Przegląd prasy 4.01.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza”?

Prasówka 4.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu żyje z rodziną minister obrony narodowej. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się nowy minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 3.01.2024 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Ogromne opóźnienie pociągu z Łodzi do Kołobrzegu. Niepokój na dworcu w Koszalinie Pociąg Pobrzeże relacji Łódź Fabryczna - Kołobrzeg, który po godzinie 17 miał być w Koszalinie, od czterech godzin stoi pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem.

Prasówka 4.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 03.01.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Tych produktów nie należy zamrażać. Mogą się zepsuć i zagrozić naszemu zdrowiu. Czego nie mrozić w lodówce? Sprawdź! 03.01.2024 Tych produktów nie powinno się zamrażać w lodówce, Jednym z najbardziej popularnych sposobów do przechowywania żywności jest niewątpliwie zamrażanie. Pozwala ono przedłużyć trwałość dużej ilości produktów spożywczych. Nie wszystkie produkty nadają się do zamrożenia. Może to niekorzystnie wpłynąć na ich jakość oraz na nasze zdrowie. Oto produkty spożywcze, które nie powinny być mrożone! Sprawdź !

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 03.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 03.01.2024 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 03.01.2024 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 03.01.2024 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 03.01.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo. Nowe przepisy! 03.01.2024 Tych osób nie można zwolnić z pracy. We wrześniu zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 03.01.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 03.01.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 03.01.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 03.01.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! 03.01.2024 Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 03.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 03.01.2024 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 03.01.2024 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 03.01.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Ośmiu na dwóch. Bójka na maczety i siekierę w centrum Słupska W środę tuż przed godziną 15 na ulicy Filmowej w Słupsku rozegrały się sceny jak z gangsterskiego filmu. Doszło do starcia na maczety i siekierę dwóch mężczyzn z ośmioosobową grupą. Polała się krew. Jedna osoba trafiła do szpitala. 📢 Podpalenie w Sławnie? W nocy spłonęły dwa auta, a dwa kolejne są nadpalone Strażacy ze Sławna informują, że w nocy z 2/3 stycznia 2024 r. w stolicy powiatu sławieńskiego spłonęły dwa auta, a dwa inne są nadpalone. Właścicielka spalonych pojazdów uważa, że to było podpalenie. Sprawę bada policja.

📢 Te osoby nie dostaną podwyżki w 2024 r. Sprawdź, czy nie należysz do pracowników zatrudnionych w tych zawodach Wysokie zarobki i godne wynagrodzenie - kto nie marzy o tym, by dobrze zarabiać? Od 1 stycznia 2024 pewne zawody i osoby w nich zatrudnione mają dostawać wyższe wynagrodzenia. Podwyżki płac dla nauczycieli i podwyżki mundurowych zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej. Jednak nie każdy dostanie podwyżkę. Kto nie będzie mógł liczyć na lepsze pieniądze? Wzrost wynagrodzeń jest przewidziany tylko dla pewnych pracowników. 📢 Radni pytają, kiedy komunikacja miejska połączy węzeł transportowy ze szpitalem. Ratusz odpowiada, ale konkretów brak Od czasu hucznego otwarcia węzła transportowego w Słupsku, mieszkańcy zastanawiają się, kiedy będą mogli dojechać do niego miejskimi autobusami. Skomunikowania nowego dworca autobusowego m.in. ze szpitalem domagają się też miejscy radni.

📢 Podzielił leśników, teraz będzie nimi rządził. Czy sprzedadzą Lasy Państwowe? Funkcję dyrektora generalnego LP będzie mógł objąć po 9 stycznia, kiedy to sejmik śląski wyrazi zgodę lub sprzeciw wobec odwołania z funkcji dotychczasowego szefa tej instytucji, Józefa Kubica. Zarzuca mu się upolitycznienie instytucji.

📢 Kiedy odbędą się wybory samorządowe? Premier Donald Tusk podał prawdopodobny termin Premier Donald Tusk poinformował, kiedy prawdopodobnie odbędą się wybory samorządowe. Ponadto podczas konferencji prasowej szefa rządu zapytano, w jakiej formule do wyborów samorządowych pójdzie Koalicja Obywatelska. 📢 Prawie 9 milionów na domy studenckie na Pomorzu. Środki trafią do czterech uczelni Ministerstwo Edukacji i Nauki przyzna środki finansowe dla ponad osiemdziesięciu uczelni na rozwój i remonty domów studenckich. Spośród tych instytucji aż cztery znajdują się w województwie pomorskim. Prawie 9 milionów złotych zostanie podzielonych na Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański.

📢 Ciężarówka przewożąca trzodę chlewną wjechała do rowu. Utrudnienia na DW 212 Ciężarówka przewożąca trzodę chlewną wjechała do rowu. Utrudnienia na DW 212 niedaleko Lipnicy. Trwa przeładunek zwierząt do innego pojazdu. 📢 O tym mówi prokuratura: senator Tomasz G. zamieszany w aferę korupcyjną. Zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej? Jest reakcja Akt oskarżenia przeciwko 30 osobom podejrzanym o przestępstwa korupcyjne związane z Fundacją Pomocy Transplantologii wniosła do sądu Prokuratura Regionalna w Szczecinie. Zgodnie z przekazywanymi informacjami pomysłodawcą procederu korupcyjnego miał być obecny senator z ramienia Koalicji Obywatelskiej Tomasz G. Jest reakcja polityka. 📢 Koniec śledztwa o paserstwo naczep. Oskarżony chce dobrowolnie poddać się karze Prokuratura Okręgowa w Słupsku zakończyła śledztwo przeciwko 36-letniemu mieszkańcowi Białego Boru, któremu zarzuca paserstwo naczep do ciągników siodłowych. Kradzione naczepy z towarem były przechowywane w hali przy dawnym awaryjnym pasie startowym między Koczałą a Pieniężnicą w powiecie człuchowskim.

📢 Pijany kurier z puszkami piwa w rękach uciekał przed policjantami. W samochodzie wciąż miał niedostarczone paczki Z pełnym niedostarczonych paczek samochodem i ponad 2,5 promilami alkoholu w organizmie mężczyzna próbował wrócić do domu. Pomylił jednak drogi, więc usiłował zawrócić i… wjechał do rowu. Świadkowie wyczuwając zapach alkoholu natychmiast wezwali policjantów. Pijany kurier postanowił na nich nie czekać i uciekał z miejsca zabierając na drogę dwie puszki z piwem. Po kilku minutach został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

📢 Powróćmy do świątecznej atmosfery podczas koncertu w Jezierzycach Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Redzikowo zaprasza na koncert finałowy XXIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 13 stycznia w kościele w Jezierzycach. Wstęp wolny. 📢 Łazienki z PRL-u: czy je jeszcze pamiętasz? Kojarzysz sprzęty i kosmetyki z lat 60., 70., i 80.? Stylistyka PRL-u znowu jest na topie Wnętrza łazienek w PRL-u wyglądały bardzo skromnie, bo w sklepach brakowało towarów, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie. Wybór akcesoriów i armatury był mocno ograniczony, dlatego większość łazienek Polaków była do siebie łudząco podobna. Zobacz, jakie sprzęty królowały w łazienkach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te kultowe gadżety i kosmetyki z PRL-u.

📢 Kradł monety z myjni bezdotykowych. Mężczyznę złapali policjanci z Ustki Policjanci z Komisariatu Policji w Ustce zatrzymali mieszkańca gminy Ustka, podejrzanego o włamania do kasetek na bilon, które umieszczone były na myjniach bezdotykowych na terenie Ustki i gminy Ustka. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionych monet, a 39-latkowi przedstawili zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności. 📢 W słupskiej Scanii zmontowano ostatni autobus. Koncern wygasza produkcję w Słupsku. Pracowników czekają zwolnienia Scania Production Słupsk poinformowała, że w grudniu w słupskiej fabryce został zmontowany ostatni autobus. Firma wygasza działalność przy ul. Grunwaldzkiej. 📢 Kultowe przedmioty z lat 80., których nie mogło zabraknąć w żadnej kuchni. Zobacz, czym posługiwały się kobiety w PRL-u W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u.

📢 Zmiany dla kierowców w 2024 roku. To zmieni się w przepisach Konfiskata pojazdu pijanym kierowcom, utworzenie stref czystego transportu czy nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. To tylko niektóre ze zmian na jakie muszą przygotować się kierowcy. Co jeszcze zmieni się w przepisach? 📢 Byciobusem do Mądrzechowa i części Udorpia. Komunikacja miejska sięga dalej Dziś (wtorek) byciobusy - autobusy komunikacji miejskiej pojechały do Mądrzechowa oraz części Udorpia. Komunikacja miejska w gminie Bytów rozszerza się. Mieszkańcy liczą, że już niedługo autobusem dotrą nad jezioro Jeleń. 📢 Jaka jest przyszłość polskiej floty podwodnej? ORP „Orzeł” przejdzie kolejne naprawy ORP „Orzeł”, jedyny obecnie czynny okręt podwodny w składzie polskiej floty, przechodzi kolejne remonty. Czy w tym roku rozstrzygnięty zostanie program Orka, zakładający pozyskanie nowych jednostek zapewniających Marynarce Wojennej podmorskie zdolności walki?

📢 Plaża w Ustce po Sylwestrze pełna śmieci. Ale i tak jest lepiej niż w latach poprzednich Romantyczny Sylwester na plaży nad Bałtykiem z szampanem i pod rozświetlonym fajerwerkami niebem brzmi jak bajka. Bajka jednak kończy się nad ranem, gdy dzień odsłania, co po świętowaniu zostało. Wtedy zaczyna się koszmar. Zwłaszcza dla służb, które dzisiaj od rana efekty ludzkiej głupoty musieli sprzątać. Plaża w Ustce tonie w śmieciach rokrocznie po Sylwestrze.

📢 Inwigilacja dziennikarzy za pierwszych rządów Donalda Tuska. Prokuratura umorzyła śledztwo Dwa dni po utworzeniu rządu Donalda Tuska i uzyskaniu wotum zaufania przez nowy gabinet – Prokuratura Regionalna w Szczecinie umorzyła prowadzone przez siebie śledztwo w sprawie nadużyć wobec dziennikarzy jakich miały dopuścić się służby specjalne w latach 2007-2014. Uzasadnienie decyzji jest jednozdaniowe. 📢 Ekstraklasa koszykarzy. Czarni zagrają o Puchar Polski Mistrz Polski King Szczecin przegrał na własnym parkiecie z Treflem Sopot 79:84, a lider tabeli Anwil Włocławek pokonał na wyjeździe Arriva Toruń 83:78 w noworocznych meczach 15. kolejki ekstraklasy koszykarzy. Tym samym została ustalona pierwsza ósemka po I fazie rozgrywek, czyli uczestnicy turnieju Final Eight Pucharu Polski w Sosnowcu (15-18 lutego). 📢 Tłumy na plaży w Ustce. Bałtyk wyszumiał się przed Sylwestrem, ale efekty widać do dziś Choć Bałtyk wyszumiał się przed Sylwestrem, efekty obserwujemy do dziś. W pierwszych dniach nowego roku na ustecką plaże wybrały się tłumy spacerowiczów. Na tych, którzy wybrali się w stronę Orzechowa, czekała niespodzianka. Morze zabrało plażę i przejście suchą stopą, nie było możliwe.

📢 Polskie danie wysoko na liście najlepszych w Europie. Czego spróbować podczas wakacji w Grecji, Portugalii czy Hiszpanii? Specjały regionalnej kuchni to nieodłączny element każdej podróży za granicę – w końcu nic nie zbliża nas do mieszkańców poszczególnych krajów tak, jak potrawy spożywane przez miejscowych na co dzień. Odkryj listę popularnych i niesamowicie smacznych potraw ulicznych, których warto spróbować w Europie. Polskie danie znalazło się wysoko w rankingu.

📢 Co zrobić z pieczarek? Oto najprostsze przepisy z popularnymi grzybami w roli głównej. Wybieraj spośród 5 dań i przekąsek Pieczarki to łatwo dostępne grzyby przez cały rok. Co więcej, z łatwością można uprawiać je samemu w chłodnym pomieszczaniu. Mając nadmiar pieczarek, można zastanawiać się, co z nich ugotować. Wybraliśmy 5 najlepszych dań, którymi nakarmisz całą rodzinę.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 02.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 02.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 02.01.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Dachowanie na krajowej 20 w okolicach Tuchomia (ZDJĘCIA) Kierowca seata prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków drogowych, wypadł z drogi i dachował. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. 📢 Zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Już obowiązują Przyszli kierowcy i motocykliści będą mieli trudniej, albo jeżeli nawet nie trudniej, to przynajmniej inaczej. Rozporządzenie, które obowiązuje od wczoraj zmienia bowiem zasady obowiązujące na egzaminie na prawo jazdy B i A.

📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników. Zobacz film z uroczystości 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka". 📢 Seniorze ze Słupska, korzystaj! Za darmo albo ze zniżką Zajęcia fitness, koncerty, spektakle, filmy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Seniorzy w Słupsku mają do wyboru wiele atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego, którego zwykle mają więcej niż wtedy, kiedy pracowali. Z czego mogą skorzystać?

📢 Czwartki z dobrym filmem w kinie Rejs w Słupsku. Program na styczeń Przed nami kolejny rok filmowych spotkań DKF Projekcja im. Grażyny Bożek-Szczepłockiej w kinie Rejs w Słupsku. Nie zabraknie w nim najciekawszych, skłaniających do dyskusji produkcji, tytułów nagradzanych na najważniejszych światowych festiwalach, obrazów debiutantów jak i uznanych reżyserów, a także spotkań z twórcami. A co zobaczymy w styczniu? 📢 Grupa morsów Syrenka, na plaży wschodniej w Ustce, powitała Nowy Rok (zdjęcia) Noworoczną kąpielą przywitali na plaży w Ustce nowy, 2024 rok miłośnicy morsowania z grupy Syrenka. 📢 Zabójstwo podczas awantury domowej? Znaleziono ciało mężczyzny w Miłocicach. Trwa śledztwo W sylwestrową noc, z niedzieli na poniedziałek 1 stycznia, doszło do tragicznego zdarzenia w powiecie bytowskim. W jednym z domów w Miłocicach odnaleziono ciało 31-latka. Prowadzone jest w tej sprawie śledztwo wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, do śmierci mężczyzny doszło w wyniku awantury domowej.

📢 Od 1 stycznia nie ma gminy Słupsk. Jest gmina Redzikowo Dziś, 1 stycznia 2024 roku, na mapie powiatu słupskiego pojawiła się nowa gmina - Redzikowo. Do 31 stycznia 2023 roku była to gmina Słupsk. 📢 Życzenia Noworoczne 2024. Wierszyki, życzenia na Nowy Rok i piękne kartki gotowe do wysłania! Życzenia noworoczne to już tradycja. Życzenia na Nowy Rok 2024 w dzisiejszych czasach łatwiej wysłać, bo nie trzeba się ograniczać do kartek pocztowych. Sprawdźcie zestaw gotowych do wysłania życzeń i pięknych kartek na sylwestra i Nowy Rok, które możecie pobrać i wysłać. 📢 Te bajki lat 90. oglądał każdy. Pamiętasz wszystkie tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, manga, a może serial? One miały swoich fanów! Sentymentalny powrót do świata telewizyjnych bajek. Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek filmu, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora?Oto zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Słupszczanie przywitali nowy, 2024 rok. Zobacz zdjęcia z imprezy sylwestrowej w Słupsku (zdjęcia) Impreza sylwestrowa powróciła do Słupska. Zorganizowana została w hali Gryfia. Bez wielkich gwiazd, za to w rytmach muzyki elektronicznej. Zobaczcie jak słupszczanie przywitali nowy, 2024 rok w hali Gryfia. 📢 Sylwester w Miastku ponad 30 lat temu. Bal dekomunizacyjny, knajpa i biała sala (ZDJĘCIA) W końcu 1990 roku zapytaliśmy mieszkańców gminy Miastko, jak i gdzie spędzą sylwestra? Przypominamy, jak ponad trzydzieści lat temu planowano sylwestrową noc.

📢 Sylwestrowa giełda handlowa w Koszalinie. Co znajdziesz na stoiskach? [ZDJĘCIA] W ostatni dzień 2023 roku na terenach podożynkowych w Koszalinie trwa giełda handlowa. Jak co niedzielę można tu zrobić zakupy. Co można znaleźć na stoiskach? Sprawdźcie na zdjęciach. 📢 Sylwestrowy sztorm stulecia na Bałtyku. Zginęli ludzie, ogromna skala zniszczeń Zniszczone promenady, kompleksy wypoczynkowe, śmierć ludzi. W czasie nocy sylwestrowej 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu. Ten sztorm nazwano później sztormem stulecia. Do największych zniszczeń doszło w Dziwnowie i Kołobrzegu. Ucierpiało także wybrzeże gdańskie.

📢 Największe inwestycje w Słupsku w 2023 roku: dworzec autobusowy, nowe bloki, ulice i ronda Rok 2023 był rekordowy pod względem inwestycji w Słupsku. Zarówno jeśli patrzeć na ich liczbę, jak i wydane pieniądze. To nie tylko nowy dworzec autobusowy w mieście, zbiorniki retencyjne, ale także nowe bloki komunalne, kilkanaście ulic, ronda, czy tereny zielone. I co, ważne miasto powiększyło się o 22 procent. Choć apetyty były większe. 📢 Ustka nie wygra z bobrami. Nad Młynówką padły kolejne drzewa Kolejna interwencja w lesie za Ośrodkiem Sportu i Rozwoju w Ustce. Tym razem strażacy usuwali szkody wyrządzone nie przez wichurę, lecz przez stałych mieszkańców tej okolicy. Bobry do tego stopnia podgryzają drzewa, że na spacerze trzeba mieć się na baczności. 📢 Te przedmioty z PRL kupowaliśmy w Baltonie i Pewexach. Słodycze, zabawki czy alkohole dostępne były tylko dla wybranych (zdjęcia) Czasy PRL to dla wielu z nas czasy wczesnej młodości. Mimo, że był to ciężki okres w najnowszej historii Polski to wspominamy go z rozrzewnieniem. Wielu z nas doskonale pamięta, puste sklepowe półki a dobra luksusowe dostępne jedynie w takich sklepach jak Baltona czy Pewex. Co najczęściej kupowali Polacy za dewizy lub bony? Pamiętacie kultowe przedmioty jakie kupowaliśmy w Pewexach i Baltonach w PRL? Zobaczcie alkohole, zabawki i słodycze które wówczas były rozchwytywane.

📢 Stare zdjęcia Słupska w kolorze. Zobacz, jak wyglądało miasto 50 lat temu na koloryzowanych zdjęciach przez AI Co jakiś czas na naszym portalu prezentujemy materiały ze starymi, czarno-białymi zdjęciami Słupska i regionu słupskiego. Zobaczcie jak wyglądał Słupsk w latach 70.,80. i 90-tych na pokolorowanych przez sztuczną inteligencję zdjęciach. 📢 Niebezpieczne produkty w sklepach w styczniu 2024! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. Uwaga, są NOWE produkty! Niebezpieczne produkty spożywcze w styczniu 2024 r. GIS wycofał ze sklepów część tych produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Zalane garaże przy ul. Zaborowskiej. Woda nie spływa do zbiornika retencyjnego Ogromny zbiornik retencyjny przy ul. Zaborowskiej ma zbierać nadmiar wody, aby zapobiegać zalaniom miasta. Tymczasem podczas ostatnich ulew woda utworzyła ogromne bajoro... obok zbiornika zamiast spłynąć do niego. Wykonawca zrobił odprowadzenie, ale... w stronę garaży. Efekt? Garaże zalane, mieszkańcy klną na czym świat stoi. Ich zdaniem, ktoś tu "spartolił robotę". Co na to ZIM? 📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową zastawę stołową. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na powitanie 2024 roku. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały odświętną aranżację. Zobacz, jak wygląda luksusowy stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka również robi ogromne wrażenie!

📢 Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Crystal Club w Słupsku [ZDJĘCIA] Za nami świąteczny weekend w Crystal Club w Słupsku. Imprezowiczów nie brakowało! Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach. 📢 Wypadek koło Motarzyna. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W sobotę wieczorem doszło do poważnego wypadku koło Motarzyna (gmina Dębnica Kaszubska). Poszkodowany kierowca został odwieziony do szpitala. 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 IV liga. Niesamowite emocje w Słupsku. Gryf Słupsk - Pogoń Lębork 2:1 [zdjęcia, skrót meczu] W hicie piątej kolejki pomorskiej IV ligi Gryf Słupsk pokonał na własnym stadionie Pogoń Lębork 2:1. Gol dający zwycięstwo padł w ostatniej akcji spotkania! 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zobacz, kto wziął ślub w pierwszy weekend sierpnia [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Przedstawiamy galerię zdjęć ślubnych par z pierwszego weekendu sierpnia. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Te psy są groźne i niebezpieczne. Sprawdź, które rasy psów są uznawane za agresywne [LISTA] Oto rasy psów, które uznawane są za agresywne. Są to zazwyczaj duże zwierzęta, które mogą straszyć już samym wyglądem. Według polskiego prawa istnieje jedenaście ras psów uznawanych za agresywne. Hodowla albo posiadanie psów ras niebezpiecznych może być zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Bardzo ważna jest zatem praca z nimi i uczenie odpowiednich zachowań. Sprawdź, które rasy psów są uznawane za niebezpieczne! 📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 17.04.2023 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę!

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Bałtyckie kurorty, plaże i moda przed wojną. Stare fotografie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Jakie miejscówki były wtedy na topie? Jaka była plażowa moda? Jakie posiłki serwowano? Na te pytania odpowiada popularny przedwojenny przewodnik turystyczny. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Od centrum Słupska na zachód. Zobaczcie ulicę Tuwima na dawnych zdjęciach! Ulica Tuwima nie jest reprezentacyjna ani urokliwa pod względem architektonicznym, ale to najbardziej ruchliwa i wielofunkcyjna ulica, wiodąca z centrum Słupsku w kierunku Szczecina. Mimo obwodnicy S6, ringu w ciągu DK21 przez miasto oraz częściowego rozdzielenia kierunków ruchu na sąsiednie ulice równoległe i przecznice, wciąż pozostaje drogowym oknem miasta na zachód. I tak jest od kilku stuleci. 📢 Przedwojenne bale sylwestrowe. Jak się bawiła ówczesna elita? [zdjęcia] Zwyczaj hucznego przywitania nowego roku jest znany od lat. W przedwojennej Polsce bale sylwestrowe organizowane w ekskluzywnych lokalach i klubach były wielkim wydarzeniem towarzyskim. Bawiła się na nich ówczesna elita. 📢 Dni Miastka. Tak się bawiliście z gwiazdami (ZDJĘCIA) Jak wiadomo, w tym roku nie odbędą się czerwcowe Dni Miastka. Gwiazdą miał być zespół Lemon. Zapraszamy do obejrzenia naszej wspominkowej galerii z głównych koncertów Dni Miastka w poprzednich latach. Gwiazdami byli m.in.: Feel, Zakopower, De Mono, Maryla Rodowicz, Ewa Farna, Ryszard Rynkowski, Golden, Bracia Golec, Monika Brodka, Rudi Schubert, Majka Jeżowska, Iwan Komarenko, Big Day, Kombii, Cleo, Leszcze, Arka Noego.

📢 Zawody rowerkowe Głosu. Zdjęcia z podium (zdjęcia) 📢 Inwazja trzech flot zwana obroną. Ponad 30 lat temu na poligonie w Wicku Morskim [zdjęcia] Huk łomotał do okien w Ustce i okolicach jak co roku, gdy odbywają się okresowe manewry różnych rodzajów wojsk. Ale z początkiem lata 1986 roku łomot był głośniejszy, dochodząc jednakowo z morza, lądu i powietrza. Trwały ćwiczenia Marynarki Wojennej PRL, Floty Bałtyckiej ZSRR i Ludowej Marynarki Wojennej NRD. Prowadzono je okresowo od lat w ramach trwającego od 1955 roku sojuszu wojskowego, zwanego Układem Warszawskim. Sojusznicze wojska ćwiczyły się tutaj w prowadzeniu inwazji z użyciem nowego sprzętu i z wykorzystaniem nowych metod walki. Niewiele wskazywało, że to ostatnie podrygi tego militarnego związku, który zostanie rozwiązany za kilka lat - w 1991 roku.

📢 (Wz)LOT i przyziemienie. Historia lotów pasażerskich w Słupsku Starania o włączenie Słupska do krajowej sieci połączeń lotniczych LOT-u rozpoczęto wkrótce po utworzeniu województwa słupskiego 1 czerwca 1975 roku. 📢 Studniówka drzewniaka w Felixie (zdjęcia) Studniówka drzewniaka w Felixie (zdjęcia)

