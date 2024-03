Przegląd prasy (6.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu?”?

Prasówka 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

Prasówka 6.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Kryształy z PRL warte od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Masz takie w domu? Możesz zarobić na starociach z PRL (zdjęcia) Kryształy z PRL cieszą się niekończącą popularnością wśród miłośników staroci. Skupują je kolekcjonerzy, muzea zbierające pamiątki z PRL a także miłośnicy gadżetów związanych z tym okresem niedawnej historii. Kryształy z PRL mają w sobie coś wyjątkowego, większość z nas kojarzą się z domami dziadków, wakacjami czy świętami. Kiedyś stanowiły element wystroju w praktycznie każdym domu. Dziś u wielu z nas zalegają na kredensach czy strychach, mało kto wie, że można na nich sporo zarobić. Ile kosztują dziś kryształowe przedmioty z PRL? Sprawdziliśmy. 📢 Mamusia przyjechała. Czas iść do garażu. Zobacz najśmieszniejsze memy o teściowej (NOWE MEMY) Relacje między zięciem a teściową nigdy nie należały do najlżejszych. Odkąd świat światem, między tymi osobami w rodzinie zgody nigdy być nie mogło. Oczywiście zdarzają się wyjątki jednak co do zasady potwierdzają one regułę. Jak wybrnąć z trudnej sytuacji w przypadku konfliktu z teściową? Najlepiej obrócić wszystko w żart. Jak wszystko, również i teściowe są wdzięcznym tematem do żartów oraz memów. Tych w Internecie nie brakuje. Zobaczcie najlepsze memy o teściowych w 2024 roku.

📢 Zmiany w abonamencie RTV w 2024. Te osoby nie muszą już go płacić. Sprawdź, kogo zwolniono z opłacania abonamentu RTV Najnowsze rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu RTV oraz jego wysokości zaktualizowało obowiązujące stawki na 2024 rok. W rozporządzeniu czytamy również o tym kto nie musi już opłacać abonamentu za posiadania radia oraz telewizora. Kto od tego roku nie musi tego robić? Ustawodawca jasno określa osoby, które są zwolnione z tego obowiązku. Sprawdź czy musisz opłacać abonament RTV.

📢 Tych produktów nie kupuj pod żadnym pozorem. Sanepid nakazał wycofać je ze sklepów. Kupiłeś to? Ważna informacja dla konsumentów. Robisz zakupy w popularnych dyskontach i hiperkamrketach takich jak Biedronka, Lidl, Auchan, Rossmann czy Kaufland albo Żabka? Sanepid wydał ostrzeżenia dotyczące produktów, które zostały wycofane ze sklepowych półek. Kupiłeś te produkty? Sprawdź ich etykietę, numer partii. Te produkty Sanepid nakazał pilnie wycofać ze sklepowych półek w całej Polsce.

📢 Mężczyźni o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich żon. Są wierni i oddani w swoich związkach (zdjęcia) Mężczyzna stały w uczuciach, kochający i romantyczny a do tego będący wierny i oddany swojej wybrance to ideał każdej marzącej o zamążpójściu kobiety. Jak takiego znaleźć wszak ideałów nie ma. Z pomocą przychodzą nam gwiazdy. Co na ten temat uważają ezoterycy i ludzie zajmujący się odkrywaniem znaczenia imion? Sprawdź w naszym materiale. 📢 Te aplikacje są niebezpieczne i wyłudzają dane z twojego smartfona. Huawei, Realme,VIVO, Xiaomi, Samsung, usuń te aplikacje (zdjęcia) Masz telefon Xiaomi, Samsung, Realme, Huawei lub VIVO? Zobacz, które aplikacje ze sklepu Play Google mogą być niebezpieczne i wyłudzać wrażliwe dane z Twojego telefonu. Tych aplikacji mobilnych nie instaluj na swoim smartfonie. Jeśli już je zainstalowałeś natychmiast je usuń. Możesz stracić dane a nawet pieniądze. Sprawdź czarną listę niebezpiecznych aplikacji na telefony.

📢 Marynarze ćwiczą strzelanie. 3. Flotylla Okrętów wyruszyła w morze, na poligonie trwają manewry Ostrobok-24 to morska część ćwiczeń Dragon-24. Przeprowadza je 3. Flotylla Okręgów, oprócz najważniejszych polskich okrętów we wspólnych ćwiczeniach bierze również udział nasz sojusznik z Włoch - fregata Luigi Rizzo. Byliśmy razem z polskimi marynarzami na morskim poligonie wojskowym i obserwowaliśmy, jak radzą sobie w manewrach.

📢 Stroiki wielkanocne w szkle to prawdziwy hit. Modne i ciekawe ozdoby wielkanocne DIY. Zobacz najciekawsze inspiracje na świąteczny stół Wielkanoc 2024 zbliża się wielkimi krokami, więc najwyższy czas pomyśleć o stworzeniu świątecznych ozdób na stół. Stroiki wielkanocne w szkle to ciekawa propozycja dla osób, które uwielbiają ozdoby wielkanocne „zrób to sam”. Zobacz, jak pięknie będą prezentować się pisanki w szklanej kuli lub zajączek w słoiku. Poznaj nasze pomysły na wielkanocną dekorację domu!

📢 Co dalej z obwodnicą Koszalina w ciągu drogi S6? Sprawę komentuje prezydent miasta [WIDEO, ZDJĘCIA] Co najmniej do połowy marca nie będą prowadzone żadne prace budowlane na obwodnicy Koszalina w ciągu trasy ekspresowej S6. Drogowcy domagają się dodatkowych pieniędzy. Niestety, to wiąże się z kolejnymi zmianami terminu odbioru tej drogi. 📢 Dostali pieniądze na remont kościoła, zabrakło na projekt i elektryka Parafia w Jasieniu w gminie Czarna Dąbrówka otrzymała pieniądze na remont kościoła. Aby mógł zostać przeprowadzony potrzebny jest projekt. Na to zabrakło pieniędzy. Ogłoszono zbiórkę pieniędzy. 📢 Kobiety o tych imionach są najlepszymi matkami. Są stworzone do bycia rodzicem. Sprawdź czy jesteś na liście! Oto imiona kobiet, które są najlepszymi matkami. Niektóre kobiety wydają się, że są wręcz stworzone do bycia rodzicem. Wiele osób twierdzi, że zawdzięczają to dzięki cechom osobowości, które odziedziliśmy wraz z nadaniem imienia. Jeszcze inni mówią, że to dzięki gwieździe pod którą się urodziliśmy. Zastanawiasz się czy jesteś doskonałą mamą? Te imiona noszą najlepsze matki! Sprawdź!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Tyle prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Te urządzenia zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Podatek od kota 2024. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2024 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! Waloryzacja emerytur 2024. Od 1 marca wzrośnie wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus! 📢 Kierowcy chcą remontu drogi Główczyce-Damnica. Projekt przebudowy już prawie gotowy „Droga powiatowa między Główczycami a Damnicą jest w fatalnym stanie” – skarżą się kierowcy. Zarząd Dróg Powiatowych zapowiada remont – aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 📢 Globalna awaria Facebooka 5.03.2024. Nie działał też Messenger i Instagram - nowe informacje Awaria Facebooka 5.03.2024 w całej Polsce. Nie działał też komunikator Messenger oraz Instagram. Tysiące internautów zgłaszało, że zostali wylogowani z serwisów społecznościowych i nie mogli się ponownie zalogować. Użytkownicy stracili dostępy do swoich kont. Firma Meta skomentowała awarię Facebooka. Aktualizacja: między godziną 17 a 18 awaria została usunięta, użytkownicy ponownie mogli się zalogować do portali społecznościowych.

📢 Młodzieżowa Rada Gminy Redzikowo rozpoczęła działalność Rozpoczęła działalność Młodzieżowa Rada Gminy Redzikowo. Podczas pierwszej inauguracyjnej sesji młodzieżowi radni złożyli ślubowanie oraz wybrali spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 📢 Śmierć żołnierza na poligonie drawskim. Postępowanie prokuratury będzie prowadzone pod kątem przepisów dot. wypadku Postępowanie mające wyjaśnić okoliczności śmierci 20-letniego żołnierza na poligonie w Drawsku Pomorskim będzie prowadzone pod kątem przepisów dotyczących spowodowania sprzętem wojskowym śmiertelnego wypadku - przekazała PAP prokuratura.

📢 Mistrz z Niemiec i jego ogrody. Otwarcie wystawy na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku [ZDJĘCIA] Na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku do końca kwietnia można oglądać dwujęzyczną, polsko-niemiecką wystawę fotografii pn. „Mistrzowskie jak rzadko które... Ogrody Petera Josepha Lenne w Polsce”. 📢 Szef MON złożył kondolencje rodzinie żołnierza, który zginął w Drawsku Pomorskim Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożył kondolencje rodzinie żołnierza, który zginął w wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim (Zachodniopomorskie). Jak przekazał, przyczyny wypadku są badane przez specjalną komisję, a także Żandarmerię Wojskową i prokuraturę.

📢 11 najpiękniejszych miasteczek w Europie, które trzeba odwiedzić! Jedno z nich zachwyciło Walta Disneya, inne ma skalny sufit Wakacje 2024 w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednego z was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen. 📢 Zmienia się Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Niedługo przejdziemy się nowymi alejkami [ZDJĘCIA] Postępują prace przy modernizacji Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Sprzyjają temu warunki atmosferyczne – brak deszczów i mrozów pozwoliły wykonawcy przyspieszyć roboty. 📢 Policja z Chojnic wyjaśnia czy doszło do poturbowania rolników na proteście [WIDEO] Chojniccy policjanci ustalają szczegóły dwóch zdarzeń z udziałem kierowców i protestujących rolników. Ci ostatni studzą emocje, bo po tylu dniach protestu, sięgają zenitu.

📢 Wypadek na poligonie w Drawsku Pomorskim. Żandarmeria: Nie żyje jeden z żołnierzy Na poligonie w Drawsku Pomorskim doszło we wtorek do wypadku podczas programowych ćwiczeń 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Pojazd gąsienicowy najechał na dwóch żołnierzy. Jeden żołnierz zginął, drugi został ranny.

📢 Bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek regionu słupskiego. Zbadaj się już jutro Zbliżający się Dzień Kobiet to doskonała okazja dla pań do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Mieszkanki Słupska i okolic w wieku od 45 do 74 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat, będą mogły skorzystać z tego badania finansowanego w całości przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 📢 Wydmuchał półtora promila alkoholu i miał sądowy zakaz kierowania pojazdami Policjanci zatrzymali wczoraj w gminie Lipnica do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Renault. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 45-latka i okazało się, że w organizmie miał prawie półtora promila alkoholu. Policjanci ustalili, że mężczyznę do 2026 roku obowiązuje sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 5.03.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Dzień Teściowej obchodzimy 5 marca. Te żarty o "mamusi" podbijają internet. A jaka jest Wasza teściowa? 5 marca 2024 roku świętujemy Dzień Teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 Gmina Kępice zdobyła środki na aktywizację zawodową Centrum Integracji Społecznej w Kępicach będzie mogło prowadzić działania integracji zawodowej dla kilkudziesięciu mieszkańców gminy. Na ten cel pozyskano ponad 760 tys. zł. 📢 Były menedżer słupskich koszykarzy Marcin S. przed sądem. Z miłości do koszykówki W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Słupsku rozpoczął się proces 41-letniego Marcina S., byłego menedżera Czarnych Słupsk, w przeszłości także słupskiego radnego. Oskarżony odpowiada za fałszowanie podpisów, podrabianie dokumentów i oszustwa. Jednak - co ciekawe – nikt w tej sprawie nie jest pokrzywdzony. Spółka zarządzająca klubem już nie istnieje, a śledztwo Prokuratury Okręgowej w Gdańsku nie wykazało, by Marcin S. zarobił na nieprawidłowościach. 📢 Szyk, wdzięk i moda XIX wieku. Wystawa malarstwa artystów amatorów w Słupsku Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej (SOWA) oraz Koło Historii Kultury Materialnej XIX w. „Secesja” w Słupsku zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa pn. "Szyk i wdzięk XiX wieku".

