborzycach zna chyba każdy, przynajmniej mieszkańcy Bytowa i okolic. Teraz apeluje o pomoc dla Nikusia. Na operację psa potrzeba 13 tysięcy złotych.

📢 Sycewice wygrały turniej Kaszub Cup Dwanaście drużyn rywalizowało w XV Halowym Turnieju Piłkarskim Kaszub Cup w Luzinie. Najpierw rywalizacja była w dwóch grupach po 6 zespołów. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na andrzejkowej imprezie!

📢 Przed słupskim ratuszem stanie 30-metrowe koło widokowe. To świąteczna atrakcja dla mieszkańców Koło widokowe to główna atrakcja, jaką przygotowało dla mieszkańców miasto z okazji zbliżających się świąt. Z diabelskiego młyna skorzystają dzieci i dorośli, ale nie za darmo. 📢 Abonament RTV w 2023 roku. Oto jak zachować się podczas kontroli pracowników Poczty Polskiej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu! 29.11 Abonament RTV w 2023 roku. W Polsce przeprowadzane są kontrole w związku z opłatami abonamentu RTV. Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają mieszkania i domy, w celu sprawdzenia, czy dana osoba opłaciła abonament radiowo telewizyjny. Nie od dziś wiadomo, że wiele osób unika opłacania abonamentu. Zastanawiasz się, czy kontroler ma prawo wejść do naszego mieszkania i sprawdzić czy wywiązaliśmy się z tego obowiązku? Jakie prawa mają pracownicy Poczty Polskiej? Sprawdź obowiązkowo, jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku stwierdzenia braku opłaty za abonament RTV.

📢 Honorowy Dawca Krwi, na jakie przywileje i benefity może liczyć? Niektórzy dostaną dodatkowe 1000 zł ekwiwalentu za pobraną krew! 29.11.2023 Oto na jakie przywileje i benefity mogą liczyć dawcy krwi. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak niektóre osoby mogą liczyć na 1000 zł ekwiwalentu. Państwo lub podmioty prawne, aby docenić poświęcenie osób, które oddają krew, udzielają różnego rodzaju przywileje. Sprawdź obowiązkowona co mogą liczyć osoby, które regularnie oddają krew!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 29.11.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 29.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 29.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 29.11.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 29.11.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 29.11.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 29.11.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 29.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 29.11.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 29.11.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Land Rover Defender 110 3.0D R6 300 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja Jeśli ktoś jest zakochany w idei jazdy terenowej, ale nie może znieść życia z niecywilizowanym i surowym pojazdem podczas codziennych dojazdów do pracy, ma niewiele modeli do wyboru. Mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale Land Rover Defender 110 zdaje się skutecznie przeczyć temu powiedzeniu.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 29.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie. 📢 Co mówią dane statystyczne o sezonie letnim 2023. Bałtyk na turystów działa jak magnes Mimo niepewnej pogody i drożyzny nad polskie morze przybywa coraz więcej turystów. Polacy narzekają, ale nie chcą zrezygnować z szerokich i piaszczystych plaż. Do grona entuzjastów kapryśnego Bałtyku dołączyli Czesi, a Niemcy i Skandynawowie podkreślają, że w Polsce na wakacjach jest tanio i bezpiecznie. Dlatego rok 2023 na ponad 500-kilometrowym odcinku polskiego wybrzeża był pod wieloma względami rekordowy. Samorządy się cieszą, a przedsiębiorcy zacierają ręce.

📢 Zakaz handlu w niedziele. Jak będą otwarte sklepy w grudniu? Przyjęto ważną poprawkę Zakaz handlu w niedziele. Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęła właśnie poprawkę do projektu zakazu handlu w Wigilię Bożego Narodzenia 2023 r. Zgodnie z poprawką, zakazem handlu 24 grudnia nie będą objęte 32 rodzaje punktów usługowo – handlowych. Ponadto procedowany projekt zakłada, że jeśli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na 24 grudnia, to sklepy będą mogły handlować w dwie poprzedzające niedziele, czyli 10 i 17 grudnia br. i czynne będą pełnym wymiarze godzin. 📢 Duża inwestycja Parku Wodnego Trzy Fale zakończona. Nowa sauna zmieści nawet 90 osób Zakończyła się przebudowa saun w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku. Z połączenia dwóch pomieszczeń powstała sauna fińska o powierzchni 48 mkw, która pomieści nawet 90 osób. Tymczasem planowane są już kolejne inwestycje.

