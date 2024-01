Przegląd prasy (31.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? 30.01.2024”?

Prasówka 31.01: top 3 artykuły z wczoraj
📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? 30.01.2024 Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Bytowianin ukradł za 20 zł. Miał zaległy wyrok 5 lat więzienia W ręce policjantów trafił 36-latek, który poszukiwany był do odbycia kilkuletniego wyroku więzienia. Mężczyzna mimo zaległej kary ukradł z jednego z marketów alkohol.

Prasówka 31.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmierć w mieszkaniu przy ul. Lelewela w Słupsku. Prokuratur żąda 3 miesięcy aresztu dla podejrzanego Sebastian L. jest podejrzany o spowodowanie ciężkich obrażeń u mężczyzny, którego zgon został zgłoszony policji w niedzielę 28 stycznia około południa. Do tragedii doszło w mieszkaniu w budynku przy ulicy Lelewela w Słupsku.

📢 Komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar zakończył służbę wojskową. Obowiązki przekazał swojemu zastępcy W poniedziałek na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbyła się ceremonia przekazania obowiązków komendanta CSMW i dowódcy Garnizonu Ustka. To zaszczytne stanowisko tymczasowo objął kmdr por. Dariusz Cebulka, zastępca dotychczasowego komendanta kmdra Grzegorza Okuljara.

📢 Miasteczko jak malowane. Urocze i niebezpieczne zakątki powojennej Ustki [ZDJĘCIA] Nowym ustczanom, którzy zaczęli przyjeżdżać do miasteczka na Ziemiach Zachodnich wiosną 1945 roku, nie było łatwo. Piękna nadbałtycka sceneria, a z drugiej strony – napady rabunkowe i jeden wielki śmietnik. Nocą wychodzili z domów ci, którzy mieli broń. 📢 Podczas finału WOŚP w Rumi odpalono fajerwerki w zamkniętej sali. Ekspert: Brak myślenia o bezpieczeństwie. Nawet jeśli był to błąd Pirotechnika w zamkniętej sali pełnej ludzi to nie tylko proszenie się o ofiary pożaru, złamanie wielu przepisów, ale i kompletny brak wyobraźni i dowód na brak odpowiedzialności i myślenia o bezpieczeństwie – podkreśla Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa, o groźnym zdarzeniu w czasie niedawnego finału WOŚP w Rumi. 📢 Agata Bartoszek częstuje „Miętówką” w słupskim Cepelinie. Spotkanie już w tę sobotę Kluboksięgarnia Cepelin przy Starym Rynku w Słupsku zaprasza w sobotę, 3 lutego, o godzinie 17, na spotkanie z pisarką Agatą Bartoszek. Poprowadzi je prof. Bernadetta Żynis z Uniwersytetu Pomorskiego. Tematem będzie najnowsza książka słupskiej pisarki "Miętówka".

📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł!

📢 Na brak pracy w PGR-ach nie narzekali. Co z życiem towarzyskim? Tak wyglądały realia na wsi kilkadziesiąt lat temu Były symbolem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, funkcjonowały przez ponad 40 lat. Tysiące osób i ich rodzin żyło w nich rolniczą rzeczywistością, pracując od rana do nocy. Państwowe Gospodarstwa Rolne przestały istnieć na początku lat 90. Ich historia pozostała jedynie w opowieściach, muzealnych eksponatach i na archiwalnych zdjęciach.

📢 To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Z okna Hotelu Słupsk wylatywały telewizory. Wizja lokalna w sprawie o zabójstwo We wtorek 30 stycznia w Hotelu Słupsk przeprowadzono eksperyment procesowy w sprawie Piotra Ogrodniczuka oskarżonego o zabójstwo Jacka B. z użyciem telewizora w listopadzie 2018 roku. Trzy razy manekin z przywiązanym telewizorem wylatywał z trzeciego piętra. 📢 Schował się przed policjantami w wersalce, wytropił go własny pies Słupscy policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy byli poszukiwani w związku z kradzieżami, których dopuścili się w ostatnim czasie. W zatrzymanie mężczyzny zaangażowany był jego pies, który wytropił go w wersalce, do której poszukiwany słupszczanin wszedł, aby ukryć się przed policjantami. Najbliższe tygodnie oboje zatrzymani spędzą w areszcie.

📢 Kto nie może tankować benzyny E10? Oto pełna lista samochodów. Sprawdź dokładnie, czy twoje auto pojedzie na nowym paliwie W Polsce jest już nowa benzyna. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 Kubańczyk i Mezo w Słupsku. Darmowy koncert w hali Gryfia W piątek, 23 lutego, Młodzieżowa Rada Miasta Słupska zaprasza na koncert z udziałem takich gwiazd, jak Kubańczyk, Mezo i Sqare. Dzień wcześniej młodzież może wziąć udział w warsztatach street dance.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 30.01.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 30.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 30.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 30.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 30.01.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 30.01.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 30.01.2024 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 30.01.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Kto najbardziej obawia się wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy? „Nie powinno to dziwić" Okazuje się, że sztucznej inteligencji w kontekście pracy najbardziej obawiają się ci, którzy dotychczas z niej nie korzystali. – Okazuje się, że aż 22 proc. Polaków obawia się, że sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów mogą wpłynąć na ich aktualne stanowisko pracy – komentuje dla nas Anna Goreń z Pracuj.pl. – Co więcej, aż 36 proc. respondentów martwi się, że w najbliższej przyszłości sztuczna inteligencja może spowodować zmniejszenie liczby dostępnych miejsc pracy na rynku – dodaje. Kto obawia się najbardziej AI?

📢 Restauracje i domy zdrojowe w przedwojennej Ustce. Piękny kurort Ostseebad Stolpmünde. Zobacz stare fotografie i pocztówki Ażurowe kurhausy, eleganckie pawilony, muzyczna rotunda przy Strandpromenade. Wille z podwieszanymi wieżyczkami i zielone werandy. Dziś na hotelowej i restauracyjnej mapie Ustki wielu obiektów już nie ma, ale swój niepowtarzalny ślad pozostawiły na przedwojennych fotografiach i pocztówkach. 📢 Słupia przekroczyła stany alarmowe. Zalane są tereny w Śródmieściu i Lasku Południowym Potężne rozlewisko w Lasku Południowym w Słupsku robi wrażenie. Podobnie jak zalane chodniki w centrum miasta. W weekend Słupia przekroczyła stan alarmowy o 5 cm. Teraz jednak sytuacja jest ustabilizowana. Meteorolodzy prognozują jednak deszcz w weekend. 📢 Dachowanie w Słupsku. Kierująca fordem trafiła do szpitala W poniedziałek 29 stycznia przed godziną 7 na ulicy Gdańskiej w Słupsku dachował ford. Kierująca pojazdem została przewieziona do szpitala. Chwilę po zdarzeniu doszło do kolizji trzech aut.

📢 Prokurator Teresa Rutkowska-Szmydyńska odwołana Prokurator Teresa Rutkowska-Szmydyńska znalazła się wśród 10 najważniejszych śledczych w Polsce, których minister sprawiedliwości Adam Bodnar, działając wspólnie z „pełniącym obowiązki prokuratora krajowego” Jackiem Bilewiczem, usunął z funkcji, korzystając z… faksu. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości stało się to z poważnym naruszeniem prawa. 📢 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w gminie Kępice W niedzielę finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowano również w Kępicach i innych miejscowościach tej gminy. Były loterie, aukcje, kiermasz słodkości, turnieje sportowe oraz występy artystyczne, m.in. koncert Kacpra Szczęsnego. 📢 Kontrolerzy sprawdzą ogrzewanie w twoim domu. Co ma do tego świadectwo energetyczne? Za brak tego dokumentu grożą wysokie kary Właściciele domów jednorodzinnych muszą być przygotowani na kolejną kontrolę. Wiąże się ona ze zmianami w Prawie budowlanym i nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Kto i od kiedy musi mieć świadectwo energetyczne? Dlaczego niektórzy właściciele nieruchomości nie muszą obawiać się wysokich kar za brak aktualnego dokumentu. Wyjaśniamy!

📢 Czy w Słupsku przy ul. Lelewela doszło do zabójstwa? Pięć osób zatrzymanych W niedzielę 28 stycznia w mieszkaniu przy ulicy Lelewela w Słupsku znaleziono ciało mężczyzny. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku, która wstępnie zakwalifikowała sprawę jako spowodowanie ciężkich obrażeń, które doprowadziły do zgonu. Czy jednak doszło do zabójstwa, okaże się po przeprowadzeniu dalszych czynności. 📢 Fajerwerki w hali podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rumi Niebezpieczna sytuacja w Rumi, w trakcie „Światełka do nieba” kończącego tegoroczny finał Orkiestry, w krytej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpalono... fajerwerki. Na miejscu pracują już policjanci. 📢 Wypadek koło Połczyna-Zdroju. Auto uderzyło w dziką zwierzynę i stanęło w płomieniach [ZDJĘCIA] Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę późnym popołudniem na drodze wojewódzkiej 163 w okolicach miejscowości Bolkowo w gminie Połczyn-Zdrój.

📢 Poznajesz, jakie to miasto? Osnute tajemniczością i legendami (ZDJĘCIA) Takiego miasta już nie ma. Na szczęście jego historię można zobaczyć na starych zdjęciach. Z Bytowem wiąże się mnóstwo legend. I ta jedna dramatyczna. Kto dusił burmistrza? Jakim cudem uniknął śmierci?

📢 Ustka morsowała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Piękne słońce. Zimna woda. Wymarzona pogoda na skok do Bałtyku. Grupa Morsów w Ustce podczas niedzielnej kąpieli zamorsowała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 📢 WOŚP gra w Słupsku od rana. Jeszcze można się przyłączyć [ZDJĘCIA] Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 32. Tegoroczna zbiórka odbyła się pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. W Słupsku i regionie wolontariusze od rana kwestują na ulicach miasta. Zaplanowano też mnóstwo koncertów, pokazów i atrakcji. Jeszcze nie jest za późno, aby dołączyć. Akcję zakończy światełko do nieba! 📢 Przytulaski z Pandą i przejażdżki militarnymi wozami. WOŚP gra w Bytowie (ZDJĘCIA) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Bytowie. Na rynku czeka mnóstwo atrakcji, a na ulice miasta wyszło kilkudziesięciu wolontariuszy.

📢 Pałac na Kaszubach. Nie zgadniesz, kto w nim mieszkał (ZDJĘCIA, WIDEO) Małe Kozy w gminie Czarna Dąbrówka. A w środku wsi niewielki pałac. Nie zgadniesz, kto tu mieszkał. 📢 Plaże, kurorty, ceny, moda. Tak przed wojną wypoczywano nad Bałtykiem. Zobaczcie zdjęcia Bałtyckie przedwojenne kurorty i plaże nad Morzem Bałtyckim. Jak wyglądały? Jakie miejscówki były wtedy na topie? Co serwowano w restauracjach i barach? Plażowa moda i wypoczynek. Zobaczcie przedwojenne zdjęcia z bałtyckich przedwojennych miejscowości. To fotograficzna podróż w przeszłość.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. Po królewsku - zdjęcia Przyszli maturzyści Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawili się na swojej studniówce w hotelu Kiston. Było po prostu po królewsku! 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów IV LO w Słupsku [ZDJĘCIA] Studniówka uczniów IV Liceum Ogólnokształcoącego w Słupsku odbyła się w restauracji Berela w Kobylnicy. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści.

📢 Studniówki 2024. Tak bawili się uczniowie słupskiego "Rolniczaka" [ZDJĘCIA] Piękny to był bal! Studniówka uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbyła się w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Helena Bieszczad - pierwsza dama fotografii w powojennej Ustce W witrynach portrety pięknych dziewcząt. Marynarze. Nowożeńcy. Pochody pierwszomajowe. Boże Ciało. Przed słońcem chroniły je zewnętrzne żaluzje. Brzdęk dzwoneczka ogłaszał wejście klienta. Z ciemni wychylała się Helena Bieszczad. Sadzała klienta przy stoliczku z koronkową serwetą, kazała się nie ruszać i chowała się w czarnym suknie na głowie za magicznym pudełkiem ze szklaną kliszą. 📢 Ekstraklasa koszykarzy. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arriva Polski Cukier Toruń 90:65 W meczu 19. kolejki koszykarze Czarnych pokonali Polski Cukier Toruń 90:65. Najlepszym strzelcem gospodarzy był Michał Michalak. Zdobył 20 punktów.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 10. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg w ekstremalnych warunkach tylko dla twardzieli W sobotę, 27 stycznia w Słupsku odbył się 10. „Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej. W biegu wystartowało 755 uczestników z całego kraju, w tym 95 kobiet. W przeważającej mierze byli to przedstawiciele różnych służb mundurowych, ale nie tylko. Pobiec mógł każdy, ale w pełnym umundurowaniu, wysokich butach i z 10-kilogramowym plecakiem.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów usteckiego liceum ogólnokształcącego i technikum Piękne panie, przystojni panowie, dumni nauczyciele i wzruszeni rodzice. W piątek uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce wzorowo odtańczyli studniówkowego poloneza w parze z nauczycielami i przedstawicielami Rady Rodziców. Teraz pozostaje odliczanie dni do matury. 📢 Kolejne zderzenie pojazdów na obwodnicy Słupska. Były utrudnienia w ruchu W sobotę przed godziną 11 doszło do zderzenia dwóch pojazdów na obwodnicy Słupska, na wysokości Redzikowa. Poszkodowany został jeden z kierowców. Na miejscu policja ustala okoliczności wypadku. To już drugie zderzenie pojazdów na obwodnicy w tym tygodniu. 📢 Bezpłatne lodowisko pod słupskim ratuszem przez dwa tygodnie ferii W sobotę pod słupskim ratuszem otwarto lodowisko. Powstało w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego. Czynne będzie przez dwa tygodnie ferii. Tafla jest syntetyczna, więc temperatura powietrza nie ma wpływu na funkcjonowanie.

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku [ZDJĘCIA] Co to był za bal! Uczniowie Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku bawili się na studniówce zorganizowanej w Domu Weselnym Felix! Zobacz zdjęcia z niezapomnianej imprezy maturzystów. 📢 Piramida Cheopsa na Kaszubach. To jedyne takie miejsce w Polsce [ZDJĘCIA] Może w to nie uwierzysz, ale piramidy można zobaczyć pod Bytowem. To autorski projekt Czesława Zarzyckiego.

📢 Studniówki 2024. Tak bawili się uczniowie V LO w Słupsku [ZDJĘCIA] Co za bal! Studniówka uczniów V LO w Słupsku odbyła się w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Mechanika" [ZDJĘCIA] W piątek uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Stara Pralnia. Zobacz fotorelację!

📢 „Błyskawica” po pobycie remontowym w stoczni już przy nabrzeżu. Powrót nie obył się bez niespodzianek ORP Błyskawica uderzył dziobem w nabrzeże. Ma lekko zdeformowaną dziobnicę i otarcia farby, którą właśnie został pomalowany w Stoczni Wojennej. Nie przeszkodzi to w jego udostępnieniu podczas finału WOŚP. Będzie to jedyna taka okazja w najbliższym czasie. Od października 2023 roku na nobliwej damie polskiej marynarki trwa remont. Zakończy się w kwietniu. 📢 Zaczarowany świąteczny dom w Damnicy. A zaczęło się od… choinki wyrzuconej za okno Zaczarowany świąteczny dom Kazimierza Michonia z Damnicy to prawdziwe cudo. Rokrocznie posesja zamienia się w bajeczny ogród świateł. Docenili to mieszkańcy gminy i całego regionu, którzy głosowali w plebiscycie „Świeć się z Energą” na najpiękniej oświetlone wsie i miasta. Tysiącami głosów Zaczarowany Świąteczny Dom wygrał, tym samym zdobywając nagrodę specjalną.

📢 Tego nikt się nie spodziewał. Taką kwotę zebrano podczas XVIII Balu Charytatywnego dla podopiecznych DPS (ZDJĘCIA) Tego nikt się nie spodziewał. Przyjaciele Domu Pomocy Społecznej w Machowinku okazali się bardzo hojni. Udało się zebrać olbrzymią kwotę, która zostanie przeznaczona na rehabilitację oraz letni wypoczynek podopiecznych.

📢 Góry śmieci i wszechobecny smród. Nałogowe zbieractwo sąsiadki sporym problemem dla mieszkańców słupskiego bloku. Czują się bezradni Z niecodziennym problemem zmagają się mieszkańcy bloku przy ulicy Koszalińskiej w Słupsku. Skarżą się, że ich sąsiadka cierpi na nałogowe zbieractwo, a jej lokum po sufit wypełniają śmieci. „Smród ciągnie się po całej klatce. Tak nie da się żyć” - mieszkańcy czują się bezradni. Boją się o swoje życie i zdrowie. 📢 Studniówki 2024. Bal uczniów słupskiego "Drzewniaka" [ZDJĘCIA] W czwartek uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku bawili się na uroczystym balu studniówkowym. Impreza odbyła się w restauracji Aureus.

📢 Najpiękniejsze kreacje studniówkowe. Co jest modne w tym roku? Zobacz! [ZDJĘCIA] Studniówka to pierwsza poważna impreza młodego człowieka. Tak samo ważny jest odpowiedni dobór kreacji studniówkowej. Zobacz, jaka moda panuje wśród tegorocznych maturzystek. Jakie suknie wybierały na bal w 2024 roku?

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 Cztery aresztowania za bójkę z maczetami i siekierą w centrum Słupska Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce oraz pobicie niebezpiecznymi przedmiotami, do których doszło 3 stycznia na ulicy Filmowej w Słupsku. Dodatkowo prokuratura zarzuca aresztowanym działanie chuligańskie.

📢 Studniówki 2024. Uczniowie I LO w Słupsku bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Jedną z pierwszych tegorocznych studniówek w Słupsku mają dziś (piątek 12.01) uczniowie ze słupskiego 2 LO w restauracji Aureus. Zobaczcie galerię zdjęć. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Pamiętasz PRL i lata 90.? Te rzeczy kojarzą nam się z młodością i dzieciństwem (zdjęcia) 09.01.2024 To były czasy. Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres przełomu PRL i lat 90. ubiegłego stulecia to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Każdy kto miał wówczas kilka lat wspomina ten okres z nostalgią i tęsknotą. Wówczas w sklepach brakowało wielu rzeczy do których dziś dostęp mamy w zasadzie nieograniczony to jednak samo wspomnienie tamtego okresu budzi w nas tęsknotę.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2024 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 09.01.2024 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 08.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 08.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA] Sezon na morsowanie w zimnym Bałtyku w pełni. Podobnie było w niedzielę. "Morsy w Ustce" to grupa zrzeszająca osoby, które spotykają się co tydzień, aby zażyć rześkiej kąpieli. Nie brakował również miłośników nadmorskich spacerów.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Studniówka słupskiego "Ekonomika". Zobacz zdjęcia z balu W sobotę (14 stycznia) w Pałacu Aureus odbył się bal studniówkowy uczniów słupskiego "Ekonomika". Zobacz fotorelację. 📢 Studniówka ZSOiT w Miastku. Podziękowania, polonez i kreacji szał (ZDJĘCIA,WIDEO) W piątek (13.01.2023 r. ) w restauracji Trzy Korony w Bobolicach zorganizowano studiówkę maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku (liceum i technika).

📢 Strefa Imprez. Koncert zespołu CamaSutra w klubie Wiking [zdjęcia] Piątkowy wieczór w rytmie disco polo. 13 kwietnia w klubie Wiking Reaktywacja wystąpił zespół CamaSutra.