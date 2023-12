Przegląd prasy 30.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 30.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 30 grudnia 2023 roku jest 675. dniem wojny. Trwa intensywny ostrzał ukraińskich miast. Rakiety poleciały m.in. na Kijów, Lwów, Charków i Odessę. Co najmniej osiem osób zginęło.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 30.12.23

📢 Życzenia Noworoczne 2024. Wierszyki, życzenia na Nowy Rok i piękne kartki gotowe do wysłania Życzenia noworoczne to już tradycja. Życzenia na Nowy Rok 2024 w dzisiejszych czasach łatwiej wysłać, bo nie trzeba się ograniczać do kartek pocztowych. Sprawdźcie zestaw gotowych do wysłania życzeń i pięknych kartek na sylwestra i Nowy Rok, które możecie pobrać i wysłać. 📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami.

Prasówka 30.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz: Podjąłem decyzję o likwidacji regionalnych rozgłośni Polskiego Radia Minister kultury i dziedzictwa narodowego poinformował, że podjął decyzję o likwidacji regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Ma to być kontynuacja rozpoczętego w środę procesu likwidacyjnego spółek zarządzających mediami publicznymi.

📢 Te osoby nie dostaną podwyżki w 2024 r. Sprawdź, czy nie należysz do pracowników zatrudnionych w tych zawodach Wysokie zarobki - kto nie marzy o tym, żeby dobrze zarabiać? Od 1 stycznia 2024 pewne zawody i osoby w nich zatrudnione mają dostawać wyższe wynagrodzenia. Podwyżki płac dla nauczycieli i podwyżki mundurowych zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej. Jednak nie każdy dostanie podwyżkę. Kto nie będzie mógł liczyć na lepsze pieniądze? Wzrost wynagrodzeń jest przewidziany tylko dla pewnych pracowników.

📢 W Ustce ogromny konar wisiał nad dachem Polomarketu Choć mocno już nie wieje, Ustka wciąż walczy ze skutkami wichury. W piątek strażacy usuwali konar z dachu sklepu Polomarket przy ulicy Krótkiej, a ze względów bezpieczeństwa ścięli całe drzewo, które groziło przewróceniem się na budynek.

📢 W polską przestrzeń powietrzną od strony Ukrainy wleciała rakieta Rakieta przebywała w polskiej przestrzeni powietrznej niecałe trzy minuty i opuściła przestrzeń powietrzną - powiedział w piątek Dowódca Operacyjny RSZ gen. Maciej Klisz. Jak dodał, mamy ok. 40 kilometrów naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. 📢 PKS Słupsk zawiezie pasażerów do Łeby i Czarnej Dąbrówki. Dobre informacje dla pasażerów PKS Słupsk po wielu latach znów zawiezie pasażerów do Łeby. To dobra informacja dla mieszkańców regionu. Kolejną jest połączenie do Czarnej Dąbrówki. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu w BBN: Wszystkie systemy zadziałały. Szef Sztabu Generalnego: Najprawdopodobniej to rosyjska rakieta Wszystkie działania zostały podjęte – powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Razem z najwyższymi dowódcami wojskowymi wziął on udział w pilnym spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Dotyczyło ono obiektu, który rano naruszył polską przestrzeń powietrzną. Szef Sztabu Generalnego poinformował, że najprawdopodobniej była to rosyjska rakieta.

📢 Wiedźmińskie PlayStation 5 wygląda genialnie! Spełnienie marzeń każdego fana? Zobacz, jak się prezentuje Marzysz o PlayStation 5 z Wiedźmina? Już nie musisz sobie wyobrażać, jak znakomicie mogłaby wyglądać konsola Sony w takiej odsłonie. Teraz możesz to zobaczyć na zdjęciach, które u fanów z pewnością wywołają westchnienie zachwytu. Nie wierzysz? Przekonaj się sam.

📢 Dodatkowe pieniądze od ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i sięgnąć po bonus finansowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć? 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 29.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Rewolucyjne funkcje wkrótce w mObywatelu. Jak aplikacja ułatwi nam życie? Nowy minister zapowiada długo oczekiwane nowości Aplikacja mObywatel rozwijana jest przez Ministerstwo Cyfryzacji, które niedawno zostało objęte przez nowego ministra. Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że planuje umieścić w apce kilka długo oczekiwanych funkcji, które mogłyby znacznie ułatwić życie wielu Polakom. Wśród nich ma być m.in. rejestracja samochodu czy umawianie wizyt u lekarza.

📢 Znęcał się nad matką i złamał jej kręgosłup. Słupszczanin stanie przed sądem Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu Sławomirowi T. Prokuratura Rejonowa w Słupsku zarzuca mu fizyczne i psychiczne znęcanie się nad matką oraz spowodowanie u niej ciężkich, zagrażających życiu obrażeń. Kobieta przeszła gehennę. Do dzisiaj jest sparaliżowana. 📢 Tu straszy! Opuszczone budynki na Pomorzu. Zobacz "polski Hogwart". Masz odwagę wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca. Urbex Pomorze Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? ? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski całkiem sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Uczniowie naprawdę to napisali! To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 29.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku!

📢 Najsłynniejszy film z otwierania szampana jest z Kielc! Przed sylwestrem warto obejrzeć zabawny "instruktaż". Zobacz film i zdjęcia Nie ma chyba osoby, która choć raz nie obejrzałaby słynnego filmu z otwierania szampana. Jest rok 1997, a przy stole siedzi zwyczajna, polska rodzina. Najpierw butelkę z szampanem próbuje otworzyć syn, ale ta ani drgnie. Zaczyna pomagać mu ojciec i po chwili piana idzie w górę zalewając pokój. Filmik stał się w sieci viralem i ma miliony wyświetleń. Okazuje się, że rodzina ta mieszka w… Kielcach. Na chwilę przed sylwestrem przypominamy, jak doszło do słynnego wydarzenia sprzed lat. 📢 Od 1 stycznia 2024 r. całkowity zakaz sprzedaży energetyków dla młodzieży i dzieci. Ekspert wyjaśnia, dlaczego są niebezpieczne dla zdrowia Od 1 stycznia 2024 r. w życie wchodzą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty, a także zakaz dystrybucji ich w automatach. Oznacza to, że osoby poniżej 18. roku życia nie będą mogły już nigdzie kupić napojów energetycznych. Nasz ekspert wyjaśnia, dlaczego są one wyjątkowo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży.

📢 Nowoczesny radiowóz Kia Sportage zasilił flotę tuchomskich policjantów! Policjanci z Tuchomia otrzymali gwiazdkowy prezent. Nowoczesny radiowóz Kia Sportage zasilił flotę tuchomskich funkcjonariuszy. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Taki był Gdańsk zniszczony wojną na... kolorowych zdjęciach. Pokolorowaliśmy czarno-białe fotografie miasta z czasów powojennych! ZDJĘCIA Gdańsk został zdobyty 30 marca 1945 roku, a następnie... zniszczony. Jak szacują historycy, w czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo ok. 90 proc. Śródmieścia, z czego połowa przez wojska sowieckie już po zdobyciu. Te zdjęcia zostały zrobione w latach 1945-1948 roku, gdy miasto nie było jeszcze odbudowane. Widać ruiny doskonale znanych nam dziś budynków, jak m.in. Kościół Mariacki, Wielka Zbrojownia, Brama Wyżynna czy Wielki Młyn. Zastanawialiście się, jak te fotografie wyglądałyby w kolorze? Już spieszymy z pomocą! Pokolorowaliśmy je specjalną aplikację wykorzystującą sztuczną inteligencję!

📢 Oto Trójmiasto na filmie. Te obrazy kręcono w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Trójmiasto w filmach i serialach było dobrym planem filmowym Trójmiasto - Gdańsk, Gdynia i Sopot wielokrotnie służyły jako plany filmowe. Na Wybrzeżu kręcono m.in. zdjęcia do seriali "Motyw", "Prawo Agaty" i "Diagnoza", a także takich filmów jak "Solid Gold", "Czarny czwartek", "Układ zamknięty", a nawet....bollywoodzkiej produkcji "Mersal". 📢 Koszykarze Czarnych Słupsk w końcu pną się w górę tabeli ligowej. Wpływ na to mają zmiany w składzie Rok 2023 zawodnicy Grupy Sierleckich Czarnych Słupsk zakończyli zwycięstwem nad koszykarzami Arki Gdynia w derbach Pomorza. Dla podopiecznych trenera Mantasa Cesnauskisa była to trzecia z rzędu wygrana, która dała im dodatni bilans gier w Orlenie Baskecie Lidze - 8-7. Można powiedzieć, że w końcu Czarni prezentują się na swoim poziomie w grupie.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska z rodziną. Zobacz luksusowy dom aktorki. Zajrzyj do ogromnej willi gwiazdy „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość".

📢 Które sklepy będą otwarte w sylwestra? Jak zmienią się godziny otwarcia sklepów w sobotę? Poznaj kalendarz niedziel handlowych 2024 Za nami już wszystkie niedziele handlowe przewidziane na 2023 rok. A które sklepy będą otwarte w sylwestra? Jak zmienią się godziny otwarcia największych sieci w piątek i sobotę? Znamy już kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku. Sprawdź, ile niedziel handlowych przewidziano na kolejny rok.

📢 Dzieci w żłobku w Damnicy będą bardziej bezpieczne Żłobek w Damnicy wzbogacił się o zestaw ratunkowy LifeVac umożliwiający szybkie i skuteczne udrażnianie dróg oddechowych dziecka. Sprzęt bezpłatnie przekazała Fundacja PKO Banku Polskiego.

📢 Mieleńska poniemiecka "beczka" runęła do Bałtyku i zniknęła. "To koniec pewnej epoki" To koniec pewnej epoki - komentują zgodnie mieszkańcy Mielna. Podczas ostatniego sztormu runęła do wody poniemiecka "beczka", czyli stalowo - betonowa konstrukcja z 1935 roku, stojąca w morzu, około 300 metrów od brzegu. Była swoistym symbolem mieleńskich plaż. 📢 Pożar mieszkania w miejscowości Darskowo. Straty materialne są ogromne [ZDJĘCIA] W czwartek w godzinach popołudniowych służby otrzymały informację o pożarze w jednym z budynków w miejscowości Darskowo (gmina Złocieniec). 📢 Kluczowe komponenty elektrowni w Grudziądzu dotarły do portu w Gdańsku Po 2-miesięcznej, liczącej ponad 13 tys. mil morskich podróży, do portu w Gdańsku wpłynął statek "Pilecki". Okręt przewiózł osiemnaście wyprodukowanych w Chinach modułów kotła odzysknicowego dla elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu. Zaawansowanie całej inwestycji (prace projektowe, produkcja, budowa i montaż) przekroczyły półmetek.

📢 DK20 odblokowana po zderzeniu czterech aut w Miszewie Droga krajowa nr 20 jest już całkowicie przejezdna w miejscowości Miszewo w powiecie kartuskim, gdzie w czwartek w godzinach popołudniowych doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych. W wypadku ranna została jedna osoba. 📢 23-letni słupszczanin odpowie za zabójstwo. Akt oskarżenia trafił do sądu Prokuratura Rejonowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu Adamowi W. ze Słupska, któremu zarzuca zabójstwo z zamiarem bezpośrednim 59-letniego słupszczanina. Oskarżony zadał ofierze jeden śmiertelny cios nożem. 📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Paznokcie sylwestrowe, którymi oczarujesz wszystkich wokół. Sprawdź modne pomysły i inspiracje na manicure Paznokcie sylwestrowe to nieodłączna część całego wizerunku, w którym mamy zamiar przywitać Nowy Rok. Odpowiedni manicure upiększy dłonie, ale też uzupełni stylizację i doda nam pewności siebie. Na jaki kolor i wzór się zdecydować? Podpowiadamy, co jest modne, ale także tematycznie najodpowiedniejsze na sylwestra. Sprawdź nasze propozycje! 📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową zastawę stołową. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na powitanie 2024 roku. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały odświętną aranżację. Zobacz, jak wygląda luksusowy stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka również robi ogromne wrażenie!

📢 Stop fajerwerkom. Policja kontroluje punkty sprzedaży w Słupsku Każdego roku z powodu nieprawidłowego obchodzenia się z pirotechniką dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. Aby ich uniknąć, policjanci odwiedzają miejsca sprzedaży niebezpiecznych materiałów i przypominają o zakazie sprzedaży ich dzieciom i młodzieży do 18 lat. 📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku [ZDJĘCIA] Za nami świąteczny weekend w Crystal Club w Słupsku. Imprezowiczów nie brakowało! Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach. 📢 W Ustce 23-latek był pijany i uciekał oplem przed policjantami. Zakończyło się kolizją Brawurowo zachował się 23-letni ustczanin, który wsiadł za kierownicę pijany i z zakazem prowadzenia pojazdów. Na widok policjantów, którzy zatrzymywali go do kontroli, przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Na końcu uderzył w znak drogowy, a sam zaczął uciekać pieszo. Ostatecznie zakończył na komisariacie, a przed nim perspektywa pięciu lat więzienia.

📢 Siekierą w infrastrukturę PKP SKM. Spółka zapowiada złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa zniszczenia mienia Jak poinformowała SKM Trójmiasto, młody mężczyzna z siekierą zaatakował automaty biletowe, gabloty, kamerę monitoringu oraz falomaty. Straty własne SKM oszacowało na około 20 tys. zł. Spółka zapowiada, że po przeprowadzeniu dokładnej kalkulacji zawiadomi policję o popełnieniu przestępstwa zniszczenia mienia. 📢 Średniowieczna baszta w Słupsku z małym poślizgiem. Był postój, bo trwały poszukiwania starych cegieł Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie uda się zakończyć do końca roku rekonstrukcji średniowiecznej baszty i budynku przymurnego, które powstają koło miejskiej biblioteki, w rejonie największej kładki nad Słupią. Kilkutygodniowy przestój w pracach spowodowany był zmianą decyzji konserwator zabytków o zakupie innych cegieł. 📢 Droga S3 między Wolinem i Dargobądzem zablokowana! Wprowadzono objazdy Samochód wielkogabarytowy przewożący śmigło turbiny wiatrowej, przejeżdżając pod wiaduktem nie zmieścił się i zahaczył o element konstrukcyjny. Wiadukt uległ uszkodzeniu i cześć zawaliła się na naczepę – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim. Na dk 3, na odcinku Wolin – Dargobądz, wprowadzono objazd.

📢 CBŚP rozbiło gang fałszerzy produktów leczniczych; zlikwidowane 3 fabryki i 6 magazynów Mundurowi zlikwidowali 3 fabryki produkujące sfałszowane produkty lecznicze, 6 magazynów z farmaceutykami i ich prekursorami o łącznej wartości ok. 50 mln zł, przejęły kilkanaście ton nielegalnych produktów, kilka ton komponentów niezbędnych do ich produkcji, 18 urządzeń wartych ok. 20 mln zł; zatrzymały też 9 podejrzanych. 📢 Nowy prom płynie do Polski. Będzie pływał na linii Świnoujście – Trelleborg Do Polski zmierza nowy prom Euroafrica Shipping Lines - Epsilon. W środę statek dodarł do szwedzkiego Trelleborga. Następne uda się w rejs do Świnoujścia.

📢 Podziel się jedzeniem po świętach. Z jadłodzielni w Słupsku korzysta mnóstwo potrzebujących Słupska Jadłodzielnia kolejny raz namawia do wsparcia potrzebujących i podzielenia się żywnością. Produkty spożywcze można zostawiać zarówno w lodówce, jak i na półkach. Przynosić można świeże jedzenie, jak i to pakowane, z wyjątkiem alkoholu, jajek i mięsa.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Świąteczny weekend w "Prywatce" w Koszalinie. Tak bawili się mieszkańcy [zdjęcia] W koszalińskim klubie Prywatka było mocno imprezowo w świąteczny weekend! Zobacz, kto bawił się na parkiecie! 📢 Słupsk i region 20 lat temu. Czy poznasz wszystkie miejsca? [ZDJĘCIA] 20 lat to niedużo, ale w tym czasie nasz region mocno się zmienił. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z 2002 roku.

