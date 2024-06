Przegląd prasy 7.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku po górzystym Lasku Północnym”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku po górzystym Lasku Północnym Uniwersytet Pomorski w Słupsku świętuje 55-lecie istnienia uczelni. Jedną z imprez towarzyszących był Bieg na 55-lecie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Z dystansem 5,5 kilometra zmierzyło się 160 osób. Oprócz tego 23 powędrowały z kijkami nordic walking. Najszybszy był Arkadiusz Kozak.

📢 Trwa budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk. Rozpoczęły się pierwsze prace bitumiczne [ZDJĘCIA] W naszym regionie trwają intensywne prace przy budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku z Sianowa do Słupska. Przyjrzeliśmy się, jak przebiegały w ostatnich tygodniach. 📢 Historia słupskich tramwajów. Przez prawie 50 lat jeździły po słupskich ulicach (zdjęcia) Przez prawie 50 lat jeździły po słupskich ulicach oznajmiając swój przejazd dzwonkiem i charakterystycznym dudnieniem stalowych kół po szynach.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Festyn w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku [zdjęcia] Dziś (6 czerwca) w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku nie było zajęć lekcyjnych. Uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie bawili się na festynie rodzinnym.

📢 Osoby o tych imionach są wredne i zawistne. Unikaj ich jak ognia. Mają ciężki charakter i trudno z nimi współpracować (zdjęcia) 06.06.2024 Od setek lat ezoterycy zajmują się znaczeniem imion. Według wielu z nich imię predysponuje człowieka, który je nosi, do posiadania i eksponowania niektórych cech charakteru. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Jednią są empatyczni i mili inni podli i zawistni. Czy na nasz charakter i zachowanie wpływa imię, które nosimy? Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Sprawdź.

📢 Zmiany w Abonamencie RTV w Polsce. Już nikt nie uniknie opłat za słuchanie radia i oglądanie telewizji? 06.06.2024 Zmiany w abonamencie RTV w Polsce to temat, który budzi zainteresowanie wielu obywateli. Abonament RTV, czyli opłata za użytkowanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy tych urządzeń. W ostatnich latach pojawiły się istotne zmiany w zasadach i wysokości tej opłaty, które warto znać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

📢 Zdrowe i pyszne pomidory - proste triki na obfite plony. Sprawdź sekrety plantatorów pomidorów. Co zrobić aby obrodziły? 06.06.2024 Nawożenie pomidorów, jeśli jest przeprowadzone prawidłowo, znacznie zwiększa szanse na uzyskanie obfitych i zdrowych plonów. Pamiętaj o regularności, odpowiednich proporcjach oraz obserwacji roślin, a Twoje pomidory będą rosły zdrowo i obficie owocowały. Oto kilka prostych trików i podpowiedzi - jak sprawić aby nasze pomidory były zdrowe i dawały dużo pysznych pomidorów. 📢 Znane miejsca w Ustce. Tak się zmieniały na przestrzeni wieków (zdjęcia) Ustka żyje i zmienia się na przestrzeni czasu. Choć w Ustce mamy wiele pięknych obiektów, ulic i zabytków, to jednak czas wpływa nie tylko na ich wygląd, ale także na kształt otoczenia. 📢 65-lat Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn”. W sobotę wielki piknik rodzinny Z okazji swojego 65-lecia, SSM „Czyn” organizuje festyn rodzinny dla wszystkich mieszkańców. Będą atrakcje dla najmłodszych, konkursy i wystawa archiwalnych zdjęć.

📢 Tragiczne informacje. Nie żyje żołnierz raniony przez nielegalnego migranta na granicy Nie żyje żołnierz Wojska Polskiego, który 28 maja został raniony przez nielegalnego migranta na granicy Polski z Białorusią. Żołnierz zmarł w czwartek po południu.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Dzień Nauki i Sportu na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Atrakcje dla młodzieży i nie tylko [ZDJĘCIA] W czwartek na terenie kampusu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku zorganizowano Dzień Nauki i Sportu. W licznych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów wzięła udział młodzież ze słupskich szkół.

📢 Jak mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Szeroka oferta zatrudnienia i porady specjalistów. Plenerowe Targi Pracy i Kariery w Słupsku W czwartek (6 czerwca) przed południem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku zorganizowało dla słupskiej młodzieży Plenerowe Targi Pracy i Kariery. Swoją ofertę prezentowało kilkunastu pracodawców z regionu. 📢 XVIII zjazd legendarnej drużyny piłkarskiej Cieśliki w Ustce W weekend, 14-16 czerwca, odbędzie się XVIII Zjazd Absolwentów Międzyszkolnego Klubu Sportowego Cieśliki. To tradycja wiernie kultywowana od 2003 roku. Panowie grali w piłkę nożną w latach 1960-1972. Wśród nich są reprezentanci Polski. Dziś zdrowie już im nie pozwala na bieganie za piłką, ale z sentymentem wracają do dawnych czasów.

📢 Pomorski Terytorials maszeruje od morza do Tatr – a to wszystko w szczytnym celu! Szeregowy Radosław Adamowski, żołnierz 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, bierze udział w nie lada wyprawie. Wraz z kolegą maszeruje przez całą Polskę - od wybrzeża Bałtyku aż po Tatry. 📢 Zawody Rowerkowe dla najmłodszych w Miastku! Zapraszamy! W niedzielę, 23 czerwca czeka Was dzień pełen sportowej rywalizacji i wielu emocji dla najmłodszych. Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 9 lat na niezapomnianą przygodę, która będzie obfitować w radość oraz mnóstwo atrakcji! Czekamy na Was od godziny 11. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Nowe tablice rejestracyjne od czerwca. Żółte blachy, czerwone litery. Musi je zmienić tylko części kierowców. I bez badań technicznych Zmiany w rejestracji samochodów wchodzą od czerwca 2024 roku i dotyczyć będą określonej grupy samochodów. Nowe blachy otrzymają właściciele samochodów wyścigowych. Nowe tablice rejestracyjne mają żółty kolor (tło) i czerwoną czcionkę (litery i cyfry). I nieczęsto będziemy mieli okazję zobaczyć je na ulicach, bo samochody z nowymi tablicami nie będą dopuszczone do ruchu drogowego. 📢 Więcej miejsc dla autobusów i dodatkowe połączenie z Zatorzem. Nowa droga skomunikuje dworzec autobusowy z ulicą Sobieskiego Nowa droga, którą planuje wybudować miasto połączy węzeł transportowy z ulicą Sobieskiego. W ramach inwestycji ma również zostać rozbudowany plac dla autobusów.

📢 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Jeśli masz auto, to na pewno zrozumiesz te teksty 06.06.2024 Oto najlepsze memy o mechanikach samochodowych. Nie lubimy do nich chodzić i zdarza się, że podejrzewamy ich o najgorsze. Dopóki mamy auto, to niektóre usterki muszą zostać wykonane w warsztacie. Mechanicy samochodowi są grupą zawodową, wokół której powstało dużo mitów i dowcipów. Memy o mechanikach idealnie punktują wszystko to, co przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się z oddaniem samochodu do warsztatu. Internauci stworzyli śmieszne obrazki z których śmieją się nawet sami zainteresowani. Sprawdź!

📢 Te osoby mogą jechać do sanatorium za darmo. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź, kto znalazł się na liście! 06.06.2024 Oto osoby, które nie zapłacą za pobyt w sanatorium. Warunkiem jest otrzymanie skierowania od lekarza z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystawiony dokument musi zawierać szczegółowe uzasadnienie decyzji, na tej podstawie dobrany będzie odpowiedni rodzaj leczenia oraz miejsce, w którym kuracjusz będzie przebywał. Zobacz w naszej galerii, kto może skorzystać z sanatorium za darmo! 📢 Oto najbardziej pożądane zawody na Pomorzu w 2024 roku. Tych fachowców pracodawcy szukają najbardziej [LISTA] 06.06.2024 Oto najbardziej pożądane zawody w województwie pomorskim. Sytuację na rynku szczegółowo obrazuje raport Barometr Zawodów. Jest to ogólnie dostępne darmowe opracowanie, które obejmuje cały kraj ze szczegółowym podziałem na województwa oraz powiaty. Zastanawiasz się na jakie zawody jest największy popyt? W galerii prezentujemy jak sytuacja przedstawia się na Pomorzu.

📢 Rozmowa o pracę. Jak przekonać do siebie przyszłego szefa? Oto 10 rzeczy, na które zawracają uwagę pracodawcy! 06.06.2024 Rozmowa kwalifikacyjna o pracę jest często decydującym etapem procesu rekrutacyjnego. To w niej pracodawca ma okazję bliżej poznać kandydata i ocenić jego umiejętności oraz dopasowanie do wymagań stanowiska. Jest to również doskonała okazja dla kandydata, aby zademonstrować swoje kompetencje i przekonać do siebie pracodawcę. Oto kilka wskazówek, jak dobrze przygotować się do rozmowy o pracę. Sprawdź!

📢 W tych zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę. Dla kogo wcześniejsze świadczenie? Sprawdź! 06.06.2024 Wcześniejsza emerytura w 2024 roku. W których zawodach przechodzi się najszybciej na emeryturę? Są osoby, które mogą to zrobić zdecydowanie szybciej. Zgodnie z obowiązującym polskim prawem, kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Niektórzy jednak mogą zrobić to wcześniej. Sprawdź koniecznie! Wszystkie informacje w naszej galerii!

📢 Te choroby uniemożliwiają zdobycie prawa jazdy. Oto osoby, które nie dostaną dokumentu [LISTA] 06.06.2024 Prawo jazdy jest marzeniem wielu osób. Niestety nie wszyscy mogą starać się o wydanie dokumentu niezbędnego do kierowania pojazdami, nawet jeśli nie miałby problemów ze zdaniem egzaminu. Istnieją choroby, które nie pozwolą nam wsiąść za kierownicę. Różne dolegliwości niekorzystnie wpływają na uwagę i koncentrację. Oto lista osób, która nie może mieć prawa jazdy. Sprawdź koniecznie naszą galerię i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Wędkarstwo to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach i ich pasji! 06.06.2024 Wędkarstwo uznawane jest przez wielu ludzi za styl życia. Jeszcze inni uważają, że to hobby najlepsze na świecie. Internauci przygotowali sporą dawkę śmiesznych memów, z których z pewnością uśmiejesz się do łez. W Internecie można natknąć się na liczne zdjęcia, prezentujące bardzo udane połowy. Nie mówimy tutaj tylko o Polsce, ale również wyprawy Polaków na zagraniczne wędkowanie. Wędkarz mają ogromny dystans do siebie i potrafią się śmiać sami z siebie. Zobaczcie najzabawniejsze memy!

📢 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy. One potrafią być naprawdę wredne. Lepiej z nimi nie zadzieraj! 06.06.2024 Kobiety o tych imionach to prawdziwe zołzy! To popularne stwierdzenie, które krąży w naszej kulturze od lat. Według księgi znaczenia imion razem z nadaniem imienia otrzymujemy wiele cech, które są do niego przypisane. Są to zarówno pozytywne jak i negatywne. Kobiety uznawane za delikatne i subtelne również potrafią pokazać pazurki. Bilans jednak zawsze wychodzi na plus więc nie ma się czym przejmować. Sprawdź koniecznie, które kobiety według znaczenia imion mają przypisane cechy charakterystyczne dla zołz.

📢 Jak pozbyć się mrówek z ogrodu? Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się nieproszonych gości. Sprawdź! 06.06.2024 Oto sprawdzone, domowe sposoby na pozbycie się mrówek z domu i ogrodu. Mrówki mogą być w tych miejscach bardzo uciążliwe i często szukamy najbardziej skutecznego sposobu aby pozbyć się intruzów. Warto spróbować domowe metody, aby je odstraszyć. Mowa tutaj o produktach, które często używamy w kuchni. Oczywiście nie należy pominąć niektórych roślin, które również sprawdzą się w przepędzeniu nieproszonych gości. Oto sprawdzone metody, które z pewnością odstraszą mrówki. Sprawdź!

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Ile wyniesie minimalna emerytura? Tyle pieniędzy dostaną seniorzy! 06.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Wzrosła wysokość rent i emerytur. Wielu seniorów w Polsce czeka na wypłatę pierwszych świadczeń po waloryzacji. Na jakie kwoty mogą liczyć osoby pobierające świadczenie emerytalne? Przedstawiamy tabelę z wyliczeniami kwot brutto i netto. Sprawdź! 📢 Rzadkie monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 06.06.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, bo może masz je w domu!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 06.06.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź obowiązkowo listę najbardziej leniwych psów!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 06.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w atrakcyjnych cenach. Sprawdź! [ZDJĘCIA] 06.06.2024 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Za te rzeczy trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 06.06.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie!

📢 Tego nie wolno robić na działce. Oto lista zakazów, która może zaskoczyć nie jednego działkowicza. Sprawdź koniecznie! 06.06.2024 Oto lista rzeczy, których nie można robić na działce. Lista zakazów nie jest mała, a potrafi zaskoczyć nie jednego działkowca. Wyjazd na działkę kojarzy się głównie z wypoczynkiem i świeżymi warzywami i owocami. Wiele osób ceni sobie spokój i oderwanie od codziennego życia. Regulamin Ogródków Działkowych jasno określa co możemy, a czego nie możemy na naszym kawałku ziemi. Zastanawiasz się jakich zakazów trzeba przestrzegać? Sprawdź koniecznie czego nie można robić na działce! Możesz się zaskoczyć!

📢 To koniec 800 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Oto kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! 06.06.2024 Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 800 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu może zostać odebrane 800 plus!

📢 Uwaga !!! Motocykle są wszędzie. Zobacz najlepsze memy o motorach i motocyklistach (NOWE MEMY) 06.06.2024 Motocykle są wszędzie. Nie tylko na drogach - ale także na memach. Zobaczcie najnowszy pakiet najlepszych i najśmieszniejszych memów o motorach i ich właścicielach. Motocykle to styl życia. Zobacz jak internauci śmieją się z właścicieli motocykli. Słoneczna pogoda sprzyja przejażdżkom motorem, a to sprawia, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Motocykliści wyruszyli na drogi a internauci nie próżnują tworząc memy o motocyklistach na pęczki. Zobaczcie najnowsze memy o motocyklistach i ich motorach. 📢 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku 06.06.2024 Pełnia Kwiatowego Księżyca w maju 2024 r. może mieć szczególny wpływ na pewne znaki zodiaku. Według astrologii, różne fazy Księżyca mogą wpływać na nasze emocje, samopoczucie i życie codzienne, a pełnia często jest uważana za czas kulminacji i intensywności. Poniżej znajduje się przegląd tego, jak Kwiatowy Księżyc może oddziaływać na niektóre znaki zodiaku.

📢 Oto najnowsza lista leków wycofanych z aptek. Masz takie leki w domu? Nie wolno ich zażywać !!! 06.06.2024 Oto najnowsza lista leków które Główny Inspektorat Farmaceutyczny nakazał w trybie pilnym wycofać z obrotu we wszystkich aptekach w Polsce. Używasz tych tabletek, syropów, pigułek czy zastrzyków? Sprawdź i jak najszybciej zwróć je do apteki. Tych leków i wyrobów farmaceutycznych nie wolno zażywać. Zobacz listę leków wycofanych przez GIF.

📢 Najlepsze suchary Karola Strasburgera z Familiady. Zobacz najlepsze memy z legendarnym prowadzącym teleturniej Familiada 06.06.2024 Karol Strasburger to znany aktor i legendarny prowadzący Familiadę, który każdy odcinek popularnego teleturnieju rozpoczynał od opowiedzenia dowcipu. Od kilkunastu lat, w każde niedzielne popołudnie siadaliśmy do telewizorów aby obejrzeć kolejny odcinek teleturnieju. Każdy z nas czekał także na kolejny dowcip prowadzącego - Karola Strasburgera. Zobaczcie - oto najlepsze dowcipy Karola Strasburgera z Familiady.

📢 Najlepsze memy o rowerzystach. Śmieją się z nich kierowcy, a oni śmieją się z pieszych (NOWE MEMY) 06.06.2024 Rowerzyści - jedni ich uwielbiają - inni nienawidzą. Jazda na rowerze jest jedną z ulubionych form relaksu dla tysięcy Polaków. Często jednak na drogach i ścieżkach dochodzi do spięć i niemalże mitycznych konfliktów pomiędzy rowerzystami a pieszymi ale także i kierowcami samochodów. Jak wiadomo Internet to idealne miejsce do tego aby toczyć odwieczne konflikty tak więc Internauci tworzą na pęczki przezabawne memy dotyczące jazdy na rowerze, rowerzystów i toczonych sporów. Zobaczcie NOWE, najlepsze i najśmieszniejsze memy o rowerzystach. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek netto. O ile zostanie podniesiona twoja emerytura? Emerycie, zobacz ile dostaniesz 06.06.2024 Waloryzacja emerytur 2024. Już w marcu dojdzie do kolejnej waloryzacji obowiązujących stawek emerytur. Jej wysokość określana jest co roku, każdorazowo według wskaźnika waloryzacji. O ile w 2024 roku zostaną podniesione renty i emerytury? Zobaczcie jak prezentować będą się po marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce. Podajemy zwaloryzowane kwoty brutto i netto dla emerytów. Zobacz tabele emerytur po waloryzacji w 2024 roku.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 6.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 06.06.2024 Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich!

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 06.06.2024 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Potraktujcie tę listę z przymrużeniem oka i pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 06.06.2024 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 06.06.2024 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.06.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku to najtrudniejsze żony. Mają ciężki charakter [LISTA] 06.06.2024 Na początku wydają się wspaniałymi partnerkami, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Wtedy pokazują ukochanemu prawdziwy charakter. Co możemy wyczytać w horoskopie o konkretnym znaku zodiaku? Zobacz listę! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 06.06.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Jak przyciągnąć bogactwo i dobrobyt? Zobacz, jakie rzeczy warto mieć w swoim portfelu [LISTA] 06.06.2024 Kto z nas nie wierzy w przesądy. Szczególnie te, które dotyczą sfery finansowej. W zapewnieniu sobie finansowej pomyślności olbrzymią pomocą będą przedmioty przyciągające pieniądze - talizmany i amulety stworzone w odpowiedni sposób z odpowiednich materiałów, zawierające w sobie symbole bogactwa. Zobacz listę!

📢 Markos z Głobina zyskał strategicznego partnera. To Axopar z Finlandii Fińska Grupa Axopar nabyła większościowy pakiet udziałów w spółce Markos z Głobina. Obaj partnerzy zamierzają stać się jednym z wiodących światowych producentów wyrobów w technologii kompozytowej. 📢 Dominacja NATO na Bałtyku. W Kłajpedzie ruszają ćwiczenia Baltops. Pokaz jedności i współpracy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego Okręty Marynarki Wojennej RP wyszły z portów w Gdyni i Świnoujściu obierając kurs na Kłajpedę - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Ma to związek z zaplanowanymi w dniach 7-22 czerwca 2024 roku największymi i najważniejszymi morskimi ćwiczeniami NATO w basenie Morza Bałtyckiego Baltops 24. 📢 Juwenalia Słupsk 2024. Wiemy, kto wystąpi w tym roku na scenie W dniach 7-8 czerwca na terenie kampusu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku odbędzie się pierwsza od awansu uczelni do rangi uniwersytetu edycja kultowych Juwenaliów. Poznaliśmy program i artystów.

📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo Tych osób nie można zwolnić z pracy. Zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety mające te imiona to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Brakuje krwi w centrum krwiodawstwa w Słupsku. Stan grup ujemnych jest krytyczny W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku brakuje krwi w grupach A-, 0- i B-. Stany magazynowe w tych grupach są krytyczne. Powód? Wzmożone zamówienia ze szpitali. Stąd pilny apel do krwiodawców o pomoc 📢 Sprawdzian z wiedzy praktycznej i teoretycznej. Policyjni ratownicy rywalizują w Szkole Policji w Słupsku [ZDJĘCIA] Najlepsi policyjni ratownicy z uprawnieniami do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) ze wszystkich garnizonów w Polsce spotkali się 5 czerwca w słupskiej Szkole Policji podczas finału IX. edycji Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych. Zawody potrwają trzy dni.

📢 Kręć kilometry dla Słupska. Miasto walczy o miano Rowerowej Stolicy Polski 1 czerwca wystartowała ogólnopolska rywalizacja o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Przez 30 dni mieszkańcy miast i gmin, które dołączyły do zabawy będą kręcić kilometry dla siebie i swoich małych ojczyzn. Do akcji dołączył też Słupsk. 📢 Ofiara w Rokicinach spłonęła żywcem. Sąd wypuścił z aresztu podejrzaną o zacieranie śladów. Wolność za cenę 100 tysięcy złotych We wtorek przerażająca zbrodnia w Rokicinach miała kolejna odsłonę sądową. Sąd Okręgowy w Słupsku rozpatrywał zażalenia na aresztowanie małżeństwa. Podejrzany o zabójstwo Adam C. pozostanie w areszcie. Sandra C., podejrzana o zacieranie śladów i nieudzielenie pomocy ofierze potwornej zbrodni, wyszła na wolność za poręczeniem 100 tysięcy złotych. 📢 Najseksowniejsze stewardesy świata! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 5.06.2024 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Na Jeziorze Tuchomskim będzie całkowity zakaz pływania motorówkami Radni powiatu kartuskiego jednogłośnie zdecydowali o zaostrzeniu zakazu pływania po Jeziorze Tuchomskim jednostkami o napędzie spalinowym. Samorząd ma też co roku sprawdzać, jak nowe restrykcje wpłyną na warunki wokół akwenu. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Dwie tony nielegalnego tytoniu w Bytowie. Sześć osób zatrzymanych W Bytowie zatrzymano 6 osób w związku z posiadaniem znacznych ilości nielegalnego tytoniu. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Słupsku. 📢 Ukradł butle z gazem i wywiózł je na… kradzionej taczce. Grozi mu do 10 lat więzienia Zarzut kradzieży z włamaniem usłyszał 26-latek, który pod koniec maja włamał się do metalowego kosza na jednej z posesji w gminie Dębnica Kaszubska. Ukradł ze środka butle z gazem propan-butan i wywiózł je na taczce, którą również ukradł z tej posesji. Funkcjonariusze odzyskali wszystkie skradzione butle oraz „pojazd” służący do popełnienia przestępstwa. Za kradzież z włamaniem grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. 📢 Utrudnienia dla pasażerów kolei. Od 9 czerwca komunikacja zastępcza na trasie Słupsk-Lębork W niedzielę, 9 czerwca, zostanie wstrzymany ruch kolejowy na trasie Słupsk-Lębork. Utrudnienia potrwają około dwóch tygodni. Będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa.

📢 Kaszubskie truskawki w kryzysie. Smak tradycji może być zagrożony Na straganach pojawiły się kaszubskie truskawki - jedne z najbardziej uwielbianych owoców sezonowych. Niestety, lokalni producenci borykają się z poważnym zagrożeniem, które napływa z Egiptu i krajów bałkańskich. 📢 MKS Jantar Ustka nad przepaścią. Po 78 latach klub może przestać istnieć Nie chodzi o wyniki sportowe, ale o zbyt niską dotację od miasta, która nie pozwala na dalszą działalność klubu. Działacze twierdzą, że została obcięta. Miasto – że w nowym konkursie wszystkie stowarzyszenia dostały znacznie mniej. W budżecie Ustki nie ma pieniędzy. 📢 Zaginięcie Iwony Wieczorek. Matka Iwony wyznała to po raz pierwszy po 14 latach Matka Iwony Wieczorem zebrała się na szczere wyznanie. Po 14 latach od zaginięcia swojej córki zdecydowała się wyznać, co czuje wobec sprawcy uprowadzenia jej dziecka. Co powiedziała?

📢 Ruch wahadłowy na Bałtyckiej. Otwarcie przejazdu na Tuwima możliwe już we wrześniu. Postępują prace przy inwestycji kolejowej w Słupsku Przejazd pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej w Słupsku może zostać otwarty już 1 września – informują PKP PLK. Kierowcy muszą się jednak przygotować na kolejne utrudnienia – w czerwcu planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego pod wiaduktem na ul. Bałtyckiej. 📢 Nowe miejsce do odpoczynku dla mieszkańców gminy Damnica. Prezentuje się pięknie Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu nad stawem w miejscowości Dębniczka – poinformowała gmina Damnica. Mieszkańcy mogą już skorzystać m.in. z nowego pomostu. 📢 Płaca minimalna od lipca wyniesie 4300 zł brutto. A o ile może wzrosnąć w 2025 roku? Od 1 lipca 2024 r. płaca minimalna wzrośnie do kwoty 4 300 zł brutto. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa i wyniesie 28,10 zł brutto. A jaka może być najniższa krajowa w 2025 r.? "Powinna wzrosnąć nie więcej niż o 6 proc. Byłby to dobry sygnał dla gospodarki, a zwłaszcza dla sektora MŚP" - uważa prof. Jacek Męcina, ekspert Konfederacji Lewiatan.

📢 Piękne finalistki konkursu Polska Miss 30 plus w strojach kąpielowych. Zobacz ich wyjątkową sesję zdjęciową Tym razem możemy zobaczyć laureatki konkursu Polska Miss 30+ w strojach kąpielowych. Mamy nowe zdjęcia najpiękniejszych trzydziestolatek w kraju. Zaprezentowały się także w kolekcji sukni od Elizabeth Collection. 📢 Słupska policja poszukuje zaginionej 16-letniej Wiktorii Riopki Policjanci z Komisariatu Policji I w Słupsku prowadzą poszukiwania opiekuńcze 16-letniej Wiktorii Riopki, która 29 maja 2024 roku ok. godz. 20:30 wyszła z miejsca zamieszkania w Słupsku przy ul. Wileńskiej i do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

📢 Na Starym Rynku w Słupsku saperzy wydobyli 55 tys. sztuk amunicji do niemieckiego karabinu Mauser (zdjęcia) Stary Rynek w Słupsku został zamknięty w promieniu kilkudziesięciu metrów. Na miejscu od rana pracowali saperzy z Lęborka. Po pięciu godzinach akcję zakończono. Wydobyto blisko 55 tys. sztuk amunicji do niemieckiego karabinu Mauser. Pochodzi ona z czasów II wojny światowej. Saperzy podkreślają, że tak ogromne znalezisko zdarza się naprawdę rzadko.

📢 Śmiertelny wypadek pod Główczycami. Pędzący skodą 18-latek wypadł z drogi i uderzył w 75-latka idącego chodnikiem Do śmiertelnego wypadku doszło w Wielkiej Wsi w gminie Główczyce. 18-letni kierujący skodą, prawdopodobnie jadąc z nadmierną prędkością w obszarze zabudowanym, stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i potrącił idącego chodnikiem 75-letniego mężczyznę, który w wyniku zdarzenia zginął na miejscu. 📢 Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup. Łukasz Bielawa z medalem Od 31 maja do 2 czerwca w Gdyni trwał Otwarty Puchar Polski - Judo Baltic Cup, w którym wystartowało 1452 zawodników z Polski oraz 8 reprezentacji zagranicznych. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. 📢 Oto pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. To będzie największy hotel w Polsce [ZDJĘCIA] Hotel w Pobierowie ma być największym hotelem w Polsce. To ma być hotel pięciogwiazdkowy, z m.in. czterema parkingami, aquaparkiem, basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, SPA, restauracjami oraz salami konferencyjnymi, strefami rozrywki, boiskami, kortami tenisowymi i ścianką wspinaczkową. W obiekcie będzie też m.in. kręgielnia, dyskoteka, sala bilardowa oraz sale teatralne. Ma mieć 1200 pokoi, w których jednorazowo będzie mogło przebywać ponad 3 tys. gości.

📢 Osiem zarzutów prokuratorskich dla byłego słuchacza Szkoły Policji w Słupsku Nie pięć, lecz już osiem zarzutów przedstawiła Prokuratura Rejonowa w Słupsku 24-letniemu Jakubowi P., z Myśliborza, który jako słuchacz Szkoły Policji w Słupsku naruszył nietykalność dzieci, znieważył i groził funkcjonariuszom publicznym oraz posiadał narkotyki. 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię tego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II [ZDJĘCIA] Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału. 📢 Herby Chojnic i Pomorza uratują elewację „stalinowca” na Starym Rynku w Chojnicach [WIDEO] Władze Chojnic wymyśliły, jak pomóc wyremontować elewację „stalinowca” na Starym Rynku. Budynek należy do miasta, właścicieli prywatnych i miejskiej spółki. Nie można więc wydać na remont pieniędzy z budżetu samorządu. Jest jednak sposób.

📢 Bałtyk Cup 2024. Najlepsze drużyny młodych piłkarzy walczyły w Ustce Ponad tysiąc młodych piłkarzy z 74 drużyn rywalizowało w Ustce w różnych kategoriach podczas tegorocznej edycji Bałtyk Cup. Ósma edycja turnieju, a trzecia, której współorganizatorem był Ośrodek Sportu i Rozwoju, ściągnęła do Ustki zespoły z całej Polski. 📢 Wielki kiermasz na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce Na Promenadzie Nadmorskiej w Ustce pojawili się handlowcy z całej Polski. Na Kiermaszu Sztuki i Rękodzieła można kupić różności. To pierwszy w tym sezonie jarmark. Wystawcy odwiedzą Ustkę także latem. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Chcesz mieć kwiaty przez całe lato? To łatwe! Wystarczy posadzić te rośliny. Polecamy 11 najdłużej kwitnących, które ozdobią balkon i ogród Balkony i rabaty przez całe lato tonące w kwiatach wyglądają pięknie, ale często wydają się możliwe do osiągnięcia tylko na zdjęciach. To nieprawda. Jest sporo roślin, które wspaniale kwitną przez całe lato, a nawet dłużej. Polecamy super kwiaty, które kwitną najdłużej. Zobacz, co warto posadzić w ogrodzie i na balkonie. 📢 Ogromny plac zabaw na ukończeniu. Najmłodsi słupszczanie skorzystają z niego już w wakacje [ZDJĘCIA] Dobiega końca przebudowa Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Modernizacja ma się zakończyć w wakacje, wtedy też najmłodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z największej atrakcji – ogromnego placu zabaw, który powstał w miejscu dawnego placu cyrkowego.

📢 W Boże Ciało ulicami Ustki przeszły setki wiernych [ZDJĘCIA] W uroczystościach Bożego Ciała w Ustce ulicami miasta przeszły trzy procesje. Najstarsza z nich – parafii pw. Najświętszego Zbawiciela - podążała tradycyjną trasą ulicami starej Ustki do czterech ołtarzy. 📢 Radni z KO chcą obniżyć zarobki burmistrza Ustki. Jacek Maniszewski ma zarabiać o 5,5 tysiąca złotych mniej Sesja usteckiej rady miasta do łatwych nie należała. Pojawiły się nieoczekiwane projekty uchwał, w tym o znaczną obniżkę wynagrodzenia burmistrza. Radni zadawali urzędnikom trudne pytania. Były uszczypliwości. Natomiast widownia internetowa pobiła rekord. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Piękne imprezowiczki w nadmorskich dyskotekach. Królowe parkietu [ZDJĘCIA] Te panie z pewnością podbiły ostatnie imprezy w klubach z regionu słupskiego. W naszej galerii znajdziesz najnowsze zdjęcia z Klubu Euphoria oraz Crystal Club. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 20.05.2024 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Śmieszne memy o zwierzakach. Wesołe obrazki z życia Waszych czworonogów (zdjęcia) 21.07.2022 Śmieszne memy o zwierzętach domowych. Zobacz galerię wesołych zdjęć z życia domowych czworonogów. Słodkie psiaki, cwane koty - te zwierzęta mamy w domu najczęściej. Życie z czworonogiem pod jednym dachem często jest okazją do śmiesznych sytuacji. Kto ma w domu zwierzaka wie o tym doskonale. Zobacz śmieszne memy o zwierzakach domoych. 📢 Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Nożynie [ZDJĘCIA] Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Nożynie. Najlepsza będzie reprezentować gminę na szczeblu powiatowym. 📢 Tylko u nas. Fotografie z liceum w Miastku z lat 1980-1989. Życie szkoły oficjalne i mniej oficjalne (ZDJĘCIA) Mamy dla was kolejną porcję zdjęć z miasteckiego liceum. Tym razem z lat 1980-1989. To około 180 fotografii, które przedstawiają życie szkoły w różnym wymiarze: lekcje, wycieczki, biwaki, wykopki, andrzejki, studniówki, matury, zakończenia roku, mniej lub bardziej oficjalne uroczystości. I wiele innych.

ZOBACZ KONIECZNIE Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy