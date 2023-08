Przegląd prasy 31.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście!”?

📢 Prezenterka piłkarska BBC protestuje przeciwko narzucaniu kobietom staników. Gdy pojawiła się na wizji radykalnie wzroła oglądalność piłki Prezenterka piłkarska brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC, Emma Louise Jones, wyrobiła sobie wielką sławę w branży. Gdy pojawiła się na wizji w BBC radykalnie wzrosła oglądalność futbolu w kanale. Znając swoją największą wartość sprzeciwia się narzucaniu kobietom staników.

📢 Słupsk za 80 milionów złotych uzbroi strefę przemysłową w zachodniej części miasta. Powstanie miejsce dla kilkudziesięciu firm [ZDJĘCIA] Blisko 80 milionów złotych przeznaczy Słupsk na uzbrojenie stu hektarów terenu pod inwestycje. To możliwe dzięki dofinansowaniu z programu Polski Ład. Ratusz liczy, że do miasta uda się przyciągnąć przedsiębiorców z Polski i zagranicy.

Prasówka 31.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dużo kontrowersji i pytań wokół pożyczki dla MZK. Siedmiu radych nie zgodziło się, 13 było za Godzinna dyskusja poprzedziła głosowanie radnych miejskich w Słupsku nad uchwałą o przekazaniu 4 mln 112 tys. zł miejskiej spółce MZK na zapłacenie VAT za zakup ośmiu elektrycznych autobusów. Ostatecznie radni większością głosów zgodzili się.

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 30.08.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź obowiązkowo!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 30.08.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 30.08.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 30.08.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 30.08.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 31.08.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 30.08.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Pierwszy Bajeczny Bal w Naszym Magicznym Zamku [ZDJĘCIA] Bal okazał się być iście bajeczny, jako że wszystkim humorki dopisywały, aż trudno się było rozstać z gośćmi i zakończyć pląsy. Spotkanie prowadziła Królewna Śnieżka z asystą Pocahontas i Błękitnej Wróżki. Wszystkich obecnych witały Zamkowe Królewny i Wróżki. 📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX.

📢 322 lata temu w Słupsku stracono Trinę Papisten. Tak na Pomorzu rozprawiano się kiedyś z kobietami osądzonymi o czary Trinę Papisten przed wiekami osądzono o uprawianie magii. Najpierw więziono ją w słupskiej Baszcie Czarownic, a później spalono na stosie. Dziś, 30 sierpnia, mijają 322 lata od tamtych wydarzeń. Z rzekomymi czarownicami rozprawiano się niegdyś całym Pomorzu.

📢 Policja poszukuje zaginionej 14-letniej Oliwii Skalskiej z Charnowa Policjanci z Komisariatu Policji w Ustce poszukują 14-letniej Oliwii Skalskiej. Nastolatka wyszła 29 sierpnia ze swojego miejsca zamieszkania w Charnowie (gm. Ustka) i do chwili obecnej nie skontaktowała się z rodziną. 📢 Odszedł do innego świata Ryszard Wrzesiński („Diabeł”), artysta, muzyk, „kapelusznik” Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Ryszarda Wrzesińskiego, którego doskonale znało starsze pokolenie słupszczan. Zmarł 29 sierpnia 2023 roku. Miał niespełna 77 lat

📢 Andrzej Duda w Szczecinie na obchodach 43. rocznicy porozumień sierpniowych Mijają 43 lata od podpisania w Szczecinie pierwszych w Polsce porozumień sierpniowych. O godz. 12 przed bramą główną Stoczni Szczecińskiej rozpoczęły się uroczystości, w których udział brał prezydent RP Andrzej Duda.

📢 Buty jesienne modne w sezonie 2023. Krzan i Woźniak-Starak sięgnęły po model, który kiedyś kojarzył się z kiczem, teraz to hit Buty na jesień powinny być nie tylko modne, ale też praktyczne i wygodne. Iza Krzan, Agnieszka Woźniak-Starak oraz wiele innych celebrytek wybrało model kiedyś wzbudzający niemałe kontrowersje, a dziś zyskujący na popularności. Podpowiadamy, jak go nosić, a także, po jakie jeszcze jesienne buty gwiazdy sięgają już teraz. Zobacz, gdzie i w jakiej cenie można kupić podobne. 📢 Tak mieszka Marzena Rogalska. Zobacz wyjątkowy dom dziennikarki. Różowe SPA, granatowa kuchnia i modna tapeta – oto zdjęcia Marzena Rogalska to lubiana dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz autorka książek. Prezenterka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć kadry z jej przytulnego mieszkania. Zobacz, jak żyje na co dzień Marzena Rogalska i jak stylowo urządziła mieszkanie w sercu miasta.

📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają we wrześniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy we wrześniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur we wrześniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na wrzesień 2023. 📢 Niebieski Księżyc – kiedy wypada druga pełnia w sierpniu? Czy fazy księżyca mają wpływ na nasze zdrowie? Poznaj fakty i mity Przed nami kolejna Pełnia Księżyca w tym miesiącu! Niebieski Księżyc niebawem pojawi się na niebie. Czy będzie miał wpływ na nasze samopoczucie? Czy rzeczywiście Srebrny Glob może na nas oddziaływać? Poznaj popularne mity i sprawdzone fakty związane z wpływem faz Księżyca na nasze zdrowie i psychikę. Sprawdź, co oznacza termin Blue Moon.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 30.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych. 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 30.08.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 30.08.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 30.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Ludzkie kości pod kościołem w Słupsku, a koparka kopie dalej Podczas prac budowlanych pod kościołem Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku odnaleziono ludzkie kości. Zdaniem historyka mogą pochodzić sprzed 700 lat. Jego zdaniem prace powinny wstrzymane, bo mogą tam być także inne cenne znaleziska. Inwestycja jednak prowadzona jest nadal. Inwestor zapewnia, że pod czujnym okiem archeolog. 📢 43 lata temu komuniści ugięli kark przed robotnikami W środę 30 sierpnia w Szczecinie z udziałem prezydenta Polski Andrzeja Dudy odbędą się uroczyste obchody 43 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. 📢 23-latek podpalił auto w centrum Słupska, kolejne ukradł, spowodował kolizję i uciekł. Trafił do aresztu Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 23-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież samochodu, kradzieże z włamaniem i podpalenie samochodu. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Do zdarzeń doszło w nocy z czwartku na piątek (24-25 sierpnia).

📢 Wysyp grzybów w lasach – rekordowe ilości kani, borowików, kurek i maślaków. Gdzie ich szukać? Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 49-latek zatrzymany za znęcanie się nad zwierzętami. Miał zakopać żywcem trzy szczeniaki, jeden nie przeżył Policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę z powiatu nowodworskiego, który zakopał żywcem trzy szczeniaki. Mężczyźnie grożą trzy lata więzienia. 📢 300 plus może nie wystarczyć na wyprawkę. Jak Polacy zarabiają na szkolne wyprawki? Istnieje kilka sposobów finansowania Już niebawem rozpocznie się nowy rok szkolny 2023/2024. Ostatnie tygodnie sierpnia rodzice poświęcają na zakup szkolnych wyprawek. Polacy wiedzą już, że 300 plus z programu „Dobry Start” może nie wystarczyć na wszystkie niezbędne akcesoria. „W tym roku 50 proc. rodziców spodziewa się wydać na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł. Co trzeci przeznaczy na ten cel nieco więcej: od 501 do 700 złotych, a ponad 20 proc. liczy się z kosztem przekraczającym 700 zł” – pisze Maciej Badowski w Strefie Biznesu. Jak rodzice radzą sobie z tym problemem? Istnieje kilka sposobów.

📢 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o bezpłatnych lekach dla dzieci do lat 18 i dla seniorów powyżej 65 lat Prezydent Andrzej Duda, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, podpisał we wtorek ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat.

📢 Łeba: Ukrył samochód elektryczny pod namiotem i ładował z ryczałtowego przyłącza. Wyleciał z kempingu, zemścił się opinią w sieci Biwakujący na jednym z łebskich kempingów wymyślił, jak oszczędzić na ładowaniu swojej tesli. Samochód wstawił do... namiotu i podpiął do przyłącza, za które płaci się na polu kempingowym ryczałtem. Jest to zabronione regulaminem kempingu, który do tego oferuje przyłącza do ładowania „elektryków”. Nie mieszczące się w namiocie, wystające auto szybko zostało zauważone przez pracowników pola, rodzina biwakowiczów – wyrzucona. Zemścili się negatywną opinia w internecie, stwierdzając, że pracownicy zaglądają do namiotów pod nieobecność biwakujących.

📢 Prognoza pogody. Ostrzeżenie przed burzami z gradem na Pomorzu! Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydał we wtorek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niebezpieczne zjawiska mogą występować od godziny 15:00 na obszarze 19 powiatów. 📢 SI pokazała bohaterów słynnego anime Dragon Ball Z w realistycznym wydaniu. Taka ekranizacja byłaby spełnionym marzeniem Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto. 📢 PKS Bytów będzie woził mieszkańców gminy Rzeczenica Gmina Rzeczenica podpisała umowę na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich z bytowskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej. To pokłosie wypowiedzenia poprzedniej umowy przez Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie. Spółka z Bytowa będzie nowym przewoźnikiem.

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2023. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami !

📢 Wybory klubowej Miss Łeby. Zobacz zdjęcia z klubu Euphoria W nadmorskim klubie Euphoria odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację. 📢 Tak kiedyś wyglądała codzienność uczniów! Oto archiwalne szkolne zdjęcia z XX wieku Do końca wakacji nie zostało za wiele dni. Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, a uczniowie wypełnią klasy i korytarze w budynkach. Jak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość? Czy sporo się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach? Prezentujemy stare zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Policjantka z Kobylnicy wracała ze służby. Pomogła poszkodowanym w wypadku O tym, że policjantem jest się również poza służbą doskonale wie post. Amanda Zielonka, która kilka tygodni temu ukończyła kurs podstawowy w Szkole Policji w Słupsku i rozpoczęła służbę w Posterunku Policji w Kobylnicy. Funkcjonariuszka będąc w czasie wolnym od służby była świadkiem groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, do którego doszło na drodze krajowej nr 6. Policjantka sprawnie zabezpieczyła miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu swoich kolegów z patrolu i udzielała pomocy medycznej osobom poszkodowanym przed przybyciem ratowników.

📢 Szokujące wpisy urzędniczki słupskiego ratusza. Pluje jadem na PiS „Do roboty nieroby PiSowskie, a nie tańczyć z zakonnikami”, „ku*y pisowskie”, „minister pajac, premier tuman” - tak w mediach społecznościowych rzecznik prasowa prezydent Słupska daje upust swoim emocjom, które w jej wypadku są synonimem poglądów politycznych. Monika Rapacewicz używa wprawdzie pseudonimu, ale firmuje wpisy swoim zdjęciem. Radna PiS jest zbulwersowana i oczekuje konkretnych decyzji od prezydent Słupska. Rzeczniczka komentarzy się nie wypiera, podkreśla, że ma prawo do „wyrażania własnych poglądów.”

📢 Obierz kierunek na rzemieślniczy kebab. Nowy lokal na gastronomicznej mapie Słupska Jest tani, sycący, a w dodatku dostępny niemal na każdym kroku. Kebab to król polskiego street foodu. Ale czy na gastronomicznej mapie Słupska są miejsca, gdzie serwowany jest z mięsem własnego wyrobu i świeżymi warzywami? To w dzisiejszych czasach rzadkość, ale okazuje się, że tak. Na przeciw oczekiwaniom prawdziwych smakoszów kebaba wychodzi nowo otwarty Kierunek Kebab. 📢 Powrócisz tu… Czyli sentymentalny powrót w Tatry dla par 60+ Jesień to idealna pora na odwiedziny Podhala i gór. Łagodniejsza pogoda, barwne krajobrazy i brak tłumów to najmocniejsze zalety jesiennych wyjazdów w Tatry. Dla seniorów taki wypad może być także okazją do powspominania dawnych lat. Wędrując szlakami, które kiedyś przemierzali jako młodzi ludzie, mogą przenieść się z powrotem do chwil wypełnionych emocjami, energią i zapałem do odkrywania. Malownicze widoki, górskie szczyty i krystaliczne jeziora wciąż namawiają do wędrówek i nostalgicznego spojrzenia w przeszłość.

📢 Budynek słupskiego starostwa obchodził swoje 120 urodziny. Koncert Patrycji Markowskiej na finał imprezy [ZDJĘCIA] W niedzielę, 27 sierpnia odbyła się huczna imprezę z okazji 120-lecia budynku słupskiego starostwa. Wieczorną atrakcją był koncert Patrycji Markowskiej.

📢 IV liga. Niesamowite emocje w Słupsku. Gryf Słupsk - Pogoń Lębork 2:1 [zdjęcia, skrót meczu] W hicie piątej kolejki pomorskiej IV ligi Gryf Słupsk pokonał na własnym stadionie Pogoń Lębork 2:1. Gol dający zwycięstwo padł w ostatniej akcji spotkania! 📢 Dożynki w gminie Kępice. Podziękowania za plony, a potem wesoła zabawa [zdjęcia] W sobotę w Żelicach odbyły się Dożynki Gminy Kępice. Były konkursy, zabawy oraz tradycyjne chleby dożynkowe, które podzielono pomiędzy uczestnikami dożynek. Po części oficjalnej rozpoczęły się konkursy sołeckie i wspólna zabawa.

📢 Charlotta MTB Bike Adventure w Ustce. Ponad 70 kolarzy na starcie wyścigu przełajowego (zdjęcia) W sobotę w Ustce odbyła się IV edycja Charlotta MTB Bike Adventure. Ponad 70 zawodników ruszyło na 20 kilometrową, malowniczo położoną trasę wiodącą z Ustki do Poddąbia i z powrotem. Trasa, oprócz walorów widokowych była także, co podkreślali uczestnicy, bardzo trudna technicznie i wymagająca. Najszybszym zawodnikiem okazał się Piotr Rzeszutek (Lew Lębork). 📢 Kolizja na ulicy Kołłątaja w Słupsku. Sprawca ukarany wysokim mandatem Do kolizji doszło wczoraj, 25 sierpnia, późnym wieczorem, na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja i Wolności w Słupsku. Kierujący volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa. 📢 Te domy zlicytuje komornik. Można je kupić za część ich wartości. Zobacz domy do kupienia od komornika z całej Polski (zdjęcia) 26.08.23 Oto domy, które w najbliższych terminach zostaną zlicytowane przez komornika. Planujesz zakup nieruchomości? Warto rozważyć możliwość kupna domu z działką na licytacji komorniczej. Takie domy najczęściej nabyć można za ułamek ich realnej wartości. Zobacz jakie domy będą licytowane w najbliższej przyszłości na licytacjach komorniczych w całej Polsce.

📢 14-emerytura. Wiemy jakie kwoty i kiedy zostaną wypłacone. Zobacz daty wypłat i wartości netto czternastej emerytury w 2023 roku 26.08.23 Czternasta emerytura to pomysł rządzących aby ulżyć osobom starszym w codziennym życiu. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Co trzeba zrobić aby dostać dodatkowe świadczenie? Zobacz kiedy zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów - znamy daty wypłat i wysokość przelewów. Sprawdź tabelę emerytur i wysokość czternastki w 2023 roku. 📢 Equinor i Polenergia zapraszają na dożynki do Swołowa Dużą dawkę wiedzy i dobrej zabawy podczas Święta Plonów Gminy Słupsk zapowiadają firmy, które budują morskie farmy wiatrowe Bałtyk. Stoisko Equinor i Polenergii będzie jedną z atrakcji dożynkowego festynu odbywającego się 2 września w Swołowie. Inwestorzy już na stałe goszczą w życiu lokalnych społeczności regionu słupskiego.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani !!! Te osoby prowadziły auta pod wpływem alkoholu. Znasz ich? (zdjęcia, listy gończe) 25.08.23 Pomorska policja publikuje nową listę osób poszukiwanych z powodu złamania art. 178a kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na podstawie tego artykułu KK policja z pomorza poszukuje ponad 100 kierowców - głównie z regionu słupskiego, bytowskiego i trójmiasta. Kogo poszukuje policja? Zobacz listy gończe i zdjęcia osób poszukiwanych za jazdę pod wpływem alkoholu w naszej galerii. 📢 Sława Ukrajini! Dzień Niepodległości Ukrainy w Bytowie (WIDEO) Łzy wzruszenia towarzyszyły Dniu Niepodległości Ukrainy obchodzonym wczoraj na bytowskim rynku. Spontaniczne spotkanie zgromadziło wielu Ukraińców, którzy schronienie znaleźli w Bytowie. Uchodźcy zaaklimatyzowali się już w mieście na Kaszubach. Bytów to ich drugi dom.

📢 Ważna informacja dla klientów sklepów Lidl, Biedronka i innych marketów. Te produkty pilnie wycofują ze sklepowych półek 24.08.23 Ważna wiadomość dla klientów największych sieci sklepów w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zaktualizowaną listę produktów, które muszą zostać natychmiast wycofane ze sklepowych półek. Chodzi o popularne artykuły spożywcze, które mogą zaszkodzić zdrowiu i życiu. Przed ich konsumpcją ostrzega Sanepid. O jakie produkty chodzi? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 23.08.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Strefa imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Za nami koncert Kubańczyka. Zagrał również DJ Hazel.

📢 Sezon wczasowy w Ustce 50 lat temu. Sprawdź jak wypoczywano latem w okresie PRL-u [ZDJĘCIA] Ustka 50 lat temu. Archiwalnymi fotografiami, z których wiele publikujemy, przypominamy Ustkę w latach 1972 i 1973 podczas sezonu wczasowego nad morzem.

📢 Kaszubi pod Wiedniem. Odsiecz w Brzeźnie Szlacheckim (WIDEO) Uroczystości rocznicowe Odsieczy Wiedeńskiej w Brzeźnie Szlacheckim obchodzone są na pamiątkę wspólnego udziału oddziału chłopów kaszubskich pod dowództwem Teodora Andrzeja Grabowskiego z wojskami króla Jana III Sobieskiego w bitwie przeciwko Turkom pod Wiedniem. To wyjątkowa inscenizacja. 📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku [ZDJĘCIA] Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Te bajki oglądali wszyscy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Jest pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku. Powstanie w ciągu dwóch lat W ciągu dwóch lat Stary Rynek w Słupsku zmieni się nie do poznania. Zniknie uciążliwy żwirek oraz samochody parkujące dookoła. Pojawią się ogródki gastronomiczne. Jest już pozwolenie na przebudowę Starego Rynku w Słupsku.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 13.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 10.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Bёtowsczi Chillout. VTB Vag Team Bytów i piękne auta (WIDEO) Miłośnicy tuningów zjechali na bytowski rynek. Och! Było na czym oko zawiesić. Stowarzyszenie VTB Vag Team Bytów po raz pierwszy w Bytowie zorganizowało Bёtowsczi Chillout. I był chillout. 📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Rusza konkurs fotograficzny „Mój Bałtyk na fotografiach". Prześlij zdjęcie, czekają nagrody! Jesteś mieszkańcem Pomorza i lubisz fotografować polskie morze? Zgłoś swoje zdjęcia do konkursu fotograficznego „Mój Bałtyk na fotografiach” prowadzonego przez Dziennik Bałtycki. Do wygrania gotówka!

📢 Tej biżuterii z PRL szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Płacą tysiące złotych za pierścionki, perły i brosze (zdjęcia) 02.03.23 Biżuteria, z resztą jak wszystko, podlegała modzie. Ta z okresu PRL była specyficzna - z jednej strony toporna i masywna jak wszystko co było wówczas produkowane a z drugiej strony posiadała swój charakter i była na swój sposób wyjątkowa. Gdy czasu Polski Ludowej odeszły na zasłużone miejsce, razem z nią odeszły pierścionki po babci czy cioci i zastąpiły ją nowe rzeczy. Dziś moda na przedmioty z okresu PRL wraca i nie inaczej jest z biżuterią z dawnych lat. Na zlotach kolekcjonerów, aukcjach czy w Internecie jubilerzy płacą za biżuterię z PRL po kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Powiatowo-gminne dożynki w Tuchomiu. Przemarsz z traktorami i orkiestrą na czele (ZDJĘCIA) W Tuchomiu odbyło się powiatowo-gminne święto plonów. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała dożynkom. 📢 Dzień Taksówkarza 2022. Zobacz najśmieszniejsze MEMY o kierowcach taksówek [30.08.2022] Dzień Taksówkarza przypada na dzień 30 sierpnia. Internauci korzystając z okazji stworzyli zabawne memy, które z pewnością wywołają uśmiech na waszej twarzy.

📢 Charlotta MTB Bike Adventure. Rywalizacja, wysoka temperatura i piękne widoki [ZDJĘCIA] W sobotę (27 sierpnia) odbyła się trzecia edycja Charlotta MTB Bike Adventure. Trasa wyścigu prowadziła po terenach miasta Ustka i Gminy Ustka. Najszybszy uczestnik pokonał trasę w 0:40:05 minut. Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Nie jedz tego! Biedronka, Lidl i IKEA usuwa żywność z toksyczną substancją. Najnowsze ostrzeżenie GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega klientów przed spożywaniem produktów, które są skażone, a trafiły do sprzedaży w sklepach IKEA, Lidl, Auchan, Biedronka, Netto, Auchan i Żabka. Są zanieczyszczone chemicznie i bakteriologicznie, a nawet drobinami szkła! GIS wydał najnowsze ostrzeżenie publiczne, gdy zbadał próbki słodyczy, kiełbas, wędlin, mięsa i jajek. Wynik jest zatrważający. Żywność trzeba usunąć i zutylizować, bo zagraża zdrowiu, a nawet życiu! Zobacz najnowszą listę zakwestionowanych produktów. Sieci handlowe usuwają teraz całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. Sprawdź, które produkty muszą być wycofane. To głównie słodycze, żywność, napoje i używki. Zobacz listę.

📢 Inscenizacja Powstania Warszawskiego (więcej zdjęć) Punktualni o godzinie 17 rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Po raz kolejny w Słupsku odbyła się inscenizacja. Dziesiątki aktorów w strojach z epoki, czołg oraz walki powstańców z niemieckimi żołnierzami mogli zobaczyć słupszczanie na ulicy Partyzantów gdzie w tym roku zdecydowali się przenieść swoją inscenizację organizatorzy, Zapraszamy do galerii zdjęć. 📢 Tragedia w Ustce. W morzu utonęli dwaj mężczyźni [zdjęcia] Tragiczny wypadek w Ustce, w morzu utopiły się dwie osoby. Do zdarzenia doszło na wysokości zajazdu Dajana. W akcji ratunkowej brali udział między innymi ratownicy SAR. Na miejscu wypadku pracuje prokurator.

