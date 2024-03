Przegląd prasy (4.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „IV Liga. Gryf rozpoczął rundę wiosenną na piątkę. Energa Gryf Słupsk - MKS Solar Władysławowo 5:0 [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 4.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 IV Liga. Gryf rozpoczął rundę wiosenną na piątkę. Energa Gryf Słupsk - MKS Solar Władysławowo 5:0 [ZDJĘCIA] Piłkarze Gryfa Słupsk znakomicie rozpoczęli rundę wiosenną rozgrywek IV ligi. Podopieczni Krzysztofa Mullera rozbili MKS Władysławowo 5:0.

📢 Pogodny weekend nad morzem. Długie spacery i morsowanie w Ustce [ZDJĘCIA] Piękna pogoda przyciągnęła turystów. Na usteckich deptakach i plażach pojawiło się wielu mieszkańców z regionu słupskiego. Na plaży zachodniej odbyło się cotygodniowe morsowanie. Zobacz zdjęcia. 📢 Sensacyjny rejs śmiałków tratwą przez Morze Bałtyckie. Przez wiele dni zmagali się ze sztormami Prawie 67 lat temu kilku śmiałków przepłynęło przez Bałtyk na świerkowej tratwie. Przygotowania trwały około roku. To nie było tuzinkowe wydarzenie. Pomysłodawcą rejsu był 21-letni Andrzej Urbańczyk z Łeby, wtedy student Politechniki Gdańskiej. Nie miał zbyt dużego żeglarskiego doświadczenia, ale miał w sobie pasję przygody i upór.

Prasówka 4.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Żeglowali na wysokiej fali. Dzieje Stoczni Ustka [ZDJĘCIA] Nowy rozdział dziejów usteckiej stoczni, zapowiadany w poprzednim odcinku, zapisał się szczególnie w drugiej połowie lat 70. minionego stulecia. Wtedy to państwowe przedsiębiorstwo pożeglowało na wysokiej fali i zanosiło się na to, że długo będzie na takim kursie.

📢 Rozbiórka wiaduktu na ul. Szczecińskiej najwcześniej w drugiej połowie marca Planowany termin rozpoczęcia przebudowy wiaduktu na ulicy Szczecińskiej w Słupsku to druga połowa marca. Wykonawca jest na etapie przygotowywania projektu zmiany organizacji ruchu. 📢 Niedzielna giełda w Koszalinie. Zobacz, co można znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielne przedpołudnie odwiedziliśmy koszalińską giełdę na terenach podożynkowych. Jesteście ciekawi, co można znaleźć na stoiskach? Zobaczcie!

📢 Czeka nas rewolucja w Kodeksie pracy? Wkrótce złożony zostanie projekt zmian. Którzy pracownicy będą mogli skorzystać z tego rozwiązania? Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie długości tygodnia pracy są oczekiwanie nie tylko przez pracowników, ale i przez część pracodawców. Jak komentuje dla Strefy Biznesu mecenas Anna Duraj z kancelarii armińska radcowie prawni, wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy w Polsce jest tylko kwestią czasu. – Tymczasem kodeks pracy już umożliwia takie rozwiązanie, a zapowiadana nowelizacja ustawy spowoduje, że to, co obecnie dostępne jest dla wybranych, stanie się normą dla wszystkich – zapowiada. 📢 Słupsk jest Kobietą. Słupski ratusz przygotował atrakcje dla pań "Słupsk jest Kobietą" to dzień w artystycznej atmosferze dla kobiet, o kobietach i z kobietami w roli głównej, organizowany 8 marca z okazji Dnia Kobiet w słupskim ratuszu. Będzie malowanie, fotografowanie, a także rozdawanie upominków i poczęstunek.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Rekonstruktorzy GRH Grzmot pamiętają o Żołnierzach Wyklętych 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rekonstruktorzy GRH Grzmot z Klubu Wojskowego 7.BOW wspólnie z przedstawicielami ŚZŻAK Inspektorat Słupsk na czele z Weteranem AK/WIN por. Zbigniewem Hasem ps. "Wilczek" zapalili znicze pod tablicą pamiątkową oraz na grobach żołnierzy słupskich organizacji antykomunistycznych lat 1945-1956.

📢 Poznaliśmy kandydatów na radnych Komitetu „Łączy nas Słupsk”. Krystyna Danilecka-Wojewódzka rozpoczyna kampanię wyborczą Na spotkaniu w Nowym Teatrze, Krystyna Danilecka-Wojewódzka – prezydent Słupska ubiegająca się o reelekcję - zaprezentowała kandydatów na radnych swojego komitetu wyborczego „Łączy nas Słupsk”. 📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Zajrzyj do domu uczestniczki „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje mama Antka Królikowskiego - zdjęcia Małgorzata Ostrowska-Królikowska mieszka w przytulnym domu z ogrodem, który sąsiaduje z lasem. Nowa uczestniczka tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień w malowniczej okolicy. Zobacz, jak mieszka aktorka z „Klanu”, która wystąpi obok Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła mama Antka Królikowskiego.

📢 Podpalacz z Orzechowa prawomocnie skierowany na internację psychiatryczną Sąd Okręgowy w Słupsku prawomocnie zdecydował o umorzeniu sprawy Łukasza W., podejrzanego o podpalenie baru w Orzechowie. Mężczyzna w chwili popełniania czynu był niepoczytalny. Trafi na internację w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.

📢 Sprawca wypadku na al. Wyzwolenia w Szczecinie doprowadzony do Prokuratury 33-latek, który spowodował w piątek (1 marca) wypadek na al. Wyzwolenia w Szczecinie został doprowadzony do prokuratury. Jak się dowiedzieliśmy, składa wyjaśnienia. Przedstawiono mu już dwa zarzuty. 📢 Szukasz mieszkania? Musisz mieć mocne nerwy! Przerażające lokale do wynajęcia Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 DKF Projekcja w Słupsku zaprasza na filmy, o których warto porozmawiać Najbardziej wyczekiwane premiery, uznane debiuty, nowe dzieła najciekawszych europejskich twórców, prelekcje, a także rozmowy o filmie w gronie widzów i z udziałem reżysera - tak właśnie zapowiada się kolejny miesiąc spotkań w DKF Projekcja im. Grażyny Bożek-Szczepłockiej przy kinie Rejs w Słupsku.

📢 Postępują prace przy budowie słupskiego ringu. Zobacz, jak wygląda przyszła trasa z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Od ulicy Poznańskiej po ulicę Bohaterów Westerplatte. Z powietrza widać już dokładny przebieg budowanego fragmentu słupskiego ringu. Prace postępują na całej długości przyszłej trasy. 📢 Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Słupsku [ZDJĘCIA] W piątek (1 marca) w Słupsku, podobnie jak w wielu miastach w całej Polsce, obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

📢 Ukrainiec aresztowany z zarzutami pedofilii. Dwie małoletnie osoby pokrzywdzone W piątek Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na dwa miesiące obywatela Ukrainy, któremu Prokuratura Rejonowa w Słupsku zarzuca czyny pedofilskie. W sprawie są dwie pokrzywdzone osoby poniżej 15 roku życia. 📢 Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Spoczął na cmentarzu Borisowskim w Moskwie - ZDJĘCIA Odbył się pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Po krótkim nabożeństwie żałobnym w cerkwi ciało polityka Aleksieja Nawalnego przewieziono na cmentarz Borisowski w Moskwie. Zgromadzeni ludzie obsypywali karawan kwiatami.

📢 O pieniądzach, drzewach na zabytkach i mieszkaniach. Sesja rady w Ustce Pieniądze na oświetlenie, spore wpływy z opłaty uzdrowiskowej, dużo mieszkań dla ustczan, opieka nad zwierzętami, pekaesy jeżdżące po Ustce, marny kort i drzewa rosnące na... dachach zabytków. Sesja usteckiej rady miasta tym razem przyniosła takie rozwiązania, wnioski i problemy. 📢 Władze miasta chwalą się pięknymi parkami, a tuż obok po grzęzawisku dzieci do szkoły brodzą. Skarżą się mieszkańcy ul. Szpilewskiego Koszmar mieszkańców ulicy Szpilewskiego trwa od 2021 roku, odkąd rozpoczęła się budowa nowego osiedla przy tej ulicy. Cierpią mieszkańcy domów z naprzeciwka, którzy są zupełnie zapomniani przez władze miasta, a ich pisma z prośbą o interwencję najprawdopodobniej lądują w szufladach. Droga jest naprawiana prowizorycznie. A nowa droga, która powstanie, ominie ich osiedle.

📢 Oszukał na 45 tysięcy złotych. Policja podaje wizerunek sprawcy Publikujemy wizerunek mężczyzny podejrzewanego o oszustwo. Zdarzenie miało miejsce w 19 lutego tego roku. Jeżeli go rozpoznajesz, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu Policji II w Słupsku, którzy prowadzą postępowanie w sprawie oszustwa na kwotę 45 tysięcy złotych. 📢 Bójka na ulicy Filmowej w Słupsku. Podejrzani sami zgłaszają się do prokuratury. Areszt Marcina K. uchylony Zwrot w sprawie bójki na maczety na ulicy Filmowej w Słupsku. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Słupsku. Podejrzany Marcin K. wyszedł z aresztu. Reszta uczestników po kolei sama zgłasza się do prokuratury. 📢 Dwóch oferentów chętnych na las. Przetarg na dzierżawę działki przy ulicy Wczasowej w Ustce rozstrzygnięty negatywnie Dwie oferty wpłynęły od chętnych na budowę ośrodka wczasowo-uzdrowiskowego przy Trakcie Solidarności w Ustce. Miasto chce wydzierżawić las na 29 lat. Jednak niejawny przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Ratusz nie ujawnia danych oferentów.

📢 Kino Milenium formalnie w rękach inwestora. W planach dwupoziomowy parking podziemny Na środowej Sesji Rady Miasta prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, przekazała radnym, że właścicielem działki z budynkiem dawnego kina Milenium stał się Sławomir Gojdź. Inwestor planuje wybudować w sąsiedztwie Starego Rynku kompleks obiektów usługowych z parkingiem. 📢 Czerwona Szopa z dofinansowaniem. Ustka liczy na jeszcze więcej pieniędzy Ustka otrzymała dofinansowanie do przebudowy dawnej bazy ratownictwa morskiego, zwanej Czerwoną Szopą. To na razie ponad 391 tys. zł, a ma być jeszcze ponad 2,6 mln zł. 📢 Tragedia na DW 211 między Dzierżążnem a Kartuzami. W wypadku zginął 23-latek Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką na trasie między Kartuzami a Dzierzążnem. Mimo podjętej reanimacji kierowca osobówki nie przeżył.

📢 Trzy rundy z Energą. Turniej pięściarski w Słupsku [ZDJĘCIA] W hali sportowej Słupskiego Klubu Bokserskiego Energa Czarni przy ulicy Ogrodowej rozegrano kolejny turniej pięściarski Trzy rundy z Energą.

📢 Międzynarodowy Zlot Morsów. Miłośnicy zimowych kąpieli opanowali Mielno [ZDJĘCIA, WIDEO] Niedziela była już ostatnim z czterech dni Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie. I dopiero tego dnia pogoda dopisała. Choć tak naprawdę uczestnicy zlotu chcieliby mieć śnieg i mróz, a nie 9 stopni Celsjusza powyżej zera. 📢 Zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach. Przedwojenna gmina Kępice Mleczarnia w Barcinie z 1930 r., budowa mostu w Osiekach w 1935 r., gospoda w Kępicach, przedwojenne pałace, szkoły, sklepy, apteki, ulice, ale także życie codzienne. To zatrzymany czas na zdjęciach i pocztówkach z gminy Kępice.

📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej. 📢 Zbudowany w Stoczni Ustka ORP „Maćko” zawinął w rodzinne strony ORP „Maćko” w Święto Wojska Polskiego w usteckim porcie był niebywałą atrakcją. Do zwiedzania okrętu ustawiła się długa kolejka. Nie tylko turystów, ale i ustczan, bo ORP „Maćko” wypłynął na morze ze Stoczni Ustka. Dzisiaj jego załoga służy pod dowództwem kpt. mar. Natalii Podgórnej.

📢 Pierwsza Gala Kwiatowa w słupskiej Hali Gryfia. Dwudniowa impreza, która pomoże czteroosobowej rodzinie W ten weekend (25 i 26 lutego) w słupskiej Hali Gryfia, odbywa się pierwsza Gala Kwiatowa. Jest to znakomita okazja aby wesprzeć czteroosobową rodzinę, która ucierpiała w wypadku samochodowym.