📢 Policjanci z Ustki wyważyli drzwi i pomogli potrzebującej kobiecie Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Ustce oraz wykładowca Szkoły Policji w Słupsku, którzy w miniony piątek pełnili razem służbę pomogli kobiecie, która zasłabła w wynajmowanym w pensjonacie pokoju. 75-latka przez kilka godzin leżała na podłodze, bez możliwości wezwania pomocy. Dzięki funkcjonariuszom, którzy wyważyli drzwi i udzieli jej pomocy medycznej kobieta z podejrzeniem udaru, na czas została przewieziona do szpitala, gdzie znajduje się pod opieką lekarzy. 📢 Potężna awaria w Słupsku na ulicy Pobożnego. Pod ulicą pękła rura (zdjęcia) Ulica Pobożnego w Słupsku przypomina bardzie rzekę Słupię niż drogę. Pod nawierzchnią pękła rura. Woda sięga kilkudziesięciu centymetrów. 📢 O prądzie z morza w usteckiej SP 1. Branża MFW namawia uczniów do zdobywania zawodu w nowej dziedzinie gospodarki Prawie półtora tysiąca dzieci z sześciu szkół podstawowych w regionie słupskim bierze udział w projekcie edukacyjnym „Jedno morze, wiele korzyści. Morska energetyka wiatrowa w moim regionie”. Tym razem przedstawiciele Equinor i Polenergia zorganizowali interaktywne zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce. Wkrótce spotkanie także w ratuszu.

📢 Szczegóły wypadku na krajowej 20. Pięć osób rannych, w tym troje dzieci (WIDEO) Podajemy szczegóły wypadku, do którego doszło na krajowej 20 na trasie Nakla-Korne. W wyniku zdarzenia ranne zostały dzieci. 📢 Akcja zima w Słupsku. Piaskarki i pługi wyjechały na ulice miasta Pługi, piaskarki i solarki wyjechały na ulice Słupska wraz z pierwszym śniegiem. Choć kierowcy skarżą się, że po intensywnych opadach jest ślisko, to służby komunalne zapewniają, że pracują na pełnych obrotach, by na drogach było bezpiecznie.

📢 Paznokcie na zimę, które dodadzą ci energii. Ta kolorowa wersja francuskiego manicure’u to hit. Poznaj french illusion Jeśli po raz pierwszy słyszysz nazwę french illusion, to oznacza, że jeszcze nigdy w życiu nie miałaś tak pięknego manicure’u. Ten wzorek uatrakcyjni wygląd twoich dłoni i możesz mieć pewność, że będzie obiektem zazdrości koleżanek z pracy i przyjaciółek.

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Poznaliśmy najpiękniejsze! Wśród finalistek dziewczyny z Koszalina [ZDJĘCIA] Podczas minionego weekendu poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Uroczyste gale odbyły się w piątek i sobotę we Wrocławiu. W zmaganiach brały udział kandydatki z naszego regionu. 📢 Wieniec adwentowy – najpiękniejsze kompozycje na 2023. Wyjątkowe dekoracje domu w świątecznym klimacie – galeria zdjęć. Kiedy jest adwent? Adwentowy wieniec to symboliczna i piękna grudniowa dekoracja, która elegancko przystroi dom już od progu. Taka klimatyczna ozdoba może również być wyjątkowym akcentem w salonie, kuchni czy sypialni. Zobacz na zdjęciach inspiracje na wyjątkowe wianki na drzwi i nie tylko. Sprawdź, kiedy zaczyna się adwent i jaka jest jego symbolika. 📢 Zarzuty za pożary w Kamieńcu. Podejrzanym jest właściciel ogromnego lumpeksu Składowisko odzieży w Kamieńcu pod Lęborkiem w ciągu ostatnich dwóch lat wielokrotnie płonęło. Skutkiem pożarów było „zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi”. Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła właśnie zarzuty właścicielowi firmy prowadzącej ten ogromny magazyn… szmat. Podejrzany nie przyznaje się i milczy.

