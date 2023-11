Przegląd prasy 4.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ćwierć wieku więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie”?

Prasówka 4.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ćwierć wieku więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie W piątek Sąd Okręgowy w Słupsku skazał na 25 lat pozbawienia wolności 34-letniego Artura M. z Pobłocia w gminie Główczyce. Oskarżony recydywista odpowiadał za zabójstwo Mariana M., ukrycie jego ciała w zbiorniku z nieczystościami i grożenie swojej partnerce, która była naocznym świadkiem zbrodni.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 04.11.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 04.11.2023 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

Prasówka 4.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 04.11.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 04.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 04.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 04.11.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 04.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 04.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Te osoby mogą pójść do lekarza bez kolejki. Zobacz, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach i szpitalach! Sprawdź! Oto osoby, które nie muszą czekać na wizytę u lekarza. Kolejki do lekarzy specjalistów przyjmujących w ramach NFZ są coraz dłuższe. Zastanawiasz się, kto może skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej po za kolejnością? Sprawdź, kto ma pierwszeństwo w przychodniach, poradniach specjalistycznych, szpitalach i aptekach. Lista osób uprawnionych do tego przywileju jest naprawdę długa. 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 04.11.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 04.11.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! 04.11.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 04.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 04.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 04.11.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Rachunki za prąd drastycznie wzrosną bez zamrożenia cen energii elektrycznej w 2024 roku. Sprawdź, o ile więcej zapłacisz od nowego roku Bez zamrożenia cen w 2024 r. gospodarstwa domowe zużywające do 2000 kWh zapłacą za energię elektryczną niemal o 70 proc. więcej, czyli dodatkowo 100 zł miesięcznie – wynika raportu Forum Energii. Z kolei przy częściowym zamrożeniu cen i bonie energetycznym podwyżki wyniosą ok. 30 proc. Analitycy think tanku podkreślili także, że efekty skokowego wzrostu cen powinny być łagodzone.

📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach. Ogromne ilości grzybów w listopadzie to już fakt. Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Ciepły i wilgotny listopad to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach obrodziły teraz m.in. kanie, rydze, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać. 📢 Policja nie wyklucza, że Grzegorz Borys nie żyje. Służby wciąż szukają mężczyzny na zawężonym obszarze Nie wykluczamy, że Grzegorz Borys nie żyje, zawęziliśmy obszar poszukiwań do 2 hektarów przy zbiorniku wodnym Lepusz - podała na briefingu rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku komisarz Karina Kamińska.

📢 Atrapa kominka w salonie to hit. Portal kominkowy – piękna dekoracja na Boże Narodzenie. Najmodniejsza ozdoba mieszkania – zobacz zdjęcia Brakuje ci w domu miejsca na kominek? A może nie możesz jak go zamontować, bo masz mieszkanie w bloku? Mamy na to świetne rozwiązanie. Wystarczy zaaranżować w salonie portal kominkowy, który będzie jego nietuzinkową ozdobą. Zobacz w galerii zdjęć, jak pięknie można zaaranżować atrapę kominka. Stwórz w domu wyjątkową dekorację na Boże Narodzenie. 📢 Tak mieszka Anna Wendzikowska. Zobacz na zdjęciach, jak się urządziła z córeczkami w stolicy. Widać, że celebrytka lubi luksusowe wnętrza Anna Wendzikowska to jedna z najbardziej popularnych polskich celebrytek. Swoje życie zawodowe zaczynała jako aktorka, a obecnie realizuje się w roli dziennikarki, prezenterki telewizyjnej i influencerki. Swoje rodzinne gniazdko uwiła w stolicy, gdzie urządziła się z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda luksusowe mieszkanie Anny Wendzikowskiej. Sprawdź, jak komfortowo żyje na co dzień celebrytka.

📢 Coraz bliżej do schwytania Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo syna? Policja zawęziła obszar poszukiwań do zaledwie dwóch hektarów Już nie w lasach w pobliżu kilku dzielnic Gdyni, ale na terenie zaledwie dwóch hektarów koło gdyńskiego osiedla Fikakowo kontynuowane są poszukiwania Grzegorza Borysa, podejrzanego o odrażający mord na swoim sześcioletnim dziecku. Policjanci i żandarmi wojskowi zakładają, że to właśnie tam ukrywać może się ścigany przez nich 44-latek. 📢 Zmarł Kazimierz Kołodziejski, wybitny szkoleniowiec judo, który pracował w Koszalinie i Słupsku Ta wiadomość zasmuciła wszystkich sympatyków judo, którzy znali Kazimierza Kołodziejskiego. Zmarł 1 listopada 2023 roku. Judo było Jego wielką pasją, a nawet miłością.

📢 Czapki damskie zimowe, w których będzie ciepło i nie zniszczą włosów. Jakie nakrycie głowy dla 60-latki? Sprawdź modne i eleganckie modele Czapka na zimę nie tylko chroni głowę przed mrozem, wiatrem i deszczem. Warto wybrać taki model, w którym będzie ci również do twarzy. Sklepy oferują mnóstwo modeli, które sprawią, że nawet dojrzałe kobiety będą wyglądały w nich młodo, elegancko i stylowo. Zobacz, jakie nakrycia głowy dla 50-latki i 60-latki, a jakie dla nieco młodszych kobiet wybrać tej zimy.

📢 Pechowy poranek na drogach. Dwa potrącenia pieszych na przejściach w Słupsku Do dwóch kolizji z udziałem pieszych doszło na ulicach Słupska w piątek, 3 listopada. Sprawcą jednego ze zdarzeń był kierujący volkswagenem, który nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez pasy kobiecie. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. W przypadku drugiej kolizji winny był pieszy, który wbiegł na przejście dla pieszych wprost pod jadący samochód. 📢 Hity ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych. Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Te telefony komórkowe mogą dostać nowe życie. Masz stary model marki Nokia, Motorola, Siemens, Philips? Na tych starych komórkach zarobisz Stare telefony komórkowe... Czy ktoś jeszcze je pamięta? Nie tak dawno temu na rynku nie było dostępnych popularnych dziś smartfonów. Prawdziwym "hitem" były duże telefony komórkowe z antenkami. Nokia, Motorola czy Siemens to tylko niektóre z marek, rządzących rynkiem telefonów jeszcze dwadzieścia lat temu. Dziś wiele z nich ma wartość nie tylko sentymentalną, ale także kolekcjonerską. O których telefonach mowa? Ile dziś kosztują? Sprawdziliśmy!

📢 Oni zaginęli w Polsce. Kobiety i mężczyźni: Do dziś nie udało się ustalić kim są i skąd są. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Baza zawiera zdjęcia i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości, które zostały zgłoszone do ITAKI. Baza jest także sprawdzana przez Zespół Poszukiwań i Identyfikacji ITAKI przy każdym przyjęciu zgłoszenia osoby zaginionej. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość!

📢 Tu straszy na Pomorzu! Opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Zamek w Łapalicach i inne miejsca Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu. 📢 To tajne kody do twojego telefonu. Te sztuczki sprawią, że odkryjesz nowe funkcje smartfona z Androidem. Sprawdź TOP 15 najlepszych tricków Chcesz zyskać dostęp do ukrytych funkcji swojego telefonu? To nietrudne, o ile znasz tajne kody do smartfona, które pozwolą odblokować kilka ciekawych funkcji? Smartfony ma niemal każdy z nas, ale niewiele osób wie, jak i gdzie wpisać odpowiednie kombinacje liczb w znaków, by odblokować dodatkowe informacje i możliwości o swoim telefonie.

📢 Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! Stomatolog za darmo. Te zęby wyleczysz w gabinecie stomatologicznym bez ponoszenia kosztów. Stomatolog, który ma podpisany kontrakt z NFZ na podstawową opiekę stomatologiczną, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Osoby, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i mogą leczyć zęby za darmo. Oto usługi stomatologiczne, za które nie zapłacisz! 📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem!

📢 Najciekawsze premiery gier – listopad 2023 r. i kilka polskich ciekawych gier, wampiry, Warhammer 40k, piłka nożna i nowe CoD. Dużo tego! Szukasz gier na listopadowe wieczory? Bez obaw, w tym miesiącu ukarze się cała lista mocnych tytułów, w tym kilka wyczekiwanych od polskich deweloperów. Do tego powroty słynnych i mocnych marek, jak CoD, Warhammer 40k czy coś w ramach Assassin’s Creed, a i to wciąż nie koniec. Przekonajcie się sami. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Cyklon Ciaran niesie śmierć w Europie. Co przyniesie do Polski? Na zachodzie Europy szaleje cyklon Ciaran, którego skutki są tragiczne. W wielu miejscach dochodzi do potężnych burz i wichur prowadzących do śmierci kolejnych osób. Sztorm dociera również do Polski. Sprawdź, gdzie będzie najbardziej odczuwalny. 📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 3.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Koncepcja na ustecki OSiR. Ma tam powstać hala widowiskowo – sportowa Władze Ustki rozpoczynają dyskusję nad koncepcją zagospodarowania terenów Ośrodka Sportu i Rozwoju. Najważniejszym punktem publicznej debaty ma być budowa hali widowiskowo – sportowej. 📢 Cena karpia na święta - ile zapłacimy za kilogram w 2023 roku? Oto przewidywania hodowców. Pierwsza taka sytuacja od kilku lat Od kilku lat ceny karpia przed świętami znacząco rosły, czego powodem była droższa karma, podwyżki pensji dla pracowników, a także rosnące koszty transportu. Tegoroczne prognozy hodowców wskazują na odwrócenie tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile trzeba będzie zapłacić za kilogram karpia na święta?

📢 O hrabinie, która uczyła prania, i pieśni patriotyczne – koncert z wykładem w Słupsku Eliza Nowak oraz chór Starsi Sąsiedzi Placówki Wsparcia Dziennego Dom Sąsiedzki w Słupsku, a także dr Aneta A. Duda wraz z Kołem Historii Kultury Materialnej XIX w. Secesja zapraszają na połączony z wykładem koncert "Zapomniane dziedzictwo XIX wieku - zakłady kórnickie Jadwigi hr. Zamoyjskiej i Śpiewnik Domowy Polaków pod zaborami".

📢 18-latek "kręcił baczki" BMW. Popis podobał się koleżance, ale policjantom już nie Miała być fajna zabawa i popis przed koleżanką, a skończy się w sądzie. 18-latek "kręcił bączki" na jednym z bytowskich parkingów. Sytuację zauważyli policjanci, którzy natychmiast zareagowali. Jak się okazało, mężczyzna był już karany za podobne przewinienie. Teraz za swój „popis” będzie tłumaczył się w sądzie. Grozi mu utrata prawa jazdy i kara nawet do 5 tysięcy złotych. 📢 Były słupski radny Kamil B. po raz drugi skazany prawomocnym wyrokiem Na karę roku i czterech miesięcy ograniczenia wolności skazał w czwartek Sąd Okręgowy w Słupsku Kamila B., byłego słupskiego radnego, za podrobienie podpisu szefa kancelarii Prezydenta RP oraz dokumentu nadającego obywatelstwo polskie Ukraince Olenie S. Wyrok jest prawomocny. 📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie!

📢 Co mówią nam stare mury? Promocja książki o lokalnej historii w gorzelni w Objeździe Jutro, w piątek, 3 listopada, o godzinie 16, w Starej Gorzelni w Objeździe odbędzie się spotkanie z Czesławą Długoszek, autorką książki "Mury żyją dłużej. Historie od morza do jeziora Gardno i inne". Moderatorem będzie Danuta Sroka, wystąpi Anna Poźlewicz. Organizatorzy - Gmina Ustka i Centrum Kultury Gminy Ustka - zapowiadają także słodki poczęstunek i książkową niespodziankę. Wstęp wolny.

📢 Gdzie są grzyby w regionie słupskim? Najlepsze miejsca na grzybobranie w okolicy Słupska. Sprawdź! Choć mamy już listopad to pomorskie lasy wciąż pełne są grzybów. Gdzie można pojechać na grzyby w regionie słupskim? Gdzie nasi Internauci już je zbierają? Podpowiadamy gdzie jechać na grzyby. Lokalizacja, dojazd, jakie grzyby występują.

📢 Kolizja na ulicy Gdańskiej w Słupsku. Policja podsumowuje 1 listopada na drogach w regionie Osiem kolizji odnotowali policjanci na drogach w regionie słupskim 1 listopada. Do jednej z nich doszło na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Lawendowej w Słupsku. 📢 Orki zaatakowały jacht z Gdyni. Jednostka zatonęła! Jacht Grazie Mamma, którego macierzystym portem była Gdynia, zatonął w Cieśninie Gibraltarskiej. Jednostka została poważnie uszkodzona po ataku grupy orek. Załoga jest bezpieczna. Co ciekawe, nie jest to pierwszy tego typu przypadek. O nietypowych zachowaniach morskich ssaków wobec jachtów informowały hiszpańskie i francuskie media w ostatnich miesiącach. 📢 Młodzież ze słupskiego ZSI poznała, jak przetrwać w trudnych warunkach. Nie mieli sielskiego życia Kadeci z Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku zakończyli zajęcia na obozie szkoleniowym z 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża. Poznawali tajniki przetrwania w trudnych warunkach.

📢 Słupskie skrzyżowanie w oku kamer. Nowe fotorejestratory wyłapią przejazd na czerwonym świetle Skrzyżowanie ulic Garncarskiej i Wiejskiej w Słupsku obserwować będzie 12 kamer. Fotorejestratory wyłapią kierowców, którzy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. System ma zacząć działać już w listopadzie. 📢 Słupski stary cmentarz po zmroku. Nostalgiczny klimat, słupszczanie odwiedzają groby bliskich (zdjęcia) Od samego rana dnia Wszystkich Świętych pogoda sprzyjała spacerom po słupskich cmentarzach. Groby zmarłych odwiedzały dziś tysiące słupszczan i przyjezdnych.

📢 Przyroda powiatu słupskiego w obiektywie. Konkurs rozstrzygnięty [zdjęcia] Starostwo Powiatowe w Słupsku rozstrzygnęło konkurs fotograficzny „Przyroda powiatu słupskiego w obiektywie”. Nadesłane prace były oceniane w trzech kategoriach. 📢 Modne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wszystkich Świętych 2023. Zdjęcia eleganckich stroików na grób Kompozycje z wrzosów na grób w pięknych kolorach to piękna ozdoba na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz.

📢 Tak powstawało przejście podziemne w Słupsku. Niegdyś to było niemal kultowe miejsce (zdjęcia) Na początku dekady lat 70. minionego stulecia ruszyły w centrum Słupska roboty zmieniające przedwojenny jeszcze układ komunikacyjny. Przedsięwzięcia te podejmowała i prowadziła jako inwestor Miejska Służba Drogowa – powołana w 1958 roku, z czasem przekształcona w Miejski Zarząd Dróg i Mostów. 📢 Dzień Wszystkich Świętych w Słupsku. Ludzie żyją tak długo, jak długo o nich pamiętamy... (zdjęcia) Przyjemna pogoda od rana sprzyja spacerom po słupskich nekropoliach. W Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy groby zmarłych - tych bliskich i tych dalszych - znajomych z pracy, z osiedla... To dzień zadumy nad przemijającym czasem i dzień wspomnień, kiedy przywołujemy w pamięci tych, których już na swej drodze nie spotkamy. 📢 Wyróżnienie dla mieszkanki Ustki. 50 lat w służbie dla ludzi Wanda Wysocka, ustecka pielęgniarka, od lat współpracująca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce otrzymała Honorowe Wyróżnienia Starosty Słupskiego „Daję Radość”. To nagroda za poświecenie się na rzecz potrzebujących pomocy.

📢 Tych osób nie ma już wśród nas. Zobacz, kogo pożegnaliśmy w ostatnim czasie. Kogo wspominać będziemy w uroczystość Wszystkich Świętych? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to wyjątkowe dni zadumy. Wtedy właśnie wspominamy naszych najbliższych, którzy odeszli. Przeglądamy zdjęcia, rozmawiamy o tych osobach, odwiedzamy groby. W ciągu minionych dwunastu miesięcy pożegnaliśmy wiele znakomitych postaci kina, teatru, świata nauki, polityki czy życia społecznego. Przypominamy sylwetki ważnych osób zarówno dla Pomorza, jak i Polski i całego świata. 📢 Siła kobieTy - dwanaście kobiet, które wygrały z rakiem na wystawie w CH Jantar w Słupsku Superbohaterki na wyjątkowych fotografiach przypominają, że choroba onkologiczna nie jest wyrokiem. Projekt "Siła KobieTY" to promocja profilaktyki. Portrety kobiet, które wygrały walkę z nowotworem możemy oglądać w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. W sobotę, 4 listopada, odbędzie się spotkanie z kobietami, które opowiedzą swoją historię.

📢 Stroiki z chryzantem na Wszystkich Świętych 2023. Tak pięknie ozdobisz groby 1 listopada. Zdjęcia eleganckich kompozycji z żywych chryzantem Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia! 📢 W Gdańskiej Stoczni Remontowa odbyło się wodowanie pierwszego promu ro-pax dla spółki Polskie Promy W Gdańskiej Stoczni "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A. odbyło się wodowanie promu Ro-Pax o numerze budowy 101, jednego z trzech budowanych dla spółki Polskie Promy.

📢 Udana gala dla zawodników „ Spartansa” Kobylnica [ZDJĘCIA] W Kobylnicy odbyła się Gala Sportów Walki im. Michała Godnicza, która połączona została z Pucharem Polski Jiu-Jitsu Kata Parami. Impreza była uczczeniem pamięci mistrza soke Michała Godnicza, wielkiego entuzjasty sportów walki, zawodnika, trenera i działacza Klubu Karate „Champion” Słupsk. To kolejne zawody sportowe rangi ogólnopolskiej pod patronatem wójta gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego, który od lat wspiera sport.

📢 Te rzeczy i symbole przynoszą szczęście. Te najważniejsze amulety przyciągają radość i dobrobyt. Musisz je mieć! Te symbole przynoszą szczęście. Zastanawiasz się, jakie przedmioty mogą przynieść radość i dobrobyt? Symbole te, są bardzo popularne pośród ludzi na całym świecie. Obecne są również w każdej kulturze. Uważa się, że amulety szczęścia i różnego rodzaju talizmany, przyciągają dobrobyt i gwarantują pomyślność. Nie rzadko zdarza się, że chronią przed złem i wszelkim niepowodzeniem. Sprawdź, jakie symbole szczęścia są szczególnie popularne w Polsce i na świecie. 📢 Stroiki z kapusty ozdobnej na cmentarz. Zobacz zdjęcia pięknych kompozycji na Wszystkich Świętych 2023 Kapusta ozdobna to piękna rośliny, która idealnie się sprawdzi do dekoracji grobów na Wszystkich Świętych 2023. Jej niezwykłe walory wizualne i odporność na przymrozki sprawia, że jest idealną ozdobą na cmentarz. Zobacz na zdjęciach w galerii, jakie stroiki z kapusty ozdobnej są najładniejsze na 1 listopada.

📢 Groźnie wyglądało zdarzenie na Szczecińskiej w Słupsku. Cudem bez ofiar Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło nad samym ranem w poniedziałek, 30 października. Brały w nim udział trzy samochody osobowe. A to wszystko z winy 45-latki która wyjeżdżała z ul. Braci Gierymskich i nie ustąpiła pierwszeństwa.

📢 Potężny pożar w Miastku. Dwie osoby trafiły do szpitala (ZDJĘCIA) Dwie osoby z objawami zatrucia trafiły do szpitala. W kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi wybuchł pożar. Straty są ogromne. 📢 Najpiękniejsze wiązanki na Wszystkich Świętych 2023. Tak wyglądają propozycje najmodniejszych w tym roku wiązanek (zdjęcia) 30.10.23 Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Zobaczcie najpiękniejsze i unikatowe propozycje dekoracji pomników na Wszystkich Świętych w 2023 roku. 1 listopada już niebawem, warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami na dekoracje i wieńce na groby naszych bliskich. Jakie kolory i liście są w tym roku w trendach? Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas w którym wspominamy naszych bliskich i odwiedzamy ich groby.

📢 Tak wyglądają najdroższe rasy psów. Za rasowego psa zapłacisz kilkadziesiąt tysięcy złotych. W te ceny naprawdę ciężko uwierzyć Zastanawiałeś się nad zakupem rasowego psa? Ceny najdroższych psów wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, choć cena psa znajdującego się na podium może zaskoczyć. W galerii przedstawiamy ceny najdroższych psów na Pomorzu. Wszystkie pochodzą z portalu OLX z ogłoszeń, które można znaleźć w województwie pomorskim. 📢 W ten sposób zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Rewolucja komunikacyjna w Słupsku. Od dzisiaj autobusy PKS odjeżdżają z nowego dworca Już nie z dworca przy Kołłątaja, a z miejskiego węzła transportowego przy ul. Towarowej – kursują autobusy PKS Słupsk od 1 listopada. Korekcie uległy rozkłady jazdy regionalnych linii i ich trasy w granicach miasta. To ważna informacja dla podróżnych. 📢 Orzechowska Wydma na każdą porę roku. Jesienią piękne barwy drzew Ścieżka dydaktyczna "Orzechowska Wydma" to idealne miejsce na długi spacer z daleka od ludzi i zgiełku. O tej porze roku jest tam prawie pusto, a jesienią widoki są piękne. Trasa prowadzi przez wydmy i buczynowe lasy. Na trasie są tablice informacyjne, dzięki którym możemy wzbogacić swoją wiedzę. 📢 Słupsk w latach 80. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 80. ubiegłego wieku? Niektóre miejsca zmieniły się całkowicie, inne w niewielkim stopniu. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta.

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Mają zaledwie rok i już podbiły stolicę. KGW "Ząbinowiczanki" w stolicy (WIDEO) Koło Gospodyń Wiejskich "Ząbinowiczanki" ma zaledwie rok, a już na swoim koncie ma wiele sukcesów. Za nimi udany występ w Warszawie. Panie nie mówią ostatniego słowa. Głowy mają pełne pomysłów.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Żołnierz słupskiej brygady najszybszy w X Słupskim Biegu Niepodległości. 461 biegaczy dotarło do mety [ZDJĘCIA] Najszybszy był dzisiaj Michał Pytlak, który trasę 10 kilometrów na ulicach Słupska pokonał w 32 minuty i 56 sekund, a ostatni linię mety minął Bronisław Kabaciński, któremu pokonanie trasy zajęło godzinę, 21 minut i sekundę.

📢 Wszystkich Świętych. Zobacz słupski stary cmentarz nocą (zdjęcia) 1 listopada obchodzimy dzień Wszystkich Świętych. Od wczesnych godzin porannych mieszkańcy regionu odwiedzają groby bliskich. W mieście panuje wzmożony ruch, wszyscy, którzy planują dostać się dziś na groby swoich bliskich muszą uzbroić się w cierpliwość.

