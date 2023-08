Przegląd prasy 4.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.08.2023”?

Prasówka 4.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 04.08.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 04.08.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

Prasówka 4.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 04.08.2023 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać!

📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 04.08.2023 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion! 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 04.08.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 04.08.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto stare telefony komórkowe, które są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 04.08.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Nie jedz tego na śniadanie. Tych pokarmów nie należy jeść rano! Można nabawić się problemów zdrowotnych. Sprawdź! 04.08.2023 Nie jedz tego na śniadanie. Te produkty są nieodpowiednie do tego, aby spożywać je z samego rana. Każdy wie, bądź przynajmniej słyszał, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Jest to klucz, aby dostarczyć organizmowi witalności, energii i dobrej koncentracji do nauki czy też pracy. Specjaliści twierdzą, że istnieją produkty, których zdecydowanie nie powinno się spożywać na czczo. Oto lista produktów, których lepiej nie jeść na śniadanie. Sprawdź obowiązkowo! 📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 04.08.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Oto podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 04.08.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 04.08.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 04.08.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 04.08.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Tym rodzicom zostanie odebrane 500 plus. Kiedy nie dostaniesz tego świadczenia na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! 04.08.2023 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus. 📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2023. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! 04.08.23 Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami !

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź na co się przygotować! 04.08.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Trzy osoby poszkodowane podczas wichury na festiwalu Pol'and'Rock. Zawaliła się metalowa konstrukcja Trzy osoby zostały poszkodowane podczas wichury na Pol'and'Rock Festival odbywającym się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Jak poinformował w czwartek rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Tomasz Kubiak, zawaliła się metalowa konstrukcja pokryta plandekami. 📢 Pobicie, zniewagi i narkotyki. Słuchacz Szkoły Policji w Słupsku z prokuratorskimi zarzutami Jakub P., 23-letni posterunkowy z Myśliborza, jest podejrzany o spowodowanie obrażeń, naruszenie nietykalności, znieważenie kilku osób, posiadanie narkotyków. W czwartek Prokuratura Rejonowa w Słupsku przedstawiła mu zarzuty. Funkcjonariusz pożegna się też ze służbą. 📢 Prezydencka delegacja czterokrotnie podchodziła do lądowania. Ostatecznie wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Gdyni przełożono Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda miał złożyć w czwartek, 3 sierpnia, roboczą wizytę w Centrum Operacji Morskich oraz 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP miała zostać przedstawiona ocena bieżącej sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Do wizyty ostatecznie nie doszło, plany delegacji pokrzyżowała pogoda.

📢 Region słupski bez prądu. Sprawdź, gdzie będą przerwy w dostawie energii elektrycznej! Energa Operator informuje na swojej stronie internetowej o awariach, które mogą spowodować przerwy w dostawie prądu. W najbliższych dniach mieszkańcy regionu słupskiego muszą przygotować się na przerwy w dostawie energii elektrycznej. 📢 8 najbardziej niesamowitych zamków Dolnego Śląska. Gdzie straszy Czarna Prababka, w którym miejscu można spotkać Lancelota? Niemal każdy turysta lubi zwiedzać zamki. Na Dolnym Śląsku jest ich ponad 120 – najwięcej w całej Polsce. Wybraliśmy dla Was 8 najbardziej niezwykłych dolnośląskich zamków, pełnych tajemnic, sekretów i ciekawostek. Gdzie na Dolnym Śląsku można stanąć oko w oko ze słynnym Lancelotem, zwiedzić tajemnicze podziemia lub niezwykły cmentarz założony w hołdzie zwierzętom? Zapraszamy do galerii 8 najbardziej niezwykłych zamków Dolnośląskiego.

📢 Tragiczne wieści z Rozewia. Piorun uderzył w grupę osób. Trwa reanimacja Tragiczne wieści płyną z Rozewia (powiat pucki). W dwie osoby stojące pod drzewem uderzył piorun. Służby ratunkowe podjęły reanimację jednej z nich.