📢 Kościół św. Ottona w Słupsku ma 150 lat. Jaka jest historia tej świątyni? Kościół św. Ottona właśnie obchodzi 150 rocznicę powstania i poświęcenia. Od początku był kościołem katolickim, a po II wojnie światowej został kościołem klasztornym. Jaka jest historia tej świątyni? 📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Gotowe do wysłania obrazki i wierszyki bożonarodzeniowe 25.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne. 📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wierszyki, SMS, życzenia bożonarodzeniowe, tradycyjne, śmieszne, oryginalne 25.12.2023 Już wkrótce Boże Narodzenie 2023. Tradycyjnie będziemy wysyłać rodzinie i znajomym życzenia bożonarodzeniowe. Znajdziesz u nas gotowe życzenia na Boże Narodzenie. Wierszyki, rymowanki, życzenia tradycyjne, oryginalne, wesołe, śmieszne. Nasze życzenia bożonarodzeniowe sprawią Twoim najbliższym wiele przyjemności. Życzenia na Boże Narodzenie nie muszą być nudne.

📢 Magia świąt Bożego Narodzenia na pocztówkach sprzed lat. Te kartki zachwycają! Boże Narodzenie na starych pocztówkach wygląda zachwycająco! Te kartki mają niepowtarzalny urok. Od lat kolekcjonuje je Izolda Wysiecka z Juszek w gm. Kościerzyna. W jej zbiorach są nawet pocztówki haftowane. Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i wybierzcie się w sentymentalną podróż do minionej epoki.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w słupskich kościołach [ZDJĘCIA] Szopki bożonarodzeniowe to stary średniowieczny zwyczaj. Co roku podziwiamy przedstawienie Świętej Rodziny z nowonarodzonym Jezusem w kościołach. Zobacz, jak wglądają szopki bożonarodzeniowe w słupskich świątyniach. 📢 Kanał Młyński w zimowej scenerii. O tym jak zima skuwała rzekę Słupię 50 lat temu [ZDJĘCIA] Zarys kartograficzny słupskiej Wyspy Młyńskiej przypomina obecnie ludzką stopę otoczoną rzecznymi wodami. Wygląda na to, że tutaj się spełnia popularne życzenie o stopie wody, chociaż kilu czy czegoś podobnego wcale nie ma. Są za to dna głównego nurtu rzeki Słupi i jej odnogi - Kanału Młyńskiego, które mróz skuwał niemal całkowicie.

📢 Koszmarny wypadek koło Miastka. Ciężarówka staranowała audi [ZDJĘCIA] To cud, że nikt nie zginął - tak można wywnioskować patrząc na zdjęcia z wypadku koło Miastka. Ciężarowa scania uderzyła w audi. 📢 Po 165 dniach Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki wrócił do kraju Po 165 dniach spędzonych poza macierzystym portem do Polski wróciły okręty wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Czernicki 2023". Od lipca 2023 roku polscy marynarze działali pod flagą NATO podczas Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, czyli tzw. "Tarczy Przeciwminowej Europy". 📢 Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [ZDJĘCIA] Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, pomimo starań władz, były dla obywateli najważniejszymi świętami w roku. Przygotowywano się do nich starannie. Najważniejsze były zakupy produktów żywnościowych i prezentów, a ówczesnych czasach nie było to sprawą prostą. Ale jak już się udało, to atmosfera świąt była wyjątkowa.

📢 Felerna inwestycja w Słupsku. Tunelem pod torami tylko z parasolką Nowa inwestycja jest ewidentnie wadliwa. To już kolejny raz, kiedy podczas deszczu tunel pod torami na dworcu PKP w Słupsku przecieka. Tym razem nie ma ta jeziora - jak ostatnio - ale przechodniom na głowę leje się woda. PKP PLK zapewnia, że będzie przebudowa tunelu.

