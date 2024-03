Przegląd prasy 5.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szyk, wdzięk i moda XIX wieku. Wystawa malarstwa artystów amatorów w Słupsku”?

Prasówka 5.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szyk, wdzięk i moda XIX wieku. Wystawa malarstwa artystów amatorów w Słupsku Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej (SOWA) oraz Koło Historii Kultury Materialnej XIX w. „Secesja” w Słupsku zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa pn. "Szyk i wdzięk XiX wieku".

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.03.24

📢 Stawił się na dozór i został zatrzymany przez słupską policję. 37-latek podejrzany o kolejne włamania Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Słupsku zatrzymali mieszkańca województwa zachodniopomorskiego podejrzewanego o kradzieże z włamaniami w powiatach bytowskim, sławieńskim i słupskim. 📢 Co to było za powitanie! Nowy wóz bojowy dla strażaków z Czarnej Dąbrówki Na tę chwilę strażacy ochotnicy z Czarnej Dąbrówki czekali długo. Teraz trafił do nich nowy wóz bojowy. Koszt to ponad milion złotych.

Prasówka 5.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze szwedzkim ministrem obrony w Gdyni. Ujawniono nowy zakup uzbrojenia Wicepremier oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Gdyni ze szwedzkim ministrem obrony Pålem Jonsonem. W samym sercu Marynarki Wojennej RP, przedstawiciele rządów Polski oraz Szwecji rozmawiali o perspektywach współpracy obydwu krajów w NATO.

📢 Wyrzuć z diety pieczywo, a dodaj te produkty. Zapomnisz o klasycznych kanapkach, by chudnąć ze smakiem i bez wyrzeczeń. Zobacz te zamienniki Chcesz chudnąć bez większego wysiłku? Ogranicz węglowodany, a na pewno wyrzuć z diety chleb i bułki. Ta zasada działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Do wyboru masz wręcz dziesiątki zamienników. Zobacz, czym zastąpić pieczywo przy odchudzaniu.

📢 Jazda po Słupsku po pijanemu z dożywotnimi zakazami. Obywatelskie zatrzymanie pirata drogowego Mieszkaniec gminy Kobylnica zabrał kluczyki pijanemu kierowcy opla. Po przyjeździe słupskiej drogówki okazało się, że jadący wężykiem pirat drogowy wsiadł za kierownicę po wypiciu alkoholu i posiadał cztery zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dwa dożywotnie. 📢 Kto nie powinien pić rumianku? Tym osobom aromatyczne ziele może zaszkodzić. Należysz do nich? Uważaj na herbatki i kremy z rumiankiem Rumianek to niezwykłe zioło, które nasze babcie stosowały niemal na wszystko – od problemów trawiennych, poprzez trudności z zasypianiem, aż po trądzik i worki pod oczami. Mimo, że rumianek ma wiele cennych dla zdrowia właściwości to jednak nie każdy może go pić. Tym osobom spożywanie herbatki, naparów, a także kremów z rumiankiem może zaszkodzić. Sprawdź, czy do nich należysz.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Dekoracje wielkanocne w szkle to prawdziwy hit. Modne i ciekawe ozdoby wielkanocne DIY. Zobacz najciekawsze inspiracje na świąteczny stół Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas pomyśleć o stworzeniu świątecznych ozdób na stół. Dekoracje wielkanocne w szkle to ciekawa propozycja dla osób, które uwielbiają ozdoby wielkanocne „zrób to sam”. Zobacz, jak pięknie będą prezentować się pisanki w szklanej kuli lub zajączek w słoiku. Poznaj nasze pomysły na wielkanocną dekorację domu!

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Jak wojna na morzu w powietrze wyleciała. Wykład o lotniskowcach w Białym Spichlerzu w Słupsku Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na spotkanie z cyklu „Służby mundurowe, historia i technika”. Wojciech Wachniewski wygłosi wykład pt. "Sto lat lotniskowca HMS Hermes i inne". Odbędzie się on w sobotę, 9 marca, o godzinie 12 w Białym Spichlerzu w Sali im. Barbary Zielińskiej. Wstęp wolny 📢 Sesja rady powiatu słupskiego. Temat bezpieczeństwa i kwestia remontów dróg Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Słupskiego wysłuchano sprawozdań o stanie bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie powiatu. Zajęto się też kwestią przebudowy dróg z pomocą samorządów gminnych. 📢 Strażacy-ochotnicy z gminy Damnica mają nowy wóz bojowy Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy otrzymali do użytku nowy pojazd ratowniczo – gaśniczy. Kosztował ponad 1,5 mln zł.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Okradła swoją koleżankę na kilkaset złotych. Wynajęła taksówkę i pojechała na zakupy W czasie odwiedzin znajomej wykorzystała okazję pozostawionej na widoku torebki, z której wyciągnęła pieniądze i uciekła, okradając swoją koleżankę. Została zatrzymana i wkrótce usłyszy zarzuty kradzieży. Grozi za to kara do 5 lat więzienia. 📢 Korzystasz z telefonu z Androidem? Te 5 ukrytych funkcji systemu musisz znać. Korzystaj z telefonu w zupełnie nowy sposób Android to najpopularniejszy system operacyjny na świecie. Przeznaczony jest przede wszystkim na smartfony i tablety. Jego funkcjonalność jest stale poszerzana, jednak niektóre z bardzo przydatnych funkcji są ukryte głęboko w oprogramowaniu. Wiele osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Zobacz najbardziej przydatne triki w systemie Android.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 04.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 04.03.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 04.03.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 04.03.2024 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 04.03.2024 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać! 📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) 04.03.2024 Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 04.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku. 📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) 04.03.2024 Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale.

📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? 04.03.2024 Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce. 📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV 04.03.2024 Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) 04.03.2024 Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku. 📢 Rezerwiści na szkoleniu w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku [zdjęcia] Kolejna grupa rezerwistów przeszła szkolenie w garnizonie 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Były zajęcia teoretyczne oraz praktyczne działania w terenie i na strzelnicy.

📢 Polska armia i wojska sojusznicze przekroczyły Wisłę. Trwają manewry Dragon-24 Przeprawa przez Wisłę to jeden z ważnych elementów ćwiczeń w ramach trwających manewrów NATO. Dzisiaj (4.03.2024 r.) polska armia i wojska sojusznicze przekroczyły rzekę w rejonie Korzeniewa (powiat kwidzynski) i Opalenia (powiat tczewski). Ćwiczenie taktyczne pod kryptonimem Dragon-24, będące częścią wielkiej ćwiczebnej operacji Steadfast Defender 24, ma charakter defensywny i sprawdza zdolność polskich sił zbrojnych w realiach potencjalnego konfliktu. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 04.03.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 04.03.2024 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź! 📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 04.03.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 04.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 04.03.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 04.03.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrośnie wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Zwrot podatku 2024. Oto ulgi podatkowe, które można odliczyć w tym roku. Sprawdź wyliczenia! 04.03.2024 Zwrot podatku 2024. Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku w tym roku? Podatnicy na rozliczenie swoich dochodów za rok 2023 mają czas od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Co będziemy mogli odliczyć, aby skorzystać ze zwrotu podatku? Zapoznaj się z najpopularniejszymi ulgami, które można odliczyć! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 04.03.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 04.03.2024 Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 04.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 04.03.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Zaopatrzenie okrętów, czyli inny wymiar ćwiczeń Marynarki Wojennej RP pk. Ostrobok-24. Co dokładnie robili marynarze na Bałtyku? Ćwiczenia pk. Ostrobok-24 to nie tylko zadania bojowe. Jak poinformowała Marynarka Wojenna RP, tym razem w wodach Morza Bałtyckiego ćwiczono zaopatrywanie okrętów, czyli tzw. RAS (ang. Replenishment at Sea). Procedura ta pozwala na wydłużenie działań okrętów bez konieczności powrotu do portu.

📢 Wybory samorządowe 2024. Pomorscy samorządowcy z najdłuższym stażem. Sprawdziliśmy, którzy startują, a którzy już nie będą walczyć Przed nami kilka tygodni kampanii wyborczej. Zanim 7 kwietnia pójdziemy do urn, przypominamy samorządowców, którzy funkcję wójtów, burmistrzów czy prezydentów pełnią na Pomorzu najdłużej. Tylko nieliczni rezygnują ze startu w tej kampanii. We władzach pomorskich miast i gmin zasiadają samorządowcy z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w rządzeniu. Odwołując się do bogatego doświadczenia w pracy samorządowej, ale też podkreślając, że wciąż mają jeszcze coś do zrobienia, będą ubiegać się o mandat na kolejną kadencję w najbliższych wyborach. Wtedy okaże się, czy nadal cieszą się zaufaniem swoich mieszkańców. Zgodnie z obowiązującym prawem wyborczym dla wielu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wygrana w wyborach będzie ostatnią kadencją u steru rządów. Są też tacy, dla których to z wyboru bieżąca kadencja będzie tą ostatnią.

📢 Sensacyjny rejs śmiałków tratwą przez Morze Bałtyckie. Przez wiele dni zmagali się ze sztormami Prawie 67 lat temu kilku śmiałków przepłynęło przez Bałtyk na świerkowej tratwie. Przygotowania trwały około roku. To nie było tuzinkowe wydarzenie. Pomysłodawcą rejsu był 21-letni Andrzej Urbańczyk z Łeby, wtedy student Politechniki Gdańskiej. Nie miał zbyt dużego żeglarskiego doświadczenia, ale miał w sobie pasję przygody i upór. 📢 Żeglowali na wysokiej fali. Dzieje Stoczni Ustka [ZDJĘCIA] Nowy rozdział dziejów usteckiej stoczni, zapowiadany w poprzednim odcinku, zapisał się szczególnie w drugiej połowie lat 70. minionego stulecia. Wtedy to państwowe przedsiębiorstwo pożeglowało na wysokiej fali i zanosiło się na to, że długo będzie na takim kursie.

📢 Najpiękniejsze stroiki wielkanocne – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na święta? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, drzwi i komodę Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia!

📢 Gruzin porażony prądem przy wiadukcie w Ustce. Jego stan jest ciężki. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku W sobotę wieczorem w Ustce doszło do nieszczęśliwego wypadku. 42-letni Gruzin został porażony prądem. Na razie nie są znane okoliczności zdarzenia. 📢 Wykonawca nowej S3 nad morze i obwodnicy Koszalina wstrzymał prace. W tle spór o ponad 100 mln złotych Prace od 1 marca wstrzymano na odcinku Dargobądz-Troszyn, a także na budowie obwodnicy Koszalina i Sianowa. Wykonawca prac w rozmowie z "Głosem" mówi, że wstrzymanie prac potrwa dwa tygodnie. Na razie nie ma mowy o zerwaniu kontraktów. 📢 Wielkanocny wianek DIY. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna dekoracja domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wianek DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 Remont usteckich falochronów z pomocą internautów, którzy zdobyli archiwalne plany. Urząd Morski w Gdyni dziękuje im za dokumentację Internauci z Grupy Ustka na przestrzeni wieków przekazali Urzędowi Morskiego w Gdyni stare plany usteckiego portu. I to w samą porę, bo umowa z projektantem nowych falochronów właśnie została podpisana, a dokumentacji z XIX i początku XX wieku administracja morska nie posiadała. 📢 W Marrakeszu pachnie ziołami i płatkami róży. Kasia z Koszalina mieszka tu już 13 lat Nikt tak pięknie nie opowiada o meandrach życia w Marrakeszu, jak ona. Swoje ścieżki wydeptała, mieszkając tu od 13 lat. Poznajcie Katarzynę Ławrynowicz z Koszalina. Tutaj, w Marrakeszu, Jamilah.

📢 Słupsk jest Kobietą. Słupski ratusz przygotował atrakcje dla pań "Słupsk jest Kobietą" to dzień w artystycznej atmosferze dla kobiet, o kobietach i z kobietami w roli głównej, organizowany 8 marca z okazji Dnia Kobiet w słupskim ratuszu. Będzie malowanie, fotografowanie, a także rozdawanie upominków i poczęstunek.

📢 Rekonstruktorzy GRH Grzmot pamiętają o Żołnierzach Wyklętych 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rekonstruktorzy GRH Grzmot z Klubu Wojskowego 7.BOW wspólnie z przedstawicielami ŚZŻAK Inspektorat Słupsk na czele z Weteranem AK/WIN por. Zbigniewem Hasem ps. "Wilczek" zapalili znicze pod tablicą pamiątkową oraz na grobach żołnierzy słupskich organizacji antykomunistycznych lat 1945-1956. 📢 Kwiatowa Gala w hali Gryfia. Tłumy na kiermaszu roślin doniczkowych [ZDJĘCIA] Do domu, na balkon albo taras. Słupszczanie tłumnie odwiedzili dziś (2 marca) festiwal roślin zorganizowany w hali Gryfia. Można było zaopatrzyć się w okazy kolekcjonerskie, ale amatorzy domowych ogródków też znaleźli coś dla siebie. 📢 Poznaliśmy kandydatów na radnych Komitetu „Łączy nas Słupsk”. Krystyna Danilecka-Wojewódzka rozpoczyna kampanię wyborczą Na spotkaniu w Nowym Teatrze, Krystyna Danilecka-Wojewódzka – prezydent Słupska ubiegająca się o reelekcję - zaprezentowała kandydatów na radnych swojego komitetu wyborczego „Łączy nas Słupsk”.

📢 Postępują prace przy budowie słupskiego ringu. Zobacz, jak wygląda przyszła trasa z lotu ptaka [ZDJĘCIA] Od ulicy Poznańskiej po ulicę Bohaterów Westerplatte. Z powietrza widać już dokładny przebieg budowanego fragmentu słupskiego ringu. Prace postępują na całej długości przyszłej trasy. 📢 Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Słupsku [ZDJĘCIA] W piątek (1 marca) w Słupsku, podobnie jak w wielu miastach w całej Polsce, obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana. 📢 Budowa ringu utrudnia mieszkańcom dojazd do pracy. Trwają prace na ulicy Słonecznej „Rozwalić tu samochód to nie sztuka” – skarżą się pracownicy jednego z zakładów przy ulicy Słonecznej w Słupsku. Trwają tam prace związaną z budową ringu.

📢 Stare fotografie z miasteckiego liceum. Wspomnień dawnych czar W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.). 📢 O pieniądzach, drzewach na zabytkach i mieszkaniach. Sesja rady w Ustce Pieniądze na oświetlenie, spore wpływy z opłaty uzdrowiskowej, dużo mieszkań dla ustczan, opieka nad zwierzętami, pekaesy jeżdżące po Ustce, marny kort i drzewa rosnące na... dachach zabytków. Sesja usteckiej rady miasta tym razem przyniosła takie rozwiązania, wnioski i problemy. 📢 Władze miasta chwalą się pięknymi parkami, a tuż obok po grzęzawisku dzieci do szkoły brodzą. Skarżą się mieszkańcy ul. Szpilewskiego Koszmar mieszkańców ulicy Szpilewskiego trwa od 2021 roku, odkąd rozpoczęła się budowa nowego osiedla przy tej ulicy. Cierpią mieszkańcy domów z naprzeciwka, którzy są zupełnie zapomniani przez władze miasta, a ich pisma z prośbą o interwencję najprawdopodobniej lądują w szufladach. Droga jest naprawiana prowizorycznie. A nowa droga, która powstanie, ominie ich osiedle.

📢 O polsko-ukraińskiej wspólnocie uczniów i nauczycieli na wystawie w usteckiej Adventure [ZDJĘCIA] Niepubliczna Szkoła Podstawowa Adventure zorganizowała bardzo interesującą wystawę na temat życia codziennego w szkole, w której uczą się uczniowie polscy, ukraińscy, a także dzieci Polaków, powracających z emigracji. Otwarcie nastąpiło w sobotę. 📢 Nie ma już Starego Rynku w Słupsku. Prof. Skóra odważnie o mieście w ramach Historycznych czwartków Nie ma już Starego Rynku w naszym mieście. Nazwa jest nieadekwatna do miejsca i klimatu, jaki tutaj panuje. Rynek jest miejscem martwym i ze starym Słupskiem nie ma nic wspólnego. Trzeba pogodzić się z pewnymi realiami i zgasić pewne złudzenia, które prowadzą nas na manowce i uniemożliwiają realizację jakiejś śmiałej koncepcji i ruszenia z kopyta – profesor Wojciech Skóra tak odważnym stwierdzeniem rozpoczął swój wykład w sali słupskiego ratusza, który odbył się w ramach cyklicznych spotkań Historyczne czwartki.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 IV liga. Niesamowite emocje w Słupsku. Gryf Słupsk - Pogoń Lębork 2:1 [zdjęcia, skrót meczu] W hicie piątej kolejki pomorskiej IV ligi Gryf Słupsk pokonał na własnym stadionie Pogoń Lębork 2:1. Gol dający zwycięstwo padł w ostatniej akcji spotkania! 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Wielki sukces fryzjerki ze Słupska! Iwona Ostrowska Mistrzynią Świata we Fryzjerstwie [ZDJĘCIA] "Mamy to!" - napisała Iwona Ostrowska na swoim profilu na portalu społecznościowym. Dwa złote medale na Mistrzostwach Świata 2020 we Fryzjerstwie to sukces o jakim jeszcze kilkanaście lat temu nawet nie śniła. Dziś spełniły się jej marzenia. Piękna, zdolna, a do tego kobieta sukcesu zaczynała w niewielkim salonie przy ul. Paderewskiego w Słupsku. Dziś ma ekskluzywny salon w Kopenhadze i ustawiają się do niej kolejki!

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie