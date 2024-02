Przegląd prasy (4.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 4.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

Prasówka 4.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie! 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Derby Pomorza. Icon Sea Czarni Słupsk wygrali z Treflem Sopot 74:65 Wielkie emocje w słupskiej hali Gryfia. Icon Sea Czarni Słupsk po ciężkim meczu wygrali z Treflem Sopot. O zwycięstwie zadecydowała świetna czwarta kwarta.

📢 Ostatni żołnierz wyklęty ze Słupska skończył 103 lata Podpułkownik Kazimierz Szostakowski-Kobelis skończył 103 lata. To ostatni żołnierz wyklęty mieszkający w Słupsku. W czasie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu w trakcie walki z komunistyczną władzą nosił pseudonim Mieczysław.

📢 Tak mieszka Robert Lewandowski z żoną i dzieciakami. Zobacz elegancki dom Anny Lewandowskiej. Tak luksusowo żyją w Hiszpanii Lewandowscy Tak mieszka Anna Lewandowska i Robert Lewandowski. Celebryci żyją na co dzień w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której Lewandowscy mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy - zobacz zdjęcia! 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Miastowi są po prostu bezczelni! Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Skrzynie czekały na otwarcie 80 lat. Cenne rzeczy ukryte były pod ziemią [ZDJĘCIA] Gdy zimą 1945 roku ruszyła sowiecka ofensywa znad Wisły, rozpoczęła się ucieczka niemieckich cywilów z Pomorza. Myśleli jednak, że wrócą. Cenne rzeczy miały czekać na nich ukryte pod ziemią. 📢 Spółdzielnia Socjalna Razem z Kępic świętuje jubileusz 10-lecia W 2014 roku w Kępicach powstała Spółdzielnia Socjalna „Razem”. Ideą jej założenia była aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, a także po wyrokach sądowych, czy też mających problemy społeczne. 📢 Wiceszef MSZ odradza podróży na Bliski Wschód. Ma to związek z atakiem USA na proirańskie cele Absolutnie odradzam podróże na Bliski Wschód pod jakimkolwiek pozorem; szczególnie w regiony, w których mamy do czynienia z nasileniem się operacji wojskowych czy konfliktów — powiedział wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Atak ma związek z nalotem sił Stanów Zjednoczonych na proirańskie cele w Syrii oraz w Iraku.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 03.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Te osoby znane są z tego, że są leniwe. Co o twoim imieniu mówią gwiazdy? [LISTA] 03.02.2024 Czy wiesz, że twoje imię odpowiada za wiele cech charakteru? Przygotowaliśmy zestawienie, które powstało na podstawie znaczenia imion. Zobaczcie, osoby o jakim imieniu uznawane są najbardziej leniwe.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 03.02.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 03.02.2024 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 03.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 03.02.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Łazienki jak z horroru. Zdziwisz się, gdzie można wstawić toaletę i prysznic. Oto najgorsze pomysły właścicieli Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 Te sprzęty AGD w czasach PRL-u były marzeniem wielu Polaków. Nie wszystkich było na nie stać, a wiele kobiet chciało je mieć Sprzęt AGD w PRL-u był towarem deficytowym i drogim. Dzisiaj wiele osób nie wyobraża sobie kuchni bez miksera, czy łazienki bez pralki, to w czasach PRL-u były to produkty na wagę złota. Przypominamy kultowe sprzęty AGD, o które walczyli Polacy.

📢 Największe manewry od czasów zimnej wojny. NATO przygotowuje się do ataku Rosji? Setki czołgów, transporterów opancerzonych, haubic i wyrzutni rakiet, dziesiątki samolotów i śmigłowców, 50 okrętów i 90 tys. żołnierzy. Od lutego trwać będą ćwiczenia wojskowe Steadfast Defender 2024 (Niezłomny Obrońca 2024). 📢 Tydzień czekał na ratunek. Bohaterska akcja ratowników z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Jechali ponad 500 km by uratować psa Do tej pory miejscowość Kuligów nad Bugiem kojarzyli zapewne tylko mieszkańcy z okolic Wołomina w województwie mazowieckim. Teraz to z całą pewnością się zmieni, a to za sprawą ratowników z BSR Kołobrzeg z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, którzy pokonali ponad 500 kilometrów, by uratować psa, który od niemal tygodnia uwięziony był na środku rzeki. 📢 Od czerwca na polskich drogach pojawią się nowe tablice rejestracyjne. Właścicieli których samochodów będą dotyczyły zmiany? Wyjaśniamy Od czerwca 2024 roku właściciele samochodów wyścigowych otrzymają nowe tablice rejestracyjne, dedykowane właśnie dla tej kategorii aut. Nowe tablice rejestracyjne będą koloru żółtego z czerwoną czcionką. Samochody z nowymi tablicami nie będą dopuszczone do ruchu drogowego. Ponadto auta te będą zarejestrowane czasowo do 12 miesięcy i nie będą przechodzić okresowych badań technicznych.

📢 Ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Wybrzeża i północnej Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla północnej Polski. Wciąż obowiązują też alerty dotyczące silnego wiatru na Wybrzeżu. 📢 Przedwojenne zdjęcia Miastka jego byłego mieszkańca. To prawdziwe unikaty Prezentujemy zdjęcia i pocztówki przedstawiające dawne Miastko. To kolekcja Hansa-Jürgena Knaacka, który urodził się w Miastku (ówczesnym Rummelsburgu) 20 lipca 1937 r. – mieszkał w domu przy obecnej ulicy Młodzieżowej 2. Najstarsze fotografie i pocztówki mają ponad 100 lat. Wszystkie są opisane. 📢 To atrakcja na Pomorzu. Mowa o Czerwonym Moście. Poznajcie jego historię Most zbudowano w 1916 r. Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta.

📢 Narkotyki i zabronione substancje w wojsku. Żołnierz z poligonu w Ustce z prokuratorskimi zarzutami Żandarmeria Wojskowa w Ustce pod nadzorem prokuratora wojskowego w Gdyni prowadzi śledztwo w sprawie posiadania znacznej ilości narkotyków i innych niedozwolonych substancji. W Ustce zatrzymano sześć osób. Na tym etapie postępowania zarzuty przedstawiono dwóm mężczyznom - żołnierzowi i cywilowi. 📢 Kilkaset interwencji, ponad stu pijanych kierowców. Policyjne podsumowanie roku Kilkaset przeprowadzonych interwencji, wylegitymowanych osób i przebadanych na trzeźwość kierowców. Wysoka wykrywalność przestępstw plasująca bytowską jednostkę na podium województwa. Wiele inicjatyw społecznych i charytatywnych. Wspólnie z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych, prokuratury i nadleśnictwa, bytowscy policjanci podsumowali efekty swojej pracy w minionym 2023 roku. 📢 Najgłupsze i bezczelne odpowiedzi uczniów 2024. Tak odpowiadają nauczycielom, czasami dowcipnie, a czasami... Ręce opadają Sprawdzanie klasówek to dla nauczycieli bardzo żmudna i odpowiedzialna praca. Niestety uczniowie często wypisują takie bzdury, że nawet najpoważniejszy belfer nie powstrzyma się od uśmiechu czytając klasówki lub kartkówki.

📢 Jubileusz goni jubileusz. Rozmowa z Marzenną Mazur, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku W minionym roku swoje jubileusze obchodziły oddziały Muzeum Pomorza Środkowego w Klukach i Swołowie. Ten rok to jubileusz całego MPŚ - w stulecie istnienia muzealnictwa w Słupsku. Wszystkie jubileusze zaznaczane są nie tylko dorobkiem naukowym i wystawienniczym placówki, ale i powiększaniem jej bazy o kolejne obiekty. Zapraszamy do posłuchania rozmowy z Marzenną Mazur, dyrektor MPŚ w Slupsku. 📢 Nie dojechali na studniówkę. 11 aut uszkodzonych przez dziurę w drodze To miał być niezapomniany wieczór. Rodzice chcieli zobaczyć studniówkowy taniec swoich dzieci, aparaty i kamery były gotowe. Niestety, nie dojechali. Na drodze wojewódzkiej 228 niedaleko Sulęczyna wjechali w dziurę w jezdni. Uszkodzonych ma być aż 11 aut! 📢 Derby Pomorza w słupskiej hali Gryfia. Icon Sea Czarni Słupsk zagrają z Treflem Sopot Już w sobotę (3 lutego) w Słupsku rozegrane zostaną koszykarskie derby Pomorza. Icon Sea Czarni Słupsk podejmą gości z Sopotu. Będzie to spotkanie rozegrane w ramach 20 kolejki Orlen Basket Ligi.

📢 Poszukiwanego nie było, ale były narkotyki. Policjanci zatrzymali 43-letniego słupszczanina Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali 43-letniego słupszczanina, w związku z posiadaniem ponad 40 gramów amfetaminy. Mundurowi zapukali do drzwi mieszkania, w którym - według ich ustaleń - miała przebywać osoba poszukiwana, jednak nie zastali jej tam. Uwagę kryminalnych zwrócił inny nerwowy lokator, który jak się okazało stresował się wizytą policjantów z uwagi na schowane w mieszkaniu narkotyki. 📢 Wolontariuszka WOŚP w Słupsku z atakiem epilepsji. Uratował ją słuchacz Szkoły Policji Podczas niedzielnego finału WOŚP w Słupsku jedna z wolontariuszek dostała ataku epilepsji. Z błyskawiczną pomocą ruszył słuchacz Szkoły Policji w Słupsku - post. Artur Droszcz. W pewnym momencie zauważył, że jedna z dziewcząt idzie coraz wolniej i zaczyna osuwać się na ziemię. Ponieważ znajdował się w niewielkiej odległości od niej, zdążył złapać ją tak, aby nie uderzyła głową o ziemię.

📢 Marek Zakrzewski, Tomasz Czubak i Bernadeta Kopeć na jednej kanapie w Podkowa Cafe Lekkoatleci ciągle w biegu, ale tym razem na chwilę usiedli na jednej kanapie, aby spotkać się ze swoimi kibicami i fanami. Tym razem gośćmi Krzysztofa Niekrasza w Podkowa Cafe byli reprezentanci Akademii Młodego Lekkoatlety w Słupsku. I tak obok siebie usiedli - Marek Zakrzewski - dwukrotny mistrz Europy juniorów w biegach na 100 i 200 metrów w 2023 roku, Tomasz Czubak - mistrz świata w sztafecie 4x400 m, czterokrotny mistrz Polski na 400 m, aktualny rekordzista Polski na 400 m z wynikiem 44,62 s, obecnie trener Marka Zakrzewskiego oraz Bernadeta Kopeć - prezeska klubu, trenerka. 📢 Drzewo zawisło na trakcji kolejowej w Ustce. Ruch pociągów wstrzymany. Kursuje komunikacja zastępcza Wichury spowodowały spore utrudnienia. W Ustce drzewa powaliły się na trakcję kolejową, co uniemożliwiło ruch pociągów na trasie Słupsk-Ustka. Polregio zorganizowało komunikację zastępczą. Zamiast pociągów, kursują autobusy.

📢 Kręgosłup zoperuje niedługo robot. Słupscy neurochirurdzy przygotowują się do robotyzacji zabiegów Lekarze z Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku przeprowadzili trzy operacje kręgosłupa z wykorzystaniem robota neurochirurgicznego. Urządzenie to na razie zostało wypożyczone do testów, ale szpital poszukuje możliwości finansowania zakupu takiego urządzenia. 📢 MKS Jantar Ustka z kolejnym medalem MMP w futsalu. Młodzi ustczanie wicemistrzami Polski W zakończonym turnieju finałowym Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-15, które zostały rozegrane na obiektach Rekordu w Bielsku-Białej zawodnicy gospodarza turnieju zostali nowymi Mistrzami Polski w kategorii U-15. W finale Rekordziści pokonali MKS Jantar Ustka 8-1. W meczu o trzecie miejsce Constract Lubawa pokonał 6-3 GKS Futsal Nowiny.

📢 Benzyna E10. Kto nie może tankować nowego paliwa? Oto pełna lista samochodów. Sprawdź, czy twoje auto pojedzie na tej benzynie Nowa benzyna już jest sprzedawana na polskich stacjach benzynowych. Nie każdy może ją jednak stosować. Paliwo to może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Jak sprawdzić, kto nie może jej tankować? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.

📢 To unikaty. Stare zdjęcia znalezione na strychu budynku komendy policji w Bytowie Prezentujemy zdjęcia przedstawiające powojenny zniszczony Bytów, czyny społeczne, początki milicji. Kilka fotografii przedstawia kursantów w starej słupskiej szkole milicji. Są tez zdjęcia propagandowe. Fotografie zostały znalezione dwanaście lat temu na strychu budynku Komendy Powiatowej Policji w Bytowie 📢 Zabójstwo Wojciecha N. Proces w Słupsku zamknięty, ale mów końcowych nie wygłoszono Mimo zapowiedzi w procesie o zabójstwo Wojciecha N. z Lęborka przed Sądem Okręgowym w Słupsku nie zostały wygłoszone mowy końcowe. Rozprawę przedłużyły wyjaśnienia jednego z oskarżonych i rozpatrywanie kilkudziesięciu wniosków złożonych przez obrońców. 📢 Nałogowe zbieractwo sąsiadki i problem mieszkańców ulicy Koszalińskiej. Jest odpowiedź Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” Mieszkańcy bloku przy ul. Koszalińskiej w Słupsku czują się bezradni. Codziennie zmagają się z fetorem, martwią się o swoje bezpieczeństwo - ich sąsiadka cierpi na nałogowe zbieractwo. Jak twierdzą, jej lokum po sufit wypełniają śmieci. Stanowisko w sprawie zajęła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”.

📢 Nowe przystanki i zmiany dla pasażerów. PKS Słupsk modyfikuje swoje połączenia Korekty w rozkładach jazdy, więcej przystanków i alternatywna linia do Potęgowa. PKS Słupsk wprowadza zmiany dla swoich pasażerów. Przede wszystkim ma być wygodniej.

📢 Tajemnicze i ciekawe. Kamień ze stopami dziecka na Pomorzu Kamień, Orle i Smołowe. Trzy rezerwatowe jeziora w gminie Miastko. Kiedyś tętniło tu turystyczne życie. Dzisiaj rządzi wyłącznie natura. Są i tajemnice. Słyszeliście o stopach dziecka odbitych w kamieniu? Mamy zdjęcia. Podpowiadamy, gdzie znajduje się kamień. 📢 Trzy miesiące aresztu za spowodowanie śmierci w mieszkaniu przy ul. Lelewela w Słupsku Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na trzy miesiące Sebastiana L., podejrzanego o spowodowanie ciężkich obrażeń u mężczyzny w mieszkaniu przy ulicy Lelewela w Słupsku. Jak twierdzą śledczy, sprawa jest skomplikowana.

📢 Zagubiony tajemniczy obiekt w lesie. Niewiele jest o nim informacji i tylko jedno stare zdjęcie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Witamy Waszą Wysokość Fryderyka X na Pomorzu Zachodnim Zaledwie od dwóch tygodni Duńczycy mają nowego króla. Wbrew obyczajowi z pierwszą wizytą Fryderyk X przybył nie do krajów nordyckich, a do Polski. Monarcha aż dwa dni spędzi w Szczecinie, bo stolica Pomorza Zachodniego to być może najważniejsza gospodarcza destynacja biznesu duńskiego w Polsce. 📢 Romanse w „Tańcu w gwiazdami”. Nie tylko Cichopek i Hakiel. Zobacz, jakie jeszcze pary połączyło gorące uczucie w programie „Taniec w gwiazdami” jest dla uczestników szansą na naukę tańca i zabłyśnięcie przed kamerami, ale też zdobycie nowych znajomości, przyjaźni, a jak się wielokrotnie okazywało, nawet rozpoczęcie romansu. Show owocowało krótszymi i dłuższymi związkami. Zobacz, kto dzięki programowi znalazł miłość i jakie gwiazdy podejrzewano, niekoniecznie słusznie, o bliższe relacje.

📢 Krok bliżej do historycznej inwestycji. Będzie nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kwartału Milenium Radni miejscy podczas środowej sesji zagłosowali za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwartału zajmowanego m.in. przez budynek dawnego kina Milenium. To pierwszy krok ku realizacji pomysłu prywatnego inwestora. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? 31.01.2024 Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce. 📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) 31.01.2024 Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Komendant CSMW kmdr Grzegorz Okuljar zakończył służbę wojskową. Obowiązki przekazał swojemu zastępcy W poniedziałek na placu apelowym Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej odbyła się ceremonia przekazania obowiązków komendanta CSMW i dowódcy Garnizonu Ustka. To zaszczytne stanowisko tymczasowo objął kmdr por. Dariusz Cebulka, zastępca dotychczasowego komendanta kmdra Grzegorza Okuljara. 📢 Miasteczko jak malowane. Urocze i niebezpieczne zakątki powojennej Ustki [ZDJĘCIA] Nowym ustczanom, którzy zaczęli przyjeżdżać do miasteczka na Ziemiach Zachodnich wiosną 1945 roku, nie było łatwo. Piękna nadbałtycka sceneria, a z drugiej strony – napady rabunkowe i jeden wielki śmietnik. Nocą wychodzili z domów ci, którzy mieli broń. 📢 Z okna Hotelu Słupsk wylatywały telewizory. Wizja lokalna w sprawie o zabójstwo We wtorek 30 stycznia w Hotelu Słupsk przeprowadzono eksperyment procesowy w sprawie Piotra Ogrodniczuka oskarżonego o zabójstwo Jacka B. z użyciem telewizora w listopadzie 2018 roku. Trzy razy manekin z przywiązanym telewizorem wylatywał z trzeciego piętra.

📢 Restauracje i domy zdrojowe w przedwojennej Ustce. Piękny kurort Ostseebad Stolpmünde. Zobacz stare fotografie i pocztówki Ażurowe kurhausy, eleganckie pawilony, muzyczna rotunda przy Strandpromenade. Wille z podwieszanymi wieżyczkami i zielone werandy. Dziś na hotelowej i restauracyjnej mapie Ustki wielu obiektów już nie ma, ale swój niepowtarzalny ślad pozostawiły na przedwojennych fotografiach i pocztówkach. 📢 Słupia przekroczyła stany alarmowe. Zalane są tereny w Śródmieściu i Lasku Południowym Potężne rozlewisko w Lasku Południowym w Słupsku robi wrażenie. Podobnie jak zalane chodniki w centrum miasta. W weekend Słupia przekroczyła stan alarmowy o 5 cm. Teraz jednak sytuacja jest ustabilizowana. Meteorolodzy prognozują jednak deszcz w weekend. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie. Po królewsku - zdjęcia Przyszli maturzyści Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawili się na swojej studniówce w hotelu Kiston. Było po prostu po królewsku!

📢 Studniówki 2024. Bal uczniów IV LO w Słupsku [ZDJĘCIA] Studniówka uczniów IV Liceum Ogólnokształcoącego w Słupsku odbyła się w restauracji Berela w Kobylnicy. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 Studniówki 2024. Tak bawili się uczniowie słupskiego "Rolniczaka" [ZDJĘCIA] Piękny to był bal! Studniówka uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbyła się w restauracji Aureus. Zobacz, jak bawili się tegoroczni maturzyści. 📢 10. Ćwierćmaraton Komandosa. Bieg w ekstremalnych warunkach tylko dla twardzieli W sobotę, 27 stycznia w Słupsku odbył się 10. „Ćwierćmaraton Komandosa” - bieg kategorii mundurowej. W biegu wystartowało 755 uczestników z całego kraju, w tym 95 kobiet. W przeważającej mierze byli to przedstawiciele różnych służb mundurowych, ale nie tylko. Pobiec mógł każdy, ale w pełnym umundurowaniu, wysokich butach i z 10-kilogramowym plecakiem.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2024. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Nowy pomysł na Stary Rynek w Słupsku. Budynek po kinie Milenium ma przejść do historii [ZDJĘCIA] 14 grudnia na specjalnym spotkaniu w słupskim ratuszu został zaprezentowany pomysł prywatnego inwestora na przebudowę kwartału zajmowanego przez obiekt po kinie Milenium. W jego miejscu powstać ma kompleks budynków usługowych wraz z podziemnym parkingiem.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Uroczystość Bożego Ciała w parafii Najświętszego Zbawiciela w Ustce Setki ustczan i turystów przeszły ulicami Ustki, podążając za Chrystusem. Procesja Bożego Ciała z kościoła Najświętszego Zbawiciela, najstarszej usteckiej świątyni, tradycyjnie przeszła ulicami starego miasta. 📢 Nieśli krzyż w obronie świętego Jana Pawła II. Droga krzyżowa w Ustce W piątek wieczorem ustczanie w skupieniu przemierzali ulice miasta, niosąc krzyż w obronie świętości i godności św. Jana Pawła II. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Port Ustka na przestrzeni wieków - cz. I [ZDJĘCIA] Pierwsze pisemne wzmianki o usteckim porcie pochodzą z 2 września 1337 r. Hrabiowie Jeskoz Schlawe i Jesko z Rugenalde (czyli Jaśko z Sławna i Jaśko z Darłowa) ze szlacheckiej rodziny Swenzonen wydali zaświadczenie potwierdzające sprzedaż portu Stolpmunde (niemiecka nazwa Ustki) miastu Słupsk.