📢 Tak było ponad 30 lat temu. Przedświąteczny handel w Miastku. Baleron i banany (ZDJĘCIA) Będą szynki, balerony, cytrusy, a nawet proszek do pieczenia - zapewniał czytelników w grudniu 1988 roku Lech Domina, wiceprezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Miastku. Reporter piszący te słowa raportował wówczas, że zaopatrzenie w typowe artykuły świąteczne w sklepach geesowskich jest dobre. Dla nikogo nie zabraknie tradycyjnego karpia, który jest sprowadzany z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Miastku. - Będzie też dużo śledzi - pisał dziennikarz, stwierdzając jednak, że brakuje pstrąga, szczupaka i płoci. Za to przewiduje się zwiększenie dostaw kawy aż do 600 kilogramów do wszystkich sklepów GS w gminie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.23] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 19.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 10.12.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże (zdjęcia) 08.11.2023 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował".

📢 Rozpoczął się finał wojewódzki Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 16.10.23 Najtrudniejszy jest zawsze poniedziałek. Po weekendowym odpoczynku powrót do pracy nie należy do najprzyjemniejszych. Tego dnia najtrudniej jest nam odpisać na maile, spotkać się służbowo na telekonferencji czy po prostu być produktywnym. Kto z nas tego nie przeżywał choć jeden raz? Znając Wasze potrzeby przygotowaliśmy coś w sam raz dla tych, którym nie chce się dziś pracować. Zobaczcie najlepsze memy w Internecie o pracy, pracowaniu i szefach. 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 17.04.2023 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Liceum w Miastku w starych fotografiach. Wielkie i małe wydarzenia [ZDJĘCIA] W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia drugiej fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.).

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Inne Miastko. To fotograficzna podróż w czasie. Zobaczcie unikatowe zdjęcia Pokazujemy Miastko, którego już nie ma. Jedni za dawnym Miastkiem tęsknią, inni nie. Tak czy inaczej, zapraszamy w fotograficzną podróż w przeszłość. Życie codzienne, radości i smutki, wielkie lokalne wydarzenia. I oczywiście kultowe obiekty, które już nie istnieją. Sprawcą tej podróży w czasie jest Jan Maziejuk, a w zasadzie jego unikatowe zdjęcia.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie I LO bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Tak bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na studniówce.

📢 Do zobaczenia, Krzysiu. Przyjacielu, Przewodniku, Mistrzu W środę na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, dziennikarze, współpracownicy, samorządowcy z regionu słupskiego, przedstawiciele sądu, biura poselskiego PiS, sportowcy, sąsiedzi i ustczanie pożegnali Krzysztofa Nałęcza – słupskiego dziennikarza. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 75 lat słupskiego "Ekonomika". Powstała rewelacyjna kronika szkoły z duszą Piękny jubileusz świętuje Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku, w którym 75 lat temu rodziły się pierwsze szkoły kupieckie i handlowo-administracyjne. Mimo że w czasie pandemii obchody są skromne i ciche, powstała piękna, wzruszająca i solidnie udokumentowana monografia szkoły. Jej autorką jest Agata Marzec. 📢 Sylwester 2020. Sylwester w oparach absurdu. Internauci śmieją się przez łzy i robią memy 29.12.2020 Sylwester 2020. W tym roku pijemy do lustra i śmiejemy się z obostrzeń. Tegoroczny Sylwester z powodu pandemii będzie zdecydowanie inny niż wszystkie inne. Wiadomo już że Sylwestra 2020 spędzimy w domu w raczej niewielkim gronie ze względu na panujące obostrzenia. Tak więc w Sylwestra 2020 możemy zapomnieć o hucznych balach. Miejmy nadzieję, że odbijemy sobie już za rok. Zobacz najlepsze memy na sylwestra 2020 w sieci.

📢 Piotr Drwal i Katarzyna Lemańska najlepsi w Smołdzinie (zdjęcia) W Smołdzinie odbył się I Bieg Charytatywny na powitanie wiosny. Trasa biegu (9 km) przebiegała ścieżkami leśnymi od szkoły w Smołdzinie do jeziora Dołgie Duże i z powrotem.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne