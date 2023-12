Przegląd prasy (4.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja”?

Prasówka 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 4 grudnia 2023 roku jest 649. dniem wojny. Ukraińskie media publikują nagranie prezentujące rozstrzelanie przez Rosjan ukraińskich jeńców wojennych. To kolejny od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji materiał dokumentujący rosyjskie zbrodnie popełniane na jeńcach.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.12.23

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 03.12.2023 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 03.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 4.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 04.12.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! 04.12.2023 Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 04.12.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 04.12.2023 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 04.12.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 04.12.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 04.12.2023 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 04.12.2023 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 04.12.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 04.12.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach! 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 04.12.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! 04.12.2023 Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 04.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 04.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 04.12.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! 04.12.2023 Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 04.12.23 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Niedzielna giełda i targowisko w Koszalinie na archiwalnych zdjęciach z lat 90-tych [ZDJĘCIA] Jak wyglądał handel na niedzielnej giełdzie w Koszalinie i na miejskim targowisku w latach 90-tych ubiegłego wieku? Sprawdź na archiwalnych zdjęciach koszalińskiego fotografa Krzysztofa Sokołowa. 📢 Łakocie, prezenty i ozdoby. Zupa rybna na rozgrzewkę. Świąteczny kiermasz w Ustce Niedziela była już ostatnim dniem X Ulicznego Kiermaszu Świątecznego. W tym roku ustczanie wchodzili w świąteczny nastrój na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju. Atrakcji nie zabrakło. 📢 BursztynCup 2023 w Jezierzycach. Grały zespoły juniorskie z całego regionu słupskiego (zdjęcia) Przez cały weekend w hali w Jezierzycach rywalizowało kilkanaście zespołów z całego regionu słupskiego. Najpierw, w sobotę swoje mecze rozgrywały dzieci z rocznika 2013 i młodsze a następnie 2015 i młodsze. W niedzielę zaś na boiska wybiegli piłkarze urodzeni w roku 2016 i młodsze.

📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

📢 Magiczne Święta z Drutex-em. Jutro w Bytowie rozpoczyna się Jarmark Bożonarodzeniowy Już wszystko gotowe. Koło widokowe przegotowane, stoiska, na których znajdziemy smakołyki też. Jutro (poniedziałek) w Bytowie rozpoczyna się Jarmark Bożonarodzeniowy - Magiczne Święta z Drutex-em. 📢 Czerwony most na Pomorzu. To atrakcja. Skąd taka nazwa? Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta.

📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w kodeksie pracy dotyczące urlopu 3.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Ciepła buda dla psa. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę (WIDEO) Obrońcy praw zwierząt oraz policjanci apelują o odpowiednią opiekę szczególnie zimą. - Z naszą świadomością nie jest najlepiej - mówi Konstanty Golba, który prowadzi Azyl dla Zwierząt w Przyborzycach. - Niskie temperatury to śmierć dla pozostawionych bez opieki psów. 📢 Halowy turniej piłki nożnej Kobylnica 2023. Rywalizowały dzieci z rocznika 2012 i młodsze 2 grudnia 2022 roku UKS BYKI Słupsk w partnerstwie z Powiatem Słupskim, Gminą Kobylnica, Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej i Pomorskim Zrzeszeniem LZS. zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej „MŁODE TALENTY - KOBYLNICA 2023”.

📢 Seksualne jęki kobiet podczas losowania grup Euro 2024. Prezenterzy czerwoni ze wstydu. Co się stało w Hamburgu? Losowanie grup finałów mistrzostw Europy 2024 w Hamburgu zostanie zapamiętane również z powodu obcych dźwięków, które towarzyszyły tej ceremonii. Kiedy byli znani gwiazdorzy piłkarscy jako „sierotki” wyjmowali kulki z koszyków, z systemu audio na sali słychać było jęki kobiet. 📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie!

📢 Podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 3.12.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Wielkie pieniądze dla Uniwersytetu Pomorskiego. Najwyższe wsparcie w historii uczelni Uniwersytet Pomorski w Słupsku otrzymał rządowe wsparcie w kwocie 60 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje i rozbudowę infrastruktury uczelni.

📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] 3.12.2023 Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem. 📢 „Najgorętsza walka wszechczasów” odwołana! Niemniej bokserski symbol seksu będzie bronić tytułu [ZDJĘCIA] Mistrzyni świata IBF w wadze koguciej Ebanie Bridges znalazła przeciwniczkę, która zgodzia się zastąpić pierwotną przeciwniczkę tydzień przed „Najgorętszą walką bokserską wszechczasów”. 📢 Największy na Kaszubach kulig w Szymbarku! Takiego wydarzenia jeszcze tu nie było! W sobotę, 2 grudnia w Szymbarku odbył się Największy Kulig Charytatywny na Kaszubach, choć wiele osób podkreślało, że nawet na całym Pomorzu. Głównym organizatorem było Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni, z prezesem Piotrem Kupperem na czele. Celem wydarzenia było zebranie pieniędzy na operację serduszka 4-miesięcznego Maciusia z Sulęczyna. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Takich tłumów dawno w Szymbarku nie było, może ostatnio na Światowym Zjeździe Mikołajów...? I nikt nie omijał wolontariuszy z puszkami!

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrali z Anwilem Włocławek 58:83 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrali w hali Gryfa z liderem tabeli Anwilem Włocławek. Najwięcej punktów dla słupszczan zdobył Kohs - 13. 📢 Biegowe powitanie zimy w nadmorskim Jarosławcu [ZDJĘCIA] Blisko 100 osób stanęło na starcie 22. Ogólnopolskiego Biegu Mikołajkowego - Powitanie Zimy 2023 w Jarosławcu (gmina Postomino). Na dystansie 10 kilometrów zwyciężyli Ryszard Sokołowski i Weronika Lizakowska. 📢 Złote czasy usteckiego Korabia. Tata dyrektor - Zenon Lewand i jego rekordowe dzieci Doceniał rekordowe połowy rybaków, spędzał z nimi czas przy brydżu, ale był przy nich także w najtrudniejszych chwilach – gdy ich życie wisiało na włosku. Dyrektor Zenon Lewand to postać do dzisiaj wspominana w Ustce. Jego obecność wypełniła ponad ćwierć wieku historii usteckiego Korabia.

📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Herb Słupska po renowacji wrócił na ścianę ratusza [zdjęcia] Po kilkumiesięcznej renowacji na frontową ścianę słupskiego ratusza wrócił herb miasta. Odnowienie symbolu Słupska wykonała krakowska pracownia konserwatorska. 📢 Akcja Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Wyłowiono ciało w rejonie mostu w Kiezmarku Jak poinformował Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, w sobotę 2 grudnia BSR Świbno na prośbę policji zadysponowano do poszukiwań osoby zaginionej w rejonie mostu w Kiezmarku. Niestety, ratownicy po chwili podjęli z wody ciało mężczyzny.

📢 Fotografia analogowa jest w modzie. Dzieci z Żukówka przygotowały wystawę (WIDEO) Jasiu Ryngwelski, znany na Pomorzu fotograf i sołtys Żukówka przez kilka miesięcy prowadził zajęcia fotograficzne dla dzieci. Teraz efekt ich pracy można obejrzeć na wystawie. 📢 Na zamku się nie oszczędza. Bytowska warownia pięknie oświetlona (WIDEO) Bytów już nie oszczędza na iluminacji zamku. Przypomnijmy, że w ramach zaciskania pasa podświetlenie warowni i mostu nad Borują było czasowo wyłączane. 📢 Świąteczne ozdoby z szyszek DIY. Najmodniejsze dekoracje na Boże Narodzenie. Wykorzystaj szyszki do pięknych bożonarodzeniowych dekoracji Świąteczne ozdoby z szyszek DIY są teraz na topie. To świetny pomysł na tanie dekoracje zero waste. Bożonarodzeniowe wianki, lampiony czy ozdoby na choinkę z szyszek to świetny pomysł na ekologiczne i klimatyczne udekorowanie mieszkania albo domu. Wystarczy niewiele, żeby stworzyć piękne świąteczne ozdoby za grosze. Podpowiadamy, jak pomysłowo wykorzystać szyszki do bożonarodzeniowych dekoracji DIY.

📢 Ciekawe spotkania w Słupsku. Do wód jedziemy z Anetą Aleksandrą Dudą, a potem do Japonii Na Historyczny Czwartek poświęcony bałtyckim uzdrowiskom zapraszają 7 grudnia Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej i Uniwersytet Pomorski w Słupsku. A w sobotę, 9 grudnia, w Muzeum Pomorza Środkowego odbędzie się wydarzenie poświęcone wzajemnym wpływom europejsko-japońskim. 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Kierujący suzuki nie dostosował prędkości do warunków drogowych i dachował Warunki na drogach są bardzo trudne. Kierujący suzuki nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i dachował. 📢 Agata Kornhauser-Duda w świątecznych stylizacjach z poprzednich lat. Zobacz kreacje pierwszej damy i zainspiruj się Agata Kornhauser-Duda może się pochwalić nie tylko piękną i zgrabną sylwetką, ale również i wyczuciem stylu. Jej kreacje są zawsze dopasowane, eleganckie i z pewnością mogą się nimi zainspirować zarówno dojrzałe panie, jak i te nieco młodsze. Jeśli nadal nie masz pomysłu na świąteczną stylizację, zobacz, w czym się ostatnio pokazywała pierwsza dama. 📢 Ponad 20 tysięcy kurczaków padło w pożarze kurnika w powiecie kartuskim Jak poinformował nas dyżurny z Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w powiecie kartuskim w miejscowości Rąb, strażacy zmagali się z pożarem kurzej fermy. W wyniku zdarzenia padło ponad 21 tysięcy kurczaków.

📢 „Bogata”, uboga lub z czubkiem. Poznaj polskie sikorki i sprawdź, które najchętniej goszczą w ogrodach. Co jedzą i czy są pożyteczne? Sikorki to jedne z najbardziej popularnych i licznych ptaków, które żyją w Polsce. Większość z nich jest towarzyska i chętnie odwiedza ogrody, choć są także gatunki bardziej skryte. Sprawdź, jakie sikorki żyją w Polsce, czym się żywią i czym je karmić oraz czy odlatują na zimę.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Włącz kalkulator zużycia prądu i NATYCHMIAST wyciągnij wtyczkę z gniazdka jeśli masz te urządzenia Te urządzenia zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 01.12.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Przebudowa drogi Słupsk-Ustka. Woda zalewa dom i działki w Zimowiskach Wkrótce ma zakończyć się przebudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk-Ustka. Tymczasem pojawiła się kolejna usterka. Tym razem woda zalewa dom i działki w Zimowiskach. Wcześniej problem ten dotyczył posesji w Grabnie. 📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? 01.12.2023 Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Centrum Handlowe Jantar - Blisko Kobiet 📢 Wielka inwestycja Lubicza, zmiana granic portu i tańsze ogrzewanie. Sesja rady w Ustce Na czwartkowej sesji rady miasta zapadło kilka ważnych decyzji. Radni między innymi uchwalili MPZP, który ma umożliwić budowę kompleksu hotelowo-usługowego na borowinach i zaopiniowali zmianę granic portu.

📢 Najgłupsze odpowiedzi uczniów 2023. To prawdziwa jazda bez trzymanki! Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Strefa Kobiet ze Skrzydłami Mocy - przedsiębiorcze słupszczanki założyły klub i będą działać Cztery mieszkanki Słupska, działające w biznesie, zapragnęły stworzyć miejsce, w którym inne menedżerki, właścicielki firm czy po prostu przedsiębiorcze panie będą mogły spotkać się, aby porozmawiać albo uczestniczych w ciekawych spotkaniach. I tak powstała Strefa Kobiet Klubu Przedsiębiorczych Kobiet, najnowszy projekt Słupskiego Stowarzyszenia Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. Spotkanie założycielskie odbyło się we wtorek, 28 listopada, a pierwszą imprezę zaplanowano na styczeń 2024 roku.

📢 Prawie cała Ustka bez wody. Potężna awaria sieci wodociągowej W czwartek rano pękła rura na pl. Dąbrowskiego w Ustce. W całym mieście jest bardzo niskie ciśnienie, a w okolicy awarii i w zachodniej Ustce – kompletnie suche krany. 📢 W powiecie lęborskim z drona namierzono nielegalny demontaż pojazdów Na terenie powiatu lęborskiego inspektorzy słupskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wykryli punkt nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Punkt namierzyli z wykorzystaniem drona. 📢 Będzie narybek troci w Słupi. Zadba o to Polski Związek Wędkarski [ZDJĘCIA] Członkowie słupskiego oddziału Polskiego Związku Wędkarskiego zakończyli tegoroczną akcję pozyskiwania ikry troci do hodowli narybku. Na początku przyszłego roku małe trocie trafią do dopływów Słupi, aby zasilić rzeki w te pożądaną przez wędkarzy ryby.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu!

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Jakie są warunki aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 17.11.2023 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Dziecko i książka – nieoceniony duet dla zdrowego rozwoju Pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z literaturą? Być może było to opowiadanie, które rodzice czytali Ci na dobranoc i tym sposobem pierwszy raz trafiłeś do świata pełnego przygód? Wspólne momenty z książką nie tylko kształtowały Twoją wyobraźnię, ale wpłynęły na to, kim jesteś teraz. W erze wszechobecnej technologii warto przypomnieć o licznych zaletach czytania dzieciom tradycyjnych książek. Tę ideę propaguje kampania „Mała książka – wielki człowiek”.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii!

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 To były gorące imprezy nad morzem! Klub Bajka w Mielnie w 2008 roku. Zobacz archiwalne zdjęcia! Archiwalne zdjęcia z mieleńskich dyskotek cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród naszych Internautów. Przygotowaliśmy więc kolejną porcję fotek. Tym razem z klubu Bajka, w którym bawiło się mnóstwo turystów z całej Polski, a także oczywiście mieszkańcy naszego regionu. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

📢 O długiej, drogiej i trudnej budowie szpitala. Największa inwestycja w powojennym Słupsku [ZDJĘCIA] Zabudowa wtopiona w panoramę miasta, widoczna z wielu jego stron, nawet z daleka. To zespół obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka przy ul. Hubalczyków na osiedlu Westerplatte. Zbudowany na około 20 hektarach gruntu, który przedtem był poligonem czołgowym pobliskich jednostek wojskowych. To największa i zarazem najdroższa inwestycja w powojennym Słupsku. Realizowana przez 25 lat, ale starania o budowę nowego szpitala dla Słupska podjęto przynajmniej pół wieku temu.

📢 V Gala Białych Kołnierzyków w Słupsku. Wielkie emocje w wypełnionej po brzegi hali Gryfia [ZDJĘCIA] Sukcesem zakończyła się V Gala Białych Kołnierzyków organizowana przez Mazur Boxing Gym Słupsk. W wypełnionej po brzegi hali Gryfia rywalizowali pięściarze amatorzy. Emocji nie brakowało!

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Zima 2023. Oto najśmieszniejsze zimowe memy. Śmieszne obrazki robią furorę w Internecie 01.02.2023 Zima 2023. Memy wykonane przez Internautów robią prawdziwą furorę w Internecie, a ich pomysły nie mają końca. Lubią żartować z odśnieżania, niskich temperatur jak i sytuacjach na drodze. Zastanawiasz się jak można przedstawić zimę na wesoło? Oto najśmieszniejsze memy o zimie! Zobacz jak Internauci przedstawili swój punkt widzenia, a wszystko to w najzabawniejszej formie. Sprawdź koniecznie!

📢 Zabawa mikołajkowa w hali Gryfia w Słupsku [ZDJĘCIA] Dzisiaj (3 grudnia) w hali Gryfia w Słupsku odbyła się impreza mikołajkowa. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia! 📢 IV Gala Bokserska Białych Kołnierzyków w Słupsku. Wielkie emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA] Wielkie emocje i sportowa rywalizacja. Za nami czwarta edycja Gali Bokserskiej Białych Kołnierzyków. Sukcesem organizacyjnym zakończyła się impreza, na której głównymi bohaterami byli bokserzy-amatorzy.

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Anwil Włocławek 76:91. Czarni kończą sezon na czwartym miejscu Rewelacyjny sezon słupskich koszykarzy zakończony na czwartym miejscu. W decydującym meczu o brązowy medal Grupa Sierleccy Czarni Słupsk przegrywa z Anwilem Włocławek 76:91. 📢 Finał nie dla Czarnych. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Śląsk Wrocław Niestety tym razem to podopieczni Andreja Urlepa okazali się lepsi i wygrali 81:71.

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk wygrała ze Śląskiem Wrocław 89:69. Będzie piąty, decydujący mecz w Słupsku! W czwartym meczu półfinałowym Energa Basket Liga, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk wygrała ze Śląskiem Wrocław 89:69. 📢 KS Grasz Dwumiasto wygrał turniej w Jezierzycach Bardzo emocjonująca i ciekawa była rywalizacja w Jezierzycach, gdzie odbył się VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Skrzat Cup 2022. Tym razem grało 8 drużyn z rocznika 2015 i młodsi. Z tej stawki najkorzystniej zaprezentował się Klub Sportowy Grasz Dwumiasto, który w meczu finałowym pokonał Akademię Piłkarską I Szczecinek 4:3 i zasłużenie wpisał się na listę triumfatorów tej imprezy piłkarskiej. 📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło.

📢 Festiwal Tradycyjnych Potraw Wigilijnych odbył się w ZODR Barzkowice ZDJĘCIA WIDEO Niezwykłe spotkanie wigilijne, jak co roku o tej porze, zorganizował Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Był opłatek, pastorałka, świąteczne ozdoby, a na stole tradycyjne bożonarodzeniowe potrawy. Pierogi, śledziki, makowiec, keks. Buraczany zakwas z Dębna, na który przepis ma 100 lat. Adwentowe pierniki, serca kaziukowe, jeże Ignaśki i wiele innych przysmaków. Część z nich może się poszczycić wpisem na listę produktów tradycyjnych.

📢 Ruszył jarmark bożonarodzeniowy w Ustce (zdjęcia) Ruszył jarmark bożonarodzeniowy w Ustce. Kramy i stosika sprzedawców rozstawione zostały przy ulicy Marynarki Polskiej, niedaleko portu. Jarmark czynny będzie od czwartku do niedzieli. Będzie można skosztować domowych wypieków oraz grzańca. Jest to również wspaniała okazja do zakupu świątecznych prezentów, niepowtarzalnych ozdób i wyjątkowego rękodzieła. W piątek jarmark będzie otwarty od godziny 14:00, w sobotę i niedzielę od godziny 10:00

📢 Święta Bożego Narodzenia 2017. Najlepsze okazje na święta [gazetka Lidl, Auchan, Biedronka, Tesco...] Coraz bliżej święta. Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od wigilijnej kolacji i świątecznych spotkań z rodziną. Te kilka dni to najgorętszy czas przygotowań. Ostatni moment na kupienie wszystkiego, co niezbędne do przygotowania barszczu, uszek i innych świątecznych rarytasów. Gdzie na święta znajdziecie najlepsze okazje i promocje? Sprawdź gazetki przygotowane przez sklepy BIEDRONKA, TESCO, AUCHAN, LIDL, CARREFOUR, NETTO, E.LECLERC, ALDI. Może znajdziesz coś ciekawego dla siebie.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Wideo szkolenie wojsko