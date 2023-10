Przegląd prasy 6.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 05.10.23”?

Prasówka 6.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 05.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 05.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 05.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Słupsk otrzymał 49 mln zł na uzbrojenie stref przemysłowych. To szansa na nowe zakłady i miejsca pracy [WIDEO] Słupsk otrzymał 49 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na uzbrojenie terenów przemysłowych w mieście. Chodzi o 80 hektarów przy drodze w kierunku Głobina. Powstaną tam nowe zakłady pracy, a co za tym idzie nowe miejsca pracy. 📢 Słupscy radni Platformy Obywatelskiej odmówili spotkania z Piotrem Müllerem. O rozwoju regionu słupskiego chcą rozmawiać, ale po wyborach Miejscy radni z klubu Platformy Obywatelskiej odmówili udziału w spotkaniu z Piotrem Müllerem organizowanym w słupskim ratuszu. Zbigniew Konwiński, poseł PO uważa, że rozmowy o przyszłości Ziemi Słupskiej powinny odbyć się po wyborach i w szerszym gronie.

📢 Oszustwa w czasie pandemii. Prokurator żąda bezwzględnej kary więzienia dla głównej oskarżonej W czwartek w Słupsku rozpoczął się proces o wyłudzenia w czasie pandemii. Mimo że oskarżeni o fikcyjną sprzedaż gumowych rękawiczek jednorazowych nie pojawili się w sądzie, rozprawa okazała się jednodniowa. Już wygłoszono mowy końcowe.

📢 W szpitalu w Koszalinie przeprowadzono rzadki zabieg operacyjny u dziecka z wadą wrodzoną [ZDJĘCIA] W czwartek w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie został przeprowadzony trudny i rzadki zabieg u wcześniaka z wadą wrodzoną. Chłopczyk urodził się zaledwie kilka dni temu, w 35. tygodniu ciąży, ważył 2,5 kg. 📢 Rekordowy wysyp borowików w lasach w październiku. Ogromne ilości maślaków, kani i kurek. Gdzie ich szukać? Zobacz mapę grzybów Rekordowy wysyp grzybów w lasach. Październik to najlepsza pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Anna Przybylska: Oto jak zmieniała się gwiazda polskiego kina. Tak wyglądała mama Oliwii Bieniuk, żona Jarosława Bieniuka Dziewięć lat temu zmarła Anna Przybylska. Pochodząca z Gdyni aktorka i fotomodelka była uwielbiana przez tysiące fanów. Mama Oliwi Bieniuk i żona Jarosława Bieniuka żyła nie tylko światem kina i blichtru. Dała się poznać też jako osoba pomagająca innym. Pamiętacie taką Anie Przybylską? 📢 Najbardziej szkodliwe śniadania - tego nie jedz na śniadanie. Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 Tu zaplanujesz swoją karierę. W Bytowie otwarto Inkubator Kariery dla młodych osób (WIDEO) Wczoraj (środka) w budynku przy ulicy Slipyja otwarto Inkubator Kariery. Okazuje się, że młodzi mieszkańcy powiatu bytowskiego mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Ten punkt ma pomóc młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy.

📢 Prezydent apeluje do Polaków: To niezwykle ważne dla naszej przyszłości Apeluję o udział w referendum. Dotyczy też migracji. Trzeba się w tej sprawie gremialnie wypowiedzieć. Jest to niezwykle ważne dla przyszłości – podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda. 📢 Policjanci uczyli seniorów w Słupsku, jak się nie dać oszukać We wtorek, 3 października, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyła się debata, w której poruszono temat bezpieczeństwa seniorów. Słupscy policjanci przeprowadzili działania profilaktyczne, mające na celu uświadomienie osób starszych o występujących zagrożeniach, którego oni, jak i ich najbliżsi mogą paść ofiarą. 📢 Śledztwo w sprawie zabójstwa w Kobylnicy trwa. Prokurator przesłuchał świadków. Czeka na opinie biegłych Zakończono przesłuchania świadków, a prokurator oczekuje na sporządzenie opinii z przeprowadzonych sekcji zwłok oraz opinii z zakresu badań biologicznych śladów kryminalistycznych pozostawionych na miejscu zdarzenia. Mowa o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło 25 lipca w podsłupskiej Kobylnicy. Ofiary śmiertelne to 35-letnia kobieta i jej 8-letni syn.

📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka.

📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jakie wnętrza lubi telewizyjna gwiazda. Czy taki wystrój pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Renault Clio 1.6 E-Tech Full Hybrid 145 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, wyposażenie i ceny Po pierwszych jazdach odświeżonym Renault Clio z nowym napędem hybrydowym pozostał ogromny niedosyt. Pierwsze kilometry pokonane na odcinkach testowych nie pokazały, czym tak naprawdę jest nowa propozycja francuskiego producenta, dlatego też do testu postarałem się podejść z czystą kartką i bez specjalnych obietnic (ale i uprzedzeń). Co z tego wyszło? Zapraszam na wrażenia z testu hybrydowego Clio. 📢 W Gdyni zderzyły się dwa pociągi. Pięć osób poszkodowanych, służby na miejscu Jak poinformował nas dyżurny z Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, w Gdyni zderzyły się dwa pociągi - jeden osobowy, drugi szynobus. Są poszkodowani. 📢 Bieg przełajowy z "siódemką" już w sobotę w Słupsku. Połączony z akcją ekologiczną sadzenia krzewów W sobotę, 7 października, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Stowarzyszenie jako organ prowadzący szkołę, organizują II Bieg Przełajowy z Siódemką. Start i meta na Stadionie 650-lecia w Słupsku. Dzieci biegną za darmo.

📢 61 mln euro na modernizację linii kolejowej między Gdynią a Słupskiem Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję o wartości ponad 61 mln euro z Funduszu Spójności na modernizację linii kolejowej 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk. Dzięki temu powstanie drugi tor, a pociągi pojadą z prędkością nawet 200 km/h. Inwestycja zostanie zakończona w 2028 roku.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 5.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 Węzeł transportowy w Słupsku jak węzeł gordyjski. Pełen problemów Otwarty z wielką pompą węzeł transportowy w Słupsku w ciągu dwóch tygodni działania pokazał wiele niedociągnięć i nierozwiązanych problemów. Mieszkańcy się skarżą na nieczynną poczekalnię i windy oraz brak autobusów MZK. Inwestor uspokaja: wszystko w swoim czasie. 📢 Słupska Scania szuka zatrudnienia dla zwalnianych pracowników. Spółka nawiązała współpracę z instytucjami z regionu Scania nawiązała współpracę z samorządem województwa pomorskiego i instytucjami pracy z regionu, by pomóc zwalnianym pracownikom znaleźć zatrudnienie.

📢 Nagrodzono honorowych dawców krwi ze Słupska. Oddają innym to, co najcenniejsze Siedemnaścioro dawców krwi odebrało dzisiaj w Słupsku odznaki „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawane przez Ministra Zdrowia. Uroczystość odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku. 📢 Nie ma w planach drogowego łącznika między ulicą Gdyńską a strefą inwestycyjną. Ratusz nie chce w tym rejonie wzmożonego ruchu Najpierw budowa ringu, później modernizacja ulicy Gdyńskiej, na końcu rozmowy o możliwym połączeniu drogowym z wcielonymi w granice miasta terenami inwestycyjnymi. Na razie słupski ratusz nie ma w planach skomunikowania ulicy Gdyńskiej z ulicą Inwestycyjną. 📢 Fiat 126p od wielkiego pożądania do złomowania. Słupska premiera i kariera samochodowego malucha Zaczął w dobie „wczesnego Gierka”, kiedy to w czerwcu 1973 roku rozpoczęto jego seryjną produkcję w Polsce. Trzy miesiące wcześniej, będąc jeszcze włoskich częściach ale już z emblematem Polski Fiat, miał krajową premierę rynkową także w Słupsku, co dokumentują nasze archiwalne fotografie. Był obiektem marzeń, wielkiego pożądania i celem oszczędzania kosztem wielu wyrzeczeń.

📢 Zachwycała urodą i zdobyła serce Enrique Iglesiasa. Zobacz, jak zmieniała się Anna Kurnikowa Anna Kurnikowa uchodziła za jedną z najpiękniejszych tenisistek świata. Mężczyźni do niej wzdychali, a kobiety zazdrościły jej urody. Zdolna i sławna sportsmenka związała się z jednym z najprzystojniejszych wokalistów i od ponad 20 lat tworzy związek z Enrique Iglesiasem, z którym ma troje dzieci. Poznaj jej historię i zobacz, jaką metamorfozę przeszła na przestrzeni lat. 📢 Tak mieszka na wsi Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Tu aktorzy znaleźli swój raj. Aktorstwo to nie jest jedyna profesja „Znachora” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Nowy prokurator rejonowy w Słupsku. Po Magdalenie Gadoś stanowisko obejmuje Lech Budnik Od najbliższego poniedziałku 9 października Prokuratura Rejonowa w Słupsku będzie miała nowego szefa. Został nim mianowany prokurator Lech Budnik. Dotychczasowa szefowa Magdalena Gadoś została delegowana do Wydziału Śledczego w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku. 📢 Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku z bestialskim pobiciem słupskiego lekarza Słupska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o pobicie lekarza ortopedy Nerija P. Jutro w Prokuraturze Rejonowej w Słupsku zostaną z nimi przeprowadzone czynności.

📢 Oto zamek w Łapalicach. Polski Hogwart i inne niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. Masz odwagę tam wejść? Polski Hogwart straszył, niebawem może być perełką Kaszub i polskie architektury. Dziś niestety to jednak opuszczone miejsce i budowla na Pomorzu. Nie jedyna! Gdzie możemy je znaleźć? Jak się okazuje, jest ich północy Polski dużo. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Oto zaginieni mieszkańcy Pomorza. Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Ponad 100 osób z województwa poszukują policjanci z Pomorza. Jedni zaginęli niedawno, poszukiwanych innych trwają od wielu lat. Jak na razie bez efektu. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? Jeśli macie jakieś informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformujcie policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 📢 Koncert w Białym Spichlerzu w Słupsku. Zagrają młodzi pianiści. Wstęp wolny. Zaprasza STSK Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zaprasza na koncert laureatów Estrady Młodych 56. Festiwalu Pianistyki Polskiej. Odbędzie się on w czwartek, 12 października, w Białym Spichlerzu Muzeum Pomorza Środkowego. Początek o godzinie 17. Wstęp wolny. 📢 Rekordowy sezon w Parku Wodnym Trzy Fale i ambitne plany rozbudowy saunarium. Będzie ogień! To był rekordowy sezon wakacyjny w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku. W ciągu dwóch miesięcy obiekt odwiedziło ponad 80 tys. osób. W związku z dobrą kondycją finansową, trwają duże inwestycje. Skorzystają klienci.

📢 Gabinet Trychologiczny Dermally, kompleksowe leczenie problemów związanych z włosami i skórą głowy Gabinet Trychologiczny Dermally to wyspecjalizowane miejsce, które oferuje kompleksowe usługi z zakresu trychologii. Specjaliści w tym gabinecie zajmują się diagnozowaniem i prowadzeniem różnego rodzaju problemów skóry głowy oraz włosów. Dlaczego ich działalność jest tak ważna? 📢 Rozpoczął się rok akademicki. Na Uniwersytet Pomorski w Słupsku przyjęto 1500 nowych studentów W Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku nowy rok akademicki rozpoczęło 3500 studentów. Władze uczelni zadowolone są z tegorocznej rekrutacji. Niezmiennie, największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyły się kierunki medyczne. 📢 8 kilometrów wiedzy. W Brzeźnie Szlacheckim otwarto ścieżkę przyrodniczo-historyczną (WIDEO) To ścieżka, która edukuje przyrodniczo, uczy historii i promuje aktywny wypoczynek. W Brzeźnie Szlacheckim powstała trasa edukacyjno-przyrodnicza "Brzeźno Szlacheckie i okolice - przyroda i historia". Liczy 8 kilometrów i można ją pokonać pieszo lub rowerem.

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 04.10.23 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy. 📢 Kilka tysięcy kur spłonęło w pożarze kurnika. Ogromny pożar pod Miastkiem Do ogromnego pożaru kurnika doszło dziś (wtorek) w podmiasteckiej Pasiece. W ogniu zginęło kilka tysięcy kur.

📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Inwestycja, która połączy gminę. Do końca października powstanie kładka między Włynkówkiem a Swochowem. Dobiegają końca prace związane z budową kładki pieszo-rowerowej nad Słupią, która połączy wschodnią i zachodnią część gminy Słupsk. 📢 Robot chirurgiczny trafi do szpitala w Słupsku w najbliższych tygodniach W ciągu najbliższych kilku tygodni do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku trafi robot chirurgiczny. Operacje z użyciem specjalistycznego sprzętu będą wykonywane od nowego roku. To przede wszystkim wymierne korzyści dla pacjenta, m.in. narzędzia są wprowadzane przez ośmiomilimetrowe otwory, zamiast tradycyjnie przez wszystkie powłoki ciała. To także mniejsza utrata krwi, szybsze gojenie ran, a po zabiegu szybsza rekonwalescencja. 📢 Za nic mają zakaz. Kierowcy wjeżdżają na bytowski rynek. Monitoring działa (WIDEO) Na bytowski rynek nie można wjeżdżać samochodami, ale i tak kierowcy notorycznie łamią zakaz. Nie uchodzi im to bezkarnie, bo każde łamanie prawa rejestruje 12 nowoczesnych kamer.

📢 Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. To ich szuka policja. Zobacz aktualną listę poszukiwanych mężczyzn Nie mają jeszcze 30 lat, a szuka ich policja. Zobacz, kogo poszukuje pomorska policja. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęcia? Zgłoś to na adres: [email protected] lub zadzwoń pod numer telefonu 997, lub 112. Za co policja na Pomorzu poszukuje młodych mężczyzn? Lista przestępstw oraz wykroczeń jest długa. Sprawdźcie szczegóły.

📢 Prokuratura ustala okoliczności śmiertelnego wypadku w Reblinie. Zginęła 37-letnia kobieta, pięć osób w szpitalach Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 1 października, przed południem, w Reblinie (gm. Kobylnica). Na prostym odcinku drogi zderzyły się dwa auta osobowe. Na miejscu zginęła 37-letnia kobieta kierująca seatem. Pięć osób karetki odwiozły do szpitali. 24-latka w ciąży straciła dziecko, 21-latka jest w śpiączce na OIOM. Okoliczności wypadku wyjaśni prokuratorskie śledztwo.

📢 Pobicie ortopedy ze Słupska. Lekarz w stanie ciężkim trafił do szpitala W nocy z soboty na niedzielę w Słupsku doszło do brutalnego pobicia 32-letniego lekarza ortopedy. Pokrzywdzony z ciężkimi obrażeniami głowy, twarzy i żeber został przewieziony do słupskiego szpitala. 📢 Bytowscy policjanci otworzyli drzwi dla małych i dużych (ZDJĘCIA) Bytowscy policjanci zorganizowali Dzień Otwarty Komendy dla żłobków, przedszkoli, szkół i wszystkich chętnych mieszkańców, którzy chcieli podejrzeć ich służbę „od kuchni”. Frekwencja była bardzo wysoka, a do każdego z przygotowanych przez mundurowych stoisk ustawiały się długie kolejki. 📢 Jarmark na ulicy Nowobramskiej w Słupsku. Sprawdź co można było znaleźć na stoiskach [ZDJĘCIA] W niedzielę (1 października) ulica Nowobramska w Słupsku tętniła życiem za sprawą domków i straganów wystawienniczych wypełnionych rękodziełem, wyrobami regionalnymi cz też antykami. Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 Słupskie Pokopki, czy wielkie święto ziemniaka w Karzniczce Od rana wielkie święto w maleńkiej Karzniczce w gminie Damnica. Słupskie Pokopki rokrocznie przyciągają tłumy zwiedzających z całego regionu. To idealna okazja, aby zaopatrzyć naszą domową spiżarnię nie tylko w ziemniaki. Wystawcy proponują inne świeże warzywa, pszczelarze zachęcają do kupna miodu, a panie z kół gospodyń wiejskich kuszą pysznym smalcem z żurawiną i nie tylko.

📢 Marynarskie święto i piknik! Uroczysty apel przed ORP "Błyskawica" W sobotę świętowały 43. Baza Lotnictwa Morskiego i Dywizjon Okrętów Podwodnych! Przed ORP "Błyskawicą" odbył się uroczysty apel, pojawili się marynarze, a mieszkańcy mogli przyjrzeć się pokazowi wojskowej musztry oraz wziąć udział w specjalnym, marynarskim pikniku! 📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka.

📢 Usteccy seniorzy świętowali. Orkiestra, zabawa, biesiada, konkursy i występy W sobotę ustecki OSiR opanowali seniorzy. Świętowali z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który jest obchodzony 1 października. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 29.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Ustka ma powód do dumy. Stadion lekkoatletyczny z certyfikatem! W piątek stadion lekkoatletyczny w Ustce otrzymał świadectwo kategoryzacyjne Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Mogą tu się odbywać wydarzenia sportowe w randze ogólnopolskich mistrzostw. Z nowego obiektu cieszy się cały region. Młodzież już go opanowała, wypróbowała bieżnie, rzutnie, płotki i skocznie.

📢 Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowy dworzec PKP w Słupsku Jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie nowego dworca PKP w Słupsku. W połowie września PKP SA podpisało umowę z firmą Budimex S.A., która będzie wykonawcą robót budowlanych polegających na rozbiórce obecnego i budowie nowego dworca w Słupsku. Wartość kontraktu to nieco ponad 55,5 mln złotych brutto. 📢 Usteckie domy o cztery tony elektrośmieci lżejsze. Super akcja ZGK w Ustce! Sukcesem zakończyła się sobotnia akcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ustce. Jesienna zbiórka elektroodpadów zmobilizowała mieszkańców do pożegnania się z rupieciami. Powodzeniem cieszyła się też wyprzedaż garażowa.

📢 Śluby w Słupsku. Zobacz, kto wziął ślub w ostatni weekend lipca [ZDJĘCIA] Śluby 2023 w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Prezentujemy galerię zdjęć ślubnych z ostatniego weekendu lipca. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!

📢 Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego w lipcu 2023. Zobacz, kto wziął ślub [ZDJĘCIA] Śluby w słupskim Urzędzie Stanu Cywilnego z pierwszego weekendu lipca. Zobaczcie zdjęcia par małżeńskich, ze ślubów w Słupsku. Nowożeńcom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia! 📢 Te osoby ze Słupska i okolic nie chcą płacić na swoje dzieci. Ukrywają się w naszym regionie. Znasz kogoś? (zdjęcia) Oto lista poszukiwanych przez pomorską policję osób z regionu słupskiego, które uporczywie uchylają się od płacenia alimentów na swoje dzieci. Znasz kogoś? Wiesz gdzie przebywa - powiadom o tym policję. Niezwłocznie daj znać, jeśli wiesz, gdzie się ukrywają!

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić.

📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL? 📢 Piękne wiejskie dziewczyny. Wybory Miss Pomorza. Zobaczcie zdjęcia, poczujcie tamten klimat [ZDJĘCIA] Miss Wsi Pomorza to impreza, która przez lata cieszyła ogromną popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory organizowano w szkole w Łodzierzy w latach 1996-2004. Powspominajmy. Oczywiście zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć.

📢 Szalona pogoń Czarnych w końcówce meczu! Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Enea Zastal BC Zielona Góra 64:66 [ZDJĘCIA] Czarni Słupsk przegrali z Eneą Zastal w hali Gryfia. Szalona końcówka meczu w wykonaniu słupskich koszykarzy niestety nie zakończyła się szczęśliwie, choć do tego zabrakło niewiele.

📢 W Słupsku zeznają gangsterzy z Pruszkowa. Krzysztof Ł. i Robert Z. sądzeni za czyny z ubiegłego wieku. Zobacz archiwalne zdjęcia Przed Sądem Rejonowym w Słupsku trwa proces przeciwko Krzysztofowi Ł. i Robertowi Z. Oskarżeni odpowiadają za przestępstwa sprzed ponad 20 lat, które do tej pory nie zostały osądzone prawomocnym wyrokiem. W sprawie świadkami są gangsterzy z Pruszkowa. 📢 XVIII Słupskie Pokopki. Powiatowe święto ziemniaka w Karzniczce w deszczu [ZDJĘCIA] W niedzielę, 2 października, w Karzniczce w gminie Damnica odbyły się Słupskie Pokopki. Pogoda niestety nie rozpieszczała, bo cały dzień padał deszcz i to też odbiło się na imprezie.