📢 Stawił się na dozór i został zatrzymany przez słupską policję. 37-latek podejrzany o kolejne włamania Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Słupsku zatrzymali mieszkańca województwa zachodniopomorskiego podejrzewanego o kradzieże z włamaniami w powiatach bytowskim, sławieńskim i słupskim. 📢 Niebo nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych rozbłysło. Pododdziały przeciwlotnicze doskonalą zdolności wykonywania zadań ogniowych! Niebo nad Ustką spać nie będzie za sprawą Dragon 24. Żołnierze działają o każdej porze dnia i nocy - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. To jeden z elementów manewrów NATO - Steadfast Defender 24, w których udział biorą m.in. żołnierze z 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

📢 Co to było za powitanie! Nowy wóz bojowy dla strażaków z Czarnej Dąbrówki Na tę chwilę strażacy ochotnicy z Czarnej Dąbrówki czekali długo. Teraz trafił do nich nowy wóz bojowy. Koszt to ponad milion złotych.

📢 Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze szwedzkim ministrem obrony w Gdyni. Ujawniono nowy zakup uzbrojenia Wicepremier oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Gdyni ze szwedzkim ministrem obrony Pålem Jonsonem. W samym sercu Marynarki Wojennej RP, przedstawiciele rządów Polski oraz Szwecji rozmawiali o perspektywach współpracy obydwu krajów w NATO. 📢 Jazda po Słupsku po pijanemu z dożywotnimi zakazami. Obywatelskie zatrzymanie pirata drogowego Mieszkaniec gminy Kobylnica zabrał kluczyki pijanemu kierowcy opla. Po przyjeździe słupskiej drogówki okazało się, że jadący wężykiem pirat drogowy wsiadł za kierownicę po wypiciu alkoholu i posiadał cztery zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dwa dożywotnie. 📢 W Biesowicach budują Strefę Zmysłów. Powstanie teren do wypoczynku i integracji Strażacy ochotnicy z Biesowic w gminie Kępice przystąpili do realizacji projektu „Strefa Zmysłów”. Będzie to teren do integracji i wypoczynku dla mieszkańców tej miejscowości.

📢 Spotkanie przy kawie. Gośćmi prezes i trener Gryfa Słupsk W najbliższy czwartek (7 marca) o godzinie 17. w kawiarni Podkowa Cafe przy ulicy S. Starzyńskiego w Słupsku zaplanowane jest kolejne "Spotkanie przy kawie z...". 📢 Piękne krokusy w PKiW. Jaka pogoda na najbliższe dni? [ZDJĘCIA] Pięknie krokusy w Parku Kultury i Wypoczynku mogą zwiastować zbliżającą się wiosnę. Niestety po słonecznym i ciepłym weekendzie czeka nas ochłodzenie. 📢 Próbował strącić pająka. Trzy osoby w szpitalu w wyniku wypadku w Nowęcinie. Wśród rannych są dzieci Trzy osoby, w tym dwoje dzieci, zostały poszkodowane w wypadku samochodowym, do którego doszło w Nowęcinie (gmina Wicko). Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kiedy 35-letni kierowca najprawdopodobniej próbował strącić pająka z nogi siedzącej z tyłu córki, która wpadła w panikę, zjechał z drogi uderzając w drzewo.

📢 „Dla nas przedsiębiorczość to klucz do rozwoju miasta”. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów do słupskiej rady miejskiej Prawo i Sprawiedliwość w poniedziałek zaprezentowało kandydatów do Rady Miejskiej w Słupsku. Adam Treder, kandydat PiS na prezydenta miasta, przedstawił kolejne propozycje wyborcze swojego ugrupowania. 📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 Rezerwiści na szkoleniu w 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku [zdjęcia] Kolejna grupa rezerwistów przeszła szkolenie w garnizonie 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Były zajęcia teoretyczne oraz praktyczne działania w terenie i na strzelnicy. 📢 Polska armia i wojska sojusznicze przekroczyły Wisłę. Trwają manewry Dragon-24 Przeprawa przez Wisłę to jeden z ważnych elementów ćwiczeń w ramach trwających manewrów NATO. Dzisiaj (4.03.2024 r.) polska armia i wojska sojusznicze przekroczyły rzekę w rejonie Korzeniewa (powiat kwidzynski) i Opalenia (powiat tczewski). Ćwiczenie taktyczne pod kryptonimem Dragon-24, będące częścią wielkiej ćwiczebnej operacji Steadfast Defender 24, ma charakter defensywny i sprawdza zdolność polskich sił zbrojnych w realiach potencjalnego konfliktu.

📢 IV Liga. Gryf rozpoczął rundę wiosenną na piątkę. Energa Gryf Słupsk - MKS Solar Władysławowo 5:0 [ZDJĘCIA] Piłkarze Gryfa Słupsk znakomicie rozpoczęli rundę wiosenną rozgrywek IV ligi. Podopieczni Krzysztofa Mullera rozbili MKS Władysławowo 5:0.

📢 Pogodny weekend nad morzem. Długie spacery i morsowanie w Ustce [ZDJĘCIA] Piękna pogoda przyciągnęła turystów. Na usteckich deptakach i plażach pojawiło się wielu mieszkańców z regionu słupskiego. Na plaży zachodniej odbyło się cotygodniowe morsowanie. Zobacz zdjęcia. 📢 Sensacyjny rejs śmiałków tratwą przez Morze Bałtyckie. Przez wiele dni zmagali się ze sztormami Prawie 67 lat temu kilku śmiałków przepłynęło przez Bałtyk na świerkowej tratwie. Przygotowania trwały około roku. To nie było tuzinkowe wydarzenie. Pomysłodawcą rejsu był 21-letni Andrzej Urbańczyk z Łeby, wtedy student Politechniki Gdańskiej. Nie miał zbyt dużego żeglarskiego doświadczenia, ale miał w sobie pasję przygody i upór. 📢 Żeglowali na wysokiej fali. Dzieje Stoczni Ustka [ZDJĘCIA] Nowy rozdział dziejów usteckiej stoczni, zapowiadany w poprzednim odcinku, zapisał się szczególnie w drugiej połowie lat 70. minionego stulecia. Wtedy to państwowe przedsiębiorstwo pożeglowało na wysokiej fali i zanosiło się na to, że długo będzie na takim kursie.

📢 Najpiękniejsze stroiki wielkanocne – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na święta? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, drzwi i komodę Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024.

📢 MEMY o nauczycielach! Zabawne obrazki na poprawę humoru. Jak widzimy nauczycieli i pedagogów? Oto najlepsze memy o nauczycielach. 14 października 2023 roku tysiące polskich pedagogów obchodzić będzie Dzień Nauczyciela. Oto najlepsze MEMY o pedagogach! 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Te produkty znikły ze sklepów! Słodycze wycofane ze sprzedaży (luty 2024). Mają niebezpieczną substancję. Ostrzeżenia GIS i GIF. Niebezpieczne produkty spożywcze w lutym 2024 roku. Nie kupuj batonów Milka Oreo (37g) ze względu na możliwe zanieczyszczenie produktu fragmentami plastiku! Z kolei sieć Kaufland wycofała ze sprzedaży K-Classic Ciastka z podwójną czekoladą 200 g. - Nie można wykluczyć, że produkt może zawierać drobne, metalowe ciała obce - informuje producent. Są też inne towary, które Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofali ze sklepów i aptek. Kliknij, sprawdź aktualną listę! 📢 Gruzin porażony prądem przy wiadukcie w Ustce. Jego stan jest ciężki. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku W sobotę wieczorem w Ustce doszło do nieszczęśliwego wypadku. 42-letni Gruzin został porażony prądem. Na razie nie są znane okoliczności zdarzenia.

📢 Rozbiórka wiaduktu na ul. Szczecińskiej najwcześniej w drugiej połowie marca Planowany termin rozpoczęcia przebudowy wiaduktu na ulicy Szczecińskiej w Słupsku to druga połowa marca. Wykonawca jest na etapie przygotowywania projektu zmiany organizacji ruchu.

📢 Stare fotografie z miasteckiego liceum. Wspomnień dawnych czar W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.). 📢 Strefa Imprez. DJ Fafaq w Crystal Club Słupsk. Tak się bawiliście [ZDJĘCIA] Zobacz, jak bawili się słupszczanie na ostatnich imprezach w Crystal Club. Gwiazdą weekendy był znany DJ Fafaq.

📢 Nie ma już Starego Rynku w Słupsku. Prof. Skóra odważnie o mieście w ramach Historycznych czwartków Nie ma już Starego Rynku w naszym mieście. Nazwa jest nieadekwatna do miejsca i klimatu, jaki tutaj panuje. Rynek jest miejscem martwym i ze starym Słupskiem nie ma nic wspólnego. Trzeba pogodzić się z pewnymi realiami i zgasić pewne złudzenia, które prowadzą nas na manowce i uniemożliwiają realizację jakiejś śmiałej koncepcji i ruszenia z kopyta – profesor Wojciech Skóra tak odważnym stwierdzeniem rozpoczął swój wykład w sali słupskiego ratusza, który odbył się w ramach cyklicznych spotkań Historyczne czwartki.

📢 500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 09.01.2024 Projekt 500 plus dla małżeństw? Projekt zapewniający małżeństwom dodatkowe pieniądze ma już dwa lata. W tym czasie ustawa, która przewidywałaby dodatkowe pieniądze dla małżonków nie weszła w życie. W 2022 roku jednak petycja obywatelska w sprawie dodatku małżeńskiego skierowana została do Komisji do Spraw Petycji. W kwietniu natomiast termin rozpatrzenia został wydłużony. Autorami petycji jest małżeństwo z 50 letnim stażem, które nagrodzone zostało medalem za długoletni staż małżeński. Czy dodatek w wysokości 500 zł dla małżeństw wejdzie w życie? 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień!

📢 Święto plonów gminy Lipnica w Ostrowitem. Piękna pogoda, dopisała frekwencja, atrakcje (ZDJĘCIA) We wsi Ostrowite zorganizowano niedzielne dożynki gminy Lipnica. Cała wieś została dożynkowo udekorowana. Atrakcji nie brakowało. 📢 Najlepsze MEMY o teściowej. Zobacz najśmieszniejsze żarty o teściowych [24.06.2021] Czy jest ktoś, kto nie zna choćby jednego żartu o teściowej? W Internecie jest ich cała masa. Zobacz najlepsze memy o teściowej! 📢 Wielki sukces fryzjerki ze Słupska! Iwona Ostrowska Mistrzynią Świata we Fryzjerstwie [ZDJĘCIA] "Mamy to!" - napisała Iwona Ostrowska na swoim profilu na portalu społecznościowym. Dwa złote medale na Mistrzostwach Świata 2020 we Fryzjerstwie to sukces o jakim jeszcze kilkanaście lat temu nawet nie śniła. Dziś spełniły się jej marzenia. Piękna, zdolna, a do tego kobieta sukcesu zaczynała w niewielkim salonie przy ul. Paderewskiego w Słupsku. Dziś ma ekskluzywny salon w Kopenhadze i ustawiają się do niej kolejki!

📢 Te rzeczy sprzedaje wojsko! Agencja Mienia Wojskowego wystawiła sprzęt. Gratka dla miłośników wojskowych sprzętu! Wojsko wyprzedaje sprzęt! Tego typu przetargi to prawdziwa gratka dla miłośników wojskowych sprzętów z demobilu! Oddziały Agencji Mienia Wojskowego organizują je co jakiś czas - z reguły raz w miesiącu. Tym razem przyszła kolej na Gdynię. AMW na swojej stronie internetowej wystawiło takie rzeczy jak: samochody, sprzęt techniczny czy specjalistyczne maszyny. Wszystko to w przystępnych cenach! Sprawdź, co można kupić podczas wrześniowego przetargu!

📢 Fałszywy anglista z Bytowa znaleziony na portalu Nasza-Klasa Ireneusz G., fałszywy anglista z Bytowa, poszukiwany listem gończym, ujawnił się na portalu internetowym nasza-klasa.pl. Mężczyzna jest w Dublinie. Na jego ślad trafił jeden z mieszkańców miasta. Zawiadomił lokalną gazetę, a ta sąd.

