Przegląd prasy (31.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Rok 2023 był rekordowy pod względem inwestycji w Słupsku. Zarówno jeśli patrzeć na ich liczbę, jak i wydane pieniądze. To nie tylko nowy dworzec autobusowy w mieście, zbiorniki retencyjne, ale także nowe bloki komunalne, kilkanaście ulic, ronda, czy tereny zielone. I co, ważne miasto powiększyło się o 22 procent. Choć apetyty były większe.

📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Ustka nie wygra z bobrami. Nad Młynówką padły kolejne drzewa Kolejna interwencja w lesie za Ośrodkiem Sportu i Rozwoju w Ustce. Tym razem strażacy usuwali szkody wyrządzone nie przez wichurę, lecz przez stałych mieszkańców tej okolicy. Bobry do tego stopnia podgryzają drzewa, że na spacerze trzeba mieć się na baczności.

Prasówka 31.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądała zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Wypadek koło Karlina. Auto wypadło z drogi i dachowało [ZDJĘCIA] Do wypadku na drodze wojewódzkiej nr 112 w miejscowości Kozia Góra w gminie Karlino doszło w sobotę popołudniu. 📢 Te przedmioty z PRL kupowaliśmy w Baltonie i Pewexach. Słodycze, zabawki czy alkohole dostępne były tylko dla wybranych (zdjęcia) Czasy PRL to dla wielu z nas czasy wczesnej młodości. Mimo, że był to ciężki okres w najnowszej historii Polski to wspominamy go z rozrzewnieniem. Wielu z nas doskonale pamięta, puste sklepowe półki a dobra luksusowe dostępne jedynie w takich sklepach jak Baltona czy Pewex. Co najczęściej kupowali Polacy za dewizy lub bony? Pamiętacie kultowe przedmioty jakie kupowaliśmy w Pewexach i Baltonach w PRL? Zobaczcie alkohole, zabawki i słodycze które wówczas były rozchwytywane.

📢 Sylwester miejski 2023/2024: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Władze niektórych miejscowości zrezygnowały z organizacji noworocznej imprezy – nie oznacza to jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok. 📢 W gminie Kępice jest coraz więcej wyremontowanych dróg W gminie Kępice właśnie kończy się przebudowa odcinka drogi powiatowej na odcinku od Darnowa do granicy powiatu. Niedawno oddano do użytku drogę pomiędzy Biesowiczkami a Lipnikiem. Wkrótce sprzęt budowalny wjedzie na kolejne drogi w tej gminie. 📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach przez AI Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Niebezpieczne produkty w sklepach w styczniu 2024! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. Uwaga, są NOWE produkty! Niebezpieczne produkty spożywcze w styczniu 2024 r. GIS wycofał ze sklepów część tych produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 To NAJPIĘKNIEJSZE kobiety Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Dodatkowe pieniądze od ZUS. Niewiele osób wie, jak złożyć wniosek i sięgnąć po bonus finansowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom uprawnionym wiele różnych świadczeń. Niewiele osób wie jednak o rencie szkoleniowej. Świadczy o tym mała liczba wniosków o jej przyznanie. Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową i jak długo można na niej przebywać? Z czym ściśle związane jest pobieranie renty szkoleniowej i na jakie pieniądze można liczyć?

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu! Sprawdź listę sprzętów, które masz w domu i podlicz je z kalkulatorem prądu. Zdziwisz się! Uruchom kalkulator zużycia prądu i sprawdź, co powiększa twój domowy rachunek za energię. Oto lista urządzeń, które zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Kępicach Komisariat Policji w Kępicach otrzymał nowy radiowóz. Zakup pojazdu współfinansował m.in. samorząd Gminy Kępice. 📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich wspaniałe historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu wielu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda. 📢 Ruszyła wypłata 800 plus. Pierwsze świadczenia już na kontach rodziców ZUS rozpoczął wypłatę świadczenia 800 plus. - Pierwsze świadczenia wychowawcze w wysokości 800 zł zostały wypłacone na rachunki bankowe i trafiły do rodziców - poinformowała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Jak dodała, kolejne przelewy zostaną zrealizowane 3 i 4 stycznia.

📢 Zalane garaże przy ul. Zaborowskiej. Woda nie spływa do zbiornika retencyjnego Ogromny zbiornik retencyjny przy ul. Zaborowskiej ma zbierać nadmiar wody, aby zapobiegać zalaniom miasta. Tymczasem podczas ostatnich ulew woda utworzyła ogromne bajoro... obok zbiornika zamiast spłynąć do niego. Wykonawca zrobił odprowadzenie, ale... w stronę garaży. Efekt? Garaże zalane, mieszkańcy klną na czym świat stoi. Ich zdaniem, ktoś tu "spartolił robotę". Co na to ZIM?

📢 Najbardziej pożądane zawody w 2024 roku. Tu najłatwiej znajdziesz dobrze płatną pracę Eksperci rynku pracy nie ukrywają tego, że idą zmiany. Rok 2024 zapowiada się ekscytująco. Dla niektórych. 📢 Pierwsi turyści dotarli nad morze świętować sylwestra. Akcja ratunkowa służb. Mężczyzna pod wpływem alkoholu w kanale portowym w Łebie W późnych godzinach nocnych służby ratunkowe odebrały sygnał o mężczyźnie, który wpadł do kanału portowego w Łebie. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji MSPiR SAR, straży pożarnej, policji i strażaków ochotników z OSP Łeba, pijanego turystę udało bezpiecznie podjąć się z wody i przekazać zespołowi ratownictwa medycznego.

📢 Życzenia Noworoczne 2024. Wierszyki, życzenia na Nowy Rok i piękne kartki gotowe do wysłania Życzenia noworoczne to już tradycja. Życzenia na Nowy Rok 2024 w dzisiejszych czasach łatwiej wysłać, bo nie trzeba się ograniczać do kartek pocztowych. Sprawdźcie zestaw gotowych do wysłania życzeń i pięknych kartek na sylwestra i Nowy Rok, które możecie pobrać i wysłać. 📢 Jak urządzić małe mieszkanie w bloku? Nowoczesny projekt małego metrażu. Zobacz, jak modnie zaprojektować 36 metrów – galeria zdjęć Małe mieszkanie można urządzić modnie, funkcjonalnie i z klasą. Udowodniła to architektka Anna Łuksza, która zaprojektowała wyjątkową przestrzeń do życia. Zobacz nowoczesny projekt 36-metrowego lokum urządzonego dla osoby młodej, która rozpoczyna samodzielne dorosłe życie. Oto pomysł na kobiecą przestrzeń, która jest subtelna i delikatna, a równocześnie pełna energii i siły twórczej.

📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami.

📢 Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz: Podjąłem decyzję o likwidacji regionalnych rozgłośni Polskiego Radia Minister kultury i dziedzictwa narodowego poinformował, że podjął decyzję o likwidacji regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Ma to być kontynuacja rozpoczętego w środę procesu likwidacyjnego spółek zarządzających mediami publicznymi. 📢 Te osoby nie dostaną podwyżki w 2024 r. Sprawdź, czy nie należysz do pracowników zatrudnionych w tych zawodach Wysokie zarobki - kto nie marzy o tym, żeby dobrze zarabiać? Od 1 stycznia 2024 pewne zawody i osoby w nich zatrudnione mają dostawać wyższe wynagrodzenia. Podwyżki płac dla nauczycieli i podwyżki mundurowych zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej. Jednak nie każdy dostanie podwyżkę. Kto nie będzie mógł liczyć na lepsze pieniądze? Wzrost wynagrodzeń jest przewidziany tylko dla pewnych pracowników.

📢 W Ustce ogromny konar wisiał nad dachem Polomarketu Choć mocno już nie wieje, Ustka wciąż walczy ze skutkami wichury. W piątek strażacy usuwali konar z dachu sklepu Polomarket przy ulicy Krótkiej, a ze względów bezpieczeństwa ścięli całe drzewo, które groziło przewróceniem się na budynek. 📢 PKS Słupsk zawiezie pasażerów do Łeby i Czarnej Dąbrówki. Dobre informacje dla pasażerów PKS Słupsk po wielu latach znów zawiezie pasażerów do Łeby. To dobra informacja dla mieszkańców regionu. Kolejną jest połączenie do Czarnej Dąbrówki. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych. 📢 Rewolucyjne funkcje wkrótce w mObywatelu. Jak aplikacja ułatwi nam życie? Nowy minister zapowiada długo oczekiwane nowości Aplikacja mObywatel rozwijana jest przez Ministerstwo Cyfryzacji, które niedawno zostało objęte przez nowego ministra. Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że planuje umieścić w apce kilka długo oczekiwanych funkcji, które mogłyby znacznie ułatwić życie wielu Polakom. Wśród nich ma być m.in. rejestracja samochodu czy umawianie wizyt u lekarza.

📢 Znęcał się nad matką i złamał jej kręgosłup. Słupszczanin stanie przed sądem Do Sądu Okręgowego w Słupsku trafił akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu Sławomirowi T. Prokuratura Rejonowa w Słupsku zarzuca mu fizyczne i psychiczne znęcanie się nad matką oraz spowodowanie u niej ciężkich, zagrażających życiu obrażeń. Kobieta przeszła gehennę. Do dzisiaj jest sparaliżowana. 📢 Uczniowie naprawdę to napisali! To prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 To odliczysz od podatku w 2023 roku. Sprawdź co odliczysz po raz pierwszy i ile zyskasz! 29.12.2023 Te rzeczy można odliczyć od podatku w 2023 roku. Wielkimi krokami przychodzi czas, kiedy musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Każdy płatnik będzie musiał dokonać rozliczenia od 15 lutego. Warto zapoznać się z najnowszymi ulgami podatkowymi, aby nie być zmuszony do dopłaty. Sprawdź, co możesz odliczyć od podatku po raz pierwszy w 2023 roku! 📢 Najsłynniejszy film z otwierania szampana jest z Kielc! Przed sylwestrem warto obejrzeć zabawny "instruktaż". Zobacz film i zdjęcia Nie ma chyba osoby, która choć raz nie obejrzałaby słynnego filmu z otwierania szampana. Jest rok 1997, a przy stole siedzi zwyczajna, polska rodzina. Najpierw butelkę z szampanem próbuje otworzyć syn, ale ta ani drgnie. Zaczyna pomagać mu ojciec i po chwili piana idzie w górę zalewając pokój. Filmik stał się w sieci viralem i ma miliony wyświetleń. Okazuje się, że rodzina ta mieszka w… Kielcach. Na chwilę przed sylwestrem przypominamy, jak doszło do słynnego wydarzenia sprzed lat.

📢 Od 1 stycznia 2024 r. całkowity zakaz sprzedaży energetyków dla młodzieży i dzieci. Ekspert wyjaśnia, dlaczego są niebezpieczne dla zdrowia Od 1 stycznia 2024 r. w życie wchodzą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem kofeiny na terenie szkół oraz innych jednostek systemu oświaty, a także zakaz dystrybucji ich w automatach. Oznacza to, że osoby poniżej 18. roku życia nie będą mogły już nigdzie kupić napojów energetycznych. Nasz ekspert wyjaśnia, dlaczego są one wyjątkowo niebezpieczne dla dzieci i młodzieży.

📢 Nowoczesny radiowóz Kia Sportage zasilił flotę tuchomskich policjantów! Policjanci z Tuchomia otrzymali gwiazdkowy prezent. Nowoczesny radiowóz Kia Sportage zasilił flotę tuchomskich funkcjonariuszy. 📢 Koszykarze Czarnych Słupsk w końcu pną się w górę tabeli ligowej. Wpływ na to mają zmiany w składzie Rok 2023 zawodnicy Grupy Sierleckich Czarnych Słupsk zakończyli zwycięstwem nad koszykarzami Arki Gdynia w derbach Pomorza. Dla podopiecznych trenera Mantasa Cesnauskisa była to trzecia z rzędu wygrana, która dała im dodatni bilans gier w Orlenie Baskecie Lidze - 8-7. Można powiedzieć, że w końcu Czarni prezentują się na swoim poziomie w grupie.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska z rodziną. Zobacz luksusowy dom aktorki. Zajrzyj do ogromnej willi gwiazdy „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość". 📢 Które sklepy będą otwarte w sylwestra? Jak zmienią się godziny otwarcia sklepów w sobotę? Poznaj kalendarz niedziel handlowych 2024 Za nami już wszystkie niedziele handlowe przewidziane na 2023 rok. A które sklepy będą otwarte w sylwestra? Jak zmienią się godziny otwarcia największych sieci w piątek i sobotę? Znamy już kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku. Sprawdź, ile niedziel handlowych przewidziano na kolejny rok.

📢 Czarni Słupsk wygrali w hali w Gdyni. Koszykarze Arki postawili się w derbach Pomorza tylko w pierwszej kwarcie ZDJĘCIA Koszykarze Arki Gdynia i Czarnych Słupsk wystąpili w czwartek, 28 grudnia w ostatnim meczu w kalendarzowym roku 2023 w hali Polsat Plus Arena Gdynia. Fawory tem byli goście z zachodu województwa pomorskiego i zadanie wykonali. Wygrali pewnie 84:67. Wciąż borykający się z osłabieniem zawodnicy z Gdyni postawili swoje warunki tylko w pierwszej kwarcie derbowego spotkania.

📢 Dzieci w żłobku w Damnicy będą bardziej bezpieczne Żłobek w Damnicy wzbogacił się o zestaw ratunkowy LifeVac umożliwiający szybkie i skuteczne udrażnianie dróg oddechowych dziecka. Sprzęt bezpłatnie przekazała Fundacja PKO Banku Polskiego. 📢 Mieleńska poniemiecka "beczka" runęła do Bałtyku i zniknęła. "To koniec pewnej epoki" To koniec pewnej epoki - komentują zgodnie mieszkańcy Mielna. Podczas ostatniego sztormu runęła do wody poniemiecka "beczka", czyli stalowo - betonowa konstrukcja z 1935 roku, stojąca w morzu, około 300 metrów od brzegu. Była swoistym symbolem mieleńskich plaż.

📢 23-letni słupszczanin odpowie za zabójstwo. Akt oskarżenia trafił do sądu Prokuratura Rejonowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu Adamowi W. ze Słupska, któremu zarzuca zabójstwo z zamiarem bezpośrednim 59-letniego słupszczanina. Oskarżony zadał ofierze jeden śmiertelny cios nożem. 📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku [ZDJĘCIA] Za nami świąteczny weekend w Crystal Club w Słupsku. Imprezowiczów nie brakowało! Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach. 📢 W Ustce 23-latek był pijany i uciekał oplem przed policjantami. Zakończyło się kolizją Brawurowo zachował się 23-letni ustczanin, który wsiadł za kierownicę pijany i z zakazem prowadzenia pojazdów. Na widok policjantów, którzy zatrzymywali go do kontroli, przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Na końcu uderzył w znak drogowy, a sam zaczął uciekać pieszo. Ostatecznie zakończył na komisariacie, a przed nim perspektywa pięciu lat więzienia.

📢 Średniowieczna baszta w Słupsku z małym poślizgiem. Był postój, bo trwały poszukiwania starych cegieł Niestety, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie uda się zakończyć do końca roku rekonstrukcji średniowiecznej baszty i budynku przymurnego, które powstają koło miejskiej biblioteki, w rejonie największej kładki nad Słupią. Kilkutygodniowy przestój w pracach spowodowany był zmianą decyzji konserwator zabytków o zakupie innych cegieł.

📢 Podziel się jedzeniem po świętach. Z jadłodzielni w Słupsku korzysta mnóstwo potrzebujących Słupska Jadłodzielnia kolejny raz namawia do wsparcia potrzebujących i podzielenia się żywnością. Produkty spożywcze można zostawiać zarówno w lodówce, jak i na półkach. Przynosić można świeże jedzenie, jak i to pakowane, z wyjątkiem alkoholu, jajek i mięsa. 📢 Sztorm na Bałtyku. Zniszczenia na całym wybrzeżu. Urząd Morski w Gdyni liczy straty [ZDJĘCIA] Pracownicy Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni szacują straty, które powstały po sztormie na Bałtyku. W Ustce zniszczony został zjazd techniczny, a schody prowadzące na plażę, kończą się w powietrzu. W Lubiatowie w powiecie wejherowskim morze zabrało plażę. Z klifów na całym wybrzeżu spadały drzewa.

📢 Szopki bożonarodzeniowe w słupskich kościołach [ZDJĘCIA] Szopki bożonarodzeniowe to stary średniowieczny zwyczaj. Co roku podziwiamy przedstawienie Świętej Rodziny z nowonarodzonym Jezusem w kościołach. Zobacz, jak wglądają szopki bożonarodzeniowe w słupskich świątyniach. 📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 70. i 80. Zobacz i poczuj ten klimat! Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL. 📢 Po 165 dniach Polski Kontyngent Wojskowy Czernicki wrócił do kraju Po 165 dniach spędzonych poza macierzystym portem do Polski wróciły okręty wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego "Czernicki 2023". Od lipca 2023 roku polscy marynarze działali pod flagą NATO podczas Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1, czyli tzw. "Tarczy Przeciwminowej Europy".

📢 Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [ZDJĘCIA] Święta Bożego Narodzenia w czasach PRL-u, pomimo starań władz, były dla obywateli najważniejszymi świętami w roku. Przygotowywano się do nich starannie. Najważniejsze były zakupy produktów żywnościowych i prezentów, a ówczesnych czasach nie było to sprawą prostą. Ale jak już się udało, to atmosfera świąt była wyjątkowa. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? [21.12.23] Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Zachwycająca iluminacja w Damnicy. Tysiące świateł przyciąga widzów [ZDJĘCIA] W świątecznym okresie kilka tysięcy lampek rozbłysło na posesji pana Kazimierza Michonia z Damnicy. To już rodzinna tradycja, która jest kultywowana każdego roku. Uroczyste odpalenie światełek nastąpiło punktualnie o godzinie 17:00, a na to wydarzenie czekało kilkadziesiąt osób, nie tylko z Damnicy. Na miejscu nie mogło zabraknąć Mikołaja, smakołyków i wspólnego śpiewania kolęd. Efekt zapiera dech w piersiach!

📢 Tylko u nas. Historia kina Milenium w Słupsku. 13 lat od ostatniego seansu Początek i koniec tego największego przybytku dziesiątej muzy w Słupsku paradoksalnie łączy „Zerwany most” - film Jerzego Passendorfera, zagrany jako pierwszy i ostatni w 47-letnich dziejach kina „Milenium”. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy małych i dużych, czyli magazyn samoobsługowy dla każdego Często zastanawiamy się, gdzie przechowywać rzeczy, które są używane sporadycznie lub sezonowo i na które brakuje nam miejsca w mieszkaniu. Rozwiązaniem może być wynajem prywatnej komórki i taką możliwość zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, oferuje kompleks magazynowy BoxIN24.pl w Kobylnicy k/Słupska. 📢 Nostalgiczne lata 90. Jeśli to pamiętasz, to miałeś fajne dzieciństwo. Zobacz kultowe zabawki [ZDJĘCIA] 05.12.2023 Zapraszamy do sentymentalnej podróży. Oto lista kultowych zabawek, przedmiotów, które skradły serca wszystkich dzieci z lat 80. i 90. To były absolutne hity dla młodego pokolenia. Które z nich pamiętasz? Być może masz te przedmioty w domu!

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 24.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu? 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 146 milionów dolarów na kontach hakerów! Ale Sąd Okręgowy w Słupsku nie wydał Amerykanom „Lolka” z Kobylnicy Stany Zjednoczone Ameryki żądają ekstradycji Artura G., mieszkańca podsłupskiej Kobylnicy. Oskarżają go o przestępstwa internetowe, które wyrządziły szkody aktualnie wyceniane na 146 milionów dolarów. W USA ściganemu grozi kara do 45 lat więzienia. Jednak Sąd Okręgowy w Słupsku nie zgodził się na wydanie Polaka amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Zabrania tego Konstytucja RP, bo miejscem popełnienia przestępstw była Kobylnica. Globalna wioska.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Rozpoczął się finał wojewódzki Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Wielkie emocje w hali Gryfia w Słupsku. Grupa Sierleccy Czarni wygrała z Legią Warszawa 82:80 [ZDJĘCIA, WIDEO] W ramach trzeciej kolejki Orlen Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk podejmowała na swoim parkiecie zespół Legii Warszawa. Po bardzo wyrównanym i emocjonującym do końca meczu, lepsi okazali się Czarni, którzy wygrali 82:80.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskim klubie Euphoria w Łebie [ZDJĘCIA] Za nami półmetek wakacji. Nadmorskie kluby pękają w szwach. Zobacz nowe zdjęcia najpiękniejszych imprezowiczek z klubu Euphoria w Łebie.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Dębnica Kaszubska na starych zdjęciach. Zobacz jak kiedyś wyglądała ta miejscowość Dębnica Kaszubska to jedna z większych wsi w powiecie słupskim. Przed 1945 rokiem była to nie tylko rolnicza miejscowość, ale również ośrodek przemysłowy. Była tam nawet radiostacja.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Prezydent Andrzej Duda na poligonie w Ustce obserwował ćwiczenia Anakonda 2023 Nad głowami latały myśliwce F-16, wyrzutnie Langusty wystrzeliwały widowiskowe salwy, strzały oddawały armatohaubice Krab. To nie wojna, choć manewry wyglądały bardzo wiarygodnie. W sobotę, 13 maja, Andrzej Duda, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, obserwował wojskowe ćwiczenia Anakonda 23 na poligonie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce. Ćwiczenia są jednym z najważniejszych elementów systemu szkolenia w Wojsku Polskim.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 17.04.2023 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 25 lat od śmierci Przemka Czai. Archiwalne zdjęcia z zamieszek w Słupsku w 1998 roku Przemek Czaja i śmierć, która wstrząsnęła Polską. 10 stycznia mija 25 lat od tragicznej śmierci kibica Czarnych Słupsk. 📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami.

📢 Pomorska Góra Piachu. Atrakcja jedyna w swoim rodzaju (ZDJĘCIA) 8 milionów ton piasku, 600 metrów długości i 200 metrów szerokości na powierzchni około 30 hektarów. Wysokość 230-245 m n.p.m., (wysokość względna 66 metrów), w zależności od rodzaju pomiaru. To podstawowe dane o nietypowej atrakcji turystycznej w gminie Biały Bór (zachodniopomorskie). Mowa o Pomorskiej Górze Piachu.

📢 Sylwester 2020. Sylwester w oparach absurdu. Internauci śmieją się przez łzy i robią memy 29.12.2020 Sylwester 2020. W tym roku pijemy do lustra i śmiejemy się z obostrzeń. Tegoroczny Sylwester z powodu pandemii będzie zdecydowanie inny niż wszystkie inne. Wiadomo już że Sylwestra 2020 spędzimy w domu w raczej niewielkim gronie ze względu na panujące obostrzenia. Tak więc w Sylwestra 2020 możemy zapomnieć o hucznych balach. Miejmy nadzieję, że odbijemy sobie już za rok. Zobacz najlepsze memy na sylwestra 2020 w sieci.

📢 Kilkaset osób obdarowanych paczkami przez Fundację Sub Ventum. Największym podziękowaniem jest uśmiech dziecka lub seniora Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych Dariusza Kloskowskiego ruszyła w podróż z paczkami po regionie słupskim. Ma zamiar dotrzeć do wszystkich osób, które napisały listy i każdemu wręczyć paczuszkę, spełniając opisane marzenia.

📢 Bursztyn na plaży w Ustce. Zobacz jak zbierać i ile kosztuje [ZDJĘCIA] Po ostatnich sztormach na ustecką plażę wypłynęło "złoto Bałtyku", czyli bursztyn. Popatrzcie na pełną zaangażowania i poświęcenia pracę zbieraczy "złota północy".