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 28.11.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Coraz więcej pracowników zmaga się z tym problemem. Psycholożka: Jest fatalnie. Jakie rozwiązanie wprowadzają firmy? Okazuje się, że prawie co drugi pracownik z Polski zmaga się z syndromem wypalenia zawodowego. – Wypalenie zawodowe i brak dobrostanu zatrudnionych to jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa – mówi nam psycholożka Małgorzata Ohme. – Natomiast jeśli chodzi o dobrostan pracowników, to jest fatalnie – podkreśla.

📢 Kolejny etap budowy fregat rakietowych. Położą stępkę pod ORP „Wicher” Polscy marynarze mają otrzymać w ciągu niecałej dekady trzy nowoczesne fregaty rakietowe. Pod pierwszy z tych okrętów, przyszły ORP „Wicher”, stępka położona zostanie 31 stycznia 2024 r. Datę uroczystego rozpoczęcia kolejnego etapu budowy jednostki potwierdził nam Jacek Matuszyk z PGZ-u. 📢 To było święto młodych naukowców. Podsumowanie Międzyszkolnego Festiwalu Nauki E(x)plory Słupski „Ekonomik” po raz trzeci był gospodarzem Międzyszkolnego Festiwalu Nauki E(x)plory. Młodzież przez tydzień uczestniczyła w wykładach i warsztatach oraz zaprezentowała swoje innowacyjne pomysły w konkursie naukowym. 📢 Wrócił ruch na ulicę Armii Krajowej. Na remontowanej drodze trwają ostatnie szlify Od kilku dni kierowcy mogą już korzystać z wyremontowanej ulicy Armii Krajowej w Słupsku. W weekend na stałe trasy powróciły również autobusy komunikacji miejskiej.

📢 Godzilla ma już 70 lat! I właśnie wraca na ekrany kin w wielkim stylu Terror powojennej Japonii, potwór Godzilla, wraca na ekrany kin już w ten piątek, 1 grudnia, w obrazie „Godzilla Minus One". Reżyseria i scenariusz: Takashi Yamazaki; obsada: Ryunosuke Kamiki, Yuki Yamada, Hidetaka Yoshioka, Kuranosuke Sasaki,

Minami Hamabe, Munetaka Aoki, Sakura Ando, muzyka Naoki Sato, produkcja: Toho Studio, Robot. „Arcydzieło” - oznajmia Comicbook.com, „Godzilla znów jest przerażająca” - pisze Screen Rant, „Godzilla naszych marzeń” - zachwyca się NewsBeezercom. 📢 Śnieg posypie do końca tygodnia. W nocy temperatura spadnie do minus ośmiu stopni Za oknami w Słupsku i w okolicach biało. Na Kaszubach i w okolicy Lęborka spadło nawet 45 cm śniegu. W nocy będzie mroźno, a na drogach ślisko i niebezpiecznie. Śnieg poleży nawet do 10 grudnia.

📢 “Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” W dniu 12.09.2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” polegającego na budowie infrastruktury węzła transportowego o znaczeniu krajowym. Projekt realizowany był w trybie zaprojektuj i wybuduj. Pierwszym etapem prac prowadzonych przez wykonawcę było opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji zadania. Opracowanie dokumentacji było szczególnym wyzwaniem ze względu na konieczność zapewnienia spójności z przygotowywaną przez PKP inwestycją polegającą na przebudowie stacji kolejowej w Słupsku oraz uwzględnienia wytycznych konserwatora zabytków w zakresie odtworzenia historycznych elewacji kolejowego obiektu magazynowego, który został zaadaptowany na budynek dworca autobusowego. 📢 Wielkie emocje w Szczecinie. King Szczecin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 82:86 Świetny mecz rozegrali zawodnicy Mantasa Cesnauskisa. W Szczecinie pokonali aktualnego mistrza Polski i do Słupska wracają z ważną wygraną!