📢 1,5 roczna dziewczynka wypadła z okna. W akcji Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 1,5 roczna dziewczynka wypadła z okna z pierwszego piętra. Ranną dziewczynkę zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Policja potwierdza: dziewczynka w chwili wypadku znajdowała się pod opieką matki, która była pijana. 📢 Prezes MZK odwołana za złe decyzje finansowe. Nową prezes Anna Szabłowińska Anna Szabłowińska została nową prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku. Poprzednia prezes – Anna Szurek – została odwołana ze stanowiska za szkodliwe dla spółki decyzje finansowe. Związki zawodowe cieszą się z tej decyzji, ale podkreślają, że przed nową szefową stają poważne wyzwania, ale i problemy, z którymi musi się zmierzyć. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Te pieniądze musisz wymienić do końca lipca, bo stracą swoją wartość. Zobacz, które banknoty trzeba wymienić w banku (zdjęcia) 03.08.23 Na ogół banknoty, które posiadamy w swoich portfelach nie wymagają wymiany i nie posiadają terminu ważności. Jednak wśród nich są też takie, które, jeśli nie wymienimy ich w oddziale banku, staną się bezwartościowe. Dotyczy to zwłaszcza takich pieniędzy, które zostały w pewien sposób uszkodzone. Te koniecznie należy wymienić przed końcem lipca ponieważ stracą one swoją wartość i ważność. Które banknoty powinniśmy wymienić jak najszybciej i gdzie można to zrobić? Sprawdź wymianę banknotów w lipcu 2023.

📢 Chcesz dostać 800 zł na każde dziecko? Zbliża się ostateczny termin składania wniosków. Zobacz co trzeba zrobić 03.08.23 800 zł na każde dziecko - tyle będzie przysługiwało każdej rodzinie, która wychowuje co najmniej jedno dziecko. Dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z programu pomocowego i wsparcia finansowego zbliża się kluczowy termin składania wniosków. O czym trzeba pamiętać i do kiedy trzeba złożyć wnioski na 800 plus na każde dziecko? Gdzie i w jaki sposób należy składać wnioski i wsparcie finansowe? Sprawdziliśmy kto może dostać zwaloryzowane 500 plus w postaci comiesięcznej wpłaty 800 zł na dziecko od ZUS.

📢 Faceci o tych imionach to najlepsi mężowie. Nigdy nie zdradzają swoich żon i są najwierniejsi (LISTA) 03.08.23 Kto nie marzy o związku w którym panuje miłość, szczęście i zrozumienie potrzeb drugiej połowy. W partnerskich relacjach jednak nie zawsze panuje harmonia. Okazuje się, że odpowiedź na tak postawione pytanie może przynieść jego imię, które jest wyznacznikiem pewnych cech osobowości. Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi i nigdy nie zdradzają swoich żon. Sprawdź nasze zestawienie. 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 03.08.23 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 03.08.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 03.08.23 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie?

📢 W ten weekend w Ustce muzyka, tańce, spektakle i żeglowanie Pierwszy weekend sierpnia w Ustce zapowiada się imprezowo. Dużo muzyki, rozpoczęcie cyklu spektakli plenerowych, film, festiwal Jabłonki Swawole, regaty i parada żeglarska. Będzie w czym wybierać. 📢 Ten styl jest teraz najmodniejszy. Pomysł na elegancki dom w stylu japandi. Zobacz wyjątkowy projekt mieszkania w bloku Elegancka tapeta w sypialni, naturalne materiały i subtelne kolory ziemi – od beżu po ciemny brąz, z akcentem zgaszonego pomarańczu. Tak prezentuje się przestronne mieszanie we Wrocławiu, które jest zaaranżowane w topowym stylu japandi. Koniecznie zobacz pokazowy apartament zaprojektowany przez architekta wnętrz. Tak modnie możesz urządzić swoje mieszkanie w bloku. Zainspiruj się wyjątkowymi wnętrzami, gdzie można poczuć domowy klimat.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 03.08.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 03.08.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Uwaga na burze z gradem! Jest ostrzeżenie IMGW dla Pomorza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla części województwa pomorskiego.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 03.08.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 03.08.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 03.08.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Tak wyglądała 50 lat temu. Agnieszka Fitkau-Perepeczko pokazała swoje zdjęcia z młodości. Zobacz, jak się dzisiaj prezentuje aktorka Agnieszka Fitkau-Perepeczko skradła serce Janosika. Co słychać u sławnej Simone z „M jak miłość”? Fani aktorki mogą śledzić ją w mediach społecznościowych, gdzie artystka opublikowała ostatnio zdjęcie, jak spędza wolny czas. Pokazała również fotkę sprzed 50 lat. Wydaje się, że czas dla niej się zatrzymał! 📢 Premier Polski i prezydent Litwy na przesmyku suwalskim. Tematem bezpieczeństwo i Grupa Wagnera Granice Polski i Litwy to granice wolnego świata – powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Obaj politycy spotkali się w Suwałkach, na obszarze tzw. przesmyku suwalskiego. Szef polskiego rządu przestrzegł przed zagrożeniem prowokacjami ze strony Grupy Wagnera.

📢 Prawie 75 mln zł z budżetu państwa dla regionu słupskiego na wsparcie samorządów Rząd przekaże samorządom kolejne środki finansowe w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej. Gminy, powiaty i miasta same zdecydują, na co przeznaczą pieniądze. Mogą je wykorzystać na wydatki bieżące lub inwestycje - poprawę jakości dróg, nowe żłobki, czy rozwój szkół, instytucji kultury. Region słupski został zasilony kwotą 74 949 706 złotych.

📢 Brązowy Krzyż Zasługi dla kapral Agnieszki Szrenk z Pomorza od prezydenta Andrzeja Dudy. Gratulujemy! W uroczystościach związanych z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego uczestniczyli żołnierze 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wzruszającym wydarzeniem poprzedzającym obchody rocznicy było wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudę kpr. Agnieszce Szenk za jej zaangażowanie oraz opiekę nad kombatantami.

📢 Największe atrakcje turystyczne Polski na starych zdjęciach. Jak się zmieniły w ciągu 100 lat? Są nie do poznania Odzyskanie przez Polskę Niepodległości w 1918 roku oznaczało gwałtowny rozwój wielu dziedzin, w tym turystyki. Po 123 latach zaborów nie tylko zaczęto podróżować, ale i rozbudowywać infrastrukturę turystyczną. W okresie międzywojennym niezwykle spopularyzował się wypoczynek, w związku z czym powstawały uzdrowiska, hotele, a także odradzały się organizacje turystyczne. Jak 100 lat temu wyglądały miejsca, które wciąż chętnie odwiedzamy? 📢 Literacki debiut perkusisty. Marian Szarmach i jego książka o słupskich muzykach Wybitny słupski perkusista, który wykonując swój zawód, zwiedził cały świat, napisał historię słupskiego środowiska muzycznego od lat powojennych do czasów współczesnych. O jego książce będzie można posłuchać i porozmawiać w Cepelinie. 📢 Deficyty kadrowe problemem w regionie. Pracodawcy kuszą, chętnych brakuje Na pomorskim rynku pracy wciąż brakuje kierowców autobusów, lekarzy, pielęgniarek, kucharzy, a nawet magazynierów. Te profesje znalazły się na liście deficytowych zawodów w roku 2023, opracowanej przez specjalistów tworzących tzw. barometr zawodów.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 3.08.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 3.08.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Z tych ubrań zrezygnuj! 21 rzeczy, które okropnie postarzają. Zobacz, czego lepiej unikać i nie dodawaj sobie lat Ubrania mogą upiększyć osobę, która je nosi, podkreślić atuty sylwetki, odpowiednio zaakcentować karnację. Potrafią też sprawić, że wygląda się w nich infantylnie albo wręcz przeciwnie, bardzo dojrzale. Często kobiety popełniają właśnie ten błąd i nieświadomie wybierają rzeczy, które dodają im lat. Spójrz na listę ubrań, których lepiej się wystrzegać. 📢 Picasso w Słupsku? Tak – dzięki imprezie Baltic Art Promotion. Sprawdź, jaki jest program W słupskim ratuszu będzie dostępna wystawa światowych mistrzów malarstwa współczesnego. To nie wszystko, organizatorzy zapowiadają także inną ekspozycję, aukcję dzieł sztuki i koncert. Taki jest program imprezy Baltic Art Promotion. 📢 Sto tysięcy na ochronę jarzębów przy ul. Lipowej. Słupsk zielonym miastem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał miastu Słupsk blisko 90 tysięcy złotych dotacji na prace pielęgnacyjne pomników przyrody przy ul. Lipowej w Słupsku. Chodzi o ochronę 18 jarzębów i dosadzenie nowych drzewek.

📢 Tamte prywatki, karaoke, liryka. Zaprasza słupski Jolander Salonik Muzyczny w kawiarni Jolander przy ul. Herbsta 16 w Słupsku tętni życiem tydzień w tydzień. Nie inaczej będzie w drugiej połowie sierpnia. Znajdzie się coś dla każdego, kto lubi tańczyć, śpiewać czy słuchać muzyki.

📢 Baronowa Klara i gala bocianów. Zaprasza pałac w Damnicy Centrum Kultury Powiatu Słupskiego zaprasza na Wystawę Poplenerową III Powiatowego Pleneru Malarskiego Oczami Baronowej Klary. Edycja 2023 połączoną z Galą Białego Bociana 2023. 📢 Pijany posterunkowy z Myśliborza nieźle narozrabiał w Słupsku. Krzyczał, bił nastolatków, biegał nago. Polała się krew Pijany 23-letni słuchacz Szkoły Policji w Słupsku we wtorek wieczorem awanturował się na ulicy, zaczepiał przechodniów, rozebrał się prawie do naga. Posterunkowy z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu jeszcze w środę po południu trzeźwiał na policyjnym „dołku” w Słupsku.

📢 Junaki na junaku. Pełna przygód podróż słupszczan na południe Europy Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy zaprasza na spotkanie podróżnicze pn. „Junakiem na południe" w ramach cyklu „Podróże małe i duże". O swoich przygodach opowiedzą słupszczanie Agata Bartoszek i Tomasz Gaj, którzy przemierzyli masę kilometrów na starym junaku. 📢 Tadeusz Adamczyk z Karwna zbudował helikopter! No cóż, że nie można nim polecieć (WIDEO) Chcesz mieć helikopter? Po prostu zbuduj go sobie. Tak zrobił Tadeusz Adamczyk z Karwna w powiecie bytowskim. Co prawda, nie można nim latać, ale śmiga nad podwórkiem. - Jest na czym oko zawiesić i pomarzyć - przyznaje właściciel 150-kilogramowej maszyny. 📢 Plażowy projekt Fundacji PGE w Ustce. Wszystko, czego chcesz się dowiedzieć o morskich farmach wiatrowych To już trzecie wakacje z Plażą PGE – projektem realizowanym w nadmorskich miejscowościach przez Fundację PGE. W specjalnie przygotowanych strefach edukacyjnych można poznać ciekawostki o odnawialnych źródłach energii, w tym o morskich farmach wiatrowych. Ponadto na wszystkich odwiedzających czeka wiele dodatkowych atrakcji m.in. warsztaty edukacyjne, spotkania ze sportowcami, zajęcia i turnieje sportowe oraz konkursy i zabawy z nagrodami. W lipcu Plaża PGE wystartowała w Ustce, a na kolejne wakacyjne tygodnie przenosi się do Łeby i Sasina.

📢 Gigantyczne pieniądze na remont kościoła i renowację dzwonów w Borzytuchomiu (WIDEO) Region bytowski otrzyma ponad 10 milionów złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gigantyczne wsparcie, bo blisko milion złotych otrzyma Borzytuchom na remont kościoła oraz wyeksponowanie zabytkowych dzwonów. 📢 "Taśmy Maciejewskiej". Czy doszło do mobbingu i oczerniania kolegów z Lewicy? Poseł Lewicy Beata Maciejewska jest zawieszona w prawach członka partii i nie będzie kandydować w wyborach. Ponadto partia skierowała zawiadomienie do prokuratury po tym, jak były pracownik biura posłanki ją nagrał - informuje "Wyborcza.pl Trójmiasto". 📢 Jabłonki Swawole w Ustce. Festiwal polskich rytmów i smaków W najbliższy weekend po raz pierwszy w Ustce odbędzie się impreza Jabłonki Swawole. To festiwal muzyki, rzemiosła, smaków i zapachów. Na Promenadzie Nadmorskiej nie zabraknie sadzenia jabłonek.

📢 Kobylnica nie będzie miastem, ale w działaniach nie ustaje Podsłupskiej Kobylnicy nie udało się uzyskać statusu miasta. Wójt gminy Kobylnica ubolewa, ale zapowiada, że dążeniach nie ustanie. Już wysłał pismo do premiera o ponowną analizę i uwzględnienie wniosku rady gminy. 📢 Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miastku Wówczas też był wtorek. W całym regionie zawyły syreny. Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Miastku. 📢 W Słupsku zawyły syreny. W strugach deszczu oddano cześć Powstańcom Warszawskim 1 sierpnia 1944 roku też był wtorek. Dzisiaj - 79 lat później - o godzinie 17 w Słupsku zawyły syreny, aby uczcić pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego. Miasto na minutę zamarło, aby oddać hołd poległym. Pod pomnikiem Powstańców Warszawskich odbyły się uroczystości.

📢 Warszawa upamiętnia Powstanie Warszawskie. Miasto stanęło w miejscu w godzinę "W" - WIDEO Jak co roku Warszawa zatrzymała się o godzinie 17, by oddać hołd poległym powstańcom warszawskim. W mieście rozległy się syreny, wstrzymano ruch uliczny, w wielu miejscach zapłonęły race i rozbrzmiały okrzyki „cześć i chwała bohaterom!”. 📢 Pomnik Powstańców Warszawskich w Słupsku. Po renowacji wygląda pięknie. Płaskorzeźba z Chrystusem wykonana jest z brązu Podczas uroczystości z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zaprezentowano odrestaurowany Pomnik Powstańców Warszawskich w Słupsku. To pierwszy pomnik w Polsce postawiony na cześć bohaterów Powstania. Na uroczystości obecny był Wojciech Małeta, syn twórcy tego pomnika – Jana Małety. 📢 Uniwersytet Pomorski w Słupsku otwiera nowe kierunki przy współpracy z firmami W tym roku nowością na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jest informatyka przemysłowa. To kolejny kierunek otwierany przy współpracy z firmami z regionu słupskiego. Rok temu ruszył innowacyjny w skali całego kraju projekt studiów dualnych w partnerstwie z firmą Markos z Głobina. Pracownicy i jednocześnie studenci kierunku Logistyka z sukcesami zakończyli pierwszy rok edukacji.

📢 Mocny transfer Czarnych! MaCio Teague nowym zawodnikiem Grupa Sierleccy Czarni praktycznie zamknęli już budowę składu przed nowym sezonem. Ostatnim, ale na pewno jednym z najważniejszych elementów układanki trenera Mantasa Cesnsuskisa okazało się pozyskanie MaCio Teague. 📢 Śluby w Słupsku. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z ostatniego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Wypadek na krajowej 20. Jedna osoba ranna. Policja prosi o rozwagę Wypadek na krajowej 20 koło Tuchomia. Jedna osoba została ranna. Policja prosi o ostrożność. Na drogach jest bardzo ślisko. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na ostatnich imprezach w Łebie [ZDJĘCIA] Koncertowe wakacje w klubie Euphoria w Łebie. Łódzka grupa rapowa White Widow wystąpiła w nadmorskim kurorcie. Zobacz fotorelację.

📢 W Ustce bezmyślni turyści dla zabawy odczepili kuter, który uszkodził jacht. Przygoda zakończy się w sądzie Dwóch turystów ze Śląska w środku nocy postanowiło odczepić zacumowany w porcie rybacki kuter. Ten odpłynął i uszkodził jacht. Wszystko nagrał monitoring. Teraz za swoją głupotę turyści odpowiedzą w sądzie. 📢 Super samochody przyjechały w weekend do Międzyzdrojów! Zobacz jakie marki można było tam zobaczyć [ZDJĘCIA] Porsche, Mercedes, Aston Martin, BMW, Lamborghini i Mustang ustawiły się jako gwiazdy na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach w minioną sobotę. A to w ramach imprezy Baltic Race 2023, która rozpoczęła się 27 lipca (w czwartek) w Trójmieście. 📢 Średniowieczna baszta obronna w Słupsku będzie zrekonstruowana do końca roku Trwają prace nad odbudową historycznych budynków w rejonie największej kładki nad Słupią. Do końca roku zostanie zrekonstruowana średniowieczna baszta i charakterystyczny dla przedwojennej zabudowy budynek przymurny, w którym znajdzie się miejsce dla wielu ciekawych inicjatyw.

📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Jarmark w Słupsku. Zobacz, co można kupić na straganach [ZDJĘCIA] W każdy weekend lipca i sierpnia ulica Nowobramska i okolice miejskich bulwarów nad Słupią znów tętnią życiem za sprawą domków i straganów wystawienniczych wypełnionych rękodziełem, wyrobami regionalnymi, antykami i książkami. Jarmark potrwa do końca wakacji, czyli 27 sierpnia. 📢 Znamy datę otwarcia hotelu Gołębiewski w Pobierowie! Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona.

📢 W Ustce trwa Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 2023. Dzisiaj kolejny koncert We wtorek 25 lipca w kościele Najświętszego Zbawiciela w Ustce usłyszymy kolejny koncert. Tym razem na skrzypce i organy. Festiwalowe lato cieszy się ogromnym powodzeniem. Na organach Voelknera zagrał już prof. Andrzej Chorosiński i dyrektor artystyczny festiwalu Zbigniew Gach. Swoich sił mogli spróbować też... słuchacze.

📢 Legendy rocka i gwiazda Hollywood w Dolinie Charlotty [ZDJĘCIA] Jeden z najbardziej znanych hollywoodzkich aktorów Johnny Depp zawitał do Doliny Charlotty. W sobotni wieczór, razem z zespołem Hollywood Vampires zagrał w kolejnej odsłonie Festiwalu Legend Rocka. 📢 Tak wygląda największy hotel w Polsce. Byliśmy na budowie hotelu Gołębiewski w Pobierowie, praca wre [ZDJĘCIA] A tam praca wre. Hydraulicy dokręcają krany, elektrycy instalują lampy i żyrandole. Kafelkarze układają płytki, ale w drugim końcu hotelu sprzątaczki już szykują pokoje na powitanie pierwszych gości.

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic

📢 Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Nie płacisz abonamentu? Sprawdź czy musisz wpuszczać urzędników 15.02.23 Kontrolę czy posiadamy odbiornik telewizyjny lub radiowy przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej. To właśnie urzędnicy tej instytucji sprawdzić mogą czy osoba nie płacąca abonamentu RTV posiada taki odbiornik i czy należy nałożyć na nią odpowiednią karę. Jest szereg osób, które abonamentu opłacać nie muszą. Jednak kontrolowani są wszyscy, którzy nie płacą. Czy powinniśmy wpuszczać kontrolerów Poczty do domu lub samochodu? Ile wynoszą kary za niepłacenie? Sprawdziliśmy. 📢 Te kobiece imiona rozpalają męską wyobraźnię. O tych kobietach mężczyźni myślą bez przerwy 29.12.2022 Jakie żeńskie imiona najbardziej działają na męską wyobraźnię? Dla mężczyzn nie tylko wygląd zewnętrzny ma znaczenie, liczy się także osobowość i charakter kobiety. Okazuje się, że relacjach damsko - męskich imiona mają bardzo duże znaczenie. Tak przynajmniej twierdzą astrolodzy. Jak wiadomo, imiona niosą ze sobą ładunek różnych cech. Jedne elektryzują mężczyzn mnie a inne bardziej. Które są najbardziej atrakcyjne dla facetów?

📢 Ponad sto przedwojennych zdjęć i pocztówek z Miastka i okolicy (ZDJĘCIA) Prezentujemy ponad sto przedwojennych zdjęć i pocztówek z Miastka i okolicy. 📢 Zatopione wsie. Część stuletnich obiektów uratowano, ale to nie koniec (ZDJĘCIA) Pieniny, tak jak Bieszczady, mają swoje zatopione wsie. W obu przypadkach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r. 📢 Kuchenne Rewolucje w Słupsku niezbyt udane. Tym knajpom nawet Magda Gessler nie pomogła Choć program telewizyjny Kuchenne Rewolucje, którego gwiazdą jest Magda Gessler, wypromował wiele restauracji w całej Polsce, to Słupsk szczęścia do zmian znanej restauratorki nie miał. Z knajp, których rewolucję zaplanowała, w naszym mieście nie przetrwała żadna. A przynajmniej nie w wersji z wizji celebrytki.

