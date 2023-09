Przegląd prasy 7.09.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 06.09.2023”?

Prasówka 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 06.09.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Lista imion zakazanych w Polsce! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 06.09.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

Prasówka 7.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! 06.09.2023 Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź koniecznie, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 06.09.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź ! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od 22 września! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 06.09.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 06.09.2023 Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie!

📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 06.09.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź koniecznie, czy masz je w portfelu!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź koniecznie, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź obowiązkowo, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Polska Press niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o informacje lokalne i regionalne. W tyle m.in. TVN i Agora Wśród grup medialnych z informacjami regionalnymi i lokalnymi zdecydowanym liderem jest Polska Pres Grupa. PPG wyprzeda m.in. grupę RASP, TVN, ZPR Media czy Agorę. - Polacy najchętniej sięgają po te informacje, które są blisko nich - komentuje Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press.

📢 Zbrodnia okrutna, ale nie całkiem szczególnie. Po 15 lat więzienia zamiast dożywocia za masakrę w pustostanie Z wyraźną ulgą przyjęli wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku dwaj oskarżeni o koszmarne zabójstwo w Chojnicach. Po ponownym procesie usłyszeli, że nie będą musieli do końca życia siedzieć za kratkami. W więzieniu spędzą „tylko” 15 lat.

📢 13 najbardziej niesamowitych zamków Małopolski. Jakie sekrety skrywają? Skarby, duchy, bezcenne zabytki, unikalne noclegi Małopolska to prawdziwe zagłębie zamków – jest ich tu ponad 100, na czele z przesławnym Wawelem. Wybraliśmy dla was 13 najbardziej niezwykłych zamków regionu, które warto odwiedzić w czasie weekendowych wycieczek niedaleko Krakowa. Są wśród nich gotyckie ruiny i renesansowe cuda architektury, niektóre są nawiedzone, inne skrywają legendarne skarby, wszystkie są fascynujące. Poznajcie 13 fascynujących twierdz Małopolski.

📢 Nauczyciel też potrafi! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Nowy rok szkolny zaczynamy z hitami sprawdzianów Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Wielka impreza integracyjna już w piątek w Korzybiu! Gwiazdy zagrają dla osób niepełnosprawnych Już w piątek, 8 sierpnia, na stadionie w Korzybiu odbędzie się III edycja pikniku organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierające Niepełnosprawnych „Skrzydła Anioła”. Główny cel? Jedna wielka integracja. Wstęp wolny! 📢 Śmiertelny wypadek na torach pod Starogardem Gdańskim. Auto wjechało pod pociąg Auto osobowe wjechało tuż pod nadjeżdżający pociąg. Maszynista nie miał szans, żeby zobaczyć samochód. Zginęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kokoszkowych pod Starogardem Gdańskim w środę, 6 września.

📢 Te rzeczy doprowadzają nas do szału podczas zakupów w hipermarketach. Też tak robisz? Lepiej uważaj (zdjęcia) Zakupy w dużych marketach robimy najczęściej po pracy lub w weekendy. Często w pośpiechu, na szybko kupując kilka rzeczy na obiad lub kilka najbliższych dni. Śpiesząc się łatwo wyprowadzić nas z równowagi nawet drobiazgami. Długa kolejka, wózek stojący na środku alejki czy krzyczące w niebogłosy dzieci. To wszystko powoduje irytację i niepotrzebne nerwy. Jakie sytuacje denerwują nas najczęściej w hipermarketach i jak ich unikać? Zobacz czego w dużych sklepach nie lubimy najbardziej. 📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Poznaj ważne modowe zasady i sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek.

📢 Kayah pokazuje zgrabne nogi, a Monika Richardson bryluje w różowej sukni. Tak wyglądały gwiazdy na Party Fashion Night 2023 Party Fashion Night to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych polskich imprez w świecie mody. W tym roku po raz kolejny pojawiła się na niej cała plejada gwiazd w niesamowitych kreacjach prosto spod igły czołowych projektantów. Wśród nich znalazły się między innymi Monika Richardson, Kayah, Maria Sadowska, Dorota Gardias czy też Magda Steczkowska.

📢 S6 od Trasy Kaszubskiej do Słupska. Zobacz budowę "szóstki" i obwodnicy Lęborka Odcinek S6 od Bożegopola Wielkiego do Leśnic są w budowie. Prace ziemne wyznaczają przebieg ekspresówki, co widać na najnowszych fotografiach. Zobacz galerię zdjęć. 📢 Takie emerytury seniorzy otrzymają w październiku 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, wyliczenia dla twojej emerytury Takie emerytury otrzymają seniorzy w październiku 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w październiku 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na październik 2023.

📢 Patriotyzm konsumencki będzie dużo łatwiejszy. Rzecznik rządu o programie "lokalna półka" Program "Lokalna półka" pozwoli na podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Na paragonach będzie można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi dany produkt. Patriotyzm konsumencki będzie dużo łatwiejszy - wskazał rzecznik rządu Piotr Müller. 📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 U cioci na imieninach, czyli kultowe przekąski i dania PRL na każdej domówce [PRZEPISY] Sałatka jarzynowa, zimne nóżki, jajka w majonezie, koreczki z kiełbasy i żółtego sera, sos tatarski i obowiązkowo paluszki w szklance – oto kultowe przekąski na każdej domówce w PRL-u. Macie ochotę zorganizować imprezę w stylu „czasów słusznie minionych”? Zobaczcie nasze propozycje na menu rodem z PRL-u. Będzie smacznie i sentymentalnie.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Gdynia Witomino. Gonił dzieci i kobiety wymachując nożem, został zatrzymany przez policję Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni – Chwarznie zatrzymali 38–letniego mężczyznę, który kierował groźby karalne wobec małoletnich. Zatrzymany usłyszał już zarzuty, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo zatrzymanemu grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

📢 Urządzenia z czasów PRL mogą być sporo warte! Zobacz, ile kosztują dziś suszarki, żelazka i inne gadżety z okresu PRL 6.09.2023 Urządzenia z PRL mogą być sporo warte! Na portalach aukcyjnych można znaleźć wiele rożnych przedmiotów pochodzących z okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli właśnie PRL. Wśród tych rzeczy są również przeróżne urządzenia mechaniczne i elektryczne. Zobacz, za ile można sprzedać przedmioty z PRL. Za niektóre kolekcjonerzy są gotowi zapłacić kilkaset złotych.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy! Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 6.09.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 6.09.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 6.09.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Okręt dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Nowy patrolowiec już w Gdańsku Morski Oddział Straży Granicznej wcieli wkrótce do służby nowoczesny patrolowiec. Jednostka, która nosi nr burtowy SG-301, przeszła ostatnią fazę prób morskich. Stanowił ją rejs ze stoczni we Francji do Gdańska. 📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach.

📢 Szedł ulicą Słupska z dekoderem pod pachą. Na widok policji 22-letni słupszczanin zaczął uciekać 22-latek ze Słupska szedł ulicą Słupska z dekoderem pod pachą. Na widok policji zaczął uciekać. Okazało się, że w dekoderze ukrył narkotyki. Kolejne schował w radiu w swoim mieszkaniu. Teraz najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. 📢 To nie "Słoneczny patrol", ale żołnierze WOT z Pomorza ćwiczyli ratownictwo wodne W weekend (2-3.09) malownicze Nadole nad Jeziorem Żarnowieckim stało się areną intensywnego szkolenia pomorskich terytorialsów z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy osobom tonącym. To nie były żadne nagrania nowych odcinków serialu "Słoneczny patrol", lecz realne działania mające na celu zwiększenie zdolności ratowniczych i bezpieczeństwa na wodach regionu. 📢 Niedziela dla Jezusa. Każdy jest zaproszony na mszę i marsz w Słupsku W niedzielę, 10 września, słupszczanie po raz jedenasty przejdą ulicami miasta w Marszu dla Jezusa. Zapoczątkuje go msza święta w kościele św. Józefa, połączona z wprowadzeniem do świątyni dwóch nowych relikwii wielkich patronów Polski – św. Wojciecha i św. Stanisława.

📢 Najpiękniejsze miejsca we Włoszech, o których mogliście nie słyszeć. 20 ukrytych skarbów Italii, które trzeba zobaczyć choć raz z życiu Włochy aż pękają w szwach od pięknych miejsc stworzonych zarówno przez człowieka, jak i Matkę Naturę. Niektóre pozostają mało znane – to ukryte skarby Italii, omijane przez polskich turystów. Przedstawiamy 20 najpiękniejszych miejsc we Włoszech, o których mogliście nie słyszeć, a które koniecznie trzeba odwiedzić choć raz w życiu. To gotowa lista inspiracji na urlopy i jesienne wycieczki do Włoch. 📢 W Obliwicach wygrali faworyci Ryszard Sokołowski i Katarzyna Pobłocka-Głogowska z Lęborka W Obliwicach wygrali faworyci Ryszard Sokołowski i Katarzyna Pobłocka-Głogowska z Lęborka. 📢 Nie miała prawa jazdy, a zawiozła dziecko do szkoły, bo... nie chciała, aby jechało autobusem Pecha miała kobieta, która w pierwszym dniu szkoły postanowiła zawieźć dziecko do szkoły, pomimo braku uprawnień. Zauważyli ją policjanci, którzy kontrolowali ja kilka dni wcześniej. Już wtedy kierowała autem pomimo decyzji o cofnięciu jej prawa jazdy. Ku zdziwieniu mundurowych 26-latka nadal podróżowała samochodem! Tym razem przywiozła swoje dziecko na lekcje. O jej dalszym losie zadecyduje sąd.

📢 Te ubrania postarzają! Jeśli chcesz wyglądać młodziej, to lepiej z nich zrezygnuj. Zobacz listę 21 rzeczy Do niektórych się przyzwyczaiłyśmy, niektóre wiszą tam jeszcze z lat naszej młodości, jeszcze inne kupiłyśmy całkiem niedawno, bo wydają nam się modne, choć niekoniecznie takie muszą być... Ubrania, które postarzają ma w swojej szafie wiele kobiet. Warto dowiedzieć się, jakie to są rzeczy i się ich wystrzegać, by nie dodawać sobie lat.

📢 III Miejsce drużyny UKS GAP w Bruskowie Wielkim w II edycji finału turnieju "Szukamy piłkarskich Janków" Turniej rozgrywany był w dniach 1-3.09.2023 na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Pamiętacie czarnoskórego koszykarza z "Misia". Wrócił do Polski po 40 latach. W PRL-u rządził na naszych pakietach! "Nigdy nie żałowałem przyjazdu do Polski. Spotkałem tu wspaniałych ludzi i był to najlepszy czas w moim życiu" - przyznał Kent Washington, pierwszy czarnoskóry amerykański koszykarz w ekstraklasie, który od stycznia 1979 roku przez dwa i pół sezonu grał w Starcie Lublin.

📢 Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. Uczniowie wrócili do szkół Słupski „Mechanik” powitał w poniedziałek rok szkolny 2023/2024. 4 września w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych naukę rozpoczęło ponad 940 uczniów. 📢 Młoda kobieta osierociła dwóch chłopców i męża. Czy ktoś odpowie za jej nagłą śmierć? Prokuratura bada przyczyny tragedii, jaka rozegrała się w słupskim szpitalu. 24-letnia kobieta zmarła dwa tygodnie po tym, jak urodziła bliźniaki. Wciąż na odpowiedź czekają pytania, czy śmierć nastąpiła w wyniku błędu lekarskiego, czy z przyczyn naturalnych.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.09.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Dożynki powiatu bytowskiego w Miastku. Orkiestra zrobiła furorę (WIDEO) Rolnicy z powiatu bytowskiego podziękowali za plon. Dożynki powiatowe odbyły się w Miastku. Po dziesięciu latach przerwy! 📢 Aresztowania za rozboje i kradzieże w Słupsku. Dwaj podejrzani słupszczanie szybko wpadli w ręce policji Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na trzy miesiące dwóch młodych mieszkańców miasta podejrzanych o serię rozbojów i kradzieży.

📢 Na drodze między Machowinkiem a Wytownem w gminie Ustka auto uderzyło w drzewo Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek rano na drodze między Machowinkiem a Wytownem w gminie Ustka. Skoda uderzyła w drzewo po tym, gdy kierująca autem kobieta musiała zjechać z drogi, by uniknąć zderzenia z innym pojazdem.

📢 Słupscy uczniowie wrócili do szkół! Miejska inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 [ZDJĘCIA] Jeszcze nie z tornistrami na plecach, ale w galowym stroju i uśmiechami na twarzach – słupscy uczniowie rozpoczęli dziś, 4 września, kolejny rok szkolny. Już jutro zabrzmi pierwszy dzwonek, a dzieci i młodzież ponownie zasiądą w ławkach. 📢 Słupscy uczniowie wrócili do nauki. Miejskie szkoły wakacji nie miały Rozpoczął się rok szkolny – tym razem wyjątkowo, bo 4 września. Uczniowie mieli zatem kilka dodatkowych dni wakacji. Gdy odpoczywali, w ich szkołach toczyły się intensywne prace. Czy przed pierwszym dzwonkiem udało dopiąć się wszystko na ostatni guzik?

📢 Lokomotywy wyborcze i jedynki na listach Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu. Kto kandyduje do Sejmu i Senatu? Prawo i Sprawiedliwość odsłoniło w weekend swoje wyborcze karty. Nie powinno być zaskoczeń. W większości są znane nazwiska, wieloletnich partyjnych działaczy - od ministrów Marcina Horały, Jarosława Sellina przez doświadczonych posłów Tadeusza Cymańskiego, Aleksandra Mrówczyńskiego, Andrzeja Jaworskiego czy Kazimierza Smolińskiego. Przed weekendem poznaliśmy jedynki obu pomorskich okręgów - są nimi poseł Kacper Płażyński w okręgu gdańskim oraz rzecznik rządu Piotr Müller w okręgu gdyńsko-słupskim. 📢 W Tuchomiu dożynki na bogato i z przytupem. Święto Plonów (ZDJĘCIA, WIDEO) W Tuchomiu dożynki na bogato i z przytupem. Święto Plonów można uznać za bardzo udane. Organizatorzy spisali się na medal. Można pozazdrościć pomysłowości. 📢 Rolnicy z Czarnej Dąbrówki podziękowali za plon. Piękne wieńce i uroczysta msza święta (WIDEO) Przepiękne wieńce oraz uroczysta msza święta oraz dobra zabawa. Tak pokrótce można opisać dożynki gminy Czarna Dąbrówka.

📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 03.09.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 Święto Plonów w Swołowie. Dożynki w stolicy Krainy w Kratę [ZDJĘCIA] W Swołowie, stolicy Krainy w Kratę odbyły się dożynki. Święto Plonów rozpoczęła tradycyjnie uroczysta msza dziękczynna. Były występy gminnych zespołów i konkurs na chleby i wieńce. Było tanecznie, radośnie i co ważne smacznie. 📢 Dożynki gminy Bytów z turniejem sołeckim i pieczarkami po kaszubsku (WIDEO) Tegoroczne dożynki gminy Bytów odbyły się w Udorpiu. Gospodarzami dożynek był burmistrz Bytowa oraz rada sołecka. Program uroczystości był bardzo bogaty. Przygotowano wiele atrakcji.

📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Ślubowanie i awanse słupskich nauczycieli. Uroczystości w ratuszu [ZDJĘCIA] 1 września w słupskim ratuszu wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 37 osobom – nauczycielkom i nauczycielom z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych. 📢 24-letnia Natalia zmarła po cesarce. Tragiczna śmierć młodej mamy w słupskim szpitalu 24-letnia pani Natalia z Tuchomia koło Bytowa zmarła w słupskim szpitalu dwa tygodnie po urodzeniu dwójki chłopców. Prokuratura Okręgowa w Słupsku prowadzi postępowanie dotyczące narażenia młodej matki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. 📢 14-emerytura. Wiemy jakie kwoty i kiedy zostaną wypłacone. Zobacz daty wypłat i wartości netto czternastej emerytury w 2023 roku 01.09.23 Czternasta emerytura to pomysł rządzących aby ulżyć osobom starszym w codziennym życiu. Senat przyjął poprawki do ustawy wprowadzającej na stałe 14. emeryturę. Co trzeba zrobić aby dostać dodatkowe świadczenie? Zobacz kiedy zostanie wypłacona czternasta emerytura dla emerytów i rencistów - znamy daty wypłat i wysokość przelewów. Sprawdź tabelę emerytur i wysokość czternastki w 2023 roku.

📢 Dużo się dzieje. Najnowszy raport z placu budowy S6 Bożepole Wielkie - Leśnice Na 20 procent ocenia stan zaawansowania budowy drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Leśnice dyrektor kontraktu z firmy Budimex Wojciech Kołacki. Prace ziemne, jakie prowadzone są w Lęborku, mają niespotykaną skalę na Pomorzu. Zakończenie inwestycji kosztującej 718 669 944,83 zł planowane jest na 7 października 2025 roku.

📢 Wybory klubowej Miss Łeby. Zobacz zdjęcia z klubu Euphoria W nadmorskim klubie Euphoria odbyły się wybory Miss. To jedno z wielu wydarzeń przygotowanych na wakacyjny sezon nad morzem. Zobacz fotorelację. 📢 Dożynki w Zapceniu z przytupem. Orkiestra, wieńce i kaszubskie gwiazdy (WIDEO) Tak udanych dożynek Zapceniowi koło Lipnicy mogłaby pozazdrościć niemal każda wieś w Polsce. Gmina Lipnica, rada sołecka wraz z mieszkańcami spisali się na medal. Przez małą wieś przewinęło się kilkaset osób.

📢 Pijani kierowcy poszukiwani !!! Te osoby prowadziły auta pod wpływem alkoholu. Znasz ich? (zdjęcia, listy gończe) 25.08.23 Pomorska policja publikuje nową listę osób poszukiwanych z powodu złamania art. 178a kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwa związane z jazdą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Na podstawie tego artykułu KK policja z pomorza poszukuje ponad 100 kierowców - głównie z regionu słupskiego, bytowskiego i trójmiasta. Kogo poszukuje policja? Zobacz listy gończe i zdjęcia osób poszukiwanych za jazdę pod wpływem alkoholu w naszej galerii. 📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic.

📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Liceum w Miastku w starych fotografiach. Wielkie i małe wydarzenia [ZDJĘCIA] W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia drugiej fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.).

📢 Bałtyckie kurorty, plaże i moda przed wojną. Stare fotografie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia przedwojennych plaż i kurortów nad Morzem Bałtyckim. Jakie miejscówki były wtedy na topie? Jaka była plażowa moda? Jakie posiłki serwowano? Na te pytania odpowiada popularny przedwojenny przewodnik turystyczny. 📢 Studniówka uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Bytowa Tak pięknego wykonania poloneza dawno nie widzieliśmy. Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych bawią się na swojej studniówce. Jest pięknie i uroczyście. Kreacje młodych pań i panów zachwycają.

📢 Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Miastku (ZDJĘCIA, WIDEO) Nagrody, wyróżnienia, występy, poczęstunek. W sali przy ulicy Chrobrego w Miastku obchodzony był gminny Dzień Edukacji Narodowej. 📢 Tajemnice bytowskiego dworca. Dni otwarte za kilka dni Przyjdź i zobacz odrestaurowany budynek dworca w Bytowie, szczególnie te miejsca które, na co dzień nie są dostępne: piwnice i poddasze.

📢 Strefa Imprez. Zakończenie wakacji w Dyskotece Wesele [ZDJĘCIA] Zakończenie wakacji w Dyskotece Wesele. Zobacz fotorelację z imprezy. 📢 Strefa Imprez. Koncert zespołu CamaSutra w klubie Wiking [zdjęcia] Piątkowy wieczór w rytmie disco polo. 13 kwietnia w klubie Wiking Reaktywacja wystąpił zespół CamaSutra.