📢 Słupskie księgarnie. Od fascynacji do likwidacji [ZDJĘCIA] Tym razem wertujemy nasze archiwalia dotyczące słupskiego rynku księgarskiego. Na przestrzeni pół wieku widać właśnie to, co zapisane w tytule. Niestety, wciąż ubywa księgarni, jakby ulegały rynkowemu przemiałowi. A likwidacji księgarń w Słupsku to jeszcze nie koniec, co bulwersuje jeszcze bardziej. Gdy sięgnie się do ich przeszłości i zauważy, że kończy swój żywot nawet kultowa księgarnia „Pegaz” na al. Wojska Polskiego. 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Martyna Wojciechowska w Bytowie. Odwiedziła uczniów "ekonoma" (WIDEO) Martyna Wojciechowska odwiedziła uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. 📢 Dawny dyrektor Korabia Zenon Lewand ma swoje miejsce w usteckim porcie W sztormową pogodę przy kładce portowej ustczanie podziękowali Zenonowi Lewandowi, wieloletniemu dyrektorowi Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Korab. W sobotę uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową. 📢 Czołowe zderzenie w okolicach Niestkowa pod Ustką [ZDJĘCIA] W sobotę po południu na drodze w Niestkowie w gminie Ustka doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Najprawdopodobniej nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, bo policja zakwalifikowała to zdarzenie drogowe jako kolizję.

📢 Żegnaj, Bohaterze, niech się Polska przyśni Tobie. Pożegnanie kpt. Mieczysława Kaczmarczyka Na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, przedstawiciele samorządu miasta, wojska i związków żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych pożegnali kpt. Mieczysława Kaczmarczyka, Żołnierza Wyklętego, Bohatera, dobrego Człowieka.

📢 Baszta nad Słupią pnie się do góry. Wraz z budynkiem przymurnym będzie służyć mieszkańcom [ZDJĘCIA] Postępują prace przy odbudowie średniowiecznej baszty w pobliżu biblioteki miejskiej w Słupsku. Obok powstaje budynek przymurny, w którym znajdzie się przestrzeń na społeczną integrację mieszkańców. 📢 Ślubowanie młodych kadetów w liceum w Redzikowie [galeria] W Liceum Ogólnokształcącym w Redzikowie odbyła się uroczystość pasowania na kadetów uczniów klas pierwszych Oddziałów Przygotowania Wojskowego. Szkoła znalazła się w gronie placówek edukacyjnych osiągających najwyższy wskaźnik procentowy w kategorii rekrutacji absolwentów klas wojskowych. 📢 Obchody Dnia Kolejarza w Słupsku. Wiązanki pod pomnikiem i wycieczka po Izbie Historii Kolei [ZDJĘCIA] Swoje święto kolejarze uczcili w Słupsku złożeniem wiązanki pod tablicą pamiątkową przy dworcu PKP. Zaprosili też na wspólne zwiedzanie Izby Historii Kolei przy ulicy Filmowej.

📢 Imieniny Katarzyny to święto kobiet o tym imieniu. Sprawdź, co ono oznacza i rozwiąż quiz na temat popularnych Kasiek Najpopularniejsze imieniny Katarzyny przypadają na 25 listopada. Dowiedz się, co oznacza to imię, jaki podarunek podarować bliskiej ci osobie i rozwiąż nasz quiz o polskich celebrytkach, które tak się nazywają. 📢 Osobówka „skosiła” latarnię na ulicy Rejtana. Kolizja na słupskim ringu [ZDJĘCIA] Do kuriozalnego zdarzenia drogowego doszło dziś na słupskim ringu. Kierujący mercedesem nie dostosował prędkości do panujących warunków i powalił uliczną latarnię.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Już w weekend poznamy najpiękniejsze Polki! Oto kandydatki w konkursie Polska Miss 2023 [ZDJĘCIA] Gala finałowa kończąca kolejną edycję konkursu piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. 24 i 25 listopada najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023.

📢 Leann stawia na automatyzację. Słupska firma otworzyła nową halę [ZDJĘCIA,WIDEO] Zautomatyzowana produkcja na nowej hali to dla słupskiej firmy szansa na rozwój i pozyskanie nowych klientów. Obiekt o powierzchni ośmiu tysięcy metrów kwadratowych otwarto oficjalnie 23 listopada.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Morsowanie w Ustce. Zimna kąpiel w Bałtyku. Zobacz zdjęcia! Na plaży zachodniej w Ustce odbyła się wspólna kąpiel morsów. Kilkadziesiąt osób, miłośników kąpieli w zimnym Bałtyku, hartowało swoje ciało. Nowy sezon na morsowanie rozpoczął się na dobre! Zobacz fotogalerię.

📢 Demolka w słupskiej hali Gryfia. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przejechała się po WKS Śląsku Wrocław [ZDJĘCIA, WIDEO] Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zdecydowanie wygrała z WKS Śląsk Wrocław 78:53. Na uwagę zasługuje fakt, że goście zdobyli w pierwszej połowie tylko 13 punktów! Było to trzecie zwycięstwo słupskiego zespołu w Orlen Basket Lidze. 📢 Dziecko i książka – nieoceniony duet dla zdrowego rozwoju Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z literaturą? Być może było to opowiadanie, które rodzice czytali Ci na dobranoc i tym sposobem pierwszy raz trafiłeś do świata pełnego przygód? Wspólne momenty z książką nie tylko kształtowały Twoją wyobraźnię, ale wpłynęły na to, kim jesteś teraz. W erze wszechobecnej technologii warto przypomnieć o licznych zaletach czytania dzieciom tradycyjnych książek. Tę ideę propaguje kampania „Mała książka – wielki człowiek”.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 29.11.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Wkrótce koniec przebudowy drogi krajowej nr 21 na trasie Słupsk - Ustka Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że nie ma potrzeby kolejnego przedłużania terminu zakończenia prac na DK 21 Słupsk – Ustka. Droga ma być gotowa 6 grudnia.

📢 Jak to z dworcami i koleją w Słupsku bywało [zdjęcia] W Słupsku rozpoczęto prace związane z budową nowego dworca kolejowego. Ale najpierw zostanie wyburzony ten dotychczasowy. Nowy dworzec ma być ukończony do 2026 roku. Przypominamy, ile już dworców Słupsk miał do tej pory i jakie były dzieje kolei w mieście. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Nowe sanatorium w Ustce czeka na poszerzenie strefy uzdrowiska W poszpitalnym budynku w Ustce przy ulicy Mickiewicza powstaje sanatorium. Pokoje i sprzęt rehabilitacyjny czekają na przyjęcie pierwszych kuracjuszy. Jednak problemem są lokalne przepisy uzdrowiskowe, które trzeba zmienić, by obiekt ruszył. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 To był inny Bytów. Zobaczcie stare zdjęcia. Druga część fotograficznych wspomnień (ZDJĘCIA) Prezentacje miast (Bytów, Kartuzy, Kościerzyna) z 2000 r., ale także zjazd byłych pracowników PGR, czy otwarcie SP nr 2 w Bytowie w 2001 r. oraz wielu inwestycji. To nie wszystko. Zapraszamy do drugiej części wspomnień sprzed ponad 20 lat (lata 2000-2002). Zobaczcie stare fotografie.

📢 Wigilia dla Seniorów w gminie Słupsk. W spotkaniu udział wzięło 1700 osób (zdjęcia) Wzorem lat ubiegłych gmina Słupsk zorganizowała w miniony weekend Wigilie Seniorów. W dwóch spotkaniach w Jezierzycach wzięło udział około 1700 osób. Nie zabrakło oczywiście dzielenia się opłatkiem i składania życzeń, wspólnego kolędowania, tradycyjnych potraw oraz bożonarodzeniowych spektakli. 📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych.

📢 Studniówka 2022. Tak bawili się uczniowie II LO w Słupsku W sobotę 22 stycznia odbyła się studniówka II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Uczniowie bawili się w lokalu Stara Pralnia. Zobacz fotorelację z imprezy. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło. 📢 75 lat słupskiego "Ekonomika". Powstała rewelacyjna kronika szkoły z duszą Piękny jubileusz świętuje Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, w którym 75 lat temu rodziły się pierwsze szkoły kupieckie i handlowo-administracyjne. Mimo że w czasie pandemii obchody są skromne i ciche, powstała piękna, wzruszająca i solidnie udokumentowana monografia szkoły. Jej autorką jest Agata Marzec